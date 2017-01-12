​Законом по лесорубам Журналистское расследование Записал Владимир Курятов

С другой – в этой сфере уже давно и прочно обосновались подпольные дельцы, превратившие торговлю «природой» в высокодоходный вид бизнеса. Браконьеры не церемонятся и варварскими методами уничтожают на корню и перестойные деревья, и молодняк. В результате разрушается уникальная экосистема, деградирует почва, земля превращается в бесплодную пустыню. Многие населенные пункты уже сегодня оказались в окружении песков, вокруг них вырублено все на многие километры. Что же делается в стране, чтобы изменить ситуацию? Как идет борьба с браконьерством, восстанавливаются ли саксауловые леса? Положение дел в этой сфере комментирует руководитель управления леса и особо охраняемых территорий Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК Максат Елемесов.



– Максат Муратович, насколько важны для Казах­стана саксауловые леса?



– Если говорить языком цифр, они составляют порядка 48% от общей площади лес­ного фонда страны и в основном расположены в южных и западных регионах республики – Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях и частично в Актюбинской области и Мангистау.



Есть и неучтенные участки леса, которые мы в ближайшие полтора–два года, в зависимос­ти от финансирования, хотим взять на учет и перевести в лесной фонд.



Если же говорить об экологической составляющей, саксаул позволяет остановить наступление песков, сокращает выброс солей в атмосферу. В общем, играет важную поч­возащитную, противоэрозийную, водорегулирующую и климаторегулирующую роль.



– Насколько известно, раньше можно было делать санитарную вырубку саксау­ла, а сейчас и ее запретили, с чем это связано?



– В 2004 году было принято решение Правительства о введении моратория на 10 лет на все виды рубок саксауловых насаждений. Это было обусловлено деградацией лесов, их массовой вырубкой, перевыпасом скота на участках, прилегающих к поселкам.



С введением запрета ситуация несколько улучшилась. А потому мораторий был продлен до 1 января 2018 года.



– Но это, как видно, не решает всех проблем? Браконьерство по-прежнему доходный вид бизнеса…



– После введения моратория в 2004 году, понимая, что часть сельского населения отап­ливает свои дома саксау­лом, была введена норма в Лес­ной кодекс, позволяю­щая самозаготовку дров. Но именно здесь и возникли проб­ле­мы. Кто-то рубит сверх лимита, другие продают свое право на вырубку бизнес-структурам. Чтобы упорядочить вопрос, мы вместе с акиматами областей выработали единые подходы. Во-первых, проведен учет дворов, которые нуждаются в этом виде топлива. Соответственно, по лимиту выделяется квота на область. Дрова будут отпускаться только для нужд местного населения в результате уборки внелесосечной захламленности (древесина, лежащая на земле. – Ред).



Во-вторых, территориальными инспекциями лесного хозяйства и животного мира совместно с правоохранительными органами проводятся рейдовые мероприятия на рынках и в торговых точках на предмет законности реализации саксаула. Например, в Алматинской области есть фирма, которая в общем-то не скрываясь, занимается его продажей. Она культурно упаковывает дрова в бумажную тару, реализует их на автозаправках и в торговых цент­рах. Нами направлен запрос в Генеральную прокуратуру в целях проверки происхождения саксаула, насколько законно он поступает в эту бизнес-структуру.



Замечу, что как раз вокруг поселка, где расположена упомянутая фирма, на расстоянии 30–40 км саксауловый лес полностью вырублен (хотя на сайте этой компании указано, что они занимаются лесовосстановительными работами – Ред.).



Факты реализации саксаула также выявлены в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Актюбинской областях.



В-третьих, в целях пресечения незаконного оборота саксауловых дров принимаются меры законотворческого характера. Депутатами Мажилиса внесены поправки в законодательные акты по вопросам растительного и животного мира, которые предусматривают ряд новаций. В частности, для борьбы с нелегальным бизнесом планируется ввести запрет на торговлю саксауловыми дровами в торговых точках республики.



– То есть вообще не будут торговать?



– Их не должно быть в частной продаже. Единственное, что можно будет – это торговать с плантаций.



– Есть ли факты по незаконной вырубке саксаула?



– Два жителя Кызылординской области недавно были задержаны в Караганде, они перевозили восемь кубометров саксауловых дров.



– Поясните для читателей, восемь кубометров – это…



– Это один КамАЗ… Были задержания в Жамбылской, Алматинской и других областях. Только в 2016 году зафиксировано 119 случаев незаконной порубки саксаула.



– Рейды инициируете вы?



– Инициируем мы, но проводим совместно с правоохранительными органами. Своими силами работники территориальных инспекций этого делать не могут, компетенции хватает на гослесфонд, а, допустим, в населенных пунктах компетенции нет. Поэтому работаем совмест­но с правоохранительными органами, природоохранной полицией, природоохранной прокуратурой. И надо сказать, есть положительная динамика. Браконьеров стало меньше.



– А если говорить о мере наказания по отношению к нарушителям?



– Мера наказания предусмот­рена 340 статьей Уголовного кодекса вплоть до лишения свободы.



– Если будет доказано, что рубка проводилась в лесфонде? Или неважно где?



– Неважно где… В УК по этому поводу говорится: незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, а также молодняков естественного происхождения, наказывается штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо арестом на срок до 60 суток. Те же деяния, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.



– В Кызылорде, как убедились наши журналисты, торгуют молодым зеленым саксаулом. Можно ли трактовать это как уголовное правонарушение?



– Да. Спасибо за информацию. А вообще, со следующего года частники не будут рубить саксаул. Этим будут заниматься учреждения лесного хозяйства. Дрова будут поставляться на базу, и уже с нее будет отпус­каться готовая продукция. То есть все будет централизованно…



– Мы обсудили правовые аспекты проблемы. А что делается для восстановления саксауловых лесов?



– Есть положительный опыт в Кызылординской области, где при поддержке Всемирного банка, отрабатывались технологии выращивания саксаула. Ранее он никогда не выращивался в питомниках. Это ноу-хау. К примеру, раньше саксаул высаживали семенами, а это не очень эффективный способ, разработанный еще в советские времена. Он не дает желаемого результата. В некоторых регионах доходило до того, что списывали до 100% посевов. Сейчас мы выращиваем саженцы, которые в течение года находятся под наблюдением, обеспечивается их полив. За это время удается получить стандартный посадочный материал, который высаживается на территории государственного лесного фонда. Этот метод дает гарантированную приживаемость не менее 45–50%.



– Интересный опыт. Он уже используется в других областях?



– Безусловно. В 2016 году посадка саксаула проведена в Алматинской области (243 га), Жамбылской (900 га), Южно-Казахстанской (90 га). Но больше всего высажено в Кызылординской области (4 307 га).

