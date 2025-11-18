Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

библиотека данных – совокупность структурированных и (или) сгруппированных данных, пригодных для обучения моделей искусственного интеллекта; изготовитель библиотеки данных – лицо, организовавшее сбор, обработку и структурирование данных, пригодных для обучения моделей искусственного интеллекта; искусственный интеллект – функциональная способность

к имитации когнитивных функций, характерных для человека, обеспечивающая результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их; синтетические результаты деятельности систем искусственного интеллекта – изображение, видео, аудио, тексты или их комбинации, созданные или измененные системой искусственного интеллекта, имитирующие внешность, голос, поведение физического лица или события, которые фактически не происходили; система искусственного интеллекта – объект информатизации, функционирующий на основе одной или нескольких моделей искусственного интеллекта; результат деятельности системы искусственного интеллекта –информация или решение независимо от формы их предоставления, или действия, включая работы и (или) услуги, произведенные и (или) оказываемые системой искусственного интеллекта; пользователь системы искусственного интеллекта (далее – пользователь) – лицо, использующее систему искусственного интеллекта для выполнения конкретной функции и (или) задачи; модель искусственного интеллекта – программный продукт, разработанный для выполнения специализированных задач и способный адаптироваться к изменяющимся условиям, обучаться на основе накопленного опыта и оптимизировать процессы и результаты своей деятельности; обучение модели искусственного интеллекта – процесс обработки представленных или накопленных данных с целью формирования или совершенствования способности модели выполнять интеллектуальные задачи; уполномоченный орган в сфере искусственного интеллекта

(далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере искусственного интеллекта; национальная платформа искусственного интеллекта – технологическая платформа, предназначенная для сбора, обработки, хранения и распространения библиотек данных и предоставления услуг в сфере искусственного интеллекта; программный продукт национальной платформы искусственного интеллекта (далее – платформенный программный продукт) – программный продукт, разработанный, размещенный на национальной платформе искусственного интеллекта; оператор национальной платформы искусственного интеллекта – юридическое лицо, на которое возложено обеспечение развития и функционирования национальной платформы искусственного интеллекта; машиночитаемая форма – форма предоставления информации, позволяющая ее автоматизированное считывание и обработку системами искусственного интеллекта либо иным программным обеспечением; текстовый запрос – запрос, выраженный в письменном виде или электронной форме, задание или иное сообщение пользователя, направляемое в систему искусственного интеллекта для получения результата ее деятельности.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан

в сфере искусственного интеллекта

1. Законодательство Республики Казахстан в сфере искусственного интеллекта основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия

действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Основные цели и задачи государственного регулирования общественных отношений в сфере искусственного интеллекта

Целями государственного регулирования общественных отношений в сфере искусственного интеллекта являются обеспечение развития искусственного интеллекта и стимулирование его внедрения в различных областях для улучшения качества жизни человека и повышения эффективности экономики. Основными задачами государственного регулирования в сфере искусственного интеллекта являются:

определение правовой и организационной основы регулирования общественных отношений в сфере искусственного интеллекта; обеспечение прозрачности и безопасности в использовании систем искусственного интеллекта, а также результатов деятельности систем искусственного интеллекта; создание благоприятных условий для привлечения инвестиций

в развитие сферы искусственного интеллекта; государственная поддержка исследований и инноваций в сфере искусственного интеллекта.

Статья 4. Основные принципы государственного регулирования общественных отношений в сфере искусственного интеллекта

Государственное регулирование общественных отношений в сфере искусственного интеллекта основывается на следующих принципах:

1) законности;

2) справедливости и равенства;

3) прозрачности и объяснимости;

4) ответственности и подконтрольности;

5) приоритета благополучия человека, свободы воли в принятии им решений;

6) защиты данных и конфиденциальности;

7) безопасности и защищенности.

Статья 5. Законность

Субъекты отношений в сфере искусственного интеллекта, государственные органы, должностные лица государственных органов при осуществлении государственного регулирования в сфере искусственного интеллекта обязаны соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Статья 6. Справедливость и равенство

Системы искусственного интеллекта должны создаваться и эксплуатироваться таким образом, чтобы обеспечивать справедливость и равенство с признанием достоинства каждого человека, его равной ценности, прав, свобод и законных интересов, исключая любую дискриминацию по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Статья 7. Прозрачность и объяснимость

1. Пользователям должна быть предоставлена полная информация об эксплуатационных и иных характеристиках и ограничениях системы искусственного интеллекта для обеспечения целевого использования системы искусственного интеллекта.

2. Пользователь, в отношении которого принимаются решения с использованием систем искусственного интеллекта, имеет право быть информированным о порядке автоматизированной обработки и ее последствиях, о возможности заявить возражение против автоматизированной обработки, а также о порядке защиты своих прав, свобод и законных интересов.

Статья 8. Ответственность и подконтрольность

1. Собственник, владелец и (или) пользователь обязаны обеспечивать постоянный контроль над системой искусственного интеллекта в объеме и порядке, зависящих от их роли, на всех этапах жизненного цикла системы искусственного интеллекта.

2. Все субъекты, занимающиеся созданием, эксплуатацией систем искусственного интеллекта, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за деятельность систем искусственного интеллекта, а также за результаты деятельности систем искусственного интеллекта, исходя из их роли, на всех этапах жизненного цикла системы искусственного интеллекта.

3. Создание и эксплуатация системы искусственного интеллекта осуществляются с учетом энергоэффективности и стремления к снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Статья 9. Приоритет благополучия человека,

свободы воли в принятии им решений

Человек, его жизнь, права и свободы рассматриваются как высшая ценность в процессах создания и эксплуатации систем искусственного интеллекта. При эксплуатации систем искусственного интеллекта должно быть обеспечено сохранение автономии и свободы воли человека в принятии им решений.

Статья 10. Защита данных и конфиденциальности

1. Эксплуатация систем искусственного интеллекта возможна

при соблюдении требований защиты данных и конфиденциальности,

исключая неправомерный сбор, хранение и распространение персональных данных.

2. При эксплуатации систем искусственного интеллекта в целях безопасного их функционирования осуществляются охрана и защита персональных данных, обработка которых осуществляется системами искусственного интеллекта, а также принимаются меры по предотвращению несанкционированного доступа третьих лиц к персональным данным и использованию качественных и репрезентативных наборов данных, полученных с соблюдением законодательства Республики Казахстан.

Статья 11. Безопасность и защищенность

1. Системы искусственного интеллекта должны создаваться и эксплуатироваться с соблюдением требований безопасности и надежности, исключающих возможность непредвиденных последствий или злоупотреблений.

2. Результаты деятельности систем искусственного интеллекта должны соответствовать законодательству Республики Казахстан.

3. В целях предотвращения потенциальных угроз собственники и владельцы систем искусственного интеллекта обязаны осуществлять управление рисками систем искусственного интеллекта с принятием мер для исключения таких угроз.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Статья 12. Компетенция Правительства Республики Казахстан

в сфере искусственного интеллекта

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере искусственного интеллекта и организует их осуществление;

2) определяет оператора национальной платформы искусственного интеллекта;

3) утверждает перечень приоритетных секторов экономики для внедрения искусственного интеллекта;

4) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 13. Компетенция государственных органов

в сфере искусственного интеллекта

Уполномоченный орган в пределах своей компетенции:

осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции; на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в сфере искусственного интеллекта в соответствии с законодательством Республики Казахстан; разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере искусственного интеллекта; вырабатывает предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере искусственного интеллекта; утверждает перечень документации на системы искусственного интеллекта; утверждает критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта ; разрабатывает перечень приоритетных секторов экономики для внедрения искусственного интеллекта совместно с центральными государственными органами; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Государственные органы в пределах своей компетенции:

участвуют в реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта;

предоставляют доступ оператору национальной платформы искусственного интеллекта к данным в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными Правительством Республики Казахстан; формируют библиотеки данных в соответствии с требованиями по управлению данными; разрабатывают и (или) размещают модель искусственного интеллекта, платформенный программный продукт; осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Положения подпунктов 2) и 3) части первой настоящего пункта

не распространяются на специальные государственные органы Республики Казахстан.

Статья 14. Оператор национальной платформы

искусственного интеллекта

К полномочиям оператора национальной платформы искусственного интеллекта относятся:

обеспечение создания, развития и функционирования национальной платформы искусственного интеллекта; сопровождение и системно-техническое обслуживание национальной платформы искусственного интеллекта; предоставление услуг в сфере искусственного интеллекта на базе национальной платформы искусственного интеллекта; сбор, обработка, хранение библиотек данных, необходимых для функционирования национальной платформы искусственного интеллекта,

в соответствии с требованиями по управлению данными; разработка, размещение и сопровождение платформенных программных продуктов и моделей искусственного интеллекта на национальной платформе искусственного интеллекта; осуществление иных функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Статья 15. Права и обязанности собственников и владельцев

систем искусственного интеллекта

Собственники и владельцы систем искусственного интеллекта вправе:

определять условия и ограничения пользования системами искусственного интеллекта; осуществлять меры по защите своих прав на системы искусственного интеллекта.

2. Собственники и владельцы систем искусственного интеллекта обязаны:

осуществлять управление рисками систем искусственного интеллекта; принимать меры для обеспечения безопасности и надежности систем искусственного интеллекта, включая защиту от несанкционированного доступа, сбоев в их работе; вести документацию на систему искусственного интеллекта

в зависимости от степени ее воздействия на безопасность, права, свободы и законные интересы физических лиц, общественный порядок в соответствии

с перечнем документации на системы искусственного интеллекта; осуществлять поддержку пользователей по вопросам функционирования систем искусственного интеллекта; предоставлять пользователям возможность ознакомиться

с пользовательским соглашением системы искусственного интеллекта

до начала ее использования.

3. Собственники и владельцы имеют иные права и выполняют иные обязанности, установленные законами Республики Казахстан.

Статья 16. Права и обязанности пользователей

Пользователи вправе:

ознакомиться с пользовательским соглашением системы искусственного интеллекта; на защиту своих персональных данных и конфиденциальной информации, обрабатываемой системой искусственного интеллекта; осуществлять меры по защите своих прав на объекты прав интеллектуальной собственности, созданные с использованием систем искусственного интеллекта; получать от собственника или владельца системы искусственного интеллекта разъяснения о результатах ее деятельности, затрагивающей его права, свободы и законные интересы, в порядке, предусмотренном пользовательским соглашением и законодательством Республики Казахстан; запрашивать информацию о данных, на основании которых принято решение системой искусственного интеллекта, в объеме, предусмотренном пользовательским соглашением, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, требований

по обеспечению конфиденциальности информации и коммерческой тайны; отказаться от взаимодействия с системой искусственного интеллекта в случаях, когда обязательность такого взаимодействия не установлена законами Республики Казахстан.

Пользователи обязаны:

использовать системы искусственного интеллекта исключительно

в рамках предоставленных прав доступа; соблюдать установленные правила и меры безопасности

при использовании систем искусственного интеллекта.

3. Пользователи имеют иные права и выполняют иные обязанности, установленные законами Республики Казахстан.

Глава 4. СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Статья 17. Правовой режим систем искусственного интеллекта

1. Системы искусственного интеллекта в зависимости от степени воздействия на безопасность пользователей, общества и государства подразделяются на системы:

1) минимальной степени риска, нарушение или прекращение функционирования которых окажет минимальное влияние на их пользователей;

2) средней степени риска, нарушение или прекращение функционирования которых может привести к снижению эффективности и результативности деятельности пользователей и причинить моральный вред или нанести материальный ущерб;

3) высокой степени риска, нарушение или прекращение функционирования которых может привести к чрезвычайной ситуации социального и (или) техногенного характера и (или) значительным негативным последствиям для обороны, безопасности, международных отношений, экономики, отдельных сфер хозяйства, пользователей, инфраструктуры Республики Казахстан, жизнедеятельности физических лиц.

Отнесение систем искусственного интеллекта к минимальной, средней либо высокой степени риска осуществляется ее собственником и (или) владельцем в соответствии с правилами классификации объектов информатизации.

Системы искусственного интеллекта высокого риска, отнесенные к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также предназначенные для формирования государственных электронных информационных ресурсов, приравниваются

к государственным в части соблюдения требований по обеспечению информационной безопасности.

2. Системы искусственного интеллекта в зависимости от степени независимости в принятии решений и воздействия на пользователя подразделяются на системы:

1) низкой автономности, предназначенные для автоматизированной обработки данных и формирования рекомендаций, прогнозов или вариантов решений, однако окончательный выбор и действия которых всегда осуществляются человеком;

2) средней автономности, предназначенные для автономной обработки и принятия решений, при которых сохраняется возможность корректировки или отмены таких решений человеком;

3) высокой автономности, предназначенные для автономной обработки и принятия решений, при которых корректировка или отмена таких решений человеком полностью исключена либо технически невозможна.

Особенности создания и эксплуатации систем искусственного интеллекта высокой автономности устанавливаются законами Республики Казахстан.

3. На территории Республики Казахстан запрещаются создание и эксплуатация систем искусственного интеллекта, обладающих одной из следующих функциональных возможностей:

1) использование подсознательных, манипулятивных или иных методов, искажающих поведение физического лица и ограничивающих способность принимать осознанные решения или вынуждающих принимать решения, которые могут причинить вред или создать угрозу причинения вреда;

2) использование моральной и (или) физической уязвимости физического лица из-за возраста, инвалидности, социального положения и любых иных обстоятельств с целью причинения или создания угрозы причинения вреда лицу;

3) оценка и классификация физических лиц или группы лиц в течение определенного периода времени на основе их социального поведения или известных, предполагаемых или прогнозируемых личных характеристик, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

4) сбор и обработка персональных данных с нарушением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите;

5) классификация физических лиц на основе их биометрических данных для формирования выводов об их расе, политических взглядах, религиозной принадлежности, и по любым иным обстоятельствам (критериям) в целях использования для какой-либо дискриминации физического лица;

6) определение эмоций физического лица без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

7) создание и распространение запрещенных законами Республики Казахстан результатов деятельности систем искусственного интеллекта.

4. Системы искусственного интеллекта в зависимости от режима использования подразделяются на открытые, закрытые и локальные.

Открытые системы искусственного интеллекта – системы, архитектура и параметры которых доступны для свободного использования, модификации и распространения в соответствии с условиями пользовательского соглашения.

Закрытые системы искусственного интеллекта – системы, доступ

к архитектуре и параметрам которых ограничен их собственником или владельцем.

Закрытые системы используются в соответствии с условиями пользовательского соглашения и нормами законодательства Республики Казахстан.

Использование открытых систем искусственного интеллекта для обработки данных, доступ к которым ограничен законами Республики Казахстан, допускается только при условии соблюдения требований законодательства Республики Казахстан об информатизации.

Локальные системы искусственного интеллекта – системы, обучение и эксплуатация которых осуществляются в пределах информационно-коммуникационной инфраструктуры владельца (оператора) без подключения к сетям телекоммуникаций общего пользования.

Локальные системы искусственного интеллекта применяются для обработки данных, доступ к которым ограничен законами Республики Казахстан, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан не допускается возможность использования систем, имеющих подключение к сетям телекоммуникаций общего пользования.

Статья 18. Управление рисками систем искусственного интеллекта

Под управлением рисками систем искусственного интеллекта понимается непрерывный процесс, запланированный и выполняемый собственником и (или) владельцем на протяжении всего жизненного цикла системы искусственного интеллекта, включающий:

выявление и анализ известных и прогнозируемых рисков системы искусственного интеллекта при использовании в соответствии с ее предполагаемым назначением; оценку рисков системы искусственного интеллекта, осуществляемую в соответствии с ее предполагаемым назначением и в условиях предсказуемого нецелевого использования;

принятие соответствующих и целенаправленных мер по управлению рисками, предназначенных для предупреждения и устранения выявленных рисков; регулярное, не реже одного раза в год, обновление рисков.

2. В случае выявления рисков возникновения обстоятельств, указанных в пункте 3 статьи 17 настоящего Закона, собственники и владельцы систем искусственного интеллекта должны принять незамедлительные меры, направленные на предотвращение и минимизацию ущерба, а также защиту прав, свобод и законных интересов физических лиц, общества, в том числе путем приостановки или полного прекращения эксплуатации такой системы искусственного интеллекта.

Статья 19. Перечни доверенных систем искусственного

интеллекта высокой степени риска

1. Перечни доверенных систем искусственного интеллекта высокой степени риска формируются отраслевыми государственными органами в целях обеспечения доверия и распространения лучших практик применения систем искусственного интеллекта в соответствующей отрасли (сфере) и на постоянной основе публикуются на интернет-ресурсах государственных органов в порядке, определяемом уполномоченным органом.

2. Собственники и (или) владельцы систем искусственного интеллекта, претендующие на включение своих систем в перечень доверенных, осуществляют аудит систем искусственного интеллекта.

Статья 20. Аудит систем искусственного интеллекта

1. Аудит систем искусственного интеллекта проводится в соответствии с правилами проведения аудита информационных систем.

2. При проведении аудита систем искусственного интеллекта дополнительно подлежат оценке:

1) качество и правомерность использования библиотек данных, применяемых для обучения моделей искусственного интеллекта;

2) наличие запрещенных функциональных возможностей систем искусственного интеллекта в соответствии с настоящим Законом.

Статья 21. Обеспечение прозрачности использования

систем искусственного интеллекта

Пользователи должны быть проинформированы о том, что товары, работы и услуги произведены или оказываются с использованием систем искусственного интеллекта.

2. Распространение синтетических результатов деятельности систем искусственного интеллекта допускается только при условии их маркировки в машиночитаемой форме и сопровождения визуальной либо иной формой предупреждения, обеспечивающей возможность восприятия пользователем без применения методов, затрудняющих такое восприятие.

3. Ответственность за информирование пользователей о синтетических результатах деятельности систем искусственного интеллекта возлагается на собственников или владельцев таких систем.

4. Требования к принятию решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных устанавливаются законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

5. Обязанность по обеспечению соответствия результатов деятельности систем искусственного интеллекта требованиям законодательства Республики Казахстан возлагается на собственников и (или) владельцев систем искусственного интеллекта.

Статья 22. Машиночитаемые формы в сфере искусственного интеллекта

1. В целях обеспечения прозрачности и подотчетности в сфере искусственного интеллекта применяются машиночитаемые формы, позволяющие автоматизированным способом фиксировать и распознавать информацию.

2. Машиночитаемые формы должны обеспечивать однозначное и автоматическое распознавание соответствующих условий системами искусственного интеллекта и иными средствами обработки данных.

3. Порядок разработки, применения и распространения машиночитаемых форм определяется уполномоченным органом.

Статья 23. Авторское право

1. Произведения, созданные с использованием систем искусственного интеллекта, охраняются авторским правом только в случае наличия творческого вклада человека в их создание.

2. Текстовые запросы, направляемые в системы искусственного интеллекта, являющиеся результатом интеллектуальной творческой деятельности человека, признаются объектами авторского права в соответствии с законодательством Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах.

3. Использование произведений для обучения моделей искусственного интеллекта не относится к случаям свободного использования произведений в образовательных или научных целях, предусмотренным законодательством Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах.

4. Использование произведений для обучения моделей искусственного интеллекта не предполагает их использования в формах, относящихся

к личным неимущественным и имущественным (исключительным) правам автора, включая воспроизведение, распространение, переработку, публичный показ, исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения и иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах.

5. Использование произведений для обучения моделей искусственного интеллекта допускается только при отсутствии запрета со стороны автора или правообладателя, выраженного в машиночитаемой форме.

Статья 24. Возмещение вреда, причиненного

системами искусственного интеллекта

Возмещение вреда, причиненного системами искусственного интеллекта, осуществляется в порядке, определенном Гражданским кодексом Республики Казахстан. Страхование ответственности за вред, причиненный системами искусственного интеллекта, и рисков, связанных с использованием систем искусственного интеллекта, осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.

Глава 5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

И БИБЛИОТЕКИ ДАННЫХ

Статья 25. Национальная платформа искусственного интеллекта

1. Национальная платформа искусственного интеллекта обеспечивает контролируемую среду для разработки, обучения, опытной эксплуатации платформенных программных продуктов, моделей искусственного интеллекта в течение ограниченного периода времени.

2. Порядок взаимодействия оператора национальной платформы искусственного интеллекта с физическими и юридическими лицами в рамках оказания услуг на национальной платформе искусственного интеллекта для разработки, размещения платформенных программных продуктов, моделей искусственного интеллекта на национальной платформе искусственного интеллекта определяется уполномоченным органом.

Статья 26. Вычислительные ресурсы оператора

национальной платформы

искусственного интеллекта

1. Предоставление доступа к вычислительным ресурсам осуществляется оператором национальной платформы искусственного интеллекта в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом.

2. Уполномоченный орган определяет категории лиц для получения доступа к вычислительным ресурсам в приоритетном порядке.

3. Предоставление доступа к вычислительным ресурсам осуществляется с учетом перечня приоритетных секторов экономики для внедрения искусственного интеллекта.

Статья 27. Библиотеки данных

Собственники и владельцы библиотек данных вправе:

свободно создавать, использовать и распространять библиотеки данных с соблюдением запретов и ограничений, установленных законами Республики Казахстан;

контролировать использование своих библиотек данных для обучения моделей искусственного интеллекта в пределах заявленных целей, включая соблюдение условий и ограничений их использования;

получать информацию о принципах работы моделей искусственного интеллекта, обучаемых на представленных ими библиотеках данных, в части, необходимой для подтверждения соблюдения условий использования.

Собственники и владельцы библиотек данных обязаны:

обеспечивать качество и актуальность представляемых библиотек данных;

определять и доводить до пользователя условия и порядок доступа

к библиотекам данных;

соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, в том числе о персональных данных и их защите, об авторском праве и смежных правах.

Обучение моделей искусственного интеллекта осуществляется на основе библиотек данных, представленных собственниками или владельцами данных в рамках заранее определенных и законных целей. Создание и представление библиотек данных собственниками

и владельцами данных осуществляются в соответствии с требованиями

по управлению данными.

Сведения об изготовителе библиотеки данных подлежат обязательному указанию в машиночитаемой форме при создании библиотеки данных и при ее передаче независимо от последующего перехода прав собственности или владения.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 28. Меры государственной поддержки

1. Меры государственной поддержки развития искусственного интеллекта осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об информатизации и иным законодательством Республики Казахстан.

2. Государственная поддержка осуществляется уполномоченным органом, государственными органами, национальными институтами

развития и иными организациями в пределах их компетенции с учетом перечня приоритетных секторов экономики для внедрения искусственного интеллекта.

Статья 29. Международное сотрудничество в сфере

искусственного интеллекта

Международное сотрудничество Республики Казахстан

в сфере искусственного интеллекта осуществляется в соответствии

с международными договорами и законодательством Республики Казахстан. Государственные органы по согласованию с уполномоченным органом осуществляют взаимодействие в сфере искусственного интеллекта

с государственными органами иностранных государств, международными организациями и иностранными юридическими лицами.

Статья 30. Ответственность за нарушение

законодательства Республики Казахстан

в сфере искусственного интеллекта

Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере искусственного интеллекта влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 17 ноября 2025 года

№ 230-VІIІ ЗРК