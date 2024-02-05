Закон Республики Казахстан Законы 5 февраля 2024 г. 11:00 1 О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций, совершенное в Астане 12 октября 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 2 февраля 2024 года № 58-VІIІ ЗРК