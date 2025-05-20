О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года:

в статье 417:

часть первую исключить;

в абзаце первом части второй:

слова «надлежаще оформленного акта экспертизы о происхождении товара,» исключить;

слова «для внутреннего обращения» исключить;

в абзаце первом части третьей:

слова «в случае непредставления заявителем документов по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, на основании акта экспертизы о происхождении товара, выданного» исключить;

слова «статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, неверным определением критерия определения страны происхождения,» исключить;

в части пятой:

в абзаце первом слово «первой,» исключить;

в абзаце втором:

слова «на экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара в размере сорока месячных расчетных показателей с лишением действия аттестатов экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара,» исключить;

слова «, на экспертные организации – в размере шестидесяти месячных расчетных показателей, с приостановлением деятельности на срок до трех месяцев» исключить.

2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в подпункте 14) пункта 2 статьи 3 слова «отечественных производителей товаров,» заменить словами «казахстанских товаропроизводителей, производителей»;

2) в статье 17:

в заголовке слова «отечественных производителей товаров,» заменить словами «казахстанских товаропроизводителей, производителей»;

в пункте 1 слова «отечественного производства товаров, работ, услуг» заменить словами «производства товаров, работ и услуг казахстанского происхождения»;

в пункте 2 слова «отечественных товаров, работ, услуг» заменить словами «товаров, работ и услуг казахстанского происхождения»;

3) в подпункте 6) пункта 1 статьи 92 слова «отечественных производителей товаров» заменить словами «казахстанских товаропроизводителей»;

4) в подпункте 7) пункта 2 статьи 96 слова «отечественных товаров (работ, услуг)» заменить словами «товаров, работ и услуг казахстанского происхождения»;

5) дополнить статьей 97-1 следующего содержания:

«Статья 97-1. Реестр казахстанских товаропроизводителей

1. Реестр казахстанских товаро­производителей является объектом информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», содержащим сведения о казахстанских товаропроизводителях и производимых ими товарах казахстанского происхождения.

2. Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей определяются уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

3. Казахстанские товаропроизводители, включенные в реестр казахстанских товаропроизводителей, вправе получать меры государственного стимулирования промышленности и иные меры государственной поддержки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание реестра казахстанских товаропроизводителей осуществляются единым оператором в сфере государственных закупок.»;

6) в подпункте 4) пункта 1 статьи 239 слово «отечественных» заменить словом «казахстанских».

3. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

в подпункте 4) статьи 248 слово «отечественных» заменить словом «казахстанских».

4. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О племенном животноводстве»:

1) в статье 16-1:

в подпункте 5) слово «отечественных» заменить словом «казахстанских»;

в подпункте 6) слово «отечественными» заменить словом «казахстанскими»;

2) в части второй пункта 1 статьи 16-4:

в подпункте 2) слово «отечественных» заменить словом «казахстанских»;

в подпункте 3) слово «отечественными» заменить словом «казахстанскими».

5. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне»:

1) в подпункте 26-1) статьи 1 слово «отечественные» заменить словом «казахстанские»;

2) в подпункте 6) пункта 1 статьи 6-1 слово «отечественным» заменить словом «казахстанским»;

3) в статье 10:

в подпункте 1) слово «отечественным» заменить словом «казахстанским»;

в подпункте 10-1) слово «отечественным» заменить словом «казахстанским».

6. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О семеноводстве»:

1) в подпункте 8) статьи 4 слово «отечественными» заменить словом «казахстанскими»;

2) в подпункте 8-6) пункта 1 статьи 6 слово «отечественными» заменить словом «казахстанскими».

7. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности»:

1) в статье 1:

подпункт 21-1) исключить;

в подпункте 40-1) слова «, статусе товара Евразийского экономического союза или иностранного товара» исключить;

подпункт 40-2) исключить;

2) в подпункте 5) пункта 1 статьи 3 слова «отечественных товаров» заменить словами «товаров казахстанского происхождения»;

3) в статье 7:

подпункты 7-2) и 7-3) изложить в следующей редакции:

«7-2) разрабатывает и утверждает правила по определению страны происхождения товаров, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлению форм сертификата о происхождении товаров;

7-3) осуществляет верификацию (проверку) обоснованности выдачи сертификатов о происхождении товара, достоверности содержащихся в них сведений и выполнения изготовителями критериев определения страны происхождения товаров в соответствии с правилами по определению страны происхождения товаров, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлению форм сертификата о происхождении товаров;»;

подпункты 12) и 15-4) исключить;

дополнить подпунктом 15-12) следующего содержания:

«15-12) утверждает правила ведения Национального каталога товаров, а также регистрации товаров в нем;»;

4) в подпункте 3) пункта 1 статьи 14-1 слова «отечественного производства» заменить словами «казахстанского происхождения»;

5) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 16-1 слово «отечественных» заменить словами «товаров казахстанского происхождения»;

6) в подпункте 8) пункта 1 статьи 18 слова «отечественных товаров» заменить словами «товаров казахстанского происхождения»;

7) в подпункте 2) статьи 18-2 слова «казахстанским товарам (услугам, капиталу, рабочей силе)» заменить словами «товарам (услугам, капиталу, рабочей силе) казахстанского происхождения»;

8) статью 18-5 исключить;

9) в подпункте 1-1) пункта 1 статьи 31 слова «отечественного производства» заменить словами «казахстанского происхождения»;

10) в подпункте 1) части второй статьи 32-2 слово «отечественным» заменить словом «казахстанским».

8. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

1) в подпункте 12-1) пункта 2 статьи 7 слово «отечественным» заменить словом «казахстанским»;

2) в подпункте 5-1) пункта 2 статьи 11 слово «отечественным» заменить словом «казахстанским»;

3) в абзаце первом пункта 1 статьи 12 слово «отечественных» заменить словом «казахстанских»;

4) в подпункте 5) пункта 1 статьи 15 слово «отечественных» заменить словом «казахстанских».

9. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области оценки соответствия»:

1) в статье 15:

в пункте 1:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Заявитель представляет в орган по аккредитации следующие документы на бумажном носителе либо в электронной форме посредством информационной системы технического регулирования:»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Все документы на бумажном носителе представляются в двух экземплярах, за исключением заявки на аккредитацию.»;

пункт 3 дополнить словами «, либо направляет в электронной форме посредством информационной системы технического регулирования»;

2) пункт 11 статьи 18 после слова «письменному» дополнить словами «либо направленному в электронной форме посредством информационной системы технического регулирования»;

3) в пункте 3 статьи 19:

в части первой слова «в письменном виде мотивированный отказ» заменить словами «мотивированный отказ в электронной форме посредством информационной системы технического регулирования либо на бумажном носителе»;

в части второй слова «по почте либо вручается его представителю нарочно под роспись» заменить словами «в электронной форме посредством информационной системы технического регулирования или по почте либо вручается его представителю нарочно под роспись»;

4) пункт 7 статьи 21 после слова «выдается» дополнить словами «в электронной форме посредством информационной системы технического регулирования либо на бумажном носителе»;

5) в части второй пункта 7 статьи 22 слова «в письменном виде» заменить словами «в электронной форме посредством информационной системы технического регулирования либо на бумажном носителе»;

6) пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«2. При актуализации субъект аккре­дитации подает в орган по аккредитации заявку с обоснованием причин актуализации и документы, в которые были внесены изменения, в электронной форме посредством информационной системы технического регулирования либо на бумажном носителе. При направлении заявки на актуализацию на бумажном носителе документы, в которые были внесены изменения, представляются в двух экземплярах.»;

7) в статье 26:

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) наличия заявления субъекта аккредитации, направленного в электронной форме посредством информационной системы технического регулирования либо на бумажном носителе;»;

подпункт 1) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«1) наличие заявления субъекта аккредитации, направленного в электронной форме посредством информационной системы технического регулирования либо на бумажном носителе;».

10. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»:

часть вторую пункта 1 статьи 19 исключить.

11. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»:

в пункте 2 статьи 22:

в подпункте 12) слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

в подпункте 14) слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения».

12. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан»:

подпункт 3) пункта 5 статьи 15 после слова «товаров» дополнить словами «(за исключением бункеровки судов, стоящих на внешнем рейде портов, с предварительным уведомлением Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан)».

13. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»:

1) подпункты 1-1) и 4-2) статьи 1 исключить;

2) в подпункте 2) пункта 1-1 статьи 11 слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

3) подпункт 1) пункта 1 статьи 12 исключить;

4) в части первой статьи 14:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) ежеквартально предоставляет в уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности информацию по выданным сертификатам о происхождении товара;»;

подпункт 15) исключить;

5) подпункт 13) пункта 4 статьи 21 исключить.

14. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

строку 357-1 приложения 2 исключить.

15. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О саморегулировании»:

в подпункте 1) пункта 1 статьи 4 слова «отечественных товаров (работ, услуг)» заменить словами «товаров, работ и услуг казахстанского происхождения».

16. В Закон Республики Казахстан от 5 октября 2018 года «О стандартизации»:

1) подпункт 8) статьи 9 дополнить словами «, а также порядка внесения изменений и дополнений в общий классификатор товаров, работ и услуг»;

2) в пункте 4 статьи 11:

в подпункт 1-1) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) организацию работ по внесению изменений и дополнений в общий классификатор товаров, работ и услуг;»;

3) дополнить статьей 18-1 следующего содержания:

«Статья 18-1. Общий классификатор товаров, работ и услуг

1. Общим классификатором товаров, работ и услуг признается национальный классификатор технико-экономической информации.

2. Общий классификатор товаров, работ и услуг обеспечивает единую систему унификации в классификации товаров, работ и услуг путем систематизации свода кодов и наименований классификационных групп объектов технико-экономической информации.

3. Общий классификатор товаров, работ и услуг распространяется на все виды товаров, работ и услуг.

4. Общий классификатор товаров, работ и услуг используется государственными органами, физическими и юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Казахстан и участвующими в работах по классификации и кодированию технико-экономической информации и (или) использующими их в своей деятельности.»;

4) пункт 1 статьи 24 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Публичное обсуждение проектов изменений и дополнений в общий классификатор товаров, работ и услуг осуществляется на интернет-ресурсе национального органа по стандартизации в течение пяти рабочих дней.».

17. В Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года «О специальных экономических и индустриальных зонах»:

в статье 8 слова «отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам» заменить словами «казахстанским товаропроизводителям, производителям».

18. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года «О техническом регулировании»:

1) в подпункте 13) статьи 1 слова «, определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара» исключить;

2) в пункте 2 статьи 40:

подпункт 3) исключить;

в подпункте 4) слова «и сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, об определении статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара» исключить.

19. В Закон Республики Казахстан от 8 июня 2021 года «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»:

1) статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Закупки отдельных субъектов квазигосударственного сектора осуществляются с учетом требований Закона Республики Казахстан«О промышленной политике».»;

2) в подпункте 6) статьи 4 слова «отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам» заменить словами «казахстанским товаропроизводителям, производителям».

20. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года «О промышленной политике»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) отдельные субъекты квазигосударственного сектора – национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, национальным компаниям, а также социально-предпринимательские корпорации, за исключением юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальным компаниям, переданных в доверительное управление физическим лицам или негосударственным юридическим лицам с правом последующего выкупа;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) товар казахстанского происхождения – товар, полностью произведенный в Республике Казахстан, или переработанный товар, соответствующий условиям производства, при производстве которого выполняется минимальный порог производственных и технологических операций, сведения о котором содержатся в реестре казахстанских товаропроизводителей;»;

дополнить подпунктами 7-1) и 7-2) следующего содержания:

«7-1) казахстанский товаропроизводитель – субъект предпринимательства, являющийся резидентом Республики Казахстан, включенный в реестр казахстанских товаропроизводителей;

7-2) встречные обязательства – взаимные обязательства субъекта промышленно-инновационной деятельности и государства, принимаемые при предоставлении мер государственного стимулирования промышленности в соответствии с настоящим Законом;»;

в подпунктах 13) и 14) слова «отечественных товаров, работ и услуг» заменить словами «товаров, работ и услуг казахстанского происхождения»;

дополнить подпунктами 23-1) и 25) следующего содержания:

«23-1) цифровая верификация – автоматический процесс оценки заявителя, осуществляемый посредством объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства»;»;

«25) крупные заказчики – недропользователи, обладающие правом на добычу твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; отдельные субъекты квазигосударственного сектора; субъекты естественных монополий, за исключением субъектов естественной монополии малой мощности; системообразующие предприятия.»;

2) в подпункте 6) пункта 2 статьи 3 слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

3) статью 8 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) утверждает правила разработки, согласования, утверждения, реализации и мониторинга программ развития внутристрановой ценности и их типовой формы;»;

4) в статье 9:

подпункт 13) исключить;

в подпункте 14) слова «отечественных обработанных товаров, работ и услуг» заменить словами «обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения»;

подпункт 35) исключить;

дополнить подпунктами 41-1) и 41-2) следующего содержания:

«41-1) разрабатывает и утверждает правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей;

41-2) ведет реестр казахстанских товаропроизводителей;»;

5) в статье 10:

в подпунктах 2) и 3) слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

в подпунктах 6) и 8) слова «отечественных высокотехнологичных товаров и услуг» заменить словами «высокотехнологичных товаров и услуг казахстанского происхождения»;

6) в подпункте 3) статьи 11 слова «организаций согласно перечню организаций, закупки товаров, работ и услуг которых подлежат мониторингу внутристрановой ценности,» заменить словами «системообразующих предприятий»;

7) статью 12 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) участвуют в оценке производства заявителей для включения в реестр казахстанских товаропроизводителей;»;

8) в статье 13:

в абзаце седьмом подпункта 2) пункта 2 слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

подпункт 1) части первой пункта 3 исключить;

в пункте 5:

в подпунктах 2), 4), 5) и 6) слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

в подпункте 9) слова «отечественных высокотехнологичных товаров и услуг» заменить словами «высокотехнологичных товаров и услуг казахстанского происхождения»;

в подпунктах 10), 10-1) и 10-2) слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

9) в абзаце третьем подпункта 1) пункта 3 статьи 15 слова «отечественных товаров, работ и услуг» заменить словами «товаров, работ и услуг казахстанского происхождения»;

10) пункт 5 статьи 25 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«нахождения казахстанского товаропроизводителя в реестре казахстанских товаропроизводителей.»;

11) в подпункте 9) статьи 29 слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

12) в статье 37 слова «отечественных обработанных товаров, работ и услуг» заменить словами «обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения»;

13) в статье 38:

в заголовке слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

в пункте 1:

в подпункте 1) слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

в подпункте 2) слова «отечественных высокотехнологичных товаров и услуг» заменить словами «высокотехнологичных товаров и услуг казахстанского происхождения»;

в пункте 2 слова «отечественных высокотехнологичных товаров и услуг» заменить словами «высокотехнологичных товаров и услуг казахстанского происхождения»;

14) в статье 43:

в пункте 1 слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

в подпункте 2) слово «отечественных» заменить словом «казахстанских»;

в подпункте 3) слова «об отечественных производителях» заменить словами «о казахстанских товаропроизводителях, производителях услуг»;

в подпункте 4) слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

в подпункте 5) слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения»;

15) в статье 46:

часть первую пункта 1 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) договоров гарантированного закупа, предусматривающих долгосрочный гарантированный объем закупа товаров, произведенных на имеющихся производственных мощностях;»;

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Заказчиками по договорам, направленным на развитие промышленности, являются крупные заказчики.»;

16) статью 47 изложить в следующей редакции:

«Статья 47. Порядок планирования и заключения договоров, направленных на развитие промышленности

1. Уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности ежегодно в срок до 10 декабря получает от:

1) отдельных субъектов квазигосу­дарственного сектора планы закупок (предварительный, годовой, долгосрочный), разрабатываемые и утверждаемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) недропользователей, обладающих правом на добычу твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, годовые (на один финансовый год) и среднесрочные (на пять финансовых лет) программы закупа товаров, работ и услуг, формируемые в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»;

3) субъектов естественных монополий перечни товаров, планируемых к закупу на предстоящий финансовый год или долгосрочный период, составляемые в соответствии с правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утверждаемыми согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях»;

4) системообразующих предприятий планы закупок товаров на предстоящий финансовый год или долгосрочный период.

2. Планы закупок (программы, перечни товаров) крупных заказчиков, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются в год, предшествующий первому году осуществления закупок.

3. Планы закупок (программы, перечни товаров), указанные в пункте 1 настоящей статьи, предусматривают перечень товаров, планируемых к закупу, за исключением товаров, закупаемых на внутреннем рынке, или товаров иностранного происхождения, на которые распространяются гарантийные обязательства.

4. Уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности с привлечением национального института развития в области развития внутристрановой ценности в течение тридцати календарных дней рассматривает планы закупок (программы, перечни товаров) крупных заказчиков на соответствие исключениям, указанным в пункте 3 настоящей статьи.

Уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности в случае выявления несоответствий требованиям, указанным в пункте 3 настоящей статьи, направляет крупным заказчикам уведомление с указанием замечаний к планам закупок (программам, перечням товаров).

Крупные заказчики в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа в области государственного стимулирования промышленности вносят изменения в свои планы закупок (программы, перечни товаров), указанные в пункте 1 настоящей статьи, и повторно направляют в уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности.

При этом срок согласования планов закупок (программ, перечней товаров) крупных заказчиков уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности не должен превышать десять рабочих дней.

5. Согласованный перечень товаров, планируемых к закупу, в срок до 1 февраля размещается в реестре товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, их производителей.

6. Предприятия обрабатывающей промышленности, заинтересованные в заключении договоров, направленных на развитие промышленности, подают заявку в реестре товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, их производителей для заключения офтейк-контрактов в соответствии со статьей 48 настоящего Закона и договоров гарантированного закупа в соответствии со статьей 48-1 настоящего Закона в срок не более тридцати календарных дней после опубликования перечня товаров, планируемых к закупу, в реестре товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, их производителей.

7. Крупные заказчики рассматривают заявки от предприятий обрабатывающей промышленности и заключают офтейк-контракты или договоры гарантированного закупа в срок не более тридцати календарных дней с даты окончания подачи заявок в соответствии с правилами планирования и заключения договоров, направленных на развитие промышленности, а также мониторинга их исполнения.

8. После заключения договоров, направленных на развитие промышленности, крупный заказчик имеет право проводить лабораторные и (или) индустриальные испытания опытно-промышленной партии товара предприятия обрабатывающей промышленности.

Лабораторные и (или) индустриальные испытания опытно-промышленной партии товара предприятия обрабатывающей промышленности проводятся на основе технических характеристик, физических и (или) химических свойств, комплектации товара, предоставляемого крупным заказчиком до заключения договора, направленного на развитие промышленности.

В случае получения положительных результатов лабораторных и (или) индустриальных испытаний опытно-промышленной партии товара предприятия обрабатывающей промышленности производится поставка партии данного товара. При получении отрицательных результатов лабораторных и (или) индустриальных испытаний опытно-промышленной партии товара предприятия обрабатывающей промышленности договор, направленный на развитие промышленности, считается не исполненным по вине предприятия обрабатывающей промышленности и подлежит расторжению.

До момента поставки товара в рамках договоров, направленных на развитие промышленности, крупные заказчики могут приобретать товар в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Выставление дополнительных технических характеристик, физических и (или) химических свойств, требований к комплектации товара после подписания договора, направленного на развитие промышленности, запрещается.»;

17) дополнить статьями 47-1, 48-1, 51-1, 51-2, 51-3, 51-4, 51-5, 51-6 и 51-7 следующего содержания:

«Статья 47-1. Закупки системообразующих предприятий

1. Системообразующими предприятиями являются предприятия обрабатывающей промышленности, объем производства которых составляет более трех процентов от совокупного объема производства соответствующей области, города республиканского значения, столицы.

2. Перечень системообразующих предприятий утверждается уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

3. Закупки товаров системообразующих предприятий подлежат мониторингу внутристрановой ценности уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

4. Закупки товаров системообразующими предприятиями осуществляются в соответствии с планами закупок товаров на предстоящий финансовый год или долгосрочный период при условии соблюдения требований, определенных в статьях 47, 48, 48-1 и 49 настоящего Закона.»;

«Статья 48-1. Договоры гарантированного закупа

1. По договорам гарантированного закупа предприятие обрабатывающей промышленности обязуется обеспечить поставку гарантированного объема товаров на долгосрочной основе в соответствии с условиями заключенного договора гарантированного закупа.

Заключенные договоры гарантированного закупа могут использоваться в качестве предмета залога в финансовых организациях, в том числе в банках второго уровня и Банке Развития Казахстана.

2. Внесение изменений в заключенный договор гарантированного закупа осуществляется по согласованию крупного заказчика и предприятия обрабатывающей промышленности.

3. Срок действия договора гарантированного закупа определяется договором, но не может быть менее одного года. Максимальный срок действия договора гарантированного закупа не может превышать десять лет.

4. Договор гарантированного закупа должен содержать:

наименования товаров с указанием их подробных технических характеристик, физических и (или) химических свойств, комплектации;

объем поставок на весь срок действия договора;

ответственность сторон договора за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору;

иные условия по согласованию сторон.»;

«Статья 51-1. Порядок формирования реестра казахстанских товаропроизводителей

1. Формирование реестра казахстанских товаропроизводителей (далее – реестр) осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра казахстанских товаропроизводителей и состоит из следующих этапов:

1) подача заявки через личный кабинет пользователя на веб-портале объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства»;

2) цифровая верификация;

3) оценка производства;

4) принятие решения уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности о включении либо невключении в реестр.

2. При подаче заявки представляются:

1) согласие на сбор и обработку информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите;

2) согласие на предоставление доступа к производственному объекту для оценки производства и осуществления мониторинга;

3) согласие на принятие обязательств по установлению системы видеонаблюдения на производственном объекте, предоставление удаленного доступа уполномоченному органу в области государственного стимулирования промышленности к просмотру видеоинформации для осуществления мониторинга;

4) сведения, подтверждающие выполнение заявленных условий производства, производственных и технологических операций, включая видеоматериал, отображающий (подтверждающий) заявленный технологический процесс производства товара.

3. После подачи заявки осуществляется цифровая верификация по критериям, определенным правилами ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, подтверждающим производственную деятельность.

Сведения, необходимые для включения в реестр, формируются объектом информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства».

Результаты цифровой верификации направляются заявителю в личный кабинет пользователя на веб-портале объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства».

В случае отрицательного результата цифровой верификации решение должно содержать мотивированный ответ с обоснованиями.

4. При оценке производства уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности с привлечением отраслевых государственных органов, отраслевых ассоциаций (союзов) осуществляется проверка выполнения заявленных условий производства, производственных и технологических операций на основании сведений, подтверждающих выполнение заявленных условий производства, производственных и технологических операций, включая видеоматериал, отображающий (подтверждающий) заявленный технологический процесс производства товара.

При этом заявленные заявителем производственные и технологические операции должны соответствовать минимальному порогу производственных и технологических операций.

5. При невозможности оценки производства на основании сведений, заявленных заявителем согласно пункту 2 настоящей статьи, уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности с привлечением отраслевых государственных органов, отраслевых ассоциаций (союзов) осуществляется выездная инспекция.

Привлечение представителей отраслевых ассоциаций (союзов) для участия в выездной инспекции носит добровольный характер и осуществляется на безвозмездной основе.

По итогам выездной инспекции составляется акт оценки производства.

6. При положительном результате оценки производства заявитель включается в реестр уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

При отрицательном результате оценки производства автоматически направляется мотивированный ответ с обоснованиями в личный кабинет пользователя на веб-портале объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства».

Субъект предпринимательства вправе повторно подать заявку для включения в реестр после устранения выявленных несоответствий.

7. Заявитель несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за достоверность представленных сведений, указанных в заявке.

8. Подтверждением нахождения казахстанского товаропроизводителя в реестре является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.

9. При включении в реестр казахстанских товаропроизводителей, производящих товары, полностью произведенные на территории Республики Казахстан, оценка производства не требуется.

10. Требования настоящей статьи не распространяются на казахстанских производителей программного обеспечения и регламентируются статьей 51-2 настоящего Закона.

Статья 51-2. Порядок включения и исключения производителей программного обеспечения из реестра

1. К товарам казахстанского происхождения приравнивается программное обеспечение, произведенное на территории Республики Казахстан и включенное в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок подтверждения казахстанского производителя программного обеспечения для включения в реестр определяется уполномоченным органом в сфере информатизации.

3. Уполномоченный орган в сфере информатизации ежеквартально проводит мониторинг казахстанских производителей программного обеспечения, находящихся в реестре, и уведомляет о его результатах уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности.

4. Включение и исключение казахстанских производителей программного обеспечения из реестра осуществляются уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности на основании уведомления уполномоченного органа в сфере информатизации.

5. Казахстанские производители программного обеспечения в течение тридцати календарных дней со дня исключения из реестра вправе обжаловать уведомление в уполномоченный орган в сфере информатизации.

Статья 51-3. Товары, полностью произведенные на территории Республики Казахстан

1. Товарами, полностью произведенными на территории Республики Казахстан, являются:

1) природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные ресурсы, водные, земельные ресурсы), добытые из недр Республики Казахстан, на ее территории либо в ее территориальном море (иных внутренних водоемах) или с ее дна либо из атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан;

2) сельскохозяйственная продукция, произведенная в Республике Казахстан;

3) лом и отходы цветных и черных металлов, собранные или образованные на территории Республики Казахстан.

2. Сведения о лицензиях или контрактах на добычу твердых полезных ископаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, лома и отходов цветных и черных металлов, собранных или образованных на территории Республики Казахстан, представляются для включения в реестр уполномоченным органом в области твердых полезных ископаемых.

3. Сведения о контрактах на добычу углеводородов или урана в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании представляются для включения в реестр уполномоченным органом в области углеводородов.

4. Сведения о лицензиях или контрактах на добычу общераспространенных полезных ископаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании представляются для включения в реестр местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы.

5. Сведения о сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Республики Казахстан, представляются для включения в реестр уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса.

6. Сведения о разрешениях на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» представляются для включения в реестр местными исполнительными органами.

7. Сведения о товарах, полностью произведенных на территории Республики Казахстан, вносятся в реестр уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности на основании сведений, представленных согласно пунктам 2, 3, 4, 5 и 6 настоящей статьи.

Статья 51-4. Мониторинг реестра

1. После включения казахстанского товаропроизводителя в реестр уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности с периодичностью не менее одного раза в квартал осуществляется мониторинг посредством цифровой верификации.

2. По итогам мониторинга в случае выявления несоответствий критериям, определенным пунктом 3 статьи 51-1 настоящего Закона, направляется уведомление в личный кабинет пользователя на веб-портале объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» о необходимости устранения выявленных несоответствий.

В случае неустранения выявленных несоответствий казахстанский товаропроизводитель исключается из реестра.

Статья 51-5. Апелляционная комиссия

1. Возражения, жалобы казахстанских товаропроизводителей по исключению из реестра по результатам мониторинга посредством цифровой верификации рассматриваются апелляционной комиссией.

2. Состав и положение об апелляционной комиссии утверждаются уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

3. Возражения, жалобы казахстанских товаропроизводителей подаются в апелляционную комиссию в течение тридцати рабочих дней со дня исключения из реестра.

4. Апелляционная комиссия принимает решение по представленным возражению, жалобе посредством запроса необходимых документов и (или) проведения заслушивания, и (или) проведения выездной комиссии.

5. Апелляционная комиссия по результатам рассмотрения возражения, жалобы выносит одно из следующих решений:

о полном или частичном удовлетворении возражения, жалобы;

об отказе в удовлетворении возражения, жалобы с обоснованием принятия такого решения.

6. Решение апелляционной комиссии выносится в письменном виде и является обязательным для исполнения уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

7. Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в суд.

8. При удовлетворении возражения, жалобы казахстанский товаропроизводитель, подавший такие возражение, жалобу, включается в реестр уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности без прохождения этапов, предусмотренных статьей 51-1 настоящего Закона.

Статья 51-6. Исключение из реестра

Исключение казахстанского товаропроизводителя из реестра осуществляется уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности на основании:

1) результатов цифровой верификации при проведении мониторинга реестра;

2) результатов мониторинга производителей программного обеспечения;

3) заявления казахстанского товаропроизводителя об исключении из реестра.

В случае ликвидации юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан или реорганизации юридического лица, за исключением реорганизации в форме преобразования, исключение казахстанского товаропроизводителя из реестра осуществляется автоматически.

При реорганизации вновь созданное юридическое лицо подает заявку для включения в реестр повторно.

Казахстанские товаропроизводители, исключенные из реестра, имеют право повторной подачи заявки для включения в реестр в соответствии со статьей 51-1 настоящего Закона.

Статья 51-7. Условия производства, производственные и технологические операции

1. Производственными и технологическими операциями являются переработка, обработка сырья или материала, а также сборка материала, целью которых является получение товара.

2. Условия производства должны содержать одно или несколько критериев:

производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов;

испытание продукции;

наличие нормативно-технических или разрешительных документов.

3. Условия производства, производственные и технологические операции разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности по согласованию с отраслевыми государственными органами.

Отраслевые государственные органы в пределах своей компетенции участвуют в разработке условий производства, производственных и технологических операций.

Условия производства, производственные и технологические операции должны содержать сведения об установленных на территории Республики Казахстан производственных и технологических операциях, а также о минимальном пороге производственных и технологических операций для каждого товара.

4. При внесении изменений и (или) дополнений в условия производства, производственные и технологические операции производства товара не допускается установление более благоприятных условий производства, чем были установлены ранее.»;

18) параграф 1 главы 4 дополнить статьей 61-1 следующего содержания:

«Статья 61-1. Развитие внутристрановой ценности

1. Крупные заказчики обязаны разрабатывать, утверждать и реализовывать программы развития внутристрановой ценности в соответствии с правилами разработки, согласования, утверждения, реализации и мониторинга программ развития внутристрановой ценности и их типовой формой.

2. Программы развития внутристрановой ценности разрабатываются на срок от трех лет и утверждаются недропользователями, обладающими правом на добычу твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

Программы развития внутристрановой ценности разрабатываются на срок от трех лет и утверждаются отдельными субъектами квазигосударственного сектора по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

Программы развития внутристрановой ценности разрабатываются на срок от трех лет и утверждаются субъектами естественных монополий, за исключением субъектов естественных монополий малой мощности, по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности, а также с государственным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий.

Программы развития внутристрановой ценности разрабатываются на срок от трех лет и утверждаются системообразующими предприятиями по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

Основаниями для отказа в согласовании программ развития внутристрановой ценности соответствующими государственными органами являются:

1) заниженные целевые индикаторы по доле внутристрановой ценности в закупках товаров;

2) несоответствующие индикаторы по планированию, заключению договоров, направленных на развитие промышленности, исходя из количества заявок субъектов промышленно-инновационной деятельности;

3) отсутствие мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Программы развития внутристрановой ценности предусматривают следующие направления:

1) повышение доли внутристрановой ценности в закупках товаров;

2) планирование, заключение и исполнение договоров, направленных на развитие промышленности;

3) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) иные направления.

4. По каждому направлению программ развития внутристрановой ценности предусматриваются планы мероприятий, содержащие конкретные действия крупных заказчиков, а также меры государственной поддержки частного предпринимательства, определяемые Предпринимательским кодексом Республики Казахстан в отношении таких субъектов, и иные мероприятия с конкретными целевыми показателями.

5. В целях мониторинга реализации программ развития внутристрановой ценности крупные заказчики предоставляют информацию об их реализации в соответствии с правилами разработки, согласования, утверждения, реализации и мониторинга программ развития внутристрановой ценности и их типовой формой.

Мониторинг реализации программ развития внутристрановой ценности осуществляется уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности в соответствии с правилами разработки, согласования, утверждения, реализации и мониторинга программ развития внутристрановой ценности и их типовой формой.

6. Порядок признания обязательств, устанавливаемых настоящей статьей, исполненными определяется в соответствии с правилами разработки, согласования, утверждения, реализации и мониторинга программ развития внутристрановой ценности и их типовой формой.

Неисполнение программ развития внутристрановой ценности влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такое неисполнение произошло не по вине крупного заказчика.»;

19) статью 68 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Установить, что сертификаты о происхождении товара формы «СТ-KZ» и индустриальные сертификаты, выданные до введения в действие статей 51-1, 51-2, 51-3, 51-4, 51-5, 51-6 и 51-7 настоящего Закона, а также все связанные с ними акты государственных органов Республики Казахстан сохраняют свое действие до 1 января 2026 года.

Установить, что выдача сертификатов о происхождении товара формы «СТ-KZ» и индустриальных сертификатов осуществляется до 1 января 2026 года. Такие сертификаты о происхождении товара формы «СТ-KZ» и индустриальные сертификаты, а также все связанные с ними акты государственных органов Республики Казахстан сохраняют свое действие до 1 января 2026 года.»;

20) статью 69 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) статьи 51, которая действует до 1 января 2026 года.».

21. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О науке и технологической политике»:

в подпункте 7) пункта 2 статьи 24 слова «отечественных товаров и услуг» заменить словами «товаров и услуг казахстанского происхождения».

22. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О государственных закупках»:

1) в подпункте 32) статьи 3 слово «отечественного» заменить словом «казахстанского»;

2) в подпункте 5) пункта 1 статьи 5 слова «отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам» заменить словами «казахстанским товаропроизводителям, производителям»;

3) в пункте 2 статьи 9 слова «отечественных производителей товаров» заменить словами «казахстанских товаропроизводителей».

Статья 2. Юридические лица, осуществлявшие деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов на основании уведомления о начале деятельности и в срок до 10 ноября 2024 года не получившие разрешения второй категории или не направившие уведомление о прекращении деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса», вправе продолжать свою деятельность на основании ранее направленного уведомления о начале деятельности и обязаны в срок до 10 октября 2025 года получить разрешение второй категории в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», или направить уведомление о прекращении деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов.

Статья 3. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пунктов 2, 3, 4, 5 и 6, подпунктов 2), 4), 5), 6), 7), 9) и 10) пункта 7, пунктов 8, 11 и 12, подпункта 2) пункта 13, пунктов 15 и 17, подпункта 2) пункта 19, абзацев четвертого – одиннадцатого подпункта 1), подпункта 2), абзацев третьего, пятого – седьмого подпункта 4), подпунктов 5) и 7), абзацев второго, четвертого – седьмого подпункта 8), подпунктов 9), 10), 11), 12), 13) и 14), абзацев семнадцатого – девяносто третьего подпункта 17), подпунктов 19) и 20) пункта 20, пунктов 21 и 22 статьи 1, статьи 2, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) пункта 10 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2025 года;

3) пункта 1, подпункта 1), абзацев второго – пятого подпункта 3), подпункта 8) пункта 7, подпунктов 1), 3), 4) и 5) пункта 13, пунктов 14 и 18, абзаца второго подпункта 4), абзаца третьего подпункта 8) пункта 20 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 мая 2025 года

№ 188-VIII ЗРК