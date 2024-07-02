Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках, совершенное в Сиане 17 мая 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 1 июля 2024 года

№ 102-VІIІ ЗРК