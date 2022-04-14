Министр национальной экономики Алибек Куантыров в СЦК рассказал, во что лучше вкладываться казахстанцам. Речь идет, в том числе, о криптовалюте, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Лично я в криптовалюту не вкладываюсь – наверное, для этого нужна компетенция. Что касается рисков инвестирования – это дело каждого. Но риски есть всегда, особенно с криптовалютой, у которой, по сути, нет реального актива, как основания для данной валюты. Это даже не дериватив, а что-то более неосязаемое. Тем более, что криптовалюта находится обычно на кошельках, и мы ее не можем потрогать, и кошелек может находиться далеко от страны, в которой вы живете», - отметил Куантыров.

В целом он советует вкладываться не только в криптовалюту, но и в другие активы и валюты.

«Если брать внутри криптовалют – тоже не надо вкладываться только в один биткоин или один лайткоин, также нужно диверсифицировать. Если бы много было лишних денег, можно было бы их инвестировать в недвижимость, через брокеров и т.д. Самый простой и доступный способ для казахстанцев – хранить деньги в тенге на депозите. Есть срочные и несрочные депозиты, чтобы деньги прокручивались, пока ты ими не пользуешься. Почему в тенге? Потому что ставка выше, чем в долларах. Так как в долларах у нас около 1% годовых, то удобнее вкладываться в тенговые девозиты. А так есть много разных способов и финансовых инструментов, куда можно вложить средства, но если это обычный обыватель, который не разбирается, то лучше это делать через проверенного брокера», - резюмировал глава МНЭ.