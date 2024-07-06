Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

1) в пункте 3 статьи 111 слова «Сотрудниками филиала и (или) представительства» заменить словами «Сотрудниками агентства, филиала и (или) представительства»;

2) пункт 3 статьи 117 изложить в следующей редакции:

«3. Должностные лица медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, в течение трех рабочих дней со дня оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязаны сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру соответствующей административно-территориальной единицы.».

В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

1) в статье 3:

пункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) эксплуатация человека – использование виновным принудительного труда, занятия проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг сексуального характера, принуждение лица к занятию попрошайничеством, совершению противоправной деятельности или иные действия, связанные с осуществлением виновным некоторых или всех полномочий собственника в отношении лица.

Примечания. Под использованием виновным принудительного труда понимается любая работа или служба, требуемая от лица путем применения насилия или угрозы его применения либо угрозы какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило добровольно своих услуг, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Под использованием виновным занятия проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг сексуального характера понимается принуждение лица к занятию проституцией или оказанию иных услуг сексуального характера в целях присвоения полученных доходов или их части, а равно без преследования виновным этой цели.

Под принуждением лица к занятию попрошайничеством понимается принуждение к совершению антиобщественного деяния, связанного с выпрашиванием у других лиц денег и (или) иного имущества.

Под принуждением виновным к совершению противоправной деятельности понимается принуждение лица к совершению правонарушения с целью извлечения дохода или выгод имущественного характера.»;

дополнить пунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) преступления, связанные с торговлей людьми, – деяния, предусмотренные статьями 116, 125 (пунктом 2) части третьей),

126 (пунктом 2) части третьей), 128, 134, 135, 308 и 309 настоящего

Кодекса;»;

в пункте 2):

слова «202 и 269-1 – ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель;» заменить словами «202 – ущерб на сумму, в сто раз превышающую месячный расчетный показатель;»;

после слов «233 – ущерб, причиненный на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель;» дополнить словами «269-1 – ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель;»;

в пункте 42):

слова «122 (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста),» заменить словами «122 (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а равно получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом),»;

слова «134 (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией),» заменить словами «134 (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера),»;

часть вторую статьи 15 после слов «(части вторая и третья статьи 202),» дополнить словами «умышленные уничтожение, вывоз или повреждение предметов, имеющих особую ценность, при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 203),»;

часть четвертую статьи 68 дополнить пунктом 10) следующего содержания:

«10) преступления, связанные с торговлей людьми.»;

статью 122 изложить в следующей редакции:

«Статья 122. Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а равно получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой

заведомо несовершеннолетним лицом

1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, родителем, отчимом, мачехой, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по его воспитанию, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет

с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

1) неоднократно;

2) в отношении двух и более лиц, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Примечание. В настоящей статье и статьях 134, 308 и 309 настоящего Кодекса под иными услугами сексуального характера понимается совершение с целью получения дохода или выгод имущественного характера действий, направленных на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица, в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством сетей телекоммуникаций, в том числе Интернета.»;

в статье 128:

абзац первый части второй дополнить пунктом 13) следующего содержания:

«13) в отношении женщины, родившей в эксплуатации и (или) имеющей при себе несовершеннолетнего ребенка, –»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. В статьях настоящего Кодекса, предусматривающих ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми, согласие потерпевшего на эксплуатацию, полученное путем применения насилия или угрозы его применения, обмана или злоупотребления доверием с использованием служебного положения, материальной или иной зависимости, использования психического расстройства или беспомощного состояния, изъятия, сокрытия либо уничтожения документов, удостоверяющих личность потерпевшего, или иных способов воздействия, не является основанием, исключающим уголовную ответственность и наказание.»;

6) в статье 134:

заголовок и абзац первый части первой дополнить словами «, оказание иных услуг сексуального характера»;

абзац первый части второй:

после слова «проституцией» дополнить словами «, оказание иных услуг сексуального характера»;

дополнить словами «, а также путем пропаганды и (или) рекламы проституции, иных услуг сексуального характера в этих целях»;

дополнить примечаниями следующего содержания:

«Примечания. В настоящей статье, статьях 308 и 309 настоящего Кодекса:

1) под пропагандой проституции, иных услуг сексуального характера

в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества

следует понимать распространение любой информации о проституции,

иных услугах сексуального характера, выгодах и преимуществах оказания таких услуг;

2) под рекламой проституции, иных услуг сексуального характера

в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества следует понимать распространение и (или) размещение информации о лице, цене, способе и (или) месте получения таких услуг.»;

7) в статье 135:

абзац первый части второй дополнить пунктом 14) следующего содержания:

«14) в отношении несовершеннолетней, родившей в эксплуатации

и (или) имеющей при себе несовершеннолетнего ребенка, –»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Согласие несовершеннолетнего потерпевшего

на эксплуатацию не принимается во внимание независимо от наличия

или отсутствия способов воздействия, предусмотренных примечанием

к статье 128 настоящего Кодекса.»;

8) в статье 202:

в абзаце втором части первой:

слова «до двух тысяч» заменить словами «от пятисот до двух тысяч»;

слова «до шестисот» заменить словами «от трехсот до шестисот»;

абзац первый части второй дополнить пунктами 6) и 7) следующего содержания:

«6) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

7) совершенное неоднократно, –»;

абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:

1) повлекшие по неосторожности смерть человека;

2) повлекшие причинение особо крупного ущерба;

3) совершенные преступной группой, –»;

9) в статье 203:

абзац первый части второй дополнить пунктами 4) и 5) следующего содержания:

«4) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

5) совершенное неоднократно, –»;

абзац первый части третьей дополнить словами «а равно совершенные преступной группой,»;

в статье 293:

в абзаце втором части первой:

слова «до двух тысяч» заменить словами «от пятисот до двух тысяч»;

слова «до шестисот» заменить словами «от трехсот до шестисот»;

в абзаце втором части второй:

слова «до пяти тысяч» заменить словами «от трех до семи тысяч»;

слова «до пяти лет» заменить словами «от трех до шести лет»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, а равно совершенные преступной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.»;

часть четвертую исключить;

статью 294 изложить в следующей редакции:

«Статья 294. Вандализм

1. Вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, –

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

2. То же деяние, совершенное:

1) по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) из корыстных побуждений;

4) неоднократно, –

наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от трехсот до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.»;

в статье 308:

заголовок дополнить словами «, оказание иных услуг сексуального характера»;

абзац первый части первой:

после слова «проституцией» дополнить словами «, оказание иных услуг сексуального характера»;

дополнить словами «, а также путем пропаганды и (или) рекламы проституции, иных услуг сексуального характера в этих целях»;

в статье 309:

заголовок после слова «проституцией» дополнить словами «, оказания иных услуг сексуального характера»;

в абзаце первом части первой слова «занятий проституцией,» заменить словами «занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера,»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе Интернета;

4) путем пропаганды и (или) рекламы проституции, иных услуг сексуального характера в этих целях;

5) с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет

с конфискацией имущества.»;

3. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

от 4 июля 2014 года:

абзац первый части шестой статьи 71 дополнить пунктом 24) следующего содержания:

«24) на получение специальных социальных услуг в соответствии

с законодательством Республики Казахстан о противодействии торговле людьми.»;

в части второй статьи 187 слова «293 (частями второй, третьей и четвертой),» заменить словами «293 (частями второй и третьей),

294 (частью второй),»;

в части шестнадцатой статьи 191 цифры «294,» заменить словами «294 (частью первой),»;

4) в пункте 2) части первой статьи 307 слова «122 (частями первой и второй),» заменить словами «122 (частями первой, второй и третьей),».

4. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года «О Фонде компенсации потерпевшим»:

в абзаце втором подпункта 1) части первой пункта 1 статьи 6:

слова «110 (пунктом 4) части второй)» заменить словами

«116 (частями первой, второй и третьей) (в части совершения преступления преступной группой),»;

после цифр «124,» дополнить словами «125 (пунктом 2) части третьей), 126 (пунктом 2) части третьей),»;

слова «и 146 (частями первой и второй)» заменить словами

«, 146 (частями первой и второй) и 308».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июля 2024 года

№ 111-VІIІ ЗРК