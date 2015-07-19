Законодательство в сфере интернет-финансов ужесточили власти Китая

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Фото с сайта 3dnews.ru
Власти КНР разработали руководство по поддержке инноваций и минимизации рисков в сфере интернет-финансов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Синьхуа.

Как сообщается, в подготовке документа принимали участие десять министерств, ведомств и регуляторов центрального правительства, среди которых Народный банк Китая (центробанк), министерство финансов, министерство промышленности и информатизации, а также Комитет по контролю над ценными бумагами КНР.

"Руководство содержит два десятка пунктов о мерах стимулирования развития сферы интернет-финансов, среди которых "расширение каналов аккумуляции средств и механизмов финансирования", сокращение бюрократического аппарата и передача полномочий нижестоящим органам, внесение поправок в налогообложение отрасли и другие шаги. Документ также вносит коррективы в регулирование таких сфер и интернет-услуг, как онлайн-платежи, кредитование, страхование, краудфандинг (добровольное объединение средств инвесторами для финансирования проектов, информационная безопасность и защита прав интернет-потребителей", – поясняется в информации.

С середины июня капитализация китайского фондового рыка сократилась более чем на 30%. По мнению региональных наблюдателей, одной из причин кризиса стало плохое регулирование властями "серого" рынка финансирования. Для стабилизации ситуации за последние три недели власти страны пошли на серию беспрецедентных мер, включая снижение процентных ставок, отмену запланированных ранее публичных размещений акций, смягчение условий кредитования. В свою очередь центробанк обеспечил финансовую поддержку мерам по стабилизации фондового рынка страны, а китайская компания China Securities Finance Corporation (CSF) выделила средства на покупку общественных фондов для урегулирования ситуации на биржах.

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