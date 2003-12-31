Закон Республики Казахстан Законы 134

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности» Внести в Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 г. «О пожарной безопасности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 18, ст. 368; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 20, ст. 728; № 23, ст. 931; 2000 г., № 6, ст. 142; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 14, ст. 112) следующие изменения и дополнения: 1) по всему тексту слова «государственные комитеты», «государственным комитетам», «государственных комитетов» исключить; 2) в статье 5: абзац третий изложить в следующей редакции: «утверждает отраслевые программы в области пожарной безопасности;»; абзац восьмой изложить в следующей редакции: «устанавливает перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба;»; абзац девятый исключить; 3) часть вторую статьи 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания: «разрабатывает отраслевую программу по обеспечению пожарной безопасности;»; 4) в статье 10: абзац двенадцатый части четвертой дополнить словами: «в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан»; в части девятой слово «Управления» заменить словом «Подразделения»; части десятую - пятнадцатую исключить; 5) дополнить статьями 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10 и 10-11 следующего содержания: «Статья 10-1. Правовое положение сотрудников органов государственной противопожарной службы Сотрудниками органов государственной противопожарной службы являются лица, состоящие на службе в органах государственной противопожарной службы, которым в установленном порядке присвоены специальные звания, выданы служебные удостоверения и жетоны установленного образца. На сотрудников органов государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания, распространяются порядок прохождения службы, оплаты труда, присвоения специальных званий, медицинского и санаторно-курортного, пенсионного обеспечения, а также условия социальной защиты и гарантии, установленные законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел. Законодательство Республики Казахстан о труде к сотрудникам органов государственной противопожарной службы применяется в той мере, в какой оно не противоречит настоящему Закону и иным нормативным правовым актам, установленным для сотрудников органов внутренних дел. Трудовые отношения рабочих и служащих органов государственной противопожарной службы регулируются законодательством Республики Казахстан о государственной службе и труде. Статья 10-2. Прохождение службы сотрудниками органов государственной противопожарной службы На службу в органы государственной противопожарной службы принимаются граждане Республики Казахстан в возрасте не моложе восемнадцати лет, способные по своей профессиональной подготовке, состоянию здоровья, физическому развитию и уровню образования выполнять возложенные на них служебные обязанности. Для обучения в пожарно-технические учебные заведения органов государственной противопожарной службы могут зачисляться лица, имеющие среднее образование, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. При этом с лицами, поступившими на учебу в указанные учебные заведения, заключаются контракты, которыми предусматриваются условия и сроки дальнейшего прохождения службы в органах государственной противопожарной службы по окончании пожарно-технического учебного заведения. Время обучения в пожарно-техническом учебном заведении органов государственной противопожарной службы засчитывается в срок срочной военной службы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На должности рядового и младшего начальствующего состава органов государственной противопожарной службы принимаются лица в возрасте не старше тридцати двух лет, среднего и старшего начальствующего состава - не старше сорока лет. В исключительных случаях указанный возрастной ценз изменяется решением руководителя центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности в отношении лиц, обладающих необходимым образованием, уровнем профессиональной подготовки и соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан. Военнообязанные, назначенные на должности рядового и начальствующего состава или зачисленные в кадры органов государственной противопожарной службы, включая курсантов и слушателей пожарно-технических учебных заведений органов государственной противопожарной службы, снимаются в установленном порядке с воинского учета и состоят на специальном учете в органах государственной противопожарной службы. Лица, впервые поступающие на службу в органы государственной противопожарной службы, в обязательном порядке проходят специальное первоначальное обучение в школах профессиональной подготовки и учебных пунктах органов государственной противопожарной службы. Порядок и условия прохождения первоначальной подготовки в указанных учебных заведениях определяются руководителем центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности. Для лиц, впервые принимаемых в органы государственной противопожарной службы, устанавливается испытательный срок до трех месяцев. При неудовлетворительном результате испытания сотрудник органов государственной противопожарной службы может быть уволен как не прошедший испытания. При положительном результате срок испытания засчитывается в стаж службы. Не могут быть приняты на службу в органы государственной противопожарной службы лица, ранее судимые и освобожденные от уголовной ответственнос­ти по нереабилитирующим основаниям, а также уволенные по отрицательным мотивам с государственной службы, из правоохранительных органов, судов и органов юстиции. Граждане, поступившие на службу в органы государственной противопожарной службы, принимают присягу, текст которой утверждается Президентом Республики Казахстан. Сотрудникам органов государственной противопожарной службы запрещается состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии, организовывать забастовки и участвовать в их проведении, заниматься иной оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности), осуществлять предпринимательскую деятельность, а также входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. Статья 10-3. Предельный возраст службы в органах государственной противопожарной службы Предельный возраст пребывания на службе сотрудников органов государственной противопожарной службы устанавливается: 1) для лиц рядового и младшего начальствующего состава - сорок пять лет; 2) для лиц среднего, а также старшего начальствующего состава в специальных званиях майора и подполковника - сорок пять лет, в специальном звании полковника - пятьдесят лет; 3) для лиц высшего начальствующего состава - пятьдесят пять лет. При необходимости срок службы отдельных сотрудников органов государственной противопожарной службы может быть продлен решением руководителя центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности. Продление службы не исключает возможности увольнения сотрудника органов государственной противопожарной службы по основаниям, предусмотренным настоящим Законом. Статья 10-4. Основания прекращения службы в органах государственной противопожарной службы Основаниями для прекращения службы в органах государственной противопожарной службы являются: 1) увольнение в порядке, установленном настоящим Законом; 2) утрата гражданства Республики Казахстан; 3) признание сотрудника органов государственной противопожарной службы в порядке, установленном законом, безвестно отсутствующим или недееспособным; 4) смерть сотрудника органов государственной противопожарной службы; 5) занятие деятельностью, не совместимой с его должностью; 6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда или прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Сотрудники органов государственной противопожарной службы увольняются: 1) по выслуге лет (сроку службы), дающей право на пенсию; 2) по достижении предельного возраста пребывания на службе; 3) по состоянию здоровья - на основании заключения соответствующей комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к службе; 4) в связи с сокращением штатов; 5) по собственному желанию; 6) в связи с расторжением контракта; 7) по служебному несоответствию, установленному в аттестационном порядке; 8) в случае обнаружившейся непригодности к службе в течение испытательного срока; 9) при совершении дискредитирующего проступка; 10) за систематическое нарушение служебной дисциплины. Статья 10-5. Специальные звания сотрудников органов государственной противопожарной службы Сотрудникам органов государственной противопожарной службы устанавливаются и присваиваются следующие специальные звания: рядовой состав: рядовой внутренней службы; младший начальствующий состав: младший сержант внутренней службы; сержант внутренней службы; старший сержант внутренней службы; старшина внутренней службы; прапорщик внутренней службы; старший прапорщик внутренней службы; средний начальствующий состав: младший лейтенант внутренней службы; лейтенант внутренней службы; старший лейтенант внутренней службы; капитан внутренней службы; старший начальствующий состав: майор внутренней службы; подполковник внутренней службы; полковник внутренней службы; высший начальствующий состав: генерал-майор внутренней службы. Специальное звание высшего начальствующего состава присваивается Президентом Республики Казахстан. Порядок присвоения (лишения) специальных званий младшего, среднего и старшего начальствующего состава определяется Положением о прохождении службы в органах государственной противопожарной службы. Статья 10-6. Оплата труда, пенсионное и иное обеспечение сотрудников органов государственной противопожарной службы Денежное довольствие сотрудников органов государственной противопожарной службы устанавливается на основании единой системы оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Президентом Республики Казахстан, и осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Пенсионное обеспечение сотрудников органов государственной противопожарной службы осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. Сотрудники органов государственной противопожарной службы обеспечиваются бесплатно форменным и специальным обмундированием, образцы и нормы положенности которого устанавливаются Правительством Республики Казахстан. Статья 10-7. Жилищные права и иные меры социальной защиты сотрудников и пенсионеров органов государственной противопожарной службы Сотрудники органов государственной противопожарной службы, состоящие на службе, могут приватизировать занимаемое ими жилище, приравненное к служебному, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сотрудники и пенсионеры органов государственной противопожарной службы, а также семья погибшего сотрудника органов государственной противопожарной службы не подлежат выселению из служебного жилища или жилища, приравненного к служебному, без предоставления другого жилища. Сотрудникам органов государственной противопожарной службы по перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан, выплачивается денежная компенсация на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в размере, определяемом законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Статья 10-8. Отпуска сотрудников органов государственной противопожарной службы Сотрудникам органов государственной противопожарной службы предоставляются ежегодные отпуска продолжительностью тридцать календарных дней, а также иные, предусмотренные законодательством Республики Казахстан отпуска. Дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от выслуги лет (в календарном исчислении) предоставляется сотрудникам государственной противопожарной службы, имеющим выслугу более: десяти лет - продолжительностью пять календарных дней; пятнадцати лет - продолжительностью десять календарных дней; двадцати лет - продолжительностью пятнадцать календарных дней. Статья 10-9. Гарантии в случае гибели (смерти) или увечья сотрудников органов государственной противопожарной службы При получении увечья сотрудником органов государственной противопожарной службы в период исполнения им служебных обязанностей или служебного долга производится выплата ему единовременной компенсации, а в случае его гибели (смерти) - лицам, имеющим право на ее получение, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. Порядок выплаты единовременной компенсации устанавливается Правительством Республики Казахстан. В случае гибели (смерти) сотрудника органов государственной противопожарной службы при исполнении служебных обязанностей либо в течение года после увольнения со службы вследствие травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей или служебного долга, иждивенцам и наследникам выплачивается единовременная компенсация в размере шестидесятимесячного денежного содержания по последней занимаемой должности. При установлении сотрудникам органов государственной противопожарной службы инвалидности, наступившей в результате травмы, ранения (контузии), увечья, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей или служебного долга, им выплачивается единовременная компенсация в размерах: 1) инвалиду I группы - тридцатимесячного денежного содержания; 2) инвалиду II группы - восемнадцатимесячного денежного содержания; 3) инвалиду III группы - шестимесячного денежного содержания. В случае получения сотрудниками органов государственной противопожарной службы при исполнении служебных обязанностей или служебного долга тяжелого увечья (травмы, ранения, контузии), не повлекшего инвалидности, им выплачивается единовременная компенсация в размере полуторамесячного денежного содержания, легкого увечья - половины месячного денежного содержания. Единовременная компенсация не выплачивается, если в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, доказано, что гибель (смерть), травма, ранение, контузия (увечье), заболевание сотрудника органов государственной противопожарной службы наступили в связи с обстоятельствами, не связанными с исполнением служебных обязанностей или служебного долга. Статья 10-10. Финансирование государственной противопожарной службы Финансирование территориальных подразделений государственной противопожарной службы осуществляется за счет средств местного бюджета, пожарно-технических учебных заведений - за счет средств республиканского бюджета. Статья 10-11. Ответственность сотрудников органов государственной противопожарной службы и право обжалования их действий За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей сотрудники органов государственной противопожарной службы несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Действия (бездействие) сотрудников органов государственной противопожарной службы могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.». Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, 29 декабря 2003 года № 511-II ЗРК