О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) в статье 14-1:

в подпункте 1) пункта 1 слова «объектов по использованию возобновляемых источников энергии, для промышленно-инновационных проектов субъектов промышленно-инновационной деятельности, реализации инвестиционных приоритетных проектов в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан,» исключить;

в подпункте 10-1) пункта 2 слова «Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» заменить словами «законами Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» и «О статусе столицы Республики Казахстан»;

2) в подпункте 4-1) пункта 2 статьи 16 слова «Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» заменить словами «законами Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» и «О статусе столицы Республики Казахстан»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 32 после слов «Об особом статусе города Алматы» дополнить словами «, «О статусе столицы Республики Казахстан»;

4) абзац шестой пункта 1 статьи 36 после слов «Об особом статусе города Алматы» дополнить словами «, «О статусе столицы Республики Казахстан»;

5) статью 66 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Переоформление права на земельный участок в соответствии с требованиями настоящей статьи осуществляется в порядке, определенном центральным уполномоченным органом.»;

6) подпункт 5) пункта 2 статьи 84 после слов «Об особом статусе города Алматы» дополнить словами «, «О статусе столицы Республики Казахстан»;

7) в пункте 5 статьи 94:

в части первой слова «выплачивается бывшему собственнику земельного участка или землепользователю» заменить словами «а также выплата бывшему собственнику земельного участка или землепользователю понесенных расходов на приобретение данного земельного участка зачисляются в доход бюджета»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«При невозможности реализации такого земельного участка или права землепользования на него после проведения не менее трех торгов (аукционов) в течение одного года:

земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения зачисляется по решению суда в специальный земельный фонд;

земельный участок из состава земель населенных пунктов зачисляется по решению суда в состав земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность, предназначенных для территориального развития населенного пункта и развития личного подсобного хозяйства.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Зачисленные ранее в специальный земельный фонд земельные участки из состава земель населенных пунктов подлежат зачислению в состав земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность, предназначенных для территориального развития населенного пункта и развития личного подсобного хозяйства.»;

8) пункт 4 статьи 96-1 после слов «земельных участков» дополнить словами «на территории Республики Казахстан»;

9) пункт 2 статьи 126 изложить в следующей редакции:

«2. В состав земель рекреационного назначения могут входить земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристские базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, лесопарки, туристские тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. К землям рекреационного назначения относятся также земли пригородных зеленых зон и санитарно-защитной зеленой зоны столицы.».

2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года: в пункте 1 статьи 102-2 слова «согласованным с уполномоченным органом» заменить словами «согласованным со структурным подразделением местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы и городов областного значения, осуществляющих функции в сфере архитектуры и градостроительства, и территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа». 3. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»: 1) часть вторую пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции: «В случае рождения ребенка вне медицинской организации, в том числе отсутствия документов, удостоверяющих личность матери, и сведений в Государственной базе данных о физических лицах, его происхождение устанавливается регистрирующим органом на основании медицинского свидетельства о рождении, подтверждающего факт рождения. В случае отсутствия медицинского свидетельства о рождении факт происхождения ребенка устанавливается в судебном порядке.»; 2) в пункте 1 статьи 187: в части второй: слова «, в том числе и на дому,» исключить; после слова «обратилась» дополнить словами «в течение пяти суток»; в части третьей слова «В случае отсутствия» заменить словами «При отсутствии»; дополнить частями пятой и седьмой следующего содержания: «Основанием для регистрации рождения ребенка, рожденного вне медицинской организации и без наличия документов, удостоверяющих личность матери, в том числе в Государственной базе данных о физических лицах, является медицинское свидетельство о рождении, выдаваемое организацией родовспоможения, куда она обратилась в течение пяти суток после родов, с отметкой о том, что сведения о матери записаны с ее слов.»; «В случае, когда родители не установлены, регистрация рождения ребенка производится в соответствии со статьей 196 настоящего Кодекса.». 4. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года: 1) подпункт 3) пункта 6 статьи 83 исключить; 2) пункт 7 статьи 83-1 изложить в следующей редакции: «7. Уполномоченный орган по предпринимательству при формировании и ведении реестра требований обеспечивает подтверждение соответствия нормативного правового акта или иного документа, содержащего в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательные требования, проекта нормативного правового акта Республики Казахстан, проекта документа Системы государственного планирования Республики Казахстан или проекта иного документа, содержащего в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательные требования, требованиям статей 9, 11, 80, 81-1 и 82 настоящего Кодекса.»; 3) в пункте 2 статьи 85: подпункт 1-1) изложить в следующей редакции: «1-1) осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции в пределах своей компетенции;»; дополнить подпунктами 1-2) и 13-5) следующего содержания: «1-2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области государственного регулирования предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»; «13-5) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области государственного регулирования предпринимательства в соответствии с целями настоящего Кодекса и законодательством Республики Казахстан;»; 4) в статье 99: подпункт 1) изложить в следующей редакции: «1) осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции в пределах своей компетенции;»; дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: «1-1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области государственной поддержки и развития частного предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»; подпункт 2-5) исключить; подпункт 5) изложить в следующей редакции: «5) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области государственной поддержки и развития частного предпринимательства в соответствии с целями настоящего Кодекса и законодательством Республики Казахстан;»; 5) в статье 124-6: подпункт 9) исключить; дополнить подпунктом 10-3) следующего содержания: «10-3) разрабатывает и утверждает нормативные правовые актыв сферах естественных монополий в соответствии с целями настоящего Кодекса и законодательством Республики Казахстан;»; 6) в статье 192: подпункт 5) части первой пункта 1 исключить; дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними лица, в том числе осуществляющие деятельность по основаниям, указанным в подпунктах 1) – 4) части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляют предпринимательскую деятельность на основании перечня видов деятельности, указанного в части второй пункта 1 настоящей статьи.». 5. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года: в абзаце первом части второй статьи 112 слово «Правительством» заменить словами «Министерством юстиции». 6. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года: 1) в подпункте 12) статьи 16 слова «и региональных соглашений, заключенных на уровне области (города республиканского значения, столицы)» заменить словом «соглашений»; 2) подпункт 3) статьи 18 изложить в следующей редакции: «3) осуществляют регистрацию региональных соглашений;»; 3) пункты 2 и 3 статьи 151 исключить. 7. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года я

«О таможенном регулировании в Республике Казахстан»: 1) подпункт 14) пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: «14) разрабатывает и утверждает порядок создания, деятельности, оснащения, в том числе транспортными средствами, мобильных групп в таможенных органах;»; 2) подпункт 17) пункта 2 статьи 12 дополнить словами «, в том числе в местах доставки товаров, при завершении таможенной процедуры таможенного транзита»; 3) в статье 18: в заголовке слова «средств и по» заменить словами «средств и (или)»; пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Таможенные органы вправе останавливать транспортные средства, а также принудительно возвращать покинувшие таможенную территорию Евразийского экономического союза без разрешения таможенного органа водные и воздушные суда. Таможенные органы вправе останавливать автомобильные транспортные средства в зонах таможенного контроля и вне зон таможенного контроля. Время проведения таможенного контроля в случае остановки автомобильных транспортных средств вне зон таможенного контроля не должно превышать два часа с момента такой остановки. Порядок остановки автомобильных транспортных средств, в том числе не осуществляющих международные перевозки товаров, вне зон таможенного контроля определяется настоящей статьей и статьей 18-1 настоящего Кодекса.»; 4) дополнить статьей 18-1 следующего содержания: «Статья 18-1. Остановка автомобильных транспортных средств вне зон таможенного контроля 1. Остановка автомобильного транспортного средства, в том числе не осуществляющего международные перевозки товаров, осуществляется должностными лицами таможенных органов в целях проверки соблюдения международных договоров Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан. Должностные лица таможенного органа при остановке автомобильного транспортного средства вручают лицу, управляющему транспортным средством, требование об остановке автомобильного транспортного средства. Форма требования об остановке транспортного средства устанавливается уполномоченным органом. Основаниями для остановки автомобильного транспортного средства являются: 1) результаты применения системы управления рисками; 2) информация, свидетельствующая о фактах и (или) признаках нарушения международных договоров Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан; 3) данные, полученные в результате анализа сведений, содержащихся в информационных ресурсах таможенных и иных государственных органов Республики Казахстан, свидетельствующие о фактах и (или) признаках нарушения международных договоров Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан; 4) необходимость проверки сведений, полученных в результате информационного обмена с государственными и правоохранительными органами Республики Казахстан, Евразийского экономического союза или иностранных государств; 5) поручение и (или) обращение (запрос) от правоохранительных органов Республики Казахстан, Евразийского экономического союза или иностранных государств, с которыми заключены международные договоры в рамках Евразийского экономического союза и (или) международные договоры Республики Казахстан; 6) поручение таможенного органа другого государства – члена Евразийского экономического союза, в котором содержится информация о фактах и (или) признаках нарушения международных договоров Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан. При остановке автомобильного транспортного средства должностное лицо таможенного органа обязано: 1) представиться и по требованию лица, управляющего автомобильным транспортным средством, предъявить служебное удостоверение либо идентификационную карту для ознакомления; 2) разъяснить основания остановки транспортного средства; 3) вручить требование об остановке автомобильного транспортного средства; 4) запросить представление лицом, управляющим автомобильным транспортным средством, находящихся в нем товаров и документов на них для проведения таможенного контроля. 2. Лицо, управляющее автомобильным транспортным средством, обязано остановить автомобильное транспортное средство, предоставить доступ к нему и находящимся в нем товарам, предъявить документы на них должностному лицу таможенного органа для проведения таможенного контроля. 3. При остановке автомобильного транспортного средства должностное лицо таможенного органа осуществляет проверку таможенных, иных документов и (или) сведений, применяет формы таможенного контроля и (или) меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, в порядке, предусмотренном настоящей статьей, главами 46, 47 и 48 настоящего Кодекса. До завершения таможенного контроля лицо, управляющее автомобильным транспортным средством, обязано не покидать место остановки, а также обеспечить нахождение автомобильного транспортного средства и товаров в нем в месте остановки автомобильного транспортного средства. Вручение лицу, управляющему автомобильным транспортным средством, акта об остановке автомобильного транспортного средства, предусмотренного настоящим пунктом, свидетельствует о проведении таможенного контроля в форме проверки таможенных, иных документов и (или) сведений. Порядок заполнения акта об остановке автомобильного транспортного средства и его форма утверждаются уполномоченным органом. 4. В случае выявления и (или) подтверждения по результатам таможенного контроля признаков нарушения международных договоров Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан должностным лицом таможенного органа принимается решение о проведении таможенного досмотра и (или) таможенного осмотра в месте хранения. В целях применения настоящей статьи под местом хранения понимаются ближайшие к месту остановки автомобильного транспортного средства постоянные или временные зоны таможенного контроля, предусмотренные статьей 404 настоящего Кодекса. Лицо, управляющее автомобильным транспортным средством, обязано по требованию должностного лица таможенного органа доставить автомобильное транспортное средство и находящиеся в нем товары в место хранения. Форма требования о доставке автомобильного транспортного средства, предусмотренного настоящим пунктом, утверждается уполномоченным органом. При этом такое требование, а также копия уведомления о назначении места и времени проведения таможенного досмотра и (или) таможенного осмотра, предусмотренных статьями 412 и 413 настоящего Кодекса, вручаются лицу, управляющему автомобильным транспортным средством. 5. Доставка автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения осуществляется лицом, управляющим автомобильным транспортным средством, в сопровождении должностных лиц таможенных органов в порядке, определяемом уполномоченным органом. 6. При отказе лица, управляющего автомобильным транспортным средством, выполнить требование, предусмотренное пунктом 4 настоящей статьи, либо невыполнении им такого требования автомобильное транспортное средство и находящиеся в нем товары подлежат задержанию в соответствии с главой 52 настоящего Кодекса. При этом перевозка (транспортировка) задержанных автомобильных транспортных средств и находящихся в нем товаров в место хранения осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом. 7. При неустановлении нарушений международных договоров Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан в акт об остановке автомобильного транспортного средства вносится соответствующая запись. 8. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при остановке автомобильных транспортных средств определяется уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в сфере таможенной политики.»; 5) пункт 9 статьи 402 после слов «Евразийского экономического союза,» дополнить словами «в том числе в местах доставки товаров, при завершении таможенной процедуры таможенного транзита»; 6) в статье 411: в пункте 1: слова «начатой до выпуска товаров и завершаемой после выпуска товаров, а также» исключить; дополнить частью второй следующего содержания: «При этом установленный таможенным органом в запросе (требовании) о представлении документов и (или) сведений срок представления таких документов и (или) сведений может быть продлен на основании мотивированного обращения лица, которому направлен запрос (требование), в том числе для восстановления утраченных документов. Срок, на который продлевается представление документов и (или) сведений, определяется исходя из обращения лица, которому направлен запрос (требование), но не должен превышать тридцать рабочих дней со дня истечения установленного таможенным органом срока представления документов и (или) сведений.»; в пункте 2: в части первой слово «товаров,» заменить словами «товаров, либо в иных случаях»; в части второй слова «указанной в настоящем пункте проверки» заменить словами «проверки, указанной в настоящей статье»; дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: «3. Срок проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой после выпуска товаров либо в иных случаях, не может превышать тридцать рабочих дней. В указанный срок не включается период времени между датой направления запроса (требования) по представлению документов, сведений и (или) ответа, предварительного решения по уведомлению о результатах проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой после выпуска товаров либо в иных случаях, запросов (требований) в подразделения таможенного органа, а также в другие таможенные органы, вышестоящие и другие государственные органы и (или) организации Республики Казахстан, банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, иные организации, государственные органы и иные организации другого государства – члена Евразийского экономического союза или государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, решения о назначении таможенной экспертизы и датой получения документов и (или) сведений, и (или) ответов на запросы, письменного возражения к предварительному решению по уведомлению о результатах проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой после выпуска товаров либо в иных случаях. 4. Лицо вправе обжаловать в соответствии со статьей 21 настоящего Кодекса уведомление о результатах проведения проверки, определенной настоящей статьей, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения такого уведомления. При этом в случае несогласия с уведомлением о результатах проведения проверки лицо вправе обратиться в таможенный орган о проведении таможенной проверки в соответствии с главой 47 настоящего Кодекса в сроки, установленные частью первой настоящего пункта. Обращение лица в таможенный орган о проведении таможенной проверки приостанавливает исполнение уведомления о результатах проведения проверки, определенной настоящей статьей, до вынесения решения по результатам рассмотрения обращения или до завершения таможенной проверки. В случае обжалования уведомления о результатах проведения проверки, вынесенного по результатам таможенной проверки, исполнение уведомления о результатах проведения проверки, определенной настоящей статьей, приостанавливается до вынесения решения по жалобе в соответствии с главой 55 настоящего Кодекса.»; 7) пункт 2 статьи 416-1: дополнить абзацем пятым следующего содержания: «проведение начатой выездной таможенной проверки без фактического выезда на объект и (или) объекты проверяемого лица, установленные пунктом 1 статьи 418 настоящего Кодекса. Подтверждением фактического выезда на объект и (или) объекты проверяемого лица является фиксация такого выезда актом выезда в произвольной форме и (или) иными документами и способами.»; дополнить частью второй следующего содержания: «При этом не является грубым нарушением осуществление должностными лицами таможенных органов фактического выезда на объект и (или) объекты проверяемого лица в сроки менее чем сроки проведения такой проверки, а также случаи невозможности фактического выезда на объект и (или) объекты проверяемого лица, связанные с: нахождением и (или) регистрацией объекта и (или) объектов проверяемого лица в жилых помещениях; отсутствием проверяемого лица на объекте и (или) объектах проверяемого лица; иными случаями необоснованного отказа в доступе к объекту и (или) объектам проверяемого лица должностным лицам таможенного органа для проведения выездной таможенной проверки.»; 8) пункт 1 статьи 453 после слова «предусмотренных» дополнить словами «пунктом 6 статьи 18-1,»; 9) пункт 5 статьи 480 дополнить частями второй, третьей, четвертой и пятой следующего содержания: «Уведомление направляется таможенным органом или вручается под роспись. При этом уведомление, направленное одним из нижепере­численных способов, считается врученным в следующих случаях: 1) по почте заказным письмом с уведомлением – с даты отметки в уведомлении почтовой или иной организации связи; 2) электронным способом – с даты доставки документа в веб-приложение. Указанный способ распространяется на плательщика: зарегистрированного в качестве пользователя информационной системы таможенного органа в порядке, определенном уполномоченным органом; зарегистрированного в качестве электронного налогоплательщика в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан; с даты доставки документа в личный кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства». Указанный способ распространяется на налогоплательщика, зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства».». 8. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»: 1) подпункты 19) и 97) статьи 7 исключить; 2) подпункт 19) статьи 8 исключить; 3) в статье 12: в заголовке слова «и столицы» заменить словами «, столицы и районов, городов областного значения»; в подпункте 12) пункта 2 слова «по согласованию с уполномоченным органом» исключить; дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Местные исполнительные органы районов, городов областного значения принимают меры по кадровому обеспечению государственных организаций здравоохранения, включая меры социальной поддержки и удержания молодых специалистов.»; 4) статью 13 дополнить подпунктами 8-1), 8-2), 8-3), 8-4) и 8-5) следующего содержания: «8-1) осуществляют мониторинг в области здравоохранения; 8-2) осуществляют координацию и мониторинг деятельности по вопросам корпоративного управления в государственных юридических лицах в области здравоохранения; 8-3) осуществляют деятельность по формированию, мониторингу реализации и оценке результатов государственного социального заказа в области охраны здоровья граждан для неправительственных организаций, в том числе для ключевых групп населения; 8-4) проводят аттестации на профессиональную компетентность специалистов в области здравоохранения; 8-5) формируют государственный социальный заказ, проводят мониторинг его реализации и оценку результатов по удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан;»; 5) в статье 26: в пункте 3: слова «руководителей местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы и их заместителей,» исключить; дополнить частью второй следующего содержания: «Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы проводят аттестацию руководителей местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, их заместителей.»; пункт 4 дополнить словами «, их заместителей»; 6) в пункте 3 статьи 246 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом». 9. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года: статью 178 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. В случае необходимости пресечения нарушений реализация полномочий должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль, может проводиться во внеурочное время (в ночное время, выходные или праздничные дни).». 10. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года: 1) подпункт 16) статьи 11 исключить; 2) в статье 12: абзац пятый подпункта 4) исключить; подпункт 5) дополнить абзацем тридцать седьмым следующего содержания: «порядок оценки потребностей лиц с инвалидностью согласно классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью;»; 3) подпункт 3) статьи 13 исключить; 4) статью 18 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания: «12-1) осуществления: контроля в сфере предоставления специальных социальных услуг в области здравоохранения; взаимодействия с физическими и юридическими лицами, уполномоченным государственным органом и другими государственными органами по вопросам предоставления специальных социальных услуг в области здравоохранения;». 11. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года: 1) в пункте 1 статьи 30: подпункт 10) дополнить абзацем восьмым следующего содержания: «субсидирование части ставки по займам в рамках национальных проектов в соответствии с законами Республики Казахстан;»; подпункт 13) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: «выполнение государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ»;»; 2) в пункте 1 статьи 31: подпункт 10) дополнить абзацем третьим следующего содержания: «субсидирование части ставки по займам в рамках национальных проектов в соответствии с законами Республики Казахстан;»; подпункт 13) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: «выполнение государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ»;»; 3) в пункте 1 статьи 32: подпункт 10) дополнить абзацем третьим следующего содержания: «субсидирование части ставки по займам в рамках национальных проектов в соответствии с законами Республики Казахстан;»; подпункт 13) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: «выполнение государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ»;»; 4) в пункте 1 статьи 33: подпункт 8) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: «субсидирование части ставки по займам в рамках национальных проектов в соответствии с законами Республики Казахстан;»; подпункт 9) дополнить абзацем третьим следующего содержания: «субсидирование части ставки по займам в рамках национальных проектов в соответствии с законами Республики Казахстан;»; подпункт 12) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: «выполнение государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ»;»; 5) пункт 7 статьи 40 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: «государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ»;»; 6) в статье 41: в пункте 4: слова «возложение на нижестоящие бюджеты дополнительных расходов без соответствующей их компенсации» заменить словами «отсутствие заключения соответствующей местной бюджетной комиссии»; слова «или заключений, предполагающих возложение на нижестоящие бюджеты дополнительных расходов без соответствующей их компенсации» заменить словами «или без заключения соответствующей местной бюджетной комиссии»; пункт 19 после слов «по проектам государственно-частного партнерства» дополнить словами «, по проектам строительства «под ключ»; 7) пункт 3 статьи 45 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: «мониторинг государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ».»; 8) часть первую пункта 1 статьи 49 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: «государственные обязательства по договорам о строительстве «под ключ».»; 9) абзац второй пункта 3 статьи 53 после слова «партнерства,» дополнить словами «проектам строительства «под ключ»; 10) в пункте 3 статьи 59: абзац пятый части первой дополнить словами «, за исключением целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, направляемых на субсидирование займов, привлекаемых в рамках реализации национальных проектов»; в частях второй, третьей, четвертой и пятой после слова «благосостояния» дополнить словами «и национального управляющего холдинга, созданного в рамках мер по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развитию национальной экономики»; 11) в пункте 1 статьи 61 слова «в соответствии с пунктом 8 статьи 148» заменить словами «, определяемых в соответствии с частями седьмой, восьмой и девятой пункта 8 статьи 148»; 12) часть вторую пункта 4 статьи 80 после слова «партнерства,» дополнить словами «проектам строительства «под ключ»,»; 13) пункт 4 статьи 86 дополнить абзацами девятнадцатым и двадцатым следующего содержания: «лимит государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ» Правительства Республики Казахстан; лимит государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ» местных исполнительных органов;»; 14) пункт 4 статьи 87 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания: «6-1) лимит государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ» местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы;»; 15) пункт 4 статьи 95 изложить в следующей редакции: «4. С учетом предложения Республиканской бюджетной комиссии центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию в течение пяти рабочих дней составляет проект уточненного республиканского бюджета и вносит его на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.»; 16) часть третью пункта 5 статьи 96 исключить; 17) в пункте 4 статьи 109: в части третьей слова «положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации» заменить словами «одного из следующих документов: положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации, положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по технико-экономическому обоснованию или расчетной стоимости строительства «под ключ»; дополнить частью четвертой следующего содержания: «Гражданско-правовые сделки по услугам лизинга подлежат регистрации в органах государственного казначейства в соответствии с графиком погашения лизинговых платежей.»; 18) главу 28 дополнить статьей 147-1 следующего содержания: «Статья 147-1. Государственные обязательства по проектам строительства «под ключ» 1. Государственные обязательства по проектам строительства «под ключ» – совокупность прав и обязанностей заказчика и поставщика по сумме, выделяемой из бюджета, на определенную дату принятых и не исполненных заказчиком финансовых обязательств по заключенным договорам о строительстве «под ключ», которые одобрены Республиканской бюджетной комиссией или бюджетной комиссией местного исполнительного органа. 2. Принятие государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Объемы принимаемых государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами ограничиваются лимитами государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» Правительства Республики Казахстан и соответствующих местных исполнительных органов. Лимиты государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов утверждаются законом о республиканском бюджете. Методика определения лимитов государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов утверждается центральным уполномоченным органом по бюджетной политике. 3. Принятие государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» осуществляется путем подписания договоров о строительстве «под ключ», которые одобрены Республиканской бюджетной комиссией или бюджетной комиссией местного исполнительного органа. Договоры о строительстве «под ключ» вступают в силу после их регистрации государственным казначейством или органами государственного казначейства в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета. Государственные обязательства по проектам строительства «под ключ» подлежат регистрации по каждому отдельному проекту строительства «под ключ» только в пределах сумм и сроков, установленных договором, и не могут пересматриваться в сторону увеличения обязательств государства согласно решению соответствующей бюджетной комиссии или решению маслихата. Сумма договора о строительстве «под ключ» не может пересматриваться в сторону увеличения обязательств государства. 4. Государственное казначейство осуществляет учет исполнения государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» Правительства Республики Казахстан в порядке, установленном центральным уполномоченным органом по бюджетной политике. 5. Местные уполномоченные органы по исполнению бюджета осуществляют мониторинг государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» местных исполнительных органов. 6. Государственное казначейство и органы государственного казначейства формируют отчеты о принятых государственных обязательствах по проектам строительства «под ключ» и направляют их в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, который осуществляет публикацию в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса. 7. Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы не отвечают по государственным обязательствам по проектам строительства «под ключ» друг друга. 8. Государственные обязательства по проектам строительства «под ключ» Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов считаются исполненными при полной оплате государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» по заключенным договорам о строительстве «под ключ».»; 19) в статье 148: часть первую пункта 2 дополнить подпунктом 6) следующего содержания: «6) проекты строительства «под ключ».»; пункт 5 дополнить подпунктом 6) следующего содержания: «6) финансирование и выполнение государственных обязательств по проектам строительства «под ключ».»; часть первую пункта 7 дополнить словами «, а также положениями о строительстве «под ключ», установленными законодательством Республики Казахстан»; дополнить пунктом 12 следующего содержания: «12. Порядок планирования и реализации государственных инвестиционных проектов по проектам строительства «под ключ» определяется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике по согласованию с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.»; 20) в статье 149: подпункт 2) части первой пункта 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания: «по проекту строительства «под ключ» разрабатываются инвестиционное предложение и технико-экономическое обоснование, за исключением случая отнесения проекта строительства к перечню проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. При необходимости вместо технико-экономического обоснования заказчик разрабатывает техническое задание и утверждает расчетную стоимость строительства «под ключ»;»; дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания: «1-1. По проектам, являющимся технически несложными, строительство которых предполагается по типовым проектам, типовым проектным решениям и проектам повторного применения, разработка технико-экономического обоснования не требуется. Перечень проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования, разрабатывается уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и утверждается Правительством Республики Казахстан. 1-2. Расчетная стоимость строительства «под ключ» – стоимость реализации проекта строительства, определяемая на предпроектной стадии для проведения конкурсных процедур и заключения договоров о строительстве «под ключ» в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Расчетная стоимость строительства «под ключ» определяется с использованием укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений на единицу измерения показателя мощности объектов, протяженности линейного сооружения и других технических характеристик, учитывающих функциональное назначение здания, сооружения. При необходимости применяются укрупненные показатели стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ (в том числе укрупненные показатели стоимости на основе проектно-сметной документации объектов-аналогов).»; абзац четвертый пункта 5 дополнить словами «, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о государственно-частном партнерстве, а также положениями о строительстве «под ключ», установленными законодательством Республики Казахстан»; 21) в подпункте 3) пункта 1 статьи 172 слова «части третьей пункта 5 статьи 96,» исключить. 12. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан»: в статье 13: в части восьмой слова «постановлениями Правительства Республики Казахстан,» исключить; часть девятую изложить в следующей редакции: «При установлении законами Республики Казахстан, решениями местных представительных и исполнительных органов льгот на транспортные услуги, включая право на бесплатный проезд для отдельных категорий лиц, местными представительными и исполнительными органами определяется источник финансирования, при этом местными исполнительными органами заключается договор с перевозчиками.». 13. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»: 1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания: «7) реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.»; 2) статью 2 дополнить подпунктами 1-8), 1-9), 48-1) и 48-2) следующего содержания: «1-8) единый расчетный центр – юридические лица, соответствующие определяемым уполномоченным органом требованиям и порядку работы, осуществляющие формирование единого платежного документа и обеспечивающие взаимодействие между поставщиками коммунальных услуг и потребителями коммунальных услуг на основе информационных систем; 1-9) единый платежный документ – документ, составленный на бумажном носителе либо сформированный в электронной форме, на основании или с помощью которого осуществляются платеж и (или) перевод денег, составленный для осуществления оплаты коммунальных и дополнительных услуг;»; «48-1) электронная платформа закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (далее – электронная платформа) – информационная система, обеспечивающая проведение электронных закупок в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, предоставляющая электронные услуги по обеспечению точки доступа для приобретения товаров, работ и услуг, заключения договора о строительстве «под ключ», а также отбора и мониторинга проектов в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов; 48-2) технический оператор в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (далее – технический оператор) – юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале;»; 3) статью 10-1 дополнить подпунктом 8) следующего содержания: «8) определяет технического оператора в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.»; 4) в статье 10-2: подпункт 10-15) после слов «перечень коммунальных услуг» дополнить словами «, требования к единому платежному документу»; дополнить подпунктами 10-41), 10-42), 10-43) и 10-44) следующего содержания: «10-41) разрабатывает и утверждает типовую конкурсную документацию проектов модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов; 10-42) разрабатывает и утверждает правила планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процессов проектирования, строительства и (или) эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов; 10-43) устанавливает порядок для обеспечения информационной безопасности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; 10-44) определяет отраслевой центр информационной безопасности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;»; 5) статью 10-6 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: «2-1. Субъекты (участники) информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, за исключением потребителей, передают данные, включая данные, сформированные единым расчетным центром, техническому оператору.»; 6) главу 1-1 дополнить статьями 10-10, 10-11, 10-12 и 10-13 следующего содержания: «Статья 10-10. Компетенция технического оператора 1. Технический оператор: 1) на основании предложений государственных органов, осуществляющих государственное регулирование и руководство в соответствующих сферах, и местных исполнительных органов совместно формирует перечень субъектов естественных монополий, участвующих в модернизации и строительстве энергетической и коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов; 2) рассматривает предварительные заявки и задания на проектирование субъектов естественной монополий и местных исполнительных органов по проектам, участвующим в модернизации и строительстве энергетической и коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов; 3) осуществляет экспертизу технико-технологических решений, направленных на модернизацию энергетического и коммунального секторов системы водоснабжения и водоотведения, производства, передачи тепловой и электрической энергии; 4) осуществляет мониторинг реализации проектов на этапах проектирования, строительства и (или) эксплуатации, в том числе энергосбережения, в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов; 5) осуществляет мониторинг и координацию вопросов применения продукции казахстанских товаропроизводителей и локализации новых и расширения действующих производств в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов; 6) передает данные на информационно-коммуникационную платформу «электронного правительства» в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации; 7) организовывает применение единого платежного документа; 8) обеспечивает централизованный сбор, анализ, хранение, сохранность и конфиденциальность электронных информационных ресурсов и данных, полученных путем интеграции объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства с информационными системами государственных органов; 9) организует создание и сопровождение информационных систем в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере водоснабжения и (или) водоотведения. Статья 10-11. Администратор электронной платформы 1. Администратор электронной платформы: 1) осуществляет развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание электронной платформы; 2) оказывает консультационную помощь по функционированию электронной платформы; 3) обеспечивает информационную безопасность хранения электронных информационных ресурсов; 4) взаимодействует по вопросам интеграции информационных систем государственных органов, государственных электронных информационных ресурсов и обеспечения информационной безопасности; 5) обеспечивает операционное сопровождение процесса внесения и возврата обеспечения заявок на участие в конкурсе в соответствии с правилами осуществления закупок работ и услуг, разработанными и утвержденными уполномоченным органом; 6) взаимодействует с государственными органами и иными организациями по вопросам информационного обеспечения о планируемых и реализуемых проектах. 2. Закупки работ и услуг, отбор проектов и поставщиков, заключение договоров, приобретение товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключение офтейк-контрактов в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов осуществляются на электронной платформе в соответствии с правилами функционирования электронной платформы, разработанными и утвержденными уполномоченным органом. 3. Администратор электронной платформы определяется уполномоченным органом. Статья 10-12. Основные положения планирования и реализации проектов, принципы осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров, приобретения товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключения офтейк-контрактов в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов 1. Реализация проектов в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов субъектом естественных монополий осуществляется в соответствии с правилами осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, разработанными и утвержденными уполномоченным органом. 2. Осуществление закупок работ и услуг в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов основывается на принципах: 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых работ и услуг; 2) открытости и прозрачности процесса закупок работ и услуг; 3) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупках работ и услуг на основе двухэтапного конкурса, кроме случаев, по приобретению товаров у казахстанских товаропроизводителей, осуществляемых в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан о промышленной политике; 4) оказания поддержки казахстанским производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг; 5) обязательности двухэтапного конкурса с заключением договора о строительстве «под ключ». 3. Субъектами закупок являются потенциальный поставщик, поставщик, заказчик, администратор электронной платформы, технический оператор, национальный управляющий холдинг, созданный в рамках мер по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развитию национальной экономики, уполномоченный орган, казахстанские товаропроизводители. 4. Порядок и критерии отбора подрядчиков, утверждения конкурсной документации для проектов модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры определяются правилами осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, разработанными и утвержденными уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по защите и развитию конкуренции. 5. Правила приобретения товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключения офтейк-контрактов в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности. Статья 10-13. Единая государственная система управления водоснабжением и водоотведением 1. Юридические лица, осуществляющие деятельность в процессе обеспечения водоснабжения, а также отвода сточных вод в централизованных и местных системах водоснабжения и водоотведения, предоставляют информацию посредством единой государственной системы управления водоснабжением и водоотведением о качестве и объемах водоснабжения и водоотведения, состоянии оборудования, сетей водоснабжения, водоотведения и иного имущества, используемого для осуществления деятельности, мерах по модернизации, ремонту, реконструкции, замене указанного имущества, мерах по снижению потерь воды. 2. Оснащение объектов водоснабжения и водоотведения, участвующих в процессе производства, передачи и снабжения водой, приборами учета, обеспечение их функционирования осуществляются в соответствии с правилами выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения. 3. Задачами единой государственной системы управления водоснабжением и водоотведением являются: 1) сбор, обработка информации о состоянии и прогнозе развития сферы водоснабжения и (или) водоотведения; 2) обеспечение формирования прогноза развития сферы водоснабжения и (или) водоотведения; 3) обеспечение качества и доступности государственных услуг, оказываемых посредством единой государственной системы управления водоснабжением и водоотведением. 4. Правилами организации, формирования и функционирования единой государственной информационной системы управления водоснабжением и водоотведением, разработанными и утвержденными уполномоченным органом, определяются в том числе: 1) порядок сбора, обработки, мониторинга и анализа данных; 2) требования к объектам информатизации; 3) требования к аппаратно-программным комплексам автоматизированных систем учета водных ресурсов; 4) требования к автоматизированным системам управления технологическим процессом; 5) технические требования к серверному оборудованию и операционной системе для функционирования автоматизированной системы учета; 6) требования к технологии передачи информации в информационной системе учета водных ресурсов; 7) требования к средствам измерений, иному оборудованию и нематериальным активам, осуществляющим учет воды и обеспечивающим возможность присоединения приборов учета. 5. Субъекты в сфере водоснабжения и (или) водоотведения обязаны предоставлять доступ и интегрировать свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы учета воды с единой государственной системой управления водоснабжением и водоотведением.». 14. В Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации»: 1) подпункт 18) статьи 7 исключить; 2) статью 7-1 дополнить подпунктом 9-2) следующего содержания: «9-2) определяет порядок создания, сохранения и использования страхового фонда технической документации на изделия вооружения и военной техники, важнейшую гражданскую продукцию, а также проектной документации на объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся национальным достоянием;». 15. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы»: 1) в статье 1-1: в заголовке слово «Символ» заменить словами «Региональная символика»; в пункте 1 слова «имеет свой герб, являющийся его символом, отражающим» заменить словами «имеет свою региональную символику, отражающую»; в пункте 2 слова «герба города Алматы и его изображения» заменить словами «региональной символики города Алматы»; 2) в статье 4: в подпункте 9) слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом по вопросам миграции населения»; дополнить подпунктами 9-44) и 9-45) следующего содержания: «9-44) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, отвечающее за организацию дорожного движения в городе Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о дорожном движении; 9-45) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющее деятельность по управлению парковочными пространствами на территории города Алматы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;». 16. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»: пункт 4 статьи 4 исключить. 17. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»: 1) статью 1 дополнить подпунктом 16) следующего содержания: «16) нестационарный объект – используемые для оказания услуг и (или) для иных целей, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», временное сооружение или временная конструкция, непрочно связанные с землей, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе автоматизированное устройство или транспортное средство.»; 2) в статье 6: пункт 1 дополнить подпунктом 4-6) следующего содержания: «4-6) установление ставки арендной платы за использование памятников истории и культуры местного значения;»; дополнить пунктами 2-15 и 6-1 следующего содержания: «2-15. К компетенции маслихатов городов республиканского значения, столицы относится утверждение: 1) правил обеспечения доступной среды; 2) программы реновации жилища.»; «6-1. Маслихаты областей, городов республиканского значения, за исключением города Алматы, утверждают правила доставления (эвакуации), организации учета и временного хранения автомобильного транспортного средства, судна, в том числе маломерного судна, задержанного на основании, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, на специальных площадках или стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов и находящихся в коммунальной собственности.»; 3) в статье 27: в подпункте 1-15) пункта 1 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом по вопросам миграции населения»; в пункте 1-6 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «центральным исполнительным органом, осуществляющим функции государственного управления в области туристской деятельности»; дополнить пунктами 1-8 и 1-9 следующего содержания: «1-8. Акимат области, города республиканского значения, столицы: 1) разрабатывает и утверждает правила определения мест размещения, порядок установки, функционирования и демонтажа нестационарных объектов и нестационарных торговых объектов на территории соответствующей области, города республиканского значения, столицы; 2) обеспечивает экологическую безопасность населения и восстановление элементов естественных экологических систем на территории соответствующей области, города республиканского значения, столицы; 3) определяет меры стимулирования новых технологий в сфере «зеленой экономики». 1-9. Акимат города республиканского значения, столицы: 1) разрабатывает и утверждает правила установки защитных конструкций и регулирующих элементов (шлагбаумов и других ограждений) в жилом секторе, за исключением городов Астаны и Алматы; 2) разрабатывает правила обеспечения доступной среды; 3) создает необходимые условия для проведения общегосударственных и международных мероприятий; 4) осуществляет международное сотрудничество по вопросам развития городов республиканского значения, столицы; 5) разрабатывает программу реновации жилища; 6) разрабатывает и представляет на утверждение в представительный орган города республиканского значения, столицы правила благоустройства территории города республиканского значения, столицы, разработанные на основании типовых правил благоустройства городов и населенных пунктов, утверждаемых уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, с учетом дополнительных требований, учитывающих особенности города республиканского значения, столицы; 7) координирует деятельность в области эффективного функционирования систем тепло- энерго-, водо- и газоснабжения, канализации и водоотведения, дорожной деятельности, всех видов городского транспорта и связи, благоустройства, озеленения, санитарной очистки города, а также инженерного обеспечения, эксплуатации и ремонта жилищного фонда; 8) по согласованию с заинтересованными центральными уполномоченными государственными органами разрабатывает и утверждает правила предоставления физическими и юридическими лицами торговых, развлекательных, гостиничных, медицинских и иных услуг на территории города республиканского значения, столицы.»; 4) в подпункте 31) пункта 1 статьи 31 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «центральным исполнительным органом, осуществляющим функции государственного управления в области туристской деятельности»; 5) пункт 1 статьи 35 дополнить подпунктом 12-11) следующего содержания: «12-11) организует выполнение общественных работ лицам, привлеченным к административным взысканиям, в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;». 18. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана»: 1) в статье 3: в заголовке слово «Цели» заменить словами «Основные цели»; в пункте 1 слово «Целями» заменить словами «Основными целями»; в пункте 2 слово «Задачами» заменить словами «Основными задачами»; 2) дополнить статьей 4-1 следующего содержания: «Статья 4-1. Основные принципы деятельности Банка Развития Основные принципами деятельности Банка Развития являются: 1) эффективность, системность и оперативность в принятии решений и их реализации; 2) прозрачность осуществления деятельности Банка Развития; 3) добросовестность и профессионализм.». 19. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»: 1) подпункты 8), 20-22) и 20-23) статьи 11 исключить; 2) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктами 11-1), 13-15) и

13-16) следующего содержания: «11-1) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности;»; «13-15) субсидирует затраты туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста; 13-16) возмещает часть затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов;»; 3) в статье 28-1: в пункте 3 слова «уполномоченным органом» и «уполномоченного органа» заменить соответственно словами «местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы» и «местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы»; в пункте 5 слова «уполномоченный орган» заменить словами «местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы». 20. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»: 1) в статье 1: подпункт 7-1) изложить в следующей редакции: «7-1) дизайн-код – требования, направленные на формирование стилистически единого архитектурного облика населенных пунктов, комфортной и безопасной городской среды, в том числе касающиеся размещения элементов благоустройства, информационных конструкций (вывесок, городской навигации), рекламных конструкций, нестационарных объектов, озеленения, освещения, фасадов, ограждений;»; дополнить подпунктами 7-2) и 59-1) следующего содержания: «7-2) проект детальной планировки – градостроительная документация, разрабатываемая для отдельных частей территорий и функциональных зон населенных пунктов, а также территорий, расположенных за пределами населенных пунктов;»; «59-1) строительство «под ключ» – комплексные работы по строительству объекта и введению его в эксплуатацию, включающие выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и других работ, а также сопутствующие указанным работам поставку товаров и оказание услуг, за исключением проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов и услуг технического надзора;»; 2) статью 16 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: «Особенностью строительства «под ключ» является комплексный характер, выраженный в возможности содержать условия по финансированию, планированию, изысканиям, обоснованиям, проектированию, строительству и сопутствующим ему услугам, управлению, эксплуатации, обслуживанию, передаче на баланс одной из сторон. Порядок планирования, финансирования и реализации строительства «под ключ» по проектам, содержащим государственные инвестиции в строительство, устанавливается законодательством Республики Казахстан.»; 3) пункт 1 статьи 22 дополнить подпунктами 1-2) и 1-3) следующего содержания: «1-2) утверждение дизайн-кода города республиканского значения, столицы; 1-3) утверждение правил администрирования дизайн-кода города республиканского значения, столицы;»; 4) статью 25 дополнить пунктами 1-3 и 1-4 следующего содержания: «1-3. Акимат города республиканского значения, столицы разрабатывает дизайн-код города республиканского значения, столицы. 1-4. Акимат города республиканского значения, столицы разрабатывает правила администрирования дизайн-кода города республиканского значения, столицы.»; 5) в статье 64-1: часть вторую пункта 11 дополнить словами «, если иное не предусмотрено пунктом 11-1 настоящей статьи»; дополнить пунктом 11-1 следующего содержания: «11-1. В случае выдачи государственной экспертной организацией отрицательного заключения экспертизы по итогам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов выданное отрицательное экспертное заключение направляется для рассмотрения в апелляционную комиссию. Апелляционная комиссия создается на постоянной основе при уполномоченном органе по делам архитектуры, градостроительства и строительства для рассмотрения отрицательных экспертных заключений по итогам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов государственной экспертной организацией. Состав и положение об апелляционной комиссии утверждаются уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства. В состав апелляционной комиссии в обязательном порядке привлекаются эксперты из числа экспертных организаций, Национальной палаты предпринимателей, общественных объединений. Апелляционную комиссию возглавляет заместитель руководителя уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства. По итогам рассмотрения отрицательного экспертного заключения государственной экспертной организации апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 1) оставить отрицательное экспертное заключение без изменения; 2) отменить отрицательное экспертное заключение полностью или в части. По окончании рассмотрения отрицательного экспертного заключения государственной экспертной организации уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства выносит мотивированное решение с учетом решения апелляционной комиссии.»; 6) пункт 4 статьи 68-1 дополнить частью второй следующего содержания: «Уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства обязан предоставить безвозмездный доступ субъектам в сфере архитектуры, градостроительства и строительства при применении государственной информационной системы в сфере строительства, архитектуры и градостроительства в случае, если это обращение установлено законами Республики Казахстан.». 21. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии»: в статье 10: пункт 1 дополнить подпунктом 17-8) следующего содержания: «17-8) проведение эпизоотического мониторинга;»; пункт 1-1 дополнить подпунктом 32-7) следующего содержания: «32-7) проведение эпизоотического мониторинга;».