Законодательные поправки о повышении пенсий и пособий подписал Президент РК

Президент
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Президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения", направленный на совершенствования системы социального обеспечения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Поправки предусматривают повышение пенсий и пособий. На их реализацию при уточнении республиканского бюджета в этом году дополнительно предусмотрено 81,6 млрд тенге.

Напомним, повышение пенсий проходит в три этапа. На первом – с 1 января текущего года размеры солидарных пенсий были повышены на 9%, базовой пенсии – на 7%. На втором этапе – с 1 июля этого года будут повышены размеры как солидарной, так и базовой пенсии. Солидарной – на 11%, а базовой – на 13%. В итоге обеспечивается повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с прошлым годом.

"Размер минимальной пенсии составит 40 тысяч 950 тенге. Это повышение касается всех пенсионеров, то есть более 2 миллионов человек", – сообщала ранее министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова.

Также с 1 июля нынешнего года предусмотрено повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсий по возрасту – с 41 до 46 МРП.

Третий этап повышения будет проводиться с 1 июля следующего года. Он будет связан с изменениями методики назначения базовой пенсии. Сегодня базовая пенсия назначается лицам, достигшим пенсионного возраста в одинаковом размере. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в которую входит трудовой стаж до 1998 года и период пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года.

Отметим, что базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров, исходя из трудового стажа до 1998 года, то есть предоставление пенсионерами дополнительных документов о стаже не требуется.

С учетом изменений методики определения прожиточного минимума и повышения размера пенсий в текущем году до 20% будет увеличен минимальный размер базовой пенсий с 50 до 54% от величины прожиточного минимума. Таким образом, размер базовой пенсии с 1 июля 2018 года составит, если у граждан трудовой стаж и период отчислений не более 10 лет, то 54% от прожиточного минимума, 20 лет – 74%, более 33 лет – 100%.

Согласно поправкам, казахстанцы, имеющие большой трудовой стаж и период отчислений в пенсионную систему, будут получать большую пенсию.

Вместе с тем с 2018-го на 2020 год переносится внедрение условно накопительного компонента пенсионной системы за счет уплаты обязательных пенсионных взносов работодателей в размере 5% от доходов работников

Теперь гражданам, имеющим одновременно право на несколько выплат, предложат на выбор одну из соцвыплат.

Предусмотрено повышение на 20% размера единовременного пособия на рождение ребенка. Так, размер пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка будут повышены с 31 до 38 МРП. На рождение четвертого ребенка и более – с 52 до 63 МРП.

Также Глава государства ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания. Документ направлен на сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасения пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендациями Меж­дународной организации гражданской авиации.

Подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О дипломатической службе", направленный на повышение эффективности органов дипломатической службы. Поправки предусматривают, в частности, закрепление должности Чрезвычайного и Полномочного Посла с местом дислокации в Казахстане. Устанавливается компетенция МИДа по утверждению порядка регистрации дипломатического представительства, международной организации и ее представительства, консульского учреждения. Также определяются сроки непрерывной работы в загранучреждениях.

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