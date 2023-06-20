Закон Республики Казахстан Законы 20 июня 2023 г. 3:30 65 О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, совершенное в Минске 28 мая 2021 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 19 июня 2023 года № 11-VIIІ ЗРК