Главная цель сервисной модели работы полиции – защитить интересы законопослушных граждан.

Напомним, что сервисная модель работы полиции предусматривает оказание качественных услуг населению и решение проблем безопасности в партнерстве с обществом. Основными направлениями в развитии сервисной модели являются профилактика преступлений и правонарушений, а также шаговая доступность, нацеленная на максимальное облегчение гражданам взаи­модействия с полицией. Это включает в себя оптимальную дислокацию участковых пунктов, мобильных постов, повышение оперативности реагирования, применение цифровых технологий.

По словам заместителя председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексея Милюка, с декабря 2020 года реализуется Столичный проект во взаимодействии с Центром исследования правовой политики и при финансовой поддержке Евросоюза. Он кардинально отличается от других проектов, поскольку направлен на оптимизацию рабочих процессов сотрудников местной полицейской службы, выстраивание эффективной системы управления, установление диалога полиции и общества.

Пилотной группой проанализирована текущая система планирования и управления МПС, сделаны выводы об основных характеристиках существующей модели. В частности, доказано, что в системе управления преобладает устаревший авральный стиль работы с фокусом на реа­гирование; управление осуществляется через акцент на количественные показатели; плановая профилактическая работа с населением уходит на второй план; аналитика носит ограниченный характер ввиду недостаточности ресурсов и методического сопровождения.

– Одновременно был проведен опрос жителей пилотной территории на предмет установления критериев оценки качества работы полиции. Выделены 5 основных, которые составляют минимальный стандарт качества: законность, своевременность, информированность, уважительность и профессионализм. Для достижения этих критериев важно обеспечить качественный индивидуаль­ный сервис, то есть профес­сиональную открытую работу полиции с заявителями, потерпевшими и правонарушителями. Согласно научным исследованиям, именно качество таких контактов с полицейскими является главным драйвером доверия общества, – сказал Алексей Милюк на брифинге в СЦК.

В итоге ведомством были выработаны следующие рекомендации: децентрализация планирования и решение проблем на местах с учетом потребностей местного сообщества; процес­суальная самостоятельность и ответст­венность участковых и патрульных; профилактика на основе комплексной аналитики; принцип постоян­ного улучшения качества; максимальная цифровизация деятельности.

– Для реализации выработанных подходов проведено обучение участковых инспекторов навыкам и методике проведения анализа проблем безопасности. Оптимизация процессов позволила участковым инспекторам больше находиться на своем участке, не тратить время на бессмысленные поездки. При поддержке Казахского гуманитарного юридичес­кого университета и акима­та столицы в пилотном райо­не открыт современный участковый пункт полиции, отвечающий требованиям сервисной модели. В нем отрабатываются приемы коммуникаций с граж­данами и организациями. Под эти стандарты планируем привести все участковые пунк­ты полиции, – подытожил спикер.