Закон Республики Казахстан

О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности третейских судов и арбитражей

Статья 1. Внести дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22): часть вторую статьи 82 дополнить пунктом 1-1) следующего содержания: «1-1) третейский судья или арбитр — об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с исполнением обязанностей третейского судьи или арбитра;». , 2. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 18, ст. 644; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; 2001 г., № 8, ст. 52; № 15-16, ст. 239; № 21-22, ст. 281; № 24, ст. 338; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 10, ст. 49; № 14, ст. 109; № 15, ст. 138; 2004 г., № 5, ст. 25; № 17, ст. 97): 1) часть вторую статьи 79 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: «3-1) третейский судья или арбитр — об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с исполнением обязанностей третейского судьи или арбитра;»; 2) статью 158 после слов «участвующих в деле» дополнить словами «сторон третейского или арбитражного разбирательства»; 3) статью 160 после слов «участвующих в деле» дополнить словами «сторон третейского или арбитражного разбирательства»; 4) часть первую статьи 162 после слов «участвующего в деле» дополнить словами «сторон третейского или арбитражного разбирательства»; 5) дополнить главой 18-1 следующего содержания: «Глава 18-1. Исполнение решения третейского суда Статья 241-1. Принудительное исполнение решения третейского суда 1. В случае, если решение третейского суда не исполнено добровольно в установленный в нем срок, сторона, в пользу которой вынесено решение третейского суда (взыскатель), вправе обратиться в суд по месту рассмотрения спора третейским судом с заявлением о принудительном исполнении решения третейского суда по правилам, предусмотренным настоящей статьей. 2. К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются: 1) оригинал или копия решения третейского суда. Копия решения постоянно действующего третейского суда заверяется председателем этого третейского суда, копия решения третейского суда для разрешения конкретного спора должна быть нотариально удостоверенной; 2) оригинал или нотариально заверенная копия третейского соглашения, заключенного в установленном законом порядке. 3. Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано не позднее трех лет со дня окончания срока для добровольного исполнения решения третейского суда. 4. Заявление о выдаче исполнительного листа, которое было подано с пропуском установленного срока либо к которому не были приложены необходимые документы, возвращается судом без рассмотрения, о чем выносится определение, которое может быть обжаловано в порядке, установленном настоящим Кодексом. 5. Суд вправе восстановить срок на подачу заявления о выдаче исполнительного листа, если найдет причины пропуска указанного срока уважительными. 6. Заявление о выдаче исполнительного листа рассматривается судьей единолично в течение пятнадцати дней со дня поступления заявления в суд. 7. О поступившем заявлении взыскателя о принудительном исполнении решения третейского суда, а также месте и времени его рассмотрения в судебном заседании суд уведомляет должника. Взыскатель также уведомляется о месте и времени рассмотрения его заявления. Неявка должника или взыскателя в судебное заседание не является препятствием к рассмотрению заявления, если от должника не поступило ходатайство об отложении рассмотрения заявления с указанием уважительных причин невозможности явиться в судебное заседание. 8. Суд при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда не вправе пересматривать решение третейского суда по существу. 9. По результатам рассмотрения заявления судом выносится определение о выдаче исполнительного листа либо об отказе в его выдаче. Определение суда о выдаче исполнительного листа подлежит немедленному исполнению. Статья 241-2. Выдача исполнительного листа 1. При вынесении судом определения о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда исполнительный лист выдается по правилам статьи 236 настоящего Кодекса. 2. Определение суда, вынесенное по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, может быть обжаловано в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для обжалования судебных актов. Статья 241-3. Отказ в выдаче исполнительного листа Суд выносит определение об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если: 1) сторона, против которой было принято решение третейского суда, представит в суд доказательства того, что: третейское соглашение является недействительным; решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения, а также вследствие неподведомственности спора третейскому суду. Если постановления третейского суда по вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, то в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение той части решения третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, не может быть отказано; состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали требованиям законодательства Республики Казахстан о третейском разбирательстве; сторона, против которой было принято решение третейского суда, не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим причинам не могла представить третейскому суду свои объяснения; одна из сторон при заключении третейского соглашения была полностью недееспособной или ограниченно дееспособной; имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или третейского суда либо определение суда или третейского суда о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска; вынесение решения судом стало возможным в результате совершения преступления, установленного приговором суда; 2) суд установит, что: спор не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан или другим правом, которому стороны подчинили третейское соглашение по данному спору; решение третейского суда противоречит требованиям, установленным подпунктами 1), 2) настоящей статьи, и публичному порядку Республики Казахстан.»; 6) подпункт 5) статьи 249 дополнить словами «, если иное не предусмотрено законодательными актами»; 7) дополнить главой 39-1 следующего содержания: «Глава 39-1. Производство по делам об обжаловании решений третейских судов Статья 331-1. Подача заявления Заявление об обжаловании решения третейского суда может быть подано сторонами третейского разбирательства, третьими лицами, не привлеченными к участию в деле, но в отношении прав и обязанностей которых суд принял решение по основаниям, предусмотренным законом, в течение тридцати дней с момента, когда сторона узнала о наличии основания для обжалования в суд по месту рассмотрения спора третейским судом в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей главой. Статья 331-2. Рассмотрение заявления 1. Заявление об обжаловании решения третейского суда рассматривается судом в течение десяти дней с момента возбуждения дела. 2. Суд по результатам рассмотрения заявления об обжаловании решения третейского суда может вынести определение об отмене решения третейского суда либо об отказе в удовлетворении заявления. Определение суда может быть обжаловано заинтересованными лицами.»; 8) дополнить статьями 425-1, 425-2 и 425-3 следующего содержания: «Статья 425-1. Принудительное исполнение арбитражного решения 1. В случае, если решение арбитража не исполнено добровольно в установленный в нем срок, сторона, в пользу которой вынесено решение арбитража (взыскатель), вправе обратиться в суд по месту рассмотрения спора арбитражем с заявлением о принудительном исполнении решения арбитража по правилам, предусмотренным настоящей статьей. 2. К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или должным образом заверенная копия такового, а также подлинное арбитражное соглашение или должным образом заверенная копия такового. Если арбитражное решение или соглашение изложено на иностранном языке, сторона должна представить должным образом заверенный перевод этого документа на государственный или русский язык. 3. Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано не позднее трех лет со дня окончания срока для добровольного исполнения решения арбитража. 4. Заявление о выдаче исполнительного листа, которое было подано с пропуском установленного срока либо к которому не были приложены необходимые документы, возвращается судом без рассмотрения, о чем выносится определение, которое может быть обжаловано в порядке, установленном настоящим Кодексом. 5. Суд вправе восстановить срок на подачу заявления о выдаче исполнительного листа, если найдет причины пропуска указанного срока уважительными. 6. Заявление о выдаче исполнительного листа рассматривается судьей единолично в течение пятнадцати дней со дня поступления заявления в суд. 7. О поступившем заявлении взыскателя о принудительном исполнении решения арбитража, а также о месте и времени его рассмотрения в судебном заседании суд уведомляет должника. Взыскатель также уведомляется о месте и времени рассмотрения его заявления. Неявка должника или взыскателя в судебное заседание не является препятствием к рассмотрению заявления, если от должника не поступило ходатайство об отложении рассмотрения заявления с указанием уважительных причин невозможности явиться в судебное заседание. 8. Суд при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения арбитража не вправе пересматривать решение арбитража по существу. 9. По результатам рассмотрения заявления судом выносится определение о выдаче исполнительного листа либо об отказе в его выдаче. Определение суда о выдаче исполнительного листа подлежит немедленному исполнению. Статья 425-2. Выдача исполнительного листа 1. При вынесении судом определения о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения арбитража исполнительный лист выдается по правилам статьи 236 настоящего Кодекса. 2. Определение суда, вынесенное по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения арбитража, может быть обжаловано в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для обжалования судебных актов. Статья 425-3. Отказ в выдаче исполнительного листа Суд выносит определение об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения арбитража, если: 1) эта сторона представит суду доказательства того, что: одна из сторон арбитражного соглашения была признана судом недееспособной либо ограниченно дееспособной или арбитражное соглашение не действительно по закону, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания — по законодательству Республики Казахстан; она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам, признанным судом уважительными, не могла представить свои объяснения; решение арбитража вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, а также вследствие неподведомственности спора арбитражу. Если решения арбитража по вопросам, которые охватываются арбитражным соглашением, могут быть отделены от решений по вопросам, которые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть решения арбитража, которая содержит решения по вопросам, не охватываемым арбитражным соглашением; состав арбитража или арбитражная процедура разбирательства не соответствовали соглашению сторон и регламенту арбитража; 2) суд определит, что арбитражное решение противоречит публичному порядку Республики Казахстан или что спор, по которому вынесено арбитражное решение, не может являться предметом арбитражного разбирательства по законодательству Республики Казахстан.»; 9) дополнить главой 45-1 следующего содержания: «Глава 45-1. Производство по делам об обжаловании решений арбитражей Статья 426-1. Подача ходатайства Ходатайство об отмене решения арбитража может быть подано сторонами арбитражного разбирательства, третьими лицами, не привлеченными к участию в деле, но в отношении прав и обязанностей которых арбитраж принял решение, в течение трех месяцев со дня получения стороной, заявляющей это ходатайство, арбитражного решения в суд по месту рассмотрения спора. Статья 426-2. Рассмотрение ходатайства 1. Ходатайство об обжаловании решения арбитража рассматривается судом в течение десяти дней. 2. Суд по результатам рассмотрения ходатайства об обжаловании решения арбитража может вынести определение об отмене решения арбитража либо об отказе в удовлетворении ходатайства. Определение суда может быть обжаловано заинтересованными лицами.». 3. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97): часть первую статьи 594 дополнить словами «, если иное не предусмотрено законом». 4. В Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 11-12, ст. 168; 2002 г., № 6, ст. 73, 75; № 19-20, ст. 171; 2003 г., № 1-2, ст. 6; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 15, ст. 133, 139; № 21-22, ст. 160; № 24, ст. 178; 2004 г., № 5, ст. 30; № 14, ст. 82;№ 20, ст. 116): 1) подпункт 1) пункта 1 статьи 495 после слов «по решениям» дополнить словами «третейских судов,»; 2) в статье 496: в пункте 1: дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания: «8-1) с ходатайств об отмене решения третейских судов, арбитражных решений: для физических лиц — 1 процент от суммы иска; для юридических лиц — 3 процента от суммы иска;»; подпункт 10) после слова «по решениям» дополнить словами «третейских судов,». 5. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 1997 г. «О судебной экспертизе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 21, ст. 276; 2000 г., № 6, ст. 141; 2001 г., № 21-22, ст. 281): абзац третий статьи 1 после слов «административного процесса» дополнить словами «либо третейского, арбитражного разбирательства». 6. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 г. «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 13, ст. 195; № 24, ст. 436; 1999 г., № 23, ст. 922; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 142; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 10, ст. 49; № 11, ст. 67): пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: «3-1) исполнительные листы, выдаваемые на основании определения суда о принудительном исполнении решений третейских судов;»; в статье 7: пункт 1 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: «1-1) исполнительные листы, выдаваемые на основании определения суда о принудительном исполнении решений третейских судов или арбитражей, — в течение трех лет;»; пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: «1-1) при исполнении исполнительных листов, выданных на основании определения суда о принудительном исполнении решений третейских судов или арбитражей, — со дня, следующего после вступления решения в силу;». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 января 2005 года.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 28 декабря 2004 года № 24-III ЗРК