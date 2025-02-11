Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года:

в части второй статьи 14:

слова «специальных почтовых ящиков» заменить словами «специальных ящиков»;

слова «почтовые ящики» заменить словами «специальные ящики»;

слова «Специальные почтовые ящики» заменить словами «Специальные ящики».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

пункт 1-1 статьи 544 исключить.

3. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании»:

1) пункт 2 статьи 25 после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «по согласованию с уполномоченным органом по вопросам миграции населения»;

2) пункт 2 статьи 39 дополнить подпунктом 17) следующего содержания:

«17) контроль и надзор за соблюдением условий, указанных в пункте 2 статьи 25 настоящего Закона.»;

3) пункт 1 статьи 41 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) соблюдение условий, указанных в пункте 2 статьи 25 настоящего Закона.».

4. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

1) статью 21 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Операторы связи при оказании услуг связи государственным органам с предоставлением линий и каналов связи, не входящих в единую транспортную среду государственных органов и осуществляющих передачу информации с использованием радиоэлектронных средств, обеспечивают на безвозмездной основе на данных линиях и каналах связи применение средств защиты информации в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

2) пункт 4 статьи 23:

после слова «охраны» дополнить словами «(за исключением нужд президентской связи)»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Линии и каналы связи, каналы в кабельной канализации и площади, необходимые для размещения технических средств, для нужд президентской связи предоставляются операторами связи на безвозмездной основе при наличии технической возможности.».

5. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

в подпункте 16) статьи 1 слова «адреса почтового ящика или» исключить.

6. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»:

в пункте 6 статьи 23:

в части первой подпункта 5) слова «а также ввоз» заменить словами «а также ввоз, реализация и иная передача»;

в подпункте 8) слово «ввод» заменить словами «создание или развитие, в том числе ввод».

7. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 5-2) следующего содержания:

«5-2) мера государственной поддержки физических лиц – государственные услуги или иные формы государственной поддержки, направленные на повышение благополучия физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, юридических консультантов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

2) дополнить статьей 21-2 следующего содержания:

«Статья 21-2. Мера государственной

поддержки физических лиц

Извещение (уведомление) о мере государственной поддержки физических лиц, учет и (или) получение такой меры осуществляются посредством «социального кошелька», являющегося объектом информатизации, в порядке, определенном уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг.

При этом мера государственной поддержки физических лиц может быть получена посредством иных объектов информатизации в порядке, определенном уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг.».

8. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О почте»:

1) в статье 1:

в подпункте 16) слова «такое отправление адресату или отправителю» заменить словами «почтовое отправление»;

дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) почтовое отправление с объявленной ценностью – почтовое отправление (кроме почтовой карточки), при подаче которого отправителем объявляется его стоимость путем представления подтверждающих документов в порядке, определяемом уполномоченным органом в области почты;»;

подпункт 24) исключить;

в подпункте 29) слова «, в том числе путем выемки из почтовых ящиков» исключить;

подпункт 31) дополнить словами «, либо третьим лицам путем получения согласия адресата через процесс подтверждения права посредством ввода пароля (пин-кода) или сканирования штрих-кода»;

в подпункте 32) слово «адресату» заменить словами «почтового отправления»;

в подпункте 37) слово «сфере» заменить словом «области»;

в подпункте 42) слово «адресату» исключить;

в подпункте 43) слова «с заполнением формы бланка почтового отправления, утвержденного уполномоченным органом» исключить;

в подпункте 47) слова «адресату или отправителю» исключить;

в подпункте 51) слова «адресату почтового отправления» исключить;

в подпункте 52) слова «почтовые ящики или», «адресату» исключить;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цели, задачи и принципы государственного регулирования в области почтовой связи

1. Основными целями государственного регулирования в области почтовой связи являются развитие отрасли почтовой связи, регулирование и расширение рынка услуг в области почтовой связи.

2. Основными задачами государственного регулирования в области почтовой связи являются:

1) формирование и развитие почтовой деятельности, предоставление услуг почтовой связи в Республике Казахстан и организация их реализации;

2) регулирование деятельности по почтовым обращениям государственных знаков почтовой оплаты.

3. Основными принципами государственного регулирования в области почтовой связи являются:

1) соблюдение законности при осуществлении деятельности в области почтовой связи;

2) доступность услуг почтовой связи пользователям услуг оператора почты на территории Республики Казахстан;

3) соблюдение операторами почты прав и законных интересов пользователей услуг оператора почты;

4) свобода перемещения почтовых отправлений на территории Республики Казахстан и транзита международных почтовых отправлений через территорию Республики Казахстан;

5) равенство прав физических и юридических лиц при предоставлении услуг почтовой связи и использовании результатов этой деятельности;

6) обеспечение почтовой тайны;

7) обеспечение развития и функционирования национальной почтовой сети в Республике Казахстан;

8) единство правил и требований в области почтовой связи для операторов почты при оказании услуг почтовой связи пользователям услуг оператора почты.»;

3) в статье 5:

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные функции в пределах своей компетенции;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области почтовой связи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области почтовой связи в соответствии с основными целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 3), 4), 5), 6), 8), 17) и 18) исключить;

подпункт 2) пункта 2 дополнить словами «, в том числе при необходимости принимают меры по сохранению отделений почтовой связи»;

4) в статье 10:

в части первой пункта 1:

слова «собранных из почтовых ящиков и (или)» исключить;

слово «адресату» заменить словами «почтового отправления»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. К универсальным услугам почтовой связи относятся:

1) услуги по пересылке нерегистрируемого письма;

2) услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке.»;

5) в пункте 1 статьи 11 слово «адресату» исключить;

6) в подпункте 4) пункта 2 статьи 12 слово «адресату» исключить;

7) пункт 2 статьи 17 дополнить словами «, утверждаемыми уполномоченным органом»;

8) в пунктах 2 и 4 статьи 20 слова «получении адресатом» заменить словом «вручении»;

9) в статье 22:

в части первой пункта 5 слова «почтовые ящики и» исключить;

в пункте 7 цифры «215,» исключить;

10) в статье 23:

подпункт 4) пункта 1 исключить;

пункт 2 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) осуществлять транспортировку и хранение лекарственных средств и медицинских изделий согласно требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.»;

11) пункт 1 статьи 30 дополнить частью третьей следующего содержания:

«При принятии решения о закрытии отделения почтовой связи оператор почты информирует об этом местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов за три месяца до предполагаемой даты закрытия.»;

12) статью 32 изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Почтоматы

1. Почтоматы могут размещаться в зданиях и сооружениях либо многоквартирных жилых домах.

2. Собственники зданий и сооружений либо их доверенные лица могут предоставлять площади операторам почты на основании договора для размещения ими почтоматов в целях предоставления услуг почтовой связи.

3. Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях» принимают на собрании решение о передаче части имущества объекта кондоминиума в имущественный наем операторам почты для размещения ими почтоматов в целях предоставления услуг почтовой связи.»;

13) в части первой пункта 2 статьи 35 слова «почтовым ящикам,» исключить;

14) в пункте 3 статьи 36:

часть первую изложить в следующей редакции:

«3. Почтовое отправление принадлежит отправителю до момента доставки и (или) вручения его оператором почты адресату или его законному представителю, или поверенному, действующему на основании доверенности, либо третьим лицам путем получения согласия адресата или отправителя через процесс подтверждения права посредством ввода пароля (пин-кода) или сканирования штрих-кода.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Почтовый перевод денег принадлежит отправителю до момента доставки и (или) вручения его оператором почты адресату.»;

15) в пункте 2 статьи 37:

в части первой слова «принадлежащие ему почтовый ящик или» исключить;

часть вторую исключить;

16) в статье 38:

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Операторы почты перед приемом или вручением почтового отправления обязаны получить заявление (согласие) пользователя услуг оператора почты на сбор, накопление, использование и хранение персональных данных. Такое согласие отбирается в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или иным способом, которым подтверждает получение согласия, с использованием автоматизированных (электронных) устройств, оборудования или посредством информационных систем через государственный сервис контроля доступа к персональным данным согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» либо на бумажном носителе под роспись.»;

пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«Согласие на сбор, накопление, использование и хранение персональных данных отбирается в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или иным способом, которым подтверждает получение согласия, с использованием автоматизированных (электронных) устройств, оборудования или посредством информационных систем через государственный сервис контроля доступа к персональным данным согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» либо на бумажном носителе под роспись.»;

17) в части второй пункта 2 статьи 39 слова «отправителя и адресата» заменить словами «пользователя услуг оператора почты»;

18) в статье 44:

пункт 1 дополнить словами «или его законному представителю, или поверенному, действующему на основании доверенности, либо третьим лицам путем получения согласия адресата или отправителя через процесс подтверждения права посредством ввода пароля (пин-кода) или сканирования штрих-кода»;

в пункте 3:

в подпункте 1) слово «суммы» заменить словом «стоимости»;

подпункт 2) после слов «в размере» дополнить словом «стоимости»;

подпункт 3) после слов «в размере части» дополнить словом «стоимости»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Оператор почты несет ответственность за почтовое отправление с объявленной ценностью при условии оплаты тарифа за объявленную ценность.».

9. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О государственных закупках»:

в статье 6:

часть восьмую пункта 2 после цифры «6),» дополнить цифрами «21),»;

пункт 8 после цифры «6),» дополнить цифрами «21),».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие с 31 декабря 2024 года;

2) подпунктов 2) и 3) пункта 3 и пункта 5 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

2. Приостановить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года действие части второй пункта 1 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О торговом мореплавании».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 10 февраля 2025 года

№ 164-VІIІ ЗРК