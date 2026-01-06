Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

в статье 895 слова «законодательными актами» заменить словами «законами Республики Казахстан».

2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

в пункте 1 статьи 40 слова «по закону» исключить.

3. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

1) в пункте 6 статьи 37 слова «с момента расторжения брака (супружества)» исключить;

2) часть вторую пункта 1 статьи 141 дополнить словами «, а также если родитель является лицом, применяющим специальные налоговые режимы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, либо выехал на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан».

4. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

в части первой статьи 250-1:

абзац первый дополнить словами «, в том числе на долю в нем»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При этом в ходе исполнения иных исполнительных документов, предусмотренных статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», при невозможности погашения задолженности за счет иного имущества либо при недостаточности имущества взыскание на жилище должника, в том числе на долю в нем, допускается путем обращения взыскателя либо судебного исполнителя в суд.».

5. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»:

подпункт 11) пункта 2 статьи 20-4 изложить в следующей редакции:

«11) в течение тридцати календарных дней с даты занятия должности служащего Национального Банка Казахстана или его ведомства передать в доверительное управление и представить в кадровую службу Национального Банка Казахстана нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления принадлежащими им паями инвестиционных фондов, облигациями и акциями коммерческих организаций.».

6. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:

подпункт 11) пункта 2 статьи 15-13 изложить в следующей редакции:

«11) в течение тридцати календарных дней с даты занятия должности служащего уполномоченного органа передать в доверительное управление и представить в кадровую службу уполномоченного органа нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления принадлежащими им паями инвестиционных фондов, облигациями и акциями коммерческих организаций.».

7. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

пункт 8 статьи 55 после слов «Обращение взыскания на» дополнить словами «жилище должника, в том числе на долю в нем, осуществляется

в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан. Обращение взыскания на иное».

8. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»:

1) в подпункте 3) пункта 2 статьи 6 слова «, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» исключить;

2) в пункте 3 статьи 8 слова «установленные Законом

Республики Казахстан «О противодействии коррупции» заменить словами «принятие которых фиксируется кадровыми службами правоохранительных органов в письменной форме»;

3) в подпункте 6) пункта 1 статьи 16 слова «, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» исключить;

4) в статье 17:

в пункте 1:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением случаев, когда это является его должностными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением случаев, когда это является его должностными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо необходимо для управления акциями, указанными в подпункте 3-2) настоящего пункта, либо является участием на безвозмездной основе

в управлении потребительским или жилищно-строительным кооперативом;

3-2) приобретать ценные бумаги, за исключением приобретения и (или) реализации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме,

не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций);»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Сотрудник в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение тридцати календарных дней со дня вступления в должность обязан на время прохождения правоохранительной службы передать в доверительное управление принадлежащее ему на праве собственности или ином вещном праве имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в имущественный наем (аренду), и представить в указанный срок в кадровую службу нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.

Сотрудник вправе сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее ему на праве собственности, и получать доход от такой сдачи, а также получать доход от переданного в доверительное управление имущества и из других законных источников.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Антикоррупционные ограничения, принимаемые сотрудниками, устанавливаются настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.»;

в пункте 3 слово «, другими» заменить словами «и иными»;

5) в подпункте 15-2) пункта 1 статьи 80 слова «, установленных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» исключить.

9. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

1) в подпункте 3) части первой пункта 2 статьи 7 слова «, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» исключить;

2) в пункте 13 статьи 8 слова «установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», которые фиксируются» заменить словами «принятие которых фиксируется кадровыми подразделениями специальных государственных органов»;

3) в статье 19:

в части первой пункта 1:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением случаев, когда это является его должностными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением случаев, когда это является его должностными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо необходимо для управления акциями, указанными в подпункте 3-2) настоящего пункта, либо является участием на безвозмездной основе

в управлении потребительским или жилищно-строительным кооперативом;

3-2) приобретать ценные бумаги, за исключением приобретения и (или) реализации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций);»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Сотрудник в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение тридцати календарных дней со дня вступления в должность обязан на время прохождения службы передать в доверительное управление принадлежащее ему на праве собственности или ином вещном праве имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в имущественный наем (аренду), и представить в указанный срок в кадровое подразделение нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.

Сотрудник вправе сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее ему на праве собственности, и получать доход от такой сдачи, а также получать доход от переданного в доверительное управление имущества и из других законных источников.»;

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Антикоррупционные ограничения, принимаемые сотрудниками, устанавливаются настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Антикоррупционные ограничения, принимаемые политическими государственными служащими, устанавливаются настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.».

10. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«3. Военнослужащий, проходящий воинскую службу по контракту, в течение тридцати календарных дней со дня поступления на воинскую службу обязан на период прохождения воинской службы передать

в доверительное управление принадлежащее ему на праве собственности или ином вещном праве имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в имущественный наем (аренду), и представить в указанный срок в кадровую службу нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.

Военнослужащий, проходящий воинскую службу по контракту, вправе сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее ему на праве собственности, и получать доход от такой сдачи, а также получать доход от переданного в доверительное управление имущества и из других законных источников.»;

2) в статье 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Военнослужащий не вправе:»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) заниматься предпринимательской деятельностью;»;

дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением случаев, когда это является его должностными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо необходимо для управления акциями, указанными в подпункте 3-2) настоящего пункта, либо является участием на безвозмездной основе

в управлении потребительским или жилищно-строительным кооперативом;

3-2) приобретать ценные бумаги, за исключением приобретения и (или) реализации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций);»;

дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:

«2. Антикоррупционные ограничения, принимаемые военнослужащими, устанавливаются настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Антикоррупционные ограничения, принимаемые политическими государственными служащими, устанавливаются настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

3. Ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.»;

3) в статье 38:

в части второй пункта 1 слова «установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», которые фиксируются» заменить словами «принятие которых фиксируется кадровыми подразделениями соответствующих государственных учреждений»;

в подпункте 4) части первой пункта 2 слова «, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» исключить;

4) в статье 40-2:

в части второй пункта 1 слова «установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», которые фиксируются» заменить словами «принятие которых фиксируется кадровыми подразделениями соответствующих государственных учреждений»;

в подпункте 4) части первой пункта 2 слова «, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» исключить;

в пункте 6 слова «и 4)» заменить словами «, 3-1), 3-2) и 4) пункта 1»;

5) абзац первый пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:

«1. За нарушения воинской дисциплины, в том числе за несоблюдение установленных законами Республики Казахстан ограничений, связанных с пребыванием на службе, к военнослужащему могут применяться следующие виды дисциплинарных взысканий:».

11. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»:

1) в статье 1:

подпункт 4) после слов «лицо, избранное в органы местного самоуправления» дополнить словами «(за исключением депутата маслихата)»;

подпункт 8) после слов «установленные настоящим Законом и» дополнить словами «иными законами Республики Казахстан,»;

2) в статье 13:

в пункте 1:

абзац первый и подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1. Лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (за исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятельность не на постоянной или освобожденной основе), должностным лицам, членам территориальных избирательных комиссий, осуществляющим полномочия на профессиональной постоянной основе, оплата труда которых производится из средств бюджета Республики Казахстан, служащим Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, служащим уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, служащим уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, осуществляющим деятельность в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных и региональных институтах развития, их дочерних организациях, запрещается:

1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением случаев, когда это является их должностными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо необходимо для управления акциями, указанными в подпункте 4) настоящего пункта, либо предусмотрено пунктом 2-1 настоящей статьи, либо является участием на безвозмездной основе в управлении политической партией, профессиональным союзом, потребительским или жилищно-строительным кооперативом;

2) заниматься предпринимательской деятельностью;»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) приобретать ценные бумаги, за исключением приобретения и (или) реализации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций).»;

дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

«1-1. Лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, на которых не распространяются требования пункта 1 настоящей статьи (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы районов, городов областного значения, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления), не вправе самостоятельно участвовать в управлении коммерческой организацией, заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью:

1) если соответствующая деятельность препятствует выполнению должностных обязанностей;

2) если соответствующая деятельность влечет использование служебного имущества;

3) при наличии конфликта интересов.

1-2. Ограничения по осуществлению лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, деятельности, несовместимой с выполнением государственных функций, устанавливаются настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.»;

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, осуществляющие деятельность в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных и региональных институтах развития, их дочерних организациях, вправе занимать оплачиваемые должности в органах управления, наблюдательных советах, исполнительных органах дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с соответствующими национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями, национальными и региональными институтами развития, их дочерними организациями, в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

пункт 3 исключить;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Председатель Национального Банка Республики Казахстан и его заместители, Председатель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и его заместители, служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, а также служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций не вправе приобретать паи инвестиционных фондов, облигации, акции коммерческих организаций.

Лица, указанные в части первой настоящего пункта, в течение тридцати календарных дней со дня их назначения на должности обязаны передать в доверительное управление в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, принадлежащие им паи инвестиционных фондов, облигации, акции коммерческих организаций и представить в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления принадлежащими им паями инвестиционных фондов, облигациями и акциями коммерческих организаций.

5. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в течение тридцати календарных дней со дня вступления в должность обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, принадлежащее им на праве собственности или ином вещном праве имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, законно принадлежащих этим лицам, а также имущества, переданного в имущественный наем (аренду), и представить в указанный срок в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.»;

пункт 6 исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. В случае возникновения права собственности или иного вещного права на имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, приобретенных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны передать его в доверительное управление в течение тридцати календарных дней со дня возникновения права собственности или иного вещного права в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и представить в указанный срок в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.

Председатель Национального Банка Республики Казахстан и его заместители, Председатель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и его заместители, служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, а также служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций обязаны передать принадлежащие им паи инвестиционных фондов, облигации, акции коммерческих организаций, полученные в результате принятия наследства или на основании решений судов или в иных случаях, не зависящих от воли указанных лиц, в доверительное управление в течение тридцати календарных дней со дня возникновения права собственности или иного вещного права в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и представить в указанный срок в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее им на праве собственности, и получать доход от такой сдачи, а также получать доход от переданного в доверительное управление имущества и из других законных источников.»;

пункт 8 после слов «предусмотренных пунктами» дополнить цифрой «4,».

12. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»:

1) в статье 13:

в пункте 1:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением случаев, когда это является его должностными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо необходимо для управления акциями, указанными в подпункте 3-2) настоящего пункта, либо является участием на безвозмездной основе в управлении политической партией, профессиональным союзом, потребительским или жилищно-строительным кооперативом;»;

дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) заниматься предпринимательской деятельностью;

3-2) приобретать ценные бумаги, за исключением приобретения и (или) реализации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций).

При этом Председатель Национального Банка Республики Казахстан и его заместители, Председатель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и его заместители не вправе приобретать паи инвестиционных фондов, облигации, акции коммерческих организаций.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственный служащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение тридцати календарных дней со дня занятия должности обязаны на время прохождения государственной службы передать в доверительное управление принадлежащее им на праве собственности или ином вещном праве имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, законно принадлежащих им, а также имущества, переданного в имущественный наем (аренду), и представить в указанный срок в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.»;

пункт 3 исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Государственный служащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, вправе сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее им на праве собственности, и получать доход от такой сдачи, а также получать доход от переданного в доверительное управление имущества и из других законных источников.»;

в пункте 6:

часть первую изложить в следующей редакции:

«6. Председатель Национального Банка Республики Казахстан и его заместители, Председатель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и его заместители в течение тридцати календарных дней с даты назначения на указанные государственные должности обязаны передать в доверительное управление и представить в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления принадлежащими им паями инвестиционных фондов, облигациями и акциями коммерческих организаций.»;

часть вторую исключить;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Ограничения, связанные с пребыванием на государственной службе, и антикоррупционные ограничения, принимаемые государственными служащими, устанавливаются настоящим Законом, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и иными законами Республики Казахстан.»;

2) часть первую статьи 18 изложить в следующей редакции:

«Лица, поступающие на государственную службу, принимают на себя ограничения, связанные с пребыванием на государственной службе, и антикоррупционные ограничения.»;

3) в подпункте 5) части первой статьи 59 слова «принадлежащего ему на праве собственности» заменить словами «использование которого влечет получение доходов, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан»;

4) подпункт 9) пункта 1 статьи 61 изложить в следующей редакции:

«9) непередача в доверительное управление имущества, использование которого влечет получение доходов, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;».

13. В Закон Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года «Об арбитраже»:

1) в статье 52:

в заголовке слова «Основание отмены» заменить словом «Отмена»;

в пункте 3 слова «, отказа в выдаче исполнительного листа» исключить;

2) в статье 57:

в заголовке слова «Основания для отказа» заменить словом «Отказ»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. При рассмотрении ходатайства об отказе в выдаче исполнительного листа суд не вправе пересматривать решение арбитража по существу.».

14. В Закон Республики Казахстан от 12 июля 2023 года «О возврате государству незаконно приобретенных активов»:

1) пункты 1 и 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный орган по возврату активов, в том числе на основании материалов и сведений иных государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора, ежегодно готовит информацию о принятых мерах по возврату государству незаконно приобретенных активов, об их результатах, использовании возвращенных активов в интересах граждан и государства, а также о принятых системных мерах по исключению причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов (далее – ежегодная информация).

2. Ежегодная информация опубликовывается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа по возврату активов.»;

2) в заголовке главы 3 слова «Меры по возврату» заменить словами «Меры, способы и порядок возврата»;

3) в пункте 5 статьи 12 слова «главы 4 настоящего Закона» заменить словами «настоящей главы»;

4) заголовок главы 4 исключить;

5) пункт 2 статьи 24 дополнить словами «либо инвестирования средств в национальную экономику и (или) строительство социально-культурных объектов, либо иного вклада в социально-экономическое развитие страны»;

6) в статье 25:

подпункт 4) пункта 1 дополнить частями второй, третьей, четвертой, пятой и шестой следующего содержания:

«Под иными соглашениями понимаются соглашения, заключаемые уполномоченным органом по возврату активов с лицами, включенными в реестр, и иными лицами.

Иные соглашения могут предусматривать реализацию экономических проектов, инвестиции в создание новых производств, дополнительных рабочих мест на предприятиях.

Иные соглашения также могут предусматривать строительство социально-культурных объектов, реализацию социальных, благотворительных и иных проектов по оказанию помощи различным категориям населения, а также иной вклад в устойчивое социальное и экономическое развитие Казахстана во благо его народа.

В случае необходимости участниками (стороной) иного соглашения могут выступать государственные органы совместно с уполномоченным органом по возврату активов.

В целях исполнения условий иного соглашения государственные органы могут заключать другие соглашения с лицами, включенными в реестр, а также иными лицами о передаче активов в интересах государства.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Активы, возвращенные или переданные в доход государства в результате заключения соглашений, предусмотренных подпунктами 1) и 4) пункта 1 настоящей статьи, не признаются незаконными.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1) пункта 11 статьи 1, который вводится в действие после дня введения в действие соответствующих изменений в Уголовный кодекс Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 3 января 2026 года

№ 251-VІIІ ЗРК