Закон Республики Казахстан Законы 2 июля 2024 г. 3:42 39 О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках, совершенное в Сиане 17 мая 2023 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 1 июля 2024 года № 102-VІIІ ЗРК