О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

статьи 913 и 914 изложить в следующей редакции:

«Статья 913. Особенности проведения лотерей, азартных игр и (или) пари

1. Отношения между лицом, получившим от уполномоченного государственного органа лицензию на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан, и участником азартных игр и (или) пари, а для лотерей – оператором лотереи и участником лотереи основаны на договоре.

Договор между оператором лотереи и участником лотереи признается заключенным с момента оплаты участником лотереи стоимости лотерейного билета, электронного лотерейного билета и выдачи лотерейного билета, электронного лотерейного билета.

2. Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, азартных игр и (или) пари признаются выигравшими, должен быть выплачен выигрыш организатором азартных игр и (или) пари, а для лотерей – оператором лотереи.

Выплата выигрыша организатором азартных игр и (или) пари в сроки, размере, форме (денежной или в натуре) осуществляется в соответствии с условиями проведения азартных игр и (или) пари, но не позднее трех календарных дней с момента подведения результатов азартных игр и (или) пари.

Выплата выигрыша оператором лотереи осуществляется в сроки, установленные законом, в размере, форме (денежной или в натуре), которые определяются условиями проведения лотереи.

3. В случаях неисполнения организатором азартных игр и (или) пари, оператором лотереи указанных в пункте 2 настоящей статьи обязанностей участник, выигравший в лотерее, азартной игре и (или) пари, вправе требовать выплаты ему выигрыша, а также возмещения причиненных ему убытков.

Статья 914. Требования, связанные с проведением азартных игр и (или) пари и участием в них

Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией, проведением азартных игр и (или) пари, основанных на риске (азартных игр и (или) пари), или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований, вытекающих из отношений, указанных в статье 913 настоящего Кодекса.».

2. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года:

статью 171 изложить в следующей редакции:

«Статья 171. Административный надзор

Административный надзор устанавливается в отношении лиц, осужденных к лишению свободы:

1) за преступления небольшой или средней тяжести, – на три года после отбытия наказания;

2) за тяжкие преступления, – на шесть лет после отбытия наказания;

3) за особо тяжкие преступления, – на восемь лет после отбытия наказания.».

3. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

1) часть первую статьи 90-1 после слова «рассматривается» дополнить словом «центральным»;

2) в статье 90-2:

в части второй:

подпункт 2) после слова «наименование» дополнить словом «центрального»;

подпункт 4) после слова «содержание» дополнить словами «и предмет»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Предметом петиции не могут быть вопросы:

1) которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина;

2) которые посягают на конституционный строй, общественный порядок, здоровье и общественную нравственность, порочащую честь и достоинство или деловую репутацию физических и юридических лиц, способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие, а также амнистии и помилования лиц;

3) изменения статуса Республики Казахстан как независимого государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности Республики, положения о том, что Президент Республики избирается сроком на семь лет и одно и то же лицо не может быть избрано Президентом Республики более одного раза, норм, закрепленных в Конституции Республики Казахстан, и ее изменения;

4) регламентированные нормами административно-территориального устройства и Государственной границы Республики Казахстан;

5) входящие в полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную и правоохранительную деятельность, дознания и следствия, судов;

6) высшего надзора за соблюдением законности, осуществляемого органами прокуратуры;

7) внешней разведки, контрразведывательной деятельности, а также обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов, проведения охранных мероприятий;

8) касающиеся реализации уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, гражданского процессуального, административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан об административных правонарушениях, трудового законодательства Республики Казахстан;

9) обороны, национальной безопасности и охраны общественного порядка, включая пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигания расовой, религиозной вражды, экстремизма, сепаратизма и других враждебных действий, любые формы распространения и популяризации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также прекурсоров;

10) выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Казахстан;

11) назначения и избрания на должность, освобождения от должности лиц, относящиеся к ведению Президента Республики Казахстан,

Палат Парламента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан;

12) регулируемые законодательством Республики Казахстан о выборах, республиканском референдуме и политических партиях, о Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов;

13) государственных символов Республики Казахстан;

14) статуса государственного языка;

15) изменения компетенции, полномочий, функций и задач государственных органов и организаций, а также их образования, упразднения и реорганизации;

16) об отмене и изменении решений, принятых в рамках действия режимов чрезвычайного положения и (или) чрезвычайной ситуации.»;

подпункты 1) и 3) части четвертой изложить в следующей редакции:

«1) присоединение к петиции не менее пятидесяти граждан Республики Казахстан в течение двадцати рабочих дней в электронной форме и (или) в письменном виде по форме и в порядке, которые определены уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества;»;

«3) отсутствие петиции о том же предмете на интернет-ресурсе в публичном доступе на момент подачи петиции, и по которой уже принято решение компетентного государственного органа, с момента принятия которого не истек годичный период.»;

часть пятую изложить в следующей редакции:

«5. Уполномоченный орган в сфере взаимодействия государства и гражданского общества в течение двадцати рабочих дней с даты присоединения к петиции не менее пятидесяти граждан Республики Казахстан или в течение двадцати рабочих дней с даты создания проекта петиции осуществляет ее проверку на соответствие условиям, указанным в части четвертой настоящей статьи.

При необходимости установления соответствия петиции указанным в настоящей главе условиям уполномоченный орган в сфере взаимодействия государства и гражданского общества вправе направить запрос в уполномоченные государственные органы.».

4. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

подпункт 34-2) статьи 18 исключить.

5. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»:

пункт 1 статьи 92-7 изложить в следующей редакции:

«1. При поступлении уведомления о вручении копии исполнительной надписи должнику и в случае, если в установленный срок от должника не поступит к нотариусу возражение, нотариус выдает взыскателю исполнительную надпись либо по его заявлению направляет ее для исполнения в государственную автоматизированную цифровую систему исполнительного производства.».

6. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества»:

часть вторую пункта 2 статьи 46-4 изложить в следующей редакции:

«Если с задержанным имеются дети, они могут помещаться по решению суда совместно в отдельную камеру и обеспечиваться питанием по нормам питания, определяемым в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Республики Казахстан.».

7. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) подпункт 29) пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«29) создает организации по оказанию помощи и обеспечивает их функционирование в соответствии с Законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений»;»;

2) пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 4-3) следующего содержания:

«4-3) создает региональный уполномоченный орган по защите прав детей Республики Казахстан, а также подотчетные и подконтрольные ему отделы по защите прав детей, располагаемые в районах, городах областного значения, городах республиканского значения, столице, в структуре местного государственного управления Республики Казахстан и организует их деятельность;»;

3) подпункт 26) пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«26) создает организации по оказанию помощи и обеспечивает их функционирование в соответствии с Законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений»;».

8. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»:

подпункт 1) пункта 1 статьи 5-2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«уполномоченного государственного органа в области рыбного хозяйства;».

9. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) в статье 1:

подпункт 8-4) изложить в следующей редакции:

«8-4) региональный уполномоченный орган по защите прав детей Республики Казахстан – местный исполнительный орган, осуществляющий координацию деятельности по защите основных прав и законных интересов детей, профилактике и раннему выявлению нарушений их прав, принятию мер по их восстановлению и защите, а также выполняющий функции государства по опеке или попечительству в отношении несовершеннолетних;»;

дополнить подпунктами 8-5) и 8-6) следующего содержания:

«8-5) сотрудник регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан – лицо, имеющее профессиональное образование и осуществляющее деятельность по защите прав детей;

8-6) уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан – центральный исполнительный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области защиты прав детей;»;

2) пункт 2 статьи 3-1 дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания:

«4) приоритетность наилучших интересов ребенка при совершении любых действий, касающихся ребенка;

5) недискриминация.»;

3) главу 2 дополнить статьями 7-13, 7-14, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 7-19 и 7-20 следующего содержания:

«Статья 7-13. Полномочия регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан

1. К полномочиям регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан относятся:

1) реализация государственной политики в области защиты прав и законных интересов детей;

2) координация обеспечения прав детей, профилактики и раннего выявления нарушений их прав, принятия мер по защите прав детей;

3) осуществление мероприятий по реализации государственной политики в интересах детей в области воспитания, образования, здравоохранения, науки, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания и социальной защиты семьи, определенных уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан;

4) осуществление мониторинга реализации мер, направленных на обеспечение прав детей, профилактику и раннее выявление нарушений их прав, принятие мер по защите прав детей;

5) осуществление функций государства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;

6) организация помощи и применение мер индивидуальной профилактики в пределах своей компетенции с привлечением уполномоченных органов и организаций, в том числе центров поддержки семьи и центров психологической поддержки, для семей и детей:

находящихся в группе риска у педагогов-психологов и социальных педагогов организаций среднего образования и организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, в том числе для несовершеннолетних, сообщивших о насилии и жестоком обращении, с суицидальными намерениями, фактами попыток совершения суицида, а также детей, требующих повышенного внимания в рамках педагогического сопровождения;

находящихся на сопровождении центров поддержки семьи и центров психологической поддержки;

рассмотренных на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

ранее находившихся в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка, в связи с нарушением их прав (в том числе вследствие насилия и жестокого обращения);

выявленных мобильными группами по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, где установлены факты бытового насилия;

родители, законные представители которых не исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияют на их поведение;

7) регулярное посещение и оценка положения детей, указанных в подпункте 6) настоящего пункта, не реже одного раза в шесть месяцев;

8) мониторинг и оценка положения детей посредством регулярных посещений детей, находящихся под опекой (попечительством), на патронате, в приемных семьях, приемных профессиональных семьях, с целью оценки их состояния и оказания необходимой помощи не реже одного раза в шесть месяцев;

9) создание индивидуального плана организации оказания помощи и сопровождения ребенка в рамках уголовного процесса по уголовным правонарушениям против личности, совершенным в отношении несовершеннолетних;

10) беспрепятственное посещение государственных органов и организаций систем образования, здравоохранения и социальной защиты населения, культуры и спорта, где находятся несовершеннолетние;

11) запрашивание информации у государственных органов и иных организаций по вопросам обеспечения прав детей, профилактики и раннего выявления нарушений их прав, а также о принятых мерах по защите прав детей;

12) осуществление иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Статья 7-14. Статус сотрудника регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан

1. Сотрудник регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан имеет особый статус лица, осуществляющего деятельность по защите прав детей.

Лицо обладает статусом сотрудника регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан в период осуществления профессиональной деятельности в области защиты прав детей и нахождения в трудовых отношениях с соответствующим учреждением в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Сотрудники регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан обязаны каждые два года проходить повышение квалификации.

Порядок прохождения повышения квалификации, сроки определяются уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.

Статья 7-15. Одежда сотрудника регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан

Сотрудник регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечивается одеждой установленного образца бесплатно.

Порядок обеспечения и правила ношения одежды установленного образца определяются уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.

Статья 7-16. Полномочия органов внутренних дел в рамках профилактики, раннего выявления нарушения прав детей, а также принятия мер по защите прав детей

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют полномочия по защите прав детей, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 7-17. Полномочия органов образования в рамках профилактики, раннего выявления нарушения прав детей, а также принятия мер по защите прав детей

К полномочиям органов образования относятся:

1) участие в выявлении, ведение учета и проведение мер по индивидуальной профилактике в пределах своей компетенции в отношении несовершеннолетних, не посещающих организации среднего образования и организации, реализующие образовательные программы технического и профессионального образования, а также находящихся в группе риска у педагогов-психологов и социальных педагогов таких организаций, несовершеннолетних с суицидальными намерениями, фактами попыток совершения суицида, детей, требующих повышенного внимания в рамках педагогического сопровождения;

2) незамедлительное информирование регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан о фактах, указанных в подпункте 1) настоящей статьи;

3) осуществление иных полномочий по защите прав детей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Статья 7-18. Полномочия органов здравоохранения в рамках профилактики, раннего выявления нарушения прав детей, а также принятия мер по защите детей

Органы здравоохранения в пределах своей компетенции в рамках проведения универсальной прогрессивной модели патронажных посещений беременных, новорожденных и детей до пяти лет передают информацию о выявленных случаях социальных рисков в региональный уполномоченный орган по защите прав детей Республики Казахстан для организации помощи семье и ребенку, проведения мер индивидуальной профилактики.

Статья 7-19. Полномочия организаций социальной защиты и занятости населения в рамках профилактики, раннего выявления нарушения прав детей, а также принятия мер по защите прав детей

К полномочиям организаций социальной защиты и занятости населения относятся:

1) выявление, ведение учета и проведение мер индивидуальной профилактики в отношении лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в случаях, когда имеется информация о фактах семейно-бытового насилия, совершения административных и (или) уголовных правонарушений;

2) незамедлительное информирование регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан о фактах, указанных в подпункте 1) настоящей статьи;

3) осуществление иных полномочий по защите прав детей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Статья 7-20. Полномочия иных государственных органов, участвующих в защите прав детей в рамках профилактики, раннего выявления нарушения прав детей, а также принятия мер по защите прав детей

К полномочиям иных государственных органов относятся:

1) незамедлительное информирование регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан о фактах и рисках нарушения прав детей, совершения административных и (или) уголовных правонарушений в отношении детей;

2) осуществление иных полномочий по защите прав детей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.»;

4) в части тринадцатой пункта 1 статьи 30 слова «О профилактике бытового насилия» заменить словами «О профилактике правонарушений».

10. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»:

в подпункте 1) пункта 1 статьи 5 слова «а также трамваев и троллейбусов» заменить словами «трамваев, троллейбусов и электрических самокатов, сдаваемых в аренду юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями».

11. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»:

1) подпункты 3-1) и 19-1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3-1) единая система учета – совокупность программного обеспечения и технических средств, подключенных посредством сетей телекоммуникаций к аппаратно-программному комплексу букмекерской конторы и (или) тотализатора, обеспечивающих прием (осуществление) платежей с использованием электронных денег в электронных кассах тотализатора или букмекерской конторы, их учет и перевод организатору игорного бизнеса, осуществляющему деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, по указанию физического лица, выплату выигрышей физическим лицам с использованием электронных денег, учет принятых (осуществленных) наличных и безналичных платежей в кассах тотализатора или букмекерской конторы от физического лица и выплаченных выигрышей в кассах тотализатора или букмекерской конторы, персонифицированный сбор, обработку и хранение информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также мониторинг по выявлению на территории Республики Казахстан интернет-ресурсов, содержащих признаки интернет-казино, букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан, и передачу сведений по ним в уполномоченный орган в области масс-медиа;»;

«19-1) электронная касса тотализатора или букмекерской конторы – цифровая система, посредством которой осуществляется прием (учет) ставок и производятся выплаты выигрышей в информационно-коммуникационных сетях через единую систему учета, обеспечивающую осуществление расчетов по ставкам и выигрышам;»;

2) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:

«5-1) прием ставок и выплата выигрышей в кассе тотализатора или букмекерской конторы организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, без их учета в единой системе учета;

5-2) прием ставок и выплата выигрышей в электронной кассе тотализатора или букмекерской конторы вне единой системы учета, обеспечивающей осуществление расчетов по ставкам и выигрышам;»;

3) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Компетенция Правительства Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере игорного бизнеса;

2) устанавливает размер отчислений от ставок, осуществляемых организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы или тотализатора, направляемых единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, в фонд Национального олимпийского комитета Республики Казахстан на развитие олимпийских видов спорта и общественный фонд «Қазақстан халқына», а также на функционирование единой системы учета и обеспечение деятельности юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета;

3) определяет пропорции направления отчислений, удерживаемых юридическим лицом, обеспечивающим функционирование единой системы учета, единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, в фонд Национального олимпийского комитета Республики Казахстан на развитие олимпийских видов спорта и общественный фонд «Қазақстан халқына», а также на функционирование единой системы учета и обеспечение деятельности юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета.»;

4) подпункт 4-3) пункта 1 статьи 8 исключить;

5) в статье 12:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Выплата выигрышей участникам азартных игр и (или) пари производится организатором игорного бизнеса на основании предъявленного документа, удостоверяющего личность, или с применением иного способа идентификации участника азартной игры и (или) пари, предусмотренного законодательством Республики Казахстан, в размере и сроки, которые предусмотрены правилами проводимых азартных игр и (или) пари, но не позднее трех календарных дней с момента подведения результатов данной азартной игры и (или) пари.

Выплата выигрышей участнику пари по ставкам, принятым в кассе букмекерской конторы и (или) тотализатора, осуществляется любым способом, не противоречащим законодательству Республики Казахстан. Учет выплаты выигрышей отражается в единой системе учета.

Выплата выигрышей участникам пари по ставкам, принятым в электронной кассе букмекерской конторы или тотализатора, производится организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы или тотализатора, с электронного кошелька электронных денег организатора игорного бизнеса в единой системе учета путем зачисления денежных средств на электронный кошелек электронных денег участника пари в единой системе учета, с которого совершена выигравшая ставка.»;

в пункте 12:

в предложении втором слова «за счет денег, не учтенных» заменить словами «без их учета»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Букмекерская контора и тотализатор обязаны принимать ставки через соответствующую электронную кассу тотализатора или букмекерской конторы только посредством единой системы учета, обеспечивающей

осуществление расчетов по ставкам. Для осуществления расчетов по ставкам и выигрышам посредством единой системы учета букмекерская контора и тотализатор обязаны не позднее трех рабочих дней после получения уведомления со стороны уполномоченного органа об интеграции с единой системой учета заключить договор об осуществлении расчетов с юридическим лицом, обеспечивающим функционирование единой системы учета, и с юридическим лицом, привлеченным для оказания услуг платежной организации.»;

6) статью 12-1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Организатор игорного бизнеса, осуществляющий деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, после получения уведомления со стороны уполномоченного органа об интеграции с единой системой учета обязан не позднее трех рабочих дней заключить договор об интеграции и не позднее пятнадцати рабочих дней обеспечить интеграцию аппаратно-программных комплексов с единой системой учета с соблюдением требований, указанных в правилах функционирования единой системы учета и передачи информации, содержащейся в единой системе учета, иным лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, утверждаемых уполномоченным органом. Не допускаются функционирование аппаратно-программных комплексов, прием ставок и выплата выигрышей организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, без их интеграции с единой системой учета.

Порядок, перечень и сроки передачи сведений организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, в единую систему учета устанавливаются в правилах функционирования единой системы учета и передачи информации, содержащейся в единой системе учета, иным лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, утверждаемых уполномоченным органом.»;

7) в статье 12-2:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Юридическое лицо, обеспечивающее функционирование единой системы учета, вправе привлекать юридическое лицо для оказания услуг платежной организации. Права и обязанности юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, распространяются на юридическое лицо, привлекаемое им для оказания услуг платежной организации, в части переданных такому юридическому лицу полномочий.»;

в подпункте 2) пункта 2 слова «или наличие лицензии на проведение банковских операций» исключить;

дополнить пунктами 4, 5, 6 и 7 следующего содержания:

«4. Юридическое лицо, обеспечивающее функционирование единой системы учета, с соблюдением законодательства Республики Казахстан в области персональных данных ведет учет и предоставляет организаторам игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерских контор или тотализаторов, информацию об участниках пари, включая сведения о возрасте участников пари.

5. Электронные деньги, принятые и (или) переданные юридическим лицом, обеспечивающим функционирование единой системы учета, организатору игорного бизнеса, осуществляющему деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, по указанию участника пари в оплату ставки зачисляются и учитываются в электронном кошельке электронных денег соответствующего организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, в единой системе учета.

6. Юридическое лицо, обеспечивающее функционирование единой системы учета, обеспечивает в автоматическом режиме прием, регистрацию, обработку, учет и хранение информации о заключенных пари, в том числе о фамилии, имени, отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), дате рождения участника пари, сумме, времени и дате их заключения, об условиях пари, о рассчитанных по ним суммах, подлежащих выплате выигрышах, принятых ставках, выплаченных выигрышах, об осуществлении кассовых операций организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, о форме расчетов с участниками пари, переводе денежных средств, в том числе электронных денег, от участников пари организаторам игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерских контор или тотализаторов, и от организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерских контор или тотализаторов, участникам пари.

7. Юридическое лицо, обеспечивающее функционирование единой системы учета, по результатам мониторинга по выявлению на территории Республики Казахстан интернет-ресурсов, содержащих признаки интернет-казино, букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан, направляет в уполномоченный орган в области масс-медиа сведения об обнаружении доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию с признаками интернет-казино, букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан, для ограничения доступа к ним на территории Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

8) дополнить статьей 12-3 следующего содержания:

«Статья 12-3. Отчисления от ставок, осуществляемые организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы или тотализатора

1. Организатор игорного бизнеса, осуществляющий деятельность букмекерской конторы или тотализатора, обязан осуществлять отчисления от каждой принятой ставки в размере, определяемом Правительством Республики Казахстан, направляемые единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, в фонд Национального олимпийского комитета Республики Казахстан на развитие олимпийских видов спорта и общественный фонд «Қазақстан халқына», а также на функционирование единой системы учета и обеспечение деятельности юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета (далее – отчисления).

2. Организатор игорного бизнеса, осуществляющий деятельность букмекерской конторы или тотализатора, удерживает отчисления с каждой ставки, принятой в кассе букмекерской конторы или тотализатора, и не позднее пяти рабочих дней со дня окончания квартала направляет юридическому лицу, обеспечивающему функционирование единой системы учета, удержанные отчисления со ставок, принятых в течение указанного квартала.

3. Юридическое лицо, обеспечивающее функционирование единой системы учета, удерживает отчисления с каждой ставки, принятой в электронной кассе букмекерской конторы или тотализатора организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы или тотализатора, с использованием электронных денег.

4. Юридическое лицо, обеспечивающее функционирование единой системы учета, не позднее двадцати рабочих дней со дня окончания квартала направляет общую сумму отчислений, удержанную за квартал, в пропорциях, определяемых Правительством Республики Казахстан, единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, в фонд Национального олимпийского комитета Республики Казахстан на развитие олимпийских видов спорта и общественный фонд «Қазақстан халқына», а также на функционирование единой системы учета и обеспечение деятельности юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета.»;

9) в статье 15-1:

пункт 3 дополнить частью шестой следующего содержания:

«Уполномоченный орган обеспечивает единой системе учета, юридическому лицу, обеспечивающему функционирование единой системы учета, а также юридическому лицу, привлекаемому им для оказания услуг платежной организации, бесперебойный доступ к списку лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари.»;

части вторую и третью пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Прием (осуществление) платежей, в том числе с использованием электронных денег, между участником пари и букмекерской конторой или тотализатором, включая выплату выигрыша, без их учета в единой системе учета запрещается.

Единая система учета обязана отказать в приеме (осуществлении) платежей с использованием электронных денег от (в пользу) лица, которому установлен запрет на участие в азартных играх и (или) пари в соответствии с пунктом 1 статьи 15 настоящего Закона.»;

пункт 7 дополнить словами «, а также в приеме (осуществлении) наличных и безналичных платежей от (в пользу) таких лиц».

12. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»:

в части первой, абзаце первом части второй, в частях четвертой и пятой пункта 8 статьи 5 слова «и 4)» заменить словами «, 4) и 6)».

13. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) дополнить статьей 9-1 следующего содержания:

«Статья 9-1. Предъявление исполнительного документа к исполнению

Исполнительный документ на бумажном носителе, подлежащий исполнению государственным судебным исполнителем, предъявляется взыскателем в соответствующий орган юстиции по территориальности согласно требованиям настоящего Закона.

Исполнительный документ на бумажном носителе, подлежащий исполнению частным судебным исполнителем, предъявляется взыскателем в соответствующую региональную палату частных судебных исполнителей по территориальности согласно требованиям настоящего Закона.

Заявление подается взыскателем или его представителем на бумажном носителе либо посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства.

Электронный исполнительный документ направляется органом, вынесшим его, посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства в соответствующий орган юстиции либо региональную палату частных судебных исполнителей по территориальности согласно требованиям настоящего Закона.»;

2) в статье 37:

пункты 1 и 2 исключить;

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Частный судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа, направленного ему посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства в порядке, предусмотренном подпунктом 2) пункта 1 статьи 162 настоящего Закона.»;

3) пункт 4 статьи 152 исключить.

14. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

1) статью 10 дополнить подпунктом 24-4) следующего содержания:

«24-4) разрабатывает и утверждает порядок ведения учета и присвоения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, регистрационного номера на электрический самокат, а также его форму и образец;»;

2) статью 28 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, обязаны:

1) осуществлять техническое обслуживание и изъятие из эксплуатации неисправных электрических самокатов;

2) обеспечить идентификацию пользователей, их проверку на предмет наличия действительного водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории и отсутствия сведений о лишении права управления транспортными средствами посредством реализации интеграции с цифровыми системами уполномоченных органов. Не допускать аренду и управление на проезжей части дороги электрическими самокатами лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста и не имеющими или лишенными права управления транспортными средствами;

3) предупреждать пользователей о возможных штрафах или последствиях за нарушение правил использования;

4) во время поездки контролировать поведение пользователей с помощью технологий для отслеживания местоположения и скорости передвижения электрических самокатов;

5) автоматически ограничивать максимальную разрешенную скорость движения электрических самокатов в зонах с различными скоростными режимами для электрических самокатов, установленную законодательством Республики Казахстан;

6) не допускать оставления электрических самокатов там, где они могут создавать помехи для пешеходов и транспорта;

7) заключать договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на каждый электрический самокат;

8) вести учет с присвоением и размещением на электрическом самокате регистрационного номера в порядке, определяемом уполномоченным органом;

9) передавать данные о местоположении электрических самокатов в уполномоченный орган для целей обеспечения общественного порядка и безопасности.»;

3) статью 60 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Допуск электрических самокатов, сдаваемых в аренду юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, к участию в дорожном движении осуществляется при наличии договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и регистрационного номера, размещаемого на электрическом самокате, в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

4) статью 65 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Транспортное средство считается находящимся в международном движении по территории Республики Казахстан, если оно эксплуатируется гражданином Республики Казахстан, имеющим постоянное место жительства вне Республики Казахстан, и:

1) принадлежит ему;

2) не зарегистрировано в Республике Казахстан;

3) временно ввезено в Республику Казахстан.».

15. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года

«О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан»:

в статье 4:

в пункте 1:

после слов «состоит из» дополнить словами «шестнадцати лиц, включая»;

в части второй слова «Генеральный Прокурор,» исключить;

пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом новый член Совета назначается на оставшийся срок полномочий выбывшего члена Совета в порядке, предусмотренном настоящей статьей.».

16. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) статью 13 дополнить пунктом 19 следующего содержания:

«19. Запрет, установленный пунктом 15 настоящей статьи для платежной организации, не распространяется на деятельность юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета, осуществляемую в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», а также на деятельность юридического лица, привлекаемого им для оказания услуг платежной организации.»;

2) пункт 1 статьи 43 дополнить частью второй следующего содержания:

«Выпуск электронных денег в системе электронных денег единой системы учета, функционирующей в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», осуществляется эмитентом электронных денег в следующих случаях:

после получения денег от физических лиц или агентов в сумме, равной номинальной стоимости принимаемых на себя обязательств, за вычетом комиссионного вознаграждения за выпуск электронных денег с предоставлением подтверждения;

на основании успешной авторизации операции и ее подтверждения банком-эмитентом и платежной системой, осуществленной с использованием платежной карточки физического лица, по оплате участия в пари в сумме, равной номинальной стоимости принимаемых на себя обязательств, за вычетом комиссионного вознаграждения за выпуск электронных денег.».

17. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом»:

в абзаце четвертом подпункта 4) статьи 2 цифры «2026» заменить цифрами «2027».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пунктов 11 и 12, подпункта 4) пункта 14 и пункта 16 статьи 1, которые вводятся в действие со дня его первого официального опубликования;

2) пункта 17 статьи 1, который вводится в действие с 31 декабря 2025 года;

3) пункта 8 статьи 1, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

4) пункта 10 и подпунктов 1), 2) и 3) пункта 14 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

До введения в действие Цифрового кодекса Республики Казахстан слова «цифровая система», «цифровыми системами», «цифровую систему», «цифровой системы» считать соответственно словами «информационная система», «информационными системами», «информационную систему», «информационной системы».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 30 декабря 2025 года

№ 246-VІIІ ЗРК