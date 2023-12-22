Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года:

часть третью пункта 1 статьи 106 изложить в следующей редакции:

«Члены (участники) общественных объединений не имеют прав на переданное ими этим объединениям имущество, в том числе на членские взносы, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о саморегулировании. Они не отвечают по обязательствам общественных объединений, в которых участвуют в качестве членов (участников), а указанные объединения не отвечают по обязательствам своих членов (участников), если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о саморегулировании.».

2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

1) пункт 5 статьи 830 дополнить подпунктом 4-6) следующего содержания:

«4-6) Государственной корпорации «Правительство для граждан» в целях, предусмотренных статьей 23-2 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»;»;

2) в статье 935:

пункт 2 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Вина потерпевшего не учитывается при возмещении:

дополнительных расходов (статья 937 нас­тоящего Кодекса);

заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (статья 938 настоящего Кодекса);

вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти гражданина (статья 940 настоящего Кодекса);

расходов на погребение (статья 946 настоящего Кодекса).»;

3) в статье 938:

предложение второе части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Не учитываются выплаты единовременного характера (компенсации за неиспользованный отпуск, выходное пособие при увольнении и другие) и другие выплаты, определенные законодательными актами Республики Казахстан.»;

в части второй пункта 3 слова «по его желанию» исключить;

4) в статье 945:

в пункте 2 слова «по правилам, установленным законодательными или иными нормативными правовыми актами» заменить словами «в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан»;

в пункте 3 слова «законодательными актами» заменить словами «законодательством Республики Казахстан».

3. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) статью 15 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) утверждает методику определения минимального размера месячной заработной платы.»;

2) статью 17 дополнить подпунктами 4-1), 4-2) и 4-3) следующего содержания:

«4-1) осуществляет контроль за заключением работодателем договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

4-2) осуществляет контроль за исполнением работодателем обязательств, предусмотренных статьей 122 настоящего Кодекса;

4-3) регистрирует и ведет учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду;»;

3) пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 30) следующего содержания:

«30) заключить договор предпенсионного аннуитетного страхования в соответствии со статьей 23-1 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».»;

4) в статье 104:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Минимальный размер месячной заработной платы рассчитывается на основании методики определения минимального размера месячной заработной платы.

Проект методики определения минимального размера месячной заработной платы подлежит рассмотрению на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.»;

дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

«1-1. Минимальный размер месячной заработной платы не должен быть ниже величины прожиточного минимума, включать в себя доплаты и надбавки, компенсационные и социальные выплаты, премии и другие стимулирующие выплаты и должен осуществляться пропорционально отработанному времени.

1-2. Минимальный размер месячной заработной платы устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

5) дополнить статьей 127-3 следующего содержания:

«Статья 127-3. Гарантии для работников, занятых на работах с вредными условиями труда

1. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, при достижении пятидесятипятилетнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее восьмидесяти четырех месяцев при условии прекращения ими трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, осуществляется профессиональная выплата за счет средств работодателя.

2. Право на профессиональную выплату за счет средств работодателя возникает со дня обращения.

Днем обращения за осуществлением профессиональной выплаты за счет средств работодателя считается день регистрации заявления о прекращении работником трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или переводе на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, или получения его согласия на осуществление профессиональной выплаты за счет средств работодателя через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».

3. Профессиональная выплата за счет средств работодателя осуществляется до достижения получателем такой выплаты пенсионного возраста, установленного статьей 207 Социального кодекса Республики Казахстан.

4. Размер профессиональной выплаты за счет средств работодателя ежемесячно составляет одну величину прожиточного минимума, установленную на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете.

Профессиональная выплата за счет средств работодателя осуществляется с учетом изменения величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

5. Организация и осуществление профессиональной выплаты за счет средств работодателя производятся через Государственную корпорацию «Правительство для граждан». В случае смерти получателя профессиональная выплата за счет средств работодателя осуществляется по месяц смерти включительно, а в случае выезда получателя профессиональной выплаты за счет средств работодателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан – по месяц выезда включительно.

Оплата услуг Государственной корпорации «Правительство для граждан» за организацию и осуществление профессиональной выплаты за счет средств работодателя производится за счет средств уполномоченного государственного органа по труду.

6. Порядок осуществления, приостановления, возобновления и прекращения профессиональной выплаты за счет средств работодателя определяется уполномоченным государственным органом по труду.»;

6) подпункт 14) пункта 2 статьи 182 дополнить словами «и направлять в уполномоченный государственный орган по труду сведения о заключении договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду»;

7) пункт 6 статьи 190 дополнить словами «и направить его в электронном формате в уполномоченный государственный орган по труду в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду».

4. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) специальная социальная выплата – денежные выплаты, осуществляемые лицам, занятым на работах с вредными условиями труда;»;

2) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда;»;

3) абзац десятый подпункта 1) статьи 16 изложить в следующей редакции:

«развитию механизмов оказания проактивных и электронных государственных услуг участникам пенсионной системы, системы обязательного социального страхования и социального обеспечения, активных мер содействия занятости и получателям социальной помощи, оказываемой местными исполнительными органами, получателям специального профессионального государственного пособия, страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования, профессиональной выплаты за счет средств работодателя;»;

4) в статье 17:

подпункт 1) пункта 1 дополнить словами «, перечисление, приостановление, возобновление и прекращение выплаты специального профессионального государственного пособия, перечисление или возврат страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования, профессиональной выплаты за счет средств работодателя»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Государственная корпорация взаимодействует и осуществляет обмен информацией со страховыми организациями по вопросам учета и перевода страховых выплат по договорам предпенсионного аннуитетного страхования.»;

в подпункте 5) пункта 4 слова «и социальных выплат» заменить словами «, социальных выплат, профессиональной выплаты за счет средств работодателя, страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования»;

5) дополнить главой 14-1 следующего содержания:

«Глава 14-1. Социальная защита лиц, занятых на работах с вредными условиями труда

Статья 195-1. Право на социальную защиту лиц, занятых на работах с вредными условиями труда

1. Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, занятые на работах с вредными условиями труда, при достижении пятидесятипятилетнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее восьмидесяти четырех месяцев имеют право на специальную социальную выплату, состоящую из:

1) специального профессионального государственного пособия;

2) страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования;

3) профессиональной выплаты за счет средств работодателя;

4) пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда.

Право на выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, возникает при условии прекращения работником трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов.

2. Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, не занятые на работах с вредными условиями труда, при достижении пятидесятипятилетнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее восьмидесяти четырех месяцев имеют право на:

1) специальное профессиональное государственное пособие;

2) пенсионную выплату, сформированную за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда.

3. Права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, реализуются в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом, за исключением:

страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования, которая осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»;

профессиональной выплаты за счет средств работодателя, которая осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Статья 195-2. Порядок назначения и осуществления специального профессионального государственного пособия

1. Специальное профессиональное государственное пособие назначается со дня обращения.

Днем обращения за назначением специального профессионального государственного пособия считается день регистрации заявления и необходимых документов или день получения согласия заявителя на назначение специального профессионального государственного пособия через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О государственных услугах».

2. Выплата специального профессионального государственного пособия осуществляется за текущий месяц. В случае смерти получателя специальное профессиональное государственное пособие осуществляется по месяц смерти включительно, а в случае выезда получателя специального профессионального государственного пособия на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан – по месяц выезда включительно.

3. Специальное профессиональное государственное пособие осуществляется за счет бюджетных средств.

4. Назначенные, но не востребованные получателем специального профессионального государственного пособия суммы выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года до дня обращения за их получением.

5. Порядок назначения, осуществления, приостановления, возобновления и прекращения выплаты специального профессионального государственного пособия определяется уполномоченным государственным органом.

Статья 195-3. Размер специального профессионального государственного пособия

Размер специального профессионального государственного пособия ежемесячно составляет 2,0 величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Выплата специального профессионального государственного пособия осуществляется с учетом изменения величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Статья 195-4. Отказ в приеме заявления и назначении специального профессионального государственного пособия

1. Основаниями для отказа в приеме заявления на назначение специального профессионального государственного пособия являются:

1) получение из информационной системы уполномоченного государственного органа сведений, подтверждающих факт подачи заявления, назначения, осуществления выплаты специального профессионального государственного пособия или согласия через проактивную услугу на его назначение в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О государственных услугах»;

2) несоответствие сведений по документу, удостоверяющему личность (кроме его замены согласно законодательству Республики Казахстан, подтверждающейся сведениями из государственных информационных систем), с документами, необходимыми для назначения специального профессионального государственного пособия;

3) отсутствие права на назначение специального профессионального государственного пособия;

4) отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для назначения специального профессионального государственного пособия.

2. Основанием для отказа в назначении специального профессионального государственного пособия является несоответствие условиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 195-1 настоящего Кодекса.

Статья 195-5. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты специального профессионального государственного пособия

1. Выплата специального профессионального государственного пособия приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяца по банковскому счету получателя специального профессионального государственного пособия. При этом выплата специального профессионального государственного пособия возобновляется со дня приостановления;

2) выезде получателя специального профессионального государственного пособия на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан. При этом выплата специального профессионального государственного пособия возобновляется с даты прибытия на постоянное проживание на территорию Республики Казахстан, но не ранее даты приостановления;

3) истечении срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства. При этом выплата специального профессионального государственного пособия возобновляется со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Казахстан, но не ранее даты приостановления;

4) наличии подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или вступившего в законную силу решения суда о признании лица безвестно отсутствующим в отношении получателя специального профессионального государственного пособия. При этом выплата специального профессионального государственного пособия возобновляется с даты прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или вступления в законную силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица безвестно отсутствующим, но не ранее даты приостановления;

5) прекращении получателем специального профессионального государственного пособия гражданства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан». При этом выплата специального профессионального государственного пособия возобновляется со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Казахстан.

2. Выплата специального профессионального государственного пособия возобновляется по заявлению на основании документов и (или) сведений, полученных в том числе из информационных систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление выплаты специального профессионального государственного пособия.

3. Выплата специального профессионального государственного пособия прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления:

1) сведений о смерти получателя специального профессионального государственного пособия, в том числе из информационных систем;

2) заявления получателя специального профессионального государственного пособия о прекращении выплаты специального профессионального государственного пособия с представлением документа, подтверждающего снятие его с регистрации в органах внутренних дел;

3) сведений о выявлении факта прекращения гражданства Республики Казахстан;

4) сведений о выявлении факта уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в пользу получателя специального профессионального государственного пособия.

Выплата специального профессионального государственного пособия осуществляется до достижения получателем такой выплаты пенсионного возраста, установленного статьей 207 настоящего Кодекса.»;

6) статью 220 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Лица при достижении пятидесятипятилетнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее восьмидесяти четырех месяцев, при условии прекращения ими трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, имеют право на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;

7) пункт 1 статьи 221 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) при наступлении условий, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 195-1 настоящего Кодекса;»;

8) в пункте 3 статьи 224 слова «в пункте 4 статьи 220» заменить словами «в пунктах 1-1 и 4 статьи 220».

5. В Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года «Об общественных объединениях»:

1) в статье 7:

в частях второй и третьей слова «областей Республики Казахстан» заменить словами «областей, городов республиканского значения и столицы»;

в части четвертой слова «области Республики Казахстан» заменить словами «области, города республиканского значения и столицы»;

2) в части первой статьи 10 слова «не менее десяти человек» заменить словами «не менее трех человек»;

3) часть третью статьи 21 изложить в следующей редакции:

«Члены (участники) общественных объединений не имеют прав на переданное ими этим объединениям имущество, в том числе на членские взносы, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о саморегулировании. Они не отвечают по обязательствам общественных объединений, в которых участвуют в качестве членов (участников), а указанные объединения не отвечают по обязательствам своих членов (участников), если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о саморегулировании.».

6. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»:

1) пункт 2 статьи 11 исключить;

2) пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«2. Создание некоммерческой организации (за исключением общественных и религиозных объединений) путем ее образования осуществляется по решению учредителей (учредителя).

Создание общественных и религиозных объединений осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.».

7. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»:

1) в статье 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация) – юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации работы по приему заявлений и выдаче их результатов услугополучателю

по принципу «одного окна», обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме;»;

дополнить подпунктами 1-1), 1-2), 1-3), 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«1-1) превентивные меры – меры предупредительного характера, направленные на создание и улучшение безопасных условий труда;

1-2) договор аннуитетного страхования (далее – договор аннуитета) – договор страхования, согласно которому страховщик обязан осуществлять страховую выплату в виде периодических платежей в пользу выгодоприобретателя в течение установленного договором срока;

1-3) организация по формированию и ведению базы данных – некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, сто процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляющая деятельность по формированию и ведению единой базы данных по страхованию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;»;

«2-1) договор предпенсионного аннуитетного страхования (далее – договор предпенсионного аннуитета) – договор страхования, который заключается в пользу работника, занятого на работах с вредными условиями труда, при возникновении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 195-1 Социального кодекса Республики Казахстан, по которому страховщик обязан ежемесячно осуществлять страховую выплату в пользу получателя страховой выплаты;

2-2) страховая выплата по договору предпенсионного аннуитета – страховая выплата работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, при наступлении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 195-1 Социального кодекса Республики Казахстан;»;

подпункт 8) дополнить словами «, а также при возникновении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 195-1 Социального кодекса Республики Казахстан»;

подпункт 8-1) изложить в следующей редакции:

«8-1) единая база данных по страхованию (далее – база данных) – совокупность информации (в том числе в электронной форме) о страховщике, страхователе, застрахованном и выгодоприобретателе;»;

дополнить подпунктом 8-2) следующего содержания:

«8-2) страховой омбудсман – независимое в своей деятельности физическое лицо, осуществляющее урегулирование разногласий между участниками страхового рынка в соответствии с Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;»;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить словами «, а также при возникновении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 195-1 Социального кодекса Республики Казахстан»;

3) статью 6-2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Организация по формированию и ведению базы данных осуществляет взаимодействие и обмен данными по договорам обязательного страхования работника от несчастных случаев с уполномоченным органом посредством интеграции информационных систем.»;

4) в статье 8:

пункт 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) на возмещение затрат на проведение превентивных мер и (или) реабилитационных мер в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

в пункте 2:

подпункт 1) дополнить словами «в соответствии с типовым договором обязательного страхования работника от несчастных случаев, утвержденным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций»;

дополнить подпунктами 15-1) и 17) следующего содержания:

«15-1) заключить договор предпенсионного аннуитета в пользу работника, занятого на работах с вредными условиями труда, в соответствии со статьей 23-1 настоящего Закона и внести сведения в информационную систему по охране труда и безопасности;»;

«17) в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора предпенсионного аннуитета представить его копию выгодоприобретателю, в пользу которого заключен договор предпенсионного аннуитета.»;

5) в статье 9:

подпункт 5) пункта 1 дополнить словами «, Социальным кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом»;

в пункте 2:

часть первую дополнить подпунктами 3-2), 10), 11) и 12) следующего содержания:

«3-2) при возникновении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 195-1 Социального кодекса Республики Казахстан, осуществлять ежемесячно страховые выплаты по договору предпенсионного аннуитета в соответствии с заключенным договором предпенсионного аннуитета и настоящим Законом;»;

«10) возместить страхователю затраты на проведение превентивных мер в размере не более шести процентов от страховой премии, рассчитанной на дату окончания срока действия договора страхования;

11) возместить страхователю и (или) выгодоприобретателю понесенные затраты на проведение реабилитационных мер в размере не более шести процентов от страховой премии, рассчитанной на дату окончания срока действия договора страхования;

12) возместить выгодоприобретателю расходы на санаторно-курортное лечение в размере, не превышающем стократного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Страховщик, имеющий лицензию на право осуществления страховой деятельности в отрасли «страхование жизни» по классу аннуитетное страхование, обязан заключить договор предпенсионного аннуитета в пользу работника, имеющего право на получение страховых выплат по договору предпенсионного аннуитета, в соответствии со статьей 23-1 настоящего Закона.»;

6) в статье 10:

в подпункте 2) слова «копию договора аннуитета, заключенного» заменить словами «копии договоров аннуитета и предпенсионного аннуитета, заключенных»;

подпункт 7) после слов «страховому омбудсману» дополнить словами «, в местный орган по инспекции труда, уполномоченный орган»;

дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) на возмещение затрат на проведение реабилитационных мер и расходов на санаторно-курортное лечение в соответствии с пунктом 2-1 статьи 19 настоящего Закона в размере, не превышающем стократного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

7) пункт 2 статьи 16 после слова «погребение,» дополнить словами «затрат на проведение превентивных и реабилитационных мер,»;

8) в статье 17-1:

в предложении первом пункта 2 слова «пяти лет» заменить словами «трех лет»;

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

«2-1. В случае отсутствия страховых случаев в течение последних трех лет, предшествующих дате заключения договора обязательного страхования работника от несчастных случаев, страховщик вправе снизить не более чем на 10 процентов размер страховой премии по договору обязательного страхования работника от несчастных случаев, определенный

в соответствии со статьей 17 настоящего Закона.»;

9) в статье 19:

часть первую пункта 2 после слов «утраты профессиональной трудоспособности,» дополнить словами «за исключением расходов на оплату одного санаторно-курортного лечения согласно пункту 2-1 настоящей статьи,»;

дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«2-1. После первично установленной степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавший работник имеет право на получение возмещения понесенных расходов на оплату одного санаторно-курортного лечения вне зависимости от индивидуальной программы реабилитации пострадавшего работника.

Возмещение понесенных расходов осуществляется до стократного размера месячного расчетного показателя, установленного

на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, на основании документов, подтверждающих эти расходы.

2-2. Работники, которым степень утраты профессиональной трудоспособности в размере от тридцати до ста процентов включительно первично установлена до 10 мая 2015 года и продлена (переосвидетельствована) без срока освидетельствования в период с 10 мая 2015 года до 1 января 2024 года, вправе получать страховые выплаты в течение срока, равного сроку продления (переосвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности работника.

Страховые выплаты, указанные в настоящем пункте, назначаются со дня обращения страхователя (выгодоприобретателя) с представлением документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона.»;

в пункте 3 слова «в размере ста месячных расчетных показателей» заменить словами «в стократном размере месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случае, если размер страховой выплаты (страховых выплат) и (или) расходов на погребение, предусмотренных настоящей статьей, превышает размер страховой суммы, установленной договором обязательного страхования работника от несчастных случаев, разница уплачивается страховщику за счет страхователя.

В случае если затраты на проведение превентивных мер с учетом суммы (сумм) страховой выплаты (страховых выплат) и расходов на погребение, затрат на проведение реабилитационных мер, санаторно-курортное лечение, превышают размер страховой суммы, установленной договором обязательного страхования работника от несчастных случаев,

то затраты на проведение превентивных мер не осуществляются.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Возмещение страхователю фактически понесенных им затрат на проведение превентивных мер осуществляется страховщиком в размере не более шести процентов от страховой премии в порядке, определенном уполномоченным органом, при условии оплаты страховой премии в полном объеме и только по окончанию срока действия договора страхования.»;

10) дополнить статьями 23-1 и 23-2 следующего содержания:

«Статья 23-1. Заключение договора предпенсионного аннуитета

1. При наличии заявления работника на получение страховых выплат

по договору предпенсионного аннуитета и условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 195-1 Социального кодекса Республики Казахстан, страхователь обязан заключить договор предпенсионного аннуитета в пользу выгодоприобретателя со страховщиком, заключившим договор обязательного страхования работника от несчастных случаев, в период действия которого наступило событие, влекущее осуществление страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета.

2. Договор предпенсионного аннуитета заключается не позднее семи рабочих дней со дня представления страхователем уведомления через информационную систему уполномоченного органа на осуществление страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета.

3. Страховые выплаты по договору предпенсионного аннуитета осуществляются за счет договора обязательного страхования от несчастных случаев, по которому страховая премия определена на основе страхового тарифа, предусмотренного пунктом 2 статьи 17 настоящего Закона.

4. Расчет страховой премии по договору предпенсионного аннуитета осуществляется в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

5. Требования к договору предпенсионного аннуитета и допустимый уровень расходов страховщика на ведение дела по заключаемым договорам предпенсионного аннуитета устанавливаются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 23-2. Организация осуществления страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета

1. Право на страховую выплату по договору предпенсионного аннуитета имеет работник при возникновении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 195-1 Социального кодекса Республики Казахстан.

2. Страховая выплата по договору предпенсионного аннуитета осуществляется со дня обращения.

Днем обращения за осуществлением страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета считается день регистрации заявления и необходимых документов или день получения согласия на осуществление страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О государственных услугах».

3. Размер страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета ежемесячно составляет одну величину прожиточного минимума, установленную на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Страховая выплата по договору предпенсионного аннуитета осуществляется с учетом изменения величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

4. Страховая выплата по договору предпенсионного аннуитета осуществляется до достижения ее получателем пенсионного возраста, установленного статьей 207 Социального кодекса Республики Казахстан.

5. Организация и осуществление страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета производятся через Государственную корпорацию.

6. Оплата услуг Государственной корпорации за организацию и осуществление страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета производится за счет средств уполномоченного органа.

7. Порядок осуществления, приостановления, возобновления и прекращения страховых выплат по договору предпенсионного аннуитета определяется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с уполномоченным органом.».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 2, 3, 4 и 7 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года.

2. Для реализации норм по осуществлению страховых выплат по договорам предпенсионного аннуитетного страхования

лицам, соответствующим условиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 195-1 Социального кодекса Республики Казахстан,

в рамках договоров обязательного страхования работника от несчастных случаев, действующих на 1 января

2024 года, стороны обязаны внести изменения в условия таких договоров посредством заключения дополнительного соглашения к ним.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 21 декабря 2023 года

№ 49-VІIІ ЗРК