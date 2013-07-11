Закон Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав на жилище детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителейЗакон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьмиЗакон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергииЗакон Республики КазахстанО Национальной палате предпринимателей Республики КазахстанЗакон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Национальной палаты предпринимателей Республики КазахстанЗакон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новых видов государственно-частного партнерства и расширения сфер их примененияЗакон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта
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