Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) в части второй статьи 62 слова «законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании,» заменить словами «в области пенсионного обеспечения, обязательного социального страхования, законодательства Республики Казахстан»;

2) в статье 64:

в части первой цифры «73, 73-1, 73-2» заменить словами «73-1 (частью первой), 73-2 (частью первой)»;

часть 1-1:

после цифр «73-1» дополнить словами «(частью 1-1)»;

после цифр «73-2» дополнить словами «(частью 1-1)»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Положения настоящей части не распространяются на лиц, освобожденных в течение года от административной ответственности

в связи с примирением сторон по статье 73, части 1-1 статьи 73-1 и

части 1-1 статьи 73-2 настоящего Кодекса.»;

3) в статье 73:

в части первой слова «срок до пяти» заменить словом «пять»;

в части второй слова «срок до десяти» заменить словом «десять»;

4) в статье 73-1:

в части 1-1 слова «срок до пятнадцати» заменить словом «пятнадцать»;

в части второй слова «срок до двадцати» заменить словами

«двадцать пять»;

5) в статье 73-2:

в части 1-1 слова «срок до десяти» заменить словом «десять»;

в части второй слова «срок до пятнадцати» заменить словом

«двадцать»;

6) в заголовке и части первой статьи 84 слова «о специальных социальных услугах» заменить словами «в области специальных

социальных услуг»;

7) в заголовке, частях первой, пятой, шестой, восьмой и десятой

статьи 91 слова «о пенсионном обеспечении» заменить словами

«в области пенсионного обеспечения»;

8) в заголовке и по всему тексту статьи 92 слова

«об обязательном социальном страховании» заменить словами

«в области обязательного социального страхования»;

9) в заголовке и части первой статьи 98 слова

«о занятости» заменить словами «в области занятости»;

10) статью 461 изложить в следующей редакции:

«Статья 461. Нарушение защитного предписания

1. Нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел, –

влечет административный арест на десять суток.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицами, к которым административный арест в соответствии

с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, –

влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.»;

11) в статье 669:

в части второй слова «штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до семи» заменить

словами «административный арест на десять»;

в части третьей слова «срок до десяти» заменить словом «двадцать»;

в части четвертой слова «частью третьей» заменить словами

«частями второй и третьей»;

12) в части третьей статьи 826-2 слова «о пенсионном обеспечении и

об обязательном социальном страховании» заменить словами

«в области пенсионного обеспечения и обязательного социального страхования»;

13) в части второй статьи 829-4 слова «о пенсионном обеспечении и обязательном социальном страховании» заменить словами

«в области пенсионного обеспечения и обязательного социального страхования».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2023 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 20 апреля 2023 года

№ 227-VII ЗРК