«Если несовершеннолетнему необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя в лице родственника, отчима (мачехи), органы, осуществляющие функ­ции по опеке или попечительству, вправе установить опеку или попечительство без прохождения психологической подготовки при условии прохождения им психологичес­кой подготовки в течение одного календарного года с момента приема ребенка на воспитание в семью. В случае, если опекун или попечитель в установленный срок не прошел психологическую подготовку, орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, инициирует вопрос об отмене опеки или попечительства.».

1. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации

2. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

пункт 2 статьи 12 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) создают медицинские реабилитационные центры (отделения) для детей с ограниченными возможностями в городах республиканского и областного значения, столице, а также районных центрах, в том числе и на объектах существующей инфраструктуры субъектов здравоохранения данных населенных пунктов, с целью оказания реабилитационных услуг в соответствии со стандартом организации оказания медицинской реабилитации, правилами оказания медицинской помощи;».

3. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

в части четвертой пункта 1 статьи 71 слова «шести месяцев» заменить словами «трех месяцев».

4. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации»:

дополнить статьей 18-4 следующего содержания:

«Статья 18-4. Заявления по вопросам рассмотрения фактов кибербуллинга на интернет-ресурсах в отношении ребенка

1. Гражданин либо законный представитель ребенка в случае выявления в отношении ребенка фактов кибербуллинга вправе в письменном виде или в форме электронного документа обращаться в уполномоченный орган с заявлением о совершаемых фактах кибербуллинга в отношении ребенка с указанием наименования интернет-ресурса, в котором происходят противоправные действия.

Заявления, поданные в письменном виде или в форме электронного документа, направляются за подписью и (или) удостоверяются посредством электронной цифровой подписи.

Заявление по фактам кибербуллинга в отношении ребенка рассматривается экспертной группой в течение трех рабочих дней со дня его поступления.

Порядок создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка определяется уполномоченным органом. Ответ представляется на государственном языке или языке обращения.

В случаях, когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации и при ответе на заявление требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения может быть однократно продлен уполномоченным органом не более чем на пятнадцать календарных дней, а заявителю сообщается в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

2. В рассмотрении заявления отказывается, если в содержании заявления не указан интернет-ресурс, на котором совершаются факты кибербуллинга в отношении ребенка.

3. За непредставление или несвоевременное представление ответа на заявление гражданина либо законного представителя ребенка по фактам кибербуллинга должностные лица уполномоченного органа несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

4. Отказ в рассмотрении заявления может быть обжалован гражданином либо законным представителем ребенка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Примечание. В целях настоящей статьи под кибербуллингом понимаются систематические (два и более раза) действия унизительного характера в отношении ребенка, преследование и (или) запугивание ребенка, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, с использованием интернет-ресурса.».

5. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) травля (буллинг) ребенка ‒ систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуж­дение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций (кибербуллинг);»;

2) пункт 2 статьи 10 после слов «унижающего человеческое достоинство обращения,» дополнить словами «травли (буллинга) ребенка,»;

3) в части десятой пункта 1 статьи 30 слова «для установления родителей или других законных представителей» заменить словами «для установления родителей или других законных представителей и передачи им».

6. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

1) подпункт 6-9) пункта 1 статьи 8 исключить;

2) в статье 41-1:

по всему тексту слова «в области информации», «в области связи, информации», «в области связи и информации» заменить соответственно словами «в области средств массовой информации», «в областях связи, средств массовой информации», «в областях связи, средств массовой информации»;

пункт 1 после слов «детскую порнографию,» дополнить словами «в целях кибербуллинга в отношении ребенка,»;

пункт 1-1:

после слов «операторы связи и (или)» дополнить словами «собственники и (или) законные представители онлайн-платформ, и (или)»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Уполномоченный орган в области средств массовой информации утверждает правила взаимодействия государственных органов по вопросам соблюдения в сетях телекоммуникаций требований законодательства Республики Казахстан.»;

пункт 2 после слов «направляют операторам связи» дополнить словами «, собственникам и (или) законным представителям онлайн-платформ»;

в пункте 3:

абзац первый после слов «Операторы связи» дополнить словами «, собственники и (или) законные представители онлайн-платформ»;

подпункт 1) дополнить словами «, если иное не установлено законами Республики Казахстан»;

в подпункте 2) слова «во взаимодействии с органами национальной безопасности Республики Казахстан, и при необходимости, совместно с правоохранительными органами определяют лицо, использующее» заменить словами «оказывают содействие органам национальной безопасности Республики Казахстан и правоохранительным органам Республики Казахстан в установлении лица, использующего»;

пункт 4 после слов «установленного порядка» дополнить словами «, в целях кибербуллинга в отношении ребенка»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. После получения уведомления, указанного в пункте 4 нас­тоящей статьи, и проверки его достоверности уполномоченный орган в области средств массовой информации дает поручение операторам связи и (или) собственникам и (или) законным представителям онлайн-платформ, и (или) государственной технической службе об отмене предписания, указанного в пунктах 1-1 и 2 настоящей статьи, и возобновлении доступа к интернет-ресурсу в порядке, определяемом уполномоченным органом в области средств массовой информации.»;

пункт 6 после слов «Операторы связи и (или)» дополнить словами «собственники и (или) законные представители онлайн-платформ, и (или)»;

пункт 7 после слов «операторы связи» дополнить словами «, собственники и (или) законные представители онлайн-платформ».

7. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»:

1) подпункт 1) пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1) безнадзорных и беспризорных в возрасте от трех до восемнадцати лет для установления родителей или других законных представителей и передачи им;»;

2) подпункт 1) пункта 3 статьи 14-1 изложить в следующей редакции:

«1) установления родителей или других законных представителей и передачи им;».

8. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 4-2) следующего содержания:

«4-2) травля (буллинг) ребенка – систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуж­дение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций (кибербуллинг);»;

в подпункте 13-1) слова «общежитиях и государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования» заменить словами «общежитиях, государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования, государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и пос­левузовским образованием и выплату государственных стипендий, за исключением государственных именных стипендий»;

в подпункте 28-2) слова «для установления родителей или других законных представителей» заменить словами «для установления родителей или других законных представителей и передачи им»;

дополнить подпунктом 48-4) следующего содержания:

«48-4) онлайн-обучение – форма обучения по конкретным направлениям подготовки кадров, при которой обучающийся получает высшее и (или) послевузовское образование посредством информационно-коммуникационных технологий и Интернета для взаимодействия между педагогом и обучающимся вне зависимости от пространственного и временного расстояния;»;

2) в статье 5:

в части первой:

дополнить подпунктами 3-1), 4-2) и 4-3) следующего содержания:

«3-1) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства, которое осуществляет координацию проведения международных сопоставительных исследований качества образования и подготовку ежегодного национального доклада о состоянии развития образования, а также формирование, соп­ровождение, системно-техническое обслуживание, интеграцию и обеспечение информационной безопасности информационной системы «Национальная образовательная база данных»;»;

«4-2) разрабатывает и утверждает правила формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания, интеграции и обеспечения информационной безопасности информационной системы «Национальная образовательная база данных»;

4-3) разрабатывает и утверждает минимальные требования к объектам информатизации в области образования;»;

подпункт 5-2) изложить в следующей редакции:

«5-2) разрабатывает и утверждает типовые учебные программы цикла или модуля общеобразовательных дисциплин для организаций технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;»;

дополнить подпунктом 5-3) следующего содержания:

«5-3) разрабатывает и утверждает правила ведения реестров образовательных программ, реализуемых организациями технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, а также основания включения в реестры образовательных программ и исключения из них;»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) разрабатывает и утверждает типовые учебные планы и типовые учебные программы уровней дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования;»;

абзацы седьмой и восьмой подпункта 8) дополнить словами «и формам обучения»;

подпункт 14-3) изложить в следующей редакции:

«14-3) утверждает перечень направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием, обучение по которым в форме экстерната и онлайн-обучения не допускается;»;

дополнить подпунктом 19-5) следующего содержания:

«19-5) разрабатывает и утверждает правила выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования;»;

подпункт 23-1) изложить в следующей редакции:

«23-1) определяет и утверждает базовые учебники и учебно-методические комплексы по отдельным предметам для организаций среднего образования;»;

подпункты 23-2) и 23-3) исключить;

подпункт 25) дополнить словами «и в форме онлайн-обучения по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования;»;

подпункт 29-1) дополнить словами «и критерии их отбора»;

дополнить подпунктами 29-3), 29-4), 29-5), 46-25) и 46-26) следующего содержания:

«29-3) формирует и утверждает перечень международных олимпиад по общеобразовательным предметам и международных конкурсов исполнителей, спортивных соревнований, по которым победители и призеры (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет зачисляются с присуждением образовательного гранта в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, и критерии их отбора;

29-4) формирует и утверждает перечень международных олимпиад по общеобразовательным предметам, по которым победители, призеры и педагоги, подготовившие их, поощряются единовременным вознаграждением за счет бюджетных средств;

29-5) утверждает правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, а также утверждает размеры единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их;»;

«46-25) разрабатывает и утверждает правила деятельности психологической службы в организациях среднего образования;

46-26) по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли разрабатывает и утверждает правила профилактики травли (буллинга) ребенка;»;

часть вторую после цифр «27),» дополнить цифрами «29-3),»;

3) в статье 6:

подпункт 24-6) пункта 2 исключить;

подпункт 24-1) пункта 3 исключить;

4) статью 7 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Информационная система «Национальная образовательная база данных» предназначена для сбора, обработки и анализа административных и иных данных в области образования, а также обеспечения информационного взаимодействия с другими объектами информатизации.

4. Сбор, обработка и защита персональных данных, содержащихся в объектах информатизации в области образования, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.»;

5) пункт 1 статьи 14 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Рабочие учебные планы и рабочие учебные программы разрабатываются организациями, реализующими образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования на основе образовательных программ и типовых учебных программ цикла или модуля общеобразовательных дисциплин.»;

6) в статье 26:

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Победители и призеры международных олимпиад по общеобразовательным предметам и международных конкурсов исполнителей, спортивных соревнований (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области образования, зачисляются с присуждением образовательного гранта в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, на основании их заявления при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования.»;

подпункт 3) пункта 5 дополнить словами «, за исключением лиц, указанных в части второй пункта 3 настоящей статьи»;

7) в статье 27 слова «заочного обучения и экстерната» заменить словами «заочного обучения, онлайн-обучения и экстерната»;

8) часть вторую пункта 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«Обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется в формах очного обучения и (или) онлайн-обучения, и (или) экстерната.»;

9) в части второй пункта 1 статьи 36 слова «форме очного обучения» заменить словами «формах очного обучения и (или) онлайн-обучения»;

10) пункт 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«4. Повышение квалификации руководящих кадров, педагогов осуществляется не реже одного раза в три года и научных работников организаций образования не реже одного раза в пять лет.»;

11) подпункт 1) пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«1) для подвидов образовательной деятельности, требующих лицензирования, с момента получения лицензии и (или) приложения к лицензии, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан, и прекращается с момента вступления в законную силу решения суда о лишении лицензии и (или) приложения к лицензии или признании их недействительными либо решения уполномоченного органа в области образования о лишении лицензии и (или) приложения к лицензии в порядке, установленном законами Республики Казахстан;»;

12) в статье 42:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«На организации высшего и (или) послевузовского образования требования части первой настоящего пункта не распространяются.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. В случаях лишения (отзыва), прекращения действия лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью или ликвидации организации высшего и (или) послевузовского образования ее учредитель (учредители) в течение двух месяцев с момента принятия решения о лишении (отзыве), прекращении действия лицензии и (или) приложения к лицензии обеспечивает:

1) перевод обучающихся для продолжения обучения и передачу их личных дел в другие организации высшего и (или) послевузовского образования;

2) передачу личных дел лиц, не завершивших образование или не прошедших итоговую аттестацию, а также личных дел и копий документов об образовании лиц, завершивших обучение в организации образования в предыдущие годы, в соответствую­щий государственный архив.»;

13) пункт 3 статьи 43 дополнить подпунктом 2-5) следующего содержания:

«2-5) разработка и утверждение образовательных программ технического и профессионального, послесреднего образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования;»;

14) в статье 57:

пункт 1 после слов «в соответствии с» дополнить словами «настоящим Законом и»;

в пункте 2:

в части второй слова «, срок обучения по квалификации,» исключить;

часть третью дополнить словами «и формам обучения»;

часть четвертую:

после слова «код» дополнить словами «, срок действия (за исключением приложения к лицензии, выданного до момента введения в действие пункта 3-1 настоящей статьи)»;

дополнить словами «и форма обучения»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Лицензиар создает консультативно-совещательный орган для коллегиального и гласного рассмотрения вопросов выдачи, прекращения лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью, а также переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью в случаях, предусмотренных частями четвертой, пятой и шестой пункта 3-1 настоящей статьи.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью выдаются без ограничения срока их действия для организаций образования, реализующих образовательные программы начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также для Академии правосудия, военных, специальных учебных заведений.

Лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью для организаций высшего и (или) послевузовского образования выдаются со сроком действия пять лет.

Срок действия лицензии и (или) приложения к лицензии исчисляется с даты ее выдачи.

Лицензиат подает заявление для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии не ранее чем за четыре месяца, но не позднее тридцати рабочих дней до истечения срока их действия с приложением:

1) документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

2) сведений и документов о соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.

Лицензиар в течение двадцати рабочих дней со дня регистрации документов заявителя:

1) рассматривает заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии организаций высшего и (или) послевузовского образования;

2) осуществляет разрешительный контроль на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности;

3) переоформляет лицензию и (или) приложение к лицензии организаций высшего и (или) послевузовского образования либо отказывает в их переоформлении.

Лицензиар отказывает в переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по следующим основаниям:

1) несоблюдение требования части четвертой настоящего пункта либо ненадлежащее оформление документов;

2) несоответствие заявителя квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Лицензиар имеет право приостановить действие лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью на срок до шести месяцев в порядке, предусмот­ренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В период приостановления действия лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью лицензиат:

1) продолжает учебный процесс;

2) завершает учебный год обучения с выдачей документа об образовании;

3) устраняет нарушения, повлекшие приостановление действия лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью.

При приостановлении действия лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью лицензиат не вправе:

1) участвовать в конкурсе на размещение государственного образовательного заказа;

2) производить действия с лицензией и (или) приложением к лицензии на занятие образовательной деятельностью (прекращение, переоформление, получение новых приложений к приостановленной лицензии на занятие образовательной дея­тельностью);

3) осуществлять прием на обучение, в том числе путем перевода и восстановления из других организаций образования.»;

15) статью 67-1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Срок действия лицензии и (или) приложения к лицензии, установленный частью второй пункта 3-1 статьи 57 настоящего Закона, не распространяется на лицензии и (или) приложения к лицензии, выданные организациям высшего и (или) послевузовского образования до момента введения в действие данной нормы.».

9. В Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О специальных социальных услугах»:

часть первую пункта 3 статьи 16 дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания:

«7) составлять индивидуальный план по оказанию специальных социальных услуг;

8) соблюдать нормы профессиональной этики поведения, утверждаемые уполномоченным органом в области социальной защиты населения по согласованию с уполномоченными органами в области здравоохранения и образования.».

10. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) пункт 8 статьи 33 дополнить словами «, за исключением случая, указанного в подпункте 7) части первой пункта 1 настоящей статьи, лицензии и (или) приложения к лицензиям на занятие образовательной деятельностью переоформляются в срок, предусмотренный пунктом 3-1 статьи 57 Закона Респуб­лики Казахстан «Об образовании»;

2) статью 36 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Особые условия выдачи и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии на право занятия деятельностью в сфере образования определяются Законом Республики Казахстан «Об образовании».

В приложении к лицензии в качестве особых условий выдачи лицензии указывается срок действия.»;

3) строку 3 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

».

11. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»:

1) статью 1 дополнить подпунктами 47-2) и 51-1) следующего содержания:

«47-2) сервис обмена мгновенными сообщениями – программное обеспечение, предназначенное и (или) используемое пользователями для обмена мгновенными сообщениями либо их передачи конкретно определенному лицу (определенным лицам) в режиме реального времени с использованием сетей телекоммуникаций, за исключением программного обеспечения, предназначенного для предоставления финансовых услуг и электронной коммерции.»;

«51-1) онлайн-платформа – интернет-ресурс и (или) сервис обмена мгновенными сообщениями, предназначенные для распространения информации пользователем посредством созданной им персональной страницы путем размещения, приема и (или) передачи знаков и (или) сигналов, и (или) голосовой информации, и (или) письменного текста, и (или) изображения, и (или) звуков, и (или) сообщений конкретно определенному или неопределенному кругу лиц, за исключением интернет-ресурса и (или) сервиса обмена мгновенными сообщениями, предназначенных для предоставления финансовых услуг и электронной коммерции;»;

2) дополнить статьей 18-2 следующего содержания:

«Статья 18-2. Деятельность иностранной онлайн-платформы и сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории Республики Казахстан

1. Для осуществления деятельности на территории Республики Казахстан собственники и (или) иные законные представители иностранной онлайн-платформы и (или) сервиса обмена мгновенными сообщениями, среднесуточный доступ к которым в течение месяца составляет более ста тысяч пользователей, находящихся на территории Республики Казахстан, назначают своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в области средств массовой информации.

Часть первая настоящего пункта не распространяется на сервисы обмена мгновенными сообщениями, осуществляющие функ­ции внутрикорпоративных сервисов по обмену сообщения­ми, служб электронной почты.

2. Уполномоченный орган в области средств массовой информации ведет реестр законных представителей иностранных онлайн-платформ и (или) сервисов обмена мгновенными сообщениями, осуществляющих взаимодействие с уполномоченным органом в области средств массовой информации, в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом в области средств массовой информации.

3. Онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями, осуществляющие деятельность в Интернете на территории Республики Казахстан, обязаны установить программу для определения количества пользователей данным ресурсом в Интернете.

4. Уполномоченный орган в области средств массовой информации вправе:

1) в целях проверки сведений о количестве пользователей онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями запрашивать у онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки;

2) в случае, если онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не установят программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в Интернете, собственными ресурсами определять количество их пользователей.

5. Законный представитель иностранной онлайн-платформы, осуществляющий взаимодействие с уполномоченным органом в области средств массовой информации, в течение двадцати четырех часов после получения предписания уполномоченного органа обязан принять меры по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.

6. Законный представитель иностранной онлайн-платформы и (или) сервиса обмена мгновенными сообщениями, осуществляющий взаимодействие с уполномоченным органом в области средств массовой информации, обеспечивает исполнение вступивших в законную силу решений судов, прием, рассмотрение и принятие мер по предписаниям, представлениям, уведомлениям или решениям государственных органов, установленным статьей 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи».»;

3) пункт 7 статьи 35 после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «в области средств массовой информации»;

4) статью 66 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Собственники и (или) иные законные представители иностранной онлайн-платформы и (или) сервиса обмена мгновенными сообщениями, среднесуточный доступ к которым в течение месяца составляет более ста тысяч пользователей, находящихся на территории Республики Казахстан, обязаны в течение шести месяцев после введения в действие статьи 18-2 настоящего Закона назначить своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в области средств массовой информации.

В случае продолжения осуществления деятельности иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями без соблюдения требования, установленного частью первой настоящего пункта, уполномоченный орган в области средств массовой информации вправе ограничить их деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан.».

12. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О статусе педагога»:

1) в подпункте 12) пункта 1 статьи 7 слова «пять лет» заменить словами «три года»;

2) пункт 3 статьи 9 дополнить частью второй следующего содержания:

«Педагог, подготовивший победителя, призера международных олимпиад по общеобразовательным предметам по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования, поощряется единовременным вознаграждением за счет бюджетных средств в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании».».

Статья 2.

Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзацев пятого, восьмого, десятого, одиннадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого подпункта 2) пункта 6, подпунктов 5), 13), абзацев пятого, шестого, седьмого, восьмого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать третьего, двадцать четвертого подпункта 14) пункта 8, подпунктов 2) и 3) пункта 10, подпункта 2) пункта 11 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) подпункта 12) пункта 8 статьи 1, который вводится в действие после дня введения в действие соответствующих изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 3 мая 2022 года

№ 118-VІI ЗРК