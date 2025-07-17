О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:
1) пункт 2 статьи 17 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) находится в международном розыске более трех лет со дня санкционирования судом постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск.»;
2) пункт 4 статьи 238 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: