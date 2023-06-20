Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний

Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, совершенное в Минске 28 мая 2021 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 июня 2023 года

№ 11-VIIІ ЗРК