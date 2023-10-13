Закон Степи

Автором перевода с казахского языка на русский 74 параграфов Положения является руководитель Научного центра «История и этнология» Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова Шолпан Торгаутова. На обложке книги автор разместила фотографию 23-летнего Абая. Сделана она была омским фотографом, владельцем фотомастерской и книжного магазина Исааком Кесслером, а найдена в одном из архивов Ленинграда еще в 70-е годы прошлого столетия знаменитым историком-ар­хеологом Алькеем Маргуланом. Это фото было представлено мировому сообществу только в 2020 году.

Шолпан Торгаутова с 2019 года развивает научное направление «Қазақтану», ведя исследования в области истории и этнографии казахского народа. Она – преподаватель дисциплины «Абайтану», подробно и планомерно знакомящей с творчеством и государственной деятельностью великого казахского мыслителя, инициатор создания нового для Казахстана и зарубежья республиканского научного журнала «QAZAQTANÝ», который издает ЮКУ им. М. Ауэзова. На страницах научного издания публикуются статьи сотрудников НИИ, НЦ, профессорско-преподавательского состава, магистрантов и докторантов вузов Казахстана и зарубежья.

– «Положение Карамола» 1885 го­да составлено Абаем Кунанбайулы и утверждено на съезде биев и так называемых почетных казахов в местности Карамола Семипалатинской области, по указу генерал-губернатора Циклинского напечатано в 1886 году в типогра­фии Казанского университета. Среди биев Казахстана оно было распространено как законодательный акт, имеющий полную юридическую силу, – говорит Шолпан Торгаутова. – Этот документ пока малоизучен, но уже ясно, что он представляет историческую ценность и является одним из важных элементов в формировании «права казахов» во второй половине XIX века наряду с законом Тауке-хана «Жеты жарғы» и первой Конституцией Алаш Орды «Қазақ Елі». Он закреплял положения биев как судопроизводителей, а также положение мулл и мусульманского права, действовавшего при устной форме судопроизводства в казахском обществе. Формировал и ­утверждал Уголовно-процессуальный кодекс правовых отношений на территории Казахстана во второй половине XIX – начале XX столетий, устанавливал штрафы при решении судебных дел, регулировал социально-имущественные отношения среди сородичей и с другими народами. Также свод законов «Положение Карамола» представляет большой интерес, связанный с деятельностью великого казахского просветителя, поэта, государственного деятеля Абая Кунанбайулы.

Но данный законодательный акт является не только исторически важным и ценным правовым до­кументом исследуемого периода, но и памятником культуры казахского народа, его самоидентичности, высокоразвитой правовой и государственной структуры, эффективной системы института биев-судей и судопроизводства в целом.

Шолпан Торгаутова провела аналитическую оценку исторического документа, которая признана лингвистами, историками, этнографами, политологами, юрис­тами, а также представителями мусульманского духовенства и этнокультурных объединений. Это исследование актуально на современном этапе развития казахстанского общества. Многие статьи свода законов посвящены регулированию взаимоотношений народов и дают основу для развития медиации в Казахстане.

Перевод и анализ, подготовленные автором работы, несомненно, будут интересны широкому кругу ученых – историкам, этнографам, лингвистам, культурологам, правоведам, политологам. Она имеет большую ценность, так как представляет весьма редкие данные о правовой структуре исследуемого периода, историко-этнографи­ческие данные по изу­чению общественно-полити­ческой, социально-экономической, культурной структуры казахского общества конца XIX века.

Новые и уникальные факты из области общественно-полити­ческой деятельности Абая Кунанбайулы не могут быть оставлены без внимания казахстанской и мировой общественности. Это процесс открытия пути к новым исследованиям, попытка дать оценку законотворческой деятельности великого просветителя, государственного деятеля и дипломата.