Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан

В связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан, руководствуясь принципом гуманизма, принят настоящий Закон.

Статья 1. Понятие, исполь­зуемое в настоящем Законе

В целях настоящего Закона к социально уязвимым лицам относятся:

1) ветераны и другие лица, на которых распространяется действие Закона Республики Казахстан «О ветеранах»;

2) лица, не достигшие восем­надцатилетнего возраста на момент совершения уголовного правонарушения;

3) женщины, которым исполнилось пятьдесят лет и старше, мужчины, которым исполнилось шестьдесят лет и старше на день введения в действие настоящего Закона;

4) женщины, беременные на день введения в действие настоящего Закона;

5) женщины, не лишенные родительских прав и имеющие ребенка (детей), в том числе усыновленного (удочеренного) либо взятого под опеку и (или) попечительство, не достигшего восемнадцатилетнего возраста на день введения в действие настоящего Закона, либо имевшие на момент совершения уголовного правонарушения и осуждения на иждивении ребенка (детей) с инвалидностью и (или) лицо (лиц) с инвалидностью с детства независимо от его (их) возраста;

6) мужчины, не лишенные родительских прав и являю­щиеся на день введения в действие настоящего Закона единственным родителем несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей), в том числе усыновленного (удочеренного), либо имевшие на момент совершения уголовного правонарушения и осуждения на иждивении ребенка (детей) с инвалидностью и (или) лицо (лиц) с инвалидностью с детства независимо от его (их) возраста;

7) лица с инвалидностью первой или второй группы, признанные таковыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, до вве­дения в действие настоящего Закона.

Статья 2. Освобождение от уголовной ответственности или основного наказания

1. От уголовной ответственности или основного наказания освобождаются:

1) лица, совершившие уголовные проступки и (или) преступления небольшой тяжести;

2) лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск;

3) социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

2. От основного наказания освобождаются осужденные за совершение преступлений средней тяжести, не имеющие отрицательной степени поведения, которым в период исполнения акта амнистии, установленный пунктом 4 статьи 5 настоящего Закона, осталось отбывать наказание не более одного года.

3. Находящиеся в производстве дела об уголовных правонарушениях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат прекращению органом, ведущим уголовный процесс, с освобождением лиц от уголовной ответственности.

4. По находящимся в производстве судов делам об уголовных проступках, преступлениях небольшой или средней тяжести, за совершение которых предусматривается обязательное назначение дополнительного наказания, лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, освобождаются судом от основного наказания.

5. Осужденные, подпадающие под действие пункта 1 настоящей статьи, подлежат освобождению от дальнейшего отбывания только основного наказания.

Статья 3. Сокращение сроков или размеров основного наказания

1. Лицам, совершившим преступления средней тяжести,

не подпадающим под действие подпунктов 2) и 3) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, срок или размер неотбытой или неисполненной части основного наказания сокращается на одну вторую часть.

2. Сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания социально уязвимым лицам, которые отбывают наказание или еще его не исполнили, сокращаются:

1) по тяжким преступлениям – на одну третью часть;

2) по особо тяжким преступлениям – на одну четвертую часть.

3. Сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания лицам, за исключением социально уязвимых лиц, которые отбывают наказание или еще его не исполнили, в случае полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований либо при их отсутствии сокращаются:

1) по тяжким преступлениям – на одну третью часть;

2) по особо тяжким преступлениям – на одну четвертую часть.

4. Сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания лицам, не подпадающим под действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи, сокращаются:

1) по тяжким преступлениям – на одну пятую часть;

2) по особо тяжким преступлениям – на одну шестую часть.

5. Сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания лицам, осужденным за присвоение или растрату вверенного

чужого имущества в особо крупном размере или мошенничество в особо крупном размере, при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований сокращаются на одну пятую часть.

6. Лицам, осужденным за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, не имеющим отрицательной степени поведения, которым

в период исполнения акта амнистии, установленный пунктом 4 статьи 5 настоящего Закона, осталось отбывать наказание не более одного года, сокращается размер неотбытой части основного наказания.

Статья 4. Лица, в отношении которых не применяется амнистия

Действие настоящего Закона не распространяется на лиц:

1) совершивших коррупционные преступления;

2) совершивших террористические преступления;

3) совершивших экстремистские преступления либо преступления, содержащие признаки экстремизма;

4) совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;

5) совершивших пытки;

6) наказание которым назначено при рецидиве или опасном рецидиве преступлений;

7) которым назначено пожизненное лишение свободы;

8) совершивших преступления в составе преступной группы, организованной группы, преступной организации, преступного сообщества, транснациональной организованной группы, транснациональной

преступной организации, транснационального преступного сообщества, террористической группы, экстремистской группы, банды или незаконного военизированного формирования;

9) в отношении которых наказание исполнено и отбывших наказание;

10) совершивших уголовные правонарушения, при совокупности которых одно из них не подпадает под действие настоящего Закона;

11) совершивших уголовные правонарушения, входящие

в совокупность приговоров, один из которых не подпадает под действие настоящего Закона;

12) совершивших умышленные преступления во время отбывания наказания;

13) осужденных за преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Казахской ССР от 22 июля 1959 года (с изменениями и дополнениями, внесенными после 22 июля 1959 года до 1 января 1998 года), – умышленное убийство (статья 88);

14) совершивших или осужденных за следующие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (с изменениями и дополнениями, внесенными после 16 июля

1997 года до 1 января 2015 года): убийство (статья 96); убийство, совершенное в состоянии аффекта (часть вторая статьи 98); причинение смерти

по неосторожности (часть вторая статьи 101); доведение до самоубийства (статья 102); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 103); умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 104); истязание (часть вторая статьи 107); принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека (части вторая и третья статьи 113); заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ⁄СПИД) (часть третья статьи 116); незаконное производство аборта (часть четвертая статьи 117); изнасилование (статья 120); насильственные действия сексуального характера (статья 121); половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (статья 122), за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним; понуждение

к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям

сексуального характера (статья 123), если такое преступление совершено в отношении несовершеннолетних; развращение малолетних (статья 124),

за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним; похищение человека (статья 125); незаконное лишение свободы (часть третья статьи 126); торговля людьми (части вторая, третья и четвертая статьи 128); вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность (части вторая, третья, четвертая и пятая статьи 131); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (часть третья статьи 132); вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией (статья 132-1); торговля несовершеннолетними (статья 133); подмена ребенка (часть вторая статьи 134); планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (статья 156); пропаганда и публичные призывы

к развязыванию агрессивной войны (статья 157); производство или распространение оружия массового поражения (статья 158); применение запрещенных средств и методов ведения войны (статья 159); геноцид

(статья 160); экоцид (статья 161); наемничество (статья 162); участие в иностранных вооруженных конфликтах (статья 162-1); нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой (статья 163); возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды (статья 164); государственная измена (статья 165); шпионаж

(статья 166); посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации (статья 166-1); посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан (статья 167); насильственный захват власти или насильственное удержание власти либо осуществление представителями иностранного государства или иностранной организации полномочий, входящих в компетенцию уполномоченных органов и должностных лиц Республики Казахстан (статья 168); вооруженный мятеж (статья 169); призывы к насильственному свержению или изменению конституционного строя либо насильственному нарушению единства территории Республики Казахстан (статья 170); диверсия (статья 171); создание и (или) руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды (статья 177-1); грабеж (части вторая, третья и четвертая статьи 178); разбой (статья 179); хищение предметов, имеющих особую ценность (статья 180); вымогательство (части вторая, третья и четвертая статьи 181); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 182); неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (часть четвертая статьи 185); умышленное уничтожение

или повреждение чужого имущества (часть третья статьи 187); легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (часть третья статьи 193); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (статья 206); экономическая контрабанда (часть третья статьи 209); принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (часть вторая статьи 226); рейдерство (часть третья статьи 226-1); захват заложника (статья 234); создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней (статья 235); создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в нем (статья 235-1); создание и руководство транснациональной организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней (статья 235-2); создание и руководство транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией), а равно участие в нем (статья 235-3); финансирование деятельности организованной группы, преступного сообщества (преступной организации) либо транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды), а равно сбор, хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования (статья 235-4); организация незаконного военизированного формирования (часть первая статьи 236); нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи (статья 238); угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного состава (статья 239); пиратство (статья 240); массовые беспорядки (статья 241); распространение заведомо ложной информации (часть четвертая статьи 242-1); недоброкачественное строительство (часть третья статьи 245-1); нарушение правил безопасности при осуществлении космической деятельности (часть третья статьи 246-1); незаконное обращение с радиоактивными материалами (части вторая и третья статьи 247); хищение либо вымогательство радиоактивных материалов (части вторая и третья

статьи 248); контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено (части вторая, третья и четвертая статьи 250); незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (части вторая и третья статьи 251); незаконное изготовление оружия

(части вторая и третья статьи 252); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть вторая статьи 254); хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 255); хулиганство (часть третья статьи 257); незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (статья 259); хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ

(статья 260); склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (части вторая, третья и четвертая статьи 261); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (часть вторая статьи 262); незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ (части вторая, третья и четвертая

статьи 263); организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ, или предоставление помещений для тех же целей (статья 264); выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть третья статьи 269); организация незаконного игорного бизнеса (часть третья статьи 269-1); вовлечение в занятие проституцией (части вторая и третья статьи 270); организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество (части вторая и третья статьи 271); изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия

в зрелищных мероприятиях порнографического характера (части вторая и третья статьи 273-1), за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним; незаконное изъятие органов и тканей трупа человека (часть вторая статьи 275-1); нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта

(часть третья статьи 295); нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами (части первая и вторая в случае совершения лицами, находившимися в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, часть третья статьи 296); недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения (часть четвертая статьи 298); умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (часть третья статьи 299); нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (часть третья статьи 300); нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (часть третья статьи 303); применение насилия в отношении представителя власти (часть вторая статьи 321); посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 340); угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования (часть четвертая статьи 341); заведомо ложный донос (части вторая и третья статьи 351); подкуп или принуждение

к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу (часть четвертая статьи 354); разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении лиц, подлежащих государственной защите (часть вторая статьи 356); побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (пункт в) части второй статьи 358); неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения (статья 360); угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного или посягательство на их здоровье или жизнь (части третья и четвертая статьи 361); неповиновение или иное неисполнение приказа (части вторая и третья статьи 367); сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей (части вторая и третья статьи 368); насильственные действия в отношении начальника (части вторая и третья статьи 369); нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (части вторая и третья статьи 370); самовольное оставление части или места службы (часть вторая статьи 372); дезертирство (части вторая и третья статьи 373); уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом (часть третья статьи 374); нарушение правил несения боевого дежурства (часть вторая статьи 375); нарушение уставных правил несения караульной (вахтенной) службы (часть вторая

статьи 377); нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (статья 379); халатное отношение к службе (части вторая и третья статьи 381); нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих (часть третья статьи 390); нарушение правил вождения или эксплуатации машин (часть третья статьи 391);

15) совершивших или осужденных за следующие уголовные правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (с изменениями и дополнениями, внесенными после 3 июля 2014 года до введения в действие настоящего Закона): убийство (статья 99); убийство, совершенное в состоянии аффекта (часть вторая

статьи 101); доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства (статья 105); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 106); умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 107); умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 108-1); побои (статья 109-1); истязание (часть вторая статьи 110); принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека (части вторая и третья статьи 116); заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (часть третья

статьи 118); оставление в опасности (часть четвертая статьи 119); изнасилование (статья 120); насильственные действия сексуального характера (статья 121); приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (статья 121-1); половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а равно получение услуги проституции,

иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом (статья 122), за исключением случая совершения

такого преступления несовершеннолетним; понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера (часть вторая статьи 123); развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (статья 124), за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним; похищение человека (статья 125); незаконное лишение свободы (части вторая и третья статьи 126); торговля людьми (статья 128); вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений (части вторая, третья, четвертая и пятая статьи 132); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (части вторая и третья статьи 133); вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера (статья 134); торговля несовершеннолетними (статья 135); подмена ребенка (часть вторая статьи 136); незаконный вывоз несовершеннолетнего лица за пределы Республики Казахстан (части вторая и третья статьи 143); вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания (статья 144), за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним; нарушение правил охраны труда (часть четвертая статьи 156); планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (статья 160); пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (статья 161); производство, приобретение или сбыт оружия массового уничтожения (статья 162); применение запрещенных средств и методов ведения войны (статья 163); преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (статья 165); бездействие либо дача преступного приказа во время вооруженного конфликта (статья 166); геноцид (статья 168); экоцид (статья 169); участие в иностранных вооруженных конфликтах (статья 172); государственная измена (статья 175); шпионаж (статья 176); незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов (часть третья статьи 185); грабеж (части вторая, третья и четвертая статьи 191); разбой (статья 192); хищение предметов, имеющих особую ценность (статья 193); вымогательство (части вторая, третья и четвертая статьи 194); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 195); неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (часть четвертая статьи 200); умышленные уничтожение, вывоз или повреждение предметов, имеющих особенную ценность (статья 203); создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой (статья 217); реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды (статья 217-1); изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (статья 231); принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (части вторая и третья статьи 248); создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них (статья 262); создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем (статья 263); создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них (статья 264); создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а равно участие в нем (статья 265); финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования (статья 266); незаконное проникновение на охраняемый объект (статья 269-1); пиратство (статья 271); массовые беспорядки (статья 272); распространение заведомо ложной информации (часть четвертая статьи 274); нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ (часть третья статьи 277); недоброкачественное строительство (часть третья статьи 278); нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (часть вторая статьи 279); ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг (часть вторая статьи 280); нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (часть третья статьи 281); нарушение правил безопасности при осуществлении космической деятельности (часть третья статьи 282); незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, ядерными материалами, а также патогенными биологическими агентами, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания (части третья и четвертая статьи 283); хищение либо вымогательство радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, ядерных материалов, а также патогенных биологических агентов, вызывающих особо опасные инфекционные заболевания (части вторая и третья статьи 284); нарушение правил обращения с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, ядерными материалами или требований по обращению с патогенными биологическими агентами, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания

(статья 285); контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено (части вторая, третья и четвертая статьи 286); незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть четвертая статьи 287); незаконное изготовление оружия (часть вторая статьи 288); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть вторая статьи 290); хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 291); нарушение требований пожарной безопасности (часть третья статьи 292); хулиганство (часть третья статьи 293); незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (статья 295-1); незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (части вторая, третья и четвертая статьи 297); незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (статья 297-1); хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (статья 298); склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (части вторая, третья и четвертая статьи 299); пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров (статья 299-1); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (часть вторая статьи 300); незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или ядовитых веществ (части вторая и третья статьи 301); оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них (статья 301-1); организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей (статья 302); нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов (часть третья статьи 304); выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть третья статьи 306); организация незаконного игорного бизнеса (часть третья статьи 307); вовлечение в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера (части вторая и третья статьи 308); организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество (части вторая и третья статьи 309); изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера (части вторая и третья статьи 312), за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним; пропаганда самоубийства (статья 313-1); незаконное изъятие органов и тканей трупа человека (часть вторая статьи 315); ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (часть четвертая статьи 317); незаконное проведение искусственного прерывания беременности (часть пятая статьи 319); незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (часть четвертая статьи 322); нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта (часть третья статьи 344); нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами (части третья и четвертая статьи 345); нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения (статья 345-1); управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица (статья 346); недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями (часть четвертая статьи 348); допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления (часть четвертая статьи 349); умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (часть третья статьи 350); нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (часть третья статьи 351); нарушение действующих на транспорте правил (часть четвертая статьи 353); нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (часть четвертая статьи 354); управление воздушным, морским, речным или маломерным судном лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, передача управления такому лицу или допуск к управлению воздушным, морским, речным или маломерным судном такого лица (части четвертая и пятая статьи 358); допуск к управлению воздушным, морским или речным судном лица, не имеющего права управления (часть четвертая статьи 359); превышение власти или должностных полномочий (часть четвертая статьи 362); угроза или насильственные действия в отношении представителя власти (части вторая и третья статьи 380); посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего, государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря (статья 380-1); применение насилия в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря (статья 380-2); посягательство на жизнь судьи Конституционного Суда Республики Казахстан, лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследование (статья 408); угроза или насильственные действия в связи с осуществлением конституционного производства, правосудия или досудебного расследования (части четвертая, пятая, шестая и седьмая статьи 409); заведомо ложный донос (части третья и четвертая статьи 419); подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу (часть четвертая статьи 422); разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении лиц, подлежащих государственной защите, и информации об оказании содействия в противодействии коррупции (часть вторая статьи 424); побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (пункт 2) части второй статьи 426); неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения (статья 428); умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения, а равно ее компонентов в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания (статья 428-1); угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного или посягательство на их здоровье или жизнь (части вторая, третья и четвертая статьи 429); неповиновение или иное неисполнение приказа (части третья и шестая статьи 437); сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей (части вторая и третья статьи 438); насильственные действия в отношении начальника (части вторая и третья статьи 439); нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (части третья и четвертая статьи 440); самовольное оставление части или места службы (часть третья статьи 441); дезертирство (части вторая и третья статьи 442); уклонение или отказ от несения воинской службы (часть вторая статьи 443); нарушение правил несения боевого дежурства (части вторая и третья статьи 444); нарушение уставных правил несения караульной (вахтенной) службы (часть вторая статьи 446); нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (часть третья статьи 449); превышение власти (части вторая, третья и четвертая статьи 451); халатное отношение к службе (части вторая и третья статьи 453); умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (часть третья статьи 459); нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих (часть третья статьи 462); нарушение правил вождения или эксплуатации машин (часть четвертая статья 463); нарушение правил полетов или подготовки к ним (часть третья статьи 464); вождение машин, кораблевождение, управление военным летательным аппаратом лицом в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, передача вождения или управления либо допуск к вождению или управлению военной техникой такого лица (части третья, четвертая и пятая статьи 466).

Статья 5. Условия и порядок применения амнистии

1. Положения настоящего Закона распространяются на лиц, совершивших преступления до введения в действие настоящего Закона, предусмотренные Уголовным кодексом Казахской ССР от 22 июля 1959 года (с изменениями и дополнениями, внесенными до 1 января 1998 года) и Уголовным кодексом Республики Казахстан от 16 июля 1997 года

(с изменениями и дополнениями, внесенными до 1 января 2015 года), уголовные правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (с изменениями и дополнениями, внесенными в него до дня введения в действие настоящего Закона).

2. Сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания, предусмотренные статьей 3 настоящего Закона, исчисляются на день введения его в действие.

3. Учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и органы, исполняющие наказание, в целях обеспечения своевременного исполнения настоящего Закона обязаны представить в суд следующие документы:

1) представление об освобождении от дальнейшего отбывания наказания либо о сокращении срока назначенного наказания;

2) выписку из приговора суда (с внесенными в него изменениями, если таковые имели место) и других судебных актов, вынесенных в отношении осужденного;

3) сведения об отбытом и оставшемся сроке наказания на день введения настоящего Закона в действие;

4) личное дело осужденного;

5) документы, подтверждающие статус социально уязвимого лица;

6) возражение (при его наличии) лица, в отношении которого может быть применена амнистия, или его законного представителя.

4. Органы, ведущие уголовный процесс, а также учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и органы, исполняющие наказание, принимают меры к обеспечению исполнения настоящего Закона

в течение шести месяцев со дня введения его в действие.

5. Амнистия не применяется в случае, если лицо, в отношении которого может быть применена амнистия, или его законный представитель против этого возражает.

6. При применении настоящего Закона снятие судимости производится

на общих основаниях, установленных статьей 79 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Статья 6. Применение амнистии к лицам, осужденным судами

Республики Казахстан и отбывающим наказание

за ее пределами, а также к лицам, переданным

для отбывания наказания в Республику Казахстан

Применение амнистии к лицам, осужденным судами Республики Казахстан и отбывающим наказание за ее пределами, а также к лицам, переданным для отбывания наказания в Республику Казахстан, осуществляется в порядке, определяемом Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Статья 7. Меры по реализации настоящего Закона

Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы принимают меры по:

1) размещению в центрах оказания специальных социальных услуг лиц с инвалидностью первой, второй групп, а также не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, освобожденных от наказания по амнистии и не имеющих супруги (супруга) или близких родственников;

2) передаче освобожденных несовершеннолетних на воспитание родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, либо направлению в организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с оказанием содействия в продолжении получения ими среднего, технического или профессионального образования;

3) обеспечению продолжения лечения, назначенного по приговору суда, которое к моменту применения настоящего Закона в ходе исполнения приговора не завершено;

4) размещению не имеющих определенного места жительства освобожденных от наказания по амнистии в центрах для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

5) обеспечению трудоустройства трудоспособных лиц, освобожденных из учреждений, и оказанию им социальной и иной помощи в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 23 июня 2025 года

№ 195-VIII ЗРК