Законодательно обязать устанавливать камеры на зданиях хотят в Казахстане

Владельцев частных зданий в Казахстане хотят обязать устанавливать камеры видеонаблюдения с передачей данных в режиме реального времени. Об этом рассказал в ходе отчетной встречи с населением министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, передает Kazpravda.kz
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"Мы законодательно хотим обязать всех владельцев зданий, магазинов, кафе, ресторанов, заправок и других, как это принято в мире, устанавливать камеры видеонаблюдения, которые технически соответствуют тем камерам, которые у нас есть, и могут передавать информацию в Центр оперативного управления. Этого мы будем добиваться", – заявил Касымов.
Таким требованиям на сегодня, со слов министра, соответствуют 3 900 камер в стране. Кроме того, в рамках программы "Безопасный дом" установлено всего 19 тысяч камер.
"Это очень мало. Нам надо их устанавливать больше. То, что у нас произошло в Актобе, только благодаря видеокамерам, которые были установлены возле оружейного магазина и внутри него, мы полностью знаем, как они зашли, что делали, и можем описать каждое их действие. Поэтому мы сейчас развиваем систему видеокамер в нашей стране. После последних событий мы в план мероприятий по работе с местной исполнительной властью будем включать эти вопросы", – заключил глава МВД.
Ранее Президент Казахстана поручил установить
видеокамеры в общественных местах и на объектах особой важности.
"Следует оснастить все аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы современными системами досмотра, дворы – качественным видеонаблюдением по примеру других стран. Все эти меры не должны создавать неудобства для граждан", – сказал Нурсултан Назарбаев.