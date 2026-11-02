Законодательные реформы и контроль за строительством: как «Әділет» будет реализовывать поручения Президента

На прошедшем расширенном заседании актива партия «Әділет» определила конкретные шаги по реализации Послания Президента, объявив о переходе к формированию прочной нормативно-правовой базы, сообщает Kazpravda.kz

Политолог Эдуард Полетаев обращает внимание, что в приоритете партийной фракции под руководством Ербола Адаева – целый комплекс мер: разработка нового Гражданского кодекса, внедрение цифровой модели инфраструктуры, установление прозрачных стандартов содержания жилья и детальная проработка трехлетнего моратория на проверки малого бизнеса.

Однако одним лишь написанием законов в кабинетах дело не ограничится. Как отмечает политолог Данияр Ашимбаев, политическое объединение берет на себя функции прямого ревизора и связующего звена между властью и обществом. Открывая отраслевые проектные офисы во всех регионах, партия обеспечит жесткий контроль на местах, в первую очередь – за реализацией масштабной инициативы «Халықтық құрылыс».

Оценивая эти многоуровневые планы, журналист Алмас Алтай резюмирует: в конечном итоге мерилом успеха всех этих законодательных и инфраструктурных изменений станут не громкие политические заявления или количество проведенных заседаний. Главным критерием оценки партии будет исключительно реальная польза для простых людей – качественные дороги, защищенный бизнес, комфортные школы, решенные социальные проблемы и по-настоящему доступная медицина.