О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)

от 1 июля 1999 года:

1) часть третью пункта 1 статьи 740 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;»;

2) часть вторую статьи 741 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

абзац второй части седьмой статьи 161 после слов «социального страхования,» дополнить словами «возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера,».

3. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

абзац второй подпункта 1) части первой статьи 156 после слов «жилищные выплаты,» дополнить словами «на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера,».

4. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) в статье 57:

в пункте 1:

в части первой:

в абзаце первом слова «, а также представляет финансовую отчетность и первичные статистические данные в Национальный Банк Республики Казахстан» исключить;

в подпункт 4) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в части второй:

слова «, а также представляет финансовую отчетность и первичные статистические данные» исключить;

слова «, в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан» исключить;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды представляют в Национальный Банк Республики Казахстан финансовую и иную отчетность, а также первичные статистические данные в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.»;

2) в статье 63:

подпункт 2) части первой пункта 3 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«и (или) в национальном управляющем холдинге или Банке Развития Казахстана, или специальном фонде развития частного предпринимательства на должностях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 5 настоящей статьи;»;

в части третьей пункта 4 слова «и организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность» исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Для целей подпунктов 1), 2), 3) и 4) части первой пункта 4 настоящей статьи под руководящей должностью понимается должность:

1) руководящего работника, руководителя, осуществляющего координацию и (или) контроль за деятельностью двух и более структурных подразделений, руководителя, заместителя руководителя структурного подразделения, а также обособленного подразделения финансовой организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;

2) первого руководителя и его заместителя, руководителя, заместителя руководителя структурного подразделения государственного органа в сфере регулирования финансовых услуг и (или) сфере регулирования и государственного контроля в области аудиторской деятельности финансовых организаций;

3) руководителя органа управления, руководителя исполнительного органа, а также его заместителя, курирующего финансовые вопросы и (или) деятельность дочерних финансовых организаций, национального управляющего холдинга, Банка Развития Казахстана и специального фонда развития частного предпринимательства;

4) первого руководителя и его заместителя, руководителя

или заместителя руководителя структурного подразделения, а также обособленного подразделения в:

международных финансовых организациях, указанных в абзаце втором подпункта 2) части первой пункта 3 настоящей статьи;

организациях, проводящих аудит финансовых организаций;

организациях, осуществляющих деятельность в сфере, указанной

в абзаце восьмом подпункта 2) части первой пункта 3 настоящей статьи;

иностранных юридических лицах, указанных в абзаце девятом подпункта 2) части первой пункта 3 настоящей статьи.»;

в пункте 7:

в части четвертой слова «руководителя органа управления на члена органа управления или руководителя исполнительного органа на члена исполнительного органа» заменить словами «руководителя исполнительного органа на члена исполнительного органа, главного бухгалтера на заместителя главного бухгалтера»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Не допускается возложение исполнения обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководителя исполнительного органа либо главного бухгалтера на лиц, указанных в части четвертой настоящего пункта, в связи с отсутствием кандидатуры, согласованной с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в совокупности более ста восьмидесяти календарных дней в течение двенадцати последовательных месяцев.»;

в части первой пункта 12 слово «пяти» заменить словом «десяти»;

3) в пункте 3 статьи 223 слова «получателем самостоятельно

в соответствии с» заменить словами «в соответствии с договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и»;

4) в части второй пункта 2 статьи 224 слова «устанавливается получателем пенсионных выплат самостоятельно» заменить словами «устанавливаются в соответствии с договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда».

5. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года

«О Национальном Банке Республики Казахстан»:

1) часть первую статьи 2 после слова «государства» дополнить словами «(далее – денежно-кредитная политика)»;

2) в статье 4:

часть вторую исключить;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Перечень подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Национальным Банком Казахстана в соответствии с законами Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к его компетенции, определяется

в положении о Национальном Банке Казахстана.»;

3) в части первой статьи 6 слово «организациями» заменить словами «республиканскими государственными предприятиями (далее – организации Национального Банка Казахстана)»;

4) заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Основная цель, задачи, функции и полномочия Национального Банка Казахстана. Принципы настоящего Закона»;

5) в подпункте 1) части второй статьи 7 слово «государства» исключить;

6) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

«Статья 7-1. Принципы настоящего Закона

Настоящий Закон основывается на принципах законности деятельности, подотчетности Президенту Республики Казахстан и независимости Национального Банка Казахстана в пределах предоставленных ему законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан полномочий.»;

7) в статье 8:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) разрабатывает и проводит денежно-кредитную политику;»;

дополнить подпунктами 3-1), 3-2), 8-2), 8-3) и 8-4) следующего содержания:

«3-1) определяет порядок замены находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты Республики Казахстан при изменении их дизайна (формы);

3-2) определяет порядок ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Казахстана;»;

«8-2) определяет порядок организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

8-3) определяет порядок осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, включая организацию автомобильных инкассаторских перевозок, в банках второго уровня,

филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

8-4) совместно с иными уполномоченными государственными органами Республики Казахстан осуществляет регулирование снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов;»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) предоставляет займы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 15) исключить;

подпункты 16) и 17) изложить в следующей редакции:

«16) разрабатывает статистическую методологию, формирует и распространяет статистическую информацию по денежно-кредитной статистике, статистике финансового рынка и статистике внешнего сектора (платежному балансу, международной инвестиционной позиции и внешнему долгу);

17) разрабатывает статистические формы по статистике внешнего сектора, проводит ведомственные статистические наблюдения в соответствии с планом статистических работ, а также в пределах своей компетенции осуществляет контроль в области государственной статистики;»;

подпункт 18) исключить;

подпункты 18-1) и 19) изложить в следующей редакции:

«18-1) осуществляет сбор и обработку административных данных (финансовой и иной отчетности) по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, денежно-кредитной статистики, наличного денежного обращения, платежей и платежных систем, регулирования, контроля и надзора за финансовым рынком и финансовыми организациями и в области финансового законодательства Республики Казахстан и определяет порядок их представления;

19) осуществляет в пределах компетенции регулирование финансового рынка и финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных)

организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан и иных лиц, а также контроль и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан и в области финансового законодательства Республики Казахстан в соответствии с настоящим Законом, Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 20-1) и 24-3) следующего содержания:

«20-1) в период введения чрезвычайного положения в целях обеспечения экономической безопасности и стабильности финансовой системы Республики Казахстан в соответствии с актами Президента Республики Казахстан вправе вводить специальный режим регулирования, предусматривающий введение особого порядка и условий оказания платежных услуг финансовыми организациями, операторами платежных систем, платежными организациями, в том числе регулирование применяемых ими комиссий;»;

«24-3) осуществляет контроль и надзор за соблюдением поставщиками платежных услуг, не являющимися банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, операторами платежных систем и операционными центрами платежных систем требований законодательства Республики Казахстан о платежах и платежных системах;»;

в подпункте 26) слова «перечню и порядку, определяемым Правлением Национального Банка» заменить словами «порядку, определяемому Национальным Банком»;

подпункт 27) исключить;

дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:

«29-1) определяет порядок открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов;»;

подпункт 30) исключить;

в подпункте 31) слова «который заключается между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан и публикуется

в официальных печатных изданиях» заменить словами «заключаемого между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан»;

подпункты 32) и 32-2) изложить в следующей редакции:

«32) осуществляет доверительное управление активами юридических лиц на основании договоров о доверительном управлении, заключаемых Национальным Банком Казахстана с юридическими лицами;»;

«32-2) предоставляет услуги по кастодиальному обслуживанию

в отношении пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;»;

подпункт 33) исключить;

подпункт 34) изложить в следующей редакции:

«34) участвует в подготовке кадров для государственных органов и финансовых организаций Республики Казахстан;»;

подпункт 35) дополнить словами «, и определяет порядок их применения»;

подпункт 38-1) исключить;

дополнить подпунктами 38-3) и 38-4) следующего содержания:

«38-3) проводит исследования в области денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и других направлениях, связанных с его деятельностью;

38-4) разрабатывает и утверждает обязательные для исполнения финансовыми организациями, филиалами банков – нерезидентов

Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, другими физическими и юридическими лицами на территории Республики Казахстан нормативные правовые акты в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан;»;

8) в части второй статьи 9 слова «нормативными правовыми актами Национального Банка» заменить словами «Национальным Банком»;

9) часть третью статьи 12 дополнить словами «Национального Банка Казахстана»;

10) статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Правление Национального Банка Казахстана и его полномочия

1. Высшим органом Национального Банка Казахстана является Правление.

2. Правление Национального Банка Казахстана, в том числе по согласованию либо совместно с уполномоченными государственными органами в соответствии с их компетенцией, принимает акты по вопросам:

1) разработки и проведения денежно-кредитной политики;

2) эмиссии банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, наличного денежного обращения, включая продажу, выкуп, обмен, замену, определение платежности и изъятие из обращения банкнот и монет, осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, перевозки, хранения и инкассации банкнот, монет и ценностей на территории Республики Казахстан;

3) организации и функционирования платежных систем, регулирования платежных систем, регулирования рынка платежных услуг,

а также осуществления платежей и (или) переводов денег в Республике Казахстан;

4) валютного регулирования и валютного контроля;

5) установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам;

6) осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан;

7) организации охраны и устройства помещений в пределах компетенции;

8) применения ограниченных мер воздействия и мер надзорного реагирования в пределах компетенции, установленной настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;

9) управления активами в иностранной валюте и драгоценных металлах, в том числе по их передаче во внешнее управление;

10) реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах;

11) содействия обеспечению стабильности финансовой системы;

12) снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов;

13) представления статистических форм отчетов по статистике внешнего сектора в рамках компетенции, установленной законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;

14) сбора административных данных (представления финансовой и иной отчетности) в рамках компетенции, установленной законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;

15) введения и отмены Национальным Банком Казахстана особого режима регулирования, осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в рамках особого режима регулирования;

16) регулирования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе типовых планов счетов, стандартов финансовой отчетности по вопросам, не урегулированным международными стандартами финансовой отчетности, методических рекомендаций к ним, а также автоматизации ведения бухгалтерского учета в финансовых организациях, филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, Банке Развития Казахстана;

17) лицензирования деятельности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность исключительно через обменные пункты, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, а также учетной регистрации платежных организаций

в Национальном Банке Казахстана;

18) установления требований к безопасности и беспрерывности работы информационных систем банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

19) открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков –нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов;

20) проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан;

21) банковского обслуживания Национальным Банком Казахстана;

22) осуществления Национальным Банком Казахстана дилерской и брокерской деятельности;

23) доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан, пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда и активами юридических лиц, осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, выбора внешних управляющих Национального фонда Республики Казахстан, пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;

24) осуществления в Национальном Банке Казахстана операций

с иностранной валютой, обращенной в собственность государства по отдельным основаниям;

25) назначения на должность и прекращения трудового договора

со служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств;

26) приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Казахстана, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Казахстана или находятся в его доверительном управлении, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

27) определения предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским займам и микрокредитам;

28) входящим в компетенцию Национального Банка Казахстана, не предусмотренным настоящим пунктом, в соответствии с настоящим Законом, иным законодательством Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

3. Правление Национального Банка Казахстана:

1) определяет деятельность, относящуюся к монетарной;

2) рассматривает, одобряет и представляет на утверждение Президенту Республики Казахстан годовой отчет о работе Национального Банка Казахстана, структуру, общую штатную численность Национального Банка Казахстана;

3) утверждает систему оплаты труда работников Национального Банка Казахстана, согласованную с Президентом Республики Казахстан, а также условия оплаты труда и социально-бытового обеспечения работников Национального Банка Казахстана и его ведомств;

4) утверждает бюджет (смету расходов) Национального Банка Казахстана;

5) принимает решение о финансировании деятельности уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

6) принимает решения о создании и участии в деятельности организаций, в том числе способствующих осуществлению Национальным Банком Казахстана возложенных на него функций и (или) являющихся частью инфраструктуры финансового рынка, а также об изменении их наименования, о реорганизации и ликвидации;

7) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иным законодательством Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

11) часть четвертую статьи 19 после слова «Правления» дополнить словами «, Комитета по денежно-кредитной политике»;

12) в статье 25 слово «государства» исключить;

13) в части первой статьи 29 слова «государственную денежно-кредитную политику Республики Казахстан» заменить словами «денежно-кредитную политику»;

14) в статье 33 слово «осуществляется» заменить словами «осуществляются в порядке, определяемом»;

15) в части первой статьи 34 слова «Национального Банка Казахстана и ориентиром» заменить словами «и ориентиром»;

16) статью 43-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 43-1. Продажа и выкуп банкнот и монет Национальным Банком Казахстана, в том числе в специальной упаковке

Продажа и выкуп Национальным Банком Казахстана банкнот и монет, в том числе в специальной упаковке, осуществляются в порядке, определенном нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана.»;

17) в статье 46:

часть первую дополнить словами «в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Казахстана»;

часть третью после слов «Банком Казахстана» дополнить словами «после определения их платежности»;

18) часть четвертую статьи 51-2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) устанавливает макропруденциальные нормативы и лимиты, являющиеся экономическими ограничениями для снижения системных рисков банков второго уровня, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан;»;

19) в статье 51-4:

пункт 1 после слов «связанной с» дополнить словами «цифровыми активами и (или)»;

в пункте 4:

часть первую после слов «связанная с» дополнить словами «цифровыми активами и (или)»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Введение особого режима регулирования в отношении деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами поставщиков платежных услуг, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах», осуществляется решением Правления Национального Банка Казахстана по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.»;

20) пункт 1 статьи 51-5 изложить в следующей редакции:

«1. Участниками особого режима регулирования могут быть поставщики платежных услуг, предусмотренные подпунктами 2), 3) и 5) пункта 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах», и (или) иные юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями, в целях осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами (далее – участники особого режима регулирования).»;

21) подпункт 6) статьи 52-1 дополнить словами «в порядке, определяемом Национальным Банком Казахстана»;

22) часть первую статьи 56 дополнить подпунктами 7-1) и 7-2) следующего содержания:

«7-1) определяет порядок предоставления уполномоченными банками информации по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и целям использования приобретенной иностранной валюты, включая формы и сроки представления отчетов;

7-2) определяет порядок предоставления филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан, информации, включая формы и сроки представления отчетов, а также виды деятельности, при осуществлении которых филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций требуется представление отчетов;»;

23) в абзаце одиннадцатом части первой статьи 57 слова «нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана» заменить словами «порядком, определяемым Национальным Банком Казахстана»;

24) в статье 70:

заголовок и часть вторую изложить в следующей редакции:

«Статья 70. Полномочия по информационному взаимодействию»;

«Национальный Банк Казахстана предоставляет уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций административные данные, необходимые для реализации его полномочий по регулированию, контролю и надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями, в том числе информацию и сведения, составляющие служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну. Передача информации осуществляется в том числе путем обеспечения доступа уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций к информационным системам Национального Банка Казахстана.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Национальный Банк Казахстана в целях обеспечения полноты и качества информации по финансовому рынку и финансовым организациям, используемой для предоставления услуг государственным органам и финансовым организациям, осуществляет обмен информацией со своими дочерними организациями с использованием принадлежащих им информационных систем.».

6. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:

«Статья 1-1. Основные цели, задачи и принципы

государственного регулирования

в сфере банковской деятельности

1. Основными целями государственного регулирования в сфере банковской деятельности являются установление правовых основ осуществления банковской деятельности, создание и поддержание стабильной банковской системы в Республике Казахстан, формирование инфраструктуры банковской системы Республики Казахстан, защита прав и законных интересов депозиторов и кредиторов.

2. Основными задачами государственного регулирования в сфере банковской деятельности являются:

1) создание и поддержание стабильного банковского сектора в Республике Казахстан и формирование инфраструктуры банковского сектора Республики Казахстан;

2) регулирование банковского сектора Республики Казахстан, контроль и надзор за банковской деятельностью;

3) обеспечение защиты прав и законных интересов депозиторов и кредиторов.

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере банковской деятельности являются:

1) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования деятельности банков и иных участников банковского сектора Республики Казахстан;

2) прозрачность деятельности банков и иных участников банковского сектора Республики Казахстан и финансового надзора;

3) ответственность банков и иных участников банковского сектора Республики Казахстан.»;

2) подпункт 13) статьи 2 изложить в следующей редакции:

«13) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;»;

3) статью 4-1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Банк – нерезидент Республики Казахстан несет ответственность по обязательствам своего филиала, действующего на территории Республики Казахстан.»;

4) статью 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, представляет финансовую и иную отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.»;

5) часть четвертую пункта 2 статьи 5-1 после слова «дней» дополнить словами «с учетом требований, установленных подпунктом 3) пункта 2-1 статьи 36 настоящего Закона»;

6) в статье 8:

в пункте 3:

в части первой:

подпункт 1) дополнить абзацами двадцать первым, двадцать вторым, двадцать третьим, двадцать четвертым и двадцать пятым следующего содержания:

«организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих деятельность по предложению и реализации товаров, работ и услуг на электронной торговой площадке и (или) информационно-рекламной торговой площадке, и (или) интернет-платформе, а также по предоставлению принадлежащих им площадок и платформ в пользование третьим лицам в вышеуказанных целях;

организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих разработку, внедрение и сопровождение программного обеспечения, оборудования и устройств в сфере информационно-коммуникационных технологий и (или) систем по работе с биометрической идентификацией;

организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих разработку, сопровождение и внедрение программных средств в области информационной безопасности и (или) противодействия мошенничеству;

организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих разработку и сопровождение программного обеспечения с использованием технологий облачных вычислений;

организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих деятельность по обеспечению информационного, телекоммуникационного и технологического взаимодействия между участниками технологической платформы;»;

подпункт 2) дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:

«организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих деятельность по предложению и реализации товаров, работ и услуг на электронной торговой площадке и (или) информационно-рекламной торговой площадке, и (или) интернет-платформе, а также по предоставлению принадлежащих им площадок и платформ в пользование третьим лицам в вышеуказанных целях;

организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих разработку, внедрение и сопровождение программного обеспечения, оборудования и устройств в сфере информационно-коммуникационных технологий и (или) систем по работе с биометрической идентификацией;

организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих разработку, сопровождение и внедрение программных средств в области информационной безопасности и (или) противодействия мошенничеству;

организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих разработку и сопровождение программного обеспечения с использованием технологий облачных вычислений;

организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих деятельность по обеспечению информационного, телекоммуникационного и технологического взаимодействия между участниками технологической платформы.»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Размер инвестиции банка или банковского холдинга в уставный капитал организаций, указанных в абзацах двадцать первом, двадцать втором, двадцать третьем, двадцать четвертом и двадцать пятом подпункта 1) и абзацах тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом подпункта 2) части первой настоящего пункта, а также совокупный размер инвестиций банка или банковского холдинга в уставный капитал данных организаций не должны превышать порог, установленный нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

в пункте 14 слова «а также деятельности, предусмотренной подпунктом 2) пункта 10 настоящей статьи» заменить словами

«за исключением деятельности, предусмотренной подпунктами 1), 2), 3), 4), 7), 8), 9), 9-1), 10), 12) и 15) пункта 9 настоящей статьи»;

7) в статье 11-1:

в пункте 4:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) учредительные документы дочерней организации (для юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан);»;

в подпункте 2) слова «, а также копию лицензии – в случае осуществления лицензируемого вида деятельности» исключить;

в пункте 6:

подпункт 6) исключить;

в подпункте 8) слова «, 14) и 15)» заменить словами «и 14)»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) несоблюдение банком, банковским холдингом требований, установленных статьями 8 и 40 настоящего Закона, в отношении создания дочерних организаций банка, банковского холдинга, приобретения банками, банковскими холдингами акций или долей участия в уставных капиталах юридических лиц;»;

подпункт 2) части первой пункта 13 изложить в следующей редакции:

«2) несоблюдения банком, банковским холдингом, дочерней организацией банка требований настоящего Закона, связанных с деятельностью дочерней организации, которое привело к нарушению коэффициента достаточности собственного капитала банка, либо выявления несоответствия деятельности дочерней организации банка и (или) банковского холдинга, а также организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале, требованиям пункта 3 статьи 8 настоящего Закона.»;

пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания:

«Документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу разрешения, предусмотренный частью первой настоящего пункта, не представляется в случае уплаты данного сбора через платежный шлюз «электронного правительства».»;

8) пункт 2 статьи 13 дополнить словами «либо до наступления одного из случаев, предусмотренных пунктами 3 или 4 настоящей статьи»;

9) в статье 13-1:

пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«1. Банк – нерезидент Республики Казахстан вправе обратиться в уполномоченный орган для получения разрешения на открытие филиала на территории Республики Казахстан при выполнении следующих условий:

1) сумма совокупных активов банка – нерезидента Республики Казахстан должна быть не ниже суммы, эквивалентной десяти миллиардам долларов США;

2) банк – нерезидент Республики Казахстан должен являться юридическим лицом по законодательству государства, резидентом которого он является;

3) государство, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, является участником международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

а также осуществляет сотрудничество с группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

4) наличие согласия (разрешения) на открытие банком – нерезидентом Республики Казахстан филиала на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, в случаях, когда такое согласие (разрешение) требуется по законодательству такого государства;

5) наличие у банка – нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии (действующего разрешения) на проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан;

6) наличие у банка – нерезидента Республики Казахстан минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа;

7) отсутствие у банка – нерезидента Республики Казахстан нарушений коэффициентов достаточности собственного капитала и коэффициентов ликвидности, установленных законодательством государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих дате подачи заявления на получение разрешения на открытие филиала на территории Республики Казахстан.

2. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан подается по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением следующих документов и сведений:

1) нотариально засвидетельствованных копий учредительных документов банка – нерезидента Республики Казахстан;

2) копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления, и прилагаемых к нему документов;

3) копии действующей лицензии (действующего разрешения) банка – нерезидента Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан,

с указанием перечня разрешенных в рамках лицензии (разрешения) банковских и иных операций;

4) копии решения банка – нерезидента Республики Казахстан об открытии филиала на территории Республики Казахстан, которое содержит

в том числе решения по следующим вопросам:

о принятии банком – нерезидентом Республики Казахстан ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на балансе банка – нерезидента Республики Казахстан;

об утверждении размера активов филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в соответствии

с частью второй пункта 6 статьи 42 настоящего Закона;

5) копии согласия (разрешения) на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, либо копии подтверждения от органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, о том, что такое согласие (разрешение) не требуется;

6) сведений о лицах, владеющих прямо или косвенно десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) банка – нерезидента Республики Казахстан, и лицах, осуществляющих контроль

в отношении банка – нерезидента Республики Казахстан, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа, а также копий документов, подтверждающих данные сведения;

7) копии годовой финансовой отчетности банка – нерезидента Республики Казахстан (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у банка – нерезидента Республики Казахстан дочерних организаций) за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копий финансовой отчетности банка – нерезидента Республики Казахстан за последний завершенный квартал перед подачей заявления.

В случае отсутствия в период с 1 января по 1 июня текущего года аудиторского отчета, подтверждающего финансовую отчетность за последний завершенный финансовый год, банк – нерезидент Республики Казахстан представляет копии финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у банка – нерезидента Республики Казахстан дочерних организаций) за последний завершенный финансовый год и последний завершенный квартал перед подачей заявления, а также копии годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у банка – нерезидента Республики Казахстан дочерних организаций), подтвержденной аудиторскими отчетами, за два года, предшествующих последнему завершенному финансовому году.

Финансовая отчетность, указанная в настоящем подпункте, не представляется в случаях, когда данная финансовая отчетность размещена и доступна на казахском, русском или английском языке на интернет-ресурсе банка – нерезидента Республики Казахстан или иностранной фондовой биржи;

8) кратких данных о руководящих работниках банка – нерезидента Республики Казахстан по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Требования о представлении документов, подтверждающих сведения, указанные в подпункте 6) части первой настоящего пункта, а также документов, предусмотренных подпунктом 8) части первой настоящего пункта, не распространяются на банк – нерезидент Республики Казахстан при наличии у него кредитного рейтинга не ниже «А-» одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию или документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан.

Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан может быть отозвано заявителем в любой момент его рассмотрения уполномоченным органом.

Порядок выдачи разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Отказ в выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан производится по любому из следующих оснований:

1) несоответствие требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи;

2) недостоверность сведений и информации в документах, предоставленных для получения разрешения;

3) несоответствие наименования филиала банка – нерезидента Республики Казахстан требованиям, установленным пунктом 2 статьи 4-1 настоящего Закона;

4) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный им срок;

5) отсутствие безупречной деловой репутации у руководящих работников банка – нерезидента Республики Казахстан, открывающего филиал на территории Республики Казахстан.

Уполномоченный орган письменно уведомляет банк – нерезидент Республики Казахстан об основаниях отказа.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Уполномоченный орган отзывает разрешение на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан в случае выявления недостоверных сведений и информации в документах, на основании которых было выдано разрешение.

При отзыве разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан уполномоченный орган принимает решение об отмене ранее выданного разрешения в течение двух месяцев с даты обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва разрешения.»;

подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«2) приостановления действия или лишения банка – нерезидента Республики Казахстан лицензии (разрешения) на проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан;»;

часть четвертую пункта 5 дополнить словами «либо до наступления одного из случаев, предусмотренных пунктами 3-1 или 4 настоящей статьи»;

10) в статье 14:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Учредительный договор и устав банка в обязательном порядке должны содержать сведения и положения, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».»;

пункт 3 исключить;

11) часть третью пункта 6 статьи 16 исключить;

12) в статье 17-1:

часть третью пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Наличие рейтинга, указанного в части второй настоящего пункта,

не требуется для юридического лица – нерезидента Республики Казахстан, предполагающего косвенно владеть десятью или более процентами размещенных акций банка или голосовать косвенно десятью или более процентами голосующих акций банка через владение (голосование) акциями (долями участия) другого юридического лица – нерезидента Республики Казахстан, являющегося крупным участником банка или банковским холдингом, прямо владеющим акциями банка и имеющим минимальный требуемый рейтинг.»;

пункты 1-1 и 3 изложить в следующей редакции:

«1-1. Банковским холдингом – нерезидентом Республики Казахстан, прямо владеющим двадцатью пятью или более процентами размещенных

(за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка или имеющим возможность голосовать прямо двадцатью пятью или более процентами голосующих акций банка, может являться только финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан при выполнении следующих условий:

1) наличие у финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии (действующего разрешения) на осуществление финансовой деятельности по законодательству государства, резидентом которого она является, в случаях, когда такая лицензия (такое разрешение) требуется по законодательству такого государства;

2) наличие согласия (разрешения) на владение акциями банка, осуществляющего свою деятельность на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан,

в случаях, когда такое согласие (разрешение) требуется по законодательству такого государства;

3) наличие у финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан или ее родительской организации минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа;

4) финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан подлежит консолидированному надзору в государстве, резидентом которого она является.»;

«3. Для получения согласия на приобретение статуса банковского холдинга или крупного участника банка лицо, желающее стать банковским холдингом или крупным участником банка, обязано представить

в уполномоченный орган заявление о приобретении статуса банковского холдинга или крупного участника банка по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением документов и сведений, определенных пунктами 4, 4-1, 5, 6, 7 и 7-1 настоящей статьи.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Источниками средств, используемых для приобретения акций банка, могут являться деньги, находящиеся на банковском счете заявителя, полученные заявителем:

1) для физического лица:

в качестве доходов от предпринимательской, трудовой и (или)

иной не запрещенной законодательством Республики Казахстан или законодательством иностранного государства деятельности;

в виде дарения, наследства, выигрышей и (или) от продажи безвозмездно полученного имущества, имущества, полученного в качестве наследства, – в размере, не превышающем двадцати пяти процентов от стоимости приобретаемых акций банка;

2) для юридического лица:

в качестве доходов, поступлений от предпринимательской и (или) иной не запрещенной законодательством Республики Казахстан или законодательством иностранного государства деятельности;

в виде вклада в уставный капитал заявителя.

Для юридического лица, являющегося финансовой организацией, источниками средств, используемых для приобретения акций банка, могут являться активы финансовой организации при условии, что приобретение акций банка не приведет к нарушению финансовой организацией коэффициентов достаточности собственного капитала, коэффициентов ликвидности или иных нормативов (лимитов), установленных законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация.»;

пункты 4, 4-1, 5, 6, 6-1 и 7 изложить в следующей редакции:

«4. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка физическое лицо представляет следующие документы и сведения:

1) копии документов, подтверждающих условия и порядок приобретения акций банка;

2) сведения об источниках (о происхождении) средств, используемых для приобретения акций банка, а также копии документов, подтверждающих данные сведения.

В случае приобретения акций банка физическим лицом за счет средств, полученных в виде дарения, дохода от продажи безвозмездно полученного имущества, заявитель также представляет сведения о дарителе и источниках происхождения данных средств, имущества у дарителя;

3) сведения по юридическим лицам, в которых заявитель является крупным участником, по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа. В случае, если заявитель является акционером (участником) юридического лица – нерезидента Республики Казахстан, дополнительно представляются копии документов, подтверждающих крупное участие заявителя в юридическом лице – нерезиденте Республики Казахстан;

4) план рекапитализации банка в случаях возможного ухудшения финансового положения банка;

5) сведения о доходах и имуществе, информацию об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа, а физическое лицо – резидент Республики Казахстан также нотариально засвидетельствованную или заверенную органом государственных доходов копию декларации об активах и обязательствах, представленную в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, – в течение тридцати календарных дней, предшествующих дате подачи в уполномоченный орган заявления о приобретении статуса крупного участника банка, и нотариально засвидетельствованную или заверенную органом государственных доходов копию декларации о доходах и имуществе, представленную в порядке и сроки, которые установлены налоговым законодательством Республики Казахстан.

Сведения в декларации об активах и обязательствах указываются на первое число месяца представления декларации об активах и обязательствах.

К указанным сведениям прилагаются документы, необходимые для анализа финансового положения заявителя, а также документы, подтверждающие стоимость имущества, определенную оценщиком в течение последних шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления;

6) сведения о заявителе по форме, установленной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, трудовой деятельности, безупречной деловой репутации. Физические лица – нерезиденты Республики Казахстан в подтверждение своей безупречной деловой репутации представляют документы, подтверждающие отсутствие у них неснятой или непогашенной судимости, выданные компетентным государственным органом страны их гражданства и страны их постоянного проживания, а лица без гражданства – страны их постоянного проживания (дата выдачи указанных документов не может быть более шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления);

7) копию документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу согласия, за исключением случаев уплаты через платежный шлюз «электронного правительства».

4-1. В случае, если физическое или юридическое лицо стало соответствовать признакам крупного участника банка, банковского холдинга без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа на основании договора дарения, договора доверительного управления или в результате принятия наследства, при представлении им заявления

о приобретении соответствующего статуса в соответствии с требованием, установленным пунктом 16 настоящей статьи, дополнительно представляются:

1) копии документов, подтверждающих условия и порядок дарения, доверительного управления, наследования в отношении акций банка;

2) документы и сведения, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 4 настоящей статьи;

3) документы, предусмотренные подпунктом 7) пункта 5 настоящей статьи, – если заявитель является юридическим лицом;

4) документ, предусмотренный подпунктом 3) пункта 6 настоящей статьи, – если заявитель является юридическим лицом – нерезидентом Республики Казахстан;

5) сведения о стоимости акций, являющихся предметом договора дарения, договора доверительного управления, наследования, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с приложением копий подтверждающих документов.

Заявитель, получивший в собственность акции банка в результате дарения или наследования, для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга должен являться собственником имущества, рыночная стоимость которого за вычетом стоимости ранее полученных (приобретенных) акций банка должна составлять не менее суммы финансовых вложений, которая может потребоваться

от заявителя для восстановления финансового положения банка

в соответствии с планом рекапитализации банка.

5. Для получения согласия на приобретение статуса банковского холдинга или крупного участника банка юридическое лицо – резидент Республики Казахстан представляет следующие документы и сведения:

1) копию решения соответствующего органа заявителя о приобретении акций банка (в случае отсутствия решения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или невозможности его получения уполномоченным органом через веб-портал «электронного правительства»);

2) сведения о лицах, владеющих прямо или косвенно десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) заявителя, и лицах, осуществляющих контроль в отношении заявителя, предусмотренные нормативным правовым актом уполномоченного органа, а также копии документов, подтверждающих данные сведения;

3) список аффилированных лиц заявителя (в случае отсутствия списка на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или невозможности его получения уполномоченным органом через веб-портал «электронного правительства»);

4) документы и сведения, указанные в подпунктах 1), 3), 4) и 7)

пункта 4 настоящей статьи;

5) краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, трудовой деятельности, безупречной деловой репутации.

По руководящим работникам заявителя, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, заявитель представляет сведения, подтверждающие их безупречную деловую репутацию, по форме, предусмотренной нормативным правовым актом уполномоченного органа;

6) копии годовой финансовой отчетности заявителя (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у заявителя дочерних организаций) за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копию финансовой отчетности заявителя за последний завершенный квартал перед подачей заявления.

В случае отсутствия в период с 1 января по 1 июня текущего года аудиторского отчета, подтверждающего финансовую отчетность за последний завершенный финансовый год, заявитель представляет копии финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у заявителя дочерних организаций) за последний завершенный финансовый год и последний завершенный квартал перед подачей заявления, а также копии годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у заявителя дочерних организаций), подтвержденной аудиторскими отчетами, за два года, предшествующих последнему завершенному финансовому году.

Финансовая отчетность, указанная в настоящем подпункте, не представляется в случае размещения данной финансовой отчетности на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения ее уполномоченным органом через веб-портал «электронного правительства»;

7) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления, и прилагаемых к нему документов.

6. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга юридическое лицо – нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы и сведения:

1) документы и сведения, указанные в пункте 5 настоящей статьи;

2) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов;

3) копию согласия (разрешения) на владение акциями банка, осуществляющего свою деятельность на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, либо копию подтверждения от органа финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, о том, что такое согласие (разрешение) не требуется;

4) копию лицензии (разрешения) на осуществление заявителем финансовой деятельности по законодательству государства, резидентом которого является заявитель, либо копию подтверждения, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель,

о том, что лицензия (разрешение) не требуется – в случае, если заявитель является финансовой организацией – нерезидентом Республики Казахстан.

6-1. Требования подпункта 3) пункта 4 настоящей статьи в части представления копий документов, подтверждающих крупное участие заявителя в юридическом лице – нерезиденте Республики Казахстан,

и подпункта 2) пункта 5 настоящей статьи в части представления копий документов, подтверждающих сведения о лицах, владеющих прямо или косвенно десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) заявителя, и лицах, осуществляющих контроль в отношении заявителя, не распространяются на заявителя, являющегося юридическим лицом – нерезидентом Республики Казахстан, при выполнении одного из следующих условий:

1) наличие у заявителя кредитного рейтинга не ниже «А-» одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа;

2) наличие сведений о юридических лицах – нерезидентах Республики Казахстан, в которых заявитель является крупным участником, о крупных участниках заявителя, а также о лицах, осуществляющих контроль

в отношении заявителя, на интернет-ресурсе органа финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель.

Для целей подпункта 5) пункта 5 настоящей статьи руководящими работниками юридического лица – нерезидента Республики Казахстан (финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан) признаются руководитель органа управления, его заместитель и члены органа управления, руководитель исполнительного органа, его заместитель и члены исполнительного органа, главный бухгалтер.

Финансовая отчетность, указанная в подпункте 6) пункта 5 настоящей статьи, не представляется в случаях, когда заявитель является финансовой организацией – нерезидентом Республики Казахстан и данная финансовая отчетность размещена и доступна на казахском, русском или английском языке на интернет-ресурсе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан или иностранной фондовой биржи.

7. Для получения согласия на приобретение статуса банковского холдинга банк – нерезидент Республики Казахстан при наличии у него кредитного рейтинга не ниже «А-» одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа, представляет документы и сведения, указанные в подпунктах 4) и 7) пункта 4, подпунктах 1), 2), 6) и 7) пункта 5 и подпунктах 3) и 4) пункта 6 настоящей статьи.»;

в части первой пункта 9:

абзац второй после слова «требований» дополнить словом

«, установленных»;

абзац шестой дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 статьи 17 настоящего Закона»;

в абзаце девятом слова «полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения» заменить словами «лицензии (разрешения) на осуществление финансовой деятельности по законодательству государства, резидентом которого он является, в случаях, когда такая лицензия (такое разрешение) требуется по законодательству такого государства»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«несоответствие финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, желающей приобрести статус банковского холдинга, условиям, предусмотренным пунктом 1-1 настоящей статьи;»;

абзац пятнадцатый исключить;

в абзаце шестнадцатом слово «организация» заменить словами «организация – нерезидент Республики Казахстан»;

часть вторую пункта 12 исключить;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга в случае выявления:

1) недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;

2) нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в результате приобретения заявителем статуса крупного участника или банковского холдинга.

При отзыве согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга уполномоченный орган принимает решение об отмене ранее выданного согласия в течение двух месяцев с даты обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва согласия.

В случае отзыва согласия лицо, к которому применяется такая мера, обязано в течение шести месяцев с даты отзыва такого согласия уменьшить количество принадлежащих ему акций банка до уровня, не требующего получения разрешения уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, и представить подтверждающие документы

в уполномоченный орган.

Лицо, у которого было отозвано согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, не вправе передавать в доверительное управление акции банка третьему лицу.

В случае неисполнения лицами, в отношении которых уполномоченным органом было принято решение об отзыве соответствующего согласия, требований настоящего пункта уполномоченный орган вправе обратиться в суд для исполнения данными лицами требований уполномоченного органа.»;

в части второй пункта 18:

в предложении первом слова «предоставить в уполномоченный орган информацию об источниках средств, используемых для приобретения акций банка, с приложением копий подтверждающих документов» заменить словами «представить в уполномоченный орган сведения об источниках

(о происхождении) средств, используемых для приобретения акций банка,

с приложением копий документов, подтверждающих данные сведения»;

предложение второе изложить в следующей редакции:

«Источники средств, которые могут быть использованы крупными участниками банка – физическими лицами для дополнительного приобретения акций банка, указаны в пункте 3-1 настоящей статьи.»;

13) пункты 2 и 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«2. Заявление о выдаче разрешения на открытие банка подается по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. К заявлению о выдаче разрешения на открытие банка должны прилагаться следующие документы и сведения:

1) копия протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя), оформленного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

2) сведения об учредителях – физических и юридических лицах с долей участия в уставном капитале банка менее десяти процентов (по перечню, определенному уполномоченным органом), в том числе копии годовой финансовой отчетности учредителя – юридического лица (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у учредителя – юридического лица дочерних организаций) за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копия финансовой отчетности учредителя – юридического лица за последний завершенный квартал, предшествующий дате подачи заявления.

В случае отсутствия в период с 1 января по 1 июня текущего года аудиторского отчета, подтверждающего финансовую отчетность за последний завершенный финансовый год, учредитель – юридическое лицо представляет копии финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности

в случае наличия у учредителя – юридического лица дочерних организаций) за последний завершенный финансовый год и последний завершенный квартал, предшествующий дате подачи заявления, а также копии годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у учредителя – юридического лица дочерних организаций), подтвержденной аудиторскими отчетами, за два года, предшествующих последнему завершенному финансовому году.

Финансовая отчетность, указанная в настоящем подпункте, не представляется в следующих случаях:

при наличии данной финансовой отчетности на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения ее уполномоченным органом через веб-портал «электронного правительства»;

когда учредитель – юридическое лицо является финансовой организацией – нерезидентом Республики Казахстан и данная финансовая отчетность размещена и доступна на казахском, русском или английском языке на интернет-ресурсе данной финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан или иностранной фондовой биржи;

3) документы и сведения в порядке, предусмотренном статьей 11-1 настоящего Закона;

4) документы и сведения в порядке, предусмотренном статьей 17-1 настоящего Закона, в случае необходимости получения заявителем статуса крупного участника банка или банковского холдинга, за исключением заявления о приобретении статуса банковского холдинга или крупного участника банка, указанного в пункте 3 статьи 17-1 настоящего Закона, и документов, указанных в подпункте 1) пункта 4, подпункте 1) пункта 5 и пункте 7-1 статьи 17-1 настоящего Закона;

5) копии документов, подтверждающих источники (происхождение) средств, используемых физическим лицом для приобретения акций (оплаты уставного капитала) создаваемого банка.

Источники средств, которые могут быть использованы физическим лицом для приобретения акций (оплаты уставного капитала) создаваемого банка, указаны в пункте 3-1 статьи 17-1 настоящего Закона;

6) нотариально засвидетельствованная копия учредительного договора, оформленного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

7) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления, и прилагаемых к нему документов.»;

14) в статье 20:

пункт 1-1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Для целей подпункта 8) пункта 2 статьи 13-1 настоящего Закона руководящими работниками банка – нерезидента Республики Казахстан признаются руководитель органа управления, его заместитель и члены органа управления, руководитель исполнительного органа, его заместитель и члены исполнительного органа, главный бухгалтер.»;

части первую и четвертую пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи, необходимо наличие трудового стажа для кандидатов на должности:

1) руководителя или члена органа управления банка, являющегося членом исполнительного органа родительского банка, руководителя исполнительного органа, руководителя филиала банка – нерезидента Республики Казахстан – не менее пяти лет, в том числе не менее трех лет на руководящей должности;

2) руководителя органа управления банка – не менее пяти лет, в том числе не менее двух лет на руководящей должности;

3) членов исполнительного органа банка, заместителя руководителя исполнительного органа банка, заместителя руководителя филиала банка –нерезидента Республики Казахстан – не менее трех лет, в том числе не менее двух лет на руководящей должности;

4) члена органа управления банка – не менее двух лет;

5) главного бухгалтера банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан – не менее трех лет;

6) заместителя главного бухгалтера банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан – не менее двух лет;

7) иных руководителей банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан и обладающих правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, – не менее одного года.»;

«В трудовой стаж, определенный настоящим пунктом, не включаются работа в подразделениях финансовой организации, связанная с обеспечением ее безопасности, осуществлением административно-хозяйственной деятельности, развитием информационных технологий (за исключением руководителя подразделения развития информационных технологий и (или) информационной безопасности), работа в обществе взаимного страхования.»;

в пункте 5-1:

подпункт 3-2) изложить в следующей редакции:

«3-2) руководителя органа управления, руководителя исполнительного органа, а также его заместителя, курирующего финансовые вопросы и (или) деятельность дочерних финансовых организаций, национального управляющего холдинга, Банка Развития Казахстана, специального фонда развития частного предпринимательства и дочерней организации национального управляющего холдинга, осуществляющей развитие рынка прямых инвестиций;»;

дополнить подпунктом 3-3) следующего содержания:

«3-3) первого руководителя и его заместителя, руководителя или заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения:

международных финансовых организаций, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;

организаций, проводящих аудит финансовых организаций;»;

в части двенадцатой пункта 6 слово «тринадцатой» заменить словом «четырнадцатой»;

в подпункте 3) части первой пункта 8 слово «восьмой» заменить словом «девятой»;

в части шестой пункта 9 слово «восьмой» заменить словом «девятой»;

в пункте 14:

слова «Руководящими работниками банковского холдинга» заменить словами «Руководящими работниками банковского холдинга – резидента Республики Казахстан»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Руководящими работниками банковского холдинга – нерезидента Республики Казахстан признаются лица, указанные в части второй

пункта 6-1 статьи 17-1 настоящего Закона.»;

в абзаце втором пункта 15 слова «А одного» заменить словами

«А- одного»;

15) статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Дополнительные требования к созданию банка с участием нерезидентов Республики Казахстан

Юридическое лицо – нерезидент Республики Казахстан, являющееся учредителем банка, помимо документов, указанных в статье 19 настоящего Закона, обязано приложить к заявлению о выдаче разрешения на открытие банка копию согласия (разрешения) на владение акциями банка, осуществляющего свою деятельность на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, либо копию подтверждения от органа финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, о том, что такое согласие (разрешение) не требуется.

Юридическое лицо – нерезидент Республики Казахстан, являющееся учредителем банка, созданного в рамках добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, обязано приложить к заявлению о выдаче разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк копию согласия (разрешения) на владение акциями банка, осуществляющего свою деятельность на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, либо копию подтверждения от органа финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, о том, что такое согласие (разрешение) не требуется.»;

16) пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«1. Отказ в выдаче разрешения на открытие банка производится по любому из следующих оснований:

1) несоответствие наименования банка требованиям пунктов 2, 3 и 4 статьи 15 настоящего Закона;

2) неустойчивость финансового положения учредителей банка.

Под неустойчивостью финансового положения понимается наличие признаков, установленных пунктом 10 статьи 17-1 настоящего Закона;

3) в случаях, когда учредитель – физическое лицо либо первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя – юридического лица:

имеет непогашенную или неснятую судимость;

занимал должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан,

в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков либо принудительном выкупе его акций, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу судебного акта о принудительной ликвидации финансовой организации,

в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков либо принудительном выкупе его акций, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу судебного акта о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан. Для целей настоящего подпункта под финансовой организацией также понимаются филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан;

4) несоблюдение требований статьи 17-1 настоящего Закона;

5) несоблюдение ограничений, установленных статьей 17 настоящего Закона;

6) отказ в выдаче согласия уполномоченным органом на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга;

7) отказ в выдаче разрешения на создание (приобретение) дочерней организации банка;

8) недостоверность сведений и информации в документах, представленных для получения разрешения.»;

17) пункты 2, 2-1 и 2-2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«2. В течение одного года со дня выдачи разрешения уполномоченного органа на открытие банка (филиала банка – нерезидента Республики Казахстан) заявитель должен подать в уполномоченный орган заявление на получение лицензии на проведение банковских и иных операций по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

До момента подачи заявления на получение лицензии на проведение банковских и иных операций заявитель должен выполнить все организационно-технические мероприятия, связанные с планируемым началом осуществления банковской и иной деятельности, в том числе:

подготовить помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации ведения бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан;

утвердить правила, определяющие общие условия проведения операций, и внутренние правила, предусмотренные пунктом 1 статьи 31 настоящего Закона;

утвердить внутренние документы, связанные с осуществлением банковской и иной деятельности, в том числе необходимые для формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

2-1. Перечень документов, необходимых для получения юридическими лицами – резидентами Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций впервые:

1) заявление, в котором заявитель в том числе подтверждает выполнение всех организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления банковской и иной деятельности;

2) нотариально засвидетельствованная копия устава заявителя;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;

4) документы, предусмотренные для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка, в соответствии

с требованиями статьи 20 настоящего Закона;

5) копия стратегии развития заявителя на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля.

В стратегию развития заявителя включается информация об организационной структуре заявителя, о бюджете заявителя на финансовый год, в котором подается заявление, в том числе прогнозные данные о выполнении заявителем пруденциальных нормативов, а также предполагаемый расчет пруденциальных нормативов банковского конгломерата, в состав которого войдет заявитель, в случае, если приобретение статуса банковского холдинга родительской организацией заявителя привело к созданию банковского конгломерата.

В случае, если заявление подается менее чем за два месяца до окончания финансового года, в стратегию развития заявителя дополнительно включается информация, предусмотренная частью второй настоящего подпункта, на финансовый год, следующий за годом, в котором подается заявление;

6) штатное расписание с указанием фамилий, имен и отчеств (если они указаны в документах, удостоверяющих личность) сотрудников;

7) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа;

8) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления, и прилагаемых к нему документов.

2-2. Перечень документов, необходимых для получения филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций впервые:

1) документы, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4), 5) и 8)

пункта 2-1 настоящей статьи;

2) копия положения о филиале, утвержденного органом управления банка – нерезидента Республики Казахстан;

3) письменное обязательство (подтверждение) банка – нерезидента Республики Казахстан о принятии ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на балансе банка – нерезидента Республики Казахстан;

4) копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка – нерезидента Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан,

с указанием перечня разрешенных в рамках лицензии (разрешения) банковских и иных операций – представляется в случае, если после подачи заявления о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, предусмотренного пунктом 2 статьи 13-1 настоящего Закона, был изменен перечень банковских или иных операций, которые

банк – нерезидент Республики Казахстан вправе осуществлять, или банк – нерезидент Республики Казахстан получил новую лицензию (новое разрешение).»;

18) в пункте 1 статьи 27:

подпункт 2-2) изложить в следующей редакции:

«2-2) отсутствия у банка – нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии (действующего разрешения) на проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, аналогичных по существу банковским и иным операциям, которые планирует осуществлять филиал банка – нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 2-3), 2-4) и 4-1) следующего содержания:

«2-3) отмены ранее выданного разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;

2-4) несоответствия стратегии развития заявителя и (или) иных представленных документов требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля и (или) непредставления сведений, подтверждающих, что:

по истечении первых трех финансовых (операционных) лет деятельность заявителя будет рентабельной;

заявитель и (или) банковский конгломерат, в состав которого войдет заявитель, будут выполнять пруденциальные нормативы;

заявитель обладает организационной структурой, соответствующей планам его деятельности;»;

«4-1) недостоверности сведений и информации в документах, представленных для получения лицензии;»;

19) в пункте 2-1 статьи 30:

в части первой слова «подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 12), 13), 14), 15) и 16) пункта 2,» заменить словами «пункте 2 и»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Филиал банка – нерезидента Республики Казахстан при наличии лицензии уполномоченного органа также вправе осуществлять на территории Республики Казахстан виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в пункте 12 настоящей статьи.»;

20) в пункте 2 статьи 31:

в части первой:

подпункт 7) дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Срок рассмотрения обращения клиента не должен превышать пятнадцать рабочих дней со дня поступления обращения в банк, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций.

Срок рассмотрения обращения может быть продлен на пятнадцать рабочих дней ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения обращения, о чем клиент извещается в течение трех рабочих дней со дня продления срока рассмотрения обращения;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) положение о порядке работы с клиентами, в том числе включающее порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения, а также особенности предоставления услуг лицам

с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица;»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Правила, определяющие общие условия проведения операций, должны соответствовать порядку предоставления банковских услуг, раскрытия информации и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, определяемому нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

21) часть вторую статьи 31-1 после слова «уведомлению,» дополнить словами «и сведений по утвержденным финансовым продуктам, указываемым в уведомлении,»;

22) в части первой пункта 3 статьи 33 слова «и пункта 5 статьи 74-3» заменить словами «, пункта 5 статьи 74-3, пунктов 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 74-5»;

23) в статье 34:

в части второй пункта 3-2 слова «банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций,» заменить словами «кредитных бюро»;

дополнить пунктом 3-3 следующего содержания:

«3-3. Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается предоставлять банковские займы военнослужащим срочной воинской службы на период прохождения ими срочной воинской службы в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях при наличии информации о призыве такого военнослужащего на срочную воинскую службу в его кредитном отчете, полученном банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, до принятия решения о предоставлении банковского займа.

Обмен сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении осуществляется посредством обеспечения взаимодействия информационных систем государственных органов и кредитных бюро в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с Министерством обороны Республики Казахстан.

В случаях, предусмотренных частью второй настоящего пункта, сбор, обработка и использование персональных данных осуществляются

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае выдачи банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, военнослужащему срочной воинской службы банковского займа при наличии информации о призыве такого военнослужащего на срочную воинскую службу в его кредитном отчете, полученном банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, до принятия решения о предоставлении банковского займа, банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не вправе требовать исполнения обязательств по такому банковскому займу и не позднее трех рабочих дней с даты выявления факта выдачи такого банковского займа принимают меры, предусмотренные частью девятой пункта 5-2 настоящей статьи.»;

пункты 5-1 и 5-2 изложить в следующей редакции:

«5-1. Физическое лицо вправе установить бесплатно добровольный отказ от получения банковских займов либо снять его в кредитном бюро, посредством веб-портала «электронного правительства» либо объектов информатизации банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, интегрированных с сервисами, размещенными на шлюзе «электронного правительства».

5-2. Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается предоставлять банковские займы физическому лицу при наличии информации об установлении им добровольного отказа от получения банковского займа в его кредитном отчете, полученном банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, до принятия решения о предоставлении банковского займа.

Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается предоставлять потребительские банковские займы, не обеспеченные залогом имущества, подлежащим регистрации, физическому лицу без согласия супруга (супруги), порядок получения которого и минимальный размер потребительского банковского займа, по которому необходимо согласие, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается заключать договор потребительского банковского займа, не обеспеченного залогом имущества, с физическим лицом, у которого в кредитном отчете отсутствует информация о ранее полученных банковских займах и (или) микрокредитах, без его личного присутствия в банке, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций. Минимальный размер банковского займа по договору потребительского банковского займа, для заключения которого необходимо личное присутствие физического лица, определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в пункте 2 настоящей статьи.

В случаях и порядке, которые предусмотрены нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в пункте 2 настоящей статьи, банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, заключают договор потребительского банковского займа, не обеспеченного залогом имущества, с физическим лицом только после получения его согласия на заключение такого договора. В случае заключения указанного договора посредством Интернета согласие на его заключение оформляется в кредитном бюро, на веб-портале «электронного правительства» либо посредством объектов информатизации банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, интегрированных с сервисами, размещенными на шлюзе «электронного правительства».

Требование, предусмотренное частью третьей настоящего пункта, не распространяется на случаи заключения договора банковского займа, а также передачи суммы потребительского банковского займа на банковский счет продавца (поставщика) товаров, работ и услуг на цели приобретения товаров, работ и услуг, получение которых подтверждается заемщиком (покупателем).

Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, осуществляют передачу денег заемщику по потребительскому банковскому займу, не обеспеченному залогом имущества, на основании договора банковского займа, заключенного посредством Интернета, размер которого превышает минимальный размер, определенный нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в пункте 2 настоящей статьи, с соблюдением следующих требований:

1) не ранее чем через двадцать четыре часа с момента подписания договора либо увеличения суммы банковского займа;

2) после предоставления заемщиком по истечении срока, указанного в подпункте 1) настоящей части, согласия на получение потребительского банковского займа, оформленного в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в пункте 2 настоящей статьи.

В случае предоставления заемщику посредством Интернета нескольких потребительских займов, не обеспеченных залогом имущества, сумма которых в результате сложения превышает минимальный размер, определенный нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в пункте 2 настоящей статьи, банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, соблюдают требование, предусмотренное подпунктом 1) части шестой настоящего пункта, в соответствии с процедурами управления рисками и внутреннего контроля.

Требования, предусмотренные частями первой, четвертой и шестой настоящего пункта, не распространяются на случаи передачи суммы потребительского банковского займа на банковский счет продавца (поставщика) товаров, работ и услуг на цели приобретения товаров, работ и услуг, получение которых подтверждается заемщиком (покупателем), и (или) банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, на цели погашения задолженности по банковскому займу заемщика, полученному в том же банке, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и (или) в рамках установленного кредитного лимита по платежной карте в размере, не превышающем стапятидесятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

В случае выдачи банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банковского займа без соблюдения требования, предусмотренного частью второй настоящего пункта, банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не вправе требовать от физического лица исполнения обязательств по такому банковскому займу. Не позднее трех рабочих дней со дня выявления факта выдачи банковского займа без соблюдения требования, предусмотренного частью второй настоящего пункта, банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, принимают следующие меры:

принимают решение о списании задолженности клиента по такому банковскому займу;

прекращают взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому банковскому займу клиента;

вносят корректировки в кредитную историю клиента в кредитных бюро путем устранения записей об информации по такому банковскому займу;

осуществляют возврат клиенту ранее удержанных (уплаченных) сумм вознаграждения и (или) неустойки по такому банковскому займу.

Меры, предусмотренные частью девятой настоящего пункта, распространяются на случаи выдачи банковского займа без соблюдения любого из требований, предусмотренных частями первой, третьей, четвертой, шестой и седьмой настоящего пункта, при условии получения банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, процессуальных документов правоохранительных органов, указанных в части второй пункта 15 настоящей статьи.»;

пункт 5-5 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае заключения банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, договора банковского займа с физическим лицом посредством Интернета без соблюдения требования, установленного частью первой настоящего пункта, банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не вправе требовать исполнения обязательств по такому банковскому займу и не позднее трех рабочих дней с даты выявления факта выдачи такого банковского займа принимают меры, предусмотренные частью девятой, с учетом требований части десятой пункта 5-2 настоящей статьи.»;

в пункте 15:

часть первую изложить в следующей редакции:

«15. С момента обнаружения неправомерного доступа к информации, составляющей банковскую тайну, ее неправомерного изменения, осуществления неправомерных действий со стороны третьих лиц либо иных незаконных (мошеннических) действий с банковскими займами физических лиц банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, в течение одного рабочего дня информируют об этом клиента и уполномоченный орган, в течение двух рабочих дней принимают меры для устранения неправомерных действий и в течение десяти рабочих дней принимают меры для устранения последствий таких действий.»;

абзац первый части второй после слова «потерпевшим» дополнить словами «по уголовному правонарушению, связанному с оформлением банковского займа мошенническим способом,»;

в части третьей слова «банковского займа мошенническим способом без участия клиента» заменить словами «на клиента, признанного потерпевшим по уголовному делу, банковского займа мошенническим способом вследствие незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении банковского займа путем использования удаленного управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг банка или нарушения банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, порядка проведения биометрической идентификации либо установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества»;

24) в статье 36:

пункт 1-1:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) изменением в сторону уменьшения размера ежемесячного платежа не менее пятидесяти процентов от платежа, установленного графиком погашения займа;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Порядок рассмотрения заявления заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора банковского займа, перечень документов, прилагаемых к нему, а также порядок информирования уполномоченного органа о результатах рассмотрения заявления банком, (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций), определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

пункт 1-2 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) принимает решение о согласии с предложенными изменениями

в условия договора банковского займа на срок не менее трех месяцев без требования выплаты комиссий и иных платежей по договору банковского займа при подаче заявления о внесении изменений в условия договора банковского займа, предусмотренных подпунктом 1-1) и (или) подпунктом 3) части первой пункта 1-1 настоящей статьи, заемщиком – физическим лицом:

1) относящимся к социально уязвимым слоям населения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях»;

2) пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения.

Решение о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа, заключенного с заемщиком – физическим лицом, указанным в подпункте 1) части второй настоящего пункта, принимается при условии снижения среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика с заявлением, более чем на тридцать процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с заявлением либо назначения адресной социальной помощи.»;

в части первой пункта 1-3 слово «третьей» заменить словом «пятой»;

часть первую пункта 2 после слов «О жилищных отношениях» дополнить словами «, денег, находящихся на банковских счетах, предназначенных для зачисления возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера»;

25) абзац второй подпункта 1) части первой пункта 4-1 статьи 36-1 дополнить словами «, и Банка Развития Казахстана»;

26) в статье 39:

пункт 5 после слов «полного досрочного погашения» дополнить словами «заемщиком – юридическим лицом»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Банки вправе изменять в сторону увеличения тарифы по платежам и переводам физических лиц после уведомления клиента не менее чем за три месяца до предполагаемой даты изменения тарифов.»;

27) в пункте 6 статьи 40:

слова «в порядке, сроки и по формам, которые предусмотрены» заменить словами «в соответствии с»;

слова «по согласованию с уполномоченным органом» исключить;

28) в подпункте 3) части первой пункта 7 статьи 40-1 слова

«и внутренних правил банковского омбудсмана» исключить;

29) пункт 1 статьи 40-2 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) не владеющее государственным языком.»;

30) часть третью пункта 5 статьи 40-4 изложить в следующей редакции:

«В случае нарушения банковским омбудсманом требований, предусмотренных частью первой настоящего пункта, совет представителей вправе рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий банковского омбудсмана.»;

31) часть первую пункта 1 статьи 40-5 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) внутренние процедуры разработки, одобрения и внедрения финансовых продуктов.»;

32) абзац третий части первой статьи 41 изложить в следующей редакции:

«принятия обязательных для исполнения банками нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности банков в соответствии с целями и задачами, предусмотренными пунктами 1 и 2 статьи 1-1 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется в положении об уполномоченном органе;»;

33) в статье 42:

абзацы восьмой и девятый части первой пункта 1 исключить;

часть вторую пункта 1-1 изложить в следующей редакции:

«Исламские банки представляют отчетность о выполнении пруденциальных нормативов в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.»;

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Банки, банковские конгломераты и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, представляют отчетность

о выполнении пруденциальных нормативов в Национальный Банк

Республики Казахстан в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.»;

в пункте 6:

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Активами филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, принимаемыми в качестве резерва, признаются деньги, размещенные

банком – нерезидентом Республики Казахстан на корреспондентском счете, открытом в Национальном Банке Республики Казахстан для филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, и (или) финансовые инструменты, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа, приобретаемые филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан после получения лицензии на проведение банковских и иных операций на территории Республики Казахстан.»;

часть третью после слова «размер,» дополнить словами «а также перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет активов филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, принимаемых

в качестве резерва, и порядок их приобретения (реализации)»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалы исламских банков – нерезидентов Республики Казахстан) представляют отчетность о выполнении пруденциальных нормативов в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.»;

34) дополнить статьей 42-1 следующего содержания:

«Статья 42-1. Макропруденциальные нормативы и лимиты

1. В состав макропруденциальных нормативов и лимитов, устанавливаемых Национальным Банком Республики Казахстан для их обязательного соблюдения банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, входят:

1) контрциклический буфер капитала;

2) секторальный контрциклический буфер капитала;

3) коэффициент долговой нагрузки заемщика;

4) коэффициент долга к доходу заемщика.

Национальный Банк Республики Казахстан вправе устанавливать обязательные к соблюдению банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан дополнительные макропруденциальные нормативы и лимиты, используемые в международной банковской практике.

Макропруденциальные нормативы и лимиты, их нормативные значения и методика расчетов устанавливаются нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

2. Уполномоченный орган осуществляет контроль и надзор за соблюдением банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан макропруденциальных нормативов и лимитов.

3. Уполномоченный орган в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан принимает меры по привлечению к ответственности банков и (или) банковских холдингов либо их должностных лиц и (или) крупных участников банков, а также филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан за нарушение банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан макропруденциальных нормативов и лимитов.

4. Банки, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан представляют отчетность о выполнении макропруденциальных нормативов и лимитов в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии

с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.»;

35) в пункте 6 статьи 44 слова «, указанного в подпункте 3) пункта 1 статьи 13-1 настоящего Закона» заменить словами «об обмене информацией между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан»;

36) в пункте 1 статьи 48:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) отсутствие у банка (за исключением банков, более пятидесяти процентов размещенных акций которых прямо или косвенно принадлежат государству и (или) национальному управляющему холдингу), имеющего лицензию на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, родительского банка, банковского холдинга либо родительской организации банковского холдинга, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа, либо крупного участника – физического лица;»;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) приостановление действия либо лишение банка – нерезидента Республики Казахстан лицензии (разрешения) на проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, аналогичных по существу банковским и иным операциям, которые филиал банка – нерезидента Республики Казахстан осуществляет на территории Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 18-1) и 18-2) следующего содержания:

«18-1) отзыв или отмена согласия (разрешения) на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан,

в случаях, когда такое согласие (разрешение) требуется по законодательству государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан;

18-2) недостоверность сведений и информации в документах,

на основании которых была выдана лицензия;»;

37) подпункт 17) части второй пункта 4 статьи 50 после слова «преследования,» дополнить словами «национальной безопасности и правоохранительными органами,»;

38) часть вторую пункта 1 статьи 51 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;»;

39) в части второй пункта 4 статьи 52-17 слова «пунктом 3 статьи 14 и» исключить;

40) части первую и вторую пункта 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:

«1. Банки представляют финансовую и иную отчетность, включая финансовую и иную отчетность на консолидированной основе,

в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан представляют отчетность по данным бухгалтерского учета и иную отчетность

в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.»;

41) пункт 1 статьи 54-1 изложить в следующей редакции:

«1. Крупные участники банка и банковские холдинги представляют финансовую и иную отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.»;

42) в части второй пункта 4 статьи 61-6:

после слова «обязательством» дополнить словом «(подтверждением)»;

слова «12) пункта 2 статьи 13-1» заменить словами «3) пункта 2-2 статьи 26»;

43) в статье 74-5:

в части четырнадцатой пункта 5:

после слова «обязательством» дополнить словом «(подтверждением)»;

слова «12) пункта 2 статьи 13-1» заменить словами «3) пункта 2-2 статьи 26»;

в части второй пункта 6 слова «, указанным в подпункте 3) пункта 1 статьи 13-1 настоящего Закона» заменить словами «об обмене информацией между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан».

7. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества»:

1) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цель, задачи и принципы государственного

регулирования в сфере ипотеки недвижимого имущества

и деятельности ипотечных организаций

1. Основной целью государственного регулирования в сфере ипотеки недвижимого имущества и деятельности ипотечных организаций является установление правовых основ применения ипотеки недвижимого имущества для обеспечения обязательств и осуществления деятельности ипотечных организаций.

2. Основными задачами государственного регулирования в сфере деятельности ипотечных организаций являются:

1) регулирование деятельности ипотечных организаций, контроль и надзор за деятельностью ипотечных организаций;

2) защита прав и законных интересов залогодателей.

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере деятельности ипотечных организаций являются:

1) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования;

2) прозрачность деятельности ипотечных организаций;

3) ответственность ипотечных организаций.»;

2) статью 5-2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Ипотечные организации представляют отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.»;

3) в статье 5-3:

в пункте 1:

подпункт 2) исключить;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) принимает обязательные для исполнения ипотечными организациями нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности ипотечных организаций в соответствии с целью и задачами, которые предусмотрены пунктами 1 и 2 статьи 2-1 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется в положении об уполномоченном органе;»;

пункт 1-1 исключить.

8. В Закон Республики Казахстан от 28 апреля 1997 года «О вексельном обращении в Республике Казахстан»:

1) преамбулу дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«Основной целью настоящего Закона является регулирование общественных отношений, связанных с обращением векселей в Республике Казахстан.

Основными задачами настоящего Закона являются:

1) установление требований к переводным и простым коммерческим векселям;

2) определение порядка обращения векселей в Республике Казахстан;

3) регулирование применения векселя для осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег.

Деятельность Национального Банка Республики Казахстан в области вексельного обращения основывается на принципах:

1) законности;

2) прозрачности;

3) обеспечения равенства всех перед законом, уважения прав и свобод субъектов вексельных правоотношений.»;

2) статью 79 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Национальный Банк Республики Казахстан разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере вексельного обращения

в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан.

Перечень подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к его компетенции, определяется в положении о Национальном Банке Республики Казахстан.».

9. В Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года

«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»:

часть вторую пункта 2 статьи 43 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«формирование учетной политики.».

10. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге»:

1) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:

«Статья 1-1. Основные цели, задача и принципы государственного

регулирования в сфере финансового лизинга

1. Основными целями государственного регулирования в сфере финансового лизинга являются установление правовых основ осуществления лизинговой деятельности, создание надлежащей конкурентной среды в сфере финансового лизинга, правовое обеспечение защиты прав и законных интересов лизингополучателей и лизингодателей.

2. Основной задачей государственного регулирования в сфере финансового лизинга является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций на основе лизинговой деятельности.

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере финансового лизинга являются:

1) равноправие сторон лизинговых отношений;

2) свобода осуществления лизинговой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.»;

2) пункт 3 статьи 5 после слова «доходы» дополнить словами «(в том числе субсидии, признаваемые доходом в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан)».

11. В Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»:

пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) банковские заемные операции: предоставление кредитов

в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности в рамках Государственной образовательной накопительной системы.».

12. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»:

1) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:

«Статья 1-1. Основные цели государственного регулирования в сфере страхования

Основными целями государственного регулирования в сфере страхования являются установление правовых основ осуществления деятельности профессиональных участников страхового рынка, создание и поддержание стабильной страховой системы в Республике Казахстан, формирование инфраструктуры национального страхового рынка, защита прав и законных интересов страхователей, застрахованных и выгодоприобретателей.»;

2) в статье 3:

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;»;

в подпункте 16):

слово «включенное» заменить словами «филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, включенные»;

слово «осуществляющее» заменить словом «осуществляющие»;

3) подпункт 3) пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«3) разработку, реализацию и поддержку специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности страховых (перестраховочных) организаций, или иного программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций;»;

4) в пункте 2 статьи 11-1:

подпункт 7) дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Срок рассмотрения обращения страхователя (застрахованного), потерпевшего (выгодоприобретателя) и его представителя не должен превышать пятнадцать рабочих дней со дня поступления обращения

в страховую организацию.

Срок рассмотрения обращения может быть продлен на пятнадцать рабочих дней ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения обращения, о чем страхователь (застрахованный), потерпевший (выгодоприобретатель) и его представитель извещаются в течение трех рабочих дней со дня продления срока рассмотрения обращения;»;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) положение о порядке работы с клиентами, в том числе включающее порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта в сфере доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;»;

5) в подпункте 4) пункта 2 статьи 16 слова «государственном регистрационном номере и» исключить;

6) в статье 16-2:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 16-2. Требования к учредителям (участникам, акционерам) страхового брокера»;

дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Учредителями (участниками, акционерами) страхового брокера не могут являться физические и юридические лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. В случае включения участника (акционера) страхового брокера, указанного в пункте 3 настоящей статьи, в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, уполномоченный орган направляет данному участнику (акционеру) требование об отчуждении доли его участия в уставном капитале (акций) страхового брокера.

Участник (акционер) страхового брокера в течение шести месяцев с даты получения требования об отчуждении доли его участия в уставном капитале (акций) страхового брокера обязан его исполнить и уведомить об этом уполномоченный орган с приложением копий подтверждающих документов.»;

7) статью 18 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Размер комиссионного вознаграждения, выплачиваемого страховщиком страховому агенту за оказание посреднических услуг по заключению договора страхования, по которому выгодоприобретателем является банк второго уровня и (или) организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, и (или) заключение которого вытекает из условий финансового продукта банка второго уровня и (или) организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, по предоставлению банковского займа и (или) микрокредита, а также иного договора страхования, который заключается при получении банковского займа и (или) микрокредита, не может превышать десять процентов от размера начисленной страховой премии, подлежащей уплате по данному договору страхования.»;

8) пункт 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«5. Страховой (перестраховочной) организации запрещается использовать на любом языке в своем наименовании слова «национальная», «центральная», «бюджетная», «республиканская», «государственная»

в полном или сокращенном виде, за исключением страховой организации, которая в соответствии с законодательством Республики Казахстан обладает статусом национальной компании.»;

9) часть вторую статьи 31-1 после слова «уведомлению,» дополнить словами «и сведений по утвержденным финансовым продуктам, указываемым в уведомлении,»;

10) в статье 34:

подпункт 2) пункта 3 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«и (или) в национальном управляющем холдинге или Банке Развития Казахстана, или специальном фонде развития частного предпринимательства, или Экспортно-кредитном агентстве Казахстана на должностях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 5-1 настоящей статьи;»;

в части третьей пункта 5:

слово «включается» заменить словом «включаются»;

после слов «развития информационных технологий» дополнить словами «и (или) информационной безопасности»;

слова «и организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность» исключить;

пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

«5-1. Для целей подпунктов 1), 2), 3) и 4) части первой пункта 5 настоящей статьи под руководящей должностью понимается должность:

1) руководящего работника, руководителя, осуществляющего координацию и (или) контроль за деятельностью двух и более структурных подразделений, руководителя, заместителя руководителя структурного подразделения, а также обособленного подразделения финансовой организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;

2) первого руководителя и его заместителя, руководителя, заместителя руководителя структурного подразделения государственного органа в сфере регулирования финансовых услуг и (или) сфере регулирования и государственного контроля в области аудиторской деятельности финансовых организаций;

3) руководителя органа управления, руководителя исполнительного органа, а также его заместителя, курирующего финансовые вопросы и (или) деятельность дочерних финансовых организаций, национального управляющего холдинга, Банка Развития Казахстана, специального фонда развития частного предпринимательства и Экспортно-кредитного агентства Казахстана;

4) первого руководителя и его заместителя, руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения, а также обособленного подразделения в:

международных финансовых организациях, указанных в абзаце втором подпункта 2) части первой пункта 3 настоящей статьи;

организациях, проводящих аудит финансовых организаций;

организациях, осуществляющих деятельность в сфере, указанной в абзаце седьмом подпункта 2) части первой пункта 3 настоящей статьи;

иностранных юридических лицах, указанных в абзаце восьмом подпункта 2) части первой пункта 3 настоящей статьи.»;

в пункте 6:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководящего работника страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан лицом, не имеющим согласие уполномоченного органа на назначение (избрание) на должность руководящего работника, за исключением случаев возложения исполнения обязанностей руководителя исполнительного органа на члена исполнительного органа страховой (перестраховочной) организации, руководителя на заместителя руководителя страхового брокера, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, главного бухгалтера на заместителя главного бухгалтера на срок не более шестидесяти календарных дней.»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Не допускается возложение исполнения обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководителя исполнительного органа страховой (перестраховочной) организации, руководителя страхового брокера, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан либо главного бухгалтера страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан на лиц, указанных в части четвертой настоящего пункта, в связи с отсутствием кандидатуры, согласованной с уполномоченным органом, в совокупности более ста восьмидесяти календарных дней в течение двенадцати последовательных месяцев.»;

11) в статье 41:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 41. Основные задачи и принципы государственного регулирования в сфере страхования»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Основными принципами государственного регулирования деятельности профессиональных и иных участников страхового рынка являются:

1) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования;

2) прозрачность деятельности профессиональных и иных участников страхового рынка и финансового надзора;

3) ответственность профессиональных и иных участников страхового рынка.»;

12) в статье 43:

подпункты 21) и 21-1) исключить;

подпункт 27) изложить в следующей редакции:

«27) принимает обязательные для исполнения страховыми (перестраховочными) организациями и иными участниками страхового рынка нормативные правовые акты в сфере страхования в соответствии с целями и задачами, предусмотренными статьей 1-1 и пунктом 1 статьи 41 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется в положении об уполномоченном органе;»;

в подпункте 30) слова «, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям)

в случае ликвидации страховых организаций, и ее должностных лиц» исключить;

13) в статье 46:

часть вторую пункта 10 изложить в следующей редакции:

«Страховые (перестраховочные) организации и страховые группы представляют отчетность о выполнении пруденциальных нормативов в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка.»;

часть вторую пункта 10-1 изложить в следующей редакции:

«Исламские страховые (перестраховочные) организации представляют отчетность о выполнении пруденциальных нормативов в Национальный Банк в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка.»;

части шестую и восьмую пункта 12 изложить в следующей редакции:

«Филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан представляют отчетность о выполнении пруденциальных нормативов в Национальный Банк в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка.»;

«Филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан представляют отчетность о выполнении пруденциальных нормативов в Национальный Банк в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка.»;

14) в статье 48:

в пункте 3:

в части первой:

подпункт 1) дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

«организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих разработку, реализацию, поддержку программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их деятельности;

организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), оказывающих услуги по предоставлению возможности оказания финансовых услуг с использованием искусственного интеллекта, блокчейн и других инновационных технологий;»;

подпункт 2) дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих разработку, реализацию, поддержку программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их деятельности;

организаций (резидентов и нерезидентов Республики Казахстан), оказывающих услуги по предоставлению возможности оказания финансовых услуг с использованием искусственного интеллекта, блокчейн и других инновационных технологий.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Положения, установленные абзацами седьмым и восьмым

подпункта 1) и абзацами четвертым и пятым подпункта 2) части первой настоящего пункта, распространяются на случаи создания, а также приобретения страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми холдингами акций или долей участия в уставных капиталах организаций – нерезидентов Республики Казахстан при наличии соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией.»;

в подпункте 5-1) пункта 5 слово «или» заменить словами «, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан,»;

15) часть первую пункта 1 статьи 52-1 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) внутренние процедуры разработки, одобрения и внедрения финансовых продуктов.»;

16) пункт 1 статьи 53-1 после слов «страховому брокеру,» дополнить словами «участнику, акционеру страхового брокера,»;

17) в статье 53-4:

в пункте 1:

абзац первый после слов «страховой группы,» дополнить словами «участникам (акционерам) страхового брокера»;

подпункт 1) после слова «предусмотренных» дополнить словами «пунктом 3 статьи 16-2,»;

пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) требовать от участника (акционера) страхового брокера отчуждения доли его участия в уставном капитале (акций) страхового брокера;»;

18) часть третью пункта 1 статьи 54-1 исключить;

19) статью 67 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. После регистрации прекращения деятельности страховой (перестраховочной) организации ликвидационная комиссия страховой (перестраховочной) организации в течение десяти рабочих дней уведомляет уполномоченный орган о завершении процесса добровольной ликвидации.»;

20) пункт 3 статьи 72-1 дополнить частью девятой следующего содержания:

«После снятия с учетной регистрации филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан страховая (перестраховочная) организация – нерезидент Республики Казахстан в течение десяти рабочих дней уведомляет уполномоченный орган о завершении процесса добровольного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан.»;

21) пункт 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:

«2. Страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры представляют финансовую и иную отчетность, включая финансовую и иную отчетность на консолидированной основе, в Национальный Банк в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка.

Филиалы страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан и филиалы страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан представляют отчетность по данным бухгалтерского учета и иную отчетность в Национальный Банк в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка.»;

22) пункт 1 статьи 74-1 изложить в следующей редакции:

«1. Крупные участники страховой (перестраховочной) организации и страховых холдингов представляют в Национальный Банк финансовую и иную отчетность в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка.».

13. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана»:

в пункте 3 статьи 12:

в части первой слово «кредитования» заменить словом «финансирования»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«При определении и (или) изменении условий финансирования и предоставления обеспечения исполнения обязательств юридических лиц, входящих в группу национального управляющего холдинга, юридических лиц, единственным акционером (участником) которых является Банк Развития, а также при совершении Банком Развития иных сделок с указанными и (или) третьими лицами требования, установленные статьей 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также порядок осуществления с юридическими лицами, входящими в группу национального управляющего холдинга, юридическими лицами, единственным акционером (участником) которых является Банк Развития, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установленный законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, на таких лиц не распространяются.».

14. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года

«О чрезвычайном положении»:

пункт 2 статьи 15:

после слова «регулировании,» дополнить словами «платежах и платежных системах,»;

после слова «надзора,» дополнить словами «регулирования и порядка оказания платежных услуг,».

15. В Закон Республики Казахстан от 28 марта 2003 года «О кредитных товариществах»:

1) главу 1 дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цели, задачи и принципы

государственного регулирования в сфере

деятельности кредитных товариществ

1. Основными целями государственного регулирования в сфере деятельности кредитных товариществ являются установление правовых основ осуществления деятельности кредитных товариществ, создание равноправных условий для деятельности кредитных товариществ, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке.

2. Основными задачами государственного регулирования в сфере деятельности кредитных товариществ являются:

1) установление стандартов деятельности кредитных товариществ;

2) обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов участников кредитных товариществ, полноты и доступности информации для потребителей о деятельности кредитных товариществ и оказываемых ими финансовых услугах.

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере деятельности кредитных товариществ являются:

1) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования;

2) прозрачность деятельности кредитных товариществ;

3) ответственность кредитных товариществ.»;

2) в пункте 4 статьи 9 слова «две трети голосов всех участников,» заменить словами «три четверти голосов участников, присутствующих и представленных на общем собрании участников кредитного товарищества,»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 10 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«формирование учетной политики.».

16. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года

«Об акционерных обществах»:

1) преамбулу исключить;

2) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цели, задачи и принципы

государственного регулирования в сфере

деятельности акционерных обществ

1. Основными целями государственного регулирования в сфере деятельности акционерных обществ являются установление правовых основ создания, деятельности, реорганизации и ликвидации акционерных обществ, установление прав и обязанностей акционеров, а также мер по защите их прав и законных интересов.

2. Основными задачами государственного регулирования в сфере деятельности акционерных обществ являются:

1) обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов акционеров;

2) соблюдение акционерными обществами принципов корпоративного управления.

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере деятельности акционерных обществ являются:

1) прозрачность деятельности акционерных обществ;

2) устойчивость корпоративного управления.».

17. В Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат»:

1) преамбулу исключить;

2) главу 2 дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цель, задачи и принципы государственного

регулирования в сфере деятельности

Фонда гарантирования страховых выплат

1. Основной целью государственного регулирования в сфере деятельности Фонда гарантирования страховых выплат является установление правовых основ создания, деятельности Фонда гарантирования страховых выплат, а также условий участия страховых организаций, филиалов страховых организаций – нерезидентов Республики Казахстан в Фонде гарантирования страховых выплат.

2. Основными задачами государственного регулирования в сфере деятельности Фонда гарантирования страховых выплат являются:

1) формирование инфраструктуры системы гарантирования страховых выплат;

2) обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов страхователей (застрахованных и выгодоприобретателей).

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере деятельности Фонда гарантирования страховых выплат являются:

1) защита прав и законных интересов страхователей (застрахованных и выгодоприобретателей) при принудительной ликвидации страховой организации – участника Фонда гарантирования страховых выплат;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, жизни и здоровью которых причинен вред иным лицом в результате транспортного происшествия, в случае неустановления лица, скрывшегося с места транспортного происшествия и ответственного за причинение вреда потерпевшему.»;

3) в статье 4:

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) принимает обязательные для исполнения Фондом нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности Фонда в соответствии

с целью и задачами, которые предусмотрены пунктами 1 и 2 статьи 2-1 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется в положении об уполномоченном органе;»;

пункт 1-1 исключить;

4) в статье 4-1:

часть вторую подпункта 3) части первой пункта 2 изложить

в следующей редакции:

«Безупречной деловой репутацией является наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;»;

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Для целей подпункта 2) пункта 2 настоящей статьи под руководящей должностью понимается должность:

1) руководящего работника, руководителя осуществляющего координацию и (или) контроль за деятельностью структурного подразделения (структурных подразделений), руководителя, заместителя руководителя структурного подразделения, а также обособленного подразделения финансовой организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;

2) первого руководителя и его заместителя, руководителя, заместителя руководителя структурного подразделения государственного органа в сфере регулирования финансовых услуг и (или) сфере регулирования и государственного контроля в области аудиторской деятельности финансовых организаций;

3) первого руководителя и его заместителя, руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения, а также обособленного подразделения в:

международных финансовых организациях, указанных в абзаце втором подпункта 2) части первой пункта 2 настоящей статьи;

организациях, проводящих аудит финансовых организаций;

организациях, осуществляющих деятельность в сфере, указанной

в абзаце седьмом подпункта 2) части первой пункта 2 настоящей статьи;

иностранных юридических лицах, указанных в абзаце восьмом подпункта 2) части первой пункта 2 настоящей статьи.»;

в пункте 3:

часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:

«Запрещается исполнение обязанностей руководящего работника, замещение временно отсутствующего руководящего работника Фонда лицом, не имеющим согласие уполномоченного органа на назначение (избрание) на должность руководящего работника, за исключением случаев возложения исполнения обязанностей руководителя исполнительного органа на члена исполнительного органа Фонда либо обязанностей главного бухгалтера Фонда на заместителя главного бухгалтера Фонда на срок не более шестидесяти календарных дней.»;

дополнить частью двенадцатой следующего содержания:

«Не допускается возложение исполнения обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководителя исполнительного органа либо главного бухгалтера Фонда на лиц, указанных в части одиннадцатой настоящего пункта, в связи с отсутствием кандидатуры, согласованной

с уполномоченным органом, в совокупности более ста восьмидесяти календарных дней в течение двенадцати последовательных месяцев.»;

5) пункт 2-1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«2-1. К гарантируемым видам (классам) страхования, по которым настоящим Законом предусмотрено обязательное участие в Фонде, относятся:

1) все виды обязательного страхования, за исключением видов страхования, при которых требование об обязательном страховании, виды и минимальные условия страхования (в том числе объект страхования, страховые риски и минимальные размеры страховых сумм) устанавливаются законами Республики Казахстан, а иные условия и порядок страхования определяются соглашением сторон (вмененное страхование);

2) все виды накопительного страхования в отрасли «страхование жизни».»;

6) статью 8 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Помимо функций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, Фонд осуществляет разработку и предоставление специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности страховых (перестраховочных) организаций, проведения обучения и повышения квалификации специалистов в области страхования (перестрахования).»;

7) в пункте 2 статьи 14 слова «санкции и» исключить;

8) подпункт 3) пункта 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«3) представлять финансовую и иную отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан;».

18. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2003 года

«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций»:

в статье 4:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цель, принципы и задачи обязательного страхования ответственности аудиторских организаций»;

в пункте 1 слово «Целью» заменить словами «Основной целью»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Основными задачами обязательного страхования ответственности аудиторских организаций являются:

1) обеспечение возмещения имущественного вреда, причиненного аудируемым субъектам при проведении аудита;

2) защита прав и законных интересов аудируемых субъектов при проведении аудита.».

19. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года

«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами»:

в статье 4:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цель, принципы и задачи обязательного страхования ответственности перевозчика»;

в пункте 1 слово «Целью» заменить словами «Основной целью»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Основными задачами обязательного страхования ответственности перевозчика являются:

1) обеспечение возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу пассажиров при их перевозке;

2) защита прав и законных интересов пассажиров, жизни, здоровью

и (или) имуществу которых причинен вред при их перевозке.».

20. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года

«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»:

1) в статье 4:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цель, принципы и задачи обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств»;

в пункте 1 слово «Целью» заменить словами «Основной целью»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Основными задачами обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств являются:

1) обеспечение возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью

и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, жизни, здоровью и (или) имуществу которых причинен вред в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности.»;

2) пункт 2 статьи 9 дополнить словами «и (или) при обмене электронными информационными ресурсами»;

3) пункт 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«3. Коэффициенты по территории регистрации транспортного средства устанавливаются в следующем размере:

№ п/п Наименование области, города республиканского значения, столицы Размер коэффициента по территории регистрации транспортного средства (для столицы, городов республиканского и областного значения) 1 2 3 1. Алматинская область 1,78 2. Туркестанская область 1,01 3. Восточно-Казахстанская область 1,96 4. Костанайская область 1,95 5. Карагандинская область 1,39 6. Северо-Казахстанская область 1,33 7. Акмолинская область 1,32 8. Павлодарская область 1,63 9. Жамбылская область 1,00 10. Актюбинская область 1,35 11. Западно-Казахстанская область 1,17 12. Кызылординская область 1,09 13. Атырауская область 2,69 14. Мангистауская область 1,15 15. область Абай 1,96 16. область Ұлытау 1,39 17. область Жетісу 1,78 18. Алматы 2,96 19. Астана 2,2 20. Шымкент 1,01

».

21. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:

1) преамбулу исключить;

2) в статье 1:

в подпункте 48) слова «эмиссионных ценных бумаг» заменить словами «финансовых инструментов»;

в подпункте 49) слова «контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу» заменить словами

«и (или) иного юридического лица, контрольные пакеты акций которых принадлежат национальному управляющему холдингу, и (или) национального управляющего холдинга»;

подпункт 63) изложить в следующей редакции:

«63) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;»;

в подпункте 76) слова «профессиональными участниками рынка ценных бумаг» заменить словами «финансовыми организациями»;

подпункт 92-1) изложить в следующей редакции:

«92-1) иностранная учетная организация – иностранная организация, являющаяся клиентом центрального депозитария, осуществляющая в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является иностранная учетная организация, функции, аналогичные функциям номинального держателя, установленным пунктом 1 статьи 59 настоящего Закона, с учетом требований, определенных нормативными правовыми актами уполномоченного органа;»;

дополнить подпунктом 92-2) следующего содержания:

«92-2) иностранная профессиональная организация – международная организация, иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, устанавливающая единые правила и (или) стандарты на финансовых рынках, входящая в перечень, утвержденный уполномоченным органом;»;

3) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цель, задачи и принципы

государственного регулирования рынка

ценных бумаг и его субъектов

1. Основной целью государственного регулирования рынка ценных бумаг и его субъектов является создание правовых основ выпуска, размещения, обращения и погашения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, особенностей создания и деятельности субъектов рынка ценных бумаг, определения порядка регулирования, контроля и надзора за рынком ценных бумаг в целях обеспечения безопасного, открытого и эффективного функционирования рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов и держателей ценных бумаг, добросовестной конкуренции участников рынка ценных бумаг.

2. Основными задачами государственного регулирования рынка ценных бумаг и его субъектов являются:

1) установление стандартов деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

2) развитие и повышение эффективности инфраструктуры рынка ценных бумаг;

3) сосредоточение ресурсов надзора на деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, наиболее подверженных рискам, с целью поддержания финансовой стабильности;

4) обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей услуг на рынке ценных бумаг, полноты и доступности информации для потребителей о деятельности субъектов рынка ценных бумаг, а также повышения уровня финансовой грамотности и финансовой доступности для населения.

3. Основными принципами государственного регулирования рынка ценных бумаг и его субъектов являются:

1) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования;

2) прозрачность деятельности субъектов рынка ценных бумаг;

3) ответственность субъектов рынка ценных бумаг.»;

4) в статье 3:

подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«3) принимает обязательные для исполнения субъектами рынка ценных бумаг, другими физическими и юридическими лицами на территории Республики Казахстан нормативные правовые акты в сфере регулирования рынка ценных бумаг и деятельности его субъектов в соответствии с целью и задачами, которые предусмотрены пунктами 1 и 2 статьи 2-1 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется в положении об уполномоченном органе;»;

пункт 3 исключить;

5) в статье 22-1:

в пункте 1:

слова «объеме не менее двадцати процентов от общего объема, планируемого к размещению» заменить словами «следующем объеме:

до 1 января 2026 года – не менее двадцати процентов от общего объема, планируемого к размещению;

с 1 января 2026 года – не менее тридцати процентов от общего объема, планируемого к размещению;

с 1 января 2028 года – не менее пятидесяти процентов от общего объема, планируемого к размещению.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом не менее двадцати процентов от общего объема, планируемого к размещению, должно быть размещено на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) фондовой бирже Международного финансового центра «Астана».»;

6) часть вторую статьи 31-1 после слова «уведомлению,» дополнить словами «и сведений по утвержденным финансовым продуктам, указываемым в уведомлении,»;

7) пункт 1 статьи 36 дополнить словами «, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 38-1 настоящего Закона»;

8) часть первую пункта 1 статьи 38 дополнить словами «с учетом особенностей, предусмотренных статьей 38-1 настоящего Закона»;

9) дополнить статьей 38-1 следующего содержания:

«Статья 38-1. Особенности учета и подтверждения прав

на эмиссионные ценные бумаги, находящиеся

на лицевом счете иностранной учетной организации,

открытом в системе учета центрального депозитария

1. Учет прав клиентов иностранной учетной организации на эмиссионные ценные бумаги и регистрация сделок с ними в системе учета иностранной учетной организации, на имя которой открыт лицевой счет

в системе учета центрального депозитария, осуществляются в соответствии

с законодательством государства, резидентом которого является иностранная учетная организация.

Открытие, ведение и закрытие лицевого счета иностранной учетной организации в системе учета центрального депозитария осуществляются в соответствии с законами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также с учетом положений пункта 1-1 статьи 78 настоящего Закона.

2. Подтверждение прав клиентов на эмиссионные ценные бумаги, находящиеся на лицевом счете иностранной учетной организации, открытом в системе учета центрального депозитария, осуществляется иностранной учетной организацией в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является данная иностранная учетная организация.

3. Иностранная учетная организация предоставляет по запросу центрального депозитария информацию о лицах, имеющих права на эмиссионные ценные бумаги, находящиеся на лицевом счете иностранной учетной организации, открытом в системе учета центрального депозитария, и иную информацию в случаях, объеме и сроки, которые установлены сводом правил центрального депозитария, на основании информации, предоставляемой клиентами данной иностранной учетной организации.»;

10) статью 45 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Особенности осуществления клиринговой организацией брокерской и (или) дилерской деятельности устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

11) в пункте 2 статьи 49 слова «, в порядке и сроки, которые установлены Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом» заменить словами «в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан»;

12) часть первую статьи 49-1 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) внутренние процедуры разработки, одобрения и внедрения финансовых продуктов.»;

13) пункт 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«2. Лицензиаты, центральный депозитарий и единый оператор представляют отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан

в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.»;

14) в статье 54:

подпункт 2) части первой пункта 2 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«и (или) в национальном управляющем холдинге или Банке Развития Казахстана, или специальном фонде развития частного предпринимательства на должностях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 4-1 настоящей статьи;»;

в части третьей пункта 4:

слово «включается» заменить словом «включаются»;

после слов «развития информационных технологий» дополнить словами «и (или) информационной безопасности»;

слова «и организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность» исключить;

пункт 4-1 изложить в следующей редакции:

«4-1. Для целей подпунктов 1), 2), 3) и 4) части первой пункта 4 настоящей статьи под руководящей должностью понимается должность:

1) руководящего работника, руководителя, осуществляющего координацию и (или) контроль за деятельностью двух и более структурных подразделений, руководителя, заместителя руководителя структурного подразделения, а также обособленного подразделения финансовой организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;

2) первого руководителя и его заместителя, руководителя, заместителя руководителя структурного подразделения государственного органа в сфере регулирования финансовых услуг и (или) сфере регулирования и государственного контроля в области аудиторской деятельности финансовых организаций;

3) руководителя органа управления, руководителя исполнительного органа, а также его заместителя, курирующего финансовые вопросы и (или) деятельность дочерних финансовых организаций, национального управляющего холдинга, Банка Развития Казахстана и специального фонда развития частного предпринимательства;

4) первого руководителя и его заместителя, руководителя или заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения,

а также обособленного подразделения в:

международных финансовых организациях, указанных в абзаце втором подпункта 2) части первой пункта 2 настоящей статьи;

организациях, проводящих аудит финансовых организаций;

организациях, осуществляющих деятельность в сфере, указанной в абзаце седьмом подпункта 2) части первой пункта 2 настоящей статьи;

иностранных юридических лицах, указанных в абзаце восьмом подпункта 2) части первой пункта 2 настоящей статьи.»;

в пункте 5:

в части четвертой слова «руководителя органа управления на члена органа управления или руководителя исполнительного органа на члена исполнительного органа» заменить словами «руководителя исполнительного органа на члена исполнительного органа, главного бухгалтера на заместителя главного бухгалтера»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Не допускается возложение исполнения обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководителя исполнительного органа либо главного бухгалтера на лиц, указанных в части четвертой настоящего пункта, в связи с отсутствием кандидатуры, согласованной с уполномоченным органом, в совокупности более ста восьмидесяти календарных дней в течение двенадцати последовательных месяцев.»;

15) статью 59 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Иностранная учетная организация вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, находящимся на лицевом счете, открытом в системе учета центрального депозитария, без доверенности в соответствии с письменными инструкциями, полученными от лиц, имеющих право на данные эмиссионные ценные бумаги.

Выплата дивидендов и вознаграждения по эмиссионным ценным бумагам, находящимся на лицевом счете иностранной учетной организации, открытом в системе учета центрального депозитария, осуществляется держателям данных эмиссионных ценных бумаг через иностранную учетную организацию.»;

16) пункт 1 статьи 72-4 изложить в следующей редакции:

«1. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем представляет финансовую и иную отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.»;

17) в статье 73:

пункт 1 после слов «и сейфовые операции,» дополнить словами «центральный депозитарий при наличии лицензии на кастодиальную деятельность»;

абзац первый пункта 3 после слов «не являющийся» дополнить словами «центральным депозитарием или»;

18) статью 80 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Центральный депозитарий осуществляет кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Законом, нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.»;

19) статью 92 дополнить частью первой следующего содержания:

«Профессиональная организация создается в виде некоммерческой организации.»;

20) пункт 1 статьи 93 изложить в следующей редакции:

«1. Профессиональная организация в соответствии со своими уставом и внутренними документами вправе осуществлять следующие функции:

1) представлять уполномоченному органу предложения по проектам нормативных правовых актов, разработке нормативных правовых актов, определяющих порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

2) представлять интересы членов профессиональной организации в государственных, общественных, иностранных и международных организациях;

3) рассматривать споры, возникающие на рынке ценных бумаг между членами профессиональной организации, и споры между членами и их клиентами;

4) разрабатывать учебные программы и проводить обучение лиц, намеренных осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг;

5) устанавливать единые правила и стандарты профессиональной деятельности членов профессиональной организации, а также обеспечивать их соблюдение членами профессиональной организации;

6) составлять и публиковать рейтинги членов профессиональной организации;

7) проводить проверки деятельности членов профессиональной организации;

8) направлять уполномоченному органу ходатайства о приостановлении и лишении лицензии члена профессиональной организации;

9) осуществлять контроль за деятельностью своих членов на рынке ценных бумаг и применять меры воздействия, установленные ее внутренними документами, к членам профессиональной организации, допустившим нарушения законодательства Республики Казахстан и внутренних документов профессиональной организации.»;

21) часть первую пункта 2 статьи 94 изложить в следующей редакции:

«2. Внутренние документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, утверждаются общим собранием членов профессиональной организации.»;

22) в статье 97:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования части первой настоящего пункта распространяются на профессиональные организации, внутренними документами и уставом которых предусмотрено осуществление функций, указанных в подпунктах 3), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 1 статьи 93 настоящего Закона.»;

пункт 3 дополнить словами «либо запрашивает ее экспертное заключение»;

23) пункт 1 статьи 100 дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования части первой настоящего пункта распространяются на профессиональные организации, внутренними документами и уставом которых предусмотрено осуществление функций, указанных в подпунктах 3), 7), 8) и 9) пункта 1 статьи 93 настоящего Закона.».

22. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года

«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:

1) в части второй статьи 6-5:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) принимает нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в соответствии с целями и задачами, предусмотренными пунктами 1 и 3 статьи 3 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется

в положении об уполномоченном органе;»;

подпункты 7), 8), 13) и 17) исключить;

подпункт 18-1) изложить в следующей редакции:

«18-1) совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, утверждает правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов;»;

2) в статье 6-6:

в части первой слово «шести» заменить словом «семи»;

в части второй слово «три» заменить словом «четыре»;

3) в пункте 1 статьи 9:

подпункт 3-5) исключить;

в подпункте 4) слово «издает» заменить словом «принимает»;

подпункты 5-1) и 15) исключить;

4) подпункт 7) статьи 10 исключить;

5) подпункт 9) статьи 11 исключить;

6) часть первую статьи 13-6 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) принимает обязательные для исполнения финансовыми организациями нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности финансовых организаций по обеспечению информационной безопасности в соответствии с целями и задачами, предусмотренными пунктами 1 и 3 статьи 3 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется в положении об уполномоченном органе;»;

7) часть третью статьи 14 после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «, в том числе в электронном виде и (или) посредством объектов информатизации государственных органов,».

23. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

1) статью 2 дополнить подпунктом 51-1) следующего содержания:

«51-1) несанкционированный трафик (фрод) – трафик, пропускаемый

в нарушение установленных правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов,

в том числе трафик с подменой номера вызывающего абонента.»;

2) статью 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Ввоз, регистрация, реализация и применение GSM-шлюзов (сим-боксов) осуществляются только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг в области связи, в соответствии с правилами ввоза, регистрации, реализации и применения GSM-шлюзов (сим-боксов).

В случае возникновения излишков GSM-шлюзов (сим-боксов) операторы связи могут перерегистрировать или реализовать их другим операторам связи, имеющим лицензию на предоставление услуг в области связи, в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 19-24) следующего содержания:

«19-24) утверждение правил ввоза, регистрации, реализации и применения GSM-шлюзов (сим-боксов) по согласованию с уполномоченным органом в сфере таможенного дела;»;

4) статью 15 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Операторы связи обязаны иметь внутренние антифрод-системы и блокировать несанкционированный трафик (фрод).»;

5) дополнить статьей 15-4 следующего содержания:

«Статья 15-4. Взаимодействие операторов сотовой связи с антифрод-центром Национального Банка Республики Казахстан

1. Антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан для выполнения своих функций интегрируется с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи и (или) базами операторов сотовой связи для получения информации об абоненте, включая фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер и абонентские номера, оформленные на абонента.

2. Операторы сотовой связи при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества, а также при выявлении мошеннических действий на сетях связи обязаны уведомить антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан с предоставлением информации об абоненте, включая фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер и абонентские номера, оформленные на абонента.

Порядок выявления абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи, определяется правилами оказания услуг связи.

3. Операторы сотовой связи в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также при получении информации от антифрод-центра Национального Банка Республики Казахстан приостанавливают оказание услуг связи данному абонентскому номеру, в том числе GSM-шлюзу

(сим-боксу), в порядке и сроки, которые установлены правилами оказания услуг связи.»;

6) пункт 3 статьи 21 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Операторам связи, владельцам сетей телекоммуникаций запрещается пропуск несанкционированного трафика (фрода) в местной сети телекоммуникаций, междугородной, международной и сотовой связи.»;

7) пункт 2 статьи 35 дополнить частями второй, третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«Оператор сотовой связи обязан оформлять по заявлению абонента

не более десяти абонентских номеров, достаточных для личного, семейного и иного использования.

Оператор сотовой связи оформляет более десяти абонентских номеров на абонента при предоставлении оператору сотовой связи соответствующих обоснований, доказательств необходимости с указанием описания и идентификационных кодов абонентских устройств, в том числе абонентских устройств межмашинного взаимодействия, в которых будут применяться абонентские номера, в порядке, определяемом правилами оказания услуг связи.

Запрещается заключать договор об оказании услуг сотовой связи с абонентом сотовой связи без проведения его биометрической идентификации путем сличения текущего изображения идентифицируемого лица и эталонного изображения лица из эталонной базы биометрических данных.

При оформлении абонентского номера индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами обязательно прохождение биометрической идентификации их работниками, которым абонентские номера передаются для использования, в срок не более десяти рабочих дней

с момента подачи заявления об оформлении абонентского номера.».

24. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»:

1) в статье 1:

подпункты 13-1) и 13-2) изложить в следующей редакции:

«13-1) согласие субъекта кредитной истории для трансграничного обмена – разрешение субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в уполномоченные организации иностранного государства и (или) на получение информации о нем из уполномоченных организаций иностранного государства, оформляемое в письменном виде или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, с учетом необходимости обеспечения идентификации данного субъекта кредитной истории в соответствии с законодательством иностранного государства или законодательством Республики Казахстан. Согласие должно быть подписано субъектом кредитной истории собственноручно или иным способом, приравненным в соответствии

с законодательством иностранного государства или законодательством Республики Казахстан к собственноручной подписи;

13-2) информация о субъекте кредитной истории (далее –

информация) – сведения в отношении субъектов кредитных историй

в электронной форме и на бумажном носителе, передаваемые участниками системы формирования кредитных историй и их использования,

при необходимости удостоверяемые посредством электронной цифровой подписи;»;

дополнить подпунктами 13-3) и 13-4) следующего содержания:

«13-3) негативная информация о субъекте кредитной истории – краткая форма кредитного отчета о субъекте кредитной истории, содержащая сведения о ликвидации субъекта кредитной истории, являющегося юридическим лицом, по решению суда или о наличии у субъекта кредитной истории просроченной задолженности свыше девяноста календарных дней, или о признании субъекта кредитной истории банкротом в соответствии с Законом Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан»;

13-4) мониторинг кредитных историй – анализ изменений кредитной истории субъекта кредитной истории, осуществляемый кредитными бюро на основании информации и сведений, имеющихся в базе данных кредитных историй, иных информационных системах, а также предоставление информации о выявленных изменениях субъекту кредитной истории и (или) получателям кредитных отчетов;»;

подпункты 16-1) и 16-2) изложить в следующей редакции:

«16-1) пользователь кредитной истории – поставщик информации, указанный в подпункте 1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, а также юридическое лицо, зарегистрированное на территории иностранного государства, получившее согласие субъекта кредитной истории для трансграничного обмена в целях оформления кредитных отношений и (или) мониторинга оформленных кредитных отношений;

16-2) режим реального времени – период времени, в течение

которого действие должно быть осуществлено незамедлительно или в срок,

не превышающий одного часа;»;

дополнить подпунктами 16-3), 16-4), 16-5), 16-6) и 17-1) следующего содержания:

«16-3) заявитель – юридическое лицо, представившее в уполномоченный орган документы с целью получения разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещений (далее – разрешение);

16-4) услуги в проактивном режиме – услуги кредитного бюро по уведомлению субъектов кредитной истории о выдаче банковского займа

и (или) микрокредита, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 7) пункта 2 статьи 7 настоящего Закона;

16-5) трансграничный обмен – обмен сведениями в отношении субъектов кредитных историй с уполномоченными организациями иностранного государства и кредитными бюро на основании соответствующего международного договора и договора о трансграничном обмене;

16-6) договор о трансграничном обмене – договор, определяющий условия осуществления трансграничного обмена, порядок и условия взаимодействия уполномоченных организаций иностранных государств и кредитных бюро при осуществлении трансграничного обмена;»;

«17-1) уполномоченная организация – юридическое лицо, которое осуществляет сбор, обработку, хранение кредитных историй и представление кредитных отчетов в соответствии с законодательством иностранного государства;»;

2) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цель, задачи и принципы государственного

регулирования в сфере деятельности кредитных

бюро и формирования кредитных историй

1. Основной целью государственного регулирования в сфере деятельности кредитных бюро и формирования кредитных историй является установление правовых основ деятельности кредитных бюро и формирования кредитных историй.

2. Основными задачами государственного регулирования в сфере деятельности кредитных бюро и формирования кредитных историй являются:

1) обеспечение полноты и достоверности информации, содержащейся в базе данных кредитных историй;

2) защита и обеспечение сохранности базы данных кредитных историй.

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере деятельности кредитных бюро и формирования кредитных историй являются:

1) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования;

2) прозрачность деятельности кредитных бюро;

3) ответственность кредитных бюро, поставщиков информации.»;

3) в пункте 2 статьи 4:

подпункт 1) исключить;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) согласование проекта договора о трансграничном обмене;»;

4) в статье 5:

в части первой:

в абзаце первом слова «принимает следующие нормативные правовые акты по вопросам деятельности кредитных бюро, формирования кредитных историй и их использования» исключить;

в подпункте 1) слова «об условиях и минимальных требованиях» заменить словами «определяет условия и минимальные требования»;

в подпункте 1-1) слова «о перечне» заменить словами «определяет перечень»;

в подпункте 2) слова «о порядке» заменить словами «определяет порядок»;

в подпунктах 3), 3-1) и 4) слова «об условиях и порядке» заменить словами «определяет условия и порядок»;

в подпункте 6) слова «о требованиях» заменить словами «определяет требования»;

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) принимает обязательные для исполнения кредитными бюро нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности кредитных бюро и формирования кредитных историй в соответствии с целью и задачами, которые предусмотрены пунктами 1 и 2 статьи 2-1 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется в положении об уполномоченном органе.»;

часть вторую исключить;

5) в статье 7:

в пункте 2:

подпункты 4) и 5) изложить в следующей редакции:

«4) предоставление услуг по расчету кредитного скоринга субъектов кредитных историй, мониторингу кредитных историй;»;

«5) маркетинговые, статистические и аналитические исследования;»;

дополнить подпунктами 9) и 10) следующего содержания:

«9) оказание услуг в проактивном режиме;

10) публикация маркетинговых, статистических и аналитических исследований на интернет-ресурсе кредитного бюро.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Кредитное бюро с государственным участием вправе безвозмездно отправлять уведомления субъектам кредитной истории о выдаче займа и (или) микрокредита, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 7) пункта 2 статьи 7 настоящего Закона, и (или) субъектам единой страховой базы данных в случаях, установленных подпунктом 5) пункта 6 статьи 79 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности», посредством короткого текстового сообщения через единый номер 1414.»;

6) пункт 1 статьи 7-1 изложить в следующей редакции:

«1. Кредитный скоринг рассчитывается кредитным бюро или поставщиками информации, указанными в подпунктах 1) и 1-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, самостоятельно.

Кредитное бюро вправе рассчитывать кредитный скоринг с использованием данных юридических лиц, с которыми кредитным бюро заключены соответствующие соглашения о расчете кредитного скоринга,

в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

Порядок предоставления информации о кредитном скоринге, рассчитанном кредитным бюро, определяется кредитным бюро самостоятельно.»;

7) подпункт 7) пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«7) представлять отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан;»;

8) пункт 1 статьи 19 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) получать из кредитного бюро ранее переданную им информацию.»;

9) в пункте 1 статьи 20:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) иные лица на основании договоров о предоставлении информации, а также лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан, на основании согласия субъекта кредитной истории, полученного в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа о порядке оформления согласия субъектов кредитных историй поставщикам информации, указанным в подпунктах 1), 1-1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета о нем другим лицам из кредитного бюро;»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) Национальный Банк Республики Казахстан.»;

10) подпункт 8) статьи 22 изложить в следующей редакции:

«8) установить бесплатно добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов либо снять его в кредитном бюро, посредством веб-портала «электронного правительства» либо объектов информатизации банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, интегрированных с сервисами, размещенными на шлюзе «электронного правительства».»;

11) статью 23 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Юридические лица на основании заключенного договора с кредитным бюро представляют сведения о субъектах кредитной истории, которые могут быть включены в кредитный отчет, и (или) получают из кредитного бюро аналитическую и (или) статистическую информацию без раскрытия персональных данных, а также в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.»;

12) в статье 26:

пункт 2 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) оценки рисков при осуществлении деятельности получателями кредитных отчетов, указанными в подпункте 3) пункта 1 статьи 20 настоящего Закона.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Кредитные бюро вправе использовать сведения, полученные от поставщиков информации, для осуществления ими маркетинговых, аналитических и статистических исследований.»;

дополнить пунктами 5, 6, 7, 8, 9 и 10 следующего содержания:

«5. Трансграничный обмен осуществляется посредством взаимодействия уполномоченных организаций иностранных государств и кредитных бюро на условиях заключенных между ними договоров о трансграничном обмене, согласованных с уполномоченным органом.

6. Договор о трансграничном обмене содержит следующие условия осуществления трансграничного обмена:

1) правила и регламенты информационного взаимодействия;

2) язык, на котором формируется и передается информация;

3) описание форматов и структур электронных документов и сведений;

4) перечень (состав) идентификационных данных;

5) порядок урегулирования споров, в том числе порядок оспаривания субъектом кредитной истории сведений, входящих в состав кредитных историй;

6) финансовые условия предоставления информации;

7) требования к организационно-техническому обеспечению защиты информации;

8) другие условия, необходимые для осуществления трансграничного обмена.

7. Трансграничный обмен осуществляется при наличии согласия субъекта кредитной истории для трансграничного обмена, которое действительно в течение шести месяцев со дня его представления.

Согласие субъекта кредитной истории для трансграничного обмена оформляется в рамках заявления субъекта кредитной истории на заключение договора о предоставлении займа либо иной сделки между пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории.

В случае, если в течение срока, указанного в части первой настоящего пункта, были заключены договор о предоставлении займа либо иная сделка между пользователем кредитной истории и субъектом кредитной истории, согласие действует до окончания срока действия договора либо иной сделки.

8. Сведения и иная информация, в отношении которых осуществляется трансграничный обмен, включают в себя:

1) запрос о представлении кредитного отчета;

2) согласие субъекта кредитной истории для трансграничного обмена;

3) кредитный отчет;

4) документы, касающиеся оспаривания сведений, входящих в состав кредитных историй.

9. Уполномоченные организации и пользователь кредитной истории при осуществлении трансграничного обмена обязаны обеспечить защиту сведений и информации, в отношении которых осуществляется трансграничный обмен, при их обработке, хранении и передаче.

10. Информация и сведения, полученные при трансграничном обмене, могут быть использованы пользователем кредитной истории исключительно в целях оформления кредитных отношений и (или) мониторинга оформленных кредитных отношений.»;

13) подпункт 2) части первой статьи 28 дополнить словами «или лицензий в электронной форме»;

14) в статье 29:

часть вторую пункта 1 дополнить словами «и Национального Банка Республики Казахстан»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В кредитном отчете для субъекта кредитной истории должна содержаться информация о всех фактах представления в течение одного календарного года кредитных отчетов по кредитной истории данного субъекта с указанием даты выдачи, наименований и реквизитов получателей.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. В кредитном отчете должна содержаться информация о подаче субъектом кредитной истории – физическим лицом заявления на заключение договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита в течение одного месяца после даты получения информации, указанной в абзаце втором части второй пункта 2 статьи 19 настоящего Закона.».

25. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года

«Об инвестиционных и венчурных фондах»:

1) преамбулу исключить;

2) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:

«Статья 3-1. Основные цель, задачи и принципы

государственного регулирования в сфере

деятельности инвестиционных и венчурных фондов

1. Основной целью государственного регулирования в сфере деятельности инвестиционных фондов является установление правовых основ создания, деятельности, реорганизации и ликвидации акционерного инвестиционного фонда, создания, функционирования и прекращения существования паевого инвестиционного фонда и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по обеспечению функционирования инвестиционных фондов, а также правового положения и организации деятельности венчурных фондов.

2. Основными задачами государственного регулирования в сфере деятельности инвестиционных и венчурных фондов являются:

1) установление стандартов деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по инвестиционному управлению активами инвестиционных фондов, их учету и хранению, а также положений о деятельности венчурного управляющего;

2) обеспечение эффективного функционирования инвестиционных и венчурных фондов;

3) сосредоточение ресурсов надзора на деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанной с обеспечением функционирования инвестиционных фондов;

4) определение особенностей договоров, заключаемых в целях венчурного финансирования;

5) обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов акционеров акционерных инвестиционных фондов, держателей паев паевых инвестиционных фондов, акционеров и участников венчурных фондов, полноты и доступности информации для потребителей о деятельности инвестиционных и венчурных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих инвестиционное управление активами инвестиционных фондов, и венчурных управляющих, осуществляющих управление активами венчурных фондов.

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере деятельности инвестиционных и венчурных фондов являются:

1) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования;

2) прозрачность деятельности инвестиционных и венчурных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг по обеспечению функционирования инвестиционных фондов и венчурных управляющих по управлению активами венчурных фондов;

3) эффективное функционирование инвестиционных и венчурных фондов.».

26. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года

«О проектном финансировании и секьюритизации»:

1) преамбулу исключить;

2) подпункт 4-1) статьи 1 дополнить словами «, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан»;

3) главу 1 дополнить статьями 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цели, задачи и принципы

государственного регулирования в сфере

проектного финансирования и секьюритизации

1. Основными целями государственного регулирования в сфере проектного финансирования и секьюритизации являются установление правовых основ и условий проектного финансирования и секьюритизации

в Республике Казахстан, определение особенностей осуществления уступки прав требования и правового режима имущества при проектном финансировании и секьюритизации, правового положения специальной финансовой компании, а также правовых основ и условий синдицированного финансирования.

2. Основными задачами государственного регулирования в сфере проектного финансирования и секьюритизации являются:

1) определение порядка создания, деятельности, реорганизации и ликвидации специальных финансовых компаний;

2) мониторинг деятельности специальных финансовых компаний по вопросам, регулирование которых входит в компетенцию уполномоченного органа;

3) обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов кредиторов.

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере проектного финансирования и секьюритизации являются:

1) обеспечение прозрачности деятельности специальных финансовых компаний;

2) ответственность специальных финансовых компаний.

Статья 2-2. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган принимает обязательные для исполнения специальными финансовыми компаниями нормативные правовые акты

в сфере регулирования деятельности специальных финансовых компаний

в соответствии с целями и задачами, предусмотренными пунктами 1 и 2

статьи 2-1 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется

в положении об уполномоченном органе.».

27. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2006 года «О взаимном страховании»:

1) преамбулу исключить;

2) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цель, задача и принципы

государственного регулирования в сфере

деятельности общества

1. Основной целью государственного регулирования в сфере деятельности общества является установление правовых основ деятельности общества по осуществлению взаимного страхования.

2. Основной задачей государственного регулирования в сфере деятельности общества является защита прав и законных интересов страхователей, застрахованных и выгодоприобретателей.

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере деятельности общества являются:

1) обеспечение равенства прав и обязанностей членов общества;

2) защита прав и законных интересов страхователей, застрахованных и выгодоприобретателей.»;

3) в статье 5:

подпункт 1) исключить;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) принимает нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности обществ в соответствии с целью и задачей, предусмотренными пунктами 1 и 2 статьи 2-1 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется в положении об уполномоченном органе;».

28. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года

«Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»:

дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цель, задачи и принципы государственного

регулирования в сфере деятельности организации,

осуществляющей обязательное гарантирование депозитов

1. Основной целью государственного регулирования в сфере деятельности организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, является установление правовых основ создания, деятельности организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, а также условий участия банков (филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, в системе обязательного гарантирования депозитов.

2. Основными задачами государственного регулирования в сфере деятельности организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, являются:

1) формирование инфраструктуры системы обязательного гарантирования депозитов;

2) содействие обеспечению стабильности финансовой системы;

3) защита прав и законных интересов депозиторов гарантируемых депозитов в случае лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций.

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере деятельности организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, являются:

1) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования;

2) ответственность организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.».

29. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) часть вторую пункта 2 статьи 58 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 62 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;».

30. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»:

1) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цель, задачи и принципы

государственного регулирования в сфере

микрофинансовой деятельности

1. Основной целью государственного регулирования в сфере микрофинансовой деятельности является установление правовых основ осуществления микрофинансовой деятельности.

2. Основными задачами государственного регулирования в сфере микрофинансовой деятельности являются:

1) регулирование деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, установление стандартов деятельности, контроль и надзор за микрофинансовой деятельностью;

2) защита прав и законных интересов потребителей услуг организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере микрофинансовой деятельности являются:

1) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования;

2) прозрачность деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность;

3) ответственность организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.»;

2) в статье 3:

пункты 3-2 и 3-3 изложить в следующей редакции:

«3-2. Физическое лицо вправе установить бесплатно добровольный отказ от получения микрокредитов либо снять его в кредитном бюро, посредством веб-портала «электронного правительства» либо объектов информатизации микрофинансовой организации, интегрированных с сервисами, размещенными на шлюзе «электронного правительства».

3-3. Микрофинансовой организации запрещается предоставлять микрокредиты физическому лицу при наличии информации об установлении им добровольного отказа от получения микрокредитов в его кредитном отчете, полученном микрофинансовой организацией до принятия решения о предоставлении микрокредита.

Данный запрет не распространяется на случаи выдачи микрокредита ломбардом.

Микрофинансовой организации запрещается предоставлять потребительские микрокредиты, не обеспеченные залогом имущества, подлежащим регистрации, физическому лицу без согласия супруга (супруги), порядок получения которого и минимальный размер потребительского микрокредита, по которому необходимо согласие, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Микрофинансовой организации запрещается заключать договор о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, с физическим лицом, у которого в кредитном отчете отсутствует информация о ранее полученных микрокредитах и (или) банковских займах, без его личного присутствия в микрофинансовой организации. Минимальный размер микрокредита по договору потребительского микрокредита, для заключения которого необходимо личное присутствие физического лица, определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в пункте 3 статьи 4 настоящего Закона.

В случаях и порядке, которые предусмотрены нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в пункте 3 статьи 4 настоящего Закона, микрофинансовая организация заключает договор о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества,

с физическим лицом только после получения его согласия на заключение

такого договора. В случае заключения указанного договора посредством Интернета согласие на его заключение оформляется в кредитном бюро,

на веб-портале «электронного правительства» либо посредством объектов информатизации микрофинансовой организации, интегрированных

с сервисами, размещенными на шлюзе «электронного правительства».

Требование, предусмотренное частью четвертой настоящего пункта, не распространяется на случаи заключения договора о предоставлении микрокредита, а также передачи суммы потребительского микрокредита на банковский счет продавца (поставщика) товаров, работ и услуг на цели приобретения товаров, работ и услуг, получение которых подтверждается заемщиком (покупателем).

Микрофинансовая организация осуществляет передачу денег заемщику по потребительскому микрокредиту, не обеспеченному залогом имущества, на основании договора о предоставлении микрокредита, заключенного посредством Интернета, размер которого превышает минимальный размер, определенный нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в пункте 3 статьи 4 настоящего Закона,

с соблюдением следующих требований:

1) не ранее чем через двадцать четыре часа с момента подписания договора либо увеличения суммы микрокредита;

2) после предоставления заемщиком по истечении срока, указанного

в подпункте 1) настоящей части, согласия на получение потребительского микрокредита, оформленного в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в пункте 3 статьи 4 настоящего Закона.

В случае предоставления заемщику посредством Интернета нескольких потребительских микрокредитов, не обеспеченных залогом имущества, сумма которых в результате сложения превышает минимальный размер, определенный нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в пункте 3 статьи 4 настоящего Закона, микрофинансовая организация соблюдает требование, предусмотренное подпунктом 1) части седьмой настоящего пункта, в соответствии с внутренними документами с учетом требований, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в пункте 3-1 настоящей статьи.

Требования, предусмотренные частями первой, пятой и седьмой настоящего пункта, не распространяются на случаи передачи суммы потребительского микрокредита на банковский счет продавца (поставщика) товаров, работ и услуг на цели приобретения товаров, работ и услуг, получение которых подтверждается заемщиком (покупателем), и (или) кредитора на цели погашения задолженности по микрокредиту заемщика, полученному в той же микрофинансовой организации.

В случае выдачи микрофинансовой организацией микрокредита без соблюдения требования, предусмотренного частью третьей настоящего пункта, микрофинансовая организация не вправе требовать от физического лица исполнения обязательств по такому микрокредиту. Не позднее трех рабочих дней со дня выявления факта выдачи микрокредита без соблюдения требования, предусмотренного частью третьей настоящего пункта, микрофинансовая организация, принимает следующие меры:

принимает решение о списании задолженности клиента по такому микрокредиту;

прекращает взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому микрокредиту клиента;

вносит корректировки в кредитную историю клиента в кредитных бюро путем устранения записей об информации по такому микрокредиту;

осуществляет возврат клиенту ранее удержанных (уплаченных) сумм вознаграждения и (или) неустойки по такому микрокредиту.

Меры, предусмотренные частью десятой настоящего пункта, распространяются на случаи выдачи микрокредита без соблюдения любого из требований, предусмотренных частями первой, четвертой, пятой, седьмой и восьмой настоящего пункта, при условии получения микрофинансовой организацией процессуальных документов правоохранительных органов, указанных в части второй пункта 3-4 настоящей статьи.»;

в пункте 3-4:

часть первую изложить в следующей редакции:

«3-4. С момента обнаружения неправомерного доступа к информации, составляющей тайну предоставления микрокредита, ее неправомерного изменения, осуществления неправомерных действий со стороны третьих лиц либо иных незаконных (мошеннических) действий с микрокредитами физических лиц микрофинансовая организация в течение одного рабочего дня информирует об этом клиента и уполномоченный орган, в течение двух рабочих дней принимает меры для устранения неправомерных действий и в течение десяти рабочих дней принимает меры для устранения последствий таких действий.»;

абзац первый части второй после слова «потерпевшим» дополнить словами «по уголовному правонарушению, связанному с оформлением микрокредита мошенническим способом,»;

в части третьей слова «микрокредита мошенническим способом без участия клиента» заменить словами «на клиента, признанного потерпевшим по уголовному делу, микрокредита мошенническим способом вследствие незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении микрокредита путем использования удаленного управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг микрофинансовой организации или нарушения микрофинансовой организацией порядка проведения биометрической идентификации либо установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества»;

пункт 3-5 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае заключения микрофинансовой организацией договора о предоставлении микрокредита с физическим лицом посредством Интернета без соблюдения требования, установленного частью первой настоящего пункта, микрофинансовая организация не вправе требовать исполнения обязательств по такому микрокредиту и не позднее трех рабочих дней с даты выявления факта выдачи такого микрокредита принимает меры, предусмотренные частью десятой, с учетом требований части одиннадцатой пункта 3-3 настоящей статьи.»;

дополнить пунктом 3-6 следующего содержания:

«3-6. Микрофинансовой организации запрещается предоставлять микрокредиты военнослужащим срочной воинской службы на период прохождения ими срочной воинской службы в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях при наличии информации о призыве такого военнослужащего на срочную воинскую службу в его кредитном отчете, полученном микрофинансовой организацией до принятия решения о предоставлении микрокредита.

Обмен сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении осуществляется посредством обеспечения взаимодействия информационных систем государственных органов и кредитных бюро в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с Министерством обороны Республики Казахстан.

В случаях, предусмотренных частью второй настоящего пункта, сбор, обработка и использование персональных данных осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае предоставления микрофинансовой организацией микрокредита военнослужащему срочной воинской службы при наличии информации о призыве такого военнослужащего на срочную воинскую службу в его кредитном отчете, полученном микрофинансовой организацией до принятия решения о предоставлении микрокредита, микрофинансовая организация не вправе требовать исполнения обязательств по такому микрокредиту и не позднее трех рабочих дней с даты выявления факта выдачи такого микрокредита принимает меры, предусмотренные частью десятой пункта 3-3 настоящей статьи.»;

3) пункт 2-1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2-1. Микрофинансовая организация обязана указывать годовую эффективную ставку вознаграждения в договорах о предоставлении микрокредита, а также при распространении информации о величинах вознаграждения по микрокредитам, в том числе при ее публикации.»;

4) в статье 7:

в пункте 2:

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) представлять финансовую и иную отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) представлять отчетность о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан;»;

в части второй подпункта 11-2) слова «микрофинансовых организаций» заменить словами «кредитных бюро»;

в пункте 3:

подпункт 1-2) изложить в следующей редакции:

«1-2) устанавливать и взимать с заемщика (заявителя) любые платежи, за исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения по микрокредиту, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности;»;

дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:

«1-3) устанавливать и взимать с заемщика (заявителя) любые платежи, за исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту, связанному с осуществлением предпринимательской деятельности;»;

5) в статье 9-2:

пункт 2:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) изменением в сторону уменьшения размера ежемесячного платежа не менее чем на пятьдесят процентов от платежа, установленного графиком погашения микрокредита;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Порядок рассмотрения заявления заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, перечень документов, прилагаемых к нему, а также порядок информирования уполномоченного органа о результатах рассмотрения заявления микрофинансовой организацией определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

пункт 3 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Микрофинансовая организация принимает решение о согласии

с предложенными изменениями в условия договора о предоставлении микрокредита на срок не менее трех месяцев при подаче заявления о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, предусмотренных подпунктом 1-1) и (или) подпунктом 2) части первой

пункта 2 настоящей статьи, заемщиком – физическим лицом:

1) относящимся к социально уязвимым слоям населения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях»;

2) пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения.

Решение о согласии с предложенными изменениями в условия договора о предоставлении микрокредита, заключенного с заемщиком – физическим лицом, указанным в подпункте 1) части второй настоящего пункта, принимается при условии снижения среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика с заявлением, более чем на тридцать процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с заявлением либо назначения адресной социальной помощи.»;

в части первой пункта 4 слово «третьей» заменить словом «пятой»;

6) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Общие требования к операциям,

проводимым микрофинансовой организацией

1. Микрофинансовая организация осуществляет микрофинансовую деятельность при наличии правил предоставления микрокредитов, содержащих следующие сведения:

1) порядок подачи заявления на предоставление микрокредита и порядок его рассмотрения;

2) порядок заключения договора о предоставлении микрокредита;

3) предельные суммы и сроки предоставления микрокредита;

4) предельные величины ставок вознаграждения по предоставляемым микрокредитам;

5) порядок выплаты вознаграждения по предоставленным микрокредитам;

6) требования к принимаемому микрофинансовой организацией обеспечению;

7) правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам;

8) методы погашения микрокредита;

9) порядок рассмотрения обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления микрокредита.

Срок рассмотрения обращения клиента не должен превышать пятнадцать рабочих дней со дня поступления обращения в микрофинансовую организацию.

Срок рассмотрения обращения может быть продлен на пятнадцать рабочих дней ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения обращения, о чем клиент извещается в течение трех рабочих дней со дня продления срока рассмотрения обращения;

10) права и обязанности микрофинансовой организации и его клиента, их ответственность;

11) положение о порядке работы с клиентами, в том числе включающее порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения, а также особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица;

12) иные условия, требования и ограничения, не противоречащие законам Республики Казахстан.

2. Правила предоставления микрокредитов должны соответствовать порядку предоставления микрокредитов, раскрытия информации и рассмотрения микрофинансовыми организациями обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления микрокредитов, определяемому нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

7) подпункт 6) пункта 6 статьи 21 после слова «преследования,» дополнить словами «национальной безопасности и правоохранительными органами,»;

8) статью 24 дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«2-1. Микрофинансовая организация при распространении и (или) размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по микрокредиту, обязана указывать годовую эффективную ставку вознаграждения.

2-2. При распространении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по микрокредиту, в том числе при ее публикации, годовая эффективная ставка вознаграждения указывается в цифровом выражении, в одинаковой по размеру и стилю оформления шрифтов форме с другими ставками вознаграждения. Не допускается указание годовой эффективной ставки вознаграждения шрифтом, меньше используемого,

при указании иной информации в данной рекламе.»;

9) подпункт 7) пункта 2 статьи 25-3 исключить;

10) в статье 27:

в заголовке слова «и Национального Банка Республики Казахстан» исключить;

часть первую дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) принимает обязательные для исполнения организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, нормативные правовые акты в сфере регулирования микрофинансовой деятельности в соответствии

с целью и задачами, которые предусмотрены пунктами 1 и 2 статьи 2-1 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется в положении об уполномоченном органе;»;

часть вторую исключить;

11) в подпункте 3) части первой пункта 7 статьи 29-1 слова

«и внутренних правил микрофинансового омбудсмана» исключить;

12) пункт 1 статьи 29-2 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) не владеющее государственным языком.»;

13) часть третью пункта 5 статьи 29-4 изложить в следующей редакции:

«В случае нарушения микрофинансовым омбудсманом требований, предусмотренных частью первой настоящего пункта, совет представителей вправе рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий микрофинансового омбудсмана.»;

14) часть вторую статьи 31-1 после слова «уведомлению,» дополнить словами «и сведений по утвержденным финансовым продуктам, указываемым в уведомлении,».

31. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) графу 3 строки 53 приложения 1 дополнить пунктом 37 следующего содержания:

«37. Предоставление жилищными строительными сберегательными банками кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности в рамках государственной образовательной накопительной системы.»;

2) в приложении 2:

слова:

«

87-12. Выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов Разрешение на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов Неотчуждаемое; срок действия 3 года; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется 87-13. Выдача разрешения на передачу третьим лицам на территории Республики Казахстан импортированных специфических товаров, а также товаров, импортированных с предоставлением гарантийных обязательств Разрешение на передачу третьим лицам на территории Республики Казахстан импортированных специфических товаров, а также товаров, импортированных с предоставлением гарантийных обязательств 87-14. Выдача разрешения виртуальному оператору сотовой связи Разрешение виртуальному оператору сотовой связи 87-14. Выдача разрешения на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов Разрешение на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов Неотчуждаемое

» заменить словами:

«

87-13. Выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов Разрешение на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов Неотчуждаемое; срок действия 3 года; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется 87-14. Выдача разрешения на передачу третьим лицам на территории Республики Казахстан импортированных специфических товаров, а также товаров, импортированных с предоставлением гарантийных обязательств Разрешение на передачу третьим лицам на территории Республики Казахстан импортированных специфических товаров, а также товаров, импортированных с предоставлением гарантийных обязательств 87-15. Выдача разрешения виртуальному оператору сотовой связи Разрешение виртуальному оператору сотовой связи

»;

класс 1 дополнить строкой 87-18 следующего содержания:

«

87-18. Выдача разрешения на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов Разрешение на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов Неотчуждаемое

».

32. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»:

в части второй пункта 1 статьи 37 слова «, «Вестник Национального Банка Республики Казахстан» исключить.

33. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О почте»:

часть вторую пункта 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«Национальный оператор почты представляет финансовую и иную отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.».

34. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) преамбулу исключить;

2) подпункт 7-3) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«7-3) центр обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан) – юридическое лицо Национального Банка Республики Казахстан, которое осуществляет координацию и принятие мер, направленных на выявление и предотвращение платежных транзакций с признаками мошенничества и иных платежных транзакций, в порядке, предусмотренном статьей 25-1 настоящего Закона (далее – антифрод-центр);»;

3) в пункте 3 статьи 2 слово «Требования» заменить словом «Положения»;

4) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:

«Статья 3-1. Цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Целью настоящего Закона является регулирование общественных отношений, возникающих в сфере организации и функционирования платежных систем, регулирования платежных систем и надзора (оверсайта)

за ними, регулирования рынка платежных услуг, контроля и надзора за ним,

а также осуществления платежей и (или) переводов денег в Республике Казахстан.

2. Задачами настоящего Закона являются:

1) регулирование рынка платежных услуг, деятельности поставщиков платежных услуг и операторов платежных систем, связанной с осуществлением платежей и переводов денег, оказанием платежных услуг;

2) разработка и установление требований к деятельности поставщиков платежных услуг, операторов платежных систем для участия на рынке платежных услуг, к порядку взаимодействия субъектов рынка платежных услуг и оказания платежных услуг;

3) осуществление контроля и надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг, операторов платежных систем в пределах своей компетенции;

4) содействие обеспечению устойчивости финансовой системы и экономики государства, организационным и процедурным мероприятиям, направленным на предотвращение мошенничества, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

3. Регулирование отношений, связанных с функционированием платежных систем, регулированием рынка платежных услуг, осуществлением платежей и переводов денег, основывается на принципах:

1) законности;

2) обеспечения равенства всех перед законом, уважения прав и свобод субъектов платежного рынка и защиты интересов потребителей платежных услуг;

3) обеспечения экономической безопасности и независимости национального платежного рынка.»;

5) пункты 1 и 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1. Национальный Банк Республики Казахстан обеспечивает организацию и функционирование платежных систем, осуществляет регулирование платежных систем и надзор (оверсайт) за ними, регулирование рынка платежных услуг, контроль и надзор за ним, а также регулирование платежей и (или) переводов денег в соответствии с настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан.

Сфера платежных систем, рынка платежных услуг, платежей и (или) переводов денег является частью сферы финансового рынка и финансовых организаций и финансового законодательства Республики Казахстан.»;

«3. Перечень подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии

с законами Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к его компетенции, определяется в положении о Национальном Банке Республики Казахстан.»;

6) часть вторую пункта 2 статьи 25 после слова «платежей» дополнить словами «, порядок оказания электронных банковских услуг и применения кодов секторов экономики и назначения платежей»;

7) в статье 25-1:

пункт 1 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) оказывает содействие по выявлению и предотвращению иных платежных транзакций, которые признаются незаконными и (или) запрещены в соответствии с законами Республики Казахстан, на основании информации органов уголовного преследования, национальной безопасности и правоохранительных органов;»;

в пункте 2:

в подпункте 1) слово «заявление» заменить словом «обращение»;

в подпункте 4):

после слова «если» дополнить словами «отправитель денег и (или)»;

слово «находится» заменить словом «находятся»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Правилами организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан), утверждаемыми Национальным Банком Республики Казахстан, определяются:

1) порядок осуществления деятельности антифрод-центра и взаимодействия антифрод-центра с лицами, участвующими в его деятельности;

2) порядок осуществления антифрод-центром формирования и ведения баз данных о событиях и попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества и предоставления к ним доступа лицам, участвующим в деятельности антифрод-центра;

3) порядок и сроки отказа и приостановления исполнения указания финансовыми организациями, платежными организациями при получении информации антифрод-центра о лицах, связанных с платежными транзакциями с признаками мошенничества;

4) порядок, формы и сроки направления финансовыми организациями, платежными организациями в антифрод-центр информации обо всех событиях и (или) попытках осуществления платежных транзакций с признаками мошенничества;

5) порядок и виды представления ограниченного перечня финансовых или платежных услуг в случае включения клиента в базы данных антифрод-центра финансовой организацией, платежной организацией, а также порядок

обращения клиента в финансовую организацию, платежную организацию для получения ограниченного перечня финансовых или платежных услуг;

6) порядок взаимодействия органов уголовного преследования, национальной безопасности и правоохранительных органов, финансовых организаций или платежных организаций в целях выявления и предотвращения иных платежных транзакций, которые признаются незаконными и (или) запрещены в соответствии с законами Республики Казахстан;

7) порядок возврата денег клиенту, указанному в уведомлении

от органа уголовного преследования, санкционированного прокурором,

о признании транзакции мошеннической.»;

в пункте 3:

часть первую исключить;

часть вторую после слова «преследования,» дополнить словами «национальной безопасности, правоохранительные органы,»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Финансовые организации, платежные организации при выявлении платежной транзакции с признаками мошенничества осуществляют следующие действия:

1) приостанавливают исполнение указания и (или) расходные операции по банковскому счету, электронному кошельку или блокируют сумму платежа и (или) перевода денег на срок не более пяти рабочих дней;

2) в порядке, установленном договором, заключенным с клиентом, предоставляют клиенту информацию о приостановлении исполнения указания и (или) расходных операций по банковскому счету, электронному кошельку клиента или блокировании суммы платежа и (или) перевода денег с указанием причин и оснований;

3) в течение пяти рабочих дней с даты приостановления исполнения указания и (или) расходных операций по банковскому счету, электронному кошельку клиента или блокирования суммы платежа и (или) перевода денег проводят анализ операций своего клиента, в том числе по получению дополнительной информации от клиента, необходимой для выяснения обстоятельств и принятия решения;

4) в случае непредоставления клиентом запрашиваемой информации в течение срока проведения анализа блокируют банковский счет, электронный кошелек до момента получения пояснений от клиента;

5) если по результатам анализа финансовой организацией, платежной организацией принимается решение о непризнании транзакции мошеннической, финансовые организации, платежные организации осуществляют приостановленный платеж и (или) перевод денег, возобновляют расходные операции по банковскому счету, электронному кошельку клиента или снимают блокирование с суммы платежа и (или) перевода денег, если не имеется иных оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, препятствующих проведению данного платежа и (или) перевода денег, возобновлению расходных операций по банковскому счету, электронному кошельку клиента или снятию блокирования с суммы данного платежа и (или) перевода денег;

6) при наличии оснований или подтверждения участия клиента в осуществлении платежной транзакции с признаками мошенничества направляют через антифрод-центр уведомление в орган уголовного преследования для последующего проведения им мероприятий, установленных законами Республики Казахстан, с одновременным включением клиента в базу о попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.

При приостановлении расходных операций по банковскому счету, электронному кошельку в рамках норм, установленных данной статьей, клиент вправе обратиться в финансовую организацию, платежную организацию для получения ограниченного перечня финансовых или платежных услуг в соответствии с требованиями нормативного правового акта Национального Банка Республики Казахстан, указанного в пункте 2-1 настоящей статьи.»;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Орган уголовного преследования в течение трех рабочих дней с даты получения сообщения (информации) от антифрод-центра информирует финансовую или платежную организацию о дальнейших действиях, в том числе о наличии либо отсутствии оснований для осуществления приостановленного платежа и (или) перевода денег и (или) возобновления расходных операций по банковскому счету, электронному кошельку клиента или снятия блокирования с суммы платежа и (или) перевода денег.

Финансовые или платежные организации в случае неполучения по истечении трех рабочих дней с даты уведомления антифрод-центра решения органа уголовного преследования о дальнейших действиях осуществляют приостановленный платеж и (или) перевод денег, возобновляют расходные операции по банковскому счету, электронному кошельку клиента или снимают блокирование с суммы платежа и (или) перевода денег, если не имеется иных оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, препятствующих проведению данного платежа и (или) перевода денег, возобновлению расходных операций по банковскому счету, электронному кошельку клиента или снятию блокирования с суммы данного платежа и (или) перевода денег.

Органы уголовного преследования, национальной безопасности, правоохранительные органы вправе использовать антифрод-центр для оперативного взаимодействия с финансовыми или платежными организациями в целях выявления и предотвращения иных платежных транзакций, которые признаются незаконными и (или) запрещены в соответствии с законами Республики Казахстан.

Порядок взаимодействия органов уголовного преследования, национальной безопасности, правоохранительных органов и финансовых или платежных организаций в целях выявления, пресечения и предотвращения иных платежных транзакций, которые признаются незаконными и (или) запрещены в соответствии с законами Республики Казахстан, определяется нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, указанным в пункте 2-1 настоящей статьи.

5. Финансовая либо платежная организация при включении клиента в базы данных антифрод-центра отказывает либо представляет клиенту ограниченный перечень финансовых и (или) платежных услуг.

Порядок и виды представления ограниченного перечня финансовых и (или) платежных услуг устанавливаются нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, указанным в пункте 2-1 настоящей статьи.»;

пункты 6 и 8 дополнить словами «, указанным в пункте 2-1 настоящей статьи»;

пункт 9 после слова «преследования» дополнить словами

«, национальной безопасности и правоохранительным органам»;

пункт 10:

дополнить словами «, указанным в пункте 2-1 настоящей статьи»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Антифрод-центр имеет право на формирование и ведение иных баз данных, необходимых для осуществления своих функций.»;

в пункте 11:

после слова «преследования,» дополнить словами «национальной безопасности и правоохранительными органами,»;

слова «и другие сведения, необходимые для идентификации клиента и платежей и (или) переводов денег с его участием» заменить словами «статусе нахождения на территории Республики Казахстан и другие сведения, необходимые для идентификации клиента и платежей и (или) переводов денег с его участием, в том числе из баз данных органов национальной безопасности»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Действия финансовых и платежных организаций, осуществляемые в соответствии с настоящей статьей, в том числе отказ или приостановление исполнения указания и (или) расходных операций по банковскому счету, электронному кошельку клиента, блокирование сумм денег на банковском счете или электронном кошельке клиента, а также передача сведений, составляющих банковскую и иную охраняемую законом тайну, не являются основаниями для привлечения к ответственности финансовых и платежных организаций, предусмотренной законами Республики Казахстан, а также гражданско-правовым договором.»;

8) в статье 27:

подпункт 1) части первой пункта 3 дополнить словами «, возмещения материального ущерба и необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера»;

пункт 7 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Размер лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, устанавливается нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.»;

часть третью пункта 10 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;»;

часть вторую пункта 11 после слов «социального страхования,» дополнить словами «возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера,»;

9) статью 39 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Национальный Банк Республики Казахстан определяет порядок выпуска платежных карточек, а также требования к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан.»;

10) пункт 8 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«8. Национальный Банк Республики Казахстан определяет порядок выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требования к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан.»;

11) подпункт 5) части первой пункта 7 статьи 46 после слов «социального страхования,» дополнить словами «возмещения материального

ущерба и предоставления необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера,»;

12) в статье 57:

пункт 1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) получения банком бенефициара уведомления от органа уголовного преследования, санкционированного прокурором, о признании транзакции мошеннической и необходимости возврата клиенту, указанному в уведомлении, суммы денег, заблокированной в порядке, предусмотренном статьей 25-1 настоящего Закона.

Порядок возврата денег определяется нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.»;

пункт 3 после слов «переводу денег» дополнить словами «, а также денег, заблокированных в порядке, предусмотренном статьей 25-1 настоящего Закона,»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Возврат денег по ошибочному указанию или несанкционированному платежу и (или) переводу денег, а также денег, заблокированных в порядке, предусмотренном статьей 25-1 настоящего Закона, осуществляется банком бенефициара не позднее следующего операционного дня со дня обнаружения факта ошибочности указания или несанкционированности платежа и (или) перевода денег или со дня получения уведомления от органа уголовного преследования, санкционированного прокурором, о признании транзакции мошеннической за счет имеющихся денег на банковском счете бенефициара, в том числе в случае, если по банковскому счету имеются акты о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете, и (или) временного ограничения на распоряжение имуществом и (или) решения, и (или) распоряжения уполномоченных государственных органов или должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету, и (или) неисполненные указания, подлежащие исполнению в неопределенные сроки.».

35. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности»:

1) главу 1 дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цель, задачи и принципы государственного

регулирования в сфере коллекторской деятельности

1. Основной целью государственного регулирования в сфере коллекторской деятельности является установление правовых основ деятельности коллекторских агентств.

2. Основными задачами государственного регулирования в сфере коллекторской деятельности являются:

1) установление стандартов деятельности коллекторских агентств;

2) установление порядка взаимодействия коллекторских агентств с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, связанным обязательствами в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита;

3) обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов должников и (или) их представителей, и (или) третьих лиц, связанных обязательствами в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита.

3. Основными принципами государственного регулирования в сфере коллекторской деятельности являются:

1) прозрачность деятельности коллекторских агентств;

2) повышение стандартов, методов регулирования и контроля за деятельностью коллекторских агентств;

3) ответственность коллекторских агентств.»;

2) в статье 4:

пункт 2 дополнить словами «и наличия в договоре банковского займа или договоре о предоставлении микрокредита права кредитора на привлечение коллекторского агентства при допущении заемщиком просрочки исполнения обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита»;

часть пятую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Досрочное прекращение коллекторской деятельности в отношении должника допускается в случаях, предусмотренных настоящим Законом либо договором о взыскании задолженности, а также в случаях:

1) признания должника банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

2) смерти должника;

3) выезда должника за пределы Республики Казахстан;

4) исключения коллекторского агентства из реестра коллекторских агентств;

5) исполнения должником обязательства перед кредитором по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

6) предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 15 настоящего Закона.»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Требования, предусмотренные подпунктами 3) и 4) части первой настоящего пункта, за исключением требования по взаимодействию в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни, не распространяются на взаимодействие коллекторского агентства с должником и (или) его представителем, нарушающими (нарушающим) обязанности, предусмотренные пунктом 2 статьи 16 настоящего Закона.»;

4) в пункте 1 статьи 15:

подпункт 2) после слова «письменно» дополнить словами «или посредством системы электронного документооборота»;

подпункт 2-1) после слова «должниками» дополнить словами «письменно или посредством системы электронного документооборота»;

в подпункте 11) слова «сроки и порядке, а также по форме, которые установлены Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору

финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан»;

подпункт 13) после слова «агентства» дополнить словами «письменно или посредством системы электронного документооборота»;

5) подпункт 6) пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«6) обращаться в кредитное бюро, коллекторское агентство и (или) к кредитору для получения справки о наличии или отсутствии задолженности;»;

6) в статье 17:

в заголовке слова «и Национального Банка Республики Казахстан» исключить;

пункт 2 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) принимает обязательные для исполнения коллекторскими агентствами нормативные правовые акты в сфере регулирования коллекторской деятельности в соответствии с целью и задачами, которые предусмотрены пунктами 1 и 2 статьи 2-1 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется в положении об уполномоченном органе;»;

пункт 3 исключить.

36. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле»:

1) в статье 4:

в заголовке слова «и задачи» заменить словами «, задачи и принципы»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Осуществление валютного регулирования и валютного контроля основывается на следующих принципах:

1) законности;

2) соблюдения прав и законных интересов резидентов и нерезидентов при проведении ими валютных операций;

3) полноты, достоверности и своевременности учета и отчетности по валютным операциям;

4) обеспечения защиты внутреннего валютного рынка и экономики Республики Казахстан;

5) отсутствия ограничений в проведении валютных операций при соблюдении процедур, установленных законодательством Республики Казахстан.»;

2) в статье 5:

часть первую пункта 3 после слова «Законом» дополнить словами

«и актами Президента Республики Казахстан»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Национальный Банк Республики Казахстан утверждает нормативные правовые акты в области валютного регулирования и валютного контроля, в том числе формы учета и отчетности по валютным операциям,

а также порядок и сроки их представления по согласованию либо совместно

с уполномоченными государственными органами в соответствии с их компетенцией.

Перечень подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к его компетенции, определяется в положении о Национальном Банке Республики Казахстан.»;

пункт 6 исключить;

3) в статье 10:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утверждаемыми Национальным Банком Республики Казахстан, определяются порядок покупки и (или) продажи безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, требования к юридическим лицам – резидентам (за исключением уполномоченных банков) по подтверждению целей покупки иностранной валюты за национальную валюту на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и ее использования на заявленные цели, а также пороговое значение для суммы покупки, при превышении которого применяются эти требования.»;

пункт 7 исключить.

37. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года

«О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан»:

1) часть первую подпункта 11) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«11) процедура внесудебного банкротства – процедура, осуществляемая в отношении должника во внесудебном порядке с целью прекращения обязательств по договорам банковского займа и договорам

о предоставлении микрокредита физических лиц перед банками

второго уровня, филиалами банка – нерезидента Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность,

или коллекторскими агентствами.»;

2) в пункте 1 статьи 5:

в абзаце первом подпункта 2) слова «, указанными в заявлении,» исключить;

часть третью подпункта 3) изложить в следующей редакции:

«Требования настоящего подпункта не распространяются на обязательства, предусмотренные частью второй подпункта 11) статьи 1

настоящего Закона, а также на договор банковского займа и (или) договор

о предоставлении микрокредита, заключенные до 1 января 2025 года.»;

3) часть третью подпункта 5) пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Требования о проведении мер по проведению урегулирования и (или) взысканию задолженности, указанные в настоящем подпункте,

не распространяются на обязательства перед кредиторами, указанными

в части второй подпункта 11) статьи 1 настоящего Закона, а также на договор банковского займа и (или) договор о предоставлении микрокредита, заключенные до 1 января 2025 года.»;

4) подпункт 5) пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«5) обратиться в уполномоченный орган при наличии документов, указывающих на признаки преднамеренного банкротства, для привлечения должника к ответственности, установленной законами Республики Казахстан;»;

5) в статье 18:

в части первой пункта 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) должник подал в уполномоченный орган заявление через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», веб-портал «электронного правительства» и (или) специальное мобильное приложение

о прекращении процедуры внесудебного банкротства;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) в собственность должника поступило имущество или изменилось его финансовое и (или) имущественное положение, позволяющее ему полностью или более чем на тридцать процентов исполнить свои обязательства перед кредиторами;»;

подпункт 4) после слова «должника» дополнить словами «на дату подачи заявления о применении процедуры внесудебного банкротства»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Повторно заявление о применении процедуры внесудебного банкротства должник вправе подать не ранее чем через шесть месяцев после даты прекращения процедуры по основаниям, предусмотренным

подпунктами 2) и 4) части первой пункта 1 настоящей статьи.»;

6) пункт 2 статьи 19 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Обязательства перед кредиторами, указанными в подпункте 11) статьи 1 настоящего Закона, сведения о которых не представлены в кредитные бюро, в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан», подлежат прекращению в отношении заемщика, признанного банкротом.

Действие настоящего пункта не распространяется на обязательства должников, являющихся гарантом, поручителем и (или) залогодателем по обязательствам третьих лиц.»;

7) в пункте 3 статьи 20:

подпункт 1) дополнить словами «с приложением копий документов, подтверждающих основание и сумму задолженности»;

часть четвертую подпункта 4) изложить в следующей редакции:

«Представление документа, предусмотренного настоящим подпунктом, не требуется в случаях, если:

договор банковского займа и (или) договор о предоставлении микрокредита заключены до 1 января 2025 года;

с момента возникновения просроченной задолженности истекло двенадцать месяцев.»;

8) в статье 23:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Финансовый управляющий:

1) не позднее пяти рабочих дней после его назначения истребует от государственных органов, физических и юридических лиц информацию о банкроте, принадлежащем (принадлежавшем) ему имуществе и копии подтверждающих документов, которые должны быть представлены ему на безвозмездной основе в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подачи запроса;

2) не позднее пяти рабочих дней после его назначения запрашивает у уполномоченного органа информацию о наличии и номерах банковских счетов банкрота, которая должна быть предоставлена ему на безвозмездной основе в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подачи запроса;

3) не позднее пяти рабочих дней со дня установления лиц, имеющих задолженность перед банкротом, предъявить требования о взыскании этой задолженности в судебном порядке;

4) выявляет сделки, совершенные должником при обстоятельствах, указанных в статье 14 настоящего Закона, и в срок не позднее двух месяцев с даты выявления такой сделки предъявляет требования о признании их недействительными либо о возврате имущества в судебном порядке, в том числе по ходатайству кредитора, выявившего такую сделку;

5) осуществляет продажу имущества банкрота в соответствии с планом продажи;

6) ведет реестр требований кредиторов;

7) осуществляет расчеты с кредиторами не позднее пяти рабочих дней после поступления денег в пользу должника, а также проводит расчеты с кредиторами в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов;

8) предоставляет в уполномоченный орган текущую и запрашиваемую информацию о ходе осуществления процедуры банкротства по форме,

в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом;

9) сообщает о ходе осуществления процедуры банкротства, финансовом состоянии должника кредитору на основании его письменного запроса в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса;

10) в случае вынесения судебного акта, затрагивающего интересы банкрота и его кредиторов, в течение семи рабочих дней со дня его получения рассматривает вопрос об обжаловании данного судебного акта;

11) в течение трех рабочих дней после вступления в законную силу судебного акта о завершении процедуры банкротства направляет его копию

в уполномоченный орган;

12) в течение трех рабочих дней со дня отмены судебного акта о признании должника банкротом передает должнику правоустанавливающие документы на имущество, а также материальные и иные ценности. В случае наличия имущества, являющегося предметом залога, правоустанавливающие документы на такое имущество подлежат передаче залоговому кредитору;

13) в случае отстранения финансового управляющего передает вновь назначенному финансовому управляющему в течение трех рабочих дней со дня его назначения правоустанавливающие документы на имущество банкрота, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту, а также имеющуюся информацию о наличии и номерах банковских счетов банкрота, об остатках и о движении денег на этих счетах;

14) выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.»;

в части первой пункта 3 слова «если иное не установлено настоящим Законом» заменить словами «за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 44 настоящего Закона»;

9) часть первую пункта 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«4. Финансовый управляющий в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи, направляет в уполномоченный орган на казахском и русском языках реестр требований кредиторов для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа, сформированный по форме, утвержденной уполномоченным органом.»;

10) пункт 2 статьи 34 после слова «суд» дополнить словами «с учетом положений пункта 2 статьи 6 настоящего Закона»;

11) в пункте 2 статьи 44:

абзац первый после слова «выплате» дополнить словами «уполномоченным органом»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Порядок выплаты уполномоченным органом вознаграждения финансовому управляющему определяется уполномоченным органом.».

38. В Закон Республики Казахстан от 6 февраля 2023 года «О цифровых активах в Республике Казахстан»:

1) статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Национальный Банк Республики Казахстан вводит особый режим регулирования в порядке, предусмотренном главой 8-2 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», в отношении деятельности, связанной с цифровыми активами при их использовании на территории Республики Казахстан в качестве финансового инструмента, финансового актива или при использовании цифровых активов в рамках оказания финансовых (платежных) услуг.»;

2) пункт 5 статьи 11 дополнить словами «и особого режима регулирования Национального Банка Республики Казахстан».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,

за исключением:

1) подпункта 2) пункта 4, подпунктов 3), 6), 7) – 19) и 22),

абзацев седьмого – десятого подпункта 33), подпунктов 35), 36), 39), 42) и 43) пункта 6, абзацев четвертого, пятого и шестого подпункта 2), подпункта 10), абзаца двенадцатого подпункта 14) пункта 12, абзацев четвертого – семнадцатого подпункта 4) пункта 17, подпункта 14) пункта 21, подпункта 2) пункта 26, подпункта 9) пункта 30, подпункта 3) пункта 34 статьи 1,

которые вводятся в действие со дня его первого официального опубликования;

2) подпункта 25) пункта 6, пунктов 9 и 13, подпунктов 2) и 3)

пункта 15, абзацев шестого – десятого подпункта 2), подпунктов 7), 8), 9), 15), 19) – 23) пункта 21, подпункта 2) пункта 22, абзацев второго – шестого, восьмого – двенадцатого, четырнадцатого – шестнадцатого подпункта 1), абзацев третьего и четвертого подпункта 3), абзацев шестого – двадцать шестого подпункта 12) пункта 24, абзацев третьего – десятого подпункта 2), абзацев второго, третьего и пятого подпункта 4), подпункта 5) пункта 35 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

3) абзацев пятнадцатого – восемнадцатого подпункта 23) пункта 6, абзацев десятого – тринадцатого подпункта 2) пункта 30 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении девяноста календарных дней после дня его первого официального опубликования;

4) абзаца третьего подпункта 5) пункта 23, абзаца сорок пятого

подпункта 7) пункта 34 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования;

5) абзацев шестого и седьмого подпункта 20) пункта 6, абзацев пятого и шестого подпункта 4) пункта 12, подпункта 7) пункта 22, абзаца шестнадцатого подпункта 6) пункта 30 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении двенадцати месяцев после дня его первого официального опубликования.

2. Установить, что:

1) действие абзацев двадцать шестого и двадцать седьмого

подпункта 23) пункта 6, абзацев двадцать шестого и двадцать седьмого подпункта 2) пункта 30 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие из договоров, заключенных с 23 октября 2024 года;

2) действие абзацев второго – двенадцатого подпункта 24) пункта 6, подпункта 5) пункта 30 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие из ранее заключенных договоров;

3) действие абзаца второго подпункта 26) пункта 6 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Неустойка или иные виды штрафных санкций по договорам банковского займа заемщиков – физических лиц, не связанным

с осуществлением предпринимательской деятельности, уплаченные

до введения в действие абзаца второго подпункта 26) пункта 6 статьи 1 настоящего Закона, перерасчету не подлежат.

Неустойка или иные виды штрафных санкций по договорам банковского займа заемщиков – физических лиц, не связанным

с осуществлением предпринимательской деятельности, начисленные и не уплаченные до введения в действие абзаца второго подпункта 26) пункта 6 статьи 1 настоящего Закона, подлежат перерасчету;

4) действие абзацев девятого и десятого подпункта 4) пункта 30

статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Платежи, за исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по возврату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, уплаченные до введения в действие абзацев девятого и десятого подпункта 4) пункта 30 статьи 1 настоящего Закона, возврату не подлежат.

Платежи, за исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по возврату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, начисленные и не уплаченные до введения в действие абзацев девятого и десятого подпункта 4) пункта 30 статьи 1 настоящего Закона, подлежат списанию;

5) действие абзацев тринадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого подпункта 23) пункта 6 и абзацев восьмого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого подпункта 2)

пункта 30 статьи 1 настоящего Закона распространяется на выдачу банковских займов (микрокредитов), в том числе выдаваемых в рамках ранее заключенного договора, условиями которого предусмотрена передача денег



в полном объеме или частями.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 30 июня 2025 года

№ 205-VIII ЗРК