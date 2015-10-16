Свежий выпуск Законодательный резерв Лаура ТУСУПБЕКОВА

Рассмотрены поправки в законодательство по воп­росам электроэнергетики. Как отметил, представляя законопроект вице-министр энергетики Бакытжан Жаксалиев, документ определяет механизмы взаимоотношений на рынке элект­роэнергии и электрической мощности, вводит понятия «Совет рынка», «Национальный оператор», дополняет компетенции государственного органа по энергетическому надзору и контролю, а также усиливает ответственность субъектов электроэнергетики в части обеспечения готовности выработки электрической мощности. В ходе обсуж­дения у сенаторов возник ряд вопросов касательно поправок. Так, депутат Ербулат Мукаев поинтересовался, способствуют ли предлагаемые поправки предотв­ращению роста тарифов на электрическую энергию для конечного пот­ребителя.

Вице-министр Б. Жаксалиев напомнил, что введенная еще в 2009 году политика «Тариф в обмен на инвестиции», когда услугодателям было позволено поднять тарифы с условием модернизации отрасли, позволила к сегодняшнему дню создать значительный резерв мощности.

– Таким образом, в стране создано значительно больше предложений на реализацию электрической энергии, чем сегодня потребляет экономика страны. В этих условиях мы ожидаем значительного снижения стоимости электрической энергии уже с 2016 года. Наша работа направлена не только на удержание роста стои­мости, но и на снижение, – заверил депутатов вице-министр.

После обсуждения проек­та документ с поправками сенаторов направлен в Мажилис. Палата предлагает из компетенции местных исполнительных органов исключить согласование проектирования и строительство дублирующих линий электропередачи и подстанций. Кроме того, ввиду сокращения рынка сбыта ряда крупных и средних промышленных предприятий возможна угроза их финансовой устойчивости. Учитывая значительный вклад деятельности промышленных предприятий в экономику страны, предлагается перенести дату введения ввода рынка мощности с 1 января 2016 года на 1 января 2019 года.

Рассмотрев во втором чтении поправки в законодательство по вопросам деятельности местной полицейской службы, сенаторы также направили документ в Мажилис. Вносимые сенатом поправки направлены на определение порядка назначения и освобождения начальника местной полицейской службы органов внут­ренних дел района, города, района в городе.

Между тем сенаторы в ходе дискуссий выразили сомнение в необходимости увеличения численности полицейских в Казахстане.

– ООН в прошлом году проводил исследования. Во многих странах мира на 100 тысяч человек приходится по 100 полицейских. А у нас по 600. Мы объединили две службы в прошлом году – патрульную и дорожную службу. Очень много полицейских сейчас стоят у дорог. Может быть, надо было уделить больше внимания не количеству, а качест­ву, то есть увеличить количество видеонаблюдений, – задался вопросом депутат.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов ответил, что вопрос количества сотрудников внут­ренних органов в Казахстане спорный.

– Мы изучили этот воп­рос. Допустим, в США шерифов не считают полицейскими, хотя их огромное количество. Второе – никто не принимает во внимание тот факт, что у нас большая территория страны. У нас между поселками такие километ­ры, что если мы будем по количеству человек назначать полицейских, то этот бедный участковый даже за месяц не объедет свою территорию, – считает К. Касымов.

По его словам, законопроект о местной полицейской службе позволит акимам регулировать численность полицейских в своем регионе.

В то же время глава МВД отчасти согласился с тем, что увеличением количества правоохранителей проблему безопасности общественного порядка не решить.

– В законопроекте закреп­лено за местным полицейс­ким, что он должен охранять общественный порядок, заниматься дорожной безопас­ностью. Количеством, правильно, мы не решим. Поэтому там, где будет устанавливаться техника, полицейских однозначно не будет. Но там, где нет техники, мы вынуж­дены ставить полицейских. Поэтому этот вопрос будет решаться комплексно, – сказал глава МВД.

Также сенаторы ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о режиме казахстанско-китайской государственной границы. Соглашение направлено на объединение усилий по укреплению взаимного доверия в районе государственной границы, обеспечение неприкосновенности территории и государственной границы, пресечение противоправной деятельности, установление путей разрешения пограничных инцидентов и урегулирование порядка взаимодейст­вия пограничных представительств двух государств.

Принят Закон «О государственном аудите и финансовом контроле» с сопутствую­щими поправками. До­кументы разработаны в рамках исполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства». Нормы закона предусматривают переход на международные стандарты аудита. Документ расширяет полномочия Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Детально обсудив, сенаторы приняли Закон «О государственно-частном парт­нерстве» с сопутствую­щими поправками. Для законодательного урегулирования полномочий государственных органов закреплены соответствующие компетенции по разработке и осуществлению государственной политики в области государственно-частного партнерства. Также определены правовые полномочия по участию Национальной палаты предпринимателей в сопровождении местных проектов государственно-частного партнерства.

Всесторонне обсужден и принят сенатом Закон «О саморегулировании» также с сопутствующими поправками. Документ направлен на законодательное закрепление саморегулирования, что послужит альтернативой государственному регулированию, повлечет снижение расходов государства, затрачиваемых на осуществление регулирования, а также обеспечит гибкость регулирования и эффективный учет интересов участников рынка. Законопроектом предусматривается: закрепление правовых основ создания саморегулируемой организации как самостоятельной организационно-правовой формы в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях, прав и обязанностей ее членов, порядка образования и функ­ционирования органов саморегулируемых организаций, полномочий, порядка избрания и ответственности ее должностных лиц, а также проведение контроля за соблюдением участниками правил и стандартов.

После продолжительных дискуссий сенаторы приняли Закон «Об общественных советах». Документ определяет правовой статус, порядок формирования и организации деятельности общест­венных советов, создаваемых с целью выражения мнения гражданского общества по актуальным воп­росам. Предполагается, что общественные советы будут формироваться на двух уровнях – республиканском и местном. Положения документа определяют порядок формирования и количественный состав общественных советов, а также квалификационные требования к их членам. Принимаемые нормы направлены на обеспечение широкого участия институтов гражданского общества в принятии решений государственных органов. Проект регулирует такие формы общественного контроля, как общественный мониторинг, общественные слушания, общественная экс­пертиза, заслушивание отчетов о результатах работы государственных органов. Сенаторы также приняли сопутствующие поправки.

После рассмотрения в двух чтениях приняты поправки в законодательство по вопросам развития местного самоуправления в РК. Принятие документа позволит реализовать меры по дальнейшей модернизации местного самоуправления, поэтапно и последовательно укрепить финансовую и экономическую самостоятельность акимов нижних уровней в решении ак­туальных вопросов, а также повысить роль населения в решении вопросов местного значения.