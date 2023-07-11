Закон Республики Казахстан

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О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений
в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) в статье 456-1:

часть вторую исключить;

в абзаце первом части четвертой слова «частями первой и второй» заменить словами «частью первой»;

2) главу 26 дополнить статьей 456-2 следующего содержания:

«Статья 456-2. Размещение, распространение ложной информации

1. Размещение, распространение ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, – влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

3. Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут штраф на физических лиц – в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц – в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

5. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные инфлюенсерами (блогерами), –

влекут штраф на физических лиц – в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

6. Действия, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.

Примечание: Для целей части пятой настоящей статьи под инфлюенсером (блогером) понимается пользователь онлайн-платформы, публикующий информацию на онлайн-платформах, адресованную неопределенному кругу лиц, в целях предпринимательской деятельности.»;

3) часть первую статьи 684 после цифр «456-1,» дополнить цифрами «456-2,»;

4) подпункт 1) части первой статьи 804 после цифр «453,» дополнить словами «456-2 (части третья, четвертая, пятая и шестая),»;

5) часть первую статьи 805 после цифр «456-1,» дополнить словами «456-2 (части первая и вторая),»;

6) в подпункте 4) части первой статьи 807 слова «132 и 456-1» заменить словами «132, 456-1 и 456-2 (частями первой и второй)».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Президент

Республики Казахстан

 

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 10 июля 2023 года

 

№ 20-VІIІ ЗРК

 

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