О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

1) пункт 2 статьи 17 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) находится в международном розыске более трех лет со дня санкционирования судом постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск.»;

2) пункт 4 статьи 238 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом.»; 3) часть первую пункта 1 статьи 241 после слов «не менее трех лет» дополнить словами «; постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом». 2. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года: 1) статью 1 дополнить частью четвертой следующего содержания: «4. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Кодекс осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и (или) дополнений в другие законодательные акты Республики Казахстан, за исключением проектов законов: 1) связанных с изменениями и (или) дополнениями в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях; 2) исключающих уголовную ответственность; 3) разрабатываемых в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан.»; 2) в части второй статьи 2 слово «основания» заменить словом «основание»; 3) в статье 3: в пункте 2): после слов «217-1 – ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель;» дополнить словами

«232-1 – размер материального вознаграждения и (или) выгод имущественного характера, в двести раз превышающий месячный расчетный показатель;»; после слов «233 – ущерб, причиненный на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель;» дополнить словами «233-1 – стоимость нефти или нефтепродуктов, в двести раз превышающая месячный расчетный показатель;»; после слов «269-1 – ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель;» дополнить словами

«301-1 – количество товаров, стоимость которых в пятьдесят раз превышает месячный расчетный показатель;»; в пункте 3): цифры «197,» исключить; после цифр «204» дополнить цифрами «, 233-1»; после цифр «214» дополнить цифрами «, 214-1, 214-2»; абзац второй пункта 4) после слов «вывод из строя» дополнить словами «, военной или»; абзац второй пункта 14) после слов «воздушной или морской» дополнить словами «военной или»; пункт 18-1): после слов «и частью третьей статьи 125 (в случае совершения преступления в отношении несовершеннолетнего),» дополнить словами «пунктом 2) части второй и частью третьей статьи 125-1 (в случае совершения преступления в отношении несовершеннолетнего),»; после цифр «135» дополнить цифрами «, 140»; в пункте 38): цифры «197,» исключить; после цифр «204,» дополнить цифрами «233-1,»; после цифр «214» дополнить цифрами «, 214-1, 214-2»; после цифр «214,» дополнить цифрами «214-1, 214-2,»; после слов «231 – стоимость банкнот, монет, ценных бумаг, иностранной валюты, в отношении которых совершена подделка, в пятьсот раз превышающая месячный расчетный показатель;» дополнить словами «232-1 – размер материального вознаграждения и (или) выгод имущественного характера, в пятьсот раз превышающий месячный расчетный показатель;»; после цифр «344» дополнить словами «и 352-1»; 4) часть вторую статьи 9 дополнить словами «либо на принципе взаимности»; 5) в части второй статьи 15 слова «Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами

«экс-Президента Республики Казахстан»; 6) статью 31 дополнить частью шестой следующего содержания: «6. Учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица, и (или) руководители, работники их структурных подразделений не могут быть признаны преступной группой только в силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организации и (или) их структурные подразделения были заведомо созданы для совершения одного или нескольких преступлений.»; 7) в части третьей статьи 43 слова «малолетних детей в возрасте до трех лет, мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетних детей» заменить словами «или воспитывающим малолетнего ребенка в возрасте до трех лет, мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетнего ребенка»; 8) в статье 44: в части первой: слова «малолетних детей» заменить словами «или воспитывающие малолетнего ребенка»; слова «малолетних детей» заменить словами «малолетнего ребенка»; часть вторую после слова «путем;» дополнить словами «не употреблять психоактивные вещества в немедицинских целях; при отсутствии постоянной работы или учебы в течение месяца зарегистрироваться в местном органе по вопросам занятости населения в качестве безработного; не покидать жилище в определенное судом время;»; 9) в статье 46: часть четвертую после слова «женщинам,» дополнить словами «лицам с инвалидностью первой или второй группы,»; дополнить частью 4-1 следующего содержания: «4-1. Если санкция статьи Особенной части настоящего Кодекса не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, то лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, назначается лишение свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет, а женщинам, лицам с инвалидностью первой или второй группы, мужчинам

в возрасте шестидесяти трех и свыше лет назначается лишение свободы сроком от двадцати до двадцати пяти лет.»; в абзаце третьем пункта 2) и абзаце третьем пункта 3) части пятой слова «второй и третьей статьи 366, частями второй и третьей статьи 367,» заменить словами «второй, третьей и четвертой статьи 366, частями второй, третьей и четвертой статьи 367,»; 10) в статье 48: в части первой слова «находящегося в собственности осужденного,» исключить; в пункте 5) части второй слово «осужденным» исключить; 11) пункт 4) части первой статьи 53 изложить в следующей редакции: «4) наличие малолетнего ребенка, в том числе на воспитании у виновного;»; 12) в статье 55: в части второй: пункт 3) изложить в следующей редакции: «3) тяжкого преступления, связанного с посягательством на жизнь или здоровье человека, или особо тяжкого преступления – трех четвертей;»; дополнить пунктом 4) следующего содержания: «4) особо тяжкого преступления, связанного с посягательством на жизнь или здоровье человека, – четырех пятых максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.»; дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Положения настоящей части не применяются, если отягчающие обстоятельства предусмотрены в качестве признака уголовного правонарушения.»; часть третью после слов «не может превышать половину» дополнить словами «, за совершение тяжкого преступления, связанного с посягательством на жизнь или здоровье человека, или особо тяжкого преступления – трех четвертей, а за совершение особо тяжкого преступления, связанного с посягательством на жизнь или здоровье человека, – четырех пятых»; абзац первый части восьмой после слова «совершивших» дополнить словами «преступление, связанное с умышленным причинением смерти человеку,»; дополнить частью девятой следующего содержания: «9. Если санкция статьи Особенной части настоящего Кодекса не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, то в случаях, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, лицу может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от двадцати до двадцати пяти лет. В тех же случаях лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет, а женщинам, лицам с инвалидностью первой или второй группы, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет – лишение свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет.»; 13) в статье 56: часть четвертую дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: «В случаях, когда санкция статьи Особенной части настоящего Кодекса не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, назначается наказание в виде лишения свободы сроком на двадцать пять лет. Если санкция статьи Особенной части настоящего Кодекса не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы: 1) лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, за неоконченное преступление расчет срока или размера наказания определяется по правилам, предусмотренным частями второй или третьей настоящей статьи, с учетом особенностей части седьмой статьи 81 настоящего Кодекса; 2) женщинам, лицам с инвалидностью первой или второй группы, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет за неоконченное преступление расчет срока или размера наказания определяется по правилам, предусмотренным частями второй или третьей настоящей статьи, с учетом особенностей части 4-1 статьи 46 настоящего Кодекса.»; 14) заголовок и часть первую статьи 67 изложить в следующей редакции: «Статья 67. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания при выполнении условий процессуального соглашения о сотрудничестве 1. Лицо, выполнившее все условия процессуального соглашения о сотрудничестве, освобождается от уголовной ответственности или отбывания наказания.»; 15) в части второй статьи 68: слова «имеющие малолетних детей» заменить словами «имеющие или воспитывающие малолетнего ребенка»; слова «в одиночку малолетних детей» заменить словами «в одиночку малолетнего ребенка»; 16) в статье 72: в абзаце четвертом части первой: слова «имеющие малолетних детей» заменить словами «имеющие или воспитывающие малолетнего ребенка»; слова «в одиночку малолетних детей» заменить словами «в одиночку малолетнего ребенка»; абзац первый части второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «В случае условно-досрочного освобождения от отбывания наказания лица, осужденного к пожизненному лишению свободы, пробационный контроль устанавливается сроком на десять лет.»; в части третьей: пункт 3) после слов «назначенного за» дополнить словами «тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека, или»; пункт 5) изложить в следующей редакции: «5) не менее одной четвертой срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести, либо не менее одной трети срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, либо не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека, или особо тяжкое преступление, либо не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека, в случае выполнения осужденным всех условий процессуального соглашения.»; в абзаце первом части четвертой: слова «имеющим малолетних детей» заменить словами «имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка»; слова «в одиночку малолетних детей» заменить словами «в одиночку малолетнего ребенка, лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью»; пункт 5) изложить в следующей редакции: «5) не менее одной пятой срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести, либо не менее одной четвертой срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, либо не менее одной трети срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, в случае выполнения осужденным всех условий процессуального соглашения.»; в части седьмой: в пункте 2): слова «имеющей малолетних детей» заменить словами «имеющей или воспитывающей малолетнего ребенка»; слова «в одиночку малолетних детей» заменить словами «в одиночку малолетнего ребенка»; пункт 3) после слов «указанных в пункте 2) настоящей части, суд» дополнить словами «отменяет условно-досрочное освобождение и»; в части восьмой: пункт 1) исключить; в абзаце втором пункта 3): слова «имеющими малолетних детей» заменить словами «имеющими или воспитывающими малолетнего ребенка»; слова «в одиночку малолетних детей» заменить словами «в одиночку малолетнего ребенка»; в пункте 5) слова «малолетних детей, мужчинами, воспитывающими в одиночку малолетних детей,» заменить словами «или воспитывающими малолетнего ребенка, мужчинами, воспитывающими в одиночку малолетнего ребенка,»; дополнить пунктами 6), 7), 8) и 9) следующего содержания: «6) осужденным, которым наказание в виде лишения свободы заменено на ограничение свободы в порядке статьи 73 настоящего Кодекса; 7) ранее условно-досрочно освобожденным от отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы; 8) совершившим в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление; 9) осужденным за пытки.»; 17) в статье 73: часть первую дополнить абзацем вторым следующего содержания: «В случае замены судом оставшейся неотбытой части наказания ограничением свободы срок его исчисления регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан.»; в части второй: в абзаце первом слова «тяжкие преступления» заменить словами «тяжкое преступление, половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека.»; абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Лицу, отбывающему лишение свободы, назначенное за террористическое или экстремистское преступление, не повлекшее гибель людей и не сопряженное с совершением особо тяжкого преступления, после фактического отбытия сроков, указанных в абзаце первом настоящей части, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания, если такое лицо оказывает активное содействие в предотвращении, раскрытии или расследовании террористических или экстремистских преступлений, изобличении участников террористической или экстремистской группы.»; в части четвертой предложение первое дополнить словами «, за тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека, – не более чем на одну треть, а за особо тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека, – не более чем на одну четверть»; 18) заголовок и часть первую статьи 74 изложить в следующей редакции: «Статья 74. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетнего ребенка 1. Осужденным беременным женщинам суд может отсрочить отбывание наказания до одного года. Осужденным женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, и мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетнего ребенка, суд предоставляет отсрочку исполнения наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Беременным женщинам и женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетнего ребенка, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие или особо тяжкие преступления против личности, террористические преступления, экстремистские преступления, преступления, совершенные в составе преступной группы, преступления против половой неприкосновенности малолетних, отсрочка отбывания наказания не предоставляется.»; 19) в части пятой статьи 77 слова «, в сфере экономической деятельности» исключить; 20) части первую и вторую статьи 78 изложить в следующей редакции: «1. Акт об амнистии издается Парламентом Республики Казахстан в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Условия и порядок применения амнистии устанавливаются актом об амнистии. 2. На основании акта об амнистии лица, совершившие уголовные правонарушения, могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание или освобожденных от дальнейшего его отбывания, актом об амнистии может быть снята судимость. Акт об амнистии не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, террористические преступления, экстремистские преступления, пытки, а также наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений.»; 21) в части третьей статьи 79: в пункте 5) слова «к лишению свободы» заменить словами «к лишению свободы за тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека, или»; дополнить пунктом 5-1) следующего содержания: «5-1) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека, – по истечении десяти лет после отбытия наказания.»; 22) часть седьмую статьи 81 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Если санкция статьи Особенной части настоящего Кодекса не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, несовершеннолетним назначается наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет.»; 23) в пункте 5) части первой статьи 93 слова «принудительное лечение в виде химической кастрации» заменить словами «химическую кастрацию»; 24) в пункте 4) части второй статьи 105 слова «в том числе сети Интернет,» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет,»; 25) дополнить статьей 115-1 следующего содержания: «Статья 115-1. Сталкинг Сталкинг, то есть незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред, – наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.»; 26) примечание статьи 125 исключить; 27) дополнить статьей 125-1 следующего содержания: «Статья 125-1. Принуждение к вступлению в брак 1. Принуждение лица к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно путем шантажа, в том числе под угрозой разглашения или распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, разглашение или распространение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. То же деяние, совершенное: 1) с применением насилия; 2) в отношении лица, заведомо несовершеннолетнего; 3) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 5) с использованием своего служебного положения, – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.»; 28) в абзаце первом части второй статьи 132 слова «в том числе сети Интернет» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет»; 29) в пункте 1-1) части третьей статьи 134 слова «в том числе сети Интернет» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет»; 30) в абзаце первом статьи 138 слова «усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления» заменить словами «усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя (удочерителя), совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения)»; 31) в статье 140: абзац второй части второй изложить в следующей редакции: «наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.»; дополнить частью третьей следующего содержания: «3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные в отношении двух и более лиц, – наказываются ограничением свободы сроком до трех лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.»; 32) в статье 144: заголовок изложить в следующей редакции: «Статья 144. Вовлечение несовершеннолетнего в изготовление, распространение, рекламирование и продажу продукции эротического содержания»; в абзаце первом слово «Вовлечение» заменить словами

«1. Вовлечение»; 33) в статье 147: в части третьей слова «сети телекоммуникаций» заменить словами «сети телекоммуникаций, объектам информатизации»; в части пятой слова «сетях телекоммуникаций» заменить словами «сетях телекоммуникаций, на объектах информатизации»; 34) в статье 156: в абзаце втором части второй слово «трех» заменить словом «двух»; в абзаце втором части третьей слова «или без такового» исключить; в абзаце втором части четвертой слова «трех лет или без такового» заменить словами «четырех лет»; 35) в статье 177: в заголовке слова «Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» заменить словами «экс-Президента Республики Казахстан»; в абзаце первом слова «Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, совершенное в целях воспрепятствования его законной деятельности либо из мести за такую деятельность,» заменить словами «экс-Президента Республики Казахстан, совершенное из мести за деятельность, связанную с исполнением им полномочий Президента Республики Казахстан,»; 36) в статье 189: в абзаце втором части третьей слова «ограничением свободы на срок от двух до семи лет» заменить словами «штрафом от двухкратного до трехкратного размера похищенного имущества либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет,»; абзац второй части четвертой после слова «наказываются» дополнить словами «штрафом от трехкратного до пятикратного размера похищенного имущества либо»; 37) в статье 190: пункт 4) части второй дополнить словами «или сети Интернет»; в абзаце втором части третьей слова «ограничением свободы на срок от трех до семи лет» заменить словами «штрафом от двухкратного до трехкратного размера похищенного имущества либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет,»; абзац второй части четвертой после слова «наказываются» дополнить словами «штрафом от трехкратного до пятикратного размера похищенного имущества либо»; 38) статью 197 исключить; 39) в статье 205: в заголовке слова «, в информационную систему или сеть телекоммуникаций» исключить; абзац первый части первой изложить в следующей редакции: «1. Умышленный неправомерный доступ к охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, к объекту информатизации, повлекший причинение существенного вреда, –»; 40) в статье 206: абзац первый части первой изложить в следующей редакции: «1. Умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, объекте информатизации, а равно ввод в объект информатизации заведомо ложной информации, если это повлекло причинение существенного вреда, –»; часть вторую изложить в следующей редакции: «2. Умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, содержащейся на критически важном объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры, а равно ввод в него заведомо ложной информации – наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.»; дополнить частью 2-1 следующего содержания: «2-1. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 1) неоднократно; 2) группой лиц по предварительному сговору, – наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.»; в части третьей: в абзаце первом слова «или второй» заменить словами «, второй или 2-1»; в абзаце втором слова «до трех» заменить словами «до четырех»; 41) в статье 207: в заголовке и абзаце первом части первой слова «информационной системы или сетей телекоммуникаций» заменить словами «объекта информатизации»; часть вторую изложить в следующей редакции: «2. Те же деяния, совершенные в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, – наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.»; дополнить частью 2-1 следующего содержания: «2-1. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 1) неоднократно; 2) группой лиц по предварительному сговору, – наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.»; в абзаце первом части третьей слова «или второй» заменить словами «, второй или 2-1»; 42) статью 208 изложить в следующей редакции: «Статья 208. Неправомерное завладение информацией 1. Умышленное неправомерное копирование или иное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, содержащейся на объекте информатизации или хранящейся на электронном носителе, если это повлекло причинение существенного вреда, –

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. 2. Умышленное неправомерное копирование или иное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, хранящейся на критически важном объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры, – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 1) неоднократно; 2) группой лиц по предварительному сговору, – наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи: 1) совершенные преступной группой; 2) повлекшие тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.»; 43) в абзаце первом части первой статьи 209 слова «хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций» заменить словами «содержащейся на электронном носителе, объекте информатизации»; 44) абзац первый части первой статьи 210 изложить в следующей редакции: «1. Создание компьютерной программы, программного продукта или внесение изменений в существующую программу или программный продукт с целью неправомерного уничтожения, блокирования, модификации, копирования, использования информации, содержащейся на электронном носителе или объекте информатизации, нарушения работы компьютера, абонентского устройства, объекта информатизации, а равно умышленные использование и (или) распространение такой программы или программного продукта –»; 45) в статье 214: в заголовке слова «, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность» исключить; в абзаце первом части первой слова «, банковской деятельности (банковских операций), микрофинансовой или коллекторской деятельности без регистрации, а равно без» заменить словами «без регистрации или»; 46) дополнить статьями 214-1 и 214-2 следующего содержания: «Статья 214-1. Незаконная банковская, микрофинансовая деятельность 1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций), микрофинансовой деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, если это деяние причинило крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 2. То же деяние: 1) совершенное преступной группой; 2) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; 3) совершенное неоднократно, – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба. Статья 214-2. Незаконная коллекторская деятельность 1. Осуществление коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности учетной регистрации или после исключения коллекторского агентства из реестра коллекторских агентств либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, если это деяние причинило крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 2. То же деяние: 1) совершенное преступной группой; 2) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; 3) совершенное неоднократно, – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.»; 47) в абзаце первом части третьей статьи 223 слова «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» заменить словами «причинение существенного вреда»; 48) дополнить статьями 232-1 и 233-1 следующего содержания: «Статья 232-1. Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег 1. Незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету либо платежному инструменту, либо идентификационному средству третьему лицу либо их незаконная передача в пользование третьему лицу за материальное вознаграждение и (или) выгоды имущественного характера либо с целью их получения – наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с конфискацией имущества. 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в значительном размере либо совершенное с целью их получения, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в крупном размере либо совершенные с целью их получения, – наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 4. Незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег с использованием банковского счета либо платежного инструмента, либо идентификационного средства в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера либо с целью их получения – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, повлекшее получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в значительном размере либо совершенное с целью их получения, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 6. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, повлекшее получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в крупном размере либо совершенное с целью их получения, – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 7. Незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом либо платежным инструментом, либо идентификационным средством с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег – наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Примечание. Лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного уголовного правонарушения.»; «Статья 233-1. Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти, приобретенных без документов, подтверждающих законность их происхождения 1. Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти, приобретенных без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенные в значительном размере, – наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток. 2. Те же деяния, совершенные неоднократно, – наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в крупном размере, – наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные: 1) преступной группой; 2) в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.»; 49) в статье 245: в абзаце втором части первой слова «до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере,» заменить словами «от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет»; в абзаце втором части второй слова «до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере,» заменить словами «от трехкратной до пятикратной суммы не поступивших платежей в бюджет»; в абзаце втором части третьей слова «двухкратной до трехкратной» заменить словами «пятикратной до семикратной»; 50) заголовок и абзац первый части первой статьи 251 изложить в следующей редакции: «Статья 251. Злоупотребление полномочиями частным нотариусом, оценщиком, частным судебным исполнителем, работником коллекторского агентства, медиатором, аудитором, работающим в составе аудиторской организации, или руководителем аудиторской организации 1. Использование частным нотариусом, оценщиком, частным судебным исполнителем, работником коллекторского агентства, взаимодействующим с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, медиатором, аудитором, работающим в составе аудиторской организации, или руководителем аудиторской организации своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это деяние причинило существенный вред, –»; 51) заголовок и абзац первый части первой статьи 252 изложить в следующей редакции: «Статья 252. Превышение полномочий руководителем или работником частной охранной организации, коллекторского агентства 1. Превышение руководителем или работником частной охранной организации полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, а равно превышение работником коллекторского агентства, взаимодействующим с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о коллекторской деятельности, вопреки задачам своей деятельности, если это деяние совершено с применением насилия или угрозой его применения, угрозой уничтожения или повреждения имущества, подлогом документов, шантажом, –»; 52) в абзаце втором части четвертой статьи 253 слова «до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере,» заменить словами «от десятикратной до двадцатикратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества»; 53) в абзаце первом части четвертой статьи 272 слова «в том числе сети Интернет,» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет,»; 54) абзац первый части первой статьи 301-1 изложить в следующей редакции: «1. Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них либо их хранение, пересылка, перевозка в целях продажи или распространения в значительном размере –»; 55) часть вторую статьи 307 дополнить пунктом 5) следующего содержания: «5) неоднократно, –»; 56) в пункте 3) части второй статьи 309 слова «в том числе Интернета» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет»; 57) абзац первый части второй статьи 318 после слова «повлекшее» дополнить словами «по неосторожности»; 58) абзац первый части первой статьи 323 после слова «повлекло» дополнить словами «по неосторожности»; 59) в статье 324: в абзаце первом части первой слова «повлекло или могло повлечь причинение крупного ущерба, или причинило вред здоровью человека» заменить словами «могло повлечь или повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба»; абзац первый части второй изложить в следующей редакции: «2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»; 60) в статье 325: абзац первый части первой изложить в следующей редакции: «1. Нарушение экологических требований при производстве, транспортировке, хранении, захоронении, использовании или ином обращении с экологически потенциально опасными химическими или биологическими веществами, если это деяние могло повлечь или повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение значительного ущерба, –»; абзац первый части третьей изложить в следующей редакции: «3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»; 61) в статье 326: в абзаце первом части первой слова «повлекло или могло повлечь причинение значительного ущерба или причинило вред здоровью человека» заменить словами «могло повлечь или повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение значительного ущерба»; абзац первый части третьей изложить в следующей редакции: «3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»; 62) в статье 328: в абзаце первом части первой слова «повлекло или могло повлечь причинение значительного ущерба или причинило вред здоровью человека» заменить словами «могло повлечь или повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение значительного ущерба»; абзац первый части третьей изложить в следующей редакции: «3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»; 63) в статье 329: в абзаце первом части первой слова «причинение крупного ущерба или причинило вред здоровью человека» заменить словами «по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба»; абзац первый части второй изложить в следующей редакции: «2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»; 64) в статье 330: в абзаце первом части первой слова «причинение крупного ущерба или причинило вред здоровью человека» заменить словами «по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба»; абзац первый части второй изложить в следующей редакции: «2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»; 65) в статье 332: в абзаце первом части первой слова «повлекли или могли повлечь причинение крупного ущерба или причинили вред здоровью человека» заменить словами «могли повлечь или повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба»; абзац первый части второй дополнить словами «по неосторожности»; в абзаце первом части третьей: после слова «повлекшие» дополнить словами «по неосторожности»; слова «наступление иных тяжких последствий» заменить словами «иные тяжкие последствия»; 66) в статье 333: в абзаце первом части первой слова «повлекло или могло повлечь причинение крупного ущерба, или причинило вред здоровью человека» заменить словами «могло повлечь или повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба»; абзац первый части второй изложить в следующей редакции: «2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, –»; 67) в статье 339: в заголовке слова «, их частями или дериватами» исключить; в абзаце первом части первой слова «их частей или дериватов,» исключить; в части 1-1: в абзаце первом слова «или его дериватов, в том числе рогов,» исключить; абзац второй дополнить словами «, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет»; 68) дополнить статьями 339-1 и 352-1 следующего содержания: «Статья 339-1. Незаконное обращение с частями или дериватами редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также запрещенных к пользованию видов растений или животных 1. Незаконные приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка частей или дериватов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также частей или дериватов растений или животных, на которых введен запрет на пользование, – наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до пятисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 2. Незаконные приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка частей или дериватов сайгака, в том числе его рогов, – наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 1) неоднократно; 2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 3) на особо охраняемых природных территориях; 4) лицом с использованием своего служебного положения; 5) в крупном размере, – наказываются штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные: 1) преступной группой; 2) в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.»; «Статья 352-1. Создание помех управлению воздушным судном 1. Создание помех управлению воздушным судном путем наведения на воздушное судно лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов – наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток. 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.»; 69) в абзаце первом части первой статьи 370 слова «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» заменить словами «причинение существенного вреда»; 70) в пункте 4) части второй статьи 380 слова «в том числе сети Интернет,» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет,»; 71) абзац второй части первой и абзац второй части второй статьи 385 дополнить словами «, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового»; 72) в заголовке статьи 387 слова «воинской службы» заменить словами «призыва на воинскую службу»; 73) в статье 392: в абзаце втором части первой: слова «одной тысячи» заменить словами «двух тысяч»; слова «одного года» заменить словами «трех лет»; слова «сроком на пять лет» исключить; дополнить частью 1-1 следующего содержания: «1-1. Те же деяния, совершенные: 1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) лицом, в отношении которого установлен заведомо известный ему запрет (временное ограничение) на въезд в Республику Казахстан либо выезд из Республики Казахстан, – наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до четырех лет, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства.»; в части второй: в абзаце первом слова «Те же деяния» заменить словами «Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 настоящей статьи»; в абзаце втором слова «до пяти» заменить словами «от четырех до семи», слова «сроком на пять лет» исключить; 74) статью 394 изложить в следующей редакции: «Статья 394. Организация незаконной миграции 1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства. 2. То же деяние, совершенное неоднократно либо лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, – наказывается штрафом в размере до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства. 3. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное преступной группой или повлекшее тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства.»; 75) в абзаце втором части первой и абзаце втором части второй статьи 405 слова «сроком на пять лет» исключить; 76) в абзаце первом статьи 406 слова «повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» заменить словами «повлекли причинение существенного вреда»; 77) в статье 408: в заголовке слова «лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследование» заменить словами «лица, осуществляющего правосудие, досудебное расследование или оказывающего юридическую помощь, а также эксперта и специалиста»; в абзаце первом слова «лица, осуществляющего досудебное расследование, защитника, эксперта,» заменить словами «лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследование, адвоката, осуществляющего защиту либо представительство, эксперта, специалиста,»; 78) в статье 409: в заголовке слова «правосудия или досудебного расследования» заменить словами «правосудия, досудебного расследования или в связи с участием в судопроизводстве»; в абзаце первом части второй: слова «защитника, эксперта,» заменить словами «адвоката, осуществляющего защиту либо представительство, эксперта, специалиста,»; дополнить словами «оказанием юридической помощи,»; в пункте 4) части третьей слова «в том числе сети Интернет,» заменить словами «объектов информатизации, в том числе сети Интернет,»; 79) заголовок и абзац первый части второй статьи 411 после слов «досудебное расследование,» дополнить словами «адвоката, осуществляющего защиту либо представительство,»; 80) в части первой статьи 427 слова «исправительное учреждение» заменить словами «учреждение уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы»; 81) в статье 428: заголовок изложить в следующей редакции: «Статья 428. Неповиновение законным требованиям администрации учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы»; абзац первый части первой изложить в следующей редакции: «1. Злостное неповиновение законным требованиям администрации учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы, –»; абзац первый части третьей изложить в следующей редакции: «3. Организация группового неповиновения законным требованиям администрации учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, а равно участие в групповом неповиновении, выразившееся в умышленном причинении себе какого-либо повреждения с целью нарушения установленного порядка (режима) отбывания наказания, либо участие в групповом неповиновении, сопряженное с применением насилия или повлекшее тяжкие последствия, –»; 82) в статье 429: в заголовке слова «а также осужденного» исключить; в абзаце первом части первой и абзаце первом части четвертой слова «, а также в отношении осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению или из мести за оказанное им содействие администрации учреждения» исключить; 83) в статье 435: в абзаце первом части первой слова «, если эти деяния причинили существенный вред правам, свободам или законным интересам человека и гражданина, правам или законным интересам юридических лиц, охраняемым законом интересам общества или государства,» исключить; абзац первый части второй изложить в следующей редакции: «2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно с применением насилия или угрозы его применения в отношении адвоката или его близких либо с повреждением или уничтожением их имущества, –»; 84) в статье 438: дополнить частью 1-1 следующего содержания: «1-1. Те же деяния, совершенные с причинением средней тяжести вреда здоровью, – наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.»; в части второй: абзац первый изложить в следующей редакции: «2. Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 настоящей статьи, совершенные:»; в пункте 3) слова «или средней тяжести» исключить; абзац первый части третьей после слова «первой» дополнить цифрами «, 1-1»; в абзаце первом части четвертой слова «первой или второй» заменить словами «первой, 1-1, второй или третьей»; 85) в статье 439: дополнить частью 1-1 следующего содержания: «1-1. Те же деяния, совершенные с причинением средней тяжести вреда здоровью, – наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.»; в части второй: абзац первый изложить в следующей редакции: «2. Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 настоящей статьи, совершенные:»; в пункте 3) слова «или средней тяжести» исключить; абзац первый части третьей после слова «первой» дополнить цифрами «, 1-1»; в абзаце первом части четвертой слова «первой или второй» заменить словами «первой, 1-1, второй или третьей»; 86) в статье 440: дополнить частью 2-1 следующего содержания: «2-1. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное с причинением средней тяжести вреда здоровью, – наказывается штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.»; в части третьей: в абзаце первом слова «или второй» заменить словами «, второй или 2-1»; в пункте 4) исключить слова «или средней тяжести»; абзац первый части четвертой после слова «второй» дополнить цифрами «, 2-1»; 87) в статье 443: абзац первый части второй после слова «положения,» дополнить словами «или в военное время,»; часть третью исключить; 88) в статье 445: в абзаце втором части первой слова «двух лет» заменить словами «трех лет»; в абзаце втором части второй слово «пяти» заменить словом «семи»; 89) в абзаце первом части первой статьи 450, абзаце первом части первой статьи 451 и абзаце первом части первой статьи 452 слова «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» заменить словами «причинение существенного вреда»; 90) абзац первый статьи 455 после слова «укреплений,» дополнить словами «военной или»; 91) в статье 459: в части первой: в абзаце первом слова «оружия, боеприпасов» заменить словом «вооружения»; в абзаце втором: слова «двух тысяч» заменить словами «четырех тысяч»; слова «тот же срок» заменить словами «срок до четырех лет»; в абзаце втором части второй слова «до пяти лет» заменить словами «от трех до восьми лет»; 92) в статье 460: в абзаце первом слова «оружия, боеприпасов» заменить словом «вооружения»; абзац второй изложить в следующей редакции: «наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.»; 93) в абзаце первом статьи 461 слова «оружия, боеприпасов» заменить словом «вооружения»; 94) в статье 462: в заголовке слово «оружием» заменить словом «вооружением»; в абзаце первом части первой слова «оружием, боеприпасами» заменить словом «вооружением»; 95) абзац первый части первой статьи 464 после слов «вывод из строя» дополнить словами «военной или». 3. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года: 1) статью 1 дополнить частью четвертой следующего содержания: «4. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Кодекс осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и (или) дополнений в другие законодательные акты Республики Казахстан, за исключением проектов законов: 1) связанных с изменениями и (или) дополнениями в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях; 2) разрабатываемых в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан.»; 2) в статье 7: дополнить пунктом 33-1) следующего содержания: «33-1) параллельное финансовое расследование – совокупность предусмотренных настоящим Кодексом мер, принимаемых в рамках досудебного расследования, направленных на выявление, раскрытие и исследование обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан, получено незаконно, в том числе в результате совершения уголовного правонарушения, или является доходом от этого имущества, а также на установление лиц, причастных к сокрытию преступных активов, отслеживание движения преступных доходов, принятие мер по их аресту, конфискации или возврату законным владельцам в соответствии с установленными законом процедурами, включая международное сотрудничество;»; в пункте 34): после слова «Казахстан,» дополнить словами «Главный военный и Главный транспортный прокуроры Республики Казахстан,»; после слов «а также» дополнить словами «военные прокуроры регионов и гарнизонов, региональные транспортные прокуроры,»; 3) часть четвертую статьи 23 после слова «защиты» дополнить словами «свидетеля, имеющего право на защиту,»; 4) в части третьей статьи 32: после цифр «115,» дополнить цифрами «115-1,»; после цифр «121-1,» дополнить словами «125-1 (частью первой),»; 5) часть вторую статьи 42-1 изложить в следующей редакции: «2. Лицо, ведущее уголовный процесс, с учетом технических возможностей вправе вести уголовное судопроизводство в электронном формате, о чем выносит мотивированное постановление. В случае невозможности дальнейшего ведения уголовного судопроизводства в электронном формате лицо, ведущее уголовный процесс, переходит на бумажный формат, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление о формате ведения уголовного процесса может быть обжаловано участниками уголовного процесса в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Кодекса.»; 6) в статье 43: часть первую дополнить абзацем вторым следующего содержания: «В одном производстве могут быть также соединены уголовные дела о связанных между собой преступлениях о получении взятки, даче взятки, посредничестве во взяточничестве или коммерческом подкупе.»; часть пятую исключить; 7) в абзаце втором части первой статьи 52 слова «146 (частями второй и третьей)» заменить словами «146 (частями третьей и четвертой)»; 8) часть первую статьи 58 после слов «прокуроры управлений и отделов,» дополнить словами «военные прокуроры регионов и гарнизонов, региональные транспортные прокуроры,»; 9) часть вторую статьи 59 дополнить пунктом 2-1) следующего содержания: «2-1) осуществлять контроль за своевременным и качественным проведением следователем параллельного финансового расследования;»; 10) часть пятую статьи 60 изложить в следующей редакции: «5. При производстве расследования по уголовным делам следователь обязан своевременно и качественно провести параллельное финансовое расследование.»; 11) часть первую статьи 61 дополнить пунктом 7) следующего содержания: «7) проведение параллельного финансового расследования.»; 12) в статье 62: часть первую после слова «отдела» дополнить словом «(отделения)»; часть четвертую дополнить пунктом 2-1) следующего содержания: «2-1) давать указания о проведении параллельного финансового расследования;»; 13) в части пятой статьи 63 слова «принять меры к установлению имущества подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия» заменить словами «провести параллельное финансовое расследование»; 14) в статье 65: часть пятую дополнить пунктом 7) следующего содержания: «7) подписывать акт защиты.»; часть шестую дополнить пунктом 4-1) следующего содержания: «4-1) подписывать акт защиты;»; 15) в статье 65-1: пункт 6) части второй изложить в следующей редакции: «6) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен свидетелем, имеющим право на защиту, его родственниками или доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 67 настоящего Кодекса;»; дополнить частями 3-1, 3-2 и шестой следующего содержания: «3-1. Права и обязанности свидетеля, имеющего право на защиту, разъясняются перед началом первого процессуального действия с его участием. 3-2. Если свидетель, имеющий право на защиту, не воспользовался своим правом отказаться от дачи показаний до начала первого допроса, он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном процессе, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний.»; «6. Лицо перестает пребывать в положении свидетеля, имеющего право на защиту, с момента приобретения статуса подозреваемого или вынесения постановления об отсутствии оснований для начала в отношении него уголовного преследования.»; 16) часть первую статьи 66 дополнить словами «и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом»; 17) в статье 67: в части первой: в пунктах 1), 2), 3) и 4) слово «подозреваемый,» заменить словами «свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый,»; часть вторую дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Участие защитника свидетеля, имеющего право на защиту, в случаях, предусмотренных пунктами 1) – 4) части первой настоящей статьи, обеспечивается с момента проведения его первого допроса в качестве свидетеля, имеющего право на защиту.»; часть третью после слова «оправданным,» дополнить словами «свидетелем, имеющим право на защиту,»; 18) часть седьмую статьи 68 после слова «соответствующего» дополнить словами «свидетеля, имеющего право на защиту,»; 19) в части первой статьи 69: слово «Подозреваемый,» заменить словами «Свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый,»; после слов «только по инициативе» дополнить словами «свидетеля, имеющего право на защиту,»; 20) пункт 5) части второй статьи 70 изложить в следующей редакции: «5) с момента вступления в дело знакомиться со следующими материалами дела в отношении его подзащитного, за исключением материалов дела, содержащих данные об оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятиях, негласных следственных действиях, а также с помощью научно-технических средств снимать либо получать от лица, осуществляющего досудебное расследование, их копии: заявлениями, сообщениями лица о совершенном уголовном правонарушении, за исключением содержащихся в них персональных данных; рапортом об обнаружении уголовного правонарушения с приложением находящихся в их распоряжении документов и иных материалов (при их наличии), подтверждающих обнаружение сведений об уголовном правонарушении, за исключением содержащихся в них персональных данных; протоколами следственных и процессуальных действий, произведенных с участием подзащитного; постановлениями органа досудебного расследования в отношении его подзащитного о (об): применении меры пресечения и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на применение меры пресечения; принятии материалов досудебного расследования в производство; создании следственной, следственно-оперативной группы; установлении языка судопроизводства по уголовному делу; признании потерпевшим, за исключением содержащихся в них персональных данных; признании гражданским истцом; признании подозреваемым; квалификации деяния подозреваемого; возбуждении ходатайства о санкционировании меры пресечения; привлечении специалиста для дачи заключения; назначении судебной экспертизы; наложении ареста на имущество; прерывании сроков досудебного расследования; прекращении досудебного расследования; возобновлении прекращенного досудебного расследования; результатах рассмотрения жалоб, ходатайств стороны защиты; производстве обыска, выемки (после их завершения); производстве следственного эксперимента; получении образцов для экспертного исследования. А также с помощью научно-технических средств вправе снимать копии: заключения специалиста, эксперта, сообщения о невозможности дачи заключения в отношении его подзащитного; уведомления об окончании производства следственных действий и разъяснении права на ознакомление с материалами уголовного дела. По окончании досудебного расследования вправе знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения в любом объеме, снимать копии с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, и списка свидетелей обвинения;»; 21) в статье 71: в части шестой: пункт 9) дополнить словами «, снимать и получать копии протоколов с применением научно-технических средств»; пункты 11) и 18) изложить в следующей редакции: «11) в порядке, установленном настоящим Кодексом, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;»; «18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решение дознавателя, следователя, прокурора и суда и в установленных законом случаях участвовать в их рассмотрении;»; 22) в абзаце втором части второй статьи 76 слово «защитника» заменить словами «представителя потерпевшего»; 23) часть вторую статьи 80 дополнить словами «, не обладающий полномочиями по осуществлению досудебного расследования, высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представлению интересов государства в суде и осуществлению от имени государства уголовного преследования»; 24) в части первой статьи 88 слова «статьей 87» заменить словами «частями первой и второй статьи 87»; 25) в абзаце первом части первой статьи 105 слова «или в суд» заменить словами «, в суд»; 26) часть первую статьи 106 после слова «дознания,» дополнить словами «а равно его защитник (защитники)»; 27) часть четвертую статьи 107 после слова «действия» дополнить словом «(бездействие)»; 28) в части третьей статьи 112 слова «обвинения подозреваемого» заменить словами «его обвинения»; 29) часть вторую статьи 122 изложить в следующей редакции: «2. Орган, ведущий уголовный процесс, по ходатайствам участников процесса или собственной инициативе вправе по находящемуся в его производстве уголовному делу вызывать в порядке, установленном настоящим Кодексом, любое лицо для допроса или дачи заключения в качестве эксперта или специалиста; производить предусмотренные настоящим Кодексом процессуальные действия; требовать от физических, юридических и должностных лиц, а также органов, осуществляющих оперативно-розыскную или контрразведывательную деятельность, предоставления документов и предметов, имеющих значение для дела, с соблюдением установленного законодательными актами Республики Казахстан порядка выдачи и разглашения сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну; требовать производства ревизий и проверок от уполномоченных органов и должностных лиц. Требования органа досудебного расследования о производстве ревизий и проверок деятельности субъектов предпринимательства подлежат согласованию с прокурором. Суд не вправе по собственной инициативе собирать доказательства. Орган досудебного расследования по находящемуся в его производстве уголовному делу с санкции прокурора также вправе запрашивать от юридических, должностных лиц, руководителей предприятий, учреждений, организаций: 1) сведения, составляющие банковскую тайну в соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»; 2) сведения о заемщиках, размерах микрокредитов, об иных условиях договора о предоставлении микрокредита, относящихся к заемщику, об операциях, проводимых микрофинансовой организацией; 3) сведения о должнике, кредиторе, задолженности, третьих лицах, связанных обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, об условиях заключенных договоров о взыскании задолженности и иные сведения, полученные и (или) составленные коллекторским агентством при осуществлении коллекторской деятельности; 4) сведения, составляющие коммерческую тайну на товарной бирже.»; 30) часть первую статьи 127 после слов «кассационном порядке» дополнить словами «, а также»; 31) часть третью статьи 129 после слов «справка о доставлении» дополнить словами «с указанием оснований и времени доставления»; 32) абзац третий части третьей статьи 145 после слова «размера» дополнить словами «, но не ниже половины от минимального размера залога соответствующей категории преступлений»; 33) в статье 146: в части второй: пункт 1) дополнить словами «без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, за исключением экстренных случаев и чрезвычайных ситуаций»; пункт 2) изложить в следующей редакции: «2) запрет на ведение телефонных переговоров, отправление корреспонденции и использование средств связи без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5) настоящей части и частью третьей настоящей статьи;»; пункт 3) дополнить словами «без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи»; часть третью изложить в следующей редакции: «3. В постановлении суда о домашнем аресте устанавливаются конкретные ограничения, применяемые к подозреваемому, обвиняемому, а также указывается орган или должностное лицо, осуществляющее надзор. Ограничения, предусмотренные при домашнем аресте, которые применяются судами в отдельности либо в совокупности, не должны нарушать прав арестованного на жизнь, охрану здоровья, судебную защиту и получение квалифицированной юридической помощи, а также вытекающих из них процессуальных прав, закрепленных в настоящем Кодексе. Подозреваемый, обвиняемый не могут быть ограничены в возможности осуществления контактов с совместно проживающими членами семьи, со своим законным представителем или защитником, вступившим в дело в установленном порядке, органом, ведущим уголовный процесс, и лицами, осуществляющими надзор за законностью досудебного расследования, а также надзор за поведением арестованного, в подаче жалоб и ходатайств для защиты своих прав и законных интересов, использовании средств связи для вызова экстренных служб, участия в процессуальных действиях и судебных заседаниях. О каждом случае использования средств связи подозреваемый, обвиняемый обязаны информировать орган, осуществляющий надзор за поведением арестованного.»; часть четвертую после цифр «151» дополнить цифрами «, 152»; 34) в статье 151: в части второй: слова «с районным (городским)» заменить словами «военным прокурором регионов и гарнизонов, региональным транспортным прокурором, районным»; слова «прокурором области» заменить словами «Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором, прокурором области»; в части третьей слова «прокурором области» заменить словами «Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором, прокурором области»; в части четвертой слова «прокурором области» заменить словами «Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором, прокурором области»; часть шестую после слова «согласования» дополнить словами «военным прокурорам регионов и гарнизонов, региональным транспортным прокурорам,»; 35) часть седьмую статьи 158 после слов «минимального размера заработной платы,» дополнить словами «выплачиваемое в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан,»; 36) в статье 161: абзац четвертый части первой: после слова «установлено» дополнить словом «временное»; после слова «установленное» дополнить словом «временное»; в части девятой: в абзаце втором слова «По истечении» заменить словами «До истечения»; абзац третий исключить; дополнить частью десятой следующего содержания: «10. В случаях истечения срока, на который было установлено временное ограничение на распоряжение имуществом, приостановлено совершение сделок и иных операций с имуществом, и непоступления постановления о санкционировании следственным судом наложения ареста на имущество финансовые организации и уполномоченные органы в сфере регистрации имущества и (или) прав на имущество обязаны самостоятельно снять временное ограничение на распоряжение имуществом, приостановление совершения сделок и иных операций с имуществом с незамедлительным уведомлением лица, осуществляющего досудебное расследование.»; 37) в части первой статьи 179: предложение второе абзаца первого исключить; дополнить пунктами 4) и 5) следующего содержания: «4) основанные на заключении специалиста уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа с неподтвержденными признаками наличия ущерба, существенного вреда либо незаконного дохода, полученного субъектом предпринимательства, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения; 5) по которым имеется гражданско-правовой спор, рассматриваемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»; в абзаце третьем слова «части первой настоящей статьи» заменить словами «абзаца второго настоящей части»; 38) в статье 187: в части первой слова «206 (частями второй и третьей), 207 (частями второй и третьей), 208 (частями второй и третьей),» заменить словами «206 (частями второй, 2-1 и третьей), 207 (частями второй, 2-1 и третьей), 208 (частями второй, третьей и четвертой),»; в части второй: после цифр «125,» дополнить словами «125-1 (частями второй и третьей),»; слова «206 (частями второй и третьей), 207 (частями второй и третьей), 208 (частями второй и третьей),» заменить словами «206 (частями второй, 2-1 и третьей), 207 (частями второй, 2-1 и третьей), 208 (частями второй, третьей и четвертой),»; после цифр «339,» дополнить цифрами «339-1,»; после цифр «352,» дополнить словами «352-1 (частями третьей и четвертой),»; слова «438 (частями второй и третьей), 439 (частями второй и третьей)» заменить словами «438 (частями 1-1, второй и третьей), 439 (частями 1-1, второй и третьей)»; цифры «464» заменить словами «464 (частью второй и третьей)»; часть 3-1 после слов «214 (частью второй),» дополнить словами «214-1 (частью второй), 214-2 (частью второй),»; в абзаце первом части 4-1: слова «197 (частями третьей и четвертой),» исключить; после цифр «232,» дополнить словами «232-1 (частями второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой), 233-1 (частями третьей и четвертой),»; дополнить абзацем третьим следующего содержания: «По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 217 (частью второй, пунктами 1) и 2) части третьей), 217-1 (частью второй) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие в отношении субъектов предпринимательства производится службой экономических расследований.»; в части пятой слова «443 (частью третьей),» исключить; 39) часть вторую статьи 188 дополнить словами «либо потерпевшего в случае совершения уголовного правонарушения посредством объектов информатизации, в том числе сети Интернет»; 40) в статье 190: в абзаце первом части 4-2 слова «первой и 1-1» заменить словами «первой, 1-1 и 1-2»; пункт 1) части седьмой после слова «расследования» дополнить словами «, своей резолюцией предает обвиняемого суду»; 41) в статье 191: часть вторую: после слов «119 (частями второй, третьей и четвертой),» дополнить словами «125-1 (частью первой),»; после цифр «139,» дополнить словами «140 (частью третьей),»; после слов «350 (частью первой),» дополнить словами

«352-1 (частью второй),»; после цифр «431» дополнить словами «, 464 (частью первой)»; часть третью после слов «214 (частью первой),» дополнить словами «214-1 (частью первой), 214-2 (частью первой),»; в части четвертой слова «440 (частью третьей)» заменить словами «440 (частями 2-1 и третьей)»; часть восьмую дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Дознание по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 217 (частью первой), 217-1 (частью первой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, в отношении субъектов предпринимательства проводится службой экономических расследований.»; в части десятой слова «частью первой» заменить словами «частями первой и 1-1»; часть шестнадцатую: после цифр «115,» дополнить цифрами «115-1,»; после слов «351 (частью первой),» дополнить словами

«352-1 (частью первой),»; в части девятнадцатой: слова «197 (частями первой и второй)» исключить; после слов «199 (частью второй)» дополнить словами

«, 232-1 (частью первой), 233-1 (частями первой и второй)»; часть двадцать третью после слов «348 (частью первой),» дополнить словами «352-1 (частью первой),»; 42) в статье 192: в абзаце втором части первой слова «уголовного судопроизводства» заменить словами «досудебного расследования»; часть вторую дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Срок производства по делу, в котором соединены несколько дел, исчисляется со дня начала производства первого по времени уголовного дела. Если по одному из соединенных дел в качестве меры пресечения применены содержание под стражей либо домашний арест, срок досудебного расследования исчисляется со дня начала досудебного расследования дела, по которому применены указанные меры пресечения.»; в части четвертой: в абзаце втором: слово «районным» заменить словами «военным прокурором регионов и гарнизонов, региональным транспортным прокурором, районным»; слова «к нему» заменить словами «к ним»; в абзаце третьем после слов «уголовного преследования –» дополнить словами «Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором,»; в части шестой слова «прокурору района, области и приравненным к ним прокурорам» заменить словами «военному прокурору региона и гарнизона, региональному транспортному прокурору, прокурору района, Главному военному прокурору, Главному транспортному прокурору, прокурору области и приравненным к ним прокурорам»; 43) пункт 1) части шестой статьи 192-2 после слова «обвинения» дополнить словами «, своей резолюцией предает обвиняемого суду»; 44) в статье 193: в части первой: пункт 5) дополнить словами «, в том числе о проведении параллельного финансового расследования»; в пункте 11) слова «либо прекращает досудебное расследование в полном объеме или в отношении конкретных лиц» исключить; дополнить пунктом 11-1) следующего содержания: «11-1) прекращает досудебное расследование в полном объеме или в отношении конкретных лиц;»; пункт 16-1) после слов «приказного производства» дополнить словами «, своей резолюцией предает обвиняемого суду»; в абзаце третьем части второй слова «прокуратур областей» заменить словами «Главной военной прокуратуры, Главной транспортной прокуратуры, прокуратур областей»; 45) часть третью статьи 194 после слов «его заместитель,» дополнить словами «Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор,»; 46) статью 197 дополнить частью седьмой следующего содержания: «7. При производстве следственного действия с участием несовершеннолетнего вправе присутствовать его законные представители, а также в предусмотренных настоящим Кодексом случаях привлекаются педагог и (или) психолог.»; 47) в части восьмой статьи 210 слово «тяжкого» заменить словом «тяжелого»; 48) в статье 213: в заголовке: после слова «допроса» дополнить словами «, очной ставки»; слова «(дистанционный допрос)» заменить словами «(дистанционные допрос, очная ставка)»; в части первой: абзац первый изложить в следующей редакции: «1. Допрос потерпевшего, свидетеля, свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, а также очная ставка могут быть произведены с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи (дистанционные допрос, очная ставка) с вызовом их в орган досудебного расследования того района либо области, города республиканского значения, столицы, на территории которых они находятся либо проживают. В ходе дистанционных допроса, очной ставки участники процессуального действия в прямой трансляции непосредственно воспринимают показания допрашиваемого лица.»; в абзаце втором слова «Дистанционный допрос производится» заменить словами «Дистанционные допрос, очная ставка производятся»; в абзаце первом части третьей: слова «дистанционного допроса» заменить словами «дистанционных допроса, очной ставки»; после слова «средствах» дополнить словами «звуко- и»; 49) в статье 217: в абзаце первом части первой слова «подозреваемый или его адвокат,» заменить словами «свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый, адвокат,»; в части второй слова «подозреваемый и его адвокат,» заменить словами «свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый и адвокат,»; в абзаце первом части третьей: слова «подозреваемого (при его наличии), его адвоката,» заменить словами «свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого (при его наличии), адвоката,», слова «Подозреваемый не вызывается на допрос, если присутствие подозреваемого» заменить словами «Свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый не вызываются на допрос, если их присутствие»; дополнить предложением третьим следующего содержания: «Свидетель, имеющий право на защиту, не вызывается на допрос, если это создает угрозу раскрытия информации о проводимых по уголовному делу негласных следственных мероприятиях.»; после слова «Защитник» дополнить словами «свидетеля, имеющего право на защиту,»; 50) в части тринадцатой статьи 220 слово «тяжкими» заменить словом «тяжелыми»; 51) в части восьмой статьи 232 слова «осуществляющих профессиональную» заменить словами «оказывающих юридическую»; 52) часть первую статьи 254 дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Обыск и выемка должны быть произведены в разумные сроки.»; 53) в части второй статьи 255 слова «понятых и специалистов» заменить словами «понятых и при необходимости специалистов»; 54) в статье 257: