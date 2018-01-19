Закон во главу угла

Василий Олейник, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК

О верховенстве закона уже говорилось в Плане нации «100 конкретных шагов». Сегодня идет системная работа по гуманизации уголовно-процессуаль­ного и административного законо­дательства. Буквально в декабре прошлого года Президент подписал изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, где красной линией идет гуманизация административного законодательства. К примеру, штрафы за нарушения ПДД стали меньше. В Уголовном кодексе меняем подход к наказанию за совершение экономичес­ких преступлений. Теперь людей в основном штрафуют или наказывают другими способами, не связанными с лишением свободы.

Депутаты Мажилиса Парламен­та в ходе третьей сессии, которую открыли 4 сентября 2017 года, уже приняли к рассмотрению около 80 проек­тов законов и других НПА, 42 из них принято и одобрено Мажилисом и Сенатом. Президент уже подписал около 30 законов, в том числе 10 января Закон о фонде компенсации потерпевшим. Я был руководителем этого законопроекта. В Казахстане будет работать специальный фонд, который будет аккумулировать денежные средства.

Сейчас на рассмотрении в Мажилисе находятся важные законо­проекты, связанные с защитой прав несовершеннолетних. Это инициатив­ные проекты, разработанные депутатами обеих палат Парламен­та. Я говорю в том числе и о проекте по защите детей от вредной информации. Мы не могли, к примеру, привлечь к ответственности администраторов сайтов так называемых «групп смерти». Сейчас депутаты внесли соответствующие поправки в Уголовный кодекс, они будут рассмотрены и приняты в ближайшее время.

Еще один немаловажный аспект – противодействие коррупции. Этому вопросу Нурсултан Назарбаев уделил большое внимание и прямо сказал, что неприкасаемых нет. За последние годы за совершение коррупционных преступлений к ответственности привлекли более 2,5 тысячи госслужащих. Немало среди них чиновников высокого ранга. Уже возмещено более 18 млрд тенге ущерба, нанесенного коррупционерами.

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