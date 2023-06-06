Закон Республики Казахстан Законы 6 июня 2023 г. 4:30 307 О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза Ратифицировать Соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза, совершенное в Москве 21 декабря 2021 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 5 июня 2023 года № 7-VIIІ ЗРК