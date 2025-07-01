О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года «О гражданстве Республики Казахстан»:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цели, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются регулирование отношений по вопросам приобретения и прекращения гражданства Республики Казахстан, также соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) определение оснований, условий и порядка приема, восстановления гражданства Республики Казахстан;

2) осуществление регистрации выхода из гражданства Республики Казахстан, его утраты, лишения;

3) определение принадлежности (непринадлежности) к гражданству Республики Казахстан;

4) регулирование правового статуса лиц без гражданства.

3. Основные принципы настоящего Закона:

1) каждое лицо имеет право на гражданство;

2) гражданство Республики Казахстан является единым и равным для всех граждан Республики Казахстан независимо от оснований его приобретения;

3) гражданство не может быть предоставлено против воли человека;

4) при принятии решений в отношении детей по вопросам гражданства учитываются наилучшие интересы ребенка;

5) предотвращение и сокращение безгражданства.»;

3) в статье 30:

в части первой:

подпункт 3) после слов «постоянно проживающими» дополнить словами «и временно пребывающими»;

в подпункте 3-1) слова «лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан» исключить;

дополнить подпунктами 6), 7) и 8) следующего содержания:

«6) реализуют в пределах компетенции государственную политику в области гражданства Республики Казахстан;

7) разрабатывают и утверждают нормативные правовые акты по вопросам гражданства в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

часть вторую исключить;

4) статью 31 изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Полномочия Министерства иностранных дел Республики Казахстан, загранучреждений Республики Казахстан

Министерство иностранных дел Республики Казахстан:

разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты по вопросам гражданства в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Загранучреждения Республики Казахстан:

принимают от лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан, заявления по вопросам гражданства Республики Казахстан и вместе с необходимыми документами направляют их на рассмотрение Президента Республики Казахстан через Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан лицами, проживающими вне пределов Республики Казахстан;

определяют принадлежность (непринадлежность) к гражданству Республики Казахстан лиц, проживающих вне пределов Республики Казахстан.».

2. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев»:

1) часть четвертую статьи 1 изложить в следующей редакции:

«Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные цель, задача и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является защита прав и законных интересов иностранцев в Республике Казахстан.

2. Основной задачей настоящего Закона является определение правового статуса иностранцев в Республике Казахстан.

3. Основные принципы настоящего Закона:

1) иностранцы в Республике Казахстан пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

2) иностранцы в Республике Казахстан равны перед законом и судом независимо от их происхождения, социального, долж­ностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоя­тельствам;

3) осуществление иностранцами своих прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй, общественный порядок, нравственность и здоровье населения.».

3. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) подпункт 6) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«6) особенностями жилищного обеспечения сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты (за исключением курсанта и (или) слушателя) и военнослужащего (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, курсанта и кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы).»;

2) в статье 2:

подпункт 44-3) дополнить частями второй, третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«Жилищные выплаты подразделяются на текущие и единовременные жилищные выплаты, денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации жилища (далее – денежная компенсация).

Под текущими жилищными выплатами понимаются выплаты, осуществляемые на ежемесячной основе в соответствии с пунктом 1 статьи 101-4 настоящего Закона.

Под единовременными жилищными выплатами понимаются выплаты единовременного характера, предусмотренные пунктом 4 статьи 101-1, пунктами 2 и 4 статьи 101-9 и пунктом 1 статьи 101-12 настоящего Закона, а также жилищные выплаты единовременного характера, выплаченные получателям жилищных выплат до 1 июля 2025 года.

Под денежной компенсацией понимается выплата единовременного характера, предусмотренная статьей 101-13 настоящего Закона;»;

подпункт 44-4) изложить в следующей редакции:

«44-4) получатель жилищных выплат – сотрудник специального государственного органа и военнослужащий (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, курсанта, слушателя, кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы), а также сотрудник правоохранительного органа, органа гражданской защиты (за исключением курсанта), находящиеся на должности, подпадающей под получение жилищных выплат, которым назначены жилищные выплаты, а также члены семьи указанных сотрудников и военнослужащего, погибших (умерших) при прохождении службы;»;

3) пункт 2-1 статьи 3 исключить;

4) в статье 13:

часть третью пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Круг членов семьи сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты (за исключением курсанта и (или) слушателя) и военнослужащего (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, курсанта и кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы), в том числе уволенного со службы, определяется в соответствии со статьей 101-10 настоящего Закона.»;

в пункте 4 слова «пунктом 2 или 2-1» заменить словами «пунктами 2, 2-1 или 2-2»;

в пункте 5 слова «основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4» заменить словами «основанию, предусмотренному пунктами 3, 4 или 4-1»;

в части второй пункта 7 слова «(курсантам, аспирантам)» заменить словами «(курсантам, кадетам, слушателям, аспирантам)»;

в пункте 8:

в подпункте 7):

в абзаце первом слова «специальных государственных органов», «специальных государственных органах» заменить соответственно словами «правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты», «правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты»;

в части второй слова «специальных государственных органах» заменить словами «правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты»;

в подпункте 7-1) слова «специального государственного органа, органа внутренних дел,» заменить словами «правоохранительного, специального государственного органа,»;

подпункт 10) исключить;

подпункт 4) пункта 10 изложить в следующей редакции:

«4) получили единовременные жилищные выплаты, денежную компенсацию или исполнили обязательства на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат.»;

5) в пункте 1 статьи 67:

дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования о публикации на своих интернет-ресурсах списков лиц, состоящих на учете нуждающихся в жилище, и списков лиц, получивших жилище из жилищного фонда государственных учреждений, не распространяются на Вооруженные Силы Республики Казахстан, другие войска и воинские формирования, правоохранительные, специальные государственные органы, органы гражданской защиты.»;

в части второй слова «специальных государственных и правоохранительных органов» заменить словами «правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты»;

6) пункт 4 статьи 77 изложить в следую­щей редакции:

«4. Служебное жилище из жилищного фонда государственных учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, а также правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты предоставляется на основании решения жилищной комиссии Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, а также правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты либо в автоматическом режиме посредством информационной системы при ее наличии.

Порядок деятельности жилищных комиссий и работы информационной системы Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, а также правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты определяется руководителем уполномоченного государственного органа.»;

7) в статье 101:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Сотрудники правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты или военнослужащие, имеющие выслугу десять лет и более в календарном исчислении, а также лица, уволенные со службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты или с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, вправе приватизировать по остаточной стоимости занимаемые ими жилища, приравненные к служебным.

Сотрудники правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты или военнослужащие, а также лица, уволенные со службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты или с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, имеющие выслугу двадцать лет и более в календарном исчислении, вправе приватизировать занимаемые ими жилища, приравненные к служебным, безвозмездно.

В случае гибели (смерти) лица, уволенного со службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты или с воинской службы, указанного в частях первой и второй настоящего пункта, которому было предоставлено жилище, приравненное к служебному, право приватизации переходит к членам семьи погибшего (умершего).»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. В случае гибели (смерти) сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты или военнослужащего при прохождении службы члены семьи указанного погибшего (умершего) имеют право на получение жилища, приравненного к служебному, и его безвозмездную приватизацию в порядке, установленном настоящим Законом.»;

в пункте 6:

в части первой слова «пунктом 3» заменить словами «пунктами 3, 4 или 4-1»;

часть вторую исключить;

8) заголовок главы 13-1 и статью 101-1 изложить в следующей редакции:

«Глава 13-1. Особенности жилищного обеспечения сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты (за исключением курсанта и (или) слушателя) и военнослужащего (за исключением воен­нослужащего срочной воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, курсанта и кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы)

Статья 101-1. Реализация права на жилище сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты (за исключением курсанта и (или) слушателя) и военнослужащего (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, курсанта и кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы)

1. Жилищное обеспечение сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты (за исключением курсанта и (или) слушателя) и военнослужащего (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, курсанта и кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы) осуществляется со дня признания их нуждающимися в жилище в установленном настоящей главой порядке.

Жилищное обеспечение сотрудника правоохранительного органа и органа гражданской защиты, указанного в части первой настоящего пункта, осуществляется путем предоставления служебного жилища, а сотруднику специального государственного органа, военнослужащему, а также сотруднику правоохранительного органа и органа гражданской защиты, находящимся на должности, подпадающей под получение жилищных выплат, по их выбору предоставляется служебное жилище или на их личный специальный счет перечисляются жилищные выплаты, если иное не предусмотрено частями третьей и четвертой настоящего пункта.

В случаях, предусмотренных пунктами 7 и 9 настоящей статьи, жилищное обеспечение осуществляется путем предоставления служебного жилища и перечисления текущих жилищных выплат.

В случаях, когда сотрудник правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты или военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг) получил (получила) единовременные жилищные выплаты или денежную компенсацию, реализовал (реализовала) право на приватизацию жилища либо исполнил (исполнила) обязательство по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат, а также в случае возникновения у них права собственности на жилище путем использования жилищных выплат жилищное обеспечение осуществляется путем предоставления служебного жилища при условии признания нуждающимся в жилище, а в случае отсутствия служебного жилища на личный специальный счет перечисляются текущие жилищные выплаты в размере пятидесяти процентов от текущих жилищных выплат, установленных в соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 101-4 настоящего Закона, которые используются только для оплаты аренды жилища до обеспечения служебным жилищем.

В случае отказа сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты или военнослужащего, указанного в части четвертой настоящего пункта, от предоставленного по месту службы служебного жилища текущие жилищные выплаты не назначаются с исключением из списков лиц, состоящих на учете нуждающихся в жилище.

2. Правила жилищного обеспечения сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащего утверждаются Правительством Республики Казахстан.

Перечень должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат, утверждается Правительством Республики Казахстан.

Правила осуществления жилищных выплат сотруднику и военнослужащему действующего резерва, штатному негласному сотруднику утверждаются первыми руководителями специальных государственных органов, правоохранительных органов (за исключением органов прокуратуры и гражданской защиты) и Министром обороны Республики Казахстан.

3. Сотрудник правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащий имеют право приватизировать занимаемое ими служебное жилище в порядке, установленном настоящим Законом.

4. Сотруднику правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащему при увольнении со службы по причине увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в период прохождения службы, по которому военно-врачебной комиссией указанные сотрудник и военнослужащий признаны не годными к службе (воинской службе) с исключением с учета (воинского учета), перечисляются единовременные жилищные выплаты.

Размер единовременных жилищных выплат определяется путем умножения площади жилища из расчета восемнадцать квадратных метров на каждого члена семьи на момент увольнения, включая самого получателя жилищных выплат, на цену одного квадратного метра продажи нового жилища в соответствующем регионе Республики Казахстан, в котором сотрудник правоохранительного органа, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащий проходили службу, согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики за январь текущего года, публикуемым на его интернет-ресурсе, за минусом ранее осуществленных текущих жилищных выплат.

Единовременные жилищные выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, не выплачиваются в случаях, если:

1) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке доказано, что увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание наступило при совершении сотрудником правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащим противоправных действий или в результате употребления психоактивных веществ (их аналогов) и состояния опьянения или причинения себе какого-либо телесного повреждения (членовредительства) или иного вреда своему здоровью;

2) сотрудник правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг) реализовали право на приватизацию жилища, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм;

3) исполнено обязательство по договору, заключенному с сотрудником правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащим либо его (ее) супругой (супругом) на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат;

4) сотрудник правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг) имеют жилище на праве собственности в данном населенном пункте, за исключением случаев, когда обязательство по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат не исполнено, а также получения жилища по наследству;

5) сотрудник правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг) получили единовременные жилищные выплаты или денежную компенсацию.

5. Получателю жилищных выплат единовременные жилищные выплаты, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи, осуществляются без учета его (ее) супруги (супруга), а также его (ее) ребенка (детей) в случае, если его (ее) право на жилище реализовано до вступления их в брак (супружество).

Назначение единовременных жилищных выплат, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется в случае, если сотрудник правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты или военнослужащий является получателем жилищных выплат.

Исключение получателя жилищных выплат из списков личного состава, увольнение из правоохранительных органов или органов гражданской защиты не препятствуют назначению и осуществлению ему не выплаченных единовременных жилищных выплат согласно поданному рапорту.

Гражданин Республики Казахстан, исключенный из списков личного состава либо уволенный из правоохранительных органов или органов гражданской защиты, вправе обратиться в государственное учреждение, в котором проходил службу, на назначение ему единовременных жилищных выплат, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, в течение трех месяцев со дня исключения либо увольнения. В случае обращения после указанного срока государственным учреждением выносится решение об отказе в назначении единовременных жилищных выплат.

6. В случаях, когда сумма единовременных жилищных выплат, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, превышает сумму основного долга по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат, указанные выплаты осуществляются в размере не более суммы основного долга с учетом вознаграждения на дату увольнения (исключения из списков личного состава).

7. Сотруднику правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащему, обеспеченным служебным жилищем, не подлежащим приватизации, текущие жилищные выплаты производятся в размере пятидесяти процентов от их размера, определенного в соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 101-4 настоящего Закона.

Текущие жилищные выплаты, предусмотренные частью первой настоящего пункта, не выплачиваются в случаях, если сотрудник правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг):

1) получили единовременные жилищные выплаты или денежную компенсацию;

2) исполнили обязательства по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат;

3) реализовали право на приватизацию жилища, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм.

8. Перечень закрытых и обособленных военных городков, иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет бюджетных средств, а также в которых служебное жилище не подлежит приватизации, утверждается первыми руководителями государственных органов (при наличии таких служебных жилищ).

9. За сотрудником правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и (или) военнослужащим, направленными для прохождения службы за пределы Республики Казахстан, занимаемое служебное жилище сохраняется и (или) назначенные жилищные выплаты не приостанавливаются на все время пребывания за пределами Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5

статьи 101-4 настоящего Закона.

10. Право на приобретение жилища в собственность или возникновение права собственности на жилище путем использования жилищных выплат осуществляется один раз.»;

9) статью 101-2 исключить;

10) статьи 101-3, 101-4, 101-5 и 101-6 изложить в следующей редакции:

«Статья 101-3. Признание сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты (за исключением курсанта и (или) слушателя) и военнослужащего (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, курсанта и кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы нуждающимися в жилище

1. Сотрудник правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащий признаются нуждающимися в жилище в случаях, если они:

1) не имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте. При этом наличие доли менее пятидесяти процентов в жилище не учитывается.

Требование части первой настоящего подпункта не распространяется на сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащего, имеющих неисполненное обязательство по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат;

2) не имеют в постоянном пользовании жилища, полученного из государственного жилищного фонда, на территории Республики Казахстан.

Действие настоящего пункта в части признания нуждающимися в жилище распространяется на членов семьи сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащего.

В случае, если супруга (супруг) сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащего имеет либо имела (имел) жилище, принадлежавшее ей (ему) на праве собственности в данном населенном пункте до вступления в брак (супружество), со сроком отчуждения в течение последних пяти лет, указанный сотрудник или военнослужащий признается нуждающимся в жилище без учета супруги (супруга).

2. Если супруги являются сотрудниками правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и (или) военнослужащими, жилищные выплаты производятся одному из супругов по их выбору. Личный специальный и (или) сберегательные счета одного из них по его (ее) заявлению закрываются в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах».

Сумма жилищных выплат, находящаяся на личном специальном и (или) сберегательных счетах одного из супругов, переводится на личный специальный и (или) сберегательные счета другого супруга – получателя жилищных выплат в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Сотруднику правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащему отказывается в признании нуждающимися в жилище, если они либо их супруги или члены семьи в данном населенном пункте:

1) получили единовременные жилищные выплаты или денежную компенсацию;

2) исполнили обязательства по договору на приобретение жилища в собственность, а также использовали право его возникновения путем использования жилищных выплат, в том числе воспользовались по месту прохождения службы правом, предусмотренным подпунктом 3) пункта 1 статьи 101-6 настоящего Закона;

3) реализовали право на приватизацию жилища, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм;

4) в течение последних пяти лет произвели отчуждение жилища, за исключением случая, когда его (ее) супруга (супруг) имела (имел) жилище до вступления в брак (супружество).

В случаях, предусмотренных подпунктами 3) и 4) части первой настоящего пункта, отчуждение доли менее пятидесяти процентов в жилище не учитывается;

5) имеют жилище на праве собственности, в том числе приобретенное за счет собственных средств и (или) с использованием ипотечного жилищного займа либо возникшее на условиях брачного договора, а также договора дарения или по наследству.

Сотруднику правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащему также отказывается в признании нуждающимися в жилище в случае возникновения у них на праве собственности иного жилища на территории Республики Казахстан в период получения текущих жилищных выплат, за исключением жилища, полученного по наследству.

4. Действие настоящей статьи не распространяется на курсанта, кадета и (или) слушателя, военнослужащего срочной воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, военнообязанного, призванного на воинские сборы.

Статья 101-4. Назначение, приостановление, возобновление, перерасчет и прекращение текущих жилищных выплат

1. Текущие жилищные выплаты производятся государственным учреждением в месячный срок со дня их назначения.

Текущие жилищные выплаты производятся путем их перевода на личный специальный счет получателя жилищных выплат, открытый в одном из банков второго уровня по его выбору, за исключением жилищных выплат, осуществляемых в особом порядке, предусмотренном частью третьей пункта 2 статьи 101-1 настоящего Закона.

Размер текущих жилищных выплат определяется путем умножения стоимости аренды одного квадратного метра благоустроенного жилища в соответствующем регионе Республики Казахстан согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики за январь текущего года, публикуемым на его интернет-ресурсе, на площадь жилища. Площадь жилища определяется из расчета восемнадцать квадратных метров площади на каждого члена семьи, включая самого получателя жилищных выплат. Предельная площадь жилища устанавливается правилами жилищного обеспечения сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащего.

2. Текущие жилищные выплаты получателю жилищных выплат приостанавливаются со дня его перемещения (перевода, зачисления) либо откомандирования или освобождения от должности, подпадающей под получение жилищных выплат (за исключением получателя жилищных выплат, находящегося в распоряжении правоохранительного органа, органа гражданской защиты в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О правоохранительной службе»):

1) из одного государственного учреждения в другое, по службе из одного населенного пункта в другой;

2) на должность кадета, курсанта, слушателя;

3) на должность, не подпадающую под получение текущих жилищных выплат.

В случаях нахождения сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и (или) военнослужащего в отпуске по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в том числе с зачислением в кадры соответствующего государственного учреждения, назначенные текущие жилищные выплаты не приостанавливаются.

3. Текущие жилищные выплаты возобновляются в случае:

1) указанном в подпункте 1) части первой пункта 2 настоящей статьи, – со дня приостановления текущих жилищных выплат при условии признания нуждающимся в жилище государственным учреждением, куда лицо прибыло для дальнейшего прохождения службы;

2) указанном в подпункте 2) части первой пункта 2 настоящей статьи, – со дня окончания военного, специального учебного заведения или организации образования иностранных государств;

3) указанном в подпункте 3) части первой пункта 2 настоящей статьи, – со дня назначения на должность, подпадающую под получение жилищных выплат.

В случае подачи рапорта о возобновлении текущих жилищных выплат по истечении девяноста календарных дней со дня издания приказа о назначении на должность или зачислении в список личного состава специального государственного органа либо воинской части (учреждения) текущие жилищные выплаты возобновляются со дня регистрации рапорта.

4. Текущие жилищные выплаты подлежат перерасчету при:

1) изменении состава семьи, в том числе достижении ребенком (детьми) совершеннолетия, за исключением лица с инвалидностью (лиц с инвалидностью) с детства;

2) перемещении из одного государственного учреждения в другое, по службе из одного населенного пункта в другое;

3) возврате служебного жилища, не подлежащего приватизации;

4) изменении стоимости одного квадратного метра арендной платы благоустроенного жилища в соответствующем регионе Республики Казахстан, определяемой согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики за январь текущего года, публикуемым на его интернет-ресурсе;

5) получении жилища в дар или в наследство ребенком (детьми) получателя жилищных выплат на территории Республики Казахстан.

Перерасчет текущих жилищных выплат по подпунктам 1) и 2) части первой настоящего пункта осуществляется со дня фактического наступления события, но не позднее девяноста календарных дней. В случае пропуска указанного срока перерасчет текущих жилищных выплат осуществляется со дня регистрации рапорта, поданного для перерасчета размера текущих жилищных выплат.

Перерасчет текущих жилищных выплат по подпункту 3) части первой настоящего пункта осуществляется со дня сдачи жилища.

Перерасчет текущих жилищных выплат по подпункту 5) части первой настоящего пункта осуществляется без учета ребенка (детей), получившего (получивших) жилище в дар или в наследство, со дня государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

5. Текущие жилищные выплаты прекращаются в случаях:

1) исключения из списков личного состава сотрудников специального государственного органа и военнослужащих, увольнения из правоохранительных органов, органов гражданской защиты получателя жилищных выплат;

2) исполнения обязательств по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат;

3) отказа получателя жилищных выплат от получения назначенных текущих жилищных выплат.

При этом получатель жилищных выплат не вправе отказаться от текущих жилищных выплат в случае, когда обязательство по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат им не исполнено;

4) возникновения у получателя жилищных выплат либо его супруги (супруга) иного жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан, в том числе с использованием ипотечного жилищного займа, а также на условиях брачного договора. При этом получение жилища по наследству не учитывается.

В случае, предусмотренном частью первой настоящего подпункта, право на приобретение жилища получателем жилищных выплат в собственность путем использования жилищных выплат считается реализованным;

5) получения получателем жилищных выплат либо его супругой (супругом) жилища из государственного жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 101-1 настоя­щего Закона.

Статья 101-5. Цели использования жилищных выплат

1. Получатель жилищных выплат использует имеющиеся на личном специальном счете деньги на основе соответствующих договоров, зарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, в целях:

1) приобретения в собственность жилища, в том числе с использованием ипотечного жилищного займа, а также его погашения;

2) пополнения накоплений в виде жилищных строительных сбережений, которые не могут быть истребованы иначе как на приобретение в собственность жилища в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»;

3) оплаты аренды жилища.

При наличии имеющегося ипотечного жилищного займа текущие жилищные выплаты на аренду жилища в данном населенном пункте не производятся. При этом для оплаты аренды жилища получатель жилищных выплат использует текущие жилищные выплаты до восьми лет включительно со дня их назначения.

Для получателей жилищных выплат, которым текущие жилищные выплаты назначены до 1 июля 2025 года, установленный срок для оплаты аренды жилища исчисляется с 1 июля 2025 года.

Договор найма жилища, заключенный между арендодателем и получателем жилищных выплат, подлежит государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

2. Не допускается получателем жилищных выплат использование жилищных выплат на приобретение в собственность или оплату аренды жилища у близких родственников, а также близких родственников супруга (супруги) получателя жилищных выплат.

Статья 101-6. Права и обязанности получателя жилищных выплат

1. Получатель жилищных выплат вправе:

1) ежегодно требовать в государственном учреждении, в котором проходит службу, сведения о деньгах, перечисленных на его личный специальный счет;

2) накапливать на личном специальном счете суммы неиспользованных жилищных выплат;

3) использовать жилищные выплаты по их назначению в любом регионе Рес­публики Казахстан независимо от того, где проходит службу.

2. Получатель жилищных выплат обязан:

1) направить жилищные выплаты на цели, предусмотренные статьей 101-5 настоящего Закона;

2) по факту использования жилищных выплат в целях, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой пункта 1 статьи 101-5 настоящего Закона, не позднее одного месяца со дня наступления события уведомить рапортом об этом государственное учреждение, в котором проходит службу, с приложением соответствующих подтверждающих договоров;

3) при изменении состава семьи уведомить об этом рапортом государственное учреждение, в котором проходит службу, в срок не более одного месяца со дня выдачи свидетельства, справки о государственной регистрации актов гражданского состояния либо вступления в законную силу судебного акта;

4) при исполнении обязательств по договору на приобретение жилища в собственность, в том числе с использованием ипотечного жилищного займа, а также возникновении права собственности путем использования жилищных выплат уведомить об этом государственное учреждение, в котором проходит службу, в срок не более одного месяца со дня исполнения данных обязательств;

5) при наличии обязательства по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат по месту прохождения службы излишние жилищные выплаты, находящиеся на его личном специальном и сберегательных счетах, ежегодно направлять на досрочное погашение принятых обязательств;

6) в случае возникновения права собственности на жилище у членов семьи получателя жилищных выплат уведомить об этом рапортом государственное учреждение, в котором проходит службу, в срок не более одного месяца со дня регистрации права собственности на жилище;

7) по требованию государственного учреждения, в котором проходит службу, представить выписку о движении денег, находящихся на его личном специальном и сберегательных счетах, на которые перечисляются текущие жилищные выплаты;

8) возвратить сумму жилищных выплат, использованную не на цели, предусмотренные статьей 101-5 настоящего Закона, на счет государственного учреждения, в котором он проходит службу.»;

11) статью 101-7 исключить;

12) в части первой статьи 101-8 слова «6) статьи 101-5» заменить словами «2) части первой пункта 1 статьи 101-5»;

13) статью 101-9 изложить в следующей редакции:

«Статья 101-9. Права членов семьи, наследников сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащего, умерших (погибших), признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими

1. В случаях смерти (гибели) получателя жилищных выплат, признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим при прохождении службы члены его семьи, а в случае их отсутствия наследники имеют право использования жилищных выплат, находящихся на личном специальном счете, на цели, предусмотренные статьей 101-5 настоящего Закона.

2. Членам семьи получателя жилищных выплат, погибшего (умершего) при прохождении службы, производятся единовременные жилищные выплаты.

Размер единовременных жилищных выплат определяется путем умножения площади жилища из расчета восемнадцать квадратных метров на каждого члена семьи, соответствующей на момент его гибели (смерти) составу семьи, включая его самого, на цену одного квадратного метра продажи нового жилища в соответствующем регионе Республики Казахстан, в котором погибший (умерший) проходил службу, согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики за январь текущего года, публикуемым на его интернет-ресурсе, за минусом суммы ранее осуществленных текущих жилищных выплат.

3. Единовременные жилищные выплаты не выплачиваются, если в установленном законодательством Республики Казахстан порядке доказано, что гибель (смерть) получателя жилищных выплат наступила:

1) в результате самоубийства, за исключением случаев доведения до самоубийства;

2) при совершении уголовного правонарушения;

3) в результате немедицинского употребления психоактивных веществ (их аналогов) и состояния опьянения;

4) в результате умышленного причинения себе какого-либо телесного повреж­дения (членовредительства) или иного вреда здоровью в целях получения единовременных жилищных выплат или уклонения от службы;

5) в результате действий получателя жилищных выплат, нарушившего условия контракта о прохождении службы.

4. В случае гибели (смерти) сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и (или) военнослужащего, не получивших единовременные жилищные выплаты, предусмотренные пунктом 4 статьи 101-1 или пунктом 1 статьи 101-12 настоящего Закона, право на их получение переходит к членам их семей.

5. Члены семьи сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащего, погибших (умерших) при прохождении службы, не могут быть выселены из занимаемого жилища без предоставления другого жилища на безвозмездной основе.»;

14) в статье 101-10:

заголовок и абзац первый изложить в следующей редакции:

«Статья 101-10. Члены семьи сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащего

К членам семьи сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащего относятся:»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Ребенок (дети) как член (члены) семьи получателя жилищных выплат учитывается (учитываются) один раз и только у одного из родителей по их выбору.»;

15) статью 101-11 исключить;

16) дополнить статьями 101-12, 101-13, 101-14 и 101-15 следующего содержания:

«Статья 101-12. Единовременные жилищные выплаты за периоды необеспеченности жилищем из государственного жилищного фонда сотрудникам специальных государственных органов и военнослужащим

1. Сотрудник специального государственного органа или военнослужащий получает единовременные жилищные выплаты за периоды необеспеченности жилищем из государственного жилищного фонда при увольнении со службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья, в связи с сокращением штатов или по семейным обстоятельствам, за исключением увольнения по семейным обстоятельствам при изменении места службы (воинской службы) супруга (супруги) сотрудника специального государственного органа или военнослужащего, связанной с необходимостью переезда семьи в другой населенный пункт.

Сотруднику специального государственного органа, военнослужащему Службы государственной охраны Республики Казахстан при увольнении по основаниям, указанным в части первой настоящего пункта, единовременные жилищные выплаты назначаются со дня последней даты поступления на службу в специальные государственные органы (непрерывной службы) до 1 января 2013 года, а в случае перевода в специальные государственные органы (непрерывную службу) из Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований после указанной даты – до 1 января 2018 года.

Военнослужащему (за исключением военнослужащего Службы государственной охраны Республики Казахстан) при увольнении по основаниям, указанным в части первой настоящего пункта, единовременные жилищные выплаты назначаются со дня последней даты поступления на воинскую службу (непрерывную службу) до 1 января 2018 года.

При этом единовременные жилищные выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются за минусом периодов:

1) ранее осуществленных текущих жилищных выплат;

2) проживания в жилище, ранее предоставленном из государственного жилищного фонда на территории Республики Казахстан или на праве собственности, с учетом отчуждения в течение последних пяти лет по каждому месту прохождения службы. При этом наличие доли менее пятидесяти процентов в жилище не учитывается.

Сотруднику специального государственного органа или военнослужащему, проживавшему до 1 января 2018 года в служебном жилище, не подлежащем приватизации, при увольнении по основаниям, указанным в части первой настоящего пункта, единовременные жилищные выплаты осуществляются за периоды проживания в указанном жилище в размере пятидесяти процентов от размера текущих жилищных выплат за минусом периодов ранее осуществленных текущих жилищных выплат.

Размер единовременных жилищных выплат, предусмотренных настоящим пунктом, определяется путем умножения размера стоимости одного квадратного метра арендной платы благоустроенного жилища в соответствующем регионе Республики Казахстан, в котором сотрудник специального государственного органа или военнослужащий проходит службу, согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики за январь текущего года, публикуемым на его интернет-ресурсе, на площадь жилища из расчета восемнадцать квадратных метров на каждого члена семьи, включая самого получателя жилищных выплат, с учетом изменения состава семьи и периодов необеспеченности жилищем.

Действие настоящего пункта не распространяется на сотрудника специального государственного органа и военнослужащего в случаях, если они либо их супруги:

1) реализовали право на приватизацию жилища, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм;

2) получили единовременные жилищные выплаты или денежную компенсацию;

3) исполнили обязательства по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат;

4) имеют жилище на праве собственности в данном населенном пункте, за исключением случая, когда обязательство по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат не исполнено, а также получения жилища по наследству.

2. Получателю жилищных выплат единовременные жилищные выплаты, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, осуществляются без учета его (ее) супруги (супруга), а также его (ее) ребенка (детей) в случае, если его (ее) право на жилище реализовано до вступления их в брак (супружество).

Назначение единовременных жилищных выплат, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется в случае, если сотрудник специального государственного органа и военнослужащий являются получателями жилищных выплат.

Исключение получателя жилищных выплат из списков личного состава не препятствует назначению и осуществлению ему не выплаченных единовременных жилищных выплат согласно поданному рапорту.

Гражданин Республики Казахстан, исключенный из списков личного состава, вправе обратиться в государственное учреждение, в котором проходил службу, на назначение ему единовременных жилищных выплат, предусмотренных частями первой и пятой пункта 1 настоящей статьи, в течение девяноста дней со дня исключения. В случае обращения после указанного срока государственным учреждением выносится решение об отказе в назначении единовременных жилищных выплат.

3. В случаях, когда сумма единовременных жилищных выплат, предусмотренных частями первой и пятой пункта 1 настоящей статьи, превышает сумму основного долга по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат, указанные выплаты осуществляются в размере не более суммы основного долга с учетом вознаграждения на дату увольнения (исключения из списков личного состава).

4. Получателям жилищных выплат из числа военнослужащих (за исключением военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан), которые имеют обязательства по договору на приобретение жилища в собственность до 1 июля 2025 года, размер единовременных жилищных выплат определяется без учета пункта 3 настоящей статьи.

Статья 101-13. Денежная компенсация военнослужащим

Военнослужащий, состоявший на воинской службе десять и более лет в календарном исчислении на 1 января 2013 года, имеющий срок воинской службы двадцать лет и более в календарном исчислении и проживающий в служебном жилище, не подлежащем приватизации, имеет право на получение денежной компенсации в соответствии с правилами осуществления денежной компенсации, утвержденными Правительством Республики Казахстан.

Денежная компенсация, предусмотренная настоящей статьей, не выплачивается в случаях, если военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг):

1) имеют жилище на праве собственности на территории Республики Казахстан, за исключением наличия доли менее пятидесяти процентов в жилище либо получения жилища по наследству;

2) реализовали право на приватизацию жилища, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм;

3) получили единовременные жилищные выплаты или денежную компенсацию;

4) произвели отчуждение жилища, принадлежавшего ему (ей) на праве собственности (возникновения) на территории Республики Казахстан, в течение последних пяти лет.

При этом военнослужащему денежная компенсация, предусмотренная частью первой настоящей статьи, выплачивается без учета его (ее) супруги (супруга), а также его (ее) ребенка (детей) в случае, если его (ее) право на жилище реализовано до вступления их в брак (супружество).

Размер денежной компенсации определяется путем умножения стоимости одного квадратного метра продажи нового жилища в среднем по Республике Казахстан согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики за январь текущего года, публикуемым на его интернет-ресурсе, на площадь жилища из расчета восемнадцать квадратных метров площади на каждого члена семьи, включая самого военнослужащего, за минусом суммы ранее осуществленных текущих жилищных выплат.

Лица, которым была выплачена денежная компенсация, сдают служебное жилище в установленном порядке не позднее трех месяцев со дня выплаты денежной компенсации.

Статья 101-14. Личный специальный счет

1. Получатель жилищных выплат открывает и использует в банке второго уровня только один личный специальный счет.

2. В случае прекращения жилищных выплат государственное учреждение не позднее трех месяцев со дня прекращения жилищных выплат направляет в банк второго уровня письмо-уведомление о прекращении текущих жилищных выплат с указанием реквизитов банковского счета государственного учреждения.

Получатель жилищных выплат при прекращении жилищных выплат обязан обратиться в банк второго уровня за закрытием личного специального счета и переводом остатка сумм жилищных выплат на банковский счет государственного учреждения в соответствии с реквизитами, указанными в письме-уведомлении государственного учреждения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

При прекращении жилищных выплат и наличии сберегательного счета получатель жилищных выплат обязан обратиться в банк второго уровня для перевода сумм жилищных выплат, поступивших в целях пополнения накоплений в виде жилищных строительных сбережений на личный специальный счет для последующего их перевода на банковский счет государственного учреждения, в соответствии с реквизитами, указанными в письме-уведомлении государственного учреждения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Сотрудник правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащий, уволенные со службы, используют жилищные выплаты, находящиеся на личном специальном и сберегательных счетах, только на цели, указанные в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 1 статьи 101-5 настоящего Закона.

Статья 101-15. Особенности прав некоторых получателей жилищных выплат

1. Получатель жилищных выплат сохраняет за собой право на получение текущих жилищных выплат до исполнения принятых на себя обязательств по договорам, заключенным до 1 июля 2025 года в целях:

1) приобретения в собственность жилища, в том числе с рассрочкой платежей или использованием ипотечного жилищного займа;

2) оплаты аренды жилища с последующим выкупом;

3) уплаты взносов при долевом участии в жилищном строительстве;

4) уплаты взносов при участии в жилищном и жилищно-строительном кооперативе;

5) улучшения жилищных условий в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных строительных сбережениях в Республики Казахстан», до исполнения обязательств по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат.

При этом текущие жилищные выплаты, предусмотренные частью первой настоящего пункта, прекращаются в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 101-4 настоящего Закона.

Действие части первой настоящего пункта не распространяется на лиц, уволенных со службы.

2. В случаях, когда сотрудник правоохранительного, специального государственного органа или военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг)

получил (получила) единовременные жилищные выплаты, денежную компенсацию, реализовал (реализовала) право на приватизацию жилища или исполнил (исполнила) обязательство по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат, а также в случае возникновения у них права собственности на жилище путем использования жилищных выплат при назначении до 1 июля 2025 года текущих жилищных выплат на оплату аренды жилища размер текущих жилищных выплат подлежит пересмотру с учетом требований части четвертой пункта 1 статьи 101-1 настоящего Закона.»;

17) подпункт 8) статьи 107 изложить в следующей редакции:

«8) возникли основания, предусмотренные статьями 111 (за исключением случаев, предусмотренных пунк­тами 3, 4 или 4-1 статьи 101, пунктами 2, 2-1 или 2-2 статьи 109) и 114 настоящего Закона;»;

18) в статье 109:

в пункте 2-1:

части первую и вторую изложить в следующей редакции:

«2-1. Военнослужащие или сотрудники правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты, имеющие выслугу десять лет и более в календарном исчислении, а также лица, уволенные с воинской, правоохранительной службы или со службы в специальных государственных органах, органах гражданской защиты по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, вправе приватизировать по остаточной стоимости занимаемые служебные жилища, подлежащие приватизации.

Военнослужащие или сотрудники правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты, а также лица, уволенные с воинской, правоохранительной службы или со службы в специальных государственных органах, органах гражданской защиты по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, имеющие выслугу двадцать лет и более в календарном исчислении, вправе приватизировать занимаемые служебные жилища, подлежащие приватизации, безвозмездно.»;

в части третьей слова «специальных государственных органах» заменить словами «правоохранительных, специальных государственных органах»;

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. В случае гибели (смерти) военнослужащего или сотрудника правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты при прохождении службы члены его семьи имеют право на получение служебного жилища и его безвозмездную приватизацию в порядке, установленном настоящим Законом.»;

в пункте 4 слова «2 или 2-1» заменить словами «2, 2-1 или 2-2»;

19) в пункте 1-1 статьи 111 слова «специальных государственных органах» заменить словами «правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты»;

20) в части первой статьи 112 слова «(курсантов, аспирантов)» заменить словами «(курсантов, кадетов, аспирантов, слушателей)»;

21) дополнить статьей 122 следующего содержания:

«Статья 122. Особенности жилищного обеспечения сотрудников органов прокуратуры, службы экономических расследований и органов гражданской защиты

Действие главы 13-1 настоящего Закона в части особенностей жилищного обеспечения распространяется на сотрудников органов прокуратуры, службы экономических расследований и органов гражданской защиты с 1 июля 2025 года.».

4. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»:

1) в преамбуле слова «в целях оказания наркологической помощи и охраны здоровья граждан, общественной и государственной безопасности» исключить;

2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цели, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются охрана здоровья граж­дан, обеспечение общественной безопасности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и организация противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими.

2. Достижение целей настоящего Закона реализуется посредством решения следующих основных задач:

1) государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

2) государственного регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

3) лицензирования деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

4) межведомственной и внутриведомственной координации деятельности государственных и иных органов;

5) комплексного решения задач организации и ведения работы, направленной на пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и злоупотребления ими;

6) обеспечения профилактики немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и связанных с ним правонарушений;

7) расширения социальной базы для профилактики немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и связанных с ним правонарушений, в том числе путем привлечения на добровольных началах общественных, религиозных, международных и других организаций и граждан;

8) укрепления международного сотрудничества в сфере государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими.

3. Настоящий Закон основывается на следующих основных принципах:

1) обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, приоритета защиты жизни и здоровья;

2) соблюдения законности;

3) неотвратимости наказания за нарушения законодательства Республики Казахстан о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

4) запрещения пропаганды и ограничения рекламы в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.»;

4) в пункте 3 статьи 5:

подпункты 6), 19) и 22) исключить;

дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:

«23-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

5) статью 22 дополнить пунктами 5, 6 и 7 следующего содержания:

«5. Сорта растения конопли (каннабиса), разрешенные к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением нар­котических средств и психотропных веществ, определяются Правительством Республики Казахстан по предложению уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса, согласованному с уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, уполномоченными органами в области здравоохранения и государственного стимулирования промышленности.

6. Требования к условиям культивирования и определению допустимого содержания тетрагидроканнабинола в растении конопли (каннабиса), разрешенном к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, устанавливаются Правительством Республики Казахстан по предложению уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса, согласованному с уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, уполномоченными органами в области здравоохранения и государственного стимулирования промышленности.

7. Порядок промышленной переработки сортов растения конопли (каннабиса), разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, определяется Правительством Республики Казахстан по предложению уполномоченного органа в области государственного стимулирования промышленности, согласованному с уполномоченными органами в области развития агропромышленного комплекса и здравоохранения.».

5. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»:

1) в части первой преамбулы слова «, и направлен на защиту жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану объектов окружающей среды, ресурсов, развитие международного сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия» исключить;

2) часть вторую статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

3) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цели, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются установление государственного контроля за оборотом гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Республики Казахстан, обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, собственности, общественной безопасности, охрана объектов окружающей среды, природных ресурсов, развитие международного сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия.

2. Основными задачами настоящего Закона являются организация и осуществление государственного контроля за оборотом оружия на территории Рес­публики Казахстан.

3. Настоящий Закон основывается на следующих основных принципах:

1) законности;

2) обеспечения гарантии прав, свобод и законных интересов граждан.»;

4) в пункте 1 статьи 29:

подпункты 7) и 8) после слова «разрабатывает» дополнить словами «и утверждает»;

подпункты 8-2) и 8-6) исключить;

дополнить подпунктом 8-7) следующего содержания:

«8-7) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере оборота гражданского, служебного оружия и патронов к нему в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;».

6. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества»:

1) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:

«Статья 1-1. Основные цели, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов лиц, содержащихся в специальных учреждениях и специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, и обеспечение законности содержания в них таких лиц.

Содержание лиц в специальных учреждениях и специальных помещениях осуществляется в целях исполнения уголовных наказаний, мер уголовно-процессуального принуждения, административного взыскания, обеспечения производства по делу об административном правонарушении и защиты прав, свобод и законных интересов граждан, интересов общества и государства и не должно сопровождаться действиями, имеющими целью причинение физических или нравственных страданий лицам, содержащимся в специальных учреждениях.

2. Основными задачами настоящего Закона являются определение порядка и условий содержания лиц в специальных учреждениях и специальных помещениях, обеспечение соблюдения их прав, свобод и законных интересов.

3. Настоящий Закон основывается на следующих основных принципах:

1) законности;

2) равенства граждан перед законом и судом;

3) гуманизма;

4) уважения чести и достоинства личности.»;

2) в статье 2:

подпункт 8) дополнить словами «, а также лиц, подвергнутых административному аресту в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 46-6 настоящего Закона»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) содержание под стражей – установленная законами Республики Казахстан временная изоляция лиц с санкции суда в изоляторе временного содержания, следственном изоляторе или на гауптвахте;»;

3) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Законодательство Республики Казахстан о порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества

1. Законодательство Республики Казахстан о порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Рес­публики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

4) статьи 3 и 4 исключить;

5) подпункт 3) статьи 5 после слов «специальные приемники» дополнить словами «и приемники-распределители»;

6) статью 7 исключить;

7) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Правовой статус специальных учреждений и специальных помещений

1. Следственные изоляторы обладают правами юридического лица.

Они создаются, реорганизуются и ликвидируются решением Правительства Республики Казахстан.

2. Изоляторы временного содержания создаются, реорганизуются и ликвидируются в зависимости от их ведомственной принадлежности соответственно решением Министра внутренних дел Республики Казахстан и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

3. Приемники-распределители и специальные приемники создаются, реорганизуются и ликвидируются решением Министра внутренних дел Республики Казахстан.

При введении чрезвычайного положения в качестве приемников-распределителей и специальных приемников по решению коменданта местности могут использоваться иные помещения, отвечающие санитарным требованиям и исключающие возможность их самовольного оставления, приспособленные для содержания лиц, не имеющих определенного места жительства и (или) документов, удостоверяющих личность, или подвергнутых административному аресту.

4. Специальные помещения создаются при дежурных частях органов полиции решением Министра внутренних дел Республики Казахстан.

5. Финансирование специальных учреж­дений и специальных помещений осуществляется за счет бюджетных средств.»;

8) статьи 9, 9-1 и 9-2 исключить;

9) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«2. Предложения, заявления и жалобы, адресованные Президенту Республики Казахстан, в Правительство Республики Казахстан, Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан и его представителям, прокурору, в суд, а также центральные государственные органы (их ведомства и органы), в ведении которых находятся специальные учреждения и помещения, гауптвахты, не подлежат цензуре и немедленно направляются адресату в запечатанном виде.»;

10) в пункте 4 статьи 46-4 слова «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» заменить словами «О правоохранительной службе»;

11) заголовок главы 3-2 после слов «специальных приемниках,» дополнить словом «приемниках-распределителях,»;

12) в статье 46-6:

заголовок после слов «специальные приемники,» дополнить словом «приемники-распределители,»;

в пункте 1:

абзац первый после слов «специальный приемник,» дополнить словом «приемник-распределитель,»;

подпункт 1) дополнить словами «либо удостоверенного посредством электронной цифровой подписи»;

подпункт 2) после слов «специальном приемнике,» дополнить словом «приемнике-распределителе,»;

пункт 2 после слов «специальный приемник,» дополнить словом «приемник-распределитель,»;

пункт 3 после слов «специальный приемник,», «специального приемника,» дополнить соответственно словами «приемник-распределитель,», «приемника-распределителя,»;

пункт 4 после слова «Обращения» дополнить словами «и предложения»;

в пункте 5:

часть первую после слов «аресту, в» дополнить словами «приемнике-распределителе или»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«В приемнике-распределителе лица, подвергнутые административному аресту, и лица, не имеющие определенного места жительства и (или) документов, удостоверяющих личность, содержатся раздельно.»;

13) в статье 46-7:

пункт 1 после слов «специальном приемнике,» дополнить словом «приемнике-распределителе,»;

в пункте 2:

часть первую после слов «специальных приемниках,» дополнить словом «приемниках-распределителях,»;

в части второй слова «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» заменить словами «О правоохранительной службе»;

пункт 3 после слов «специальных приемниках,» дополнить словом «приемниках-распределителях,»;

пункт 4 после слов «специальные приемники,» дополнить словом «приемники-распределители,»;

14) в статье 46-8:

заголовок после слов «специальных приемниках,» дополнить словом «приемниках-распределителях,»;

в пункте 1:

абзац первый после слов «специальных приемниках,» дополнить словом «приемниках-распределителях,»;

подпункты 1), 2) и 7) после слов «специальном приемнике,» дополнить словом «приемнике-распределителе,»;

подпункт 8) после слов «специального приемника,» дополнить словом «приемника-распределителя,»;

пункт 2 после слов «специальные приемники,», «специальном приемнике,» дополнить соответственно словами «приемники-распределители,», «приемнике-распределителе,»;

15) в статье 46-9:

заголовок и пункт 1 после слов «специального приемника,» дополнить словом «приемника-распределителя,»;

пункт 3 после слов «наркотических средств» дополнить словами «, психотропных веществ, их аналогов»;

пункт 4 после слов «специальном приемнике,» дополнить словом «приемнике-распределителе,»;

16) в подпункте 2) пункта 1 статьи 51 слова «и жалобы по вопросам нарушения их прав» заменить словами «по вопросам нарушения их прав, свобод».

7. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе»:

1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) статью 1-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1-1. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является реализация мер государственной защиты в отношении лиц, подлежащих государственной защите.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) выполнение обязательств государства по обеспечению безопасности его граждан в связи с участием их в уголовном процессе;

2) обеспечение эффективности функционирования системы органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности защищаемых лиц;

3) определение мер безопасности, применяемых в отношении защищаемых лиц.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) законность;

2) уважение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

3) приоритет прав и законных интересов личности защищаемого лица;

4) взаимная ответственность защищае­мых лиц и органов, обеспечивающих государственную защиту.».

8. В Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года «Об охранной деятельности»:

1) преамбулу исключить;

2) статью 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является определение правовых основ охранной деятельности на территории Республики Казахстан, статуса и полномочий субъектов, осуществляющих охранную деятельность.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) защита жизни и здоровья физических лиц от преступных и иных противоправных посягательств;

2) защита имущества физических и юридических лиц от противоправных посягательств.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) законность;

2) уважение и соблюдение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

3) учет жизненно важных интересов личности, общества и государства;

4) недопущение нарушения прав, свобод и законных интересов третьих лиц при осуществлении охранной деятельности.»;

4) статью 4 исключить;

5) пункт 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«4. Договор об оказании охранных услуг должен содержать сведения о видах оказываемых охранных услуг, а также номере и дате выдачи лицензии исполнителя на оказание охранных услуг.».

9. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О чрезвычайном положении»:

статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные цель, задача и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является устранение обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения.

2. Основной задачей настоящего Закона является восстановление функционирования всех сфер деятельности в зоне введения чрезвычайного положения.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) обеспечение безопасности граждан, защиты их прав, свобод и законных интересов, жизни и здоровья, прав и законных интересов лиц, подвергающихся опасности в результате возникновения чрезвычайного положения, сохранение основ конституционного строя и суверенитета Республики Казахстан;

2) соблюдение законности.».

10. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров»:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) подпункты 2), 2-1), 2-2), 3) и 5) статьи 6 исключить;

3) пункт 1 статьи 8 исключить.

11. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»:

статью 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае, если нанимателем выступает получатель жилищных выплат в соответствии со статьями 101-1 и 101-3 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», договор найма жилища подлежит государственной регистрации вне зависимости от срока пользования недвижимым имуществом.».

12. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года «О профилактике бытового насилия»:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) в части первой пункта 1 статьи 20 слова «, местной полицейской службы органа внутренних дел,» заменить словом «либо».

13. В Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года «О профилактике правонарушений»:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) статью 21 дополнить частью второй следующего содержания:

«Запрещается ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях.».

14. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»:

1) подпункт 2) пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«2) в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии по состоянию здоровья, состоянию физического или психического развития признанное негодным к прохождению правоохранительной службы;»;

2) в пункте 10 статьи 7-1:

в части второй слова «должностью, трудовые» заменить словами «или временно вакантной должностью. Трудовые»;

в части четвертой слова «должности засчитывается» заменить словами «или временно вакантной должности засчитывается в испытательный срок, а также»;

3) в статье 12:

в части первой пункта 1 слова «с назначением на соответствующую должность» исключить;

в пункте 3 слова «назначении на должность правоохранительной службы» заменить словами «принятии на службу в правоохранительные органы»;

4) в пункте 4-1 статьи 30 слова «другую местность» заменить словами «другой населенный пункт»;

5) в статье 31:

в части первой пункта 2:

слова «другую местность» заменить словами «другой населенный пункт»;

дополнить словами «, за исключением сотрудников, указанных в пункте 3 настоящей статьи»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Ротация, связанная с переездом в другой населенный пункт, должностных лиц, имеющих (являющихся опекунами) детей с инвалидностью, в том числе усыновленных (удочеренных), или на иждивении которых находятся члены семьи, постоянно проживающие с ними и имеющие инвалидность первой или второй группы, либо родитель – пенсионер по возрасту, установленному законодательством Республики Казахстан о социальной защите, допускается только с письменного согласия данных должностных лиц. Указанные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

В случае отказа от ротации, связанной с переездом в другой населенный пункт, сотрудникам данной категории предлагается должность не ниже ранее занимаемой в этом же населенном пункте либо по решению руководителя правоохранительного органа срок пребывания в должности продлевается до трех лет.

По истечении максимального срока пребывания в должности сотруднику предлагается должность в этом же населенном пункте с учетом результатов его деятельности, профессиональных качеств, стажа правоохранительной службы.

В случае отказа от предложенной должности сотрудник освобождается от занимаемой должности и зачисляется в распоряжение правоохранительного органа для решения вопроса о его дальнейшем прохождении службы.»;

6) пункт 2 статьи 45 дополнить частью второй следующего содержания:

«На период прикомандирования в государственные органы и международные организации за сотрудниками и членами их семей сохраняются права, гарантии, льготы, компенсации, пенсионное обеспечение и социальная защита, установленные законодательством Республики Казахстан.»;

7) пункт 2 статьи 46-1 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) отказ от предложенной должности в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 31 настоящего Закона.»;

8) в статье 47:

часть вторую пункта 3 дополнить словами «, за исключением сотрудников, проходящих внеплановую аттестацию»;

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Не подлежат аттестации руководитель правоохранительного органа и его заместители, а также сотрудники, имеющие стаж службы в правоохранительных или специальных государственных органах либо воинской службы не менее двадцати лет, за исключением сотрудников, подлежащих внеплановой аттестации.»;

в пункте 5:

подпункт 2) дополнить словами «, за исключением сотрудников органов прокуратуры»;

подпункт 3) после слов «Республики Казахстан» дополнить словами «, казахского языка»;

9) пункт 10 статьи 57 дополнить частями четвертой, пятой и шестой следующего содержания:

«Дисциплинарное взыскание за совершение проступка, повлекшего незаконное привлечение лица к уголовной ответственности, налагается не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу оправдательного приговора или прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1), 2), 5), 6), 7) и 8) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

В случае отмены судом оправдательного приговора либо постановления о прекращении дела по реабилитирующим основаниям дисциплинарное взыскание, ранее наложенное на сотрудника правоохранительного органа за действия, связанные с данным делом, подлежит пересмотру. Если будет установлено, что действия сотрудника соответствовали нормам законодательства Республики Казахстан, дисциплинарное взыскание отменяется.

При этом сотруднику предоставляется право на компенсацию премии, надбавок и других льгот, не полученных в результате такого взыскания. Вопрос присвоения очередного звания либо классного чина решается с учетом положенной даты его присвоения без учета дисциплинарного взыскания.»;

10) в абзаце первом пункта 1 статьи 60 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «руководителем правоохранительного органа по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию»;

11) статью 63 изложить в следующей редакции:

«Статья 63. Социальная защита сотрудников

1. Сотрудники, члены их семей и имущество находятся под защитой государства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Особый характер несения службы в правоохранительных органах и ответственность сотрудников, установленные настоящим Законом, компенсируются дополнительными социальными правами и льготами.

3. При перемещении и выдвижении по службе сотрудника правоохранительного органа, связанных с переездом из одного населенного пункта в другой на удаление более пятидесяти километров, ему выплачивается подъемное пособие в размере двухмесячного денежного содержания на самого сотрудника и половины месячного денежного содержания на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним.

При перемещении и выдвижении по службе сотрудника правоохранительного органа ему возмещаются за счет бюджетных средств затраты за перевозку до десяти тонн собственного имущества, а также за проезд на железнодорожном, водном, автомобильном транспорте, включая членов семьи, переехавших вместе с ним.

Перечень должностей сотрудников правоохранительных органов, имеющих право при перемещениях и выдвижениях по службе на подъемное пособие, возмещение затрат за проезд на транспорте и за перевозку собственного имущества, определяется руководителем правоохранительного органа.

Примечание. В настоящей статье под членами семьи сотрудников правоохранительного органа понимаются: супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой); дети супруга (супруги), обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения, в возрасте до двадцати трех лет; дети с инвалидностью (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой) и дети с инвалидностью супруга (супруги), которым установлена инвалидность до восемнадцати лет; родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении сотрудника.

Под лицами, находящимися на иждивении, признаются члены семьи сотрудника правоохранительного органа, проживающие за счет его дохода и не имеющие самостоятельного источника дохода.»;

12) пункт 9 статьи 66 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«В случае заключения повторного брака супруге (супругу) погибшего (умершего) сотрудника в результате увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, ежемесячная денежная выплата прекращается.

Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня подачи заявления лицом, имеющим право на ее получение.»;

13) заголовок, пункты 2 и 3 статьи 68 изложить в следующей редакции:

«Статья 68. Жилищное обеспечение сотрудников правоохранительных органов»;

«2. Сотрудники, а также лица, уволенные со службы в правоохранительных органах, имеют право на приватизацию занимаемого служебного жилища в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

3. Сотрудники (за исключением курсантов) и члены их семей обеспечиваются жилищем на период прохождения службы за счет бюджетных средств в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях».»;

14) пункт 2 статьи 82 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Продление срока службы сотрудникам осуществляется не более двух раз за весь период службы в правоохранительных органах.»;

15) статью 84 дополнить частью десятой следующего содержания:

«Действие пункта 9 статьи 66 настоящего Закона распространяется в том числе на лиц, которые на 1 января 2022 года являлись вдовами (вдовцами) и детьми погибших (умерших) сотрудников.».

15. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цели, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются:

1) урегулирование положения мигрантов в Республике Казахстан, а также защита их прав, свобод и законных интересов;

2) регулирование миграционных процессов и борьба с незаконной миграцией;

3) создание условий для интеграции мигрантов в казахстанское общество;

4) защита трудовых прав мигрантов и борьба с эксплуатацией труда.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) организация рационального расселения кандасов с учетом интересов демографического и социально-экономического развития регионов;

2) привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности в Республике Казахстан;

3) защита внутреннего рынка труда путем квотирования привлечения иностранной рабочей силы;

4) обеспечение интеграции Казахстана в международный рынок труда;

5) развитие сотрудничества Республики Казахстан с другими государствами в целях предупреждения и предотвращения конфликтов, которые могут привести к массовой миграции населения;

6) оптимизация потоков внутренней миграции, обеспечение рационального расселения мигрантов по территории страны;

7) поддержка и развитие взаимоотношений с бывшими соотечественниками и этническими казахами, проживающими за рубежом, в том числе в области культурного сотрудничества и информационного обеспечения;

8) содействие переселению на историческую родину этнических казахов;

9) международное сотрудничество в сфере регулирования миграционных процессов, предупреждения и пресечения незаконной иммиграции.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) признание и гарантирование прав и свобод мигрантов в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

2) защита национальных интересов и обеспечение национальной безопасности;

3) сочетание интересов личности, общества и государства;

4) прозрачность регулирования миграционных процессов на основе обновления и многократности используемой информации;

5) дифференцированный подход государства к регулированию различных видов иммиграции.»;

3) в статье 9:

подпункт 2) исключить;

дополнить подпунктом 16-2) следующего содержания:

«16-2) разрабатывают и утверждают нормативные правовые акты в области миграции населения в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

4) статьи 28 и 41 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Порядок получения визы на въезд в Республику Казахстан с целью воссоединения семьи

1. Выдача визы на въезд в Республику Казахстан с целью воссоединения семьи осуществляется в порядке, определенном Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

2. Иммигрантам, имеющим право на проживание в Республике Казахстан с целью воссоединения семьи, в случаях прекращения действия обстоятельств, с наличием которых связана выдача разрешений на временное проживание (достижение совершеннолетия, смерть лица, запросившего воссоединение, расторжение или аннулирование брака, на основании которого произошло воссоединение), разрешения продлеваются органами внутренних дел на основании их заявлений на период до шести месяцев при условии подтверждения наличия необходимых для этого финансовых средств на содержание каждого члена семьи в месяц в размере не менее величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

«Статья 41. Условия привлечения, въезда и пребывания сезонных иностранных работников

1. Сезонные иностранные работники привлекаются на работу в отдельные отрасли экономики в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, или на основании выдаваемых работодателям местными исполнительными органами разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в пределах квоты на условиях и в порядке, определяемых уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

2. Работодатели, привлекающие сезонных иностранных работников, обязаны предоставить им временное жилье, отвечающее санитарно-эпидемиологическим, техническим и другим обязательным требованиям в соответствии с законодательством Республики Казахстан о жилищных отношениях.

3. Визы на въезд сезонным иностранным работникам выдаются загранучреждениями Республики Казахстан на основании разрешений на привлечение иностранной рабочей силы.

4. Разрешения на временное проживание сезонных иностранных работников, прибывших из государств, заключивших с Республикой Казахстан соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, выдаются органами внутренних дел.

5. Сезонные иностранные работники обязаны:

1) быть совершеннолетними;

2) предъявить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности;

3) иметь медицинскую страховку, покрывающую первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, определенных соглашением сторон, с соблюдением минимальных требований, установленных законами Республики Казахстан.»;

5) статью 42 исключить.

16. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

1) пункт 12 статьи 77 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«В случае заключения повторного брака супруге (супругу) погибшего (умершего) курсанта, слушателя в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей службы, ежемесячная денежная выплата прекращается.

Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня подачи заявления лицом, имеющим право на ее получение.»;

2) пункт 11 статьи 78 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«В случае заключения повторного брака супруге (супругу) погибшего (умершего) сотрудника в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей службы, ежемесячная денежная выплата прекращается.

Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня подачи заявления лицом, имеющим право на ее получение.»;

3) пункт 3 статьи 84 исключить;

4) статью 85 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Действие пункта 12 статьи 77, пункта 11 статьи 78 настоящего Закона распространяется в том числе на лиц, которые на 1 января 2022 года являлись вдовами (вдовцами) и детьми погибших (умерших) курсантов, слушателей и сотрудников.».

17. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 26-2) следующего содержания:

«26-2) полевые выплаты – выплаты, осуществляемые за счет бюджетных средств военнослужащим (за исключением военнослужащих срочной воинской службы, курсантов и кадетов военных учебных заведений, военнообязанных, призванных на воинские сборы, военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве) за период полевых выходов, выходов в море, участия в учениях или походах кораблей свыше одних суток;»;

2) статью 44 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Полевые выплаты осуществляются в размере 1,2-кратного месячного расчетного показателя за сутки без оплаты командировочных расходов за нахождение на полевых выходах (за исключением специальных полевых работ) независимо от места дислокации вне постоянного места жительства, выходах в море, участие в учениях или походах кораблей в порядке, определенном первым руководителем уполномоченного государственного органа.»;

3) статью 45 изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Обеспечение жилищем военнослужащих и членов их семей

Военнослужащие (за исключением военнослужащих срочной воинской службы, военных резервистов, курсантов и кадетов, военнообязанных, призванных на воинские сборы) и члены их семей обеспечиваются жилищем на период прохождения воинской службы за счет бюджетных средств в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях».»;

4) пункт 4 статьи 52 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«В случае заключения повторного брака супруге (супругу) погибшего (умершего) военнослужащего, проходившего воинскую службу по контракту, военнослужащего срочной службы, курсанта, кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы, военного резервиста, находившегося на занятиях или сборах по боевой подготовке и сборах при кризисных ситуациях, в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей воинской службы, ежемесячная денежная выплата прекращается.

Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня подачи заявления лицом, имеющим право на ее получение.»;

5) в статье 55:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Жилищные выплаты производятся военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту (за исключением курсантов и кадетов, военнообязанных, призванных на воинские сборы, военных резервистов, находившихся на занятиях или сборах по боевой подготовке и сборах при кризисных ситуациях), нуждающимся в жилище, по их рапорту в соответствии с правилами жилищного обеспечения сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащего, утвержденными Правительством Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Действие пункта 4 статьи 52 настоящего Закона распространяется в том числе на лиц, которые на 1 января 2022 года являлись вдовами (вдовцами) и детьми погибших (умерших) военнослужащих, проходивших воинскую службу по контракту, военнослужащих срочной службы, курсантов, кадетов, военнообязанных, призванных на воинские сборы, военных резервистов, находившихся на занятиях или сборах по боевой подготовке и сборах при кризисных ситуациях.».

18. В Закон Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность»:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цели, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются:

1) регулирование отношений в сфере документов, удостоверяющих личность;

2) обеспечение идентификации личности граждан Республики Казахстан независимо от места проживания, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно пребывающих в Республике Казахстан;

3) совершенствование системы документирования населения.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) регулирование процессов в сфере документирования населения Республики Казахстан;

2) обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно пребывающих в Республике Казахстан, в сфере документирования населения;

3) осуществление государственными органами мероприятий в сфере документирования населения.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) законность;

2) обязательность;

3) соблюдение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

4) равенство всех перед законом и судом;

5) недопустимость дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоя­тельствам;

6) единство прав и обязанностей человека и гражданина;

7) доступность.»;

3) в статье 26:

подпункты 1) и 2) исключить;

дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) реализуют в пределах своей компетенции государственную политику в сфере документов, удостоверяющих личность;

2-2) разрабатывают и утверждают нормативные правовые акты в сфере документов, удостоверяющих личность, в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 3) после слова «предусмотренные» дополнить словами «настоящим Законом, иными».

19. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

1) преамбулу исключить;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является установление правовых основ и общих условий функционирования и обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Казахстан.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) государственное управление в сфере дорожного движения;

2) определение компетенции государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере дорожного движения;

3) государственный контроль в сфере дорожного движения;

4) управление деятельностью, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения и устранение последствий дорожно-транспортных происшествий;

5) управление деятельностью, направленной на обеспечение безопасности дорог и их пропускной способности;

6) управление деятельностью, направленной на обеспечение безопасности транспортных средств;

7) осуществление допуска транспортных средств к участию в дорожном движении и лиц к управлению транспортными средствами.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) приоритет жизни и здоровья участников дорожного движения над экономическими результатами хозяйственной деятельности;

2) приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью участников дорожного движения;

3) соблюдение законных интересов участников дорожного движения, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;

4) системный подход к обеспечению безопасности дорожного движения.»;

3) в статье 10:

подпункты 2), 7), 9), 11) и 12) исключить;

подпункт 13) после слова «разрабатывает» дополнить словами «и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения»;

подпункты 14-1), 16) и 17) исключить;

дополнить подпунктом 24-3) следующего содержания:

«24-3) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере дорожного движения и обеспечения его безопасности в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

4) в пункте 1 статьи 14:

в подпунктах 2) и 3) слова «, иностранцев, лиц без гражданства, филиалов и представительств иностранных компаний, юридических лиц с иностранным участием» исключить;

в подпункте 4) слова «, иностранцами, лицами без гражданства, филиалами и представительствами иностранных компаний, юридическими лицами с иностранным участием» исключить;

в подпункте 5):

слова «организует проведение» заменить словами «оказывает содействие в проведении»;

слова «, иностранцев, лиц без гражданства, филиалов и представительств иностранных компаний, юридических лиц с иностранным участием» исключить;

5) в статье 22:

в подпунктах 1) и 2) слова «ведомства уполномоченного органа» заменить словами «структурного подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;

в подпункте 3) слова «специалисты по государственному контролю ведомства уполномоченного органа» заменить словами «сотрудники по государственному контролю структурного подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;

в подпунктах 4) и 5) слова «уполномоченного органа» заменить словами «Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;

в подпункте 6) слова «специалисты по государственному контролю территориальных подразделений уполномоченного органа» заменить словами «сотрудники по государственному контролю территориальных подразделений Министерства внутренних дел Республики Казахстан».

20. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Органы внутренних дел Республики Казахстан и их основные цели

1. Органы внутренних дел Республики Казахстан (далее – органы внутренних дел) являются правоохранительным органом.

2. Основными целями органов внутренних дел являются защита жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, интересов общества и государства от противоправных посягательств, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

3. Запрещается вмешательство в деятельность органов внутренних дел при осуществлении ими своих полномочий.»;

2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

3) подпункты 8-4) и 9) статьи 5 исключить;

4) в статье 7:

часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Административная полиция состоит из подразделений участковых инспекторов полиции, по делам несовершеннолетних, по защите женщин от насилия, патрульной полиции, природоохранной полиции и иных подразделений, осуществляющих деятельность в сфере профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, подразделений по контролю в сфере оборота гражданского и служебного оружия, миграционной полиции, конвойной службы, специальных учреждений и иных подразделений, осуществляющих охрану общественного порядка.»;

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Территориальными органами полиции являются департаменты полиции областей, городов республиканского значения, столицы, на транспорте, органы полиции городов, районов, районов в городах, на транспорте.»;

5) в части первой пункта 2 статьи 8 слова «Департаменты внутренних дел» заменить словами «Департаменты полиции»;

6) статью 9-1 исключить;

7) в статье 11:

подпункты 1), 10), 14), 15), 16), 18), 19), 20), 21), 22), 24), 25), 26) и 26-1) исключить;

дополнить подпунктом 26-2) следующего содержания:

«26-2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты по вопросам деятельности органов внутренних дел в соответствии с целями и задачами органов внутренних дел и законодательством Республики Казахстан;»;

8) в пункте 3 статьи 13 слова «, ратифицированными Республикой» заменить словом «Республики»;

9) пункт 2 статьи 19 исключить;

10) в пункте 1 статьи 22 слова «главой 13-1 Закона» заменить словом «Законом».

21. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2015 года «О Национальной гвардии Республики Казахстан»:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основная цель настоящего Закона и основные принципы деятельности Национальной гвардии

1. Основной целью настоящего Закона является определение правовых основ организации и порядка деятельности Нацио­нальной гвардии, ее общей структуры, полномочий и правовых положений военнослужащих Национальной гвардии.

2. Деятельность Национальной гвардии осуществляется на основе принципов государственной службы в Республике Казахстан и специальных принципов правоохранительной службы:

1) обязательности защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств;

2) сотрудничества с институтами гражданского общества;

3) единства подходов к организации службы в рядах Национальной гвардии;

4) единоначалия и субординации (подчиненности);

5) независимости от деятельности политических партий и иных общественных объединений.»;

3) в статье 12:

подпункт 2) исключить;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) утверждает нормативные правовые акты по вопросам деятельности Национальной гвардии в соответствии с целью настоящего Закона, задачами Национальной гвардии и законодательством Республики Казахстан;»;

4) в статье 27:

заголовок после слова «гарантии» дополнить словами «и жилищные права»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Обеспечение жилищем военнослужащих и членов их семей производится в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях».»;

5) статью 28 исключить;

6) пункты 1 и 5 статьи 30 исключить.

22. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О дактилоскопической и геномной регистрации»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) верификация личности – подтверждение личности путем проверки на совпадение папиллярных узоров пальцев и (или) ладоней рук физического лица с его дактилоскопической информацией;»;

2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

3) подпункт 3) статьи 4 изложить в следующей редакции:

«3) добровольности и обязательности;»;

4) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

«Статья 5-1. Основные задачи дактилоскопической и геномной регистрации

Основными задачами дактилоскопической и геномной регистрации являются:

1) обеспечение национальной безопасности в сфере дактилоскопической и геномной регистрации;

2) обеспечение регулирования миграционных процессов, борьба с незаконной миграцией на основе дактилоскопической информации;

3) обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов лиц, подлежащих дактилоскопической регистрации, при документировании населения;

4) установление основных требований к сбору, обработке, защите дактилоскопической и геномной информации, отбору и использованию биологического материала;

5) государственное регулирование в сфере дактилоскопической и геномной регистрации;

6) обеспечение раскрытия и расследования уголовных правонарушений;

7) научное обеспечение деятельности дактилоскопической и геномной регистрации.»;

5) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунк­том 3) следующего содержания:

«3) защиту дактилоскопической и геномной информации при сборе, хранении и использовании.»;

6) в пункте 3 статьи 9 слова «на основании совместных нормативных правовых актов с государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную, разведывательную, контрразведывательную деятельность» заменить словами «в порядке, определяемом правилами проведения дактилоскопической и геномной регистрации»;

7) главу 1 дополнить статьей 9-1 следующего содержания:

«Статья 9-1. Виды дактилоскопической и геномной регистрации

В соответствии с настоящим Законом проводится добровольная или обязательная дактилоскопическая и геномная регистрация.»;

8) в статье 10:

подпункт 6) пункта 2 дополнить словами «, за исключением виз, выдаваемых в электронном формате без посещения загранучреждений Республики Казахстан»;

в пункте 3 слова «в порядке, определяемом органами внутренних дел Республики Казахстан» заменить словами «личности в порядке, определяемом правилами проведения дактилоскопической и геномной регистрации»;

предложение второе пункта 4 исключить;

пункт 5 исключить;

9) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:

«Статья 10-1. Лица, не подлежащие дактилоскопической регистрации

1. Дети младше двенадцати лет освобож­даются от прохождения:

1) дактилоскопической регистрации;

2) процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации при пересечении Государственной границы Республики Казахстан.

2. От прохождения дактилоскопической регистрации при оформлении виз Республики Казахстан, исходя из принципа взаимности, освобождаются:

1) главы иностранных государств, правительств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу, и члены их семей;

2) члены парламентов, правительств иностранных государств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу, и члены их семей – владельцы дипломатических паспортов, а также члены официальных иностранных делегаций и сопровождающие их лица – владельцы дипломатических паспортов;

3) почетные консулы Республики Казахстан и члены их семей;

4) владельцы дипломатических паспортов, а также паспортов международных организаций, имеющие статус, приравненный к дипломатическим агентам, направляющимся в Республику Казахстан по служебным делам;

5) дипломатические курьеры, провозящие дипломатическую почту, – владельцы дипломатических паспортов при наличии курьерского листа;

6) иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Республику Казахстан по приглашению Администрации Президента Республики Казахстан, Парламен­та Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан, Аппарата Правительства Республики Казахстан, специальных государственных органов, Министерства обороны Республики Казахстан, уполномоченного государственного органа в области внешнеполитической деятельности.

3. От процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации при пересечении Государственной границы Республики Казахстан освобождаются:

1) владельцы дипломатических паспортов;

2) обладатели дипломатических и служебных виз;

3) иностранцы и лица без гражданства по письменному обращению специальных государственных органов, Министерства обороны Республики Казахстан, уполномоченного государственного органа в области внешнеполитической деятельности;

4) граждане Республики Казахстан, прошедшие дактилоскопическую регистрацию.

4. Лица, у которых исключается возможность дактилоскопирования, освобождаются от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации при оформлении документов, удостоверяющих личность, на основании заключения врачебно-консультативной комиссии. Перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

Иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению за пределы Республики Казахстан либо подпадающие под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан, у которых отсутствуют все пальцы на обеих руках или папиллярные узоры на ногтевых фалангах всех пальцев обеих рук, подлежат дактилоскопической регистрации по ладоням рук.

В случае, если у лица отсутствуют все пальцы или кисти на обеих руках, он освобождается от:

1) прохождения дактилоскопической регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Законом;

2) процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации при пересечении Государственной границы Республики Казахстан.»;

10) в статье 12:

слова «выдаче разрешения на постоянное или временное» заменить словами «разрешения на временное или постоянное»;

слова «в порядке, утверждаемом Правительством Республики Казахстан» заменить словами «правилами проведения дактилоскопической и геномной регистрации»;

11) часть вторую статьи 16 исключить;

12) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«3. Уничтожение дактилоскопической информации проводится по актам, утверждаемым руководителями уполномоченных подразделений органов внутренних дел, уполномоченного государственного органа в области транспорта, в порядке, определяемом правилами проведения дактилоскопической и геномной регистрации.»;

13) статьи 20 и 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Сведения, получаемые при отборе биологического материала и содержащиеся на материальных носителях с геномной информацией

Сведения, получаемые при отборе биологического материала, а также содержащиеся на материальных носителях с геномной информацией, определяются в правилах проведения дактилоскопической и геномной регистрации.»;

«Статья 23. Уничтожение биологического материала и геномной информации

1. Биологический материал биологических родственников без вести пропавших граждан, неустановленных лиц, неопознанных трупов, изъятый в ходе досудебного расследования и признанный вещественным доказательством по уголовному делу, после получения геномной информации возвращается органам дознания, следствия.

2. Геномная информация, полученная в результате проведения геномной регистрации, уничтожается органами внутренних дел, осуществляющими ее хранение, по истечении сроков хранения, предусмотренных настоящим Законом.

3. Геномная информация оправданного лица, подвергнутого геномной регистрации после его осуждения, уничтожается не ранее одного года после вступления оправдательного приговора суда в законную силу.

4. Уничтожение биологического материала, полученного при проведении геномной регистрации осуж­денных лиц, по истечении сроков его хранения, установленных пунктом 2 статьи 22 настоящего Закона, а также геномной информации, полученной при геномной регистрации, осуществляется уполномоченным подразделением органов внутренних дел по актам, утверждаемым его руководителем в порядке, определяемом правилами проведения дактилоскопической и геномной регистрации.»;

14) статьи 24 и 30 исключить;

15) в статье 33:

заголовок после слова «деятельности» дополнить словами «и загранучреждений Республики Казахстан»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Сбор и передача дактилоскопической информации иностранцев и лиц без гражданства при получении виз Республики Казахстан за рубежом могут осуществляться путем заключения договора об оказании услуг между загранучреждениями Республики Казахстан и юридическими лицами при условии строгого соблюдения конфиденциальности данных.».

23. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 2021 года «О государственной фельдъегерской связи»:

1) в пункте 2 статьи 2 слова «уполномоченным органом» заменить словами «Правительством Республики Казахстан»;

2) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цели настоящего Закона

Основными целями настоящего Закона являются:

1) обеспечение регулирования правовых, организационных отношений и дея­тельности в области государственной фельдъегерской связи;

2) создание правовых основ и установление полномочий сотрудников и работников государственной фельдъегерской службы.»;

3) в подпункте 1) пункта 1 статьи 3 слова «Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,», «Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» исключить;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Законодательство Республики Казахстан о государственной фельдъегерской связи

1. Законодательство Республики Казахстан о государственной фельдъегерской связи основывается на Конституции Рес­публики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

5) в заголовке статьи 6 слово «Руководство» заменить словами «Полномочия руководства»;

6) подпункт 9) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«9) разрабатывать инструкцию по оформлению корреспонденции и сопроводительных документов к ней, отправляемых через государственную фельдъегерскую службу, утверждаемую Правительством Республики Казахстан.»;

7) в статье 12 слова «Законом Респуб­лики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан»;

8) в части второй подпункта 2) пункта 7 статьи 13 слова «уполномоченным органом» заменить словами «Правительством Республики Казахстан»;

9) в части третьей пункта 2 статьи 16 слова «уполномоченным органом» заменить словами «Правительством Республики Казахстан».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 3, пункта 11, подпункта 13) пункта 14, подпунктов 1), 2) и 3), абзацев второго и третьего подпункта 5) пункта 17 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2025 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 30 июня 2025 года

№ 203-VIII ЗРК