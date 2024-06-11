Закон Республики Казахстан

Настоящий Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы производства и оборота органической продукции, направленные на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие в формировании здорового питания и развитие рынка органической продукции.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) органическая продукция – сельскохозяйственная продукция, продукция из дикорастущих растений, семена сельскохозяйственных растений, дрожжи и грибы, продукты их переработки, в том числе пищевая продукция, отвечающие требованиям настоящего Закона и национальным стандартам. Органической продукцией не является продукция охоты и рыболовства;

2) оборот органической продукции – процессы (стадии) реализации (купли-продажи или поставки) органической продукции, включая ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) органической продукции, а также связанные с ними процессы расфасовки, упаковки, маркировки, хранения, транспортировки и иные процессы;

3) система учета и прослеживаемости органической продукции – часть информационной системы уполномоченного органа в области производства и оборота органической продукции, содержащая данные об органической продукции и ее компонентах, о процессе производства и обороте органической продукции;

4) маркировка органической продукции – нанесение информации об органической продукции в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений и (или) их комбинаций на потребительскую упаковку, транспортную упаковку или на иной вид носителя информации, прикрепленного к потребительской упаковке и (или) к транспортной упаковке или помещенного в них либо прилагаемого к ним;

5) национальный знак соответствия органической продукции – знак соответствия, информирующий потребителей о прохождении производством органической продукции процедуры подтверждения соответствия производства органической продукции;

6) производство органической продукции – деятельность, результатом которой является создание (изготовление) органической продукции в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции и национальными стандартами. Процесс производства органической продукции включает в себя связанные с ним процессы расфасовки, упаковки, маркировки, хранения, транспортировки и иные процессы;

7) реестр семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, используемых для производства органической продукции, – информация о наличии семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, которые могут быть использованы для производства органической продукции, полученная на основе данных, представляемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, размещаемая на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области производства и оборота органической продукции;

8) производитель органической продукции – физическое или юридическое лицо, объединение производителей органической продукции (простое товарищество), осуществляющие производство органической продукции;

9) уполномоченный орган в области производства и оборота органической продукции – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области производства и оборота органической продукции.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции

1. Законодательство Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Цели и задачи законодательства Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции

1. Целями законодательства Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции являются:

1) обеспечение целостности органической продукции на всех этапах ее производства и оборота;

2) развитие внутреннего рынка органической продукции и удовлетворение потребностей населения в ней;

3) развитие национального бренда органической продукции;

4) научное обеспечение в области производства и оборота органической продукции.

2. Задачами законодательства Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции являются:

1) повышение качества пищевой продукции;

2) содействие использованию семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, адаптированных к местным условиям и целям производства органической продукции;

3) защита производителей органической продукции от недобросовестной конкуренции;

4) повышение конкурентоспособности и содействие увеличению экспорта органической продукции;

5) предоставление мер государственной поддержки производителям органической продукции.

Статья 4. Принципы законодательства Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции

Принципами законодательства Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции являются:

1) создание благоприятных условий для развития производства органической продукции, не наносящих ущерба окружающей среде, здоровью человека, здоровью растений, а также здоровью и благосостоянию животных;

2) использование устойчивых систем управления природными ресурсами, включая почву, воду, воздух, поддержание биоразнообразия.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области производства и оборота органической продукции и организует их осуществление;

2) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа в области производства и оборота органической продукции

Уполномоченный орган в области производства и оборота органической продукции:

1) формирует и реализует государственную политику в области производства и оборота органической продукции;

2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области производства и оборота органической продукции в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) ведет реестр семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, используемых для производства органической продукции;

4) разрабатывает и утверждает список разрешенных средств, применяемых при производстве органической продукции, по согласованию с государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

5) разрабатывает и утверждает правила производства и оборота органической продукции по согласованию с государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

6) ведет систему учета и прослеживаемости органической продукции;

7) организует оказание информационной, организационно-методической и консультативной поддержки производителям органической продукции;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 7. Компетенция иных государственных органов и местных исполнительных органов областей, городов

республиканского значения и столицы в области производства и оборота органической продукции

1. Государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением требований, установленных законодательством Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции, на стадии реализации органической продукции;

2) осуществляет согласование:

списка разрешенных средств, применяемых при производстве органической продукции;

правил производства и оборота органической продукции;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Иные государственные органы в области производства и оборота органической продукции в пределах своей компетенции осуществляют государственный контроль в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

3. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы:

1) обеспечивают информирование населения о производстве и обороте органической продукции;

2) оказывают содействие производителям органической продукции в вопросах производства, реализации их продукции на соответствующей административно-территориальной единице, а также продвижения данной продукции на экспорт;

3) предоставляют уполномоченному органу в области производства и оборота органической продукции информацию о наличии семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, используемых для производства органической продукции, для включения в реестр семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, используемых для производства органической продукции;

4) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Государственная поддержка производителей органической продукции

Государственная поддержка производителей органической продукции осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Субсидирование части расходов, понесенных при подтверждении соответствия производства органической продукции, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Статья 9. Научное обеспечение в области производства и оборота органической продукции

Научное обеспечение в области производства и оборота органической продукции осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий и иными законами Республики Казахстан.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРЫ

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Статья 10. Условия перехода к производству органической продукции

1. Переход к производству органической продукции осуществляется в соответствии с правилами производства и оборота органической продукции и национальными стандартами.

2. При переходе к производству органической продукции должны соблюдаться следующие условия:

1) заключение договора с органом по подтверждению соответствия на проведение процедуры подтверждения соответствия производства органической продукции;

2) соблюдение в течение всего переходного периода требований, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона;

3) иные, соответствующие правилам производства и оборота органической продукции и национальным стандартам.

3. Продолжительность переходного периода к производству органической продукции устанавливается правилами производства и оборота органической продукции и национальными стандартами.

4. Запрещается реализовывать и маркировать продукцию переходного периода как «переходную органическую продукцию», за исключением семян сельскохозяйственных растений, пищевых продуктов и кормов растительного происхождения, имеющих только один составной ингредиент.

Статья 11. Условия производства органической продукции

1. При производстве органической продукции в зависимости от вида деятельности должны соблюдаться следующие условия:

1) использование здоровых семян сельскохозяйственных растений, сельскохозяйственных животных, безопасной продукции и сырья животного и растительного происхождения;

2) исключение применения веществ синтетического происхождения, химических пестицидов, гормонов, антибиотиков и пищевых добавок, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции и национальными стандартами;

3) сохранение и воспроизводство плодородия почв;

4) защита сельскохозяйственных растений с помощью превентивных мер, включающих выбор соответствующих севооборотов, видов и сортов сельскохозяйственных растений, устойчивых к вредителям, сорнякам и болезням растений;

5) применение механических, биологических и физических методов защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, сорняков и болезней растений;

6) сохранение экологических систем при выборе конкретного вида органической продукции для производства;

7) выбор адаптированных к местным условиям устойчивых видов, сортов сельскохозяйственных растений и видов сельскохозяйственных животных;

8) забота о здоровье сельскохозяйственных животных путем обеспечения соответствующих условий содержания и выпаса, учета их естественного поведения, стимулирования естественного иммунитета;

9) исключение применения ионизирующего излучения;

10) исключение применения генетически модифицированных объектов, кроме ветеринарных препаратов;

11) минимизация использования невозобновляемых природных ресурсов;

12) исключение применения методов производства продукции растениеводства без использования почвы;

13) иные, соответствующие правилам производства и оборота органической продукции и национальным стандартам.

2. Во избежание смешивания производство органической продукции должно быть отделено от производства продукции, не относящейся к органической продукции, на всех этапах производства и оборота органической продукции в соответствии с правилами производства и оборота органической продукции и национальными стандартами.

Статья 12. Подтверждение соответствия производства органической продукции, приостановление и отмена (прекращение)

действия сертификата соответствия

1. Подтверждение соответствия производства органической продукции носит добровольный характер и осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции и законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования органами по подтверждению соответствия, аккредитованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Результатом подтверждения соответствия производства органической продукции является сертификат соответствия.

2. После прохождения процедуры подтверждения соответствия производства органической продукции и получения сертификата соответствия производитель органической продукции имеет право наносить национальный знак соответствия органической продукции.

Изображение национального знака соответствия органической продукции, технические требования к нему и требования к его нанесению устанавливаются национальным стандартом.

3. Орган по подтверждению соответствия вправе приостановить или отменить (прекратить) действие сертификата соответствия, ранее выданного на производство органической продукции, в случае неисполнения производителем органической продукции требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

4. Орган по подтверждению соответствия в течение пяти рабочих дней со дня выдачи сертификата соответствия, а также в случаях приостановления или отмены (прекращения) действия сертификата соответствия направляет в уполномоченный орган в области производства и оборота органической продукции информацию о результатах подтверждения соответствия производства органической продукции или о приостановлении, или об отмене (о прекращении) действия сертификата соответствия.

5. Производство органической продукции, предназначенной для реализации на экспорт, проходит процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям, предъявляемым к условиям производства органической продукции, установленным законодательством страны-импортера.

Статья 13. Объединение производителей органической продукции (простое товарищество)

1. Физические лица, физические и юридические лица для прохождения процедуры подтверждения соответствия производства органической продукции вправе образовывать простое товарищество на основе договора о совместной деятельности (далее – простое товарищество).

Процедура подтверждения соответствия производства органической продукции, приостановление и отмена (прекращение) действия сертификата соответствия осуществляются в соответствии с пунктами 1 – 3 статьи 12 настоящего Закона, а также требованиями, установленными национальными стандартами.

Участники простого товарищества не могут использовать сертификат соответствия независимо друг от друга.

2. Участники простого товарищества по соглашению между собой могут поручить руководство и ведение общих дел одному из участников простого товарищества.

Иные вопросы организации деятельности простого товарищества определяются Гражданским кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции.

Статья 14. Формирование и функционирование системы совместных гарантий (PGS)

1. Физические лица, физические и юридические лица вправе объединяться в простое товарищество на основе договора о совместной деятельности для участия в системе совместных гарантий (PGS) (далее – участники системы совместных гарантий (PGS).

Порядок формирования и функционирования системы совместных гарантий (PGS) разрабатывается и утверждается участниками системы совместных гарантий (PGS) в соответствии с правилами производства и оборота органической продукции и национальными стандартами.

2. Участники системы совместных гарантий (PGS) соблюдают условия по производству продукции, установленные правилами производства и оборота органической продукции и национальными стандартами.

При производстве и обороте продукции, произведенной в системе совместных гарантий (PGS), допускается использование обозначения «участник PGS».

Примечание. Системой совместных гарантий (PGS) признается деятельность, основанная на принципах совместного участия, коллективной ответственности, прозрачности, доверия и обмена знаниями с целью перехода с традиционного сельского хозяйства на органическое.

Статья 15. Условия оборота органической продукции

1. Оборот органической продукции осуществляется в соответствии с правилами производства и оборота органической продукции и национальными стандартами.

2. Сертификаты соответствия, протоколы испытаний продукции, знаки соответствия и иные документы об оценке соответствия иностранных государств признаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 16. Обязанности производителей органической продукции и лиц, осуществляющих ее оборот

1. Производители органической продукции и лица, осуществляющие ее оборот, обязаны соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан.

2. В случае выявления нарушения требований в области производства и оборота органической продукции производители органической продукции и лица, осуществляющие ее оборот, обеспечивают отзыв органической продукции и (или) удаление национального знака соответствия органической продукции.

Статья 17. Ведение реестра производителей органической продукции

Уполномоченный орган в области производства и оборота органической продукции ведет реестр производителей органической продукции на основе данных, представляемых органами по подтверждению соответствия, и размещает его на своем интернет-ресурсе в сроки, установленные правилами ведения реестра производителей органической продукции.

Статья 18. Обязательные требования к маркировке органической продукции

1. Маркировка органической продукции осуществляется в соответствии с правилами производства и оборота органической продукции и национальным стандартом при наличии сертификата соответствия.

2. При маркировке органической продукции и ее рекламе допускается использование слова «органический», производного или сокращенного от него слова, отдельно или в сочетании с наименованием продукции.

Недопустима маркировка, которая может ввести в заблуждение потребителя по поводу того, что данная продукция соответствует органической продукции.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области производства

и оборота органической продукции

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 20. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 3) статьи 1 и подпункта 6) статьи 6, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года «О производстве органической продукции».

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 10 июня 2024 года

№ 89-VІIІ ЗРК