Закон

Республики Казахстан

О ратификации Соглашения о порядке обмена

сведениями, входящими в состав кредитных

историй, в рамках Евразийского экономического союза

Ратифицировать Соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза, совершенное в Москве 21 декабря 2021 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июня 2023 года

№ 7-VIIІ ЗРК