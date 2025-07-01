О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) пункт 12 статьи 129 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) государственного контроля в сфере территориальной обороны.»;

2) статью 138 дополнить подпунктом 120) следующего содержания:

«120) за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере территориальной обороны.».

В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

в абзаце втором подпункта 2) пункта 1 статьи 31:

после слов «служебными помещениями» дополнить словами «, зданиями, сооружениями»;

слова «военного времени при проведении» заменить словами «военного времени, проведение»;

после слов «развертывания территориальных войск» дополнить словами «Вооруженных Сил Республики Казахстан»;

слово «сборов» заменить словами «воинских сборов»;

слова «подразделений территориальной обороны» заменить словами «подразделений территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан»;

2) в абзаце втором подпункта 2) пункта 1 статьи 32:

после слов «служебными помещениями» дополнить словами «, зданиями, сооружениями»;

слова «военного времени при проведении» заменить словами «военного времени, проведение»;

после слов «развертывания территориальных войск» дополнить словами «Вооруженных Сил Республики Казахстан»;

слово «сборов» заменить словами «воинских сборов»;

слова «подразделений территориальной обороны» заменить словами «подразделений территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан».

3. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан»:

1) часть вторую статьи 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«организация технического прикрытия путей сообщений;»;

2) часть первую статьи 11 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«- в целях выполнения перевозки воинских пассажиров выделять броневые места на видах транспорта, оплата за которые взимается за фактическое их использование.»;

3) дополнить статьей 23-1 следующего содержания:

«Статья 23-1. Техническое прикрытие путей сообщений

1. Техническое прикрытие путей сообщений выполняется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

2. В целях устранения ситуаций, угрожающих национальной безопасности Республики Казахстан, государственные органы в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, принимают нормативные правовые акты по вопросам технического прикрытия путей сообщений.

3. В пределах компетенции государственные органы или лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами транспортной инфраструктуры, указанными в пункте 5 настоящей статьи, обязаны планировать, обеспечивать и проводить техническое прикрытие путей сообщений. При этом финансирование технического прикрытия путей сообщений осуществляется в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан в области мобилизационной подготовки и мобилизации, для финансирования мобилизационной подготовки, мобилизационных органов и мобилизации.

4. Уполномоченный государственный орган совместно с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства обеспечивает накопление технической, проектной документации, обосновывающих материалов и материалов, необходимых для строительства и восстановления объектов транспортной инфраструктуры в мирное и в военное время.

5. Техническому прикрытию подлежат магистральные пути, автомобильные дороги международного, республиканского и областного значения, расположенные на них мосты и тоннели, железнодорожные узлы, порты, гидротехнические и водохозяйственные сооружения, используемые для судоходства, и шлюзы, расположенные на внутренних водных путях, аэродромы, магистральный трубопровод.

Примечание:

1) под техническим прикрытием понимается комплекс специальных мероприятий, проводимых в мирное и в военное время на путях сообщений в целях обеспечения функционирования и быстрого восстановления после разрушений;

2) под путями сообщений понимаются пути (автомобильные дороги, железнодорожные и водные пути, воздушные трассы), сооружения и устройства на них, обеспечивающие прием и отправление транспортных средств (воздушных судов), перемещение людей и грузов между пунктами отправления и назначения;

3) под железнодорожными узлами понимается пункт пересечения нескольких железнодорожных линий, представляющий собой комплекс технических сооружений и устройств сортировочных, грузовых и пассажирских станций, соединительных путей между станциями, обходных путей, станционных сооружений для пассажиров, депо, технических станций для ремонта и экипировки железнодорожного состава.».

4. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан»:

статью 12 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) участвовать в выполнении задач территориальной обороны Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О территориальной обороне Республики Казахстан»;».

5. В Закон Республики Казахстан от

16 июня 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации»:

1) часть вторую статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) подпункт 20) статьи 4 дополнить словами «Республики Казахстан»;

3) подпункт 14) статьи 7 после слов «территориальной обороны» дополнить словами «Республики Казахстан»;

4) подпункт 1) статьи 8-1 после слов «территориальных войск» дополнить словами «Вооруженных Сил».

6. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

подпункт 11) пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«11) организует и обеспечивает исполнение законодательства Республики Казахстан об обороне и Вооруженных Силах, в сферах территориальной обороны Республики Казахстан, прохождения воинской службы гражданами Республики Казахстан, в области мобилизационной подготовки и мобилизации, а также о гражданской защите в пределах своей компетенции;».

7. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:

1) подпункт 5-1) статьи 1 после слов «транспортной системы территории» дополнить словами «с учетом оперативного оборудования территории и технического прикрытия путей сообщений»;

2) абзац второй пункта 6 статьи 9-1 после слов «каркаса территории» дополнить словами «, запрашиваются предложения Министерства обороны Республики Казахстан»;

3) статью 60 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Строительство, расширение, реконструкция, модернизация, консервация и постутилизация объектов транспортной инфраструктуры, указанных в пункте 5 статьи 23-1 Закона Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан», осуществляются по заданию на проектирование и по проектной документации, согласованным с Министерством обороны Республики Казахстан.».

8. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О чрезвычайном положении»:

подпункт 1-1) части первой пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«1-1) применение территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан;».

9. В Закон Республики Казахстан от 5 марта 2003 года «О военном положении»:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о военном положении

1. Законодательство Республики Казахстан о военном положении основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) в пункте 5 статьи 5 слова «гражданской и территориальной обороны» заменить словами «гражданской обороны и территориальной обороны Республики Казахстан»;

3) в подпункте 4) пункта 1 статьи 6 слова «гражданской и территориальной обороны» заменить словами «гражданской обороны и территориальной обороны Республики Казахстан»;

4) подпункт 7) пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«7) руководит гражданской обороной и территориальной обороной Республики Казахстан, устанавливает задания местным исполнительным органам по проведению мероприятий гражданской обороны, территориальной обороны Республики Казахстан, а также оперативному оборудованию территории в интересах обороны Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан;».

10. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»:

1) в статье 1:

подпункты 5), 6), 6-1) и 7) исключить;

дополнить подпунктами 10-1) и 20-1) следующего содержания:

«10-1) органы военных сообщений – воинские подразделения, входящие в состав Вооруженных Сил Республики Казахстан, осуществляющие планирование и организацию воинских перевозок, контроль подготовки железнодорожного, морского, внутреннего водного и воздушного транспорта для выполнения воинских перевозок, а также выполнение задач в соответствии с законами Республики Казахстан;»;

«20-1) специальное развертывание территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан – комплектование воинских частей и подразделений территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан путем призыва военнообязанных на специальные воинские сборы по выполнению мероприятий при введении и обеспечении режима чрезвычайного положения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий и в иных случаях, определяемых Президентом Республики Казахстан;»;

подпункт 32) дополнить словами «Республики Казахстан»;

2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

3) в подпункте 10) пункта 1 статьи 4 слова «гражданской и территориальной обороны» заменить словами «гражданской обороны и территориальной обороны Республики Казахстан»;

4) в подпункте 11) пункта 2 статьи 5 слова «специальные сборы» заменить словами «специальные воинские сборы»;

5) подпункт 17) части первой статьи 7 изложить в следующей редакции:

«17) осуществляет планирование гражданской обороны и территориальной обороны Республики Казахстан и руководство ими в соответствии с законами Республики Казахстан;»;

6) в статье 8:

подпункт 1) после слов «территориальной обороны» дополнить словами «Республики Казахстан»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) создают специальные формирования и обеспечивают их материально-техническими средствами, а также проводят мероприятия по инженерно-технической укрепленности и противодиверсионной безопасности подведомственных объектов при их наличии;»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) обеспечивают техническое прикрытие путей сообщений и оперативное оборудование территории;»;

7) в статье 9:

в подпункте 6) слова «по гражданской и территориальной обороне» заменить словами «гражданской обороны и территориальной обороны Республики Казахстан»;

подпункты 6-1), 6-2), 6-3), 7) и 7-1) исключить;

дополнить подпунктами 7-2) и 7-3) следующего содержания:

«7-2) создают комиссию по определению ущерба при порче (уничтожении) имущества в период военного положения и в военное время совместно с заинтересованными государственными органами и организациями;

7-3) обеспечивают техническое прикрытие путей сообщений и оперативное оборудование территории;»;

8) в подпункте 2) пункта 2 статьи 10 слова «по гражданской и территориальной обороне» заменить словами «гражданской обороны и территориальной обороны Республики Казахстан»;

9) в статье 11:

в подпункте 1) слова «по гражданской и территориальной обороне» заменить словами «гражданской обороны и территориальной обороны Республики Казахстан»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) создают специальные формирования и обеспечивают их материально-техническими средствами, а также проводят мероприятия по инженерно-технической укрепленности и противодиверсионной безопасности подведомственных объектов при их наличии.»;

10) статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В целях введения и обеспечения режима чрезвычайного положения, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий и в иных случаях, определяемых Президентом Республики Казахстан, может осуществляться специальное развертывание территориальных войск Вооруженных Сил.»;

11) в статье 22:

пункт 1 дополнить словами «Республики Казахстан»;

в пункте 2:

подпункты 15) и 15-1) исключить;

дополнить подпунктами 16-3) и 16-4) следующего содержания:

«16-3) устанавливает военно-технические требования к путям сообщений;

16-4) разрабатывает и утверждает совместно с центральным исполнительным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, правила эксплуатации, обслуживания, содержания, ремонта и планирования строительства подъездных путей, используемых Министерством обороны;»;

подпункт 26-5) изложить в следующей редакции:

«26-5) осуществляет руководство территориальными войсками Вооруженных Сил во взаимодействии с местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы;»;

дополнить подпунктами 26-32), 26-33) и 26-34) следующего содержания:

«26-32) разрабатывает и утверждает положение об органах военных сообщений;

26-33) организует деятельность органов военных сообщений;

26-34) согласовывает задание на проектирование и проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и постутилизацию объектов транспортной инфраструктуры, указанных в пункте 5 статьи 23-1 Закона Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан», в части соблюдения военно-технических требований;»;

12) подпункт 8) пункта 1 статьи 23 исключить;

13) заголовок главы 6 после слов «Территориальная оборона» дополнить словами «Республики Казахстан»;

14) статью 31 изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Территориальная оборона Республики Казахстан

1. Территориальная оборона Республики Казахстан организуется в целях защиты населения, объектов территориальной обороны и территории Республики Казахстан от действий противника в период мобилизации, военного положения и в военное время.

2. Задачи и мероприятия территориальной обороны Республики Казахстан определяются законами Республики Казахстан.».

11. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) часть первую пункта 2 статьи 26 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) управления транспортным средством в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения.»;

2) в статье 33:

абзац второй подпункта 1) после слов «территориальных войск» дополнить словами «Вооруженных Сил»;

подпункт 2):

после слов «территориальной обороны» дополнить словами «Республики Казахстан»;

после слов «территориальных войск» дополнить словами «Вооруженных Сил»;

3) в пункте 3 статьи 36 слова «специальных сборов» заменить словами «специальных воинских сборов»;

4) в пункте 5 статьи 43 слова «Специальные сборы» заменить словами «Специальные воинские сборы».

12. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан»:

1) статью 19 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Для организации воинских перевозок военнослужащие органов военных сообщений размещаются в пунктах пропуска.»;

2) абзац первый пункта 2 статьи 32 после слов «Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» дополнить словами «, органов военных сообщений»;

3) пункт 1 статьи 33 после слов «органами государственных доходов» дополнить словами «, военных сообщений»;

4) пункт 3 статьи 35 после слов «Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» дополнить словами «, органов военных сообщений».

13. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»:

абзац седьмой подпункта 2) пункта 1 статьи 22 после слов «территориальной обороны» дополнить словами «Республики Казахстан».

14. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»:

пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:

«29-1) участвовать в выполнении задач территориальной обороны Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О территориальной обороне Республики Казахстан»;».

15. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2015 года «О Национальной гвардии Республики Казахстан»:

1) подпункт 6) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«6) участие в выполнении задач территориальной обороны Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О территориальной обороне Республики Казахстан»;»;

2) подпункт 5) статьи 7 после слов «территориальной обороны» дополнить словами «Республики Казахстан».

16. В Закон Республики Казахстан от 14 марта 2023 года «Об органах военной полиции»:

подпункт 12) пункта 1 статьи 7 после слов «территориальной обороны» дополнить словами «Республики Казахстан».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 30 июня 2025 года

№ 202-VIII ЗРК