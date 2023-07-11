Закон Республики Казахстан Законы 11 июля 2023 г. 3:30 75 О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения: 1) в статье 456-1: часть вторую исключить; в абзаце первом части четвертой слова «частями первой и второй» заменить словами «частью первой»; 2) главу 26 дополнить статьей 456-2 следующего содержания: «Статья 456-2. Размещение, распространение ложной информации 1. Размещение, распространение ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, – влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей. 2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей. 3. Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут штраф на физических лиц – в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей. 4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц – в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей. 5. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные инфлюенсерами (блогерами), – влекут штраф на физических лиц – в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей. 6. Действия, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей. Примечание: Для целей части пятой настоящей статьи под инфлюенсером (блогером) понимается пользователь онлайн-платформы, публикующий информацию на онлайн-платформах, адресованную неопределенному кругу лиц, в целях предпринимательской деятельности.»; 3) часть первую статьи 684 после цифр «456-1,» дополнить цифрами «456-2,»; 4) подпункт 1) части первой статьи 804 после цифр «453,» дополнить словами «456-2 (части третья, четвертая, пятая и шестая),»; 5) часть первую статьи 805 после цифр «456-1,» дополнить словами «456-2 (части первая и вторая),»; 6) в подпункте 4) части первой статьи 807 слова «132 и 456-1» заменить словами «132, 456-1 и 456-2 (частями первой и второй)». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 10 июля 2023 года № 20-VІIІ ЗРК