Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях

Ратифицировать Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях, совершенное в Астане 22 мая 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 16 июля 2024 года

№ 125-VІIІ ЗРК