​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

1) пункт 2 статьи 17 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) находится в международном розыске более трех лет со дня санкционирования судом постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск.»;

2) пункт 4 статьи 238 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом.»;

3) часть первую пункта 1 статьи 241 после слов «не менее трех лет» дополнить словами «; постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом».

2. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

1) статью 1 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«4. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Кодекс осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и (или) дополнений в другие законодательные акты Республики Казахстан, за исключением проектов законов:

1) связанных с изменениями и (или) дополнениями в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях;

2) исключающих уголовную ответственность;

3) разрабатываемых в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан.»;

2) в части второй статьи 2 слово «основания» заменить словом «основание»;

3) в статье 3:

в пункте 2):

после слов «217-1 – ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель;» дополнить словами
«232-1 – размер материального вознаграждения и (или) выгод имущественного характера, в двести раз превышающий месячный расчетный показатель;»;

после слов «233 – ущерб, причиненный на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель;» дополнить словами «233-1 – стоимость нефти или нефтепродуктов, в двести раз превышающая месячный расчетный показатель;»;

после слов «269-1 – ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель;» дополнить словами
«301-1 – количество товаров, стоимость которых в пятьдесят раз превышает месячный расчетный показатель;»;

в пункте 3):

цифры «197,» исключить;

после цифр «204» дополнить цифрами «, 233-1»;

после цифр «214» дополнить цифрами «, 214-1, 214-2»;

абзац второй пункта 4) после слов «вывод из строя» дополнить словами «, военной или»;

абзац второй пункта 14) после слов «воздушной или морской» дополнить словами «военной или»;

пункт 18-1):

после слов «и частью третьей статьи 125 (в случае совершения преступления в отношении несовершеннолетнего),» дополнить словами «пунктом 2) части второй и частью третьей статьи 125-1 (в случае совершения преступления в отношении несовершеннолетнего),»;

после цифр «135» дополнить цифрами «, 140»;

в пункте 38):

цифры «197,» исключить;

после цифр «204,» дополнить цифрами «233-1,»;

после цифр «214» дополнить цифрами «, 214-1, 214-2»;

после цифр «214,» дополнить цифрами «214-1, 214-2,»;

после слов «231 – стоимость банкнот, монет, ценных бумаг, иностранной валюты, в отношении которых совершена подделка, в пятьсот раз превышающая месячный расчетный показатель;» дополнить словами «232-1 – размер материального вознаграждения и (или) выгод имущественного характера, в пятьсот раз превышающий месячный расчетный показатель;»;

после цифр «344» дополнить словами «и 352-1»;

4) часть вторую статьи 9 дополнить словами «либо на принципе взаимности»;

5) в части второй статьи 15 слова «Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами
«экс-Президента Республики Казахстан»;

6) статью 31 дополнить частью шестой следующего содержания:

«6. Учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица, и (или) руководители, работники их структурных подразделений не могут быть признаны преступной группой только в силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организации и (или) их структурные подразделения были заведомо созданы для совершения одного или нескольких преступлений.»;

7) в части третьей статьи 43 слова «малолетних детей в возрасте до трех лет, мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетних детей» заменить словами «или воспитывающим малолетнего ребенка в возрасте до трех лет, мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетнего ребенка»;

8) в статье 44:

в части первой:

слова «малолетних детей» заменить словами «или воспитывающие малолетнего ребенка»;

слова «малолетних детей» заменить словами «малолетнего ребенка»;

часть вторую после слова «путем;» дополнить словами «не употреблять психоактивные вещества в немедицинских целях; при отсутствии постоянной работы или учебы в течение месяца зарегистрироваться в местном органе по вопросам занятости населения в качестве безработного; не покидать жилище в определенное судом время;»;

9) в статье 46:

часть четвертую после слова «женщинам,» дополнить словами «лицам с инвалидностью первой или второй группы,»;

дополнить частью 4-1 следующего содержания:

«4-1. Если санкция статьи Особенной части настоящего Кодекса не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, то лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, назначается лишение свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет, а женщинам, лицам с инвалидностью первой или второй группы, мужчинам
в возрасте шестидесяти трех и свыше лет назначается лишение свободы сроком от двадцати до двадцати пяти лет.»;

в абзаце третьем пункта 2) и абзаце третьем пункта 3) части пятой слова «второй и третьей статьи 366, частями второй и третьей статьи 367,» заменить словами «второй, третьей и четвертой статьи 366, частями второй, третьей и четвертой статьи 367,»;

10) в статье 48:

в части первой слова «находящегося в собственности осужденного,» исключить;

в пункте 5) части второй слово «осужденным» исключить;

11) пункт 4) части первой статьи 53 изложить в следующей редакции:

«4) наличие малолетнего ребенка, в том числе на воспитании у виновного;»;

12) в статье 55:

в части второй:

пункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) тяжкого преступления, связанного с посягательством на жизнь или здоровье человека, или особо тяжкого преступления – трех четвертей;»;

дополнить пунктом 4) следующего содержания:

«4) особо тяжкого преступления, связанного с посягательством на жизнь или здоровье человека, – четырех пятых максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Положения настоящей части не применяются, если отягчающие обстоятельства предусмотрены в качестве признака уголовного правонарушения.»;

часть третью после слов «не может превышать половину» дополнить словами «, за совершение тяжкого преступления, связанного с посягательством на жизнь или здоровье человека, или особо тяжкого преступления – трех четвертей, а за совершение особо тяжкого преступления, связанного с посягательством на жизнь или здоровье человека, – четырех пятых»;

абзац первый части восьмой после слова «совершивших» дополнить словами «преступление, связанное с умышленным причинением смерти человеку,»;

дополнить частью девятой следующего содержания:

«9. Если санкция статьи Особенной части настоящего Кодекса не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, то в случаях, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, лицу может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от двадцати до двадцати пяти лет.

В тех же случаях лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет, а женщинам, лицам с инвалидностью первой или второй группы, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет – лишение свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет.»;

13) в статье 56:

часть четвертую дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«В случаях, когда санкция статьи Особенной части настоящего Кодекса не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, назначается наказание в виде лишения свободы сроком на двадцать пять лет.

Если санкция статьи Особенной части настоящего Кодекса не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы:

1) лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, за неоконченное преступление расчет срока или размера наказания определяется по правилам, предусмотренным частями второй или третьей настоящей статьи, с учетом особенностей части седьмой статьи 81 настоящего Кодекса;

2) женщинам, лицам с инвалидностью первой или второй группы, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет за неоконченное преступление расчет срока или размера наказания определяется по правилам, предусмотренным частями второй или третьей настоящей статьи, с учетом особенностей части 4-1 статьи 46 настоящего Кодекса.»;

14) заголовок и часть первую статьи 67 изложить в следующей редакции:

«Статья 67. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания при выполнении условий процессуального соглашения о сотрудничестве

1. Лицо, выполнившее все условия процессуального соглашения о сотрудничестве, освобождается от уголовной ответственности или отбывания наказания.»;

15) в части второй статьи 68:

слова «имеющие малолетних детей» заменить словами «имеющие или воспитывающие малолетнего ребенка»;

слова «в одиночку малолетних детей» заменить словами «в одиночку малолетнего ребенка»;

16) в статье 72:

в абзаце четвертом части первой:

слова «имеющие малолетних детей» заменить словами «имеющие или воспитывающие малолетнего ребенка»;

слова «в одиночку малолетних детей» заменить словами «в одиночку малолетнего ребенка»;

абзац первый части второй дополнить предложением вторым следующего содержания:

«В случае условно-досрочного освобождения от отбывания наказания лица, осужденного к пожизненному лишению свободы, пробационный контроль устанавливается сроком на десять лет.»;

в части третьей:

пункт 3) после слов «назначенного за» дополнить словами «тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека, или»;

пункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) не менее одной четвертой срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести, либо не менее одной трети срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, либо не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека, или особо тяжкое преступление, либо не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека, в случае выполнения осужденным всех условий процессуального соглашения.»;

в абзаце первом части четвертой:

слова «имеющим малолетних детей» заменить словами «имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка»;

слова «в одиночку малолетних детей» заменить словами «в одиночку малолетнего ребенка, лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью»;

пункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) не менее одной пятой срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести, либо не менее одной четвертой срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, либо не менее одной трети срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, в случае выполнения осужденным всех условий процессуального соглашения.»;

в части седьмой:

в пункте 2):

слова «имеющей малолетних детей» заменить словами «имеющей или воспитывающей малолетнего ребенка»;

слова «в одиночку малолетних детей» заменить словами «в одиночку малолетнего ребенка»;

пункт 3) после слов «указанных в пункте 2) настоящей части, суд» дополнить словами «отменяет условно-досрочное освобождение и»;

в части восьмой:

пункт 1) исключить;

в абзаце втором пункта 3):

слова «имеющими малолетних детей» заменить словами «имеющими или воспитывающими малолетнего ребенка»;

слова «в одиночку малолетних детей» заменить словами «в одиночку малолетнего ребенка»;

в пункте 5) слова «малолетних детей, мужчинами, воспитывающими в одиночку малолетних детей,» заменить словами «или воспитывающими малолетнего ребенка, мужчинами, воспитывающими в одиночку малолетнего ребенка,»;

дополнить пунктами 6), 7), 8) и 9) следующего содержания:

«6) осужденным, которым наказание в виде лишения свободы заменено на ограничение свободы в порядке статьи 73 настоящего Кодекса;

7) ранее условно-досрочно освобожденным от отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы;

8) совершившим в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление;

9) осужденным за пытки.»;

17) в статье 73:

часть первую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае замены судом оставшейся неотбытой части наказания ограничением свободы срок его исчисления регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан.»;

в части второй:

в абзаце первом слова «тяжкие преступления» заменить словами «тяжкое преступление, половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека.»;

абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Лицу, отбывающему лишение свободы, назначенное за террористическое или экстремистское преступление, не повлекшее гибель людей и не сопряженное с совершением особо тяжкого преступления, после фактического отбытия сроков, указанных в абзаце первом настоящей части, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания, если такое лицо оказывает активное содействие в предотвращении, раскрытии или расследовании террористических или экстремистских преступлений, изобличении участников террористической или экстремистской группы.»;

в части четвертой предложение первое дополнить словами «, за тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека, – не более чем на одну треть, а за особо тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека, – не более чем на одну четверть»;

18) заголовок и часть первую статьи 74 изложить в следующей редакции:

«Статья 74. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетнего ребенка

1. Осужденным беременным женщинам суд может отсрочить отбывание наказания до одного года. Осужденным женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, и мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетнего ребенка, суд предоставляет отсрочку исполнения наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Беременным женщинам и женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетнего ребенка, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие или особо тяжкие преступления против личности, террористические преступления, экстремистские преступления, преступления, совершенные в составе преступной группы, преступления против половой неприкосновенности малолетних, отсрочка отбывания наказания не предоставляется.»;

19) в части пятой статьи 77 слова «, в сфере экономической деятельности» исключить;

20) части первую и вторую статьи 78 изложить в следующей редакции:

«1. Акт об амнистии издается Парламентом Республики Казахстан в отношении индивидуально не определенного круга лиц.

Условия и порядок применения амнистии устанавливаются актом об амнистии.

2. На основании акта об амнистии лица, совершившие уголовные правонарушения, могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание или освобожденных от дальнейшего его отбывания, актом об амнистии может быть снята судимость.

Акт об амнистии не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, террористические преступления, экстремистские преступления, пытки, а также наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений.»;

21) в части третьей статьи 79:

в пункте 5) слова «к лишению свободы» заменить словами «к лишению свободы за тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека, или»;

дополнить пунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека, – по истечении десяти лет после отбытия наказания.»;

22) часть седьмую статьи 81 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Если санкция статьи Особенной части настоящего Кодекса не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, несовершеннолетним назначается наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет.»;

23) в пункте 5) части первой статьи 93 слова «принудительное лечение в виде химической кастрации» заменить словами «химическую кастрацию»;

24) в пункте 4) части второй статьи 105 слова «в том числе сети Интернет,» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет,»;

25) дополнить статьей 115-1 следующего содержания:

«Статья 115-1. Сталкинг

Сталкинг, то есть незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред, –

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.»;

26) примечание статьи 125 исключить;

27) дополнить статьей 125-1 следующего содержания:

«Статья 125-1. Принуждение к вступлению в брак

1. Принуждение лица к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно путем шантажа, в том числе под угрозой разглашения или распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, разглашение или распространение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) с применением насилия;

2) в отношении лица, заведомо несовершеннолетнего;

3) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

5) с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.»;

28) в абзаце первом части второй статьи 132 слова «в том числе сети Интернет» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет»;

29) в пункте 1-1) части третьей статьи 134 слова «в том числе сети Интернет» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет»;

30) в абзаце первом статьи 138 слова «усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления» заменить словами «усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя (удочерителя), совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения)»;

31) в статье 140:

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные в отношении двух и более лиц, –

наказываются ограничением свободы сроком до трех лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.»;

32) в статье 144:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 144. Вовлечение несовершеннолетнего в изготовление, распространение, рекламирование и продажу продукции эротического содержания»;

в абзаце первом слово «Вовлечение» заменить словами
«1. Вовлечение»;

33) в статье 147:

в части третьей слова «сети телекоммуникаций» заменить словами «сети телекоммуникаций, объектам информатизации»;

в части пятой слова «сетях телекоммуникаций» заменить словами «сетях телекоммуникаций, на объектах информатизации»;

34) в статье 156:

в абзаце втором части второй слово «трех» заменить словом «двух»;

в абзаце втором части третьей слова «или без такового» исключить;

в абзаце втором части четвертой слова «трех лет или без такового» заменить словами «четырех лет»;

35) в статье 177:

в заголовке слова «Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами «экс-Президента Республики Казахстан»;

в абзаце первом слова «Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, совершенное в целях воспрепятствования его законной деятельности либо из мести за такую деятельность,» заменить словами «экс-Президента Республики Казахстан, совершенное из мести за деятельность, связанную с исполнением им полномочий Президента Республики Казахстан,»;

36) в статье 189:

в абзаце втором части третьей слова «ограничением свободы на срок от двух до семи лет» заменить словами «штрафом от двухкратного до трехкратного размера похищенного имущества либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет,»;

абзац второй части четвертой после слова «наказываются» дополнить словами «штрафом от трехкратного до пятикратного размера похищенного имущества либо»;

37) в статье 190:

пункт 4) части второй дополнить словами «или сети Интернет»;

в абзаце втором части третьей слова «ограничением свободы на срок от трех до семи лет» заменить словами «штрафом от двухкратного до трехкратного размера похищенного имущества либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет,»;

абзац второй части четвертой после слова «наказываются» дополнить словами «штрафом от трехкратного до пятикратного размера похищенного имущества либо»;

38) статью 197 исключить;

39) в статье 205:

в заголовке слова «, в информационную систему или сеть телекоммуникаций» исключить;

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Умышленный неправомерный доступ к охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, к объекту информатизации, повлекший причинение существенного вреда, –»;

40) в статье 206:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, объекте информатизации, а равно ввод в объект информатизации заведомо ложной информации, если это повлекло причинение существенного вреда, –»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, содержащейся на критически важном объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры, а равно ввод в него заведомо ложной информации –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.»;

дополнить частью 2-1 следующего содержания:

«2-1. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) неоднократно;

2) группой лиц по предварительному сговору, –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.»;

в части третьей:

в абзаце первом слова «или второй» заменить словами «, второй или 2-1»;

в абзаце втором слова «до трех» заменить словами «до четырех»;

41) в статье 207:

в заголовке и абзаце первом части первой слова «информационной системы или сетей телекоммуникаций» заменить словами «объекта информатизации»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Те же деяния, совершенные в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.»;

дополнить частью 2-1 следующего содержания:

«2-1. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) неоднократно;

2) группой лиц по предварительному сговору, –

наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.»;

в абзаце первом части третьей слова «или второй» заменить словами «, второй или 2-1»;

42) статью 208 изложить в следующей редакции:

«Статья 208. Неправомерное завладение информацией

1. Умышленное неправомерное копирование или иное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, содержащейся на объекте информатизации или хранящейся на электронном носителе, если это повлекло причинение существенного вреда, –

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

2. Умышленное неправомерное копирование или иное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, хранящейся на критически важном объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) неоднократно;

2) группой лиц по предварительному сговору, –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи:

1) совершенные преступной группой;

2) повлекшие тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.»;

43) в абзаце первом части первой статьи 209 слова «хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций» заменить словами «содержащейся на электронном носителе, объекте информатизации»;

44) абзац первый части первой статьи 210 изложить в следующей редакции:

«1. Создание компьютерной программы, программного продукта или внесение изменений в существующую программу или программный продукт с целью неправомерного уничтожения, блокирования, модификации, копирования, использования информации, содержащейся на электронном носителе или объекте информатизации, нарушения работы компьютера, абонентского устройства, объекта информатизации, а равно умышленные использование и (или) распространение такой программы или программного продукта –»;

45) в статье 214:

в заголовке слова «, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность» исключить;

в абзаце первом части первой слова «, банковской деятельности (банковских операций), микрофинансовой или коллекторской деятельности без регистрации, а равно без» заменить словами «без регистрации или»;

46) дополнить статьями 214-1 и 214-2 следующего содержания:

«Статья 214-1. Незаконная банковская, микрофинансовая деятельность

1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций), микрофинансовой деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, если это деяние причинило крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние:

1) совершенное преступной группой;

2) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

3) совершенное неоднократно, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.

Статья 214-2. Незаконная коллекторская деятельность

1. Осуществление коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности учетной регистрации или после исключения коллекторского агентства из реестра коллекторских агентств либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, если это деяние причинило крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние:

1) совершенное преступной группой;

2) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

3) совершенное неоднократно, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.»;

47) в абзаце первом части третьей статьи 223 слова «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» заменить словами «причинение существенного вреда»;

48) дополнить статьями 232-1 и 233-1 следующего содержания:

«Статья 232-1. Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег

1. Незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету либо платежному инструменту, либо идентификационному средству третьему лицу либо их незаконная передача в пользование третьему лицу за материальное вознаграждение и (или) выгоды имущественного характера либо с целью их получения –

наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с конфискацией имущества.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в значительном размере либо совершенное с целью их получения, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в крупном размере либо совершенные с целью их получения, –

наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег с использованием банковского счета либо платежного инструмента, либо идентификационного средства в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера либо с целью их получения –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, повлекшее получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в значительном размере либо совершенное с целью их получения, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

6. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, повлекшее получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в крупном размере либо совершенное с целью их получения, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

7. Незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом либо платежным инструментом, либо идентификационным средством с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Примечание. Лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного уголовного правонарушения.»;

«Статья 233-1. Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти, приобретенных без документов, подтверждающих законность их происхождения

1. Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти, приобретенных без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенные в значительном размере, –

наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно, –

наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в крупном размере, –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.»;

49) в статье 245:

в абзаце втором части первой слова «до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере,» заменить словами «от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет»;

в абзаце втором части второй слова «до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере,» заменить словами «от трехкратной до пятикратной суммы не поступивших платежей в бюджет»;

в абзаце втором части третьей слова «двухкратной до трехкратной» заменить словами «пятикратной до семикратной»;

50) заголовок и абзац первый части первой статьи 251 изложить в следующей редакции:

«Статья 251. Злоупотребление полномочиями частным нотариусом, оценщиком, частным судебным исполнителем, работником коллекторского агентства, медиатором, аудитором, работающим в составе аудиторской организации, или руководителем аудиторской организации

1. Использование частным нотариусом, оценщиком, частным судебным исполнителем, работником коллекторского агентства, взаимодействующим с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, медиатором, аудитором, работающим в составе аудиторской организации, или руководителем аудиторской организации своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это деяние причинило существенный вред, –»;

51) заголовок и абзац первый части первой статьи 252 изложить в следующей редакции:

«Статья 252. Превышение полномочий руководителем или работником частной охранной организации, коллекторского агентства

1. Превышение руководителем или работником частной охранной организации полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, а равно превышение работником коллекторского агентства, взаимодействующим с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о коллекторской деятельности, вопреки задачам своей деятельности, если это деяние совершено с применением насилия или угрозой его применения, угрозой уничтожения или повреждения имущества, подлогом документов, шантажом, –»;

52) в абзаце втором части четвертой статьи 253 слова «до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере,» заменить словами «от десятикратной до двадцатикратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества»;

53) в абзаце первом части четвертой статьи 272 слова «в том числе сети Интернет,» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет,»;

54) абзац первый части первой статьи 301-1 изложить в следующей редакции:

«1. Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них либо их хранение, пересылка, перевозка в целях продажи или распространения в значительном размере –»;

55) часть вторую статьи 307 дополнить пунктом 5) следующего содержания:

«5) неоднократно, –»;

56) в пункте 3) части второй статьи 309 слова «в том числе Интернета» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет»;

57) абзац первый части второй статьи 318 после слова «повлекшее» дополнить словами «по неосторожности»;

58) абзац первый части первой статьи 323 после слова «повлекло» дополнить словами «по неосторожности»;

59) в статье 324:

в абзаце первом части первой слова «повлекло или могло повлечь причинение крупного ущерба, или причинило вред здоровью человека» заменить словами «могло повлечь или повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба»;

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»;

60) в статье 325:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Нарушение экологических требований при производстве, транспортировке, хранении, захоронении, использовании или ином обращении с экологически потенциально опасными химическими или биологическими веществами, если это деяние могло повлечь или повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение значительного ущерба, –»;

абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»;

61) в статье 326:

в абзаце первом части первой слова «повлекло или могло повлечь причинение значительного ущерба или причинило вред здоровью человека» заменить словами «могло повлечь или повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение значительного ущерба»;

абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»;

62) в статье 328:

в абзаце первом части первой слова «повлекло или могло повлечь причинение значительного ущерба или причинило вред здоровью человека» заменить словами «могло повлечь или повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение значительного ущерба»;

абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»;

63) в статье 329:

в абзаце первом части первой слова «причинение крупного ущерба или причинило вред здоровью человека» заменить словами «по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба»;

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»;

64) в статье 330:

в абзаце первом части первой слова «причинение крупного ущерба или причинило вред здоровью человека» заменить словами «по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба»;

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»;

65) в статье 332:

в абзаце первом части первой слова «повлекли или могли повлечь причинение крупного ущерба или причинили вред здоровью человека» заменить словами «могли повлечь или повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба»;

абзац первый части второй дополнить словами «по неосторожности»;

в абзаце первом части третьей:

после слова «повлекшие» дополнить словами «по неосторожности»;

слова «наступление иных тяжких последствий» заменить словами «иные тяжкие последствия»;

66) в статье 333:

в абзаце первом части первой слова «повлекло или могло повлечь причинение крупного ущерба, или причинило вред здоровью человека» заменить словами «могло повлечь или повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба»;

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»;

67) в статье 339:

в заголовке слова «, их частями или дериватами» исключить;

в абзаце первом части первой слова «их частей или дериватов,» исключить;

в части 1-1:

в абзаце первом слова «или его дериватов, в том числе рогов,» исключить;

абзац второй дополнить словами «, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет»;

68) дополнить статьями 339-1 и 352-1 следующего содержания:

«Статья 339-1. Незаконное обращение с частями или дериватами редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также запрещенных к пользованию видов растений или животных

1. Незаконные приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка частей или дериватов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также частей или дериватов растений или животных, на которых введен запрет на пользование, –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до пятисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Незаконные приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка частей или дериватов сайгака, в том числе его рогов, –

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) неоднократно;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) на особо охраняемых природных территориях;

4) лицом с использованием своего служебного положения;

5) в крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.»;

«Статья 352-1. Создание помех управлению воздушным судном

1. Создание помех управлению воздушным судном путем наведения на воздушное судно лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов –

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, –

наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.»;

69) в абзаце первом части первой статьи 370 слова «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» заменить словами «причинение существенного вреда»;

70) в пункте 4) части второй статьи 380 слова «в том числе сети Интернет,» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет,»;

71) абзац второй части первой и абзац второй части второй статьи 385 дополнить словами «, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового»;

72) в заголовке статьи 387 слова «воинской службы» заменить словами «призыва на воинскую службу»;

73) в статье 392:

в абзаце втором части первой:

слова «одной тысячи» заменить словами «двух тысяч»;

слова «одного года» заменить словами «трех лет»;

слова «сроком на пять лет» исключить;

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом, в отношении которого установлен заведомо известный ему запрет (временное ограничение) на въезд в Республику Казахстан либо выезд из Республики Казахстан, –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до четырех лет, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства.»;

в части второй:

в абзаце первом слова «Те же деяния» заменить словами «Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 настоящей статьи»;

в абзаце втором слова «до пяти» заменить словами «от четырех до семи», слова «сроком на пять лет» исключить;

74) статью 394 изложить в следующей редакции:

«Статья 394. Организация незаконной миграции

1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства.

2. То же деяние, совершенное неоднократно либо лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается штрафом в размере до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства.

3. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное преступной группой или повлекшее тяжкие последствия, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства.»;

75) в абзаце втором части первой и абзаце втором части второй статьи 405 слова «сроком на пять лет» исключить;

76) в абзаце первом статьи 406 слова «повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» заменить словами «повлекли причинение существенного вреда»;

77) в статье 408:

в заголовке слова «лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследование» заменить словами «лица, осуществляющего правосудие, досудебное расследование или оказывающего юридическую помощь, а также эксперта и специалиста»;

в абзаце первом слова «лица, осуществляющего досудебное расследование, защитника, эксперта,» заменить словами «лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследование, адвоката, осуществляющего защиту либо представительство, эксперта, специалиста,»;

78) в статье 409:

в заголовке слова «правосудия или досудебного расследования» заменить словами «правосудия, досудебного расследования или в связи с участием в судопроизводстве»;

в абзаце первом части второй:

слова «защитника, эксперта,» заменить словами «адвоката, осуществляющего защиту либо представительство, эксперта, специалиста,»;

дополнить словами «оказанием юридической помощи,»;

в пункте 4) части третьей слова «в том числе сети Интернет,» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет,»;

79) заголовок и абзац первый части второй статьи 411 после слов «досудебное расследование,» дополнить словами «адвоката, осуществляющего защиту либо представительство,»;

80) в части первой статьи 427 слова «исправительное учреждение» заменить словами «учреждение уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы»;

81) в статье 428:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 428. Неповиновение законным требованиям администрации учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы»;

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Злостное неповиновение законным требованиям администрации учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы, –»;

абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

«3. Организация группового неповиновения законным требованиям администрации учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, а равно участие в групповом неповиновении, выразившееся в умышленном причинении себе какого-либо повреждения с целью нарушения установленного порядка (режима) отбывания наказания, либо участие в групповом неповиновении, сопряженное с применением насилия или повлекшее тяжкие последствия, –»;

82) в статье 429:

в заголовке слова «а также осужденного» исключить;

в абзаце первом части первой и абзаце первом части четвертой слова «, а также в отношении осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению или из мести за оказанное им содействие администрации учреждения» исключить;

83) в статье 435:

в абзаце первом части первой слова «, если эти деяния причинили существенный вред правам, свободам или законным интересам человека и гражданина, правам или законным интересам юридических лиц, охраняемым законом интересам общества или государства,» исключить;

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно с применением насилия или угрозы его применения в отношении адвоката или его близких либо с повреждением или уничтожением их имущества, –»;

84) в статье 438:

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Те же деяния, совершенные с причинением средней тяжести вреда здоровью, –

наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.»;

в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 настоящей статьи, совершенные:»;

в пункте 3) слова «или средней тяжести» исключить;

абзац первый части третьей после слова «первой» дополнить цифрами «, 1-1»;

в абзаце первом части четвертой слова «первой или второй» заменить словами «первой, 1-1, второй или третьей»;

85) в статье 439:

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Те же деяния, совершенные с причинением средней тяжести вреда здоровью, –

наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.»;

в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 настоящей статьи, совершенные:»;

в пункте 3) слова «или средней тяжести» исключить;

абзац первый части третьей после слова «первой» дополнить цифрами «, 1-1»;

в абзаце первом части четвертой слова «первой или второй» заменить словами «первой, 1-1, второй или третьей»;

86) в статье 440:

дополнить частью 2-1 следующего содержания:

«2-1. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное с причинением средней тяжести вреда здоровью, –

наказывается штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.»;

в части третьей:

в абзаце первом слова «или второй» заменить словами «, второй или 2-1»;

в пункте 4) исключить слова «или средней тяжести»;

абзац первый части четвертой после слова «второй» дополнить цифрами «, 2-1»;

87) в статье 443:

абзац первый части второй после слова «положения,» дополнить словами «или в военное время,»;

часть третью исключить;

88) в статье 445:

в абзаце втором части первой слова «двух лет» заменить словами «трех лет»;

в абзаце втором части второй слово «пяти» заменить словом «семи»;

89) в абзаце первом части первой статьи 450, абзаце первом части первой статьи 451 и абзаце первом части первой статьи 452 слова «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» заменить словами «причинение существенного вреда»;

90) абзац первый статьи 455 после слова «укреплений,» дополнить словами «военной или»;

91) в статье 459:

в части первой:

в абзаце первом слова «оружия, боеприпасов» заменить словом «вооружения»;

в абзаце втором:

слова «двух тысяч» заменить словами «четырех тысяч»;

слова «тот же срок» заменить словами «срок до четырех лет»;

в абзаце втором части второй слова «до пяти лет» заменить словами «от трех до восьми лет»;

92) в статье 460:

в абзаце первом слова «оружия, боеприпасов» заменить словом «вооружения»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.»;

93) в абзаце первом статьи 461 слова «оружия, боеприпасов» заменить словом «вооружения»;

94) в статье 462:

в заголовке слово «оружием» заменить словом «вооружением»;

в абзаце первом части первой слова «оружием, боеприпасами» заменить словом «вооружением»;

95) абзац первый части первой статьи 464 после слов «вывод из строя» дополнить словами «военной или».

3. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) статью 1 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«4. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Кодекс осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и (или) дополнений в другие законодательные акты Республики Казахстан, за исключением проектов законов:

1) связанных с изменениями и (или) дополнениями в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях;

2) разрабатываемых в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан.»;

2) в статье 7:

дополнить пунктом 33-1) следующего содержания:

«33-1) параллельное финансовое расследование – совокупность предусмотренных настоящим Кодексом мер, принимаемых в рамках досудебного расследования, направленных на выявление, раскрытие и исследование обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан, получено незаконно, в том числе в результате совершения уголовного правонарушения, или является доходом от этого имущества, а также на установление лиц, причастных к сокрытию преступных активов, отслеживание движения преступных доходов, принятие мер по их аресту, конфискации или возврату законным владельцам в соответствии с установленными законом процедурами, включая международное сотрудничество;»;

в пункте 34):

после слова «Казахстан,» дополнить словами «Главный военный и Главный транспортный прокуроры Республики Казахстан,»;

после слов «а также» дополнить словами «военные прокуроры регионов и гарнизонов, региональные транспортные прокуроры,»;

3) часть четвертую статьи 23 после слова «защиты» дополнить словами «свидетеля, имеющего право на защиту,»;

4) в части третьей статьи 32:

после цифр «115,» дополнить цифрами «115-1,»;

после цифр «121-1,» дополнить словами «125-1 (частью первой),»;

5) часть вторую статьи 42-1 изложить в следующей редакции:

«2. Лицо, ведущее уголовный процесс, с учетом технических возможностей вправе вести уголовное судопроизводство в электронном формате, о чем выносит мотивированное постановление.

В случае невозможности дальнейшего ведения уголовного судопроизводства в электронном формате лицо, ведущее уголовный процесс, переходит на бумажный формат, о чем выносит мотивированное постановление.

Постановление о формате ведения уголовного процесса может быть обжаловано участниками уголовного процесса в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Кодекса.»;

6) в статье 43:

часть первую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В одном производстве могут быть также соединены уголовные дела о связанных между собой преступлениях о получении взятки, даче взятки, посредничестве во взяточничестве или коммерческом подкупе.»;

часть пятую исключить;

7) в абзаце втором части первой статьи 52 слова «146 (частями второй и третьей)» заменить словами «146 (частями третьей и четвертой)»;

8) часть первую статьи 58 после слов «прокуроры управлений и отделов,» дополнить словами «военные прокуроры регионов и гарнизонов, региональные транспортные прокуроры,»;

9) часть вторую статьи 59 дополнить пунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) осуществлять контроль за своевременным и качественным проведением следователем параллельного финансового расследования;»;

10) часть пятую статьи 60 изложить в следующей редакции:

«5. При производстве расследования по уголовным делам следователь обязан своевременно и качественно провести параллельное финансовое расследование.»;

11) часть первую статьи 61 дополнить пунктом 7) следующего содержания:

«7) проведение параллельного финансового расследования.»;

12) в статье 62:

часть первую после слова «отдела» дополнить словом «(отделения)»;

часть четвертую дополнить пунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) давать указания о проведении параллельного финансового расследования;»;

13) в части пятой статьи 63 слова «принять меры к установлению имущества подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия» заменить словами «провести параллельное финансовое расследование»;

14) в статье 65:

часть пятую дополнить пунктом 7) следующего содержания:

«7) подписывать акт защиты.»;

часть шестую дополнить пунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) подписывать акт защиты;»;

15) в статье 65-1:

пункт 6) части второй изложить в следующей редакции:

«6) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен свидетелем, имеющим право на защиту, его родственниками или доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 67 настоящего Кодекса;»;

дополнить частями 3-1, 3-2 и шестой следующего содержания:

«3-1. Права и обязанности свидетеля, имеющего право на защиту, разъясняются перед началом первого процессуального действия с его участием.

3-2. Если свидетель, имеющий право на защиту, не воспользовался своим правом отказаться от дачи показаний до начала первого допроса, он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном процессе, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний.»;

«6. Лицо перестает пребывать в положении свидетеля, имеющего право на защиту, с момента приобретения статуса подозреваемого или вынесения постановления об отсутствии оснований для начала в отношении него уголовного преследования.»;

16) часть первую статьи 66 дополнить словами «и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом»;

17) в статье 67:

в части первой:

в пунктах 1), 2), 3) и 4) слово «подозреваемый,» заменить словами «свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый,»;

часть вторую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Участие защитника свидетеля, имеющего право на защиту, в случаях, предусмотренных пунктами 1) – 4) части первой настоящей статьи, обеспечивается с момента проведения его первого допроса в качестве свидетеля, имеющего право на защиту.»;

часть третью после слова «оправданным,» дополнить словами «свидетелем, имеющим право на защиту,»;

18) часть седьмую статьи 68 после слова «соответствующего» дополнить словами «свидетеля, имеющего право на защиту,»;

19) в части первой статьи 69:

слово «Подозреваемый,» заменить словами «Свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый,»;

после слов «только по инициативе» дополнить словами «свидетеля, имеющего право на защиту,»;

20) пункт 5) части второй статьи 70 изложить в следующей редакции:

«5) с момента вступления в дело знакомиться со следующими материалами дела в отношении его подзащитного, за исключением материалов дела, содержащих данные об оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятиях, негласных следственных действиях, а также с помощью научно-технических средств снимать либо получать от лица, осуществляющего досудебное расследование, их копии:

заявлениями, сообщениями лица о совершенном уголовном правонарушении, за исключением содержащихся в них персональных данных;

рапортом об обнаружении уголовного правонарушения с приложением находящихся в их распоряжении документов и иных материалов (при их наличии), подтверждающих обнаружение сведений об уголовном правонарушении, за исключением содержащихся в них персональных данных;

протоколами следственных и процессуальных действий, произведенных с участием подзащитного;

постановлениями органа досудебного расследования в отношении его подзащитного о (об):

применении меры пресечения и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на применение меры пресечения;

принятии материалов досудебного расследования в производство;

создании следственной, следственно-оперативной группы;

установлении языка судопроизводства по уголовному делу;

признании потерпевшим, за исключением содержащихся в них персональных данных;

признании гражданским истцом;

признании подозреваемым;

квалификации деяния подозреваемого;

возбуждении ходатайства о санкционировании меры пресечения;

привлечении специалиста для дачи заключения;

назначении судебной экспертизы;

наложении ареста на имущество;

прерывании сроков досудебного расследования;

прекращении досудебного расследования;

возобновлении прекращенного досудебного расследования;

результатах рассмотрения жалоб, ходатайств стороны защиты;

производстве обыска, выемки (после их завершения);

производстве следственного эксперимента;

получении образцов для экспертного исследования.

А также с помощью научно-технических средств вправе снимать копии:

заключения специалиста, эксперта, сообщения о невозможности дачи заключения в отношении его подзащитного;

уведомления об окончании производства следственных действий и разъяснении права на ознакомление с материалами уголовного дела.

По окончании досудебного расследования вправе знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения в любом объеме, снимать копии с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, и списка свидетелей обвинения;»;

21) в статье 71:

в части шестой:

пункт 9) дополнить словами «, снимать и получать копии протоколов с применением научно-технических средств»;

пункты 11) и 18) изложить в следующей редакции:

«11) в порядке, установленном настоящим Кодексом, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;»;

«18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решение дознавателя, следователя, прокурора и суда и в установленных законом случаях участвовать в их рассмотрении;»;

22) в абзаце втором части второй статьи 76 слово «защитника» заменить словами «представителя потерпевшего»;

23) часть вторую статьи 80 дополнить словами «, не обладающий полномочиями по осуществлению досудебного расследования, высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представлению интересов государства в суде и осуществлению от имени государства уголовного преследования»;

24) в части первой статьи 88 слова «статьей 87» заменить словами «частями первой и второй статьи 87»;

25) в абзаце первом части первой статьи 105 слова «или в суд» заменить словами «, в суд»;

26) часть первую статьи 106 после слова «дознания,» дополнить словами «а равно его защитник (защитники)»;

27) часть четвертую статьи 107 после слова «действия» дополнить словом «(бездействие)»;

28) в части третьей статьи 112 слова «обвинения подозреваемого» заменить словами «его обвинения»;

29) часть вторую статьи 122 изложить в следующей редакции:

«2. Орган, ведущий уголовный процесс, по ходатайствам участников процесса или собственной инициативе вправе по находящемуся в его производстве уголовному делу вызывать в порядке, установленном настоящим Кодексом, любое лицо для допроса или дачи заключения в качестве эксперта или специалиста; производить предусмотренные настоящим Кодексом процессуальные действия; требовать от физических, юридических и должностных лиц, а также органов, осуществляющих оперативно-розыскную или контрразведывательную деятельность, предоставления документов и предметов, имеющих значение для дела, с соблюдением установленного законодательными актами Республики Казахстан порядка выдачи и разглашения сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну; требовать производства ревизий и проверок от уполномоченных органов и должностных лиц. Требования органа досудебного расследования о производстве ревизий и проверок деятельности субъектов предпринимательства подлежат согласованию с прокурором. Суд не вправе по собственной инициативе собирать доказательства.

Орган досудебного расследования по находящемуся в его производстве уголовному делу с санкции прокурора также вправе запрашивать от юридических, должностных лиц, руководителей предприятий, учреждений, организаций:

1) сведения, составляющие банковскую тайну в соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;

2) сведения о заемщиках, размерах микрокредитов, об иных условиях договора о предоставлении микрокредита, относящихся к заемщику, об операциях, проводимых микрофинансовой организацией;

3) сведения о должнике, кредиторе, задолженности, третьих лицах, связанных обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, об условиях заключенных договоров о взыскании задолженности и иные сведения, полученные и (или) составленные коллекторским агентством при осуществлении коллекторской деятельности;

4) сведения, составляющие коммерческую тайну на товарной бирже.»;

30) часть первую статьи 127 после слов «кассационном порядке» дополнить словами «, а также»;

31) часть третью статьи 129 после слов «справка о доставлении» дополнить словами «с указанием оснований и времени доставления»;

32) абзац третий части третьей статьи 145 после слова «размера» дополнить словами «, но не ниже половины от минимального размера залога соответствующей категории преступлений»;

33) в статье 146:

в части второй:

пункт 1) дополнить словами «без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, за исключением экстренных случаев и чрезвычайных ситуаций»;

пункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) запрет на ведение телефонных переговоров, отправление корреспонденции и использование средств связи без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5) настоящей части и частью третьей настоящей статьи;»;

пункт 3) дополнить словами «без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. В постановлении суда о домашнем аресте устанавливаются конкретные ограничения, применяемые к подозреваемому, обвиняемому, а также указывается орган или должностное лицо, осуществляющее надзор.

Ограничения, предусмотренные при домашнем аресте, которые применяются судами в отдельности либо в совокупности, не должны нарушать прав арестованного на жизнь, охрану здоровья, судебную защиту и получение квалифицированной юридической помощи, а также вытекающих из них процессуальных прав, закрепленных в настоящем Кодексе.

Подозреваемый, обвиняемый не могут быть ограничены в возможности осуществления контактов с совместно проживающими членами семьи, со своим законным представителем или защитником, вступившим в дело в установленном порядке, органом, ведущим уголовный процесс, и лицами, осуществляющими надзор за законностью досудебного расследования, а также надзор за поведением арестованного, в подаче жалоб и ходатайств для защиты своих прав и законных интересов, использовании средств связи для вызова экстренных служб, участия в процессуальных действиях и судебных заседаниях.

О каждом случае использования средств связи подозреваемый, обвиняемый обязаны информировать орган, осуществляющий надзор за поведением арестованного.»;

часть четвертую после цифр «151» дополнить цифрами «, 152»;

34) в статье 151:

в части второй:

слова «с районным (городским)» заменить словами «военным прокурором регионов и гарнизонов, региональным транспортным прокурором, районным»;

слова «прокурором области» заменить словами «Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором, прокурором области»;

в части третьей слова «прокурором области» заменить словами «Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором, прокурором области»;

в части четвертой слова «прокурором области» заменить словами «Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором, прокурором области»;

часть шестую после слова «согласования» дополнить словами «военным прокурорам регионов и гарнизонов, региональным транспортным прокурорам,»;

35) часть седьмую статьи 158 после слов «минимального размера заработной платы,» дополнить словами «выплачиваемое в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан,»;

36) в статье 161:

абзац четвертый части первой:

после слова «установлено» дополнить словом «временное»;

после слова «установленное» дополнить словом «временное»;

в части девятой:

в абзаце втором слова «По истечении» заменить словами «До истечения»;

абзац третий исключить;

дополнить частью десятой следующего содержания:

«10. В случаях истечения срока, на который было установлено временное ограничение на распоряжение имуществом, приостановлено совершение сделок и иных операций с имуществом, и непоступления постановления о санкционировании следственным судом наложения ареста на имущество финансовые организации и уполномоченные органы в сфере регистрации имущества и (или) прав на имущество обязаны самостоятельно снять временное ограничение на распоряжение имуществом, приостановление совершения сделок и иных операций с имуществом с незамедлительным уведомлением лица, осуществляющего досудебное расследование.»;

37) в части первой статьи 179:

предложение второе абзаца первого исключить;

дополнить пунктами 4) и 5) следующего содержания:

«4) основанные на заключении специалиста уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа с неподтвержденными признаками наличия ущерба, существенного вреда либо незаконного дохода, полученного субъектом предпринимательства, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения;

5) по которым имеется гражданско-правовой спор, рассматриваемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

в абзаце третьем слова «части первой настоящей статьи» заменить словами «абзаца второго настоящей части»;

38) в статье 187:

в части первой слова «206 (частями второй и третьей), 207 (частями второй и третьей), 208 (частями второй и третьей),» заменить словами «206 (частями второй, 2-1 и третьей), 207 (частями второй, 2-1 и третьей), 208 (частями второй, третьей и четвертой),»;

в части второй:

после цифр «125,» дополнить словами «125-1 (частями второй и третьей),»;

слова «206 (частями второй и третьей), 207 (частями второй и третьей), 208 (частями второй и третьей),» заменить словами «206 (частями второй, 2-1 и третьей), 207 (частями второй, 2-1 и третьей), 208 (частями второй, третьей и четвертой),»;

после цифр «339,» дополнить цифрами «339-1,»;

после цифр «352,» дополнить словами «352-1 (частями третьей и четвертой),»;

слова «438 (частями второй и третьей), 439 (частями второй и третьей)» заменить словами «438 (частями 1-1, второй и третьей), 439 (частями 1-1, второй и третьей)»;

цифры «464» заменить словами «464 (частью второй и третьей)»;

часть 3-1 после слов «214 (частью второй),» дополнить словами «214-1 (частью второй), 214-2 (частью второй),»;

в абзаце первом части 4-1:

слова «197 (частями третьей и четвертой),» исключить;

после цифр «232,» дополнить словами «232-1 (частями второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой), 233-1 (частями третьей и четвертой),»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 217 (частью второй, пунктами 1) и 2) части третьей), 217-1 (частью второй) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие в отношении субъектов предпринимательства производится службой экономических расследований.»;

в части пятой слова «443 (частью третьей),» исключить;

39) часть вторую статьи 188 дополнить словами «либо потерпевшего в случае совершения уголовного правонарушения посредством объектов информатизации, в том числе сети Интернет»;

40) в статье 190:

в абзаце первом части 4-2 слова «первой и 1-1» заменить словами «первой, 1-1 и 1-2»;

пункт 1) части седьмой после слова «расследования» дополнить словами «, своей резолюцией предает обвиняемого суду»;

41) в статье 191:

часть вторую:

после слов «119 (частями второй, третьей и четвертой),» дополнить словами «125-1 (частью первой),»;

после цифр «139,» дополнить словами «140 (частью третьей),»;

после слов «350 (частью первой),» дополнить словами
«352-1 (частью второй),»;

после цифр «431» дополнить словами «, 464 (частью первой)»;

часть третью после слов «214 (частью первой),» дополнить словами «214-1 (частью первой), 214-2 (частью первой),»;

в части четвертой слова «440 (частью третьей)» заменить словами «440 (частями 2-1 и третьей)»;

часть восьмую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Дознание по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 217 (частью первой), 217-1 (частью первой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, в отношении субъектов предпринимательства проводится службой экономических расследований.»;

в части десятой слова «частью первой» заменить словами «частями первой и 1-1»;

часть шестнадцатую:

после цифр «115,» дополнить цифрами «115-1,»;

после слов «351 (частью первой),» дополнить словами
«352-1 (частью первой),»;

в части девятнадцатой:

слова «197 (частями первой и второй)» исключить;

после слов «199 (частью второй)» дополнить словами
«, 232-1 (частью первой), 233-1 (частями первой и второй)»;

часть двадцать третью после слов «348 (частью первой),» дополнить словами «352-1 (частью первой),»;

42) в статье 192:

в абзаце втором части первой слова «уголовного судопроизводства» заменить словами «досудебного расследования»;

часть вторую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Срок производства по делу, в котором соединены несколько дел, исчисляется со дня начала производства первого по времени уголовного дела. Если по одному из соединенных дел в качестве меры пресечения применены содержание под стражей либо домашний арест, срок досудебного расследования исчисляется со дня начала досудебного расследования дела, по которому применены указанные меры пресечения.»;

в части четвертой:

в абзаце втором:

слово «районным» заменить словами «военным прокурором регионов и гарнизонов, региональным транспортным прокурором, районным»;

слова «к нему» заменить словами «к ним»;

в абзаце третьем после слов «уголовного преследования –» дополнить словами «Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором,»;

в части шестой слова «прокурору района, области и приравненным к ним прокурорам» заменить словами «военному прокурору региона и гарнизона, региональному транспортному прокурору, прокурору района, Главному военному прокурору, Главному транспортному прокурору, прокурору области и приравненным к ним прокурорам»;

43) пункт 1) части шестой статьи 192-2 после слова «обвинения» дополнить словами «, своей резолюцией предает обвиняемого суду»;

44) в статье 193:

в части первой:

пункт 5) дополнить словами «, в том числе о проведении параллельного финансового расследования»;

в пункте 11) слова «либо прекращает досудебное расследование в полном объеме или в отношении конкретных лиц» исключить;

дополнить пунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) прекращает досудебное расследование в полном объеме или в отношении конкретных лиц;»;

пункт 16-1) после слов «приказного производства» дополнить словами «, своей резолюцией предает обвиняемого суду»;

в абзаце третьем части второй слова «прокуратур областей» заменить словами «Главной военной прокуратуры, Главной транспортной прокуратуры, прокуратур областей»;

45) часть третью статьи 194 после слов «его заместитель,» дополнить словами «Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор,»;

46) статью 197 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«7. При производстве следственного действия с участием несовершеннолетнего вправе присутствовать его законные представители, а также в предусмотренных настоящим Кодексом случаях привлекаются педагог и (или) психолог.»;

47) в части восьмой статьи 210 слово «тяжкого» заменить словом «тяжелого»;

48) в статье 213:

в заголовке:

после слова «допроса» дополнить словами «, очной ставки»;

слова «(дистанционный допрос)» заменить словами «(дистанционные допрос, очная ставка)»;

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Допрос потерпевшего, свидетеля, свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, а также очная ставка могут быть произведены с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи (дистанционные допрос, очная ставка) с вызовом их в орган досудебного расследования того района либо области, города республиканского значения, столицы, на территории которых они находятся либо проживают. В ходе дистанционных допроса, очной ставки участники процессуального действия в прямой трансляции непосредственно воспринимают показания допрашиваемого лица.»;

в абзаце втором слова «Дистанционный допрос производится» заменить словами «Дистанционные допрос, очная ставка производятся»;

в абзаце первом части третьей:

слова «дистанционного допроса» заменить словами «дистанционных допроса, очной ставки»;

после слова «средствах» дополнить словами «звуко- и»;

49) в статье 217:

в абзаце первом части первой слова «подозреваемый или его адвокат,» заменить словами «свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый, адвокат,»;

в части второй слова «подозреваемый и его адвокат,» заменить словами «свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый и адвокат,»;

в абзаце первом части третьей:

слова «подозреваемого (при его наличии), его адвоката,» заменить словами «свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого (при его наличии), адвоката,», слова «Подозреваемый не вызывается на допрос, если присутствие подозреваемого» заменить словами «Свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый не вызываются на допрос, если их присутствие»;

дополнить предложением третьим следующего содержания:

«Свидетель, имеющий право на защиту, не вызывается на допрос, если это создает угрозу раскрытия информации о проводимых по уголовному делу негласных следственных мероприятиях.»;

после слова «Защитник» дополнить словами «свидетеля, имеющего право на защиту,»;

50) в части тринадцатой статьи 220 слово «тяжкими» заменить словом «тяжелыми»;

51) в части восьмой статьи 232 слова «осуществляющих профессиональную» заменить словами «оказывающих юридическую»;

52) часть первую статьи 254 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Обыск и выемка должны быть произведены в разумные сроки.»;

53) в части второй статьи 255 слова «понятых и специалистов» заменить словами «понятых и при необходимости специалистов»;

54) в статье 257:

в части шестой слова «при проверке и уточнений показаний на месте вправе участвовать специалист» заменить словами «проверка и уточнение показаний на месте может проводиться с привлечением специалиста»;

предложение второе части седьмой исключить;

55) часть вторую статьи 258 изложить в следующей редакции:

«2. Следственный эксперимент производится с обязательным применением научно-технических средств фиксации хода и результатов. При необходимости к участию в следственном эксперименте могут привлекаться специалист, эксперт. Привлечение подозреваемого, потерпевшего, свидетеля и лиц, производящих опытные действия, осуществляется с их согласия. Участникам эксперимента разъясняются его цели и порядок проведения.»;

56) в статье 260:

предложение второе части второй исключить;

в части третьей слово «ошибки» заменить словом «недостатки»;

57) в части второй статьи 272-1:

слова «номер лицензии на право осуществления им адвокатской деятельности,» исключить;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«К запросу также прилагается письменное уведомление о защите (представительстве).»;

58) в статье 274:

заголовок после слова «свидетеля» дополнить словами «(в том числе, имеющего право на защиту)»;

в части первой:

в пункте 1) слова «назначении и» заменить словами «назначении, с информацией о происхождении объектов экспертизы»;

дополнить пунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) знакомиться с постановлением об удовлетворении ходатайства эксперта о представлении дополнительных материалов либо отказе в его удовлетворении;»;

59) часть первую статьи 299 дополнить пунктом 7) следующего содержания:

«7) перечень доказательств, подтверждающих необходимость применения конфискации в случае установления имущества, подлежащего конфискации в соответствии со статьей 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан.»;

60) заголовок главы 39 дополнить словами «, а также действия защитника после получения обвинительного акта»;

61) статью 301 дополнить пунктом 8-2) следующего содержания:

«8-2) проведено ли параллельное финансовое расследование;»;

62) часть первую статьи 302 дополнить пунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) в случае непроведения либо ненадлежащего проведения параллельного финансового расследования направляет уголовное дело лицу, осуществляющему досудебное расследование, для производства дополнительного расследования;»;

63) часть первую статьи 305 изложить в следующей редакции:

«1. После совершения действий, предусмотренных статьей 304 настоящего Кодекса, прокурор своей резолюцией предает обвиняемого суду и направляет уголовное дело с обвинительным актом в суд, которому оно подсудно.»;

64) главу 39 дополнить статьей 305-1 следующего содержания:

«Статья 305-1. Акт защиты

1. После получения копии обвинительного акта защитник с согласия подзащитного вправе представить в суд акт защиты.

При этом копия акта защиты направляется прокурору.

2. В акте защиты указываются доводы и (или) ходатайства стороны защиты.

3. К акту защиты могут быть приложены список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание (список защиты), вещественные доказательства. В списке указываются фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, его процессуальное положение, место жительства.

4. Акт защиты подписывается защитником и его подзащитным.

Изменение и дополнение акта защиты в ходе судебного разбирательства допускаются с согласия подзащитного.»;

65) в части второй статьи 308 слова «146 (частями второй и третьей)» заменить словами «146 (частями третьей и четвертой)»;

66) в пункте 2) части второй статьи 309 слова «146 (частями второй и третьей)» заменить словами «146 (частями третьей и четвертой)»;

67) в части четвертой статьи 321 слова «146 (частями второй и третьей)» заменить словами «146 (частями третьей и четвертой)»;

68) часть пятую статьи 322 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При определении разумного срока главного судебного разбирательства учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, обеспечение реализации процессуальных прав участниками процесса, достаточности и эффективности действий суда.»;

69) в статье 323:

слова «по делам ускоренного досудебного производства или с заключенным процессуальным соглашением» исключить;

дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Устранение существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства не может быть связано с восполнением неполноты досудебного расследования.

Прокурор не вправе возвращать уголовное дело органу досудебного расследования для восполнения неполноты досудебного расследования.»;

70) в части третьей статьи 336 слова «Он вправе» заменить словами «С согласия подзащитного он вправе представить суду новый акт защиты с обоснованием позиции защиты, а также»;

71) в части первой статьи 364:

после слов «начинается с изложения» дополнить словом «государственным»;

слова «, а в их отсутствие – секретарем судебного заседания» исключить;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае предъявления гражданского иска суть исковых требований излагается лицом, предъявившим гражданский иск, или его представителем.»;

72) статью 365 дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. Исходя из позиции подсудимого, при наличии обстоятельств, указанных в статье 382 настоящего Кодекса, суд рассматривает вопрос о разбирательстве дела в сокращенном порядке.»;

73) в статье 370:

часть вторую дополнить предложением следующего содержания:

«В случае проведения допроса свидетеля с использованием средств видеоконференцсвязи сведения о разъяснении ему его обязанностей и ответственности фиксируются в протоколе судебного заседания.»;

в части пятой слова «его постановлению» заменить словами «ходатайству стороны»;

74) часть первую статьи 383 после слов «которые не были» дополнить словами «представлены и»;

75) абзац первый части первой статьи 384 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Выступление с последним словом является правом подсудимого.»;

76) в пункте 9) части первой статьи 390:

после слова «уголовно-исполнительной» дополнить словом «(пенитенциарной)»;

слова «и режима» исключить;

77) в абзаце втором пункта 4) части первой статьи 398 слова «и режим» исключить;

78) часть третью статьи 402 после слов «участникам процесса» дополнить словами «существо принятого решения,»;

79) в части второй статьи 414:

слова «Генеральным Прокурором Республики Казахстан и его заместителями,» заменить словами «Генеральным Прокурором Республики Казахстан и его заместителями, Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором,»;

после слов «и их заместителями,» дополнить словами «военными прокурорами регионов и гарнизонов, региональными транспортными прокурорами,»;

80) часть пятую статьи 423 дополнить предложением следующего содержания:

«В таких случаях судья возвращает жалобу, ходатайство письмом.»;

81) в части первой статьи 424 слова «материалам, исследованным в заседании апелляционной инстанции,» заменить словами «сторонами в суде апелляционной инстанции материалам»;

82) статью 427 исключить;

83) в статье 428:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Суд апелляционной инстанции в течение десяти суток со дня поступления уголовного дела с жалобами, ходатайством прокурора назначает судебное заседание, о чем выносит постановление, в котором разрешает вопрос о сохранении, избрании, отмене или изменении меры пресечения в отношении осужденного или оправданного. Копия постановления суда в течение трех суток со дня вынесения направляется сторонам.»;

в части третьей слова «исследовании судом новых доказательств, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции» заменить словами «проведении судом апелляционной инстанции судебного следствия»;

в части четвертой слова «исследовании апелляционной инстанцией новых доказательств» заменить словами «проведении судом апелляционной инстанции судебного следствия»;

84) в статье 429:

абзац первый части второй после слов «соглашения о достижении примирения» дополнить словами «, в том числе»;

в части третьей:

слова «Лицо, представляющее» заменить словами «Стороны, представляющие»;

слово «обязано» заменить словами «обязаны»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Стороны могут основываться в своих апелляционных жалобах, ходатайствах на доказательства, не исследованные судом первой инстанции, только в том случае, если они представили доказательства в суд первой инстанции, но они не были приняты судом первой инстанции, или если они не смогли представить доказательства в суд первой инстанции по уважительным причинам, не зависящим от них.»;

в абзаце первом части четвертой слова «примирения в порядке медиации» заменить словами «примирения, в том числе в порядке медиации,»;

абзац второй части пятой после слова «примирения» дополнить словами «, в том числе»;

85) в статье 430:

в части первой:

в пункте 1):

слово «истребовать» заменить словами «приобщить и исследовать»;

слова «по ходатайству сторон –» исключить;

в пункте 3):

слова «вызвать в судебное заседание и» исключить;

после слова «специалистов,» дополнить словами «заявленных сторонами,»;

слова «или истребованные по их просьбе судом» исключить;

в части третьей слова «примирения в порядке медиации» заменить словами «примирения, в том числе в порядке медиации,»;

86) в пункте 1) статьи 433 слово «и» заменить словом «или»;

87) в пункте 1) части первой статьи 435 слово «рассмотренными» заменить словом «исследованными»;

88) в части второй статьи 438 слова «предъявленного подсудимому и» исключить;

89) часть первую статьи 471 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Постановление суда по вопросам, указанным в пунктах 3) и 7) статьи 476 настоящего Кодекса, вступает в законную силу и обращается к исполнению немедленно.»;

90) в пункте 2) части первой статьи 475 слова «или наличия у осужденной женщины малолетних детей и в отношении мужчин, в одиночку воспитывающих малолетних детей» заменить словами «, наличии у осужденной женщины или воспитании ею малолетнего ребенка и в отношении мужчины, в одиночку воспитывающего малолетнего ребенка»;

91) статью 476 дополнить пунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) об освобождении от отбывания наказания при выполнении условий процессуального соглашения о сотрудничестве;»;

92) в статье 478:

часть четвертую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Вопросы, предусмотренные пунктами 5) и 11-1) статьи 476 настоящего Кодекса, если они связаны с исполнением условий процессуального соглашения о сотрудничестве, рассматриваются судом в закрытом судебном заседании.»;

в части пятой:

слова «пункте 5)» заменить словами «пунктах 5) и 11-1)»;

слова «или его заместителя» заменить словами «, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора, прокурора области и приравненных к ним прокуроров или их заместителей»;

93) в части второй статьи 480 слова «или его заместителя» заменить словами «, прокурора области или приравненного к нему прокурора, их заместителей»;

94) в части первой статьи 482:

после слова «Осужденный» дополнить словами «или его защитник»;

внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

95) в пункте 3) части первой статьи 485:

слова «режима исправительного» исключить;

после слова «уголовно-исполнительной» дополнить словом «(пенитенциарной)»;

96) пункт 1) части третьей статьи 528 после слова «проступке» дополнить словами «, своей резолюцией предает обвиняемого суду»;

97) дополнить статьей 589-1 следующего содержания:

«Статья 589-1. Применение залога в отношении лица, разыскиваемого иностранным государством за совершение преступления

1. В качестве обеспечительной меры по исполнению решения компетентного органа иностранного государства о заключении лица под стражу следственным судьей в отношении разыскиваемого лица в целях его выдачи (экстрадиции) иностранному государству может быть применен залог в порядке, установленном статьей 145 настоящего Кодекса.

2. При избрании в качестве обеспечительной меры залога прокурор вносит ходатайство в районный и приравненный к нему суд.

К ходатайству приобщаются документы, указанные в части второй статьи 588 настоящего Кодекса, а также иные материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.

В случае применения залога в отношении лица, задержанного в порядке статьи 587 настоящего Кодекса, ходатайство вносится прокурором в сроки, указанные в части первой статьи 588 настоящего Кодекса, либо на любой стадии экстрадиционной проверки.

3. Следственный судья при вынесении постановления о временном содержании лица под стражей либо о применении экстрадиционного ареста, за исключением дел об особо тяжких преступлениях, обязан определить размер залога, достаточного для обеспечения выполнения лицом обязанностей, предусмотренных частью третьей статьи 140 настоящего Кодекса, кроме случаев, предусмотренных частью девятой статьи 148 настоящего Кодекса.

В постановлении следственного судьи указываются, какие обязанности, предусмотренные статьей 140 настоящего Кодекса, будут возложены на лицо в случае внесения залога, последствия их неисполнения, обоснованность избрания размера залога, а также возможность его применения.

4. После вступлении в законную силу решения о выдаче лица (экстрадиции) прокурор принимает решение о применении экстрадиционного ареста в порядке, предусмотренном статьей 589 настоящего Кодекса.»;

98) пункт 7) части первой статьи 590 после слова «применения» дополнить словами «смертной казни,»;

99) в статье 608:

в пункте 5) части второй слова «уголовно-исполнительного учреждения» заменить словами «учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы»;

часть восьмую после слов «опротестовано в» дополнить словом «апелляционном»;

100) часть вторую статьи 618 изложить в следующей редакции:

«2. Процессуальное соглашение о сотрудничестве с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным утверждается соответственно Генеральным Прокурором Республики Казахстан, Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором, прокурором области или приравненным к нему прокурором, их заместителями.»;

101) в части шестой статьи 619:

после слов «Генеральному Прокурору Республики Казахстан,» дополнить словами «Главному военному прокурору, Главному транспортному прокурору,»;

слова «, а с осужденным – Генеральному Прокурору Республики Казахстан либо его заместителю» исключить;

102) в абзаце первом статьи 620:

после слова «Казахстан,» дополнить словами «Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор,»;

слова «а в отношении осужденного – Генеральный Прокурор Республики Казахстан либо его заместитель» заменить словом «осужденного»;

103) в части первой статьи 621:

после слов «После утверждения Генеральным Прокурором Республики Казахстан,» дополнить словами «Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором,»;

слова «, а в отношении осужденного Генеральным Прокурором Республики Казахстан, его заместителем» исключить;

104) пункт 1) части четвертой статьи 629-3 после слов «утверждает постановление о применении приказного производства» дополнить словами «, своей резолюцией предает обвиняемого суду»;

105) в статье 631:

в абзаце втором части первой слова «146 (частями второй и третьей)» заменить словами «146 (частями третьей и четвертой)»;

в части второй слова «146 (частями второй и третьей)» заменить словами «146 (частями третьей и четвертой)»;

106) часть четвертую статьи 636 исключить;

107) в части шестой статьи 650:

после слов «судимостью подсудимого» дополнить словами «и потерпевшего»;

слово «его» заменить словом «их»;

слово «подсудимого» заменить словами «как подсудимого, так и потерпевшего»;

108) в части первой статьи 667:

слова «3), 4) и 11) части первой статьи 35» заменить словами «3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35, части первой статьи 36».

4. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года:

1) в подпункте 11) статьи 3 слова «, а также осужденных к аресту» исключить;

2) статью 12 дополнить частью девятой следующего содержания:

«9. В случае отсутствия либо устранения угрозы, указанной в частях первой или второй настоящей статьи, администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, прекращает содержание осужденного в безопасном месте. Прекращение содержания в безопасном месте осужденного оформляется постановлением начальника учреждения или органа, исполняющего наказание, по согласованию с прокурором.»;

3) часть первую статьи 16 дополнить подпунктом 21) следующего содержания:

«21) правила организации пропускного режима в учреждениях.»;

4) в статье 17:

в подпункте 1) части первой и подпункте 1) части второй слова «распределение осужденных к лишению свободы» заменить словами «учет осужденных к лишению свободы и их распределение»;

часть третью дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Учреждение ведет учет осужденных к лишению свободы, прибывших для отбывания наказания.»;

5) абзац первый части пятой статьи 26 изложить в следующей редакции:

«5. В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, химическая кастрация применяется за шесть месяцев до освобождения. В связи с этим администрация учреждения не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения срока отбывания наказания направляет материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию. Положения настоящей части не распространяются на осужденных, к которым по решению суда применяются принудительные меры медицинского характера в связи с выявленным у них психическим расстройством, не исключающим вменяемости.»;

6) часть вторую статьи 35 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) супруг (супруга), близкие родственники осужденных, содержащихся в учреждениях и органах, исполняющих наказание.»;

7) статью 59 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) в период выполнения общественных работ носить жилет, образец формы которого определяется уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности;»;

8) в статье 61:

подпункты 3), 4) и 5) изложить в следующей редакции:

«3) ознакомляет осужденного под подпись с уведомлением о получении приговора, постановления суда и распоряжением акимата об организации выполнения общественных работ в течение пяти рабочих дней после их получения;

4) контролирует исполнение общественных работ, организуемых местными исполнительными органами, путем выезда на место исполнения осужденным общественных работ, в том числе при наличии технической возможности путем частичной фиксации их исполнения;

5) в течение пяти рабочих дней после получения от акимата табеля учета отработанного времени и акта выполненных работ, а также информации о поведении осужденного проводит с ним профилактическую беседу;»;

дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

«6) в отношении осужденного, скрывшегося с целью уклонения от отбывания наказания, осуществляет первоначальные розыскные мероприятия и вносит в суд представление об объявлении в розыск;

7) распространяет в масс-медиа сведения об исполнении общественных работ.»;

9) заголовок и часть первую статьи 62 изложить в следующей редакции:

«Статья 62. Полномочия местных исполнительных органов района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа при исполнении наказания в виде привлечения к общественным работам

1. Местные исполнительные органы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа обязаны:

1) в течение пяти рабочих дней со дня получения приговора или постановления суда:

определить вид общественно полезных бесплатных работ, не требующих определенной квалификации, а также объекты для их выполнения в общественных местах с учетом безопасности условий труда;

издать распоряжение об организации выполнения общественных работ с указанием данных осужденного, вида неоплачиваемых общественно полезных работ, объекта для их исполнения, условий выполнения, ответственной организации, продолжительности отработки времени не более четырех часов в день, а осужденным, не имеющим постоянного места работы и не обучающимся в учебных заведениях, до восьми часов в день, но не более сорока часов в неделю, времени для отдыха;

направить в службу пробации уведомление о получении приговора или постановления суда и распоряжение об организации выполнения общественных работ;

2) принять меры для обеспечения осужденного жилетом, образец формы которого определен уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности, и необходимым оборудованием, инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения общественных работ;

3) не позднее последнего рабочего дня текущего месяца направлять в службу пробации табель учета отработанного времени и акт выполненных работ, а также информацию о поведении осужденного;

4) уведомлять службу пробации о факте уклонения осужденного от выполнения общественных работ.»;

10) в части первой статьи 83 слова «, изолированных участках следственных изоляторов» исключить;

11) в части первой статьи 85:

в абзаце первом слова «в условиях строгой изоляции в камерах» заменить словами «в камерах специальных приемников»;

в абзаце пятом слова «в лечебные учреждения организаций» заменить словами «в медицинские организации системы»;

12) в статье 88:

в части 4-1:

абзац первый после слова «частями» дополнить словом «второй,»;

абзац второй после слов «а для осужденного,» дополнить словами «направленного для предупреждения совершения им новых правонарушений, или»;

в части пятой слова «осужденные, которым наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования или в связи с применением закона, отменяющего смертную казнь,» исключить;

13) в статье 89:

в подпункте 2) части второй слово «аресту,» исключить;

подпункт 2) части шестой исключить;

14) в статье 90:

абзац первый части первой дополнить словами «, за исключением осужденных:

1) больных туберкулезом, у которых на момент вступления приговора в законную силу выявлено бактериовыделение, подтвержденное лабораторно, до его прекращения;

2) с другими опасными инфекционными заболеваниями до выздоровления лица, когда не требуется дальнейшее стационарное лечение;

3) в отношении которых оформляется документ, удостоверяющий личность;

4) которым до конца срока отбывания наказания осталось не более одного месяца.»;

часть третью дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При этом в период ожидания осужденными решения суда на них распространяются условия, установленные настоящим Кодексом для учреждения того вида, который был назначен судом.»;

15) в статье 92:

дополнить частью 5-1 следующего содержания:

«5-1. Осужденный, у которого после вступления приговора суда в законную силу выявлен туберкулез либо другое опасное инфекционное заболевание, оставляется в учреждении смешанной безопасности до прекращения бактериовыделения, подтвержденного лабораторно, либо отсутствия необходимости дальнейшего стационарного лечения.

Решение об оставлении принимается уполномоченным органом уголовно-исполнительной системы в условиях, предусмотренных настоящим Кодексом для учреждений того вида, который был назначен судом.»;

в абзаце первом части седьмой:

после слова «Осужденные,» дополнить словами «направленные и»;

дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания:

«4) получать две посылки или передачи и одну бандероль в течение года;

5) использовать телефонный разговор в случаях: смерти или тяжелой болезни супруга (супруги), близкого родственника, угрожающей жизни больного, стихийного бедствия, причинившего значительный материальный ущерб его семье, или иных исключительных личных обстоятельствах.»;

16) в абзаце третьем части второй статьи 94 слова «; осужденные, которым наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования или в связи с применением закона, отменяющего смертную казнь» исключить;

17) в статью 95 внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

18) в статье 96:

подпункт 4) части второй исключить;

в абзаце первом части третьей слова «имеющих третью отрицательную степень поведения и совершивших» заменить словом «допустивших»;

19) часть девятую статьи 97 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) приостановление работы абонентских устройств сотовой связи в учреждениях. Уполномоченный орган уголовно-исполнительной системы в порядке, установленном правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи, направляет обязательное к исполнению требование о приостановлении работы абонентского устройства сотовой связи оператору центральной базы данных идентификационных кодов.»;

20) в абзаце третьем части пятой статьи 98 слово «локальных» заменить словом «изолированных»;

21) часть первую статьи 99 дополнить словами «, пресечения полета беспилотного воздушного судна над территорией учреждений и над прилегающими к ней территориями»;

22) в статье 101:

в части первой слова «стихийного бедствия» заменить словами «возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера»;

в абзаце втором части второй слова «на тридцать» заменить словами «до тридцати»;

23) в части второй статьи 104:

в подпункте 2) слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности»;

в подпункте 6) слова «осужденных, которым наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования или в связи с применением закона, отменяющего смертную казнь,» исключить;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) нести дежурство по камерам, комнатам и помещениям общего пользования карантинных отделений, дисциплинарных изоляторов, отрядов, одиночных камер, помещений временной изоляции согласно утвержденному графику и проводить в них санитарную уборку;»;

подпункт 10) части третьей после слов «сетью Интернет» дополнить словами «на территории учреждения»;

24) абзац первый части первой статьи 106 изложить в следующей редакции:

«1. Осужденным предоставляются свидания на территории учреждения:

1) краткосрочные продолжительностью два часа;

2) длительные продолжительностью двое суток, а имеющим третью положительную степень поведения, – продолжительностью трое суток.»;

25) в абзаце первом части первой статьи 109 слово «каждый» заменить словами «в день»;

26) в статье 113:

в части первой:

абзац первый после слов «направленные в учреждение» дополнить словами «чрезвычайной или»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) длительные – один раз в год по месту жительства во время ежегодного оплачиваемого отпуска в учреждении минимальной безопасности.»;

подпункт 2) части третьей исключить;

27) в статье 119:

заголовок и часть первую изложить в следующей редакции:

«Статья 119. Организация труда осужденных

1. Администрация учреждения принимает меры по созданию рабочих мест для привлечения всех трудоспособных осужденных к оплачиваемым работам.

Осужденные трудоустраиваются:

1) в учреждении на должностях хозяйственного обслуживания учреждения;

2) на предприятиях уголовно-исполнительной системы;

3) в организациях, расположенных на территории учреждения, в котором осужденный отбывает наказание.»;

дополнить частями 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6 следующего содержания:

«1-1. Администрация учреждений вправе трудоустраивать осужденных в другом учреждении того же вида в случае, предусмотренном подпунктом 3) части четвертой статьи 88 настоящего Кодекса.

1-2. При отсутствии возможности трудоустройства на объектах, указанных в части первой настоящей статьи, осужденные могут быть трудоустроены в иных организациях за пределами охраняемой территории в пределах населенного пункта, где располагается учреждение, при условии их оборудования инженерно-техническими средствами надзора, контроля и охраны за счет работодателя и обеспечения администрацией учреждения надлежащей охраны и изоляции.

1-3. Разрешение либо отказ на вывод осужденных на производственные объекты, расположенные за пределами охраняемой территории учреждения, предоставляется осужденным с учетом их характеристики и поведения по постановлению начальника учреждения либо лица, замещающего его, на основании материалов комиссии учреждения. Копия постановления направляется прокурору не позднее следующего рабочего дня.

1-4. Вывод за пределы охраняемой территории учреждения не предоставляется:

1) осужденным к пожизненному лишению свободы;

2) осужденным, признанным лицом с психическим, поведенческим расстройством (заболеванием), не исключающим вменяемости, а также не завершившим лечение от туберкулеза либо другого инфекционного заболевания;

3) осужденным за террористические, экстремистские преступления либо за преступления, совершенные в составе преступной группы;

4) осужденным, состоящим на профилактическом учете как склонные к побегу;

5) осужденным за умышленные преступления, совершенные в период отбывания наказания;

6) осужденным, имеющим отрицательную степень поведения.

1-5. Администрация учреждения обязана отозвать осужденного из организации, в которой он трудоустроен:

1) по письменному указанию вышестоящих органов уголовно-исполнительной системы;

2) при его освобождении;

3) в случае нарушения осужденным порядка отбывания наказания;

4) в случае неисполнения работодателем обязательств по договору;

5) при вводе режима особых условий в учреждении.

1-6. Организация труда осужденных осуществляется в порядке и на условиях, которые определяются уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности по согласованию с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

28) статью 121 дополнить частью третьей следующего содержания:

«3. Лица, содержащиеся в дисциплинарном изоляторе, одиночной камере и помещениях временной изоляции, привлекаются к неоплачиваемым работам продолжительностью не более двух часов в неделю по улучшению санитарно-гигиенических условий проживания в камерах и местах общего пользования и благоустройству территории дисциплинарного изолятора, одиночной камеры и помещения временной изоляции.»;

29) в статье 122:

после слов «удержаний сумма» дополнить словами «независимо от ее размера»;

дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«При этом оставшаяся часть суммы может быть менее размера прожиточного минимума, за исключением сумм, имеющихся у осужденных, отбывающих наказание в учреждении минимальной безопасности.

Удержания по исполнительным листам или другим исполнительным документам также производятся из денежных переводов, получаемых осужденными от родственников или других лиц, при этом удержанию подлежит сумма, превышающая двадцать месячных расчетных показателей, один раз в месяц.»;

30) в части третьей статьи 126 слова «определении степени поведения и» исключить;

31) статью 129 дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. Поощрения, примененные к осужденным с нарушением закона, отменяются мотивированным постановлением вышестоящего должностного лица либо по акту прокурорского надзора.»;

32) в части второй статьи 130:

подпункты 6) и 7) изложить в следующей редакции:

«6) самовольное оставление территорий учреждения минимальной безопасности, медицинской организации здравоохранения и рабочего объекта;

7) невозвращение в установленный срок в учреждение осужденного, которому разрешен краткосрочный и длительный выезд за его пределы, а также кому разрешен выход для приобретения предметов первой необходимости, посещения бани, парикмахерской, в связи с обучением и выполняемой ими работы, за исключением случаев, предусмотренных частью восьмой статьи 113 настоящего Кодекса;»;

дополнить подпунктами 14), 15) и 16) следующего содержания:

«14) пересечение ограждения внутренней запретной зоны учреждения без разрешения администрации учреждения;

15) отказ от прохождения в соответствии с установленными правилами проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения;

16) препятствие необходимому обзору камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.»;

33) статью 132 дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:

«11. Дисциплинарные взыскания, примененные к осужденным с нарушением закона, отменяются мотивированным постановлением вышестоящего должностного лица либо по акту прокурорского надзора.»;

34) часть третью статьи 136 изложить в следующей редакции:

«3. Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, проживают в общежитиях или камерах.

Они вправе:

1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности временного размещения денег, в размере до пятнадцати месячных расчетных показателей;

2) получать двенадцать посылок или передач и двенадцать бандеролей в течение года;

3) иметь двенадцать краткосрочных и двенадцать длительных свиданий в течение года.»;

35) в части пятой статьи 137 слова «чем через девять» заменить словами «шести»;

36) часть третью статьи 138 изложить в следующей редакции:

«3. Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, проживают в общежитиях или камерах.

Они вправе:

1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности временного размещения денег, в размере до двенадцати месячных расчетных показателей;

2) получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение года;

3) иметь шесть краткосрочных и шесть длительных свиданий в течение года.»;

37) в абзаце первом части первой статьи 139 слова «, а также осужденные, которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы в порядке помилования или в связи с применением закона, отменяющего смертную казнь,» исключить;

38) в статье 143:

в абзаце первом части восьмой слова «государственных учреждениях уголовно-исполнительной системы» заменить словами «другом учреждении, территориальном органе уголовно-исполнительной системы либо уполномоченном органе уголовно-исполнительной системы»;

часть девятую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных подпунктами 3) и 6) настоящей части, осужденные могут быть оставлены в государственных учреждениях уголовно-исполнительной системы.»;

39) в части четвертой статьи 146:

в абзаце четвертом:

после слов «находящихся в» дополнить словом «обычных,»;

слово «локальных» заменить словом «изолированных»;

в абзаце пятом слова «обычных и» исключить;

40) в части четвертой статьи 149 слово «локальных» исключить;

41) статью 152 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Поощрения, примененные к осужденным с нарушением закона, отменяются мотивированным постановлением вышестоящего должностного лица либо по акту прокурорского надзора.»;

42) статью 154 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«7. Дисциплинарные взыскания, примененные к осужденным с нарушением закона, отменяются мотивированным постановлением вышестоящего должностного лица либо по акту прокурорского надзора.»;

43) в части десятой статьи 162:

абзац второй после слова «оснований» дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящей части,»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«При отказе суда в условно-досрочном освобождении осужденного к пожизненному лишению свободы повторное внесение ходатайства может иметь место не ранее чем по истечении трех лет со дня вынесения постановления об отказе.»;

44) в статье 169:

часть первую дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Применение электронных средств слежения является обязательным к лицам, освобожденным условно-досрочно от отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы.»;

часть третью после слов «применении условно-досрочного освобождения,» дополнить словами «совершило уголовное правонарушение, в том числе повторное преступление, в случае, если досудебное производство прекращено на основании части первой статьи 65, частей первой и третьей статьи 68, частей второй и четвертой статьи 78 Уголовного кодекса Республики Казахстан,»;

45) подпункт 8) приложения дополнить словами «либо получен в результате совершения уголовного правонарушения».

5. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

пункт 9 статьи 110 после слова «производство,» дополнить словами «хранение, пересылка, перевозка с целью продажи, распространения,».

6. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности»:

в подпункте 1) пункта 4 статьи 12:

слова «197 (частью третьей), 207 (частью второй),» заменить словами «206 (частью 2-1), 207 (частями второй и 2-1), 208 (частью третьей),»;

после слов «232 (частью первой),» дополнить словами «233-1 (частью третьей),».

7. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

в подпункте а) пункта 6 статьи 50 слова «заверенного печатью и» исключить.

8. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества»:

1) подпункт 1) статьи 2 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденных к аресту»;

2) в подпункте 3) статьи 5:

слова «административному аресту» заменить словами «административному аресту или осужденных к аресту»;

слова «постановления судьи об аресте» заменить словами «судебного акта»;

3) в статье 15 по всему тексту слова «подозреваемых и обвиняемых», «подозреваемыми и обвиняемыми», «подозреваемым и обвиняемым», «подозреваемые и обвиняемые» заменить соответственно словами «подозреваемых, обвиняемых и подсудимых», «подозреваемыми, обвиняемыми и подсудимыми», «подозреваемым, обвиняемым и подсудимым», «подозреваемые, обвиняемые и подсудимые»;

4) в статье 46:

в пункте 1:

слова «стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотии, обширных очагов возгорания, крупных аварий систем жизнеобеспечения» заменить словами «возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения чрезвычайного, особого или военного положения в районе дислокации мест содержания под стражей»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае недостижения целей ввода режима особых условий в указанные сроки время его действия продлевается указанными должностными лицами дополнительно до тридцати суток.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. При введении режима особых условий:

1) усиливаются охрана, пропускной режим и надзор за подозреваемыми, обвиняемыми и подсудимыми, содержащимися под стражей;

2) могут быть ограничены или приостановлены:

все мероприятия, проводимые с участием подозреваемых, обвиняемых и подсудимых;

прием посылок и передач;

свидания с защитником;

свидания с родственниками и иными лицами, перечисленными в статье 17 настоящего Закона;

выезд подозреваемых, обвиняемых и подсудимых для участия в следственных действиях и судебных заседаниях;

перевод подозреваемых, обвиняемых, подсудимых в изоляторы временного содержания;

3) могут быть организованы:

телефонные переговоры подозреваемым, обвиняемым и подсудимым на основании письменного разрешения лица или органа, ведущего уголовный процесс, оплачиваемые из личных средств;

свидания подозреваемым, обвиняемым и подсудимым с защитниками, родственниками и иными лицами в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Закона, с применением имеющихся в учреждении средств телекоммуникаций.»;

5) заголовок главы 3-2 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденных к аресту»;

6) в статье 46-6:

заголовок после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденных к аресту»;

абзац первый пункта 1 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденных к аресту»;

пункты 3 и 4 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденных к аресту»;

в пункте 5:

после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденных к аресту»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«При размещении в специальном приемнике лица, подвергнутые административному аресту и осужденные к аресту, содержатся раздельно.»;

7) в статье 46-7:

заголовок и пункт 1 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденных к аресту»;

часть вторую пункта 2 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденным к аресту»;

пункт 3 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденные к аресту»;

пункт 5 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденных к аресту»;

8) в статье 46-8:

заголовок после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденных к аресту»;

абзац первый пункта 1 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденные к аресту»;

пункт 2 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденные к аресту»;

пункт 3 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденных к аресту»;

9) в статье 46-9:

заголовок после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденных к аресту»;

пункт 1 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденные к аресту»;

пункт 3 после слов «административному аресту» дополнить словами «и осужденными к аресту».

9. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:

подпункт 1) пункта 3 статьи 43 дополнить словами «с санкции прокурора».

10. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

1) пункты 1 и 2 статьи 15-1 изложить в следующей редакции:

«1. В целях обеспечения охраны учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы органами внутренних дел, уполномоченным органом уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы в пределах их территорий:

1) применяется специальное техническое оборудование для блокирования радиосигнала либо выявления и (или) пресечения несанкционированного использования абонентских устройств;

2) осуществляются приостановление и возобновление по идентификационному коду работы абонентского устройства сотовой связи, использующегося в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и следственных изоляторах, в соответствии с правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи.

2. Операторы связи обязаны обеспечить оптимизацию собственных сетей связи, включая своевременное реагирование и принятие мер с целью снижения распространения радиосигнала на территории учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.»;

2) статью 41-1 дополнить пунктом 1-6 следующего содержания:

«1-6. В целях обеспечения запрета на использование абонентских устройств сотовой связи в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы уполномоченный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы в порядке, установленном правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи, направляет обязательное к исполнению требование о приостановлении работы абонентского устройства сотовой связи оператору центральной базы данных идентификационных кодов.».

11. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) пункт 1 статьи 95 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.»;

2) пункт 1 статьи 148 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) по запросу адвоката выдать необходимые сведения, связанные с оказанием им юридической помощи в качестве защитника или представителя в уголовном, гражданском, административном процессе и производстве по делам об административных правонарушениях;».

12. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»:

в подпункте 1) пункта 4 статьи 21 слова «заверенного печатью и» исключить.

13. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»:

1) в подпункте 39-1) пункта 1 статьи 6 слова «государственного психиатрического учреждения» заменить словами «государственной психиатрической организации»;

2) в пункте 1 статьи 12:

подпункт 3) после слова «полиции» дополнить словами «и службы пробации»;

подпункт 4) после слов «услуг связи» дополнить словами «служб пробации и»;

подпункт 5) после слова «полиции» дополнить словами «и служб пробации».

14. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

статью 25 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Клиенту запрещаются предоставление доступа к банковскому счету либо платежному инструменту, либо идентификационному средству, а также передача платежного инструмента либо идентификационного средства третьим лицам, приведшие к получению третьими лицами доступа к осуществлению платежей и (или) переводов денег, за исключением предоставления такого доступа супругу (супруге) и близким родственникам, а также иным лицам в случаях, установленных законодательством.

Клиенту запрещается осуществление платежей и (или) переводов денег в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера.

Запрещается осуществление платежей и (или) переводов денег с использованием банковского счета, платежного инструмента либо идентификационного средства третьих лиц, за исключением использования банковского счета, платежного инструмента либо идентификационного средства супруга (супруги) и близких родственников, а также иных лиц в случаях, установленных законодательством.».

15. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности»:

в подпункте 1) пункта 3 статьи 11 слова «заверенного печатью и» исключить.

16. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года «О Фонде компенсации потерпевшим»:

в пункте 1 статьи 6:

в абзаце втором подпункта 1) слова «146 (частями первой и второй)» заменить словами «146 (частями первой, второй и третьей)»;

в абзаце втором подпункта 2):

после слов «125 (пунктом 3) части третьей) (в части причинения тяжкого вреда здоровью),» дополнить словами «125-1 (частью третьей),»;

слова «146 (частью третьей)» заменить словами «146 (частью четвертой)»;

после слов «352 (в части причинения тяжкого вреда здоровью),» дополнить словами «352-1 (в части причинения тяжкого вреда здоровью),»;

в абзаце втором подпункта 3):

слова «146 (частью третьей)» заменить словами «146 (частью четвертой)»;

после слов «352 (в части правонарушения, повлекшего смерть человека или смерть двух или более лиц),» дополнить словами «352-1 (в части правонарушения, повлекшего смерть человека или смерть двух или более лиц),».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев второго и третьего подпункта 2), подпунктов 9), 10) и 11), абзацев третьего и четвертого подпункта 12), подпункта 13), абзаца третьего подпункта 44), подпунктов 61) и 62) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 16 июля 2025 года

№ 210-VІIІ ЗРК

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