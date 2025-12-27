О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) подпункт 2) части седьмой пункта 2 статьи 43 дополнить словами «, охраны и использования объектов историко-культурного наследия»;

2) в пункте 1 статьи 127:

часть вторую:

после слова «производиться» дополнить словами «внеплановые (превентивные)»;

дополнить словами «об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»;

часть четвертую после слова «существованию» дополнить словами «и сохранности»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Собственники земельных участков и землепользователи не препятствуют проведению археологических работ.».

2. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

1) подпункт 12-3) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«12-3) государственный музейный фонд (далее – музейный фонд) – совокупность сведений о культурных ценностях, находящихся в фондах государственных музеев, музеев разных профилей, в том числе

музеев-заповедников и музеев частных коллекций, а также у физических или юридических лиц, осуществляющих хранение культурных ценностей;»;

2) подпункт 2) статьи 8 после слов «музейного дела» дополнить словами «, охраны и использования объектов историко-культурного наследия»;

3) пункт 5 статьи 19 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«организации по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;»;

4) подпункт 1) пункта 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«1) археологические находки и археологический материал;».

3. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) в статье 1:

подпункт 28-2) изложить в следующей редакции:

«28-2) образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним – комплекс мероприятий и услуг, направленных на развитие, обучение и оздоровление детей, предоставляемых организациями дополнительного образования для детей, реализующими образовательно-оздоровительные программы несовершеннолетним;»;

дополнить подпунктом 28-3) следующего содержания:

«28-3) центры адаптации несовершеннолетних – организации, находящиеся в ведении органов образования, обеспечивающие прием и временное содержание безнадзорных и беспризорных детей в возрасте от трех до восемнадцати лет для установления родителей или других законных представителей и передачи им, детей, оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, в случае невозможности их своевременного устройства, детей, отобранных при непосредственной угрозе их жизни или здоровью органом опеки и попечительства от родителей (одного из них) или от других лиц, на попечении которых они находятся, детей,

направляемых в специальные организации образования, а также детей, нуждающихся в специальных социальных услугах вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации;»;

2) в части первой статьи 5:

подпункт 21) дополнить словами «, не включающей предоставление образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним»;

в подпункте 23) слова «по дошкольному воспитанию и обучению и дополнительному образованию для детей» исключить;

3) пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) образовательно-оздоровительные программы несовершеннолетним;»;

4) в статье 40:

пункт 1 дополнить словами «, образовательные программы дополнительного образования»;

подпункт 12) пункта 4 исключить;

5) в статье 57:

в пункте 3-1:

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью для организаций дополнительного образования

для детей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним, выдаются со сроком действия пять лет.»;

в части пятой:

подпункт 1) дополнить словами «, а также организаций дополнительного образования для детей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним»;

подпункт 3) после слова «образования» дополнить словами «, организаций дополнительного образования для детей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним,»;

в подпункте 1) части шестой слово «четвертой» заменить словом «пятой»;

6) в статье 68:

в пункте 2-1:

абзац второй дополнить словами «, не включающей предоставление образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним»;

абзац четвертый после слов «для детей,» дополнить словами

«за исключением образовательно-оздоровительной программы несовершеннолетним,»;

абзац пятый после слов «для детей» дополнить словами

«, не включающей предоставление образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним,»;

абзац шестой после слов «для детей,» дополнить словами

«за исключением образовательно-оздоровительной программы несовершеннолетним,»;

в абзаце девятом:

после слов «для детей,» дополнить словами «за исключением образовательно-оздоровительной программы несовершеннолетним,»;

слова «по дошкольному воспитанию и обучению и дополнительному образованию для детей» исключить;

пункт 2-2 исключить.

4. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) в пункте 1-1 статьи 53 слово «января» заменить словом «апреля»;

2) в приложении 1:

строку 2 изложить в следующей редакции:

«

2. Лицензия на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры Неотчуждаемая;

срок действия 5 лет; класс 1

»;

дополнить строкой 2-1 следующего содержания:

«

2-1. Лицензия на деятельность по осуществлению археологических работ Неотчуждаемая;

срок действия 5 лет; класс 1

»;

в графе 4 пункта 9 строки 3 слова «1 год» заменить словами «5 лет»;

3) пункт 12-1 приложения 3 дополнить словами «, не включающей предоставление образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним».

5. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия»:

1) в статье 3:

подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:

«2) памятники археологии – стоянки, городища, остатки построек, поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, могильники, курганы, некрополи, мегалитические сооружения, каменные изваяния, объекты наскального искусства, включая петроглифы, участки исторического культурного слоя населенных пунктов и иные объекты, имеющие следы жизни и деятельности человека в историческом прошлом, подлежащие выявлению, исследованию и сохранению посредством осуществления археологических работ;

3) археологические работы – плановые или внеплановые (превентивные) археологические работы по выявлению, исследованию и сохранению объектов историко-культурного наследия путем проведения археологических разведок и раскопок;»;

дополнить подпунктами 3-1), 3-2), 3-3), 3-4), 3-5), 3-6), 3-7), 3-8) и 3-9) следующего содержания:

«3-1) реестр объектов историко-культурного наследия, выявленных

в ходе археологических работ, – перечень объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ, формируемый в единой автоматизированной информационной системе по археологическим работам;

3-2) реестр лиц, осуществляющих археологические работы, – список физических и юридических лиц, осуществляющих археологические работы

на территории Республики Казахстан на основании лицензии на деятельность по осуществлению археологических работ, формируемый в единой автоматизированной информационной системе по археологическим работам;

3-3) единая автоматизированная информационная система

по археологическим работам – объект информатизации, обеспечивающий управление данными об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ;

3-4) археологический материал – предметы и образцы, выявленные

в ходе археологических работ и представляющие ценность как объекты научного исследования;

3-5) массовые археологические находки – археологические находки

в виде фрагментов, деталей или множественных однотипных предметов,

не обладающие особой ценностью и в совокупности отражающие культурно-хронологические особенности исследуемого объекта историко-культурного наследия;

3-6) Государственный фонд массовых археологических находок и археологических материалов – совокупность массовых археологических находок и археологических материалов, полученных в ходе археологических работ на территории Республики Казахстан и подлежащих хранению

в Национальном депозитарии массовых археологических находок и археологических материалов;

3-7) индивидуальные археологические находки – археологические находки, обладающие особой исторической, культурной, научной ценностью и отражающие культурно-хронологические особенности исследуемого объекта историко-культурного наследия;

3-8) внеплановые (превентивные) археологические работы – работы

по выявлению, исследованию и сохранению объектов историко-культурного наследия, расположенных на земельных участках, подлежащих освоению,

и (или) находящихся под угрозой разрушения, путем проведения археологических разведок и раскопок;

3-9) плановые археологические работы – научно-исследовательские работы по выявлению, исследованию и сохранению объектов историко-культурного наследия путем проведения археологических разведок

и раскопок, осуществляемые на основе плана археологических работ;»;

2) в статье 10:

в подпункте 23) слова «и (или)» заменить словами «, деятельности

по осуществлению»;

дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:

«23-1) разрабатывает и утверждает правила деятельности организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;»;

3) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Лицензирование деятельности в сфере

охраны и использования объектов

историко-культурного наследия

1. Деятельность в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия подлежит лицензированию в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

2. Заявители, подавшие заявление на получение лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, и лицензиаты, осуществляющие данный вид деятельности, должны иметь в своем составе не менее одного специалиста-реставратора со cредним техническим и профессиональным образованием со стажем работы не менее пяти лет или научного работника по соответствующей специальности со стажем работы не менее пяти лет и ученой степенью в данной области или степенями магистра, доктора

по профилю, доктора философии (PhD).

Заявители, подавшие заявление на получение лицензии на деятельность по осуществлению археологических работ, и лицензиаты, осуществляющие данный вид деятельности, должны иметь в своем составе не менее одного научного работника с высшим образованием

по соответствующей специальности со стажем работы не менее пяти лет и ученой степенью в данной области или степенями доктора по профилю, доктора философии (PhD).

Научный работник или специалист-реставратор, работающий в организации, имеющей лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) на деятельность по осуществлению археологических работ, не может быть заявлен другой организацией в процессе подачи заявления для получения лицензий на указанные виды деятельности.

3. Лицензирование деятельности в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия осуществляется уполномоченным органом.

4. Лицензиар приостанавливает действие лицензий на деятельность

по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории

и культуры и (или) на деятельность по осуществлению археологических работ в случае несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия на срок до шести месяцев в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

5. Лицензиар лишает лицензий на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) на деятельность по осуществлению археологических работ в случае полной или частичной физической утраты объекта историко-культурного наследия или памятника истории и культуры по вине лицензиата, наступившей в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия.

6. Лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и на деятельность по осуществлению археологических работ выдаются со сроком действия пять лет.»;

4) пункт 1 статьи 23 дополнить частью второй следующего содержания:

«При использовании памятников истории и культуры не допускаются их порча, разрушение и (или) причинение иного ущерба их исторической, научной, художественной или культурной ценности и сохранности.»;

5) в статье 28:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Зоны охраны памятников истории и культуры и объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ»;

дополнить пунктами 1-1 и 2-1 следующего содержания:

«1-1. В целях обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ, каждому объекту историко-культурного наследия устанавливается охранная зона.

Определение границ охранной зоны объекта историко-культурного наследия, выявленного в ходе археологических работ, осуществляется физическим или юридическим лицом, выявившим данный объект историко-культурного наследия, по согласованию с местным исполнительным органом.»;

«2-1. Местные исполнительные органы обеспечивают формирование, сбор и актуализацию пространственных данных об установленных границах охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта памятников истории и культуры, а также охранных зон

объектов историко-культурного наследия в единой автоматизированной информационной системе по археологическим работам для последующего опубликования на публичной кадастровой карте информационной

системы единого государственного кадастра недвижимости посредством интеграционного взаимодействия.»;

6) в статье 30:

в пункте 1:

часть первую:

после слова «производиться» дополнить словами «внеплановые (превентивные)»;

дополнить словами «об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»;

дополнить частями второй, третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«По итогам проведения внеплановых (превентивных) археологических работ путем археологических разведок выдается заключение историко-культурной экспертизы.

Физическое или юридическое лицо, проводившее историко-культурную экспертизу, уведомляет местные исполнительные органы о ее результатах путем направления копии заключения историко-культурной экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня его выдачи.

Заключение историко-культурной экспертизы, выданное по итогам проведения внеплановых (превентивных) археологических работ путем археологических разведок, является основанием для проведения внеплановых (превентивных) археологических работ путем археологических раскопок.

Внеплановые (превентивные) археологические работы проводятся

за счет физических и юридических лиц, осваивающих территории.»;

в пункте 2:

в части первой слова «на стадии освоения земельных участков они

в течение одного месяца с момента сообщения об обнаружении» заменить словами «в ходе внеплановых (превентивных) археологических работ сведения о них в течение десяти рабочих дней со дня получения копии заключения историко-культурной экспертизы»;

в части второй слова «освоения земельных участков» заменить словами «внеплановых (превентивных) археологических работ»;

часть третью исключить;

7) в статье 32:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Научно-проектная документация научно-реставрационных работ

на памятниках истории и культуры должна предусматривать требования

к работам на охранных зонах памятников истории и культуры в случае необходимости их приспособления.»;

в пункте 4 слова «и (или) археологических работ» исключить;

8) в статье 34:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 34. Осуществление археологических работ»;

в части первой пункта 1 слова «научно-реставрационных работ

на памятниках истории и культуры и (или)» исключить;

в пункте 2:

части первую и вторую изложить в следующей редакции:

«2. Археологические работы подразделяются на плановые и внеплановые (превентивные) археологические работы.

Плановые археологические работы осуществляются на основе плана археологических работ, утвержденного уполномоченным органом. Проведение плановых археологических работ вне плана не допускается.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Внеплановые (превентивные) археологические работы проводятся

в соответствии со статьей 30 настоящего Закона.»;

в пункте 3 слова «работы по консервации объекта, восстановить участки земли и другие природные объекты, нарушенные вследствие проведения археологических работ» заменить словами «консервационно-рекультивационные работы на объекте»;

пункт 4 исключить;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. При осуществлении археологических работ использование специальных технических средств поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы, другие технические средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания) или землеройных машин допускается исключительно физическими или юридическими лицами, имеющими лицензию на деятельность по осуществлению археологических работ.»;

9) дополнить статьями 34-1, 34-2 и 34-3 следующего содержания:

«Статья 34-1. Национальная археологическая служба

1. Национальная археологическая служба является структурным подразделением юридического лица со стопроцентным участием государства в уставном капитале, определяемого Правительством Республики Казахстан.

2. Национальная археологическая служба:

1) осуществляет мониторинг археологических работ;

2) ведет научно-методическое сопровождение археологических работ;

3) ведет единую автоматизированную информационную систему

по археологическим работам в порядке, определяемом уполномоченным органом;

4) осуществляет сбор, анализ и систематизацию отчетов по итогам проведения археологических работ;

5) осуществляет иные функции, определяемые Правительством Республики Казахстан.

Статья 34-2. Единая автоматизированная информационная

система по археологическим работам

1. Единая автоматизированная информационная система по археологическим работам создается в целях обеспечения управления данными об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ.

2. Задачами единой автоматизированной информационной системы

по археологическим работам являются:

1) сбор, систематизация, оцифровка, хранение данных об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ,

и результатах их исследования и сохранения;

2) сбор и систематизация сведений о физических и юридических лицах, осуществляющих археологические работы;

3) оказание содействия в выявлении, исследовании и сохранении объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ.

3. Источниками формирования единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам являются:

1) видео-, фото- и печатная продукция;

2) печатные и рукописные тексты, содержащие сведения об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ;

3) паспорта памятников археологии, охранные обязательства, решения об определении их охранных зон;

4) авторефераты, диссертации, отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности;

5) другие материалы, связанные с объектами историко-культурного наследия, выявленными в ходе археологических работ.

4. Единая автоматизированная информационная система по археологическим работам включает:

1) реестр объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ;

2) реестр лиц, осуществляющих археологические работы;

3) сведения о физических и юридических лицах, ответственных

за сохранность объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ, в соответствии с настоящим Законом;

4) заключения историко-культурной экспертизы;

5) данные, сформированные на базе источников формирования, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

Статья 34-3. Археологические находки и

археологические материалы

1. Все индивидуальные археологические находки, полученные физическими и юридическими лицами Республики Казахстан и других государств в результате археологических работ на территории Республики Казахстан, передаются в государственные музеи Республики Казахстан

в порядке, определяемом уполномоченным органом.

2. Все массовые археологические находки и археологические материалы, полученные физическими или юридическими лицами Республики Казахстан и других государств в результате археологических работ на территории Республики Казахстан, передаются на хранение

в Национальный депозитарий массовых археологических находок и археологических материалов, определяемый Правительством Республики Казахстан, и включаются в Государственный фонд массовых археологических находок и археологических материалов в порядке, определяемом уполномоченным органом.

3. Отнесение археологических находок к индивидуальным или массовым осуществляется физическим или юридическим лицом, выявившим их в ходе археологических работ.

4. Национальный депозитарий массовых археологических находок

и археологических материалов обеспечивает сохранность, хранение, научное исследование и использование Государственного фонда массовых археологических находок и археологических материалов в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Физическим и юридическим лицам обеспечивается свободный

и безвозмездный доступ к Государственному фонду массовых археологических находок и археологических материалов с соблюдением законодательства Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах.

5. Археологические находки, обнаруженные физическими лицами

на территории Республики Казахстан вне археологических работ, передаются в государственные музеи Республики Казахстан в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

10) в статье 36:

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) материалы, полученные по итогам проведения внеплановых (превентивных) археологических работ на земельных участках, подлежащих освоению, обосновывающие наличие или отсутствие угрозы существованию объектов историко-культурного наследия;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Историко-культурную экспертизу проводят физические

и юридические лица, имеющие лицензию на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или

на деятельность по осуществлению археологических работ и свидетельство

об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

о науке и технологической политике.».

6. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2024 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка»:

в пункте 7 статьи 1:

в абзаце десятом подпункта 5) слова «подпунктах 21) и 23)» заменить словами «подпункте 21)»;

в подпункте 27):

абзац второй дополнить словами «, не включающей предоставление образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним»;

абзац третий после слов «для детей,» дополнить словами

«за исключением образовательно-оздоровительной программы несовершеннолетним,»;

абзац четвертый после слов «для детей» дополнить словами

«, не включающей предоставление образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним,»;

абзац пятый после слов «для детей,» дополнить словами

«за исключением образовательно-оздоровительной программы несовершеннолетним,»;

в абзаце восьмом:

после слов «для детей,» дополнить словами «за исключением образовательно-оздоровительной программы несовершеннолетним,»;

слова «по дополнительному образованию для детей» исключить.

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзаца третьего подпункта 4), абзаца десятого подпункта 6) пункта 3, подпункта 1) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие с 31 декабря 2025 года;

2) подпункта 1), абзаца второго подпункта 2), подпункта 3), абзаца второго подпункта 4), подпункта 5), абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого подпункта 6) пункта 3, абзаца шестого подпункта 2), подпункта 3) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 апреля 2026 года.

2. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия на основании лицензий на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ, выданных до введения в действие настоящего Закона, до 1 июля 2027 года должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Закона.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 26 декабря 2025 года

№ 242-VІIІ ЗРК