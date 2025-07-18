Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов

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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) в статье 14-1:

в подпункте 1) пункта 1 слова «объектов по использованию возобновляемых источников энергии, для промышленно-инновационных проектов субъектов промышленно-инновационной деятельности, реализации инвестиционных приоритетных проектов в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан,» исключить;

в подпункте 10-1) пункта 2 слова «Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» заменить словами «законами Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» и «О статусе столицы Республики Казахстан»;

2) в подпункте 4-1) пункта 2 статьи 16 слова «Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» заменить словами «законами Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» и «О статусе столицы Республики Казахстан»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 32 после слов «Об особом статусе города Алматы» дополнить словами «, «О статусе столицы Республики Казахстан»;

4) абзац шестой пункта 1 статьи 36 после слов «Об особом статусе города Алматы» дополнить словами «, «О статусе столицы Республики Казахстан»;

5) статью 66 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Переоформление права на земельный участок в соответствии с требованиями настоящей статьи осуществляется в порядке, определенном центральным уполномоченным органом.»;

6) подпункт 5) пункта 2 статьи 84 после слов «Об особом статусе города Алматы» дополнить словами «, «О статусе столицы Республики Казахстан»;

7) в пункте 5 статьи 94:

в части первой слова «выплачивается бывшему собственнику земельного участка или землепользователю» заменить словами «а также выплата бывшему собственнику земельного участка или землепользователю понесенных расходов на приобретение данного земельного участка зачисляются в доход бюджета»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«При невозможности реализации такого земельного участка или права землепользования на него после проведения не менее трех торгов (аукционов) в течение одного года:

земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения зачисляется по решению суда в специальный земельный фонд;

земельный участок из состава земель населенных пунктов зачисляется по решению суда в состав земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность, предназначенных для территориального развития населенного пункта и развития личного подсобного хозяйства.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Зачисленные ранее в специальный земельный фонд земельные участки из состава земель населенных пунктов подлежат зачислению в состав земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность, предназначенных для территориального развития населенного пункта и развития личного подсобного хозяйства.»;

8) пункт 4 статьи 96-1 после слов «земельных участков» дополнить словами «на территории Республики Казахстан»;

9) пункт 2 статьи 126 изложить в следующей редакции:

«2. В состав земель рекреационного назначения могут входить земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристские базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, лесопарки, туристские тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. К землям рекреационного назначения относятся также земли пригородных зеленых зон и санитарно-защитной зеленой зоны столицы.».

2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

в пункте 1 статьи 102-2 слова «согласованным с уполномоченным органом» заменить словами «согласованным со структурным подразделением местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы и городов областного значения, осуществляющих функции в сфере архитектуры и градостроительства, и территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа».

3. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

1) часть вторую пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«В случае рождения ребенка вне медицинской организации, в том числе отсутствия документов, удостоверяющих личность матери, и сведений в Государственной базе данных о физических лицах, его происхождение устанавливается регистрирующим органом на основании медицинского свидетельства о рождении, подтверждающего факт рождения. В случае отсутствия медицинского свидетельства о рождении факт происхождения ребенка устанавливается в судебном порядке.»;

2) в пункте 1 статьи 187:

в части второй:

слова «, в том числе и на дому,» исключить;

после слова «обратилась» дополнить словами «в течение пяти суток»;

в части третьей слова «В случае отсутствия» заменить словами «При отсутствии»;

дополнить частями пятой и седьмой следующего содержания:

«Основанием для регистрации рождения ребенка, рожденного вне медицинской организации и без наличия документов, удостоверяющих личность матери, в том числе в Государственной базе данных о физических лицах, является медицинское свидетельство о рождении, выдаваемое организацией родовспоможения, куда она обратилась в течение пяти суток после родов, с отметкой о том, что сведения о матери записаны с ее слов.»;

«В случае, когда родители не установлены, регистрация рождения ребенка производится в соответствии со статьей 196 настоящего Кодекса.».

4. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) подпункт 3) пункта 6 статьи 83 исключить;

2) пункт 7 статьи 83-1 изложить в следующей редакции:

«7. Уполномоченный орган по предпринимательству при формировании и ведении реестра требований обеспечивает подтверждение соответствия нормативного правового акта или иного документа, содержащего в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательные требования, проекта нормативного правового акта Республики Казахстан, проекта документа Системы государственного планирования Республики Казахстан или проекта иного документа, содержащего

в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательные требования, требованиям статей 9, 11, 80, 81-1 и 82 настоящего Кодекса.»;

3) в пункте 2 статьи 85:

подпункт 1-1) изложить в следующей редакции:

«1-1) осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции в пределах своей компетенции;»;

дополнить подпунктами 1-2) и 13-5) следующего содержания:

«1-2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области государственного регулирования предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

«13-5) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области государственного регулирования предпринимательства в соответствии с целями настоящего Кодекса и законодательством Республики Казахстан;»;

4) в статье 99:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции в пределах своей компетенции;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области государственной поддержки и развития частного предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 2-5) исключить;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области государственной поддержки и развития частного предпринимательства в соответствии с целями настоящего Кодекса и законодательством Республики Казахстан;»;

5) в статье 124-6:

подпункт 9) исключить;

дополнить подпунктом 10-3) следующего содержания:

«10-3) разрабатывает и утверждает нормативные правовые актыв сферах естественных монополий в соответствии с целями настоящего Кодекса и законодательством Республики Казахстан;»;

6) в статье 192:

подпункт 5) части первой пункта 1 исключить;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними лица, в том числе осуществляющие деятельность по основаниям, указанным в подпунктах 1) – 4) части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляют предпринимательскую деятельность на основании перечня видов деятельности, указанного в части второй пункта 1 настоящей статьи.».

5. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

в абзаце первом части второй статьи 112 слово «Правительством» заменить словами «Министерством юстиции».

6. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) в подпункте 12) статьи 16 слова «и региональных соглашений, заключенных на уровне области (города республиканского значения, столицы)» заменить словом «соглашений»;

2) подпункт 3) статьи 18 изложить в следующей редакции:

«3) осуществляют регистрацию региональных соглашений;»;

3) пункты 2 и 3 статьи 151 исключить.

7. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года я
«О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

1) подпункт 14) пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«14) разрабатывает и утверждает порядок создания, деятельности, оснащения, в том числе транспортными средствами, мобильных групп в таможенных органах;»;

2) подпункт 17) пункта 2 статьи 12 дополнить словами «, в том числе в местах доставки товаров, при завершении таможенной процедуры таможенного транзита»;

3) в статье 18:

в заголовке слова «средств и по» заменить словами «средств и (или)»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Таможенные органы вправе останавливать транспортные средства, а также принудительно возвращать покинувшие таможенную территорию Евразийского экономического союза без разрешения таможенного органа водные и воздушные суда.

Таможенные органы вправе останавливать автомобильные транспортные средства в зонах таможенного контроля и вне зон таможенного контроля.

Время проведения таможенного контроля в случае остановки автомобильных транспортных средств вне зон таможенного контроля не должно превышать два часа с момента такой остановки.

Порядок остановки автомобильных транспортных средств, в том числе не осуществляющих международные перевозки товаров, вне зон таможенного контроля определяется настоящей статьей и статьей 18-1 настоящего Кодекса.»;

4) дополнить статьей 18-1 следующего содержания:

«Статья 18-1. Остановка автомобильных транспортных средств вне зон таможенного контроля

1. Остановка автомобильного транспортного средства, в том числе не осуществляющего международные перевозки товаров, осуществляется должностными лицами таможенных органов в целях проверки соблюдения международных договоров Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан.

Должностные лица таможенного органа при остановке автомобильного транспортного средства вручают лицу, управляющему транспортным средством, требование об остановке автомобильного транспортного средства.

Форма требования об остановке транспортного средства устанавливается уполномоченным органом.

Основаниями для остановки автомобильного транспортного средства являются:

1) результаты применения системы управления рисками;

2) информация, свидетельствующая о фактах и (или) признаках нарушения международных договоров Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

3) данные, полученные в результате анализа сведений, содержащихся в информационных ресурсах таможенных и иных государственных органов Республики Казахстан, свидетельствующие о фактах и (или) признаках нарушения международных договоров Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

4) необходимость проверки сведений, полученных в результате информационного обмена с государственными и правоохранительными органами Республики Казахстан, Евразийского экономического союза или иностранных государств;

5) поручение и (или) обращение (запрос) от правоохранительных органов Республики Казахстан, Евразийского экономического союза или иностранных государств, с которыми заключены международные договоры в рамках Евразийского экономического союза и (или) международные договоры Республики Казахстан;

6) поручение таможенного органа другого государства – члена Евразийского экономического союза, в котором содержится информация о фактах и (или) признаках нарушения международных договоров Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан.

При остановке автомобильного транспортного средства должностное лицо таможенного органа обязано:

1) представиться и по требованию лица, управляющего автомобильным транспортным средством, предъявить служебное удостоверение либо идентификационную карту для ознакомления;

2) разъяснить основания остановки транспортного средства;

3) вручить требование об остановке автомобильного транспортного средства;

4) запросить представление лицом, управляющим автомобильным транспортным средством, находящихся в нем товаров и документов на них для проведения таможенного контроля.

2. Лицо, управляющее автомобильным транспортным средством, обязано остановить автомобильное транспортное средство, предоставить доступ к нему и находящимся в нем товарам, предъявить документы на них должностному лицу таможенного органа для проведения таможенного контроля.

3. При остановке автомобильного транспортного средства должностное лицо таможенного органа осуществляет проверку таможенных, иных документов и (или) сведений, применяет формы таможенного контроля и (или) меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, в порядке, предусмотренном настоящей статьей, главами 46, 47 и 48 настоящего Кодекса.

До завершения таможенного контроля лицо, управляющее автомобильным транспортным средством, обязано не покидать место остановки, а также обеспечить нахождение автомобильного транспортного средства и товаров в нем в месте остановки автомобильного транспортного средства.

Вручение лицу, управляющему автомобильным транспортным средством, акта об остановке автомобильного транспортного средства, предусмотренного настоящим пунктом, свидетельствует о проведении таможенного контроля в форме проверки таможенных, иных документов и (или) сведений.

Порядок заполнения акта об остановке автомобильного транспортного средства и его форма утверждаются уполномоченным органом.

4. В случае выявления и (или) подтверждения по результатам таможенного контроля признаков нарушения международных договоров Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан должностным лицом таможенного органа принимается решение о проведении таможенного досмотра и (или) таможенного осмотра в месте хранения.

В целях применения настоящей статьи под местом хранения понимаются ближайшие к месту остановки автомобильного транспортного средства постоянные или временные зоны таможенного контроля, предусмотренные статьей 404 настоящего Кодекса.

Лицо, управляющее автомобильным транспортным средством, обязано по требованию должностного лица таможенного органа доставить автомобильное транспортное средство и находящиеся в нем товары в место хранения.

Форма требования о доставке автомобильного транспортного средства, предусмотренного настоящим пунктом, утверждается уполномоченным органом.

При этом такое требование, а также копия уведомления о назначении места и времени проведения таможенного досмотра и (или) таможенного осмотра, предусмотренных статьями 412 и 413 настоящего Кодекса, вручаются лицу, управляющему автомобильным транспортным средством.

5. Доставка автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения осуществляется лицом, управляющим автомобильным транспортным средством, в сопровождении должностных лиц таможенных органов в порядке, определяемом уполномоченным органом.

6. При отказе лица, управляющего автомобильным транспортным средством, выполнить требование, предусмотренное пунктом 4 настоящей статьи, либо невыполнении им такого требования автомобильное транспортное средство и находящиеся в нем товары подлежат задержанию в соответствии с главой 52 настоящего Кодекса.

При этом перевозка (транспортировка) задержанных автомобильных транспортных средств и находящихся в нем товаров в место хранения осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом.

7. При неустановлении нарушений международных договоров Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан в акт об остановке автомобильного транспортного средства вносится соответствующая запись.

8. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при остановке автомобильных транспортных средств определяется уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в сфере таможенной политики.»;

5) пункт 9 статьи 402 после слов «Евразийского экономического союза,» дополнить словами «в том числе в местах доставки товаров,

при завершении таможенной процедуры таможенного транзита»;

6) в статье 411:

в пункте 1:

слова «начатой до выпуска товаров и завершаемой после выпуска товаров, а также» исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом установленный таможенным органом в запросе (требовании) о представлении документов и (или) сведений срок представления таких документов и (или) сведений может быть продлен на основании мотивированного обращения лица, которому направлен запрос (требование), в том числе для восстановления утраченных документов. Срок, на который продлевается представление документов и (или) сведений, определяется исходя из обращения лица, которому направлен запрос (требование), но не должен превышать тридцать рабочих дней со дня истечения установленного таможенным органом срока представления документов и (или) сведений.»;

в пункте 2:

в части первой слово «товаров,» заменить словами «товаров, либо в иных случаях»;

в части второй слова «указанной в настоящем пункте проверки» заменить словами «проверки, указанной в настоящей статье»;

дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Срок проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой после выпуска товаров либо в иных случаях, не может превышать тридцать рабочих дней.

В указанный срок не включается период времени между датой направления запроса (требования) по представлению документов, сведений и (или) ответа, предварительного решения по уведомлению о результатах проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой после выпуска товаров либо в иных случаях, запросов (требований) в подразделения таможенного органа, а также в другие таможенные органы, вышестоящие и другие государственные органы и (или) организации Республики Казахстан, банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, иные организации, государственные органы и иные организации другого государства – члена Евразийского экономического союза или государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, решения о назначении таможенной экспертизы и датой получения документов и (или) сведений, и (или) ответов на запросы, письменного возражения к предварительному решению по уведомлению о результатах проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой после выпуска товаров либо в иных случаях.

4. Лицо вправе обжаловать в соответствии со статьей 21 настоящего Кодекса уведомление о результатах проведения проверки, определенной настоящей статьей, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения такого уведомления.

При этом в случае несогласия с уведомлением о результатах проведения проверки лицо вправе обратиться в таможенный орган о проведении таможенной проверки в соответствии с главой 47 настоящего Кодекса в сроки, установленные частью первой настоящего пункта. Обращение лица в таможенный орган о проведении таможенной проверки приостанавливает исполнение уведомления о результатах проведения проверки, определенной настоящей статьей, до вынесения решения по результатам рассмотрения обращения или до завершения таможенной проверки.

В случае обжалования уведомления о результатах проведения проверки, вынесенного по результатам таможенной проверки, исполнение уведомления о результатах проведения проверки, определенной настоящей статьей, приостанавливается до вынесения решения по жалобе в соответствии с главой 55 настоящего Кодекса.»;

7) пункт 2 статьи 416-1:

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«проведение начатой выездной таможенной проверки без фактического выезда на объект и (или) объекты проверяемого лица, установленные пунктом 1 статьи 418 настоящего Кодекса. Подтверждением фактического выезда на объект и (или) объекты проверяемого лица является фиксация такого выезда актом выезда в произвольной форме и (или) иными документами и способами.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом не является грубым нарушением осуществление должностными лицами таможенных органов фактического выезда на объект и (или) объекты проверяемого лица в сроки менее чем сроки проведения такой проверки, а также случаи невозможности фактического выезда на объект и (или) объекты проверяемого лица, связанные с:

нахождением и (или) регистрацией объекта и (или) объектов проверяемого лица в жилых помещениях;

отсутствием проверяемого лица на объекте и (или) объектах проверяемого лица;

иными случаями необоснованного отказа в доступе к объекту и (или) объектам проверяемого лица должностным лицам таможенного органа для проведения выездной таможенной проверки.»;

8) пункт 1 статьи 453 после слова «предусмотренных» дополнить словами «пунктом 6 статьи 18-1,»;

9) пункт 5 статьи 480 дополнить частями второй, третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«Уведомление направляется таможенным органом или вручается под роспись.

При этом уведомление, направленное одним из нижепере­численных способов, считается врученным в следующих случаях:

1) по почте заказным письмом с уведомлением – с даты отметки в уведомлении почтовой или иной организации связи;

2) электронным способом – с даты доставки документа в веб-приложение.

Указанный способ распространяется на плательщика:

зарегистрированного в качестве пользователя информационной системы таможенного органа в порядке, определенном уполномоченным органом;

зарегистрированного в качестве электронного налогоплательщика в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан;

с даты доставки документа в личный кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства».

Указанный способ распространяется на налогоплательщика, зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства».».

8. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) подпункты 19) и 97) статьи 7 исключить;

2) подпункт 19) статьи 8 исключить;

3) в статье 12:

в заголовке слова «и столицы» заменить словами «, столицы и районов, городов областного значения»;

в подпункте 12) пункта 2 слова «по согласованию с уполномоченным органом» исключить;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Местные исполнительные органы районов, городов областного значения принимают меры по кадровому обеспечению государственных организаций здравоохранения, включая меры социальной поддержки и удержания молодых специалистов.»;

4) статью 13 дополнить подпунктами 8-1), 8-2), 8-3), 8-4) и 8-5) следующего содержания:

«8-1) осуществляют мониторинг в области здравоохранения;

8-2) осуществляют координацию и мониторинг деятельности по вопросам корпоративного управления в государственных юридических лицах в области здравоохранения;

8-3) осуществляют деятельность по формированию, мониторингу реализации и оценке результатов государственного социального заказа в области охраны здоровья граждан для неправительственных организаций, в том числе для ключевых групп населения;

8-4) проводят аттестации на профессиональную компетентность специалистов в области здравоохранения;

8-5) формируют государственный социальный заказ, проводят мониторинг его реализации и оценку результатов по удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан;»;

5) в статье 26:

в пункте 3:

слова «руководителей местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы и их заместителей,» исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы проводят аттестацию руководителей местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, их заместителей.»;

пункт 4 дополнить словами «, их заместителей»;

6) в пункте 3 статьи 246 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом».

9. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года:

статью 178 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В случае необходимости пресечения нарушений реализация полномочий должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль, может проводиться во внеурочное время (в ночное время, выходные или праздничные дни).».

10. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) подпункт 16) статьи 11 исключить;

2) в статье 12:

абзац пятый подпункта 4) исключить;

подпункт 5) дополнить абзацем тридцать седьмым следующего содержания:

«порядок оценки потребностей лиц с инвалидностью согласно классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью;»;

3) подпункт 3) статьи 13 исключить;

4) статью 18 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) осуществления:

контроля в сфере предоставления специальных социальных услуг в области здравоохранения;

взаимодействия с физическими и юридическими лицами, уполномоченным государственным органом и другими государственными органами по вопросам предоставления специальных социальных услуг в области здравоохранения;».

11. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

1) в пункте 1 статьи 30:

подпункт 10) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«субсидирование части ставки по займам в рамках национальных проектов в соответствии с законами Республики Казахстан;»;

подпункт 13) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«выполнение государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ»;»;

2) в пункте 1 статьи 31:

подпункт 10) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«субсидирование части ставки по займам в рамках национальных проектов в соответствии с законами Республики Казахстан;»;

подпункт 13) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«выполнение государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ»;»;

3) в пункте 1 статьи 32:

подпункт 10) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«субсидирование части ставки по займам в рамках национальных проектов в соответствии с законами Республики Казахстан;»;

подпункт 13) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«выполнение государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ»;»;

4) в пункте 1 статьи 33:

подпункт 8) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«субсидирование части ставки по займам в рамках национальных проектов в соответствии с законами Республики Казахстан;»;

подпункт 9) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«субсидирование части ставки по займам в рамках национальных проектов в соответствии с законами Республики Казахстан;»;

подпункт 12) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«выполнение государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ»;»;

5) пункт 7 статьи 40 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ»;»;

6) в статье 41:

в пункте 4:

слова «возложение на нижестоящие бюджеты дополнительных расходов без соответствующей их компенсации» заменить словами «отсутствие заключения соответствующей местной бюджетной комиссии»;

слова «или заключений, предполагающих возложение на нижестоящие бюджеты дополнительных расходов без соответствующей их компенсации» заменить словами «или без заключения соответствующей местной бюджетной комиссии»;

пункт 19 после слов «по проектам государственно-частного партнерства» дополнить словами «, по проектам строительства «под ключ»;

7) пункт 3 статьи 45 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«мониторинг государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ».»;

8) часть первую пункта 1 статьи 49 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«государственные обязательства по договорам о строительстве «под ключ».»;

9) абзац второй пункта 3 статьи 53 после слова «партнерства,» дополнить словами «проектам строительства «под ключ»;

10) в пункте 3 статьи 59:

абзац пятый части первой дополнить словами «, за исключением целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, направляемых на субсидирование займов, привлекаемых в рамках реализации национальных проектов»;

в частях второй, третьей, четвертой и пятой после слова «благосостояния» дополнить словами «и национального управляющего холдинга, созданного в рамках мер по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развитию национальной экономики»;

11) в пункте 1 статьи 61 слова «в соответствии с пунктом 8 статьи 148» заменить словами «, определяемых в соответствии с частями седьмой, восьмой и девятой пункта 8 статьи 148»;

12) часть вторую пункта 4 статьи 80 после слова «партнерства,» дополнить словами «проектам строительства «под ключ»,»;

13) пункт 4 статьи 86 дополнить абзацами девятнадцатым и двадцатым следующего содержания:

«лимит государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ» Правительства Республики Казахстан;

лимит государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ» местных исполнительных органов;»;

14) пункт 4 статьи 87 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) лимит государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ» местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы;»;

15) пункт 4 статьи 95 изложить в следующей редакции:

«4. С учетом предложения Республиканской бюджетной комиссии центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию в течение пяти рабочих дней составляет проект уточненного республиканского бюджета и вносит его на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.»;

16) часть третью пункта 5 статьи 96 исключить;

17) в пункте 4 статьи 109:

в части третьей слова «положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации» заменить словами «одного из следующих документов: положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации, положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по технико-экономическому обоснованию или расчетной стоимости строительства «под ключ»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Гражданско-правовые сделки по услугам лизинга подлежат регистрации в органах государственного казначейства в соответствии с графиком погашения лизинговых платежей.»;

18) главу 28 дополнить статьей 147-1 следующего содержания:

«Статья 147-1. Государственные обязательства по проектам строительства «под ключ»

1. Государственные обязательства по проектам строительства «под ключ» – совокупность прав и обязанностей заказчика и поставщика по сумме, выделяемой из бюджета, на определенную дату принятых и не исполненных заказчиком финансовых обязательств по заключенным договорам о строительстве «под ключ», которые одобрены Республиканской бюджетной комиссией или бюджетной комиссией местного исполнительного органа.

2. Принятие государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Объемы принимаемых государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами ограничиваются лимитами государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» Правительства Республики Казахстан и соответствующих местных исполнительных органов.

Лимиты государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов утверждаются законом о республиканском бюджете.

Методика определения лимитов государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов утверждается центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

3. Принятие государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» осуществляется путем подписания договоров о строительстве «под ключ», которые одобрены Республиканской бюджетной комиссией или бюджетной комиссией местного исполнительного органа.

Договоры о строительстве «под ключ» вступают в силу после их регистрации государственным казначейством или органами государственного казначейства в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Государственные обязательства по проектам строительства «под ключ» подлежат регистрации по каждому отдельному проекту строительства «под ключ» только в пределах сумм и сроков, установленных договором, и не могут пересматриваться в сторону увеличения обязательств государства согласно решению соответствующей бюджетной комиссии или решению маслихата.

Сумма договора о строительстве «под ключ» не может пересматриваться в сторону увеличения обязательств государства.

4. Государственное казначейство осуществляет учет исполнения государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» Правительства Республики Казахстан в порядке, установленном центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

5. Местные уполномоченные органы по исполнению бюджета осуществляют мониторинг государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» местных исполнительных органов.

6. Государственное казначейство и органы государственного казначейства формируют отчеты о принятых государственных обязательствах по проектам строительства «под ключ» и направляют их в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, который осуществляет публикацию в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

7. Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы не отвечают по государственным обязательствам по проектам строительства «под ключ» друг друга.

8. Государственные обязательства по проектам строительства «под ключ» Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов считаются исполненными при полной оплате государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» по заключенным договорам о строительстве «под ключ».»;

19) в статье 148:

часть первую пункта 2 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) проекты строительства «под ключ».»;

пункт 5 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) финансирование и выполнение государственных обязательств по проектам строительства «под ключ».»;

часть первую пункта 7 дополнить словами «, а также положениями о строительстве «под ключ», установленными законодательством Республики Казахстан»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Порядок планирования и реализации государственных инвестиционных проектов по проектам строительства «под ключ» определяется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике по согласованию с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.»;

20) в статье 149:

подпункт 2) части первой пункта 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«по проекту строительства «под ключ» разрабатываются инвестиционное предложение и технико-экономическое обоснование, за исключением случая отнесения проекта строительства к перечню проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. При необходимости вместо технико-экономического обоснования заказчик разрабатывает техническое задание и утверждает расчетную стоимость строительства «под ключ»;»;

дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

«1-1. По проектам, являющимся технически несложными, строительство которых предполагается по типовым проектам, типовым проектным решениям и проектам повторного применения, разработка технико-экономического обоснования не требуется.

Перечень проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования, разрабатывается уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и утверждается Правительством Республики Казахстан.

1-2. Расчетная стоимость строительства «под ключ» – стоимость реализации проекта строительства, определяемая на предпроектной стадии для проведения конкурсных процедур и заключения договоров о строительстве «под ключ» в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Расчетная стоимость строительства «под ключ» определяется с использованием укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений на единицу измерения показателя мощности объектов, протяженности линейного сооружения и других технических характеристик, учитывающих функциональное назначение здания, сооружения. При необходимости применяются укрупненные показатели стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ (в том числе укрупненные показатели стоимости на основе проектно-сметной документации объектов-аналогов).»;

абзац четвертый пункта 5 дополнить словами «, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о государственно-частном партнерстве, а также положениями о строительстве «под ключ», установленными законодательством Республики Казахстан»;

21) в подпункте 3) пункта 1 статьи 172 слова «части третьей пункта 5 статьи 96,» исключить.

12. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан»:

в статье 13:

в части восьмой слова «постановлениями Правительства Республики Казахстан,» исключить;

часть девятую изложить в следующей редакции:

«При установлении законами Республики Казахстан, решениями местных представительных и исполнительных органов льгот на транспортные услуги, включая право на бесплатный проезд для отдельных категорий лиц, местными представительными и исполнительными органами определяется источник финансирования, при этом местными исполнительными органами заключается договор с перевозчиками.».

13. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.»;

2) статью 2 дополнить подпунктами 1-8), 1-9), 48-1) и 48-2) следующего содержания:

«1-8) единый расчетный центр – юридические лица, соответствующие определяемым уполномоченным органом требованиям и порядку работы, осуществляющие формирование единого платежного документа и обеспечивающие взаимодействие между поставщиками коммунальных услуг и потребителями коммунальных услуг на основе информационных систем;

1-9) единый платежный документ – документ, составленный на бумажном носителе либо сформированный в электронной форме, на основании или с помощью которого осуществляются платеж и (или) перевод денег, составленный для осуществления оплаты коммунальных и дополнительных услуг;»;

«48-1) электронная платформа закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (далее – электронная платформа) – информационная система, обеспечивающая проведение электронных закупок в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, предоставляющая электронные услуги по обеспечению точки доступа для приобретения товаров, работ и услуг, заключения договора о строительстве «под ключ», а также отбора и мониторинга проектов в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

48-2) технический оператор в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (далее – технический оператор) – юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале;»;

3) статью 10-1 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) определяет технического оператора в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.»;

4) в статье 10-2:

подпункт 10-15) после слов «перечень коммунальных услуг» дополнить словами «, требования к единому платежному документу»;

дополнить подпунктами 10-41), 10-42), 10-43) и 10-44) следующего содержания:

«10-41) разрабатывает и утверждает типовую конкурсную документацию проектов модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

10-42) разрабатывает и утверждает правила планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процессов проектирования, строительства и (или) эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

10-43) устанавливает порядок для обеспечения информационной безопасности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

10-44) определяет отраслевой центр информационной безопасности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;»;

5) статью 10-6 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Субъекты (участники) информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, за исключением потребителей, передают данные, включая данные, сформированные единым расчетным центром, техническому оператору.»;

6) главу 1-1 дополнить статьями 10-10, 10-11, 10-12 и 10-13 следующего содержания:

«Статья 10-10. Компетенция технического оператора

1. Технический оператор:

1) на основании предложений государственных органов, осуществляющих государственное регулирование и руководство в соответствующих сферах, и местных исполнительных органов совместно формирует перечень субъектов естественных монополий, участвующих в модернизации и строительстве энергетической и коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

2) рассматривает предварительные заявки и задания на проектирование субъектов естественной монополий и местных исполнительных органов по проектам, участвующим в модернизации и строительстве энергетической и коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

3) осуществляет экспертизу технико-технологических решений, направленных на модернизацию энергетического и коммунального секторов системы водоснабжения и водоотведения, производства, передачи тепловой и электрической энергии;

4) осуществляет мониторинг реализации проектов на этапах проектирования, строительства и (или) эксплуатации, в том числе энергосбережения, в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

5) осуществляет мониторинг и координацию вопросов применения продукции казахстанских товаропроизводителей и локализации новых и расширения действующих производств в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

6) передает данные на информационно-коммуникационную платформу «электронного правительства» в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации;

7) организовывает применение единого платежного документа;

8) обеспечивает централизованный сбор, анализ, хранение, сохранность и конфиденциальность электронных информационных ресурсов и данных, полученных путем интеграции объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства с информационными системами государственных органов;

9) организует создание и сопровождение информационных систем в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере водоснабжения и (или) водоотведения.

Статья 10-11. Администратор электронной платформы

1. Администратор электронной платформы:

1) осуществляет развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание электронной платформы;

2) оказывает консультационную помощь по функционированию электронной платформы;

3) обеспечивает информационную безопасность хранения электронных информационных ресурсов;

4) взаимодействует по вопросам интеграции информационных систем государственных органов, государственных электронных информационных ресурсов и обеспечения информационной безопасности;

5) обеспечивает операционное сопровождение процесса внесения и возврата обеспечения заявок на участие в конкурсе в соответствии с правилами осуществления закупок работ и услуг, разработанными и утвержденными уполномоченным органом;

6) взаимодействует с государственными органами и иными организациями по вопросам информационного обеспечения о планируемых и реализуемых проектах.

2. Закупки работ и услуг, отбор проектов и поставщиков, заключение договоров, приобретение товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключение офтейк-контрактов в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов осуществляются на электронной платформе в соответствии с правилами функционирования электронной платформы, разработанными и утвержденными уполномоченным органом.

3. Администратор электронной платформы определяется уполномоченным органом.

Статья 10-12. Основные положения планирования и реализации проектов, принципы осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров, приобретения товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключения офтейк-контрактов в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов

1. Реализация проектов в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов субъектом естественных монополий осуществляется в соответствии с правилами осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, разработанными и утвержденными уполномоченным органом.

2. Осуществление закупок работ и услуг в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов основывается на принципах:

1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых работ и услуг;

2) открытости и прозрачности процесса закупок работ и услуг;

3) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупках работ и услуг на основе двухэтапного конкурса, кроме случаев, по приобретению товаров у казахстанских товаропроизводителей, осуществляемых в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан о промышленной политике;

4) оказания поддержки казахстанским производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг;

5) обязательности двухэтапного конкурса с заключением договора о строительстве «под ключ».

3. Субъектами закупок являются потенциальный поставщик, поставщик, заказчик, администратор электронной платформы, технический оператор, национальный управляющий холдинг, созданный в рамках мер по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развитию национальной экономики, уполномоченный орган, казахстанские товаропроизводители.

4. Порядок и критерии отбора подрядчиков, утверждения конкурсной документации для проектов модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры определяются правилами осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, разработанными и утвержденными уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по защите и развитию конкуренции.

5. Правила приобретения товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключения офтейк-контрактов в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

Статья 10-13. Единая государственная система управления водоснабжением и водоотведением

1. Юридические лица, осуществляющие деятельность в процессе обеспечения водоснабжения, а также отвода сточных вод в централизованных и местных системах водоснабжения и водоотведения, предоставляют информацию посредством единой государственной системы управления водоснабжением и водоотведением о качестве и объемах водоснабжения и водоотведения, состоянии оборудования, сетей водоснабжения, водоотведения и иного имущества, используемого для осуществления деятельности, мерах по модернизации, ремонту, реконструкции, замене указанного имущества, мерах по снижению потерь воды.

2. Оснащение объектов водоснабжения и водоотведения, участвующих в процессе производства, передачи и снабжения водой, приборами учета, обеспечение их функционирования осуществляются в соответствии с правилами выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения.

3. Задачами единой государственной системы управления водоснабжением и водоотведением являются:

1) сбор, обработка информации о состоянии и прогнозе развития сферы водоснабжения и (или) водоотведения;

2) обеспечение формирования прогноза развития сферы водоснабжения и (или) водоотведения;

3) обеспечение качества и доступности государственных услуг, оказываемых посредством единой государственной системы управления водоснабжением и водоотведением.

4. Правилами организации, формирования и функционирования единой государственной информационной системы управления водоснабжением и водоотведением, разработанными и утвержденными уполномоченным органом, определяются в том числе:

1) порядок сбора, обработки, мониторинга и анализа данных;

2) требования к объектам информатизации;

3) требования к аппаратно-программным комплексам автоматизированных систем учета водных ресурсов;

4) требования к автоматизированным системам управления технологическим процессом;

5) технические требования к серверному оборудованию и операционной системе для функционирования автоматизированной системы учета;

6) требования к технологии передачи информации в информационной системе учета водных ресурсов;

7) требования к средствам измерений, иному оборудованию и нематериальным активам, осуществляющим учет воды и обеспечивающим возможность присоединения приборов учета.

5. Субъекты в сфере водоснабжения и (или) водоотведения обязаны предоставлять доступ и интегрировать свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы учета воды с единой государственной системой управления водоснабжением и водоотведением.».

14. В Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации»:

1) подпункт 18) статьи 7 исключить;

2) статью 7-1 дополнить подпунктом 9-2) следующего содержания:

«9-2) определяет порядок создания, сохранения и использования страхового фонда технической документации на изделия вооружения и военной техники, важнейшую гражданскую продукцию, а также проектной документации на объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся национальным достоянием;».

15. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы»:

1) в статье 1-1:

в заголовке слово «Символ» заменить словами «Региональная символика»;

в пункте 1 слова «имеет свой герб, являющийся его символом, отражающим» заменить словами «имеет свою региональную символику, отражающую»;

в пункте 2 слова «герба города Алматы и его изображения» заменить словами «региональной символики города Алматы»;

2) в статье 4:

в подпункте 9) слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом по вопросам миграции населения»;

дополнить подпунктами 9-44) и 9-45) следующего содержания:

«9-44) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, отвечающее за организацию дорожного движения в городе Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о дорожном движении;

9-45) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющее деятельность по управлению парковочными пространствами на территории города Алматы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;».

16. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»:

пункт 4 статьи 4 исключить.

17. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

«16) нестационарный объект – используемые для оказания услуг и (или) для иных целей, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», временное сооружение или временная конструкция, непрочно связанные с землей, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе автоматизированное устройство или транспортное средство.»;

2) в статье 6:

пункт 1 дополнить подпунктом 4-6) следующего содержания:

«4-6) установление ставки арендной платы за использование памятников истории и культуры местного значения;»;

дополнить пунктами 2-15 и 6-1 следующего содержания:

«2-15. К компетенции маслихатов городов республиканского значения, столицы относится утверждение:

1) правил обеспечения доступной среды;

2) программы реновации жилища.»;

«6-1. Маслихаты областей, городов республиканского значения, за исключением города Алматы, утверждают правила доставления (эвакуации), организации учета и временного хранения автомобильного транспортного средства, судна, в том числе маломерного судна, задержанного на основании, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, на специальных площадках или стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов и находящихся в коммунальной собственности.»;

3) в статье 27:

в подпункте 1-15) пункта 1 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом по вопросам миграции населения»;

в пункте 1-6 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «центральным исполнительным органом, осуществляющим функции государственного управления в области туристской деятельности»;

дополнить пунктами 1-8 и 1-9 следующего содержания:

«1-8. Акимат области, города республиканского значения, столицы:

1) разрабатывает и утверждает правила определения мест размещения, порядок установки, функционирования и демонтажа нестационарных объектов и нестационарных торговых объектов на территории соответствующей области, города республиканского значения, столицы;

2) обеспечивает экологическую безопасность населения и восстановление элементов естественных экологических систем на территории соответствующей области, города республиканского значения, столицы;

3) определяет меры стимулирования новых технологий в сфере «зеленой экономики».

1-9. Акимат города республиканского значения, столицы:

1) разрабатывает и утверждает правила установки защитных конструкций и регулирующих элементов (шлагбаумов и других ограждений) в жилом секторе, за исключением городов Астаны и Алматы;

2) разрабатывает правила обеспечения доступной среды;

3) создает необходимые условия для проведения общегосударственных и международных мероприятий;

4) осуществляет международное сотрудничество по вопросам развития городов республиканского значения, столицы;

5) разрабатывает программу реновации жилища;

6) разрабатывает и представляет на утверждение в представительный орган города республиканского значения, столицы правила благоустройства территории города республиканского значения, столицы, разработанные на основании типовых правил благоустройства городов и населенных пунктов, утверждаемых уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, с учетом дополнительных требований, учитывающих особенности города республиканского значения, столицы;

7) координирует деятельность в области эффективного функционирования систем тепло- энерго-, водо- и газоснабжения, канализации и водоотведения, дорожной деятельности, всех видов городского транспорта и связи, благоустройства, озеленения, санитарной очистки города, а также инженерного обеспечения, эксплуатации и ремонта жилищного фонда;

8) по согласованию с заинтересованными центральными уполномоченными государственными органами разрабатывает и утверждает правила предоставления физическими и юридическими лицами торговых, развлекательных, гостиничных, медицинских и иных услуг на территории города республиканского значения, столицы.»;

4) в подпункте 31) пункта 1 статьи 31 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «центральным исполнительным органом, осуществляющим функции государственного управления в области туристской деятельности»;

5) пункт 1 статьи 35 дополнить подпунктом 12-11) следующего содержания:

«12-11) организует выполнение общественных работ лицам, привлеченным к административным взысканиям, в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;».

18. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана»:

1) в статье 3:

в заголовке слово «Цели» заменить словами «Основные цели»;

в пункте 1 слово «Целями» заменить словами «Основными целями»;

в пункте 2 слово «Задачами» заменить словами «Основными задачами»;

2) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:

«Статья 4-1. Основные принципы деятельности Банка Развития

Основные принципами деятельности Банка Развития являются:

1) эффективность, системность и оперативность в принятии решений и их реализации;

2) прозрачность осуществления деятельности Банка Развития;

3) добросовестность и профессионализм.».

19. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»:

1) подпункты 8), 20-22) и 20-23) статьи 11 исключить;

2) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктами 11-1), 13-15) и
13-16) следующего содержания:

«11-1) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности;»;

«13-15) субсидирует затраты туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста;

13-16) возмещает часть затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов;»;

3) в статье 28-1:

в пункте 3 слова «уполномоченным органом» и «уполномоченного органа» заменить соответственно словами «местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы» и «местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы»;

в пункте 5 слова «уполномоченный орган» заменить словами «местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы».

20. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:

1) в статье 1:

подпункт 7-1) изложить в следующей редакции:

«7-1) дизайн-код – требования, направленные на формирование стилистически единого архитектурного облика населенных пунктов, комфортной и безопасной городской среды, в том числе касающиеся размещения элементов благоустройства, информационных конструкций (вывесок, городской навигации), рекламных конструкций, нестационарных объектов, озеленения, освещения, фасадов, ограждений;»;

дополнить подпунктами 7-2) и 59-1) следующего содержания:

«7-2) проект детальной планировки – градостроительная документация, разрабатываемая для отдельных частей территорий и функциональных зон населенных пунктов, а также территорий, расположенных за пределами населенных пунктов;»;

«59-1) строительство «под ключ» – комплексные работы по строительству объекта и введению его в эксплуатацию, включающие выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и других работ, а также сопутствующие указанным работам поставку товаров и оказание услуг, за исключением проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов и услуг технического надзора;»;

2) статью 16 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Особенностью строительства «под ключ» является комплексный характер, выраженный в возможности содержать условия по финансированию, планированию, изысканиям, обоснованиям, проектированию, строительству и сопутствующим ему услугам, управлению, эксплуатации, обслуживанию, передаче на баланс одной из сторон.

Порядок планирования, финансирования и реализации строительства «под ключ» по проектам, содержащим государственные инвестиции в строительство, устанавливается законодательством Республики Казахстан.»;

3) пункт 1 статьи 22 дополнить подпунктами 1-2) и 1-3) следующего содержания:

«1-2) утверждение дизайн-кода города республиканского значения, столицы;

1-3) утверждение правил администрирования дизайн-кода города республиканского значения, столицы;»;

4) статью 25 дополнить пунктами 1-3 и 1-4 следующего содержания:

«1-3. Акимат города республиканского значения, столицы разрабатывает дизайн-код города республиканского значения, столицы.

1-4. Акимат города республиканского значения, столицы разрабатывает правила администрирования дизайн-кода города республиканского значения, столицы.»;

5) в статье 64-1:

часть вторую пункта 11 дополнить словами «, если иное не предусмотрено пунктом 11-1 настоящей статьи»;

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. В случае выдачи государственной экспертной организацией отрицательного заключения экспертизы по итогам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов выданное отрицательное экспертное заключение направляется для рассмотрения в апелляционную комиссию.

Апелляционная комиссия создается на постоянной основе при уполномоченном органе по делам архитектуры, градостроительства и строительства для рассмотрения отрицательных экспертных заключений по итогам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов государственной экспертной организацией.

Состав и положение об апелляционной комиссии утверждаются уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства. В состав апелляционной комиссии в обязательном порядке привлекаются эксперты из числа экспертных организаций, Национальной палаты предпринимателей, общественных объединений. Апелляционную комиссию возглавляет заместитель руководителя уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

По итогам рассмотрения отрицательного экспертного заключения государственной экспертной организации апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

1) оставить отрицательное экспертное заключение без изменения;

2) отменить отрицательное экспертное заключение полностью или в части.

По окончании рассмотрения отрицательного экспертного заключения государственной экспертной организации уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства выносит мотивированное решение с учетом решения апелляционной комиссии.»;

6) пункт 4 статьи 68-1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства обязан предоставить безвозмездный доступ субъектам в сфере архитектуры, градостроительства и строительства при применении государственной информационной системы в сфере строительства, архитектуры и градостроительства в случае, если это обращение установлено законами Республики Казахстан.».

21. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии»:

в статье 10:

пункт 1 дополнить подпунктом 17-8) следующего содержания:

«17-8) проведение эпизоотического мониторинга;»;

пункт 1-1 дополнить подпунктом 32-7) следующего содержания:

«32-7) проведение эпизоотического мониторинга;».

22. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями»:

1) в подпункте 3) статьи 7 слова «, оказывает методическую помощь социальным работникам» исключить;

2) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) оказывают методическую помощь социальным работникам;».

23. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»:

1) в статье 13:

подпункт 23-8) дополнить словами «, за исключением городов республиканского значения, столицы»;

подпункт 23-16) дополнить словами «, за исключением городов республиканского значения, столицы и их агломераций»;

2) статью 14 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы:

1) разрабатывают и утверждают тарифную политику, применяемую на городском общественном транспорте;

2) разрабатывают и утверждают правила субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров на территории городов республиканского значения, столицы и их агломераций;

3) разрабатывают и утверждают правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по согласованию с уполномоченным органом.».

24. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

1) статью 6 дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:

«5-2. Запрещается распространение рекламы путем звуковой информации на открытом пространстве за пределами помещений (зданий, сооружений и их комплексов) в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования.»;

2) в статье 11:

пункт 1-2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Запрещается размещение наружной (визуальной) рекламы путем нанесения рекламных изображений и (или) информации на покрытие проезжей части автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, тротуаров пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов.»;

в пункте 7:

в части третьей:

после слов «В случае, если» дополнить словами «объект наружной (визуальной) рекламы не соответствует требованиям настоящего Закона, а также если»;

слово «размещенных» заменить словом «размещенные»;

слова «или собственник объекта наружной (визуальной) рекламы не известен, местный исполнительный орган выдает в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан обязательное для исполнения предписание о демонтаже объектов наружной (визуальной) рекламы собственникам зданий (сооружений) или лицам, обладающим иными вещными правами на здания (сооружения)» заменить словами «, местный исполнительный орган выдает в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан обязательное для исполнения предписание о демонтаже объектов наружной (визуальной) рекламы собственнику объекта наружной (визуальной) рекламы, а в случае, если собственник не известен – собственникам зданий (сооружений) или лицам, обладающим иными вещными правами на здания (сооружения)»;

в части четвертой слова «Собственники зданий (сооружений),» заменить словами «Собственник объекта наружной (визуальной) рекламы, собственники зданий (сооружений),»;

3) статью 12 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Не является размещением рекламы на транспортных средствах размещение рекламы на отдельно стоящих прицепах и полуприцепах (не в прицепленном состоянии к автомобилю), а также на макетах транспортных средств. Размещение такой рекламы осуществляется в соответствии со статьей 11 настоящего Закона.

Для целей настоящего Закона макетами транспортных средств признаются модели транспортных средств в уменьшенную, увеличенную либо натуральную величину.»;

4) пункт 1 статьи 17-1 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области рекламы в соответствии с целями настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

5) в пункте 4 статьи 17-2 слова «Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» заменить словами «законами Республики Казахстан».

25. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах»:

в части второй пункта 1 статьи 16-1 слово «Правительством» заменить словами «Генеральным Прокурором».

26. В Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании туриста»:

в пункте 1 статьи 5 слова «уполномоченным органом в области туристской деятельности» заменить словами «местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы».

27. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности»:

1) подпункт 32) статьи 1 после слов «нестационарный торговый объект –» дополнить словами «используемые для торговой деятельности и (или) общественного питания»;

2) подпункт 7) статьи 7 исключить;

3) в статье 8:

подпункт 4) части первой исключить;

часть вторую дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) минимальные нормативы обеспеченности населения торговой площадью.»;

4) в пункте 2 статьи 14-1 слова «уполномоченным органом» заменить словами «местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы»;

5) в пункте 1 статьи 14-2 слова «Утвержденные уполномоченным органом минимальные» заменить словом «Минимальные».

28. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

1) подпункт 20-4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«20-4) единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом (далее – информационная система уполномоченного органа) – информационная система уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, мониторинга и анализа данных в сфере электроэнергетики посредством информационного взаимодействия физических и юридических лиц с уполномоченным органом и иными государственными органами;»;

2) в статье 5:

подпункт 6-1) изложить в следующей редакции:

«6-1) разрабатывает и утверждает правила формирования, ведения и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом;»;

дополнить подпунктами 6-2), 6-3) и 6-4) следующего содержания:

«6-2) определяет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса;

6-3) устанавливает порядок для обеспечения информационной безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса;

6-4) определяет отраслевой центр информационной безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса;»;

3) дополнить статьей 10-4 следующего содержания:

«Статья 10-4. Информационная система уполномоченного органа

1. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в процессе производства, передачи электрической энергии и снабжения электрической энергией, предоставляют информацию посредством информационной системы уполномоченного органа о качестве и объемах электроснабжения, режимах потребления электрической энергии, состоянии оборудования, электрических сетей и иного имущества, используемого для осуществления деятельности, мерах по модернизации, ремонту, реконструкции, замене указанного имущества, мерах по повышению энергоэффективности и снижению потерь электрической энергии, мерах по внедрению технологий использования возобновляемых источников энергии, а также иную информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Оснащение объектов электроэнергетики, участвующих в процессе производства, передачи, потребления электрической энергии и снабжения электрической энергией, приборами автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии и обеспечение их функционирования определяются правилами функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, утверждаемыми уполномоченным органом.

3. Задачами информационной системы уполномоченного органа являются:

1) сбор, обработка информации о состоянии и прогнозе развития электроэнергетики;

2) обеспечение формирования прогноза развития электроэнергетики;

3) обеспечение качества и доступности государственных услуг, оказываемых посредством информационной системы уполномоченного органа.

4. Правилами формирования, ведения и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическом комплексом определяются в том числе:

1) порядок сбора, обработки, мониторинга и анализа данных;

2) требования к объектам информатизации электроэнергетики;

3) требования к аппаратно-программным комплексам автоматизированных систем коммерческого учета энергетических ресурсов;

4) требования к автоматизированным системам управления технологическим процессом;

5) технические требования к серверному оборудованию и операционной системе для функционирования автоматизированной системы коммерческого учета;

6) требования к технологии передачи информации в интеллектуальной системе учета электроэнергетики;

7) требования к средствам измерений, иному оборудованию и нематериальным активам, осуществляющим учет электроэнергетики и обеспечивающим возможность присоединения приборов учета.

5. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в процессе производства, передачи электрической энергии и снабжения электрической энергией, обязаны предоставлять доступ и интегрировать свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии с информационной системой уполномоченного органа.».

29. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктами 1-2) и 2-1) следующего содержания:

«1-2) осуществляют и (или) организуют лов в замороопасных водоемах и (или) участках;»;

«2-1) организуют и обеспечивают воспроизводство, а также государственный учет животного мира в резервном фонде охотничьих угодий;».

30. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

в статье 7:

в пункте 2:

дополнить подпунктами 1-8), 1-9), 2-2), 2-3) и 2-4) следующего содержания:

«1-8) проведение мониторинга:

развития агропромышленного комплекса;

продовольственных товаров;

1-9) организация информационно-маркетингового обеспечения агропромышленного комплекса на соответствующей административно-территориальной единице;»;

«2-2) организация государственных мероприятий по ветеринарии, защите и карантину растений на соответствующей административно-территориальной единице в соответствии с законами Республики Казахстан;

2-3) внесение предложений по вопросам совершенствования нормативной правовой базы, ценовой, технической, таможенной, налоговой, кредитной, страховой деятельности, а также в сфере технического регулирования и политики государства в области агропромышленного комплекса;

2-4) организация системы товародвижения продукции агропромышленного комплекса;»;

подпункт 12-2) исключить;

в подпункте 12-15) слова «, строительства, содержания и реконструкции скотомогильников (биотермических ям)» исключить;

пункт 4 дополнить подпунктами 4-1), 7-2) и 7-3) следующего содержания:

«4-1) строительство, содержание и реконструкция скотомогильников (биотермических ям);»;

«7-2) проведение мониторинга состояния продовольственной безопасности, цен и рынков продукции агропромышленного комплекса;

7-3) обеспечение проведения мероприятий по борьбе с вредными организмами в соответствии с перечнем и порядком, определяемыми уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса;».

31. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»:

пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) участвуют в разработке генеральных планов развития инфраструктуры государственных национальных природных парков;».

32. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

1) подпункт 1-2) статьи 6 исключить;

2) в подпункте 3-4) статьи 7 слово «разрабатывает» заменить словами «разрабатывает и утверждает»;

3) в статье 8:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) содействует развитию культурных связей с соотечественниками;»;

в подпункте 10-1) слова «по согласованию с уполномоченным органом» исключить;

4) статью 9 дополнить подпунктами 8-1), 8-2), 8-3), 8-4) и 8-5) следующего содержания:

«8-1) утверждает государственный творческий заказ на финансирование творческих кружков для детей и юношества в пределах объемов бюджетных средств;

8-2) обеспечивает размещение государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества независимо от форм собственности поставщиков услуг государственного творческого заказа, их ведомственной подчиненности, типов и видов;

8-3) обеспечивает исполнение всех этапов и процедур размещения, контроля качества и целевого освоения государственного творческого заказа в электронном и общедоступном форматах;

8-4) осуществляет мониторинг деятельности организаций культуры, расположенных на соответствующей территории, и предоставляет в местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы информацию, а также статистические отчеты установленной формы;

8-5) организует работу по сохранению историко-культурного наследия, содействует развитию исторических, национальных и культурных традиций и обычаев;»;

5) в пункте 2 статьи 15 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом».

33. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан»:

1) в статье 3:

заголовок и часть первую изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Региональная символика столицы

Столица имеет свою региональную символику.»;

в части второй слово «символов» заменить словами «региональной символики»;

2) подпункт 3) статьи 8 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

«правила управления санитарно-защитной зеленой зоной столицы и ограниченного режима деятельности на ее территории;

нормативы регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы;»;

3) в статье 9:

в подпунктах 19-1), 19-2), 19-3), 19-4), 19-5) и 19-14) слово «столице» заменить словами «и соблюдение дизайн-кода столицы»;

дополнить подпунктами 19-15) и 32-1) следующего содержания:

«19-15) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале по уборке и санитарной очистке в столице специальных трасс и прилегающих к ним отдельных участков автомобильных дорог, улиц и улично-дорожной сети;»;

«32-1) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, отвечающее за организацию дорожного движения, управление парковочным пространством в столице (далее – центр организации дорожного движения);»;

в подпункте 37) слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом по вопросам миграции населения»;

дополнить подпунктами 43), 44), 45), 46) и 47) следующего содержания:

«43) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале для содержания и развития санитарно-защитной зеленой зоны столицы;

44) разрабатывает правила управления санитарно-защитной зеленой зоной столицы и ограниченного режима деятельности на ее территории;

45) разрабатывает нормативы регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы;

46) предоставляет земельные участки в соответствии с подпунктом 4-1) пункта 2 статьи 16 Земельного кодекса Республики Казахстан;

47) координирует деятельность по созданию и развитию национального ремесленничества столицы и ее инфраструктуры.»;

4) дополнить статьей 9-3 следующего содержания:

«Статья 9-3. Центр организации дорожного движения

1. Центр организации дорожного движения осуществляет:

1) организацию и управление уличными, перехватывающими и коммунальными автомобильными стоянками (парковками, паркингами), специальными (охраняемыми) помещениями, площадками и стоянками, парковочными пространствами;

2) мониторинг использования паркингов и парковок;

3) организацию деятельности, связанной с доставлением (эвакуацией) транспортных средств, задержанных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, на специальные площадки и стоянки, их временным хранением, оплатой стоимости доставления (эвакуации) и хранения, возвратом транспортных средств при совершении административных правонарушений, брошенного или бесхозяйного транспортного средства, транспортных средств, признанных вещественными доказательствами, а также транспортных средств, на которые наложен арест в специальных (охраняемых) помещениях, площадках и стоянках;

4) управление светофорами;

5) разработку проектов и схем организации дорожного движения;

6) анализ, прогноз и управление транспортными потоками;

7) организацию функционирования интеллектуальных транспортных систем;

8) управление объектами транспортной инфраструктуры;

9) организацию мероприятий по организации дорожного движения и территориально-транспортному планированию;

10) подготовку отчетов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

11) выработку рекомендаций по обеспечению безопасности дорожного движения;

12) разработку и реализацию мероприятий по организации дорожного движения на дорогах;

13) разработку рекомендаций в раздел по территориально-транспортному планированию и организации дорожного движения градостроительной документации;

14) участие в мониторинге потерь от дорожно-транспортных происшествий и бюджетных затрат на обеспечение безопасности дорожного движения, а также эффективности принимаемых мер на снижение уровня аварийности на дорогах;

15) выполнение мер по снижению транспортной нагрузки на населенные пункты путем:

разработки комплексных схем организации дорожного движения и программ комплексного развития транспортной системы;

информационного обеспечения дорожного движения в городах;

16) организацию движения грузового тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, в том числе администрирование его движения по улично-дорожной сети;

17) согласование схем транспортного обслуживания массовых культурных, спортивных и иных мероприятий;

18) согласование маршрутов и параметров движения общественного транспорта и расположения остановочных пунктов.

2. Доставка (эвакуация), хранение транспортных средств, указанных в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, осуществляются центром организации дорожного движения на платной основе в соответствии с правилами организации дорожного движения в городах Астане, Алматы в части, не урегулированной правилами дорожного движения.»;

5) в статье 12:

в пункте 1 слова «(государственными нормативными документами)» заменить словами «(государственными нормативными документами), требованиями к единому архитектурному облику, дизайн-коду столицы»;

в пункте 5 слова «облика столице» заменить словами «облика и обеспечения соблюдения дизайн-кода столицы»;

6) дополнить статьями 12-1 и 12-2 следующего содержания:

«Статья 12-1. Единый архитектурный облик и дизайн-код столицы

1. Требования к единому архитектурному облику и дизайн-коду столицы распространяются на объекты дизайн-кода, к которым в том числе относятся здания и сооружения, инженерные и транспортные коммуникации, нестационарные объекты, объекты инфраструктуры столицы, их комплексы в жилых, общественных, промышленных, рекреационных и других функциональных зонах столицы, объекты незавершенного строительства, улично-дорожная сеть, а также объекты внешнего оформления, освещения и иллюминации, объекты рекламы, вывески и указатели.

2. Организация, градостроительное планирование развития и застройки территории столицы осуществляются с учетом требований к единому архитектурному облику и дизайн-коду столицы.

3. Строительство, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, реставрация, ремонт, консервация и постутилизация, временное или постоянное размещение объектов дизайн-кода, а также организация данных видов работ, инженерная подготовка территории, благоустройство, озеленение и внешнее оформление осуществляются в соответствии с требованиями к единому архитектурному облику и дизайн-коду столицы в порядке, предусмотренном правилами администрирования дизайн-кода столицы.

4. Оценку соблюдения требований к единому архитектурному облику и дизайн-коду столицы осуществляет организация, ответственная за формирование и администрирование дизайн-кода столицы.

5. При организации городской инфраструктуры должна обеспечиваться доступная среда, выражающаяся в надлежащем состоянии дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры столицы, обеспечивающей комфортный доступ к ней всех категорий граждан, включая участников дорожного движения, лиц с инвалидностью, несовершеннолетних и пенсионеров.

Статья 12-2. Особенности режима особой охраны природных объектов, расположенных в санитарно-защитной зеленой зоне столицы

1. Под санитарно-защитной зеленой зоной столицы понимается зона в пределах территории столицы, выполняющая защитные, культурно-оздоровительные, рекреационные и туристические функции.

2. Решение об изменении границ санитарно-защитной зеленой зоны столицы принимается Правительством Республики Казахстан по представлению местного исполнительного органа столицы.

3. Для обеспечения особой охраны и защиты от неблагоприятного внешнего воздействия вокруг и на землях в границах санитарно-защитной зеленой зоны столицы запрещаются любая деятельность, отрицательно влияющая на состояние и восстановление экологических систем данных территорий, в том числе выпас скота, прогон домашних животных, складирование мусора, нарушение почвенного покрова, охота, отлов и уничтожение животных, нарушение среды и условий их обитания, иная деятельность, которая может повлечь изменение естественного облика охраняемых ландшафтов или нарушение устойчивости экологических систем.

4. Использование и охрана природных ресурсов санитарно-защитной зеленой зоны столицы осуществляются в соответствии с правилами управления санитарно-защитной зеленой зоной столицы и ограниченного режима деятельности на ее территории.».

34. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) в статье 6:

в подпункте 22) пункта 2 слова «по согласованию с уполномоченным органом в области образования» исключить;

в подпункте 25) пункта 3 слова «по согласованию с уполномоченным органом в области образования» исключить;

2) в пункте 2 статьи 6-1 слова «по согласованию с уполномоченным органом в области образования» исключить;

3) в статье 44:

в части первой пункта 3 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в области культуры, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования»;

в части второй пункта 5 слова «определяется Правительством Республики Казахстан» заменить словами «определяется центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в области культуры, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования»;

4) в части второй пункта 4 статьи 65 слова «Правительства Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного органа в области образования».

35. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»:

в статье 7:

заголовок дополнить словами «и районов (городов областного значения)»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Местные исполнительные органы районов (городов областного значения) резервируют и предоставляют земельные участки для строительства объектов по использованию возобновляемых источников энергии в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.».

36. В Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года «О профилактике правонарушений»:

1) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктами 4-2) и 4-3) следующего содержания:

«4-2) внедряют и реализуют программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения обучающихся и воспитанников организаций образования, а также проводят исследования уровня правовой грамотности и защищенности обучающихся и воспитанников организаций образования, обеспечивая качество реализации программ и методик, а также итогов исследований;

4-3) совместно с государственными органами проводят мероприятия по профилактике правонарушений среди обучающихся и воспитанников организаций образования;»;

2) в статье 11:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) разрабатывает и утверждает программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения обучающихся и воспитанников организаций образования, а также осуществляет мониторинг их реализации и мониторинг проведения исследований уровня правовой грамотности и защищенности обучающихся и воспитанников организаций образования;»;

подпункт 3) исключить.

37. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

в пункте 7 статьи 139:

часть первую изложить в следующей редакции:

«7. Руководитель государственного предприятия в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан и в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию, принимает на работу и расторгает трудовой договор с работниками государственного предприятия, применяет меры поощрения и налагает взыскания на них, если иное не предусмотрено настоящим Законом и уставом предприятия.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«По достижении работниками государственного предприятия пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, трудовой договор с ними расторгается с ежегодным правом продления срока на один год по взаимному согласию сторон, на конкурсной основе на общих основаниях.».

38. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) регистрация иммигранта – отметка органами внутренних дел Республики Казахстан в информационной системе сведений о месте и сроке временного пребывания иммигранта;»;

2) статью 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Иммигранты, въезжающие в Республику Казахстан на срок более, чем тридцать календарных дней, обязаны произвести регистрацию в органах внутренних дел Республики Казахстан не позднее тридцатого календарного дня после пересечения Государственной границы Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

При изменении адреса, заявленного при регистрации иммигранта, иммигрант в течение пяти рабочих дней обязан произвести регистрацию по новому адресу пребывания.»;

3) часть вторую статьи 6-1 изложить в следующей редакции:

«При этом иммигранту запрещается проживать не по месту временного пребывания (проживания), указанному принимающей стороной при оформлении разрешения на временное проживание или визы, а также не по месту, заявленному при регистрации иммигранта.»;

4) в статье 9:

подпункт 4-1) изложить в следующей редакции:

«4-1) оформляют приглашения на въезд иностранцев в Республику Казахстан по частным делам, принимают и согласовывают приглашения принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан, а также отказывают в выдаче приглашений на въезд иностранцам в Республику Казахстан при наличии оснований для отказа, предусмотренных статьей 48 настоящего Закона;»;

дополнить подпунктом 6-4) следующего содержания:

«6-4) определяют порядок регистрации иммигрантов;»;

подпункт 15) дополнить словами «, в том числе регистрацию по месту жительства, а также постановку на учет граждан Республики Казахстан, прибывающих на место временного пребывания (проживания) в столице, с учетом нормативов регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы, утверждаемых местным представительным органом столицы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О статусе столицы Республики Казахстан»;

5) в статье 19-2:

слова «или продление» исключить;

после слова «столицы» дополнить словами «по вопросам социальной защиты и занятости населения»;

слова «, в состав которой входят депутаты маслихатов, представители государственных органов и общественных организаций» исключить;

6) в статье 20 слова «и продление» исключить;

7) подпункт 1) пункта 2 статьи 51 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Регистрация по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы осуществляется с учетом нормативов регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы, утверждаемых местным представительным органом столицы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О статусе столицы Республики Казахстан».

Регистрация на территории столицы сверх установленных нормативов не допускается, за исключением случаев регистрации собственником жилища супруга (супруги), свойственников, близких родственников, их супругов и детей, лиц, находящихся под его опекой или попечительством, а также студентов, обучающихся по очной форме в столице, при условии отсутствия уже зарегистрированных в данном жилище лиц, не относящихся к вышеуказанным категориям;».

39. В Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»:

статью 5 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) осуществляют информационно-пропагандистские мероприятия по вопросам, относящимся к их компетенции;».

40. В Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении»:

1) в статье 6:

в подпункте 3):

после слова «разрабатывает» дополнить словами «и утверждает»;

слово «схемы» заменить словами «и региональных схем»;

в подпункте 5) слова «контроль за реализацией» заменить словами «мониторинг реализации»;

2) в пункте 5 статьи 7:

подпункт 1-6) дополнить словами «, перечень производителей сжиженного нефтяного газа»;

подпункт 2) дополнить словами «, а также осуществляют мониторинг реализации региональной схемы газификации Республики Казахстан»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) разрабатывают и утверждают региональную схему газификации Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом;»;

3) пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«4. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы ведут учет и публикуют на своих интернет-ресурсах перечень производителей сжиженного нефтяного газа.».

41. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»:

1) в статье 1:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) приборы учета с дистанционной передачей данных – технические устройства, предназначенные для учета потребления энергетических ресурсов и воды, передающие данные в автоматическом режиме;»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) субъекты квазигосударственного сектора – государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе Фонд национального благосостояния, национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, фонд социального медицинского страхования, Государственный фонд социального страхования, некоммерческая организация, обеспечивающая условия для деятельности органов, их организаций и участников Международного финансового центра «Астана»;»;

подпункты 14-1) и 14-2) изложить в следующей редакции:

«14-1) единая информационная система в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – единая информационная система) – информационная система уполномоченного органа, содержащая информацию по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности в Республике Казахстан;

14-2) менеджмент в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – энергоменеджмент) – комплекс административных действий, направленных на обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности объекта;»;

дополнить подпунктом 14-3) следующего содержания:

«14-3) сертификат соответствия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – документ, выдаваемый органом по подтверждению соответствия, удостоверяющий компетентность энергоаудитора выполнять работы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;»;

2) дополнить статьей 8-1 следующего содержания:

«Статья 8-1. Единая информационная система

1. Целями ведения единой информационной системы являются формирование и обмен информацией по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности, размещение физическими и юридическими лицами информации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также обеспечение полной и достоверной информацией государственных органов и организаций для мониторинга потреблений энергетических ресурсов и воды и прогнозирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности посредством интеграционных взаимодействий с другими информационными системами.

2. Разработка, функционирование, сопровождение и интеграция с другими информационными системами единой информационной системы осуществляются национальным институтом развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.»;

3) статью 9 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Источниками информации для формирования единой информационной системы, а также анализа и прогнозирования энергоемкости отраслей экономики, внутреннего валового продукта и эффективности использования энергетических ресурсов и воды в Республике Казахстан являются:

1) информационные системы, системы планирования ресурсов субъектов Государственного энергетического реестра, автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергетических ресурсов и воды субъектов Государственного энергетического реестра;

2) данные от приборов учета с дистанционной передачей данных, автоматизированных систем учета энергетических ресурсов и воды энергопроизводящих, энергопередающих, энергоснабжающих организаций и организаций по водоснабжению и (или) водоотведению, операторов связи (владельцев сети телекоммуникаций), в том числе информация от единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом;

3) иные источники информации в соответствии с правилами формирования и ведения Государственного энергетического реестра.»;

4) статью 20 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Законом.».

42. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»:

1) подпункт 62) статьи 11 исключить;

2) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 81-1) следующего содержания:

«81-1) утверждает правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера;»;

3) в части седьмой статьи 58 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства».

43. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

1) в статье 1:

подпункты 44-1) и 44-2) изложить в следующей редакции:

«44-1) парковочное пространство – специально отведенная территория или место для остановки и (или) стоянки транспортного средства, в том числе вне автомобильных дорог;

44-2) паспорт самоходной машины и других видов техники – паспорт, выдаваемый на имеющие двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом свыше пятидесяти кубических сантиметров или электродвигатель (электродвигатели) максимальной (суммарной) мощностью более четырех киловатт тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства (за исключением предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более пятидесяти километров в час) и прицепы к ним;

дополнить подпунктом 44-3) следующего содержания:

«44-3) электронный паспорт самоходной машины и других видов техники – паспорт самоходной машины и других видов техники, оформленный в системе электронных паспортов самоходных машин и других видов техники;»;

2) в статье 17:

дополнить пунктами 1-1 и 3 следующего содержания:

«1-1. Местные представительные органы городов Астаны и Алматы:

1) утверждают правила организации дорожного движения в городах Астане и Алматы в части, не урегулированной правилами дорожного движения, включая:

правила остановки или стоянки транспортных средств, в том числе организации и функционирования парковочных пространств;

доставление (эвакуацию) транспортных средств, задержанных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, на специальные площадки и стоянки, их временного хранения, оплаты стоимости доставления (эвакуации) и хранения, возврата транспортных средств;

установку защитных конструкций и регулирующих элементов (шлагбаумов и других ограждений) в городах Астане и Алматы;

2) определяет размер платы за доставление (эвакуацию) транспортных средств и их временное хранение на специальных площадках, стоянках, находящихся в коммунальной собственности.»;

«3. Местный исполнительный орган города республиканского значения и столицы:

1) разрабатывает и утверждает правила организации платных стоянок (парковок);

2) организует платные стоянки (парковки).».

44. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

в статье 11:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольно-надзорных функций в пределах своей компетенции;»;

дополнить подпунктами 1-2) и 12-1) следующего содержания:

«1-2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику о разрешениях и уведомлениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

«12-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере разрешений и уведомлений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;».

45. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»:

в статье 8:

пункт 1 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) ведет реестр физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;»;

пункт 2 дополнить подпунктами 14-5), 14-6), 14-7) и 14-8) следующего содержания:

«14-5) принимает меры по использованию во внеурочное и вечернее время спортивных сооружений организаций образования в целях обеспечения работы спортивных секций для населения и проведения спортивных мероприятий;

14-6) утверждает государственный спортивный заказ на финансирование спортивных секций для детей и юношества в пределах объемов бюджетных средств;

14-7) обеспечивает размещение государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества независимо от форм собственности поставщиков услуг государственного спортивного заказа, их ведомственной подчиненности, типов и видов;

14-8) обеспечивает исполнение всех этапов и процедур размещения, контроля качества и целевого освоения государственного спортивного заказа в электронном и общедоступном форматах;».

46. В Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года «О государственной молодежной политике»:

в пункте 2 статьи 19:

дополнить подпунктами 2-2) и 2-3) следующего содержания:

«2-2) проводит соревнования с участием молодежи по видам спорта, в том числе национальным, техническим и прикладным видам, массовому спорту;

2-3) осуществляет пропаганду знаний и достижений в области физической культуры и спорта, принципов здорового образа жизни, в том числе с участием спортсменов высокого класса из числа молодежи;»;

подпункт 6-1) после слова «культуры,» дополнить словами «физической культуры, спорта,».

47. В Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О сельскохозяйственных кооперативах»:

пункт 2 статьи 14 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) содействуют подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для сельскохозяйственной кооперации и проведению научных исследований по вопросам сельскохозяйственной кооперации;».

48. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О саморегулировании»:

в статье 6:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции в пределах своей компетенции;»;

дополнить подпунктами 1-1) и 4-2) следующего содержания:

«1-1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику о саморегулировании в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

«4-2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области саморегулирования в соответствии с целями настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;».

49. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»:

1) в статье 5:

пункт 1 после слова «отражения» дополнить словами «и (или) уменьшению»;

подпункт 4) пункта 2 после слова «отражения» дополнить словами «и (или) уменьшению»;

2) в статье 7:

в пункте 2:

в абзаце первом слова «в себя следующие виды нарушений» заменить словами «, в том числе»;

абзац второй после слова «необоснованное» дополнить словами «и (или) нецелевое»;

пункт 3 после слова «учету» дополнить словами «и (или) уменьшению плана финансирования»;

3) в статье 12:

пункт 1 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) внебюджетных фондов;»;

пункт 2 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) внебюджетных фондов;»;

4) в подпункте 1) пункта 2 статьи 21 слова «подготовки отчетов об исполнении бюджета» заменить словами «подготовки заключений по итогам предварительной оценки проекта бюджета, последующей оценки и отчетных информаций по текущей оценке исполнения бюджета»;

5) в статье 27:

в пункте 1 слова «, проекта уточненного республиканского бюджета» исключить;

часть вторую пункта 3 исключить;

6) пункт 5 статьи 30 после слова «отражения» дополнить словами «и (или) уменьшению»;

7) в статье 37:

в подпункте 6-1) пункта 2 слова «уведомлять о выявленных финансовых нарушениях» заменить словами «в течение двух рабочих дней со дня получения аудиторского отчета уведомлять о выявленных нарушениях»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Субъекты предпринимательства и иные лица, интересы которых затронуты аудиторскими мероприятиями, в случае несогласия с выявленными нарушениями в срок не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления направляют свою позицию (возражения) объекту государственного аудита.

Позиция (возражения) лиц, предусмотренных частью первой настоящего пункта, направляется объектом государственного аудита в органы государственного аудита и финансового контроля в пределах срока, указанного в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, и рассматривается наряду с возражениями объекта государственного аудита.»;

8) в пункте 2 статьи 39 слова «входят: один представитель от Администрации Президента Республики Казахстан, один представитель от Правительства Республики Казахстан, пять представителей от Высшей аудиторской палаты, пять представителей от» заменить словами «входят представители Администрации Президента Республики Казахстан, Высшей аудиторской палаты,».

50. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»:

часть вторую пункта 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«Конкурс включает дополнительный этап согласования участников конкурса перед этапом собеседования в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области физической культуры и спорта.».

51. В Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года «О долевом участии в жилищном строительстве»:

в пункте 1 статьи 3 слова «и передать» заменить словами «и (или) передать».

52. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»:

1) статью 8 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Результатом исполнения договора на проведение оценки является отчет об оценке.»;

2) подпункт 2) части первой пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«2) в случае нарушения оценщиком устава палаты оценщиков, кодекса деловой и профессиональной этики оценщика.

При этом оценщику запрещается вступать в другую палату оценщиков в течение года со дня принятия решения об исключении оценщика из палаты оценщиков;»;

3) в статье 20:

подпункт 8) части второй пункта 2 исключить;

часть первую пункта 4 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) рассмотрение вопроса о лишении свидетельств о присвоении квалификаций «оценщик», «эксперт»;»;

4) часть первую пункта 2 статьи 23 после слова «образование» дополнить словами «по специальности «Оценка» и (или) высшее техническое или экономическое образование»;

5) в статье 25:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Приостановление действия свидетельства о присвоении квалификации «оценщик» осуществляется в следующих случаях:

1) по инициативе палаты оценщиков по результатам контроля за деятельностью оценщика или в случае выявления нарушений по итогам рассмотрения обращения физических и юридических лиц;

2) вступления в законную силу судебного акта в рамках гражданского судопроизводства.

Период приостановления действия свидетельства о присвоении квалификации «оценщик» составляет шесть месяцев с прохождением курса обучения в период срока приостановления действия свидетельства о присвоении квалификации «оценщик».»;

в пункте 4:

в абзаце первом слова «осуществляется палатой» заменить словами «осуществляется решением коллегиального органа управления»;

в абзаце втором слова «неоднократного нарушения оценщиком» заменить словами «нарушения оценщиком более двух раз»;

в подпункте 1) пункта 7 слова «неоднократного нарушения экспертом» заменить словами «нарушения экспертом более двух раз».

53. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях»:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные цели, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются:

1) достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий;

2) определение правовых основ государственного регулирования деятельности в сферах естественных монополий.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение доступности регулируемых услуг для потребителей;

2) обеспечение защиты интересов потребителей и субъектов естественных монополий;

3) стимулирование повышения качества регулируемых услуг и удовлетворения спроса на них.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) обоснованность тарифа;

2) гласность и прозрачность государственного регулирования деятельности в сферах естественных монополий и оказания регулируемых услуг субъектами естественных монополий.»;

2) абзац третий подпункта 16) статьи 4 изложить в следующей редакции:

«электрическая энергия с учетом услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки – для субъектов естественных монополий в сферах передачи электрической энергии для компенсации потерь, водоснабжения и (или) водоотведения, а также производства, передачи, распределения и реализации тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения и местных системах теплоснабжения, за исключением тепловой энергии, выработанной с использованием тепла грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, сбросной воды промышленных предприятий и электростанций, канализационно-очистных сооружений;»;

3) статью 8 дополнить подпунктами 33-1) и 33-2) следующего содержания:

«33-1) разрабатывает и утверждает правила рассмотрения заявок субъектов естественных монополий для определения механизма финансирования и (или) субсидирования части ставки вознаграждения по займу по проектам модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры;

33-2) разрабатывает и утверждает правила субсидирования ставки вознаграждения по займам, получаемым субъектами естественных монополий, а также по государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами, по проектам, реализуемым в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов по согласованию с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в области теплоэнергетики, и государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики;»;

3) статью 10 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) совместно с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в области теплоэнергетики, и государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики, субъектами естественных монополий в сферах, предусмотренных подпунктами 3), 4) и 14) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, и энергопроизводящими организациями формируют перечень субъектов естественных монополий с определением мероприятий инвестиционной программы по модернизации и строительству энергетической и коммунальной инфраструктуры;»;

4) в статье 15:

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. В целях обеспечения возврата заемных средств, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов в населенных пунктах в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов субъектом естественной монополии в сферах, предусмотренных подпунктами 3), 4) и 14) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, уполномоченный орган обеспечивает включение затрат в тариф на предстоящий период его утверждения и в последующих периодах утверждения тарифа до исполнения субъектом естественной монополии обязательств по погашению долга.

При этом объем затрат в утвержденном тарифе по привлеченным займам субъекта естественной монополии не подлежит изменению, за исключением случаев изменения условий договора займа.

Субъект естественной монополии обязан исполнять обязательства по договору займа при исполнении мероприятий утвержденной инвестиционной программы и тарифной сметы в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.»;

пункт 22 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) порядок включения затрат на приобретение, установку, поверку и текущую эксплуатацию общедомовых приборов коммерческого учета в тариф на услуги по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии;»;

5) пункт 7 статьи 21 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Порядок и сроки рассмотрения уполномоченным органом и (или) государственными органами, осуществляющими государственное регулирование и руководство в соответствующих сферах, а также местными исполнительными органами заявления субъекта естественной монополии об изменении утвержденной инвестиционной программы в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов устанавливаются правилами формирования тарифа.»;

6) в статье 22:

в пункте 1:

подпункт 4) после слов «инвестиционной программы» дополнить словами «и (или) условий заключенного договора займа, затраты по которым предусмотрены в утвержденной инвестиционной программе;»;

в подпункте 9-2) слова «предусмотренного подпунктом 9-3)» заменить словами «предусмотренных подпунктами 9-3) и 9-4)»;

дополнить подпунктом 9-4) следующего содержания:

«9-4) в случае недостижения номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год, уровня номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности по республике применяется расчет увеличения в утвержденной тарифной смете уровня заработной платы одного работника не более двадцати процентов в год до достижения соответствующего уровня по видам экономической деятельности по Республике Казахстан;»;

в пункте 2 слова «и 10)» заменить словами «9-4) и 10)»;

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«По основанию изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия, предусмотренному подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи, в рамках реализации утвержденного национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов субъект естественной монополии вправе обратиться с дополнительной инициативой в течение года по представлению заявки на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия.»;

в подпункте 1) пункта 4 слова «и 9-3)» заменить словами «, 9-3) и 9-4)»;

7) статью 23 дополнить пунктами 2-2 и 2-3 следующего содержания:

«2-2. Закупки работ и услуг, отбор проектов и поставщиков, заключение договоров, приобретение товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключение офтейк-контрактов в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов осуществляются на электронной платформе закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

2-3. Особенности правоотношений и порядок осуществления закупок, связанных с реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, определяются жилищным законодательством Республики Казахстан, на которые не распространяется действие законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, и действуют до окончания реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Принципы осуществления закупок работ и услуг в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов устанавливаются согласно статье 10-12 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях».»;

8) в статье 26:

пункт 1 дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

«3-2) включать в тариф затраты на приобретение, установку, поверку и эксплуатацию общедомовых приборов коммерческого учета, на услуги по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии в соответствии с подпунктом 8) пункта 23 статьи 15 настоящего Закона, за исключением случаев приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию;»;

часть первую пункта 2 дополнить подпунктами 30-1) и 30-2) следующего содержания:

«30-1) приобретать, устанавливать, проводить поверку и текущую эксплуатацию общедомовых приборов коммерческого учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов, ранее введенных в эксплуатацию в соответствии с подпунктом 8) пункта 23 статьи 15 настоящего Закона, за исключением случаев приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию;

30-2) принимать на свой баланс общедомовой прибор коммерческого учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома на безвозмездной основе после ввода его в эксплуатацию;».

54. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия»:

в подпункте 3) статьи 10 слово «государственной» заменить словом «республиканской».

55. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года «Об ответственном обращении с животными»:

в статье 9:

подпункты 2), 3) и 6) пункта 1 исключить;

дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

«1-1. Местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, в области ответственного обращения с животными:

1) определяют места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудуют места для выгула домашних животных;

2) организуют информационное обеспечение деятельности приютов для животных и социальную рекламу, направленную на передачу животных новым владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных, информирование о необходимости стерилизации домашних животных;

3) организуют регулирование численности бродячих животных.

1-2. Местные исполнительные органы районов (городов областного значения):

1) определяют места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудуют места для выгула домашних животных;

2) организуют информационное обеспечение деятельности приютов для животных и социальную рекламу, направленную на передачу животных новым владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных, информирование о необходимости стерилизации домашних животных;

3) организуют регулирование численности бродячих животных.».

56. В Закон Республики Казахстан от 1 января 2023 года «О развитии агломераций»:

в статье 6:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции в пределах своей компетенции;»;

дополнить подпунктами 2-1) и 8-1) следующего содержания:

«2-1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в сфере развития агломераций в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

«8-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере развития агломераций в соответствии с законодательством Республики Казахстан;».

57. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2024 года «О теплоэнергетике»:

1) подпункт 36) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«36) единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом (далее – информационная система уполномоченного органа) – информационная система уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, мониторинга и анализа данных топливно-энергетического комплекса в сфере теплоэнергетики посредством информационного взаимодействия субъектов теплоснабжения с уполномоченным органом и иными государственными органами;»;

2) дополнить статьей 21-1 следующего содержания:

«Статья 21-1. Информационная система уполномоченного органа

1. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в процессе производства, передачи тепловой энергии и снабжения тепловой энергией в централизованной и местной системе теплоснабжения, предоставляют информацию посредством информационной системы уполномоченного органа о качестве и объемах теплоснабжения, режимах потребления тепловой энергии, состоянии оборудования, тепловых сетей и иного имущества, используемого для осуществления деятельности, мерах по модернизации, ремонту, реконструкции, замене указанного имущества, мерах по повышению энергоэффективности и снижению потерь тепловой энергии, мерах по внедрению технологий использования возобновляемых источников энергии.

2. Оснащение объектов теплоэнергетики, участвующих в процессе производства, передачи тепловой энергии и снабжения тепловой энергией, приборами автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии и обеспечение их функционирования определяются правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утверждаемыми уполномоченным органом.

3. Задачами информационной системы уполномоченного органа являются:

1) сбор, обработка информации о состоянии и прогнозе развития теплоэнергетики;

2) обеспечение формирования прогноза развития теплоэнергетики;

3) обеспечение качества и доступности государственных услуг, оказываемых посредством информационной системы уполномоченного органа.

4. Правилами формирования, ведения и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическом комплексом определяются в том числе:

1) порядок сбора, обработки, мониторинга и анализа данных;

2) требования к объектам информатизации теплоэнергетики;

3) требования к аппаратно-программным комплексам автоматизированных систем коммерческого учета энергетических ресурсов;

4) требования к автоматизированным системам управления технологическим процессом;

5) технические требования к серверному оборудованию и операционной системе для функционирования автоматизированной системы коммерческого учета;

6) требования к технологии передачи информации в интеллектуальной системе учета теплоэнергетики;

7) требования к средствам измерений, иному оборудованию и нематериальным активам, осуществляющим учет тепловой энергии, обеспечивающим возможность присоединения приборов учета.

5. Субъекты топливно-энергетического комплекса в области теплоэнергетики обязаны предоставлять доступ и интегрировать свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии с информационной системой уполномоченного органа.».

58. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О концессиях»:

в подпункте 11) пункта 35 статьи 1:

в абзаце третьем слова «, проектов уточненных областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы» исключить;

абзац шестой исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пунктов 2, 6 и 8, подпунктов 3) и 4) пункта 10, абзацев второго и третьего подпункта 2) пункта 17, пунктов 19, 21, 22 и 26, подпунктов 2), 3), 4) и 5) пункта 27, пунктов 30 и 31, абзацев второго и третьего подпункта 3) и подпункта 4) пункта 32, пунктов 35, 36, 39, 40, 45, 46, 47, 54 и 55 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования;

2) подпункта 5) пункта 17 статьи 1, который вводится в действие

с 1 сентября 2025 года;

3) подпункта 9) пункта 1, абзаца второго подпункта 2), абзацев восьмого и девятого подпункта 3) и абзацев восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого подпункта 6) пункта 33 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 октября 2025 года;

4) пункта 29 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2026 года;

5) подпунктов 5) и 6) пункта 20 и пункта 37 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2026 года;

6) подпунктов 1) и 2) пункта 42 статьи 1, которые вводятся в действие после дня введения в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом».

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 17 июля 2025 года

№ 213-VІIІ ЗРК

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