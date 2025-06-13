О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) в пункте 2 статьи 10:

в части первой слова «, ведущей государственный земельный кадастр» заменить словами «и республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства Республики Казахстан, ведущими государственный земельный кадастр»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом к деятельности республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, созданного по решению Правительства Республики Казахстан, относится определение кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков, за исключением земель населенных пунктов.»;

2) подпункт 38) статьи 12 после слов «рыбного хозяйств» дополнить словом «, аквакультуры»;

3) в пункте 10 статьи 43-1:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«10. Конкурсное предложение, за исключением предоставления земельного участка для ведения аквакультуры, должно содержать:»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Конкурсное предложение для ведения аквакультуры должно содержать:

1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, объем выращивания объектов аквакультуры, наличие соответствующей инфраструктуры и оборудования для ведения аквакультуры, квалифицированных специалистов

в области аквакультуры, количество создаваемых рабочих мест);

2) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан в области аквакультуры.»;

4) статью 44 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Запрещается предоставление ценных сельскохозяйственных угодий, к которым относятся все виды орошаемых сельскохозяйственных угодий, пашня, залежь и земли, занятые многолетними насаждениями, для ведения аквакультуры.»;

5) в подпункте 5-3) пункта 1 статьи 48 слова «с целью ведения рыбного хозяйства без капитального строительства» заменить словами «с целью ведения рыбного хозяйства и аквакультуры без капитального строительства»;

6) пункт 1 статьи 49-2 после слов «рыбного хозяйства» дополнить словом «, аквакультуры»;

7) пункт 3 статьи 81 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) прекращение права недропользования, в целях осуществления которого был предоставлен земельный участок.»;

8) пункт 2 статьи 92 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«В случае если земельный участок, предназначенный для строительства рыбоводного пруда, рыбоводного объекта, зданий, строений и иных сооружений и конструкций, связанных с ведением аквакультуры, за исключением рыбоводных бассейнов, не используется по назначению в течение двух лет со дня принятия решения о его предоставлении (если более длительный срок не предусмотрен проектно-сметной документацией или эскизным проектом), то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию в порядке, предусмотренном статьей 94 настоящего Кодекса.

В случае если земельный участок, предназначенный для размещения рыбоводного бассейна в соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием в области аквакультуры, не используется по назначению

в течение двух лет со дня принятия решения о его предоставлении, то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию в порядке, предусмотренном статьей 94 настоящего Кодекса.»;

9) в пункте 2 статьи 102:

часть вторую дополнить словами «, размещения рыбоводного бассейна в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области аквакультуры»;

часть третью дополнить словами «, включая продукцию аквакультуры с использованием рыбоводных бассейнов»;

10) подпункт 3) пункта 3 статьи 105 изложить в следующей редакции:

«3) размещения рыбоводных бассейнов, строительства рыбоводных

прудов, рыбоводных объектов, зданий, строений и иных сооружений и



конструкций, связанных с ведением аквакультуры;»;

11) в статье 135 слова «рыбного, охотничьего хозяйства» заменить словами «охотничьего, рыбного хозяйства, аквакультуры»;

12) в части третьей пункта 3 статьи 152 слово «изыскательские» исключить;

13) в пункте 1 статьи 153:

подпункт 2) дополнить словами «, определение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, изготовление паспортов земельных участков сельскохозяйственного назначения, проведение проектно-изыскательских работ по восстановлению качественного состояния нарушенных и деградированных земель, государственную кадастровую оценку земель, включающую определение кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков, за исключением земель населенных пунктов»;

в подпункте 4):

после слов «земельных участков» дополнить словами «населенных пунктов»;

слова «определение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства;» исключить;

подпункт 11) исключить.

2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

подпункт 4-1) статьи 24 после слов «рыбного хозяйства» дополнить словами «и рыбоводства»; подпункт 3) пункта 1-2 статьи 31 после слов «рыбного хозяйства» дополнить словами «и рыбоводства»; подпункт 5) пункта 1 статьи 88 после слов «рыбного хозяйства» дополнить словами «и рыбоводства»; пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 102-2 после слов «рыбного хозяйства» дополнить словами «и рыбоводства».

3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан

от 29 октября 2015 года:

1) статью 138 дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:

«22-1) в области аквакультуры;»;

2) в пункте 2 статьи 236:

подпункт 2) дополнить словами «и аквакультуры»;

в подпункте 6) слова «искусственное разведение рыб» заменить словом «аквакультура».

4. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января

2021 года:

в подпункте 6) статьи 171 слова «в целом по республике, а его» заменить словами «и уполномоченным органом в области рыбного хозяйства

в пределах компетенции в целом по республике, а их»; в пункте 2 статьи 235 слова «рыбного, охотничьего хозяйств» заменить словами «охотничьего, рыбного хозяйств, аквакультуры»; пункт 5 статьи 241:

после слова «биоразнообразия» дополнить словами «животного мира, за исключением рыбных ресурсов и других водных животных,»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Порядок выполнения компенсации потери биоразнообразия рыбных ресурсов и других водных животных определяется уполномоченным органом в области рыбного хозяйства.»;

в пункте 5 статьи 245:

после слова «животных» дополнить словами «и объектов аквакультуры»;

слова «рыбного и охотничьего хозяйств» заменить словами «охотничьего и рыбного хозяйств, а также аквакультуры»;

5) пункт 3 статьи 248 после слов «животного мира» дополнить словами «и (или) уполномоченного органа в области рыбного хозяйства»;

6) в пункте 1 статьи 249:

часть первую после слова «животных» дополнить словами

«, за исключением рыбных ресурсов и других водных животных,»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Интродукция, реинтродукция и гибридизация рыбных ресурсов и других водных животных на территории Республики Казахстан допускаются

в научно-исследовательских и хозяйственных целях по разрешению уполномоченного органа в области рыбного хозяйства на основании биологического обоснования.»;

7) в статье 250:

в части первой:

слова «Ввоз», «вывоз» заменить соответственно словами «Импорт», «экспорт и (или) реэкспорт»;

после слова «животных» дополнить словами «, за исключением рыбных ресурсов и других водных животных»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Импорт в Республику Казахстан и экспорт и (или) реэкспорт из Республики Казахстан рыбных ресурсов и других водных животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, допускаются по разрешению, выдаваемому в порядке, определенном уполномоченным органом в области рыбного хозяйства.»;

8) в пункте 3 статьи 251 слова «уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» заменить словами «уполномоченных государственных органов в пределах их компетенции»;

9) в пункте 3 статьи 252:

слово «установленным» заменить словом «утвержденным»;

дополнить словами «и уполномоченным органом в области рыбного хозяйства»;

10) пункт 1 статьи 253 дополнить словами «и уполномоченным органом в области рыбного хозяйства в пределах их компетенции»;

11) в пункте 2 статьи 254:

часть первую после слова «животных» дополнить словами

«, за исключением рыбных ресурсов и других водных животных,»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Правила регулирования численности рыбных ресурсов и других водных животных утверждаются уполномоченным органом в области рыбного хозяйства.»;

12) в статье 255:

подпункт 7) после слова «ветеринарии» дополнить словами

«, уполномоченный орган в области рыбного хозяйства»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При ведении озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан

«Об аквакультуре» необходимо соблюдать экологические требования, предусмотренные подпунктами 1), 6) и 7) части первой настоящей статьи.»;

13) в статье 257:

пункт 2:

после слов «животного мира» дополнить словами «и (или) уполномоченному органу в области рыбного хозяйства»;

дополнить словами «и уполномоченным органом в области рыбного хозяйства в пределах их компетенции»;

пункт 6 после слов «животного мира» дополнить словами

«или уполномоченного органа в области рыбного хозяйства»;

14) в статье 258:

пункт 1 после слов «животного мира» дополнить словами

«и уполномоченный орган в области рыбного хозяйства в пределах их компетенции»;

пункт 2 дополнить словами «и уполномоченного органа в области рыбного хозяйства в пределах их компетенции»;

15) в статье 259:

подпункт 4) пункта 2 дополнить словами «или уполномоченного органа в области рыбного хозяйства»;

часть вторую пункта 6 после слов «животного мира» дополнить словами «или уполномоченный орган в области рыбного хозяйства в пределах их компетенции»;

16) подпункт 1) пункта 2 статьи 269 дополнить словами

«и уполномоченным органом в области рыбного хозяйства»;

17) пункт 11 статьи 278 изложить в следующей редакции:

«11. Режим судоходства устанавливается по согласованию

с уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, уполномоченными органами в области рыбного хозяйства, охраны и использования водного фонда.»;

18) пункт 4 статьи 279 после слова «рыболовству» дополнить словом

«, рыбоводству»;

19) часть вторую подпункта 2) пункта 1 статьи 365 после слова «рыболовства» дополнить словом «, аквакультуры»;

20) в статье 398:

пункт 2 после слов «рыболовного промысла» дополнить словом

«, рыбоводства»;

абзац первый части четвертой пункта 7 после слов «животного мира» дополнить словами «, рыбного хозяйства»;

пункт 9 после слов «животного мира» дополнить словами «, рыбного хозяйства»;

подпункт 2) пункта 12 после слов «животного мира» дополнить словами «, рыбного хозяйства».

5. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года

«Об аудиторской деятельности»:

часть первую пункта 2 статьи 5 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:

«оптовые потребители электрической энергии (промышленные объекты), включенные в перечень потребителей оптового рынка электрической энергии, осуществляющих покупку электрической энергии по инвестиционному тарифу;».

6. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне»:

1) в статье 1:

подпункт 11-1) дополнить словами «и фуражным фондом»;

в подпункте 14-2) слова «закуп и реализацию» заменить словами «закуп, реализацию и мену»;

в подпункте 20) слова «животным и птице» заменить словами «сельскохозяйственным животным»;

дополнить подпунктами 20-1) и 20-2) следующего содержания:

«20-1) фуражный фонд – зерновой фонд, создаваемый в целях обеспечения потребностей сельскохозяйственных животных в фуражном зерне в период межсезонья до нового урожая, а также предприятий, осуществляющих производство комбикормов;

20-2) управление фуражным фондом – деятельность оператора по зерновому рынку, направленная на обеспечение хранения фуражного зерна на хлебоприемных предприятиях за счет бюджетных средств, а также на закуп, реализацию и мену фуражного зерна;»;

2) статью 3 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) обеспечение поддержания фуражного фонда.»;

3) статью 4 дополнить подпунктом 4-4) следующего содержания:

«4-4) возмещения расходов по хранению фуражного фонда;»;

4) статью 6 дополнить подпунктами 32-8) и 32-9) следующего содержания:

«32-8) разработка и утверждение правил по управлению фуражным фондом;

32-9) возмещение оператору по зерновому рынку расходов по хранению фуражного фонда;»;

5) в статье 6-4:

в подпункте 5) слова «и фуражного фондов» заменить словом «фонда»;

дополнить подпунктами 7), 8) и 9) следующего содержания:

«7) осуществляет мену резервного запаса зерна;

8) осуществляет мену фуражного фонда;

9) участвует в формировании фуражного фонда и обеспечивает его поддержание.».

7. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

в Республике Казахстан»:

подпункт 4-1) части первой пункта 2 статьи 60 изложить в следующей редакции:

«4-1) устройство рыбоводного пруда площадью водного зеркала одного пруда не более 0,15 гектара; возведение рыбоводных объектов в водоохранных полосах; устройство других объектов (мобильных комплексов контейнерного, блочного и модульного исполнения, сооружений, возводимых из сборно-разборных конструкций) для ведения аквакультуры;».

8. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года

«Об электроэнергетике»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) инвестиционный тариф – почасовой тариф на покупку электрической энергии от единого закупщика электрической энергии для покрытия инвестиционных обязательств по инвестиционным проектам, реализация которых началась до 1 июля 2023 года, определенный в порядке, предусмотренном настоящим Законом;»;

2) в пункте 2 статьи 3-1 слова «Национальному управляющему холдингу», «национальному управляющему холдингу» заменить соответственно словами «Фонду национального благосостояния», «Фонду национального благосостояния»;

3) в статье 4:

подпункт 1-5) изложить в следующей редакции:

«1-5) утверждает перечень потребителей оптового рынка электрической энергии, осуществляющих покупку электрической энергии

по инвестиционному тарифу (далее – получатели инвестиционного тарифа);»;

дополнить подпунктами 1-6) и 3) следующего содержания:

«1-6) определяет порядок формирования и установления сроков предоставления инвестиционного тарифа;»;

«3) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

4) статью 10 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Системный оператор для случаев, указанных в пункте 2 настоящей статьи, также имеет право осуществлять куплю-продажу электрической энергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, не менее двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, на основании договора купли-продажи электрической энергии в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

5) пункт 2 статьи 12-1 дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:

«При определении предельного тарифа на электрическую энергию затраты, связанные с покупкой электрической энергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, не менее двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, не учитываются.»;

6) в статье 13:

пункт 3-1 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Энергопроизводящая организация, использующая возобновляемые источники энергии, не менее двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, имеет право осуществлять продажу электрической энергии в случаях, указанных в пункте 2-2 статьи 10 настоящего Закона, а также в случаях, указанных в пункте 16 настоящей статьи.»;

подпункт 2) пункта 3-2 дополнить словами «, если иное

не предусмотрено пунктом 16 настоящей статьи»;

часть первую пункта 7-2 после слова «потребителями» дополнить словами «, в том числе получателями инвестиционного тарифа,»;

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Энергопроизводящая организация, голосующие акции (доли участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, вправе приобретать электрическую энергию

у другой энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, не менее двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, на основании договора купли-продажи электрической энергии в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

7) в статье 19-1:

пункт 3 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) продает электрическую энергию по инвестиционному тарифу получателям инвестиционного тарифа;»;

в пункте 5:

часть вторую подпункта 1) изложить в следующей редакции:

«При этом:

энергопроизводящие организации, оказывающие услуги по автоматическому регулированию мощности системному оператору, освобождаются от продажи электрической энергии единому закупщику электрической энергии на величину договорного объема (диапазона регулирования);

энергопроизводящая организация, использующая возобновляемые источники энергии, не менее двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, вправе осуществлять продажу электрической энергии энергопроизводящим организациям, голосующие акции (доли участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, в соответствии

с договорами купли-продажи электрической энергии, заключенными

в соответствии с пунктом 16 статьи 13 настоящего Закона;»;

подпункт 7) после слов «гибридных групп» дополнить словами

«, получатели инвестиционного тарифа»;

дополнить подпунктами 18), 19) и 20) следующего содержания:

«18) оптовые потребители электрической энергии (промышленные объекты) для получения инвестиционного тарифа представляют Правительству Республики Казахстан заявку с приложением обосновывающих материалов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. По результатам рассмотрения заявки в случае принятия решения о предоставлении инвестиционного тарифа Правительством Республики Казахстан оптовые потребители электрической энергии (промышленные объекты) включаются в перечень получателей инвестиционного тарифа. Правительство Республики Казахстан при формировании перечня получателей инвестиционного тарифа и установлении инвестиционного тарифа учитывает норму доходности данных потребителей в целях определения срока предоставления инвестиционного тарифа, который не превышает сроков исполнения инвестиционных обязательств по инвестиционным проектам, реализация которых началась до 1 июля 2023 года и в совокупности не превышает десяти лет с момента ввода производственного объекта

в эксплуатацию;

19) инвестиционный тариф определяется как отношение суммы затрат на покупку электрической энергии по предельному тарифу энергопроизводящей организации, к сетям которой подключен соответствующий потребитель, доли затрат единого закупщика электрической энергии на покупку импортной электрической энергии и поддержку возобновляемых источников энергии с учетом доли покупки электрической энергии у единого закупщика соответствующего потребителя в общем объеме продажи электрической энергии единым закупщиком электрической энергии

к объему потребления получателя инвестиционного тарифа;

20) получатели инвестиционного тарифа обязаны на ежегодной основе представлять в Правительство Республики Казахстан аудиторский отчет и анализ финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности

в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, для установления факта целевого использования инвестиционного тарифа с предоставлением информации о прибыли, полученной в результате деятельности в период действия инвестиционного тарифа до выплаты дивидендов, в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.»;

дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«Непредставление аудиторского отчета и анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также факт выявления нецелевого использования инвестиционного тарифа является основанием для отмены предоставления инвестиционного тарифа и исключения получателя инвестиционного тарифа из перечня получателей инвестиционного тарифа.

В случае получения прибыли, достаточной для покрытия затрат получателя инвестиционного тарифа, в том числе инвестиционных обязательств, в результате действия инвестиционного тарифа получатели инвестиционного тарифа обеспечивают возврат средств от образовавшегося сверхдохода, рассчитываемого в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, в размере разницы от цены единого закупщика электрической энергии и инвестиционного тарифа в пользу единого закупщика электрической энергии. В этом случае получатели инвестиционного тарифа исключаются из перечня потребителей инвестиционного тарифа в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Полученные средства единым закупщиком электрической энергии направляются на снижение тарифа на электрическую энергию для потребителей.»;

8) статью 25 дополнить пунктами 16, 17 и 18 следующего содержания:

«16. Установить, что пункт 2-2 статьи 10 настоящего Закона действует до 31 декабря 2028 года. Договоры купли-продажи электрической энергии, заключенные в соответствии с пунктом 2-2 статьи 10 настоящего Закона, действуют до полного исполнения обязательств системным оператором и энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, не менее двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния.

17. Установить, что пункт 16 статьи 13 настоящего Закона действует до 31 декабря 2028 года. Договоры купли-продажи электрической энергии, заключенные в соответствии с пунктом 16 статьи 13 настоящего Закона, действуют до полного исполнения обязательств энергопроизводящими организациями, голосующие акции (доли участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, и энергопроизводящей организацией, использующей возобновляемые источники энергии, не менее двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния.

18. Установить, что подпункт 18) пункта 5 статьи 19-1 настоящего Закона действует до 31 декабря 2036 года. Договоры купли-продажи электрической энергии, заключенные в соответствии с подпунктом 18) пункта 5 статьи 19-1 настоящего Закона, действуют до истечения срока их действия,

но не более десяти лет с даты предоставления инвестиционного тарифа.».

9. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

1) в статье 1:

подпункт 1) исключить;

подпункт 16-1) изложить в следующей редакции:

«16-1) рыбоприемный пункт – специально оборудованное субъектом рыбного хозяйства место, предназначенное для приема, взвешивания, учета, временного хранения и реализации рыбных ресурсов и других водных животных, выловленных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 16-2) и 16-3) следующего содержания:

«16-2) рыбопосадочный материал – молодь рыб (личинки, сеголетки и другие возрастные группы рыб), предназначенная для зарыбления водоемов;

16-3) разрешение на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными – документ установленной формы, дающий право физическим и юридическим лицам на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, а также на вывоз и реализацию выловленных рыб и других водных животных, их частей и дериватов, в том числе рыболовных трофеев;»;

в подпункте 18):

после слова «органом» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

слова «добытых на рыбохозяйственных водоемах и (или) участках или выращенных в рыбоводных хозяйствах» заменить словами «выловленных на рыбохозяйственных водоемах и (или) участках на основании разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными»;

подпункт 23) исключить;

в подпункте 25) слова «охраны, воспроизводства и использования животного мира» заменить словами «рыбного хозяйства»;

в подпункте 26) слова «аквакультурой, рыбоводством,» исключить;

дополнить подпунктом 26-1) следующего содержания:

«26-1) уполномоченный орган в области рыбного хозяйства – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, а также в пределах своих полномочий межотраслевую координацию;»;

подпункт 28-1) исключить;

подпункт 39) дополнить словами «или разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными»;

в подпункте 40) слова «, включая озерно-товарные рыбоводные хозяйства, садковые рыбоводные хозяйства, прудовые рыбоводные хозяйства и рыбоводные хозяйства с замкнутым циклом водообеспечения» исключить;

в подпунктах 42) и 43) слова «, ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений» заменить словами «и уполномоченного органа в области рыбного хозяйства, их ведомств и их территориальных подразделений в пределах их компетенции»;

подпункт 44) после слов «руководство в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» дополнить словами

«, за исключением рыбных ресурсов и других водных животных»;

подпункт 47) изложить в следующей редакции:

«47) разрешение на пользование животным миром – документ установленной формы, дающий право физическим и юридическим лицам на пользование животным миром (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), а также на вывоз и реализацию добытых объектов животного мира (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), их частей и дериватов, в том числе охотничьих трофеев;»;

подпункты 62-2), 63-1), 71-2), 73-1) и 73-2) исключить;

в подпункте 75) слова «уполномоченного органа и местных исполнительных органов (далее – специализированные организации)» исключить;

2) пункт 1 статьи 6-1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) уполномоченный орган в области рыбного хозяйства, включая его ведомство с территориальными подразделениями;»;

3) в статье 6-2 слова «, включая его ведомство» заменить словами

«и уполномоченный орган в области рыбного хозяйства, включая их ведомства»;

4) в статье 7:

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Субъекты рыбного хозяйства регистрируются в информационной системе мониторинга рыб и других водных животных и вносят данные и сведения в нее в порядке, определяемом уполномоченным органом в области рыбного хозяйства.»;

часть четвертую после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

5) в части первой пункта 1 статьи 9:

в подпункте 7) слова «, а также исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным,

в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности» исключить;

в подпункте 8) слово «, рыбака» исключить;

в подпункте 12) слова «, рыбного хозяйств» заменить словом «хозяйства»;

в подпункте 13) слова «и рыбного хозяйств» заменить словом «хозяйства»;

подпункты 16), 20), 20-1), 21), 22), 23), 24), 29) и 30) исключить;

в подпункте 40) слова «, а также общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства» исключить;

подпункты 43), 44), 47), 47-1), 47-2), 47-3), 47-4), 53) и 55) исключить;

в подпункте 57) слово «, рыболовства» исключить;

в подпункте 58) слова «и правила ведения рыбного хозяйства» исключить;

подпункты 65), 65-2), 66) и 67) исключить;

в подпункте 74) слова «рыбохозяйственных водоемов и (или) участках и охотничьих угодьях» заменить словами «охотничьих угодий»;

подпункты 77), 77-1), 77-2), 77-4), 77-6), 77-9), 77-10), 77-12), 77-13),

77-14), 77-16), 77-17) и 77-18) исключить;

6) дополнить статьей 9-1 следующего содержания:

«Статья 9-1. Компетенция уполномоченного органа в области рыбного хозяйства, его ведомства с территориальными подразделениями

Уполномоченный орган в области рыбного хозяйства:

1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в пределах своей компетенции;

2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

3) осуществляет координацию и методическое руководство местных исполнительных органов в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных;

4) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) разрабатывает и утверждает нормы и нормативы в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных;

6) определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение

мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

7) разрабатывает и утверждает методику определения ставок плат за пользование рыбными ресурсами и другими водными животными и размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности;

8) выдает заключение (разрешительный документ) на вывоз

с таможенной территории Евразийского экономического союза диких живых животных (рыб и других водных животных), в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Евразийского экономического союза в торговле

с третьими странами;

9) осуществляет выдачу разрешений на импорт на территорию Республики Казахстан, экспорт и (или) реэкспорт с территории Республики Казахстан видов рыб и других водных животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

10) разрабатывает и утверждает порядок подготовки биологического обоснования на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными;

11) разрабатывает и утверждает перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства;

12) организует и (или) обеспечивает проведение научных исследований и проектно-изыскательских работ в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных на рыбохозяйственных водоемах, расположенных в двух и более областях;

13) разрабатывает и утверждает порядок движения водного транспорта в запретный для рыболовства нерестовый период, а также в запретных для рыболовства водоемах и (или) участках;

14) разрабатывает и утверждает порядок маркирования икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем и внешнем рынках и форму марки для торговли икрой осетровых видов рыб на внешнем рынке, и осуществляет выдачу марки для торговли ею на внутреннем рынке;

15) осуществляет и (или) организует лов с целью интродукции, реинтродукции и гибридизации, лов в воспроизводственных целях, лов

в замороопасных водоемах и (или) участках, а также осуществляет контрольный лов;

16) выдает разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными в целях научно-исследовательского лова на рыбохозяйственных водоемах, расположенных в двух и более областях, а также на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных;

17) проверяет деятельность пользователей животным миром (в части рыбных ресурсов и других водных животных) в целях определения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

18) осуществляет государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в части рыбных ресурсов и других водных животных;

19) на основании научных рекомендаций принимает решение о мелиоративном лове рыб в случаях возникновения угрозы замора, который неизбежно приведет к гибели рыб, и невозможности устранения такой угрозы путем проведения текущей рыбохозяйственной мелиорации водных объектов или их частей;

20) осуществляет прием уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности по искусственному разведению животных (рыб и других водных животных), виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

21) разрабатывает и утверждает правила проведения работ по зарыблению водоемов, рыбохозяйственной мелиорации водных объектов;

22) разрабатывает и утверждает правила установления ограничений и запретов на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частями и дериватами;

23) разрабатывает и утверждает правила выдачи административным органом разрешений на импорт на территорию Республики Казахстан, экспорт и (или) реэкспорт с территории Республики Казахстан видов рыб и других водных животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

24) разрабатывает и утверждает правила распределения квот изъятия объектов рыболовства;

25) разрабатывает и утверждает правила рыболовства;

26) разрабатывает и утверждает правила ведения рыбного хозяйства;

27) разрабатывает и утверждает правила выдачи разрешений на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными;

28) принимает решение о введении ограничений и запретов на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частями и дериватами, устанавливает места и сроки их пользования на основании биологического обоснования, выданного соответствующими научными организациями;

29) разрабатывает и утверждает правила проведения конкурса

по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков и квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса;

30) разрабатывает и утверждает правила содержания, разведения

в неволе и полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

31) организует и обеспечивает воспроизводство и государственный учет рыбных ресурсов и других водных животных в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов и (или) участков;

32) осуществляет государственный контроль и надзор за местными исполнительными органами в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в части рыбных ресурсов и других водных животных;

33) принимает решение о переносе срока запрета на изъятие рыбных ресурсов и других водных животных на пятнадцать календарных дней в ту или иную сторону в зависимости от природно-климатических условий без изменения общей продолжительности запрета по рекомендации аккредитованных научных организаций в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных;

34) проводит конкурс по закреплению рыбохозяйственных водоемов

и (или) участков международного, республиканского и местного значения;

35) разрабатывает и утверждает правила использования рыб и других водных животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения,

в целях предотвращения эпизоотии;

36) разрабатывает и утверждает правила мониторинга рыб и других водных животных;

37) разрабатывает и утверждает правила перевода рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, закрепленных для ведения рыболовства,

в рыбохозяйственные водоемы и (или) участки для ведения рыбоводства;

38) выдает лицензию на экспорт с таможенной территории Евразийского экономического союза диких живых животных (рыб и других водных животных), в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Евразийского экономического союза в торговле с третьими странами;

39) заключает договоры на ведение рыбного хозяйства;

40) выдает разрешение на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными в целях лова водных биологических ресурсов

в рыболовной зоне и общем водном пространстве;

41) принимает решения по закреплению и (или) продлению сроков закрепления рыбохозяйственных водоемов и (или) участков международного, республиканского и местного значения;

42) принимает решения по переводу рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, закрепленных для ведения рыболовства, в рыбохозяйственные водоемы и (или) участки для ведения рыбоводства;

43) разрабатывает и утверждает требования к рыбозащитным устройствам водозаборных и сбросных сооружений и согласовывает их установку;

44) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Ведомство и его территориальные подразделения осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, установленной уполномоченным органом в области рыбного хозяйства.»;

7) в пункте 2 статьи 10:

в подпункте 5-7) слово «рекомендаций» заменить словом «исследований»;

подпункт 5-10) после слов «животным миром» дополнить словами «или разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными»;

подпункт 5-12) дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

подпункты 5-13), 5-14) и 5-16) исключить;

8) пункт 5 статьи 11-1 после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

9) в пункте 3 статьи 14:

подпункт 8) после слов «животным миром» дополнить словами

«, разрешениях на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными»;

подпункт 11) после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «или уполномоченного органа в области рыбного хозяйства»;

10) в пункте 3 статьи 17:

подпункт 1) после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «или уполномоченным органом в области рыбного хозяйства

в пределах своей компетенции»;

подпункт 2):

после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

после слов «научных исследований» дополнить словами

«, мероприятий по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения рыб и других водных животных»;

дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«По решению ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, возмещают компенсацию вреда, предусмотренного подпунктом 2) части первой настоящего пункта, перечислением средств на счета государственных предприятий воспроизводственного комплекса для финансирования строительства, реконструкции (модернизации) и его материально-технического оснащения.»;

11) в статье 19:

пункт 2-2 исключить;

в пункте 4 слова «, в том числе в озерно-товарных рыбоводных хозяйствах, садковых рыбоводных хозяйствах, прудовых рыбоводных хозяйствах и рыбоводных хозяйствах с замкнутым циклом водообеспечения,» исключить;

12) в статье 21:

пункт 3 после слов «уполномоченный орган» дополнить словами

«в области рыбного хозяйства»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Оказание помощи для предотвращения угрозы массовой гибели рыб и других водных животных, а также ликвидации последствий замора осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом в области рыбного хозяйства.»;

13) в статье 22:

в пункте 4:

часть первую после слов «Пользование животным миром» дополнить словами «(за исключением рыбных ресурсов и других водных животных)»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Квота изъятия объектов животного мира (за исключением объектов рыболовства) для научных исследований устанавливается республиканскими ассоциациями общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства в пределах лимита изъятия видов животных, являющихся объектом охоты, утвержденного уполномоченным органом.»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Пользование рыбными ресурсами и другими водными животными в научно-исследовательских целях осуществляется в любое время года и разрешенными орудиями лова на основании разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, выданного уполномоченным органом в области рыбного хозяйства или местным исполнительным органом.

Квота изъятия объектов рыболовства для научных исследований устанавливается территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства в пределах лимита изъятия рыбных ресурсов и других водных животных, утвержденного уполномоченным органом в области рыбного хозяйства.»;

14) пункт 1 статьи 22-1 дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

15) в пункте 2 статьи 25:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Указанные в подпункте 1) части первой настоящего пункта сроки устанавливаются в зависимости от периода закрепления охотничьих угодий, определяемого конкурсной комиссией, в состав которой включаются представители уполномоченного органа или ведомства с его территориальными подразделениями, местного исполнительного органа области, научных организаций и республиканских ассоциаций общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства на основании межхозяйственного охотоустройства, квалификационных требований

к участникам конкурса на закрепление охотничьих угодий, плана развития субъектов охотничьего хозяйства.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Указанные в подпункте 2) части первой настоящего пункта сроки устанавливаются ведомством уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или его территориальными подразделениями на основании паспортизации рыбохозяйственных водоемов и (или) участков.»;

16) в статье 26:

пункт 1 после слов «животным миром» дополнить словами

«и разрешений на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными»;

в пункте 1-3:

в части первой:

после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

слова «животным миром» заменить словами «рыбными ресурсами и другими водными животными»;

часть вторую исключить;

в части третьей слова «, а также проектной мощности организации, занимающейся искусственным разведением» исключить;

17) в статье 27:

в пункте 1:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) перевода закрепленных за ними рыбохозяйственных водоемов

и (или) их участков для ведения рыболовства в рыбохозяйственные водоемы

и (или) их участки для ведения рыбоводства при соответствии требованиям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «Об аквакультуре»;»;

подпункт 9) исключить;

в пункте 2:

в части первой:

дополнить подпунктом 7-2) следующего содержания:

«7-2) представлять в уполномоченный орган в области рыбного хозяйства административные данные согласно утвержденным по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики формам, предназначенным для сбора административных данных;»;

абзац второй подпункта 11) дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

в подпункте 14):

слова «рыбохозяйственном водоеме и (или) участке, судне (рыбодобывающем и транспортном), приемном» заменить словом «рыбоприемном»;

после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

подпункт 16) после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

часть вторую после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «или уполномоченного органа в области рыбного хозяйства»;

18) в статье 29:

в пункте 1:

в части второй:

слова «мониторингом объектов животного мира и среды их обитания, научных исследований» заменить словами «мониторинга объектов животного мира и среды их обитания, научных исследований,»;

дополнить словами «или уполномоченным органом

в области рыбного хозяйства в пределах компетенции»;

в части четвертой слова «1 июля текущего года по 1 июля будущего» заменить словами «1 января по 31 декабря соответствующего»;

в пункте 2:

в части первой:

после слов «Квотой изъятия объектов животного мира» дополнить словами «, за исключением объектов рыболовства,»;

слово «устанавливаемая» заменить словами «являющихся объектом охоты, устанавливаемая»;

слова «, а также общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства» исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Квотой изъятия объектов рыболовства является часть лимита изъятия рыбных ресурсов и других водных животных, устанавливаемая территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа

в области рыбного хозяйства.»;

в части второй слова «в озерно-товарном рыбоводном хозяйстве» заменить словами «при осуществлении озерно-товарной хозяйственной деятельности»;

19) в статье 33-1:

часть вторую пункта 2 после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «, уполномоченным органом в области рыбного хозяйства»;

в пункте 4:

в подпункте 1):

внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

слова «видов животных» заменить словами «рыбных ресурсов и других водных животных»;

подпункты 5) и 6) исключить;

20) в статье 34:

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«Контрольный лов на рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, используемых для озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности, осуществляется с целью определения объема выращиваемых рыб и соответствия видового состава, указанных в рыбоводно-биологическом обосновании в области аквакультуры, в соответствии с правилами рыболовства.»;

в части второй пункта 6 слова «научных рекомендаций при ведении озерно-товарного рыбоводного хозяйства» заменить словами «рыбоводно-биологического обоснования в области аквакультуры при ведении озерно-товарной хозяйственной деятельности»;

21) в статье 35:

в пункте 1:

в подпункте 1) слова «животным миром» заменить словами «рыбными ресурсами и другими водными животными»;

подпункт 2) после слова «ведомства» дополнить словами «уполномоченного органа в области рыбного хозяйства»;

в пункте 2 слова «животным миром» заменить словами «рыбными ресурсами и другими водными животными»;

в пункте 3:

после слов «уполномоченного органа» дополнить словами

«в области рыбного хозяйства»;

слова «животным миром» заменить словами «рыбными ресурсами и другими водными животными»;

22) статью 36 исключить;

23) в статье 37:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Право ведения охотничьего хозяйства предоставляется гражданам Республики Казахстан и юридическим лицам Республики Казахстан на основании решения местного исполнительного органа области о закреплении охотничьих угодий, а также договора на ведение охотничьего хозяйства, заключаемого между территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа и пользователем животным миром.

Право ведения рыбного хозяйства с закреплением рыбохозяйственных водоемов и (или) участков предоставляется гражданам Республики Казахстан и юридическим лицам Республики Казахстан на основании решения ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или его территориального подразделения о закреплении рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, а также договора на ведение рыбного хозяйства, заключаемого между территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства и пользователем животным миром.»;

пункт 2 после слов «животным миром» дополнить словами

«и разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными»;

24) в статье 39:

в пункте 1:

в части первой:

слово «, пруды» исключить;

слова «для лова, разведения и выращивания рыбных ресурсов и других водных животных» заменить словами «для рыболовства и (или) рыбоводства»;

в части второй:

после слова «Рыболовство» дополнить словами «и рыбоводство»;

слово «регулируется» заменить словом «регулируются»;

в части третьей пункта 3 слово «областным» заменить словом «местным»;

пункт 3-1 изложить в следующей редакции:

«3-1. Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки для осуществления озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности предоставляются в порядке, определенном Законом Республики Казахстан

«Об аквакультуре».»;

в пункте 4:

в части первой:

подпункт 11) дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

в подпункте 12) слова «животным миром» заменить словами «рыбными ресурсами и другими водными животными»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«На рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, предоставленных в установленном порядке субъектам аквакультуры для ведения озерно-товарной и (или) садковой хозяйственной деятельности в соответствии

с Законом Республики Казахстан «Об аквакультуре», запрещаются действия, предусмотренные подпунктами 2) и 5) части первой настоящего пункта.»;

в пункте 5:

подпункт 3) после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

в подпункте 5) слова «животным миром» заменить словами «рыбными ресурсами и другими водными животными»;

подпункт 13) после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

подпункт 15) после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

25) статью 39-2 исключить;

26) в статье 40:

в пункте 1:

часть вторую после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

часть седьмую:

после слова «ведомства» дополнить словами «уполномоченного органа в области рыбного хозяйства»;

дополнить словами «, за исключением горько-соленых рыбохозяйственных водоемов и (или) участков»;

дополнить частью восьмой следующего содержания:

«Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки, срок закрепления

по которым истекает, предоставляются без проведения конкурса по заявке лиц, за которыми они ранее были закреплены, посредством продления договора при условии соответствия договорным обязательствам и плану развития субъектов рыбного хозяйства.»;

в части восьмой слова «и рыбохозяйственные водоемы и (или) участки» исключить;

часть десятую дополнить словами «без проведения конкурса решением ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или его территориальных подразделений»;

в пункте 2:

в подпункте 2) слова «, за исключением ведения рыбного хозяйства для выращивания рыбы,» исключить;

подпункт 4) исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Не допускается передача и (или) уступка прав и обязательств третьим лицам по договору на ведение рыбного хозяйства, за исключением случаев реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения или преобразования и (или) перехода таких прав и обязательств третьему лицу в порядке универсального правопреемства по наследству.»;

27) статью 40-1 исключить;

28) статью 42-1 дополнить словами «и уполномоченным органом

в области рыбного хозяйства»;

29) в части второй статьи 43-1 слова «животного мира» заменить словами «рыбных ресурсов и других водных животных»;

30) статью 43-2 исключить;

31) в статье 49:

в пункте 4 слова «уполномоченным органом, ведомством и его территориальными подразделениями» заменить словами «уполномоченным органом и уполномоченным органом в области рыбного хозяйства, ведомствами и их территориальными подразделениями»;

в подпункте 3) пункта 10 слова «уполномоченного органа,

ведомства или его территориального подразделения» заменить словами «уполномоченного органа или уполномоченного органа в области рыбного хозяйства, ведомств или их территориальных подразделений»;

в пункте 12 слова «уполномоченный орган, ведомство или его территориальное подразделение» заменить словами «уполномоченный орган или уполномоченный орган в области рыбного хозяйства, ведомства или их территориальные подразделения»;

32) в статье 49-1:

в абзаце втором части второй пункта 2:

после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

слова «в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных» исключить;

в пункте 3:

абзац первый после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «в области рыбного хозяйства»;

в подпунктах 2) и 4) слова «животным миром» заменить словами «рыбными ресурсами и другими водными животными»;

33) в статье 49-2:

часть первую пункта 5 дополнить словами «или уполномоченным органом в области рыбного хозяйства»;

в подпункте 3) пункта 14 слова «уполномоченного органа или его» заменить словами «уполномоченного органа или уполномоченного органа

в области рыбного хозяйства или их»;

34) в статье 49-3:

в пункте 2:

часть первую после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «или уполномоченным органом в области рыбного хозяйства»;

в части третьей слова «уполномоченного органа и его территориального подразделения» заменить словами «уполномоченного органа или уполномоченного органа в области рыбного хозяйства и их территориальных подразделений»;

в части седьмой:

слова «уполномоченного органа или руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченного органа или ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или руководителями их территориальных подразделений»;

слова «уполномоченного органа или его территориальным подразделением» заменить словами «уполномоченного органа или ведомством уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или руководителями их территориальных подразделений»;

в подпункте 2) части первой пункта 3 слова «уполномоченного

органа и (или) его территориального подразделения» заменить словами «уполномоченного органа или ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства и (или) их территориальных подразделений»;

в части второй пункта 4 слова «уполномоченного органа или руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченного органа или ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или руководителями их территориальных подразделений»;

в части второй пункта 5 слова «его территориальное подразделение обязано» заменить словами «уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или их территориальные подразделения обязаны»;

в части второй пункта 6:

слова «руководителя территориального подразделения ведомства уполномоченного органа» заменить словами «ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или руководителей их территориальных подразделений»;

слова «его территориальным подразделением» заменить словами «уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или их территориальными подразделениями»;

в пункте 9:

в части второй слова «его территориального подразделения» заменить словами «ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или



их территориальных подразделениях»;

в части третьей слова «его территориальное подразделение» заменить словами «ведомство уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или в их территориальные подразделения»;

в части четвертой слова «его территориальное подразделение должно» заменить словами «уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или их территориальные подразделения в пределах своей компетенции должны»;

в пункте 11:

в части первой слова «его территориального подразделения» заменить словами «ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или в их территориальных подразделениях»;

в части второй слова «его территориальное подразделение» заменить словами «уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или их территориальные подразделения»;

в части третьей слова «его территориальное подразделение должно» заменить словами «уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или их территориальные подразделения в пределах своей компетенции должны»;

в пункте 14:

в части второй слова «и (или) его территориальное подразделение» заменить словами «или уполномоченного органа в области рыбного хозяйства и (или) их территориальные подразделения»;

в части третьей слова «и (или) его территориальное подразделение назначает» заменить словами «или уполномоченного органа в области рыбного хозяйства и (или) их территориальные подразделения назначают»;

в абзаце первом пункта 15 слова «и (или) его территориального подразделения» заменить словами «или ведомства уполномоченного органа

в области рыбного хозяйства и (или) их территориальных подразделений»;

абзац первый пункта 16 после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «или уполномоченного органа в области рыбного хозяйства»;

в пункте 17:

в подпункте 2) слова «его территориальное подразделение» заменить словами «ведомство уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или их территориальные подразделения»;

в подпунктах 3) и 4) слова «его территориального подразделения» заменить словами «ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или их территориальных подразделений»;

в пункте 18:

в подпункте 1) слова «его территориального подразделения» заменить словами «ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или их территориальных подразделений»;

в подпункте 2) слова «уполномоченного органа» заменить словами «ведомства уполномоченного органа или ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства»;

в пункте 19 слова «его территориального подразделения» заменить словами «ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства или их территориальных подразделений»;

35) в подпункте 5) статьи 50 слова «и разрешение на пользование животным миром» заменить словами «, разрешение на пользование животным миром и разрешение на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными»;

36) в статье 51:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Руководитель ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства является по должности одновременно главным государственным инспектором по охране рыбных ресурсов и других водных животных Республики Казахстан.»;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Заместители руководителя ведомства уполномоченного органа

в области рыбного хозяйства, ведающие вопросами регулирования, контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, являются по должности одновременно заместителями главного государственного инспектора по охране рыбных ресурсов и других водных животных Республики Казахстан.»;

в пункте 3:

слово «(бассейна)» исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Руководитель территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства является по должности одновременно главным государственным инспектором по охране рыбных ресурсов и других водных животных соответствующей области (бассейна).»;

в пункте 4:

слово «(бассейна)» исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Заместители руководителя территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства, ведающие вопросами регулирования, контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, являются по должности одновременно заместителями главного государственного инспектора по охране рыбных ресурсов и других водных животных соответствующей области (бассейна).»;

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«Руководители структурных подразделений ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства, ведающие вопросами регулирования, контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, являются

по должности одновременно старшими государственными инспекторами

по охране рыбных ресурсов и других водных животных Республики Казахстан,

а специалисты ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства, ведающие вопросами регулирования, контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, – государственными инспекторами по охране рыбных ресурсов и других водных животных Республики Казахстан.»;

в пункте 6:

слово «(бассейна)» исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Руководители структурных подразделений территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства, ведающие вопросами регулирования, контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, являются по должности одновременно старшими государственными инспекторами по охране рыбных ресурсов и других водных животных соответствующей области (бассейна), а специалисты, ведающие вопросами регулирования, контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, – государственными инспекторами по охране рыбных ресурсов и других водных животных соответствующей области (бассейна).»;

37) в статье 53 слова «и его территориальных подразделений» заменить словами «или ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства и их территориальных подразделений»;

38) в статье 54 слова «и его территориальных подразделений» заменить словами «или ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства и их территориальных подразделений»;

39) подпункт 2) пункта 3 статьи 55 после слова «уполномоченный» дополнить словами «орган, уполномоченный орган в области рыбного хозяйства»;

40) в пункте 2 статьи 56:

подпункт 1) дополнить словами «или ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства»;

подпункт 5) после слов «инспектору по охране животного мира» дополнить словами «, государственному инспектору по охране рыбных ресурсов и других водных животных».

10. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года

«О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

1) в статье 1:

подпункт 3) после слов «рыбного хозяйства» дополнить словами

«и аквакультуры»;

подпункт 4) исключить;

подпункт 6-1) изложить в следующей редакции:

«6-1) встречные обязательства в области агропромышленного комплекса – обязательства субъекта агропромышленного комплекса, принимаемые при получении мер государственной поддержки;»;

дополнить подпунктами 6-4) и 6-5) следующего содержания:

«6-4) субъекты агропромышленного комплекса – физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в агропромышленном комплексе;

6-5) агротехнические (культуртехнические) мелиоративные мероприятия – комплекс технических мероприятий по коренному улучшению земель, который включает в себя:

расчистку мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, камней и иных предметов;

глубокое рыхление, пескование, землевание, плантаж, глинование;

почвозащитные мероприятия;»;

подпункт 13) дополнить словами «и переработки (обработки) объектов рыболовства»;

подпункт 26) после слов «рыбного хозяйства» дополнить словом

«, аквакультуры»;

2) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 41-15) и 41-16) следующего содержания:

«41-15) возмещение части комиссии при гарантировании займов и части страховых премий при страховании займов субъектов агропромышленного комплекса в пределах компетенции;

41-16) осуществление прямого субсидирования ставок вознаграждения финансовых институтов при кредитовании и лизинге субъектов агропромышленного комплекса;»;

3) в пункте 2 статьи 7:

подпункт 12-4) дополнить словами «в пределах компетенции»;

в абзаце четвертом подпункта 13) слова «прудовых, озерно-товарных, рыбоводных хозяйств» заменить словами «рыбного хозяйства, аквакультуры»;

4) в статье 9:

пункт 1 после слов «рыбного хозяйства» дополнить словами

«и аквакультуры»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Государственное стимулирование субъектов аквакультуры, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе, определяется в соответствии с настоящим Законом и Законом Республики Казахстан

«Об аквакультуре».»;

5) в пункте 2 статьи 10:

подпункт 2) дополнить словами «и аквакультуры»;

в подпункте 5-1) слова «искусственное разведение рыб» заменить словом «аквакультура»;

6) в статье 11:

пункт 1 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) принятия встречных обязательств в области агропромышленного комплекса.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 8-12) следующего содержания:

«8-12) субсидирование переработки рыбной продукции;»;

7) в статье 13-1:

в пункте 1 слова «государственным учреждением, определяемым Правительством» заменить словами «республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства»;

в абзаце первом пункта 2 слова «государственного учреждения» заменить словами «республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, созданного по решению Правительства Республики Казахстан,»;

пункт 3 исключить;

в пункте 4 слова «государственного учреждения» заменить словами «республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, созданного по решению Правительства Республики Казахстан,».

11. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»:

в статье 9:

абзац первый пункта 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено пунктом 1-1 настоящей статьи»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Энергопроизводящая организация, использующая возобновляемые источники энергии, не менее двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, вправе продать (реализовать) производимую электрическую энергию:

энергопроизводящим организациям, голосующие акции (доли участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, в соответствии с договорами купли-продажи электрической энергии, заключенными в соответствии с пунктом 16 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике»,

и (или) системному оператору в соответствии с пунктом 2-2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике».».

12. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

приложение 2 дополнить строками 154-1, 261-1, 267-1 и 316-2 следующего содержания:

«

154-1. Выдача уполномоченным органом разрешений на импорт на территорию Республики Казахстан, экспорт и (или) реэкспорт с территории Республики Казахстан рыб и других водных животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения Разрешение на импорт на территорию Республики Казахстан, экспорт и (или) реэкспорт с территории Республики Казахстан видов рыб и других водных животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

»;

«

261-1. Выдача разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными Разрешение на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными

»;

«

267-1. Изъятие видов рыб и других водных животных, численность которых подлежит регулированию Разрешение на изъятие видов рыб и других водных животных, численность которых подлежит регулированию

»;

«

316-2. Выдача разрешения на производство интродукции, реинтродукции и гибридизации рыб и других водных животных Разрешение на производство интродукции, реинтродукции и гибридизации рыб и других водных животных

».

13. В Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года

«О сельскохозяйственных кооперативах»:

по всему тексту внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется.

14. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года

«Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»:

в подпункте 2) статьи 5 слова «, которые проводятся Государственной корпорацией «Правительство для граждан» исключить.

15. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года

«О естественных монополиях»:

1) статью 15 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. В случае заключения субъектом естественной монополии в соответствии с пунктом 2-2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» договора купли-продажи электрической энергии с энергопроизводящей организацией, использующей возобновляемые источники энергии, не менее двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния, уполномоченный орган при установлении тарифов учитывает затраты субъекта естественной монополии на покупку электрической энергии в течение срока действия договора купли-продажи электрической энергии.»;

2) в статье 22:

в пункте 1:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) заключение в соответствии с пунктом 2-2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» договора купли-продажи электрической энергии с энергопроизводящей организацией, использующей возобновляемые источники энергии, не менее двадцати пяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния;»;

подпункт 9-2) дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9-3) настоящего пункта»;

дополнить подпунктом 9-3) следующего содержания:

«9-3) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника субъекта естественной монополии, предоставляющего регулируемые услуги, предусмотренные подпунктом 14) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона.

При этом основанием для изменения является изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год, предусмотренной для субъектов естественных монополий, оказывающих регулируемые услуги, указанные в подпунктах 3) и 4) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона;»;

часть первую пункта 2 после цифр «9-2)» дополнить цифрами «, 9-3)»;

в подпункте 1) части второй пункта 4:

после слов «подпунктами 1),» дополнить цифрами «1-1),»;

слова «и 9-2)» заменить словами «, 9-2) и 9-3)».

16. В Закон Республики Казахстан от 23 февраля 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море»:

в статье 1:

1) подпункт 2) пункта 5 исключить;

2) в пункте 8:

в абзаце восьмом подпункта 15) слова «уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» заменить словами «уполномоченный орган в области рыбного хозяйства»;

в подпункте 17):

в абзаце седьмом слова «уполномоченный государственный орган

в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» заменить словами «уполномоченный орган в области рыбного хозяйства»;

в абзаце восьмом слова «уполномоченным государственным органом

в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» заменить словами «уполномоченным органом в области рыбного хозяйства»;

в абзаце одиннадцатом:

слова «Уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» заменить словами «Уполномоченный орган в области рыбного хозяйства»;

слова «пользование животным миром» заменить словами «пользование рыбными ресурсами и другими водными животными»;

в абзаце четырнадцатом слова «уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» заменить словами «уполномоченный орган в области рыбного хозяйства»;

в абзаце втором подпункта 20):

слова «Уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» заменить словами «Уполномоченный орган в области рыбного хозяйства»;

слова «пользование животным миром» заменить словами «пользование рыбными ресурсами и другими водными животными».

17. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года

«Об ответственном обращении с животными»:

1) подпункт 4) пункта 4 статьи 4 после слов «рыбного хозяйства» дополнить словом «, аквакультуры»;

2) подпункт 3) пункта 1 статьи 15:

после слов «рыбного хозяйства» дополнить словом «, аквакультуры»;

дополнить словами «и аквакультуры».

18. В Закон Республики Казахстан от 2 января 2023 года

«О растительном мире»:

часть первую статьи 39 после слов «рыбного хозяйства» дополнить словом «, аквакультуры».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,

за исключением:

1) подпункта 7) пункта 1, подпунктов 1), 3), 5) – 11), абзацев первого и второго подпункта 12), подпунктов 13) – 17), абзацев первого, третьего, четвертого и пятого подпункта 20) пункта 4, пунктов 5, 6 и 8, абзацев первого, пятого – десятого, двенадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, семнадцатого, девятнадцатого – двадцать второго и двадцать четвертого подпункта 1), подпунктов 2) и 3), абзацев первого и четвертого подпункта 4), подпункта 5), абзацев первого – сорок третьего, сорок пятого – сорок девятого подпункта 6), абзацев первого – четвертого подпункта 7), подпунктов 8), 9) и 10),

абзацев первого и второго подпункта 12), подпунктов 13), 14) и 15), абзацев первого – шестого подпункта 16), абзацев первого, шестого – пятнадцатого подпункта 17), абзацев первого – пятого и седьмого – тринадцатого

подпункта 18), подпунктов 19), 21) и 23), абзацев первого, девятого,

двенадцатого – пятнадцатого, восемнадцатого – двадцать второго подпункта 24), абзацев первого – пятого, седьмого – десятого подпункта 26), подпунктов 28),

29), 31) – 40) пункта 9, абзацев первого, третьего, шестого – одиннадцатого подпункта 1), подпункта 2), абзацев первого и второго подпункта 3) пункта 10, пунктов 11, 12, 13, 15 и 16 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) подпункта 7) пункта 10 статьи 1, который вводится в действие

с 1 июля 2025 года;

3) абзаца шестого подпункта 18) пункта 9 статьи 1, который вводится

в действие с 1 января 2026 года;

4) абзаца сорок четвертого подпункта 6) пункта 9 статьи 1, который вводится в действие с даты вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, совершенной 12 августа 2018 года.

2. Установить, что в случае отсутствия в паспортах незакрепленных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков сроков закрепления рыбохозяйственных водоемов и (или) участков для рыболовства такие сроки определяются на основании научных рекомендаций аккредитованной научной организации в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 12 июня 2025 года

№ 194-VIII ЗРК