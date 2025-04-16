О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

подпункт 23) статьи 16 дополнить словами «, а также первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

подпункт 235) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«235) спортивная медицина – область медицины, отвечающая за медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов, включающая врачебный и функциональный контроль в спорте, в том числе допуск спортсменов к занятию спортом высших достижений, функциональную и медицинскую реабилитацию спортсменов, раннее выявление отклонения состояния здоровья, повышение спортивной работоспособности, терапию и профилактику соматических заболеваний и травм спортсменов, психологическую подготовку, медицинскую помощь в неотложной форме в спорте и гигиену спорта;».

3. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»:

1) статьи 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Основные принципы настоящего Закона

Основными принципами настоящего Закона являются:

1) содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;

2) поддержка приоритетных направлений туристской деятельности;

3) формирование представления о Республике Казахстан как о стране, благоприятной для туризма;

4) безопасность, защита прав туристов и лиц, осуществляющих туристскую деятельность, и их объединений, а также защита их законных интересов и имущества.

Статья 9. Основные цели и задачи настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются:

1) обеспечение прав граждан на отдых, свободу передвижения в области туристской деятельности;

2) охрана окружающей среды;

3) создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление туристов;

4) развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, в том числе направленной на обеспечение равного (безбарьерного) доступа к инфраструктуре туризма для всех туристов, включая лиц с инвалидностью и маломобильные группы населения (инклюзивный туризм);

5) создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и граждан Республики Казахстан за счет развития туристской индустрии;

6) развитие международных туристских контактов;

7) становление туризма как высокорентабельной отрасли экономики Республики Казахстан;

8) учет государственных интересов, защита природного и историко-культурного наследия Республики Казахстан при использовании туристских ресурсов;

9) создание благоприятных условий для инвестирования туристской индустрии.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;

2) создание эффективной системы туристской деятельности для обеспечения потребностей внутреннего и международного туризма;

3) введение льготных условий для организации туристской и экскурсионной работы среди детей, подростков, молодежи, лиц с инвалидностью и малообеспеченных слоев населения;

4) содействие созданию новых рабочих мест и занятости населения;

5) участие лиц, осуществляющих туристскую деятельность, и их объединений в международных туристских программах;

6) продвижение туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках;

7) обеспечение рационального и эффективного использования, учета и защиты туристских ресурсов страны.»;

2) в статье 11:

подпункты 4), 11), 12), 13), 14), 15), 20-1), 20-6), 20-10), 20-21), 20-24) и 20-25) исключить;

дополнить подпунктом 20-26) следующего содержания:

«20-26) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области регулирования туристской деятельности в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;».

4. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:

в подпункте 17-1) пункта 1 статьи 24 и подпункте 18-1) пункта 1 статьи 25 слова «аккредитованными республиканскими» заменить словами «национальными аккредитованными».

5. В Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании туриста»:

в статье 3:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные цель, задачи и принцип настоящего Закона»;

в пункте 1 слова «Целью обязательного страхования туриста» заменить словами «Основной целью настоящего Закона»;

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Основными задачами настоящего Закона являются:»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Основным принципом настоящего Закона является обеспечение защиты имущественных интересов и прав застрахованного.».

6. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

подпункт 63) части первой статьи 5 дополнить словами «, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей».

7. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»:

в статье 1:

подпункт 5-2) изложить в следующей редакции:

«5-2) сопровождающий спортсмена с инвалидностью первой группы – физическое лицо, оказывающее на основании договора услуги по сопровождению и оказанию помощи спортсменам с инвалидностью первой группы, имеющим поражение опорно-двигательного аппарата, нарушение органов зрения, нарушение интеллектуального развития, нуждающимся в постороннем уходе и помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, способности к самообслуживанию и (или) передвижению, при выезде на спортивные мероприятия (районные, областные, республиканские и международные);»;

в подпункте 17) слова «республиканскими (региональными)» заменить словом «национальными»;

в подпункте 17-1):

слова «вне сборной» заменить словами «вне национальной»;

слова «(национальной сборной команды по виду спорта)» исключить;

подпункты 18) и 19) изложить в следующей редакции:

«18) спортсмен высокого класса – спортсмен, являющийся членом национальной команды Республики Казахстан по виду спорта;

19) спорт высших достижений – национальные виды спорта и виды спорта, включенные в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, Параазиатских игр;»;

в подпункте 22) слова «тесты Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами «президентские тесты физической подготовленности населения Республики Казахстан»;

дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания:

«24-1) ротация первых руководителей государственных физкультурно-спортивных организаций – должностное перемещение между первыми руководителями республиканских государственных физкультурно-спортивных организаций и государственных физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы;»;

подпункт 25) после слов «по развитию» дополнить словами «приоритетного (приоритетных)»;

подпункты 29-2), 29-3), 30) и 30-1) изложить в следующей редакции:

«29-2) олимпийские виды спорта – виды спорта, вошедшие в программу Олимпийских игр;

29-3) непаралимпийские виды спорта – виды спорта, не вошедшие в программу Паралимпийских игр, которые развиваются Международным паралимпийским комитетом или международными спортивными федерациями;

30) Паралимпийские игры – международные зимние и летние соревнования, организуемые Международным паралимпийским комитетом, проводимые среди спортсменов с инвалидностью, имеющих поражение опорно-двигательного аппарата, нарушение органов зрения, а также среди спортсменов – лиц с нарушением интеллектуального развития;

30-1) паралимпийские виды спорта – виды спорта, вошедшие в программу Паралимпийских игр;»;

в подпункте 33):

слова «молодежного и юношеского» заменить словами «юношеского, юниорского и молодежного»;

слова «спортивных результатов» заменить словами «результатов в спорте высших достижений»;

дополнить подпунктами 33-1) и 34-1) следующего содержания:

«33-1) запрещенные субстанции и (или) методы в спорте (далее – допинг) – химические соединения (вещества, лекарства) и методы, включенные в запрещенный список Всемирной антидопинговой организации и Международного стандарта Всемирной антидопинговой организации, в том числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте;»;

«34-1) команды Республики Казахстан по видам спорта – коллективы спортсменов, тренеров, отечественных и иностранных специалистов по видам спорта, не относящимся к спорту высших достижений, принимающих участие в международных спортивных соревнованиях;»;

подпункты 35), 35-1), 35-2), 36), 37) и 38) изложить в следующей редакции:

«35) национальные команды Республики Казахстан по видам спорта – коллективы спортсменов, тренеров, отечественных и иностранных специалистов, осуществляющих подготовку и принимающих участие

в международных спортивных соревнованиях под Государственным Флагом Республики Казахстан по спорту высших достижений;

35-1) штатные национальные команды Республики Казахстан по видам спорта – коллективы спортсменов, тренеров, отечественных и иностранных специалистов, осуществляющих спортивную деятельность на финансовых условиях, предусмотренных бюджетным законодательством Республики Казахстан, и принимающих участие в международных спортивных соревнованиях под Государственным Флагом Республики Казахстан;

35-2) команды областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта – коллективы спортсменов, тренеров, специалистов, осуществляющих подготовку и принимающих участие в республиканских и международных спортивных соревнованиях по спорту высших достижений;

36) реестр видов спорта – реестр, содержащий зафиксированные на бумажном и электронном носителях сведения о видах спорта и спортивных дисциплинах, получивших развитие на территории Республики Казахстан;

37) вид спорта – составная часть спорта, отличительными признаками которой являются среда занятий, совокупность физических упражнений или интеллектуальных способностей в состязательной деятельности и правила соревнований, объединенные по признакам схожести правил видов спорта одной спортивной федерации;

38) главный тренер национальной команды Республики Казахстан по виду спорта – тренер, отвечающий за руководство, подготовку, формирование и выступление национальной команды Республики Казахстан по виду спорта в чемпионатах мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх и других международных соревнованиях;»;

подпункт 39) исключить;

подпункт 40) изложить в следующей редакции:

«40) спортивная этика – правила поведения, установленные для спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судей;»;

дополнить подпунктами 41-4), 43-1) и 43-2) следующего содержания:

«41-4) национальные стандарты спортивной подготовки – совокупность минимальных требований к спортивной подготовке по виду (видам) спорта, разработанных и утвержденных уполномоченным органом в области физической культуры и спорта для физкультурно-спортивных организаций;»;

«43-1) спортивная медицина – область медицины, отвечающая за медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов, включающая врачебный и функциональный контроль в спорте, в том числе допуск спортсменов к занятию спортом высших достижений, функциональную и медицинскую реабилитацию спортсменов, раннее выявление отклонения состояния здоровья, повышение спортивной работоспособности, терапию и профилактику соматических заболеваний и травм спортсменов, психологическую подготовку, медицинскую помощь в неотложной форме в спорте и гигиену спорта;

43-2) организация спортивной медицины и реабилитации – организация, отвечающая за медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов, включая врачебный и функциональный контроль в спорте, в том числе допуск спортсменов к занятию спортом высших достижений, функциональную и медицинскую реабилитацию спортсменов, раннее выявление отклонения состояния здоровья, повышение спортивной работоспособности, терапию и профилактику соматических заболеваний и травм спортсменов, психологическую подготовку, медицинскую помощь в неотложной форме в спорте и гигиену спорта;»;

подпункты 44-1) и 47) изложить в следующей редакции:

«44-1) приоритетные виды спорта – виды спорта, включенные в программы и имеющие высокие спортивные результаты на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, Параазиатских играх, и национальные виды спорта;»;

«47) спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным (выбранными) видом (видами) спорта и выступающее на спортивных соревнованиях;»;

в подпункте 48) слова «республиканскими (региональными)» заменить словом «национальными»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Основные цели, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются развитие физической культуры и спорта, формирование здоровой и конкурентоспособной спортивной нации.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и соблюдение общественного порядка в местах проведения спортивно-массовых мероприятий;

2) развитие физической культуры и массового спорта;

3) развитие национальных, олимпийских, неолимпийских, паралимпийских, непаралимпийских и сурдлимпийских видов спорта;

4) поддержка и стимулирование физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и спорта, спортивной медицины;

5) обеспечение взаимодействия с физическими и юридическими лицами в области физической культуры и спорта;

6) создание организационно-правовых условий для развития физической культуры и спорта;

7) развитие научной базы для исследований в области физической культуры, спорта и спортивной медицины;

8) развитие школьного, студенческого спорта и физической культуры в трудовых коллективах.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) равенство и общедоступность занятий физической культурой и спортом для всех физических лиц;

2) непрерывность и преемственность физического воспитания различных возрастных групп населения;

3) добровольность занятия физической культурой и спортом;

4) оздоровительная направленность физкультурно-спортивных мероприятий;

5) равное уважение к занятию физической культурой и спортом;

6) запрет на дискриминацию и недопущение пропаганды культа жестокости, насилия и унижения человеческого достоинства;

7) приоритетность спорта высших достижений, отстаивающего честь Республики Казахстан на международных спортивных соревнованиях;

8) содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта.»;

3) в подпункте 1) пункта 1 статьи 4 слова «отношений в сфере» заменить словами «общественных отношений в области»;

4) в статье 7:

подпункты 1) и 1-1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции в пределах своей компетенции;

1-1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в области физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

в подпункте 1-2):

слова «членам сборных» заменить словами «членам национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

в подпункте 1-4) слова «денежных средств» заменить словом «денег»;

дополнить подпунктом 1-5) следующего содержания:

«1-5) утверждает размеры денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам национальных команд Республики Казахстан по видам спорта;»;

подпункт 4) исключить;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) организует и осуществляет подготовку и участие членов национальных и штатных национальных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных спортивных соревнованиях;»;

в подпункте 6) слово «кадров» заменить словом «специалистов»;

в подпункте 7):

слова «, в том числе среди спортсменов-ветеранов,» исключить;

слова «аккредитованными республиканскими» заменить словами «национальными аккредитованными»;

в подпункте 8):

слова «членов сборных» заменить словами «членов национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

в подпункте 14) слова «республиканских и региональных» заменить словом «национальных»;

в подпункте 15) слова «тестов Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами «президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан»;

подпункты 18-1), 18-2) и 19) исключить;

в подпункте 22):

слова «спортсменов сборных» заменить словами «спортсменов национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

в подпункте 23) слова «республиканских аккредитованных» заменить словами «национальных аккредитованных спортивных»;

в подпункте 30):

слова «сборных и штатных сборных» заменить словами «национальных и штатных национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

слова «аккредитованных республиканских» заменить словами «национальных аккредитованных»;

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) утверждает правила формирования составов национальных и штатных национальных команд Республики Казахстан, команд Республики Казахстан и команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта;»;

в подпункте 32):

слова «в физкультурно-спортивных организациях» заменить словами «для зачисления в физкультурно-спортивные организации»;

дополнить словами «, а также минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях по видам спорта по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения»;

подпункт 33) изложить в следующей редакции:

«33) назначает и освобождает от должностей главных тренеров национальных команд Республики Казахстан по видам спорта и государственных тренеров по видам спорта по представлению национальных аккредитованных спортивных федераций;»;

в подпунктах 34) и 35):

слова «членам сборных» заменить словами «членам национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

в подпункте 36):

слова «членов сборных» заменить словами «членов национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

в подпункте 39) слово «республиканских» заменить словом «национальных»;

подпункт 44) исключить;

в подпункте 44-1) слова «денежных средств» заменить словом «денег»;

подпункт 49-1) исключить;

подпункт 52) после слова «утверждает» дополнить словами «критерии и»;

в подпункте 56):

слова «подготовке сборных» заменить словами «подготовке национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

подпункт 62) дополнить словами «и региональный перечень приоритетных видов спорта в разрезе регионов, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств»;

дополнить подпунктом 62-1) следующего содержания:

«62-1) определяет перечень видов спорта высших достижений и порядок их финансирования за счет бюджетных средств;»;

подпункты 63) и 64) исключить;

в подпунктах 65-4) и 65-7) слова «денежных средств» заменить словом «денег»;

дополнить подпунктами 65-12), 65-13), 65-14), 65-15), 65-16), 65-17), 65-18), 65-19), 65-20), 65-21), 65-22), 65-23), 65-24) и 65-25) следующего содержания:

«65-12) утверждает лимиты бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта;

65-13) утверждает правила регистрации, снятия с учета и использования спортивных лошадей;

65-14) утверждает перечень военно-прикладных и служебно-прикладных, технических и других видов спорта по согласованию с уполномоченным органом в области обороны, правоохранительными и специальными государственными органами Республики Казахстан, осуществляющими руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных, технических и других видов спорта;

65-15) осуществляет подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию специалистов в области физической культуры и спорта;

65-16) разрабатывает и утверждает размеры выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд Республики Казахстан по видам спорта, их тренерам;

65-17) организует строительство и реконструкцию республиканских объектов спорта, физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса;

65-18) принимает меры, предусмотренные подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 1 и подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 44-2 настоящего Закона;

65-19) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом по труду правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей государственных физкультурно-спортивных организаций;

65-20) утверждает правила проведения ротации первых руководителей государственных физкультурно-спортивных организаций;

65-21) проводит ротацию первых руководителей республиканских государственных физкультурно-спортивных организаций;

65-22) утверждает правила приема на обучение в республиканские, областные, городов республиканского значения и столицы специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областные, городов республиканского значения и столицы школы-интернаты для одаренных в спорте детей по согласованию с уполномоченным органом в области образования;

65-23) утверждает перечень целевых индикаторов в области физической культуры и спорта;

65-24) ежегодно доводит до местных исполнительных органов показатели целевых индикаторов в области физической культуры и спорта;

65-25) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области физической культуры и спорта в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

5) в статье 8:

в пункте 1:

в подпункте 2):

слова «, в том числе среди спортсменов-ветеранов,» исключить;

слово «республиканскими» заменить словом «национальными»;

в подпункте 2-1):

слова «в том числе среди спортсменов-ветеранов,» исключить;

слова «аккредитованными республиканскими» заменить словами «национальными аккредитованными»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) обеспечивает подготовку команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта и их участие в республиканских и международных спортивных соревнованиях по спорту высших достижений;»;

в подпункте 10) слова «региональных и» исключить;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) формирует и утверждает составы команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта по предложениям местных аккредитованных спортивных федераций;»;

дополнить подпунктами 16-1), 16-2) и 17-1) следующего содержания:

«16-1) утверждает индивидуальные планы подготовки спортсменов национальных команд Республики Казахстан, а также команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта;

16-2) обеспечивает реализацию регионального перечня приоритетных видов спорта в разрезе регионов, утвержденного уполномоченным органом в области физической культуры и спорта;»;

«17-1) принимает меры, предусмотренные подпунктом 4) пункта 2 статьи 44-2 настоящего Закона;»;

в подпункте 20-3) слово «республиканскими» заменить словом «национальными»;

подпункт 20-4) изложить в следующей редакции:

«20-4) осуществляет выплату ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд Республики Казахстан по видам спорта, их тренерам;»;

подпункт 20-5) исключить;

в подпункте 20-6) слова «врачебно-физкультурных диспансеров» заменить словами «организаций спортивной медицины и реабилитации»;

дополнить подпунктами 20-10), 20-11) и 20-12) следующего содержания:

«20-10) устанавливает цены на товары (работы, услуги), реализуемые государственными учреждениями в области физической культуры и спорта;

20-11) проводит ротацию первых руководителей государственных физкультурно-спортивных организаций в соответствии с правилами проведения ротации первых руководителей государственных физкультурно-спортивных организаций на соответствующей административно-территориальной единице;

20-12) обеспечивает достижение целевых индикаторов в области физической культуры и спорта на соответствующей административно-территориальной единице;»;

в пункте 2:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) проводит ротацию первых руководителей государственных физкультурно-спортивных организаций в соответствии с правилами проведения ротации первых руководителей государственных физкультурно-спортивных организаций на соответствующей административно-территориальной единице;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) формирует и утверждает районные, городов областного значения составы команд по видам спорта по предложениям местных аккредитованных спортивных федераций;»;

6) в статье 10:

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) физкультурно-спортивные организации: центры олимпийской подготовки, центры подготовки олимпийского резерва, спортивные федерации, спортивные школы и спортивные клубы всех видов, тренировочные центры, центры спортивной подготовки, организации, осуществляющие подготовку национальных и штатных национальных команд Республики Казахстан, организации, осуществляющие подготовку команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта, спортивные лиги, спортивные секции, организации, организующие соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, ведомственные спортивные общества и общественные объединения, центры физической культуры, осуществляющие развитие физической культуры и спорта;»;

дополнить подпунктами 7), 8), 9), 10) и 11) следующего содержания:

«7) Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан;

8) Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан;

9) Национальный сурдлимпийский комитет Республики Казахстан;

10) Специальная олимпиада Казахстана;

11) антидопинговые организации.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Физкультурно-спортивные организации осуществляют учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с национальными стандартами спортивной подготовки.»;

7) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Аккредитация спортивных федераций

1. Аккредитации подлежат национальные и местные спортивные федерации.

2. На территории Республики Казахстан подлежит аккредитации одна национальная спортивная федерация по одному виду спорта, по которому отсутствует соответствующая национальная аккредитованная спортивная федерация.

3. Национальная аккредитованная спортивная федерация по олимпийским и неолимпийским видам спорта должна являться от имени Республики Казахстан членом международной спортивной федерации, признанной Международным олимпийским комитетом, и (или) быть признанной Национальным олимпийским комитетом Республики Казахстан.

4. Национальная аккредитованная спортивная федерация по национальным видам спорта должна являться от имени Республики Казахстан членом международной спортивной организации по соответствующему виду спорта.

5. Национальная аккредитованная спортивная федерация по паралимпийским и непаралимпийским видам спорта должна являться от имени Республики Казахстан членом международной спортивной федерации, признанной Международным паралимпийским комитетом, и (или) быть признанной Национальным паралимпийским комитетом Республики Казахстан.

6. Национальная аккредитованная спортивная федерация по сурдлимпийским видам спорта должна являться от имени Республики Казахстан членом международной спортивной организации, признанной Международным комитетом спорта глухих, и (или) быть признанной Национальным сурдлимпийским комитетом Республики Казахстан.

7. В случае развития спортивной федерацией вида (видов) спорта на территории более половины областей, городов республиканского значения и столицы федерация аккредитовывается со статусом «национальная».

8. Спортивной федерации по виду спорта присваивается статус «национальная» со дня получения аккредитации в уполномоченном органе в области физической культуры и спорта.

9. Местная аккредитованная спортивная федерация должна являться членом национальной аккредитованной спортивной федерации по виду (видам) спорта.

10. Спортивной федерации по виду спорта присваивается статус «местная» со дня получения аккредитации в местном исполнительном органе.»;

8) в статье 12:

в пункте 1:

в абзаце первом слова «Республиканские и региональные» заменить словом «Национальные»;

подпункты 4) и 5) изложить в следующей редакции:

«4) устанавливать ограничения на участие в международных спортивных соревнованиях по соответствующим видам спорта спортсменов, не имеющих права выступать за национальные команды Республики Казахстан или команды Республики Казахстан по видам спорта, в соответствии с нормами международных спортивных организаций, проводящих соответствующие международные соревнования;

5) обладать всеми правами на использование символики национальных команд Республики Казахстан или команд Республики Казахстан по видам спорта;»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «Республиканские и региональные» заменить словом «Национальные»;

подпункты 3) и 4) изложить в следующей редакции:

«3) разрабатывать и представлять на утверждение в уполномоченный орган в области физической культуры и спорта комплексные целевые программы по видам спорта;

4) разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, проводимых национальными аккредитованными спортивными федерациями;»;

в подпункте 5):

слова «участие сборных» заменить словами «участие национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

подпункт 6) исключить;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) принимать меры по профилактике религиозного экстремизма и терроризма;»;

в подпункте 21) слова «республиканскими (региональными)» заменить словом «национальными»;

дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания:

«24-1) разрабатывать методические пособия учебно-тренировочного процесса для каждой возрастной группы спортсменов по видам спорта по согласованию с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта;»;

в пункте 4:

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) принимать меры по профилактике религиозного экстремизма и терроризма;»;

в подпункте 13) слова «республиканскими (региональными)» заменить словом «национальными»;

9) в статье 13:

в пункте 3:

подпункт 6) после слов «по согласованию с» дополнить словами «уполномоченным органом в области физической культуры и спорта и»;

подпункт 7) исключить;

в пункте 5:

слова «Выступления сборных» заменить словами «Выступления национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

в пункте 6 слово «республиканскими» заменить словами «национальными аккредитованными»;

в пункте 7 слова «, а также за счет бюджетных средств, выделяемых в установленном порядке» исключить;

10) в статье 13-1:

в пункте 3:

подпункт 6) после слов «по согласованию с» дополнить словами «уполномоченным органом в области физической культуры и спорта и»;

подпункт 7) исключить;

в пункте 5:

слова «Выступления сборных» заменить словами «Выступления национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

в пункте 6 слово «республиканскими» заменить словами «национальными аккредитованными»;

в пункте 7 слова «, а также за счет бюджетных средств, выделяемых в установленном порядке» исключить;

11) в статье 13-2:

в пункте 3:

подпункт 6) после слов «по согласованию с» дополнить словами «уполномоченным органом в области физической культуры и спорта и»;

подпункт 7) исключить;

в пункте 5:

слова «Выступления сборных» заменить словами «Выступления национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

в пункте 6 слова «республиканскими (региональными)» заменить словом «национальными»;

в пункте 7 слова «, а также бюджетных средств, выделяемых в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан» исключить;

12) в пункте 3 статьи 14:

слова «представляет сборные» заменить словами «представляет национальные»;

слова «(национальные сборные команды по видам спорта)» исключить;

13) в статье 15:

в пункте 2:

часть вторую после слов «воспитанники с» дополнить словом «временным»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Обучающиеся и воспитанники с инвалидностью (с устойчивыми отклонениями в состоянии физического или психического здоровья) занимаются в группах адаптивной физической культуры и спорта или общей группе с использованием методов и средств адаптивной физической культуры и спорта.»;

часть шестую после слова «резерва» дополнить словами «и организаций технического и профессионального, послесреднего образования в области спорта»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Занятия по физическому воспитанию в школах-интернатах для одаренных в спорте детей, специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва и организациях технического и профессионального, послесреднего образования в области спорта проводятся в форме учебно-тренировочного процесса по выбранному (выбранным) виду (видам) спорта в рамках выделенных на это учебных часов и указываются в документе об образовании государственного образца в качестве предмета по физическому воспитанию.»;

пункт 5 дополнить словами «в соответствии с правилами функционирования специализированных спортивных классов, разработанными и утвержденными уполномоченным органом в области физической культуры и спорта по согласованию с уполномоченным органом в области образования»;

14) в статье 19:

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Спортсмены с инвалидностью первой группы, имеющие поражение опорно-двигательного аппарата, нарушение органов зрения, нарушение интеллектуального развития, выезжают на учебно-тренировочные сборы, спортивные мероприятия и международные спортивные соревнования с сопровождающим спортсмена с инвалидностью первой группы.

Физкультурно-спортивные организации при направлении спортсменов с инвалидностью первой группы, имеющих поражение опорно-двигательного аппарата, нарушение органов зрения, нарушение интеллектуального развития, на учебно-тренировочные сборы, спортивные мероприятия и международные спортивные соревнования возмещают сопровождающему спортсмена с инвалидностью первой группы расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.»;

в части второй пункта 6:

слова «подготовку сборных» заменить словами «подготовку национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

15) пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«4. Уполномоченный орган в области физической культуры и спорта совместно с национальными аккредитованными спортивными федерациями по национальным видам спорта организует проведение международных и республиканских соревнований, подготовку и участие национальных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных спортивных соревнованиях.»;

16) в пункте 1 статьи 24 слова «в соответствии с программами по видам спорта для физкультурно-спортивных организаций, разрабатываемыми аккредитованными республиканскими федерациями и утверждаемыми уполномоченным органом в области физической культуры и спорта» заменить словами «, обеспечивающими учебно-тренировочный процесс на основании национальных стандартов спортивной подготовки»;

17) в пункте 1 статьи 25 слова «индивидуальными планами подготовки спортсменов сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта)» заменить словами «комплексными целевыми программами по видам спорта»;

18) в статье 26:

в заголовке слова «Сборные и штатные сборные» заменить словами «Национальные и штатные национальные»;

в пункте 1:

слова «Сборные и штатные сборные» заменить словами «Национальные и штатные национальные»;

слова «(национальные сборные команды по видам спорта), сборные команды по видам спорта областей, городов республиканского значения и столицы» исключить;

слово «мероприятиях» заменить словом «соревнованиях»;

в пункте 2:

слова «Состав сборных» заменить словами «Состав национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

слово «сборные» заменить словом «национальные»;

слова «(национальные сборные команды по видам спорта)» исключить;

в пункте 3:

слова «штатных сборных» заменить словами «штатных национальных»;

слова «членов сборных» заменить словами «членов национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

в пункте 4:

слова «сборных команд по видам спорта» заменить словом «команд»;

слово «формируется» заменить словами «по видам спорта формируется»;

слова «сборные команды по видам спорта» заменить словом «команды»;

дополнить словами «по видам спорта»;

в пункте 5:

слова «членов сборных» заменить словами «членов национальных и штатных национальных»;

слова «по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), сборных команд по видам спорта» заменить словом «, команд»;

после слова «столицы» дополнить словами «по видам спорта»;

19) подпункт 3) пункта 2 статьи 29 исключить;

20) в статье 31:

в заголовке и пункте 1 слова «Тесты Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами «Президентские тесты физической подготовленности населения Республики Казахстан»;

в пункте 2 слова «тестах Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами «президентских тестах физической подготовленности населения Республики Казахстан»;

в пунктах 3 и 4 слова «тестов Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами «президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан»;

21) статью 36 дополнить частью второй следующего содержания:

«Спортивные мероприятия включаются в единый республиканский и региональный календари спортивно-массовых мероприятий в соответствии с перечнем видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и их классификаций, утвержденным уполномоченным органом в области физической культуры и спорта.»;

22) в пункте 1 статьи 37 слово «республиканскими» заменить словом «национальными»;

23) в статье 38:

в пункте 1 слово «республиканскими» заменить словом «национальными»;

в пункте 5 слова «республиканскими и (или) региональными» заменить словом «национальными»;

в пункте 10 слово «Спортивные» заменить словами «Аккредитованные спортивные»;

24) в пункте 2 статьи 42:

слова «при сборных» заменить словами «при национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

25) пункт 1 статьи 43 дополнить подпунктами 5), 6), 7), 8) и 9) следующего содержания:

«5) решение о допуске спортсмена к учебно-тренировочному процессу и соревнованиям;

6) повышение физических и функциональных качеств спортсмена и спортивного результата;

7) гигиену спорта;

8) оказание первой медицинской помощи во время учебно-тренировочного процесса и соревнования;

9) психологическую подготовку спортсмена.»;

26) дополнить статьей 43-1 следующего содержания:

«Статья 43-1. Национальная организация спортивной медицины и реабилитации

Национальная организация спортивной медицины и реабилитации создается в форме государственного предприятия в целях обеспечения специализированной медицинской помощью спортсменов, а также внедрения и распространения современных технологий в области спортивной медицины и реабилитации.

Национальная организация спортивной медицины и реабилитации:

1) осуществляет медицинское обеспечение спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики Казахстан;

2) обеспечивает спортсменов национальных и штатных национальных команд Республики Казахстан по видам спорта спортивными врачами, массажистами и иными специалистами в области спортивной медицины и реабилитации во время участия в спортивных мероприятиях;

3) проводит медицинское обследование, комплексное функциональное тестирование спортсменов, в том числе спортсменов национальных и штатных национальных команд Республики Казахстан по видам спорта;

4) осуществляет допуск спортсменов к занятию спортом высших достижений;

5) осуществляет подготовку и организует повышение квалификации специалистов в области спортивной медицины и реабилитации, лечебной физической культуры;

6) осуществляет консультации, диагностику, лечение, реабилитацию и восстановление спортсменов;

7) обеспечивает лекарственными средствами, биологически активными добавками, фармакологическими средствами спортсменов национальных и штатных национальных команд Республики Казахстан по видам спорта;

8) разрабатывает, внедряет и совершенствует методы диагностики и лечения, первой помощи, реабилитации, способствующие повышению эффективности, физической работоспособности и быстрому восстановлению спортсменов;

9) организовывает комплексные научные группы по анализу физической подготовленности спортсменов национальных и штатных национальных команд Республики Казахстан по видам спорта, а также контроль за их деятельностью;

10) организовывает лечение и обеспечение медицинской помощью спортсменов, получивших спортивные травмы и заболевания;

11) выполняет иные функции в соответствии с настоящим Законом.»;

27) в части второй статьи 44-1:

в подпункте 3) слова «республиканские и региональные» заменить словом «национальные»;

в подпункте 8) слова «республиканскую или региональную» заменить словом «национальную»;

28) в статье 44-2:

в подпункте 5) пункта 1 слова «сборных и штатных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), сборных команд по видам спорта областей, городов республиканского значения и столицы» заменить словами «национальных команд Республики Казахстан или команд Республики Казахстан, команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта»;

в подпункте 2) пункта 2 слова «сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта)» заменить словами «национальных команд Республики Казахстан или команд Республики Казахстан по видам спорта»;

29) в статье 45:

в заголовке:

слова «членов сборных» заменить словами «членов национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

в пункте 1:

слова «состав сборных» заменить словами «состав национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

в пункте 2:

слова «состав сборных» заменить словами «состав национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

слова «, а также спортсменам, выступающим в составах сборных команд Республики Казахстан (национальных сборных команд) по игровым видам спорта, их тренерам и руководителям клубных команд» исключить;

в пунктах 3, 4 и 5:

слова «членам сборных» заменить словами «членам национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить;

30) пункты 2 и 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«2. Право на получение материального обеспечения имеют спортсмены, являющиеся гражданами Республики Казахстан и имеющие трудовой стаж не менее двадцати лет в области физической культуры и спорта на территории Республики Казахстан, завоевавшие звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта.

3. Право на получение материального обеспечения имеют тренеры, являющиеся гражданами Республики Казахстан и имеющие трудовой стаж не менее двадцати лет в области физической культуры и спорта на территории Республики Казахстан, подготовившие спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта.»;

31) статью 49 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«Запрещается осуществлять финансирование за счет бюджетных средств спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан.

Финансирование за счет средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан, не допускается.

Финансирование за счет бюджетных средств осуществляется по следующим направлениям:

1) спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта;

2) функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций;

3) массовый спорт;

4) развитие спортивной инфраструктуры.»;

32) дополнить статьей 49-1 следующего содержания:

«Статья 49-1. Предоставление государственными учреждениями в области физической культуры и спорта товаров (работ, услуг) на платной основе

1. Государственные учреждения в области физической культуры и спорта вправе реализовывать товары (работы, услуги) на платной основе.

К платным видам товаров (работ, услуг), реализуемых государственными учреждениями в области физической культуры и спорта, относятся:

1) услуги по предоставлению специального спортивного инвентаря, спортивного инвентаря, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для населения, организации и проведению мероприятий, в том числе спортивных соревнований, семинаров, совещаний, конференций среди спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и спорта, взрослого населения;

2) предоставление услуг в области спортивной медицины;

3) организация и проведение мероприятий: спортивных соревнований, семинаров, совещаний, конференций среди спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и спорта, взрослого населения.

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) используются в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.»;

33) в пункте 3 статьи 50-1:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1) развитие спорта высших достижений;

2) поддержка и стимулирование спорта высших достижений, а также физической культуры и спорта;»;

подпункт 4) дополнить словами «, в том числе для развития спортивной инфраструктуры»;

34) пункт 3 статьи 51 после слова «осуществляются» дополнить словами «местными исполнительными органами»;

35) в статье 55:

слова «составе сборных» заменить словами «составе национальных»;

слова «(национальных сборных команд по видам спорта)» исключить.

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца шестьдесят пятого подпункта 4) и абзаца семнадцатого подпункта 5) пункта 7 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении одного года со дня введения в действие настоящего Закона.

2. Аккредитованные спортивные федерации до 1 января 2026 года должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Закона.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 15 апреля 2025 года

№ 183-VIII ЗРК