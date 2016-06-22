​Закон сверяется в глубинке

В Доме дружбы состоялась встреча заместителя председателя Мажилиса с депутатами областного масли­хата и руководителями этнокультурных объединений. В своем выступлении В. Божко подчеркнул, что преодолению кризисных ситуаций и динамичному развитию страны способствуют сплоченность и согласие.

– Скоординированные действия всегда приносят лучший результат. Примером тому – слаженная работа во время небывалого наводнения, случившегося в Западно-Казахстанской области в 2011 году. Только благодаря сплоченности общества удалось тогда избежать человеческих жертв и оперативно справиться с ликвидацией последствий паводка, – сказал он.

Было отмечено, что законо­творческая деятельность Парламента РК учитывает мнения и пожелания граждан. Сейчас в Парламенте рассматриваются 22 законопроекта, которые нацелены на решение первоочередных проблем, создание благоприятных условий для обеспечения занятости и повышения качества жизни. Поэтому так важны встречи с населением. К примеру, в стране активно идут процессы интеграции и внедрения трехъязычия. Одновременно встает воп­рос обеспечения учебниками нового поколения и подготовки педагогов, способных квалифицированно преподавать на английском языке. Особенно для сельской местности.

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов рассказал о том, что регион, граничащий с пятью российскими губерниями, располагает большими экономичес­кими возможностями. В том числе в транспортно-логистической сфере. В последние годы высокими темпами ведется дорожное строительство. Наращивает­ся объем производства продукции АПК, большое внимание уделяется обводнению и ирригационным работам. Участники встречи говорили о необходимости взвешенного подхода к распределению субвенций, установке общих для регионов цен на газ, совершенствования процедур госзакупок. Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК заверил, что все предложения западноказахстанцев будут учтены в законотворческой работе.

В. Божко побывал также в селе Дарьин­ское, где встретился с представителями этнокультурных объединений, малого и среднего бизнеса и посетил мемориальный музей Михаила Шолохова.