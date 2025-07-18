О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:
1) в статье 14-1:
в подпункте 1) пункта 1 слова «объектов по использованию возобновляемых источников энергии, для промышленно-инновационных проектов субъектов промышленно-инновационной деятельности, реализации инвестиционных приоритетных проектов в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан,» исключить;
в подпункте 10-1) пункта 2 слова «Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» заменить словами «законами Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» и «О статусе столицы Республики Казахстан»;
2) в подпункте 4-1) пункта 2 статьи 16 слова «Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» заменить словами «законами Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» и «О статусе столицы Республики Казахстан»;
3) часть вторую пункта 3 статьи 32 после слов «Об особом статусе города Алматы» дополнить словами «, «О статусе столицы Республики Казахстан»;
4) абзац шестой пункта 1 статьи 36 после слов «Об особом статусе города Алматы» дополнить словами «, «О статусе столицы Республики Казахстан»;
5) статью 66 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Переоформление права на земельный участок в соответствии с требованиями настоящей статьи осуществляется в порядке, определенном центральным уполномоченным органом.»;
6) подпункт 5) пункта 2 статьи 84 после слов «Об особом статусе города Алматы» дополнить словами «, «О статусе столицы Республики Казахстан»;
7) в пункте 5 статьи 94:
в части первой слова «выплачивается бывшему собственнику земельного участка или землепользователю» заменить словами «а также выплата бывшему собственнику земельного участка или землепользователю понесенных расходов на приобретение данного земельного участка зачисляются в доход бюджета»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«При невозможности реализации такого земельного участка или права землепользования на него после проведения не менее трех торгов (аукционов) в течение одного года:
земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения зачисляется по решению суда в специальный земельный фонд;
земельный участок из состава земель населенных пунктов зачисляется по решению суда в состав земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность, предназначенных для территориального развития населенного пункта и развития личного подсобного хозяйства.»;
дополнить частью третьей следующего содержания:
«Зачисленные ранее в специальный земельный фонд земельные участки из состава земель населенных пунктов подлежат зачислению в состав земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность, предназначенных для территориального развития населенного пункта и развития личного подсобного хозяйства.»;
8) пункт 4 статьи 96-1 после слов «земельных участков» дополнить словами «на территории Республики Казахстан»;
9) пункт 2 статьи 126 изложить в следующей редакции:
«2. В состав земель рекреационного назначения могут входить земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристские базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, лесопарки, туристские тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. К землям рекреационного назначения относятся также земли пригородных зеленых зон и санитарно-защитной зеленой зоны столицы.».