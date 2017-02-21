​Закономерный этап развития

Около 40 полномочий Президента передается законодательной и исполнительной власти, предусматриваются некоторые шаги в совершенствовании деятельности судов, прокуратуры, повышения роли Конституционного совета.

Надо подчеркнуть, что все эти предложения основаны на нормах самой Конституции и направлены на развитие ее положений. Так, в статье 1 Основного закона отмечено, что «Республика Казахстан утверждает себя демократичес­ким, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». Оборот «утверждает себя» – ключевой для понимания процессов реформирования, происходящих в стране, так как в соответствии с разъяснением Конституционного совета он «подчеркивает поступательность развития Казахстана», имеющего «характер необратимости и направленности». Таким образом, в самой Конституции заложен эволюционный путь развития государства и общества, который должен осуществляться продуманно, взвешенно, постепенно, но неуклонно, что и происходит на практике.

Инициированный Главой государства процесс перераспределения полномочий между ветвями власти служит логическим продолжением совершенствования всей государственной и общественной жизни Казахстана, начавшегося с момента обретения суверенитета.

Напомним, еще 10 лет назад, в 2007 году, в Конституцию были внесены серьезные изменения и дополнения, среди которых особо можно отметить укрепление статуса Парламента за счет введения нормы об утверждении Премьер-министра парламентским большинством и процедуры консультаций Президента с партийными фракциями при назначении главы Правительства. Увеличена численность депутатов Мажилиса и Сената Парламента. Сенат наделен полномочием выполнения функций Парламента по принятию законов в период временного отсутствия Мажилиса.

Усилены полномочия Парламента по эффективному контролю за деятельностью Правительства. Ассамблея народа Казахстана была наделена конституционным статусом.

Кроме того, почти 2 года назад в своем выступлении на XVI съез­де партии «Нур Отан» Президент выделил в качестве Пятой институциональной реформы «Транспарентное и подотчетное государство» и подчеркнул: «Поэтапно должна быть проведена конституционная реформа, предполагающая перераспределение властных полномочий от Президента к Парламенту и Правительству с учетом наших традиций». При этом форма правления в стране остается прежней: президентская республика.

Как отметил 25 января 2017 года в своем Обращении к народу Нурсултан Назарбаев, «для Президента в новых условиях прио­ритетами станут стратегичес­кие функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны».

Одной из наиболее обсуждае­мых в обществе поправок стал проект корректировки пункта 1 статьи 26 Конституции. В нем предложено вместо действую­щей редакции «1. Граждане Рес­публики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество» ввести такую норму: «1. Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество».

Эта норма вводится исходя из того, что в любом государстве, провозгласившем себя или еще утверждающемся в качестве демократического и правового, в равной степени должны быть защищены права не только граж­дан, но и иностранцев, лиц без гражданства – то есть любого, или каждого человека, находящегося на территории государства. В условиях обострившейся в мире борьбы за инвестора поправка выглядит своевременной и не противоречит общепризнанным нормам и принципам международного права.

Так, в статье 17 Всеобщей декларации прав человека (1948 год) закреплено право «каждого человека» владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Статья 7 этого международно-правового документа провозглашает равенство всех людей перед законом и право на равную защиту.

Здесь надо отметить, что в ­статье 29 Всеобщей декларации прав человека отмечено, что предусмотрена возможность ограничения в осуществлении прав и свобод каждого человека. При этом ограничения должны быть установлены законом. Пункт 1 статьи 39 нашей Конституции закрепляет эту норму: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения».

Законами нашей страны в отношении права покупки иностранцами земли установлены ограничения. Так, в соответствии с нормами Земельного кодекса РК в частной собственности иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц (негосударственных) могут находиться участки для следующих целей: под застройку или застроенные производственными и непроизводственными, в том числе жилыми зданиями (строениями, сооружениями) и их комплексами, включая земли, предназначенные для обслуживания зданий (строений, сооружений) в соответствии с их назначением, за исключением предназначенных для ведения товарного сельскохозяйственного производства и лесоразведения. Не допускается предоставление земельных участков, расположенных в пограничной зоне и пограничной полосе Республики Казахстан, в частную собственность иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 этой же статьи Земельного кодекса РК «При выходе гражданина, являющегося собственником земельного участка, предоставленного для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, лесоразведения, садоводства и дачного строительства, из гражданства Республики Казахстан право собственности подлежит отчуждению или переоформлению…»

Напомним, что в апреле 2016 года в выступлении на XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент отметил: «Вопрос о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам и компаниям не стоит и не обсуждается. Все спекуляции на эту тему беспочвенны. Вопрос в том, чтобы нашим аграриям дать возможность иметь в собственности землю. Если они будут хозяевами земель, то будут ухаживать за ними и ценить их. Земля – наше главное богатство, доставшееся нам в наследство от предков».

На наш взгляд, это важнейшее положение, емко и точно выражаю­щее позицию Главы государства как символа и гаранта единства народа и государственной власти, необходимо ввести в качестве поправки в пункт 3 статьи 6 Конституции, которая в этом случае может иметь следующую редакцию: «3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земли сельскохозяйственного назначения могут находиться также в частной собственности граждан Республики Казахстан на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом».

Полагаем, что с учетом этой предлагаемой редакции пункта 3 статьи 6 Конституции поправка в пункт 1 статьи 26 не будет вызывать у наших граждан сомнений или споров. Эти и иные положения землепользования будут регулироваться уже не Конституцией, а законодательством, базирующемся на нашем Основном законе.