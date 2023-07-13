Закон Республики Казахстан Законы 13 июля 2023 г. 6:30 0 О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Закон Республики Казахстан О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) следующее дополнение: подпункт 5) пункта 3 статьи 30 после слов «государственному аудиту» дополнить словами «, и уполномоченному органу по возврату активов». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 12 июля 2023 года № 25-VІIІ ЗРК