«15-1) проводить реструктуризацию задолженности по активам, в том числе правам (требованиям), списывать и (или) отменять полностью или частично основной долг и (или) вознаграждение, комиссии, неустойку (штрафы, пени), иную задолженность, управлять активами и реализовывать их, признавать возможные убытки, возникающие в результате указанных действий;»;

«13-2) неплатежеспособный банк – банк, отнесенный решением уполномоченного органа к категории неплатежеспособных банков в соответствии с настоящим Законом;»;

«13-1) сервисная компания – дочерняя организация банка, приобретающая сомнительные и безнадежные активы родительского банка, коллекторское агентство, обладающие в рамках договора доверительного управления правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита (далее – договор доверительного управления правами (требованиями), заключенного с лицом, указанным в части первой пункта 4 статьи 36-1 настоящего Закона и (или) части первой пункта 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», полномочиями по доверительному управлению правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита, в том числе по изменению условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, по представлению интересов лица, с которым заключен договор доверительного управления правами (требованиями), в суде, по приему от должника денег и (или) иного имущества, и иными полномочиями, предусмотренными настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и договором доверительного управления правами (требованиями);»;

1. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов

«7-1. В случае перехода в собственность банка залогового имущества, являвшегося обеспечением исполнения обязательств по договору банковского займа, в результате обращения на него взыскания банк обязан реализовать такое имущество путем проведения торгов (аукциона) в течение трех лет со дня перехода в собственность банка указанного имущества. Срок реализации земельного участка определяется с учетом особенностей, предусмотренных Земельным кодексом Республики Казахстан.

В случае передачи банком жилища в аренду в рамках Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, срок, установленный частью первой настоящего пункта для реализации залогового имущества, являвшегося обеспечением исполнения обязательств по договору банковского займа, продлевается на срок аренды.

Требования, установленные частями первой и второй настоящего пункта, распространяются на организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи перехода в собственность банков акций или долей участия в уставных капиталах юридических лиц, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи.»;

4) статью 11-2 дополнить пунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:

«4-1. Дочерняя организация банка, приобретающая сомнительные и безнадежные активы родительского банка, вправе выступать в качестве сервисной компании в рамках договора доверительного управления правами (требованиями).

Дочерняя организация банка, приобретающая сомнительные и безнадежные активы родительского банка, регистрирует в регистрационном журнале договоров все договоры доверительного управления правами (требованиями) и ведет учет принимаемых и иных документов, передача которых предусмотрена договором доверительного управления правами (требованиями).

В рамках договора доверительного управления правами (требованиями) дочерняя организация банка, приобретающая сомнительные и безнадежные активы родительского банка, вправе:

по соглашению сторон изменять условия договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита в рамках предоставленных лицом, с которым заключен договор доверительного управления правами (требованиями), полномочий. Изменение условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита в одностороннем порядке допускается в случаях их улучшения для заемщика в соответствии с частью второй пункта 3 статьи 34 настоящего Закона и частью второй пункта 6 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности»;

представлять интересы лица, с которым заключен договор доверительного управления правами (требованиями), в суде, в том числе в процессе взыскания задолженности и (или) обращения взыскания на предмет залога;

принимать от должника в интересах лица, с которым заключен договор доверительного управления правами (требованиями), деньги в безналичной форме и (или) иное имущество в счет погашения задолженности с последующей передачей таких денег и (или) такого имущества в его пользу;

пользоваться услугами оценщиков, аудиторов, юристов и иных консультантов;

осуществлять иные права, предусмотренные договором доверительного управления правами (требованиями).

Вознаграждение дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, выступающей в качестве сервисной компании, а также расходы, связанные с доверительным управлением, оплачиваются (возмещаются) в соответствии с условиями договора доверительного управления правами (требованиями) лицом, которое приобрело права (требования) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита.

Заемщик и (или) его представитель вправе:

1) получать у лица, заключившего договор доверительного управления правами (требованиями), сведения о дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, месте ее нахождения, наличии у нее персональных данных заемщика, размере и структуре задолженности;

2) обратиться к дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, осуществляющей доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления правами (требованиями), с заявлением об изменении условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, связанных с исполнением обязательств по указанному договору, с обоснованием причин такого обращения.

4-2. Дочерняя организация банка, приобретающая сомнительные и безнадежные активы родительского банка, осуществляет взаимодействие с заемщиками в рамках договора доверительного управления правами (требованиями) с учетом требований, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, подпунктами 1), 3), 4), 5), 6) и 9) пункта 5 и пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности», и обязана соблюдать в рамках договора доверительного управления правами (требованиями) требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора и должника в рамках договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита.

Дочерняя организация банка, приобретающая сомнительные и безнадежные активы родительского банка, в случае принятия решения о добровольном прекращении своей деятельности либо принятия судом решения о прекращении деятельности дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, обязана:

1) в течение тридцати календарных дней после принятия вышеуказанного решения:

передать лицу, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, либо по его указанию сервисной компании, с которой такое лицо заключило новый договор доверительного управления правами (требованиями), все сведения и документы по правам (требованиям) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита, переданным дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, на основании договора доверительного управления правами (требованиями) на дату принятия решения о добровольном прекращении своей деятельности либо принятия судом решения о прекращении ее деятельности;

расторгнуть все заключенные договоры доверительного управления правами (требованиями).

Лицо, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, либо сервисная компания, c которой таким лицом заключен новый договор доверительного управления правами (требованиями), обязаны обеспечить прием сведений и документов в случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта 1) части второй настоящего пункта;

2) в течение пяти календарных дней со дня принятия вышеуказанного решения уведомить об этом:

лиц, с которыми заключены договоры доверительного управления правами (требованиями), способами, предусмотренными договором доверительного управления правами (требованиями);

должников, права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к которым были переданы на основании договоров доверительного управления правами (требованиями), одним из следующих способов:

путем телефонных переговоров с телефонных номеров дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, для контактов с должниками;

путем личных встреч;

путем письменных (почтовых) уведомлений, направляемых должнику – физическому лицу по месту жительства (юридическому адресу), должнику – юридическому лицу по месту нахождения (фактическому адресу);

путем текстовых, голосовых и иных сообщений по сотовой связи;

посредством сети Интернет.»;

5) пункт 14 статьи 34 изложить в следующей редакции:

«14. При уступке прав (требований) по договору банковского займа третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора банковского займа, распространяют свое действие на правоотношения заемщика с третьим лицом, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа, а в случае передачи прав (требований) по договору банковского займа в доверительное управление сервисной компании требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора банковского займа, распространяют свое действие на правоотношения заемщика с сервисной компанией.

Нарушение третьим лицом, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа, а также сервисной компанией требований и ограничений, предъявляемых законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора банковского займа, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.»;

6) подпункт 3) пункта 2-1 статьи 36 после слов «обязательства по договору банковского займа» дополнить словами «физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью,»;

7) в статье 36-1:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается производить уступку прав (требований) по договору банковского займа третьему лицу, за исключением уступки прав (требований) следующим лицам:

коллекторскому агентству;

банку;

организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка;

организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня;

специальной финансовой компании, созданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, при сделке секьюритизации;

лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан;

специальному фонду развития частного предпринимательства – по договору банковского займа, заключенному в рамках сделки по финансированию субъектов частного предпринимательства путем обусловленного размещения средств в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

иному лицу – в отношении права (требования) по договору банковского займа физического лица, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, или по договору банковского займа юридического лица, по которому выявлены признаки обесценения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в том числе на момент приобретения или возникновения (создания) права (требования) по договору банковского займа.

Лицо, указанное в абзаце десятом части первой настоящего пункта, передает в доверительное управление сервисной компании полученные права (требования) по договору банковского займа в одном из следующих случаев:

права (требования) получены по договору банковского займа физического лица, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности;

права (требования) получены по договору банковского займа юридического лица, размер задолженности по которому не превышает 16 500-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на дату уступки;

если лицо, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа, является нерезидентом Республики Казахстан.

Права (требования) по договорам банковского займа могут быть переданы сервисной компании при одновременном выполнении следующих условий:

1) размер уставного капитала коллекторского агентства, собственного капитала родительской организации дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, составляет значение не ниже минимального значения, установленного нормативным правовым актом уполномоченного органа;

2) осуществление деятельности в течение трех лет с момента:

выдачи банку или банковскому холдингу разрешения на создание банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка;

включения коллекторского агентства в реестр коллекторских агентств;

3) отсутствие на дату включения в реестр сервисных компаний неисполненных и (или) действующих мер надзорного реагирования или ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным органом, и административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные статьей 211-1 и частью первой статьи 227 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;

4) отсутствие у первого руководителя сервисной компании неснятой или непогашенной судимости;

5) соответствие сервисной компании требованиям, установленным уполномоченным органом.

Требования к дочерним организациям банка, приобретающим сомнительные и безнадежные активы родительского банка, и коллекторским агентствам, выступающим в качестве сервисных компаний, которым могут быть переданы в доверительное управление права (требования) по договорам банковского займа, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Уполномоченный орган ведет и размещает на своем интернет-ресурсе реестр сервисных компаний, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

Исключение сервисной компании из реестра сервисных компаний является основанием для расторжения договора доверительного управления правами (требованиями).

В случае передачи прав (требований) по договору банковского займа в доверительное управление сервисной компании лицо, указанное в абзаце десятом части первой настоящего пункта, реализует права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления правами (требованиями), заключенного с сервисной компанией, либо путем его переуступки лицам, указанным в части первой настоящего пункта.

В случае расторжения договора доверительного управления правами (требованиями) с сервисной компанией лицо, указанное в абзаце десятом части первой настоящего пункта, обязано заключить договор доверительного управления правами (требованиями) с другой сервисной компанией либо переуступить права (требования) лицам, указанным в части первой настоящего пункта.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи уступки банком права (требования) Национальному Банку Республики Казахстан в целях исполнения обязательств по займу последней инстанции.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не вправе уступать право (требование) по договору банковского займа, обеспеченного залогом имущества, лицам, указанным в части первой пункта 4 настоящей статьи, без оценки стоимости имущества, проведенной оценщиком в течение последних шести месяцев до уступки права (требования) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».»;

пункты 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«6. Не допускается уступка прав (требований) по договору банковского займа в отношении одного заемщика нескольким лицам, за исключением случаев, когда данные права (требования) являются предметом сделки секьюритизации.

7. При заключении договора уступки прав (требований) по договору банковского займа (далее – договор уступки) банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, обязаны:

1) до заключения договора уступки уведомить заемщика (или его уполномоченного представителя) о возможности перехода прав (требований) по договору банковского займа третьему лицу, а также об обработке персональных данных заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным договором банковского займа либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан;

2) уведомить заемщика (или его уполномоченного представителя) о состоявшемся переходе прав (требований) по договору банковского займа третьему лицу способом, предусмотренным договором банковского займа либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан, в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора уступки с указанием необходимости осуществления дальнейших платежей по договору банковского займа третьему лицу (наименование, место нахождения и банковские реквизиты лица, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа, либо в случае передачи прав (требований) по договору банковского займа в доверительное управление – сервисной компании), объема переданных прав (требований) по договору банковского займа, размера и структуры задолженности по договору банковского займа (основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойка (штраф, пеня) и других подлежащих уплате сумм;

3) передать лицу, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа, либо сервисной компании (в случае передачи прав (требований) по договору банковского займа в доверительное управление сервисной компании) следующие документы:

договор банковского займа;

договор залога и правоустанавливающие документы на предмет залога (в случае, если исполнение обязательств по договору банковского займа обеспечено залогом);

договор поручительства или гарантии (в случае, если исполнение обязательств по договору банковского займа обеспечено поручительством или гарантией);

расчеты задолженности заемщика на дату уступки прав (требований);

претензионную переписку с заемщиком (при наличии);

учредительные документы заемщика – юридического лица, документ, удостоверяющий личность заемщика – физического лица;

документы, подтверждающие погашение заемщиком задолженности;

документы по реализации заложенного имущества (при наличии);

иные документы в соответствии с договором уступки.

В случае уступки всех прав (требований) к заемщику банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, передают лицу, которому уступлено право (требование) по договору банковского займа, все имеющиеся у них оригиналы документов, а в случае передачи прав (требований) по договору банковского займа в доверительное управление сервисной компании оригиналы указанных документов передаются сервисной компании.

За утерю оригиналов правоустанавливающих документов на имущество, являющееся обеспечением исполнения обязательств по договору банковского займа, банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций), лицо, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа, сервисная компания несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

В случае уступки части прав (требований) к заемщику банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, вправе сохранить оригиналы документов, удостоверяющих такие права (требования), и передать лицу, которому частично уступлено право (требование) по договору банковского займа, нотариально засвидетельствованные копии указанных документов, а в случае передачи части прав (требований) по договору банковского займа в доверительное управление сервисной компании нотариально засвидетельствованные копии указанных документов передаются сервисной компании;

4) после заключения договора уступки переводить деньги, полученные в счет погашения задолженности по договору банковского займа, на банковский счет лица, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа, с предоставлением расшифровки платежей в разрезе каждого заемщика.

8. Лицу, которому уступлено право (требование) банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по договору банковского займа запрещается переуступать такое право (требование) без соблюдения условий, предусмотренных настоящей статьей.»;

8) в части второй пункта 4 статьи 50:

в подпункте 1-3) слова «права требования» исключить;

подпункты 2), 8) и 8-2) изложить в следующей редакций:

«2) представление эмитенту ценных бумаг и представителю держателей ценных бумаг сведений по договору банковского займа (выданному кредиту), права (требования) по которому передаются в качестве обеспечения по ценным бумагам, в том числе в рамках осуществления сделки секьюритизации;»;

«8) предоставление лицами, указанными в части первой пункта 4 статьи 36-1 настоящего Закона, информации по договору банковского займа (выданному кредиту) лицам, указанным в части первой пункта 4 статьи 36-1 настоящего Закона, при уступке (переуступке) прав (требований) по договору банковского займа;»;

«8-2) предоставление лицами, указанными в части первой пункта 4 статьи 36-1 настоящего Закона, информации по кредиту (займу) коллекторскому агентству в рамках договора о взыскании задолженности, заключенного с данным коллекторским агентством, или сервисной компании в рамках договора доверительного управления правами (требованиями) в соответствии со статьей 36-1 настоящего Закона;».

2. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»:

1) подпункт 1) пункта 1 статьи 18 дополнить словами «, сервисные компании, осуществляющие доверительное управление правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита в рамках договора доверительного управления правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита, заключенного с лицом, указанным в части первой пункта 4 статьи 36-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и (или) части первой пункта 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» (далее – сервисные компании), лица, указанные в абзаце десятом части первой пункта 4 статьи 36-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и абзаце восьмом части первой пункта 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», в случае если полученные права (требования) по договору банковского займа и (или) по договору о предоставлении микрокредита не переданы данными лицами в доверительное управление сервисной компании»;

2) подпункт 1) пункта 1 статьи 20 дополнить словами «, сервисные компании, лица, указанные в абзаце десятом части первой пункта 4 статьи 36-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и абзаце восьмом части первой пункта 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», в случае если полученные права (требования) по договору банковского займа и (или) по договору о предоставлении микрокредита не переданы данными лицами в доверительное управление сервисной компании»;

3) абзац первый пункта 1-1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«1-1. Информация, предоставляемая в кредитные бюро коллекторскими агентствами по приобретенным у банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, правам (требованиям) по договорам банковского займа, договорам о предоставлении микрокредита и сервисными компаниями, лицами, указанными в абзаце десятом части первой пункта 4 статьи 36-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и абзаце восьмом части первой пункта 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», в случае, если полученные права (требования) по договору банковского займа и (или) по договору о предоставлении микрокредита не переданы данными лицами в доверительное управление сервисной компании, должна содержать:».

3. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) сервисная компания – дочерняя организация банка, приобретающая сомнительные и безнадежные активы родительского банка, коллекторское агентство, обладающие в рамках договора доверительного управления правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита (далее – договор доверительного управления), заключенного с лицом, указанным в части первой пункта 4 статьи 36-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и (или) части первой пункта 5 статьи 9-1 настоящего Закона, полномочиями по доверительному управлению правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита, в том числе по изменению условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, по представлению интересов лица, с которым заключен договор доверительного управления, в суде, по приему от должника денег и (или) иного имущества, и иными полномочиями, предусмотренными настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и договором доверительного управления;»;

2) статью 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. В случае перехода в собственность микрофинансовой организации залогового имущества, являвшегося обеспечением исполнения обязательств по договору о предоставлении микрокредита, в результате обращения на него взыскания микрофинансовая организация обязана реализовать такое имущество путем проведения торгов (аукциона) в течение трех лет со дня перехода в собственность микрофинансовой организации указанного имущества. Срок реализации земельного участка определяется с учетом особенностей, предусмотренных Земельным кодексом Республики Казахстан.

Требование, установленное настоящим пунктом, не распространяется на ломбарды.»;

3) пункт 4-1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«4-1. При уступке прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора о предоставлении микрокредита, распространяют свое действие на правоотношения заемщика с третьим лицом, которому уступлены права (требования) по договору о предоставлении микрокредита, а в случае передачи прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита в доверительное управление сервисной компании требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора о предоставлении микрокредита, распространяют свое действие на правоотношения заемщика с сервисной компанией.

Нарушение третьим лицом, которому уступлены права (требования) по договору о предоставлении микрокредита, а также сервисной компанией требований и ограничений, предъявляемых законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора о предоставлении микрокредита, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.»;

4) в статье 9-1:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Микрофинансовой организации запрещается производить уступку прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита третьему лицу, за исключением уступки прав (требований) следующим лицам:

банку второго уровня;

коллекторскому агентству;

микрофинансовой организации;

специальной финансовой компании, созданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, при сделке секьюритизации;

юридическому лицу – залогодержателю прав требования по договору о предоставлении микрокредита при выпуске микрофинансовой организацией обеспеченных облигаций или получении займов;

специальному фонду развития частного предпринимательства – по договору о предоставлении микрокредита, заключенному в рамках сделки по финансированию субъектов частного предпринимательства путем обусловленного размещения средств в микрофинансовых организациях;

иному лицу – в отношении права (требования) по договору о предоставлении микрокредита физического лица, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, или по договору о предоставлении микрокредита юридического лица, по которому выявлены признаки обесценения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в том числе на момент приобретения или возникновения (создания) права (требования) по договору о предоставлении микрокредита.

Лицо, указанное в абзаце восьмом части первой настоящего пункта, передает в доверительное управление сервисной компании полученные права (требования) по договору о предоставлении микрокредита в одном из следующих случаев:

права (требования) получены по договору о предоставлении микрокредита физического лица, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности;

права (требования) получены по договору о предоставлении микрокредита юридического лица, размер задолженности по которому не превышает 16 500-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на дату уступки;

если лицо, которому уступлены права (требования) по договору о предоставлении микрокредита, является нерезидентом Республики Казахстан.

Права (требования) по договорам о предоставлении микрокредита могут быть переданы сервисной компании при одновременном выполнении следующих условий:

1) размер уставного капитала коллекторского агентства, собственного капитала родительской организации дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, составляет значение не ниже минимального значения, установленного нормативным правовым актом уполномоченного органа;

2) осуществление деятельности в течение трех лет с момента:

выдачи банку или банковскому холдингу разрешения на создание банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка;

включения коллекторского агентства в реестр коллекторских агентств;

3) отсутствие на дату включения в реестр сервисных компаний неисполненных и (или) действующих мер надзорного реагирования или ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным органом, и административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные статьей 211-1 и частью первой статьи 227 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;

4) отсутствие у первого руководителя сервисной компании неснятой или непогашенной судимости;

5) соответствие сервисной компании требованиям, установленным уполномоченным органом.

Требования к дочерним организациям банка, приобретающим сомнительные и безнадежные активы родительского банка, и коллекторским агентствам, выступающим в качестве сервис­ных компаний, которым могут быть переданы в доверительное управление права (требования) по договорам о предоставлении микрокредита, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Уполномоченный орган ведет и размещает на своем интернет-ресурсе реестр сервисных компаний, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

Исключение сервисной компании из реестра сервисных компаний является основанием для расторжения договора доверительного управления.

В случае передачи прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита в доверительное управление сервисной компании лицо, указанное в абзаце восьмом части первой настоящего пункта, реализует права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору о предоставлении микрокредита в рамках договора доверительного управления, заключенного с сервисной компанией, либо путем переуступки лицам, указанным в части первой настоящего пункта.

В случае расторжения договора доверительного управления с сервисной компанией лицо, указанное в абзаце восьмом части первой настоящего пункта, обязано заключить новый договор доверительного управления с другой сервисной компанией либо переуступить права (требования) лицам, указанным в части первой настоящего пункта.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи.»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Микрофинансовая организация не вправе уступать право (требование) по договору о предоставлении микрокредита, обеспеченного залогом имущества, лицам, указанным в части первой пункта 5 настоящей статьи, без оценки стоимости имущества, проведенной оценщиком в течение последних шести месяцев до уступки права (требования) в соответствии с Законом Рес­публики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Не допускается уступка прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита в отношении одного заемщика нескольким лицам, за исключением случаев, когда данные права (требования) являются предметом сделки секьюритизации.»;

в пункте 8:

в абзаце первом слова «, содержащего условия перехода права (требования) микрофинансовой организации по договору о предоставлении микрокредита третьему лицу (далее – договор уступки права требования),» заменить словами «уступки прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита (далее – договор уступки)»;

в подпункте 1):

слова «права требования» исключить;

после слова «(требований)» дополнить словами «по договору о предоставлении микрокредита»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) уведомить заемщика (или его уполномоченного представителя) о состоявшемся переходе прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита третьему лицу способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан, в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора уступки с указанием необходимости осуществления дальнейших платежей по договору о предоставлении микрокредита третьему лицу (наименование, место нахождения и банковские реквизиты лица, которому уступлены права (требования) по договору о предоставлении микрокредита, либо в случае передачи прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита в доверительное управление – сервисной компании), объема переданных прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита, размера и структуры задолженности по договору о предоставлении микрокредита (основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойка (штраф, пеня) и других подлежащих уплате сумм;»;

в подпункте 3):

части первую и вторую изложить в следующей редакции:

«3) передать лицу, которому уступлены права (требования) по договору о предоставлении микрокредита, либо сервисной компании (в случае передачи прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита в доверительное управление сервисной компании) следующие документы:

договор о предоставлении микрокредита;

договор залога и правоустанавливающие документы на предмет залога (в случае, если исполнение обязательств по договору о предоставлении микрокредита обеспечено залогом);

договор поручительства или гарантии (в случае, если исполнение обязательств по договору о предоставлении микрокредита обеспечено поручительством или гарантией);

расчеты задолженности заемщика на дату уступки прав (требований);

претензионную переписку с заемщиком (при наличии);

учредительные документы заемщика – юридического лица, документ, удостоверяющий личность заемщика – физического лица;

документы, подтверждающие погашение заемщиком задолженности;

документы по реализации заложенного имущества (при наличии);

иные документы в соответствии с договором уступки.

В случае уступки всех прав (требований) к заемщику микрофинансовая организация передает лицу, которому уступлено право (требование) по договору о предоставлении микрокредита, все имеющиеся у нее оригиналы документов, а в случае передачи прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита в доверительное управление сервисной компании оригиналы указанных документов передаются сервисной компании.»;

часть третью дополнить словами «, а в случае передачи части прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита в доверительное управление сервисной компании нотариально засвидетельствованные копии указанных документов передаются сервисной компании»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«За утерю оригиналов правоустанавливающих документов на имущество, являющееся обеспечением исполнения обязательств по договору о предоставлении микрокредита, микрофинансовая организация, лицо, которому уступлены права (требования) по договору о предоставлении микрокредита, сервисная компания несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) после заключения договора уступки переводить деньги, полученные в счет погашения задолженности по договору о предоставлении микрокредита, на банковский счет лица, которому уступлены права (требования) по договору о предоставлении микрокредита, с предоставлением расшифровки платежей в разрезе каждого заемщика.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Лицу, которому уступлено право (требование) микрофинансовой организации по договору о предоставлении микрокредита, запрещается переуступать такое право (требование) без соблюдения условий, предусмотренных настоящей статьей.»;

5) в статье 21:

пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

«5-1. Тайна предоставления микрокредита может быть раскрыта банковскому омбудсману по находящимся у него на рассмотрении обращениям заемщиков – физических лиц по урегулированию разногласий, возникающих из договора о предоставлении микрокредита, права (требования) по которому уступлены лицу, указанному в пункте 4 и части первой пункта 5 статьи 9-1 настоящего Закона.»;

подпункты 2) и 3) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«2) предоставление лицами, указанными в части первой пункта 5 статьи 9-1 настоящего Закона, информации по договору о предоставлении микрокредита (выданному микрокредиту) лицам, указанным в пункте 4 и части первой пункта 5 статьи 9-1 настоящего Закона, при уступке (переуступке) прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита;

3) предоставление лицами, указанными в части первой пункта 5 статьи 9-1 настоящего Закона, информации по микрокредиту коллекторскому агентству в рамках договора о взыскании задолженности, заключенного с данным коллекторским агентством, или сервисной компании в рамках договора доверительного управления в соответствии со статьей 9-1 настоящего Закона;».

4. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) сервисная компания – дочерняя организация банка, приобретающая сомнительные и безнадежные активы родительского банка, коллекторское агентство, обладающие в рамках договора доверительного управления правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита (далее – договор доверительного управления), заключенного с лицом, указанным в части первой пункта 4 статьи 36-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и (или) части первой пункта 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», полномочиями по доверительному управлению правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита, в том числе по изменению условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, по представлению интересов лица, с которым заключен договор доверительного управления, в суде, по приему от должника денег и (или) иного имущества и иными полномочиями, предусмотренными настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и договором доверительного управления.»;

2) статью 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Требования пунктов 1, 2, 4, подпунктов 1), 3), 4), 5), 6) и 9) пункта 5 и пункта 6 настоящей статьи распространяются на сервисные компании.»;

3) в статье 9:

в пункте 5:

в части первой:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«передать лицу, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, либо по его указанию сервисной компании, с которой такое лицо заключило новый договор доверительного управления, все сведения и документы по правам (требованиям) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита, переданным коллекторскому агентству на основании договора доверительного управления, на дату получения уведомления уполномоченного органа об исключении его из реестра коллекторских агентств либо принятия коллекторским агентством решения о добровольном прекращении осуществления коллекторской деятельности;»;

абзац четвертый дополнить словами «и (или) договоры доверительного управления»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Лицо, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, либо сервисная компания, с которой таким лицом заключен новый договор доверительного управления, обязаны обеспечить прием сведений и документов в случае, предусмотренном абзацем четвертым части первой настоящего пункта.»;

пункт 6 дополнить абзацами третьим и пятым следующего содержания:

«лиц, с которыми заключены договоры доверительного управления, способами, предусмотренными договором доверительного управления;»;

«должников, права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к которым были переданы на основании договоров доверительного управления, способами, предусмотренными пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона.»;

4) в пункте 1 статьи 10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Коллекторское агентство регистрирует в регистрационном журнале договоров все договоры о взыскании задолженности, договоры уступки права (требования), договоры доверительного управления и ведет учет принимаемых от кредиторов документов:»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) договоров доверительного управления;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) иных документов, передача которых предусмотрена договором о взыскании задолженности, договором уступки права (требования), договором доверительного управления.»;

5) в статье 14:

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) выступать в качестве сервисной компании в рамках договора доверительного управления.

Коллекторское агентство в рамках договора доверительного управления вправе:

по соглашению сторон изменять условия договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита в рамках предоставленных лицом, с которым заключен договор доверительного управления, полномочий. Изменение условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита в одностороннем порядке допускается в случаях их улучшения для заемщика в соответствии с частью второй пункта 3 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и частью второй пункта 6 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности»;

представлять интересы лица, с которым заключен договор доверительного управления, в суде, в том числе в процессе взыскания задолженности и (или) обращения взыскания на предмет залога;

принимать от должника в интересах лица, с которым заключен договор доверительного управления, деньги в безналичной форме и (или) иное имущество в счет погашения задолженности с последующей передачей таких денег и (или) такого имущества в его пользу;

пользоваться услугами оценщиков, аудиторов, юристов и иных консультантов.

Вознаграждение коллекторскому агентству, выступающему в качестве сервисной компании, а также расходы, связанные с доверительным управлением, оплачиваются (возмещаются) в соответствии с условиями договора доверительного управления лицом, которое приобрело права (требования) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита;»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) осуществлять иные права, установленные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, договором о взыскании задолженности и (или) договором уступки права (требования), и (или) договором доверительного управления.»;

6) пункт 1 статьи 15 дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) соблюдать в рамках договора доверительного управления требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора и должника в рамках договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита;»;

7) подпункты 1) и 8) пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«1) получать у кредитора, лица, заключившего договор доверительного управления с коллекторским агентством, коллекторского агентства, имеющего право требования к должнику по задолженности, сведения о коллекторском агентстве, месте его нахождения, наличии у коллекторского агентства персональных данных должника, размере и структуре задолженности;»;

«8) обратиться к кредитору либо коллекторскому агентству, осуществляющему доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления, с заявлением об изменении условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, связанных с исполнением обязательств по указанным договорам, с обоснованием причин такого обращения;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 4 июля 2022 года

№ 133-VІI ЗРК