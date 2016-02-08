​Законность и транспарентность

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Высокий уровень организации предыдущих избирательных кампаний позволяет быть уверенным, что предстоящие выборы пройдут эффективно и прозрачно, считает заместитель председателя Республиканской общественной комиссии Омирали Копабаев. Он напомнил, что комиссию создали 5 февраля с головным штабом в Астане. В ее составе – профессиональные юристы, готовые приложить свои силы для повышения правовой грамотности и электоральной активности.

– Сегодня мы объявляем о начале работы филиала комиссии в Алматы, – продолжил он. – Штаб будет находиться на первом этаже Евразийской юридической академии имени Д. Кунаева. Сюда может прийти любой избиратель с вопросом или предложением, члены избиркомов. Поскольку нам важно помочь людям лучше знать свои права, обеспечить информацией каждого избирателя. Это необходимо, чтобы выборы состоялись в соответствии с нормами законодательства и принципами законности и транспарентности.

Большое значение для чистоты электоральной кампании имеет и своевременное общественное реагирование, даже на мелкие нарушения. Для этого комиссия намерена вести мониторинг выборного процесса на всех этапах. В Алматы на каждом избирательном участке в день голосования будут работать наблюдатели от комиссии. Сейчас ведется работа по созданию пула наблюдателей. Для их обу­чения запланированы семинары-тренинги.

В составе Республиканской общественной комиссии, подчеркнули участники брифинга, нет случайных людей. Каждый из ее членов неравнодушен к происходящему в стране, и для каждого исключительно важно полное соответствие электорального процесса Закону «О выборах». 

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