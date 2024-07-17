Закон Республики Казахстан Законы 17 июля 2024 г. 9:00 497 О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях Ратифицировать Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях, совершенное в Астане 22 мая 2023 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 16 июля 2024 года № 125-VІIІ ЗРК