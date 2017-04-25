​Законопослушные абсурды

Вынужденные лазейки



Ну зачем, скажите, при ремонте одноэтажной сельской школы использовать козловой кран грузоподъемностью 32 тонны, если самая тяжелая конструкция (стропилина) весит от 10 до 15 кг? В Тайыншинском районе такой техники не было и нет. Но это организаторов конкурса не волнует – у них на руках инструкция, и они ее обязаны исполнять.

Речь идет о ресурсной смете, без которой участие в тендере по госзакупкам невозможно. Директор ТОО «Алтын Тау-НЧ» Еркебулан Мухамеджанов приводит конкретный пример. Их предприятие выиграло конкурс по капитальному ремонту Ильичевской средней школы. Виды работ предусматривали устройство шатровой крыши, замену окон, обновление отмостки вокруг здания. Первоначальная стоимость объекта составляла 17 млн тенге, поставщик 2 млн скинул.

Накануне надо было предоставить ресурсную смету. Изучили строители инструкцию и глазам не поверили. Считаю уместным подробно перечислить ее странные требования. О козловом кране упоминали выше, далее следуют автомобильный кран грузоподъемностью 10 тонн, кран на пневмоходу грузоподъемностью 25 тонн, гусеничный кран грузоподъемностью 25 тонн, бульдозер, автогрейдер, поливомоечная машина емкостью не менее 6 кубов, два вида асфальтоукладчиков, два катка...

Спрашивается, для чего такое количество тяжелой и специализированной техники, если на скромном объекте всего-навсего надо поменять крышу и окна? Для отмостки шириной 90 см асфальтоукладчик не пригоден. Это курам на смех доказывать, но спорить бесполезно – закон есть закон (имеется в виду закон о госзакупках). Какой же выход? Выход один – предоставить равноценную замену. Более того, ресурсную смету надо согласовать с авторским надзором, она должна пройти госэкспертизу.

По словам предпринимателей, последняя процедура давно стала формальной. Документы по три месяца лежат в кабинетах экспертов, на место они не выезжают, получают деньги, после чего ставят печать, считая свою работу завершенной.

– Объект сдали в строй? – спрашиваю Еркебулана Мухамеджанова.

– Сдали досрочно, с хорошим качеством, – отвечает он.

– Где взяли требуемую технику?

– Арендовали...

Далее следует любопытный комментарий. Будущий подрядчик едет к соседям, оставляет договор аренды на весь технический перечень, затем предоставляет его в конкурсную комиссию, та его одобряет, заведомо зная, что он фиктивный, иначе конкурс не состоится ни сегодня, ни завтра из-за нереальных условий.

Обманываем друг друга, обманываем сами себя, обманываем инструкции и правила, однако на поверку выходит – такая практика всех устраивает, она ни для кого не секрет. Бумага терпит и ладно.

Главный бухгалтер ТОО «Тулпар-Тайынша» Нелля Анорова 20 лет готовит конкурсную документацию, постоянно сталкиваясь с очередными абсурдами. По ее словам, несовершенство закона вынуждает участников конкурса лавировать среди «подводных рифов», что в конечном итоге подрывает доверие в целом к госзакупкам, влияет на их эффективность и качество. Она же приводит факт, аналогичный первому.

При текущем ремонте Летовочной средней школы с них потребовали ресурсную смету, равно­значную строительству дороги республиканского значения. Кому рассказываю – не верят, думают, что анекдот, добавила главбух. Обычная отмостка вокруг одноэтажного здания потребовала (внимание!) три вида дорожных катков, поливомоечную машину, асфальтоукладчик... Школу опоясывает зеленое кольцо из деревьев и кустарников, близко к ней ни одна техника не подойдет, но требуют, не давая открыть рта. К примеру, в домашних условиях для выполнения этого вида работ хватило бы пары лопат и затирочных мастерков.

ТОО «Тулпар-Тайынша» проводило также капремонт ДЮСШ в городе Тайынша. Высота здания 7 метров, тем не менее условия конкурса неукоснительно требовали подогнать к объекту два мачтовых подъемника высотой до 50 метров плюс 16-тонный кран, да еще на гусеничном ходу. Складывается впечатление, что несуразный перечень конкурсной документации составлялся студентами-практикантами, оторванными от реальной жизни. Так усложнили задачу, что сами не знают, как из тупика выбраться.

Дешевый подряд боком выходит

Предприниматели знакомят меня с рукописью, датированной 17 июля 1685 года. Французский генерал Ваубан сообщает по инстанции вышестоящему начальству: «Да будет вам известно, что в последнее время многие строительства не завершены, а некоторые даже не могут быть завершены. Единственная причина этого – большая скидка в подрядах». Весь текст, хотя он и крайне поучителен, приводить не буду, но на одном аспекте внимание акцентируем: «Самое худшее решение – отдать подряд подрядчику, давшему самую низкую цену».

Несмотря на 332-летнюю давность рукописи, она до сих пор сохраняет свою актуальность. Сегодня сплошь и рядом встречаются факты, когда недобросовестные поставщики за счет необоснованных условных скидок выигрывают тендеры, ставя под сомнение выполнение договорных обязательств. Им позволяет это делать статья 26 Закона о госзакупках, где говорится об антидемпинговых мерах. Другими словами, если вы сделали 10-процентную скидку от объявленной цены, то в дальнейшем можете сделать скидку какую угодно, например, от 50 до 70%. Правда, при этом выставляются условия – сумму выше демпинга поставщик обязан перечислить на счет заказчика до окончания строительства.

Опять все писано вилами по воде. Фактически демпинга не существует, на конкурсах правят бал безудержные ценовые скидки, как правило, подрывающие качество строительных работ. «Сэкономленные» деньги на счет заказчика не перечисляются. Объект, искусственно дешевея, допустим, в два раза, через год-два может развалиться, но это мало кого волнует.

ТОО «Алтын Тау-НЧ» участвовало в конкурсе «Ограждение Айыртауского сельскохозяйственного колледжа» с объявленной суммой 15,2 млн тенге. По размеру условной скидки предприятие оказалось в лидерах, получив итоговую оценку 12,2 балла, что означало лучшую материально-техническую базу, квалификацию работников. Все показатели за тебя – принимай поздравления. Ан нет, нашелся участник попроворней. Снизив стоимость объекта почти на треть, он оказался победителем, причем с голым тылом. В наличии ни техники, ни рабочей силы.

Не собирался подробно цитировать древнюю рукопись о подрядах, но обстоятельства вынуждают. «Люди, сделавшие большие скидки, – говорится в ней, – это люди, которые находятся на грани разорения, или же люди, которых нужда заставляет взять работу у представшего перед ними. Эти люди не оплачивают закупленные материалы (все в точку), мало платят работникам, обманывают кого попало, используют самые худшие материалы, так как все куплено за самую низкую цену».

Нетрудно представить, каким будет выглядеть забор вокруг колледжа. Сколько сэкономишь на подряде, столько обязательно потеряешь в качестве. Жизнь учит, но никак не научит. Ярким тому доказательством является следующая история.

Потемкинская деревня

На окраине города Тайынша 6 лет назад началось строительство жилого микрорайона для переселенцев из бесперспективных сел и аулов. Подряд выиграла приезжая фирма благодаря большим условным скидкам. Заказчик потирал руки от удовольствия, жилье обещало быть дешевым и доступным для всех слоев населения.

Участвовали в конкурсе и местные строители, проверенные, так сказать, в деле. Наличие опыта, квалификации, техники, материалов, рабочей силы им не помогло, они не стали занижать цену, зная, что на эти деньги вряд ли дома построишь, а потому и не получили подряд.

Местным работать тяп-ляп непозволительно. Здесь живут их семьи, дети, родственники, гнать халтуру – значит потерять доверие, уважение, а их ни за какие деньги не купишь. Второй плюс – «в родных стенах» остаются налоги, предоставляются рабочие места, техника опять же под боком. Сплошные преимущества, тем не менее все они не в зачет. А зря!

Иногородние поставщики стройку начали бойко. Но вскоре запал иссяк, так как кончились материальные ресурсы. Все сроки уходили, а 16 фундаментов как стояли без стен, так и продолжают стоять, 10 домиков попали в разряд долгостроя. В один момент подрядчик, упаковав чемоданы, тайно покинул объект, не забыв получить за выполненный объем работ бюджетные деньги.

Заказчик ударился в поиски, но подрядчика и след простыл. Началось судебное разбирательство по признанию поставщика недобросовестным. Процесс затянулся на несколько лет. Признать – признали, однако бюджетные деньги вернуть не удалось. Сорван процесс переселения.

– Лишних преференций для себя не хотим, – подчеркивает учредитель ТОО «Алтын Тау-НЧ» Магомед Накостоев, 40 лет занимающийся стройкой. – Для местных поставщиков достаточно в оценке квалификации добавить хотя бы 2 балла. Недоберешь на общих основаниях, уступи другому. Выиграешь конкурс – выиграет дело, причем во всех отношениях.

Пора подвести итоги. Существующие госзакупки продолжают создавать проблемы, считайте, на ровном месте. На новых дорогах через год появляются ямы, асфальт сходит с них, как пластилин. Новые постройки через год-два требуют ремонта. Бюджетные деньги, к чему постоянно призывает Глава государства, должны осваиваться эффективно и с пользой для общества. У нас же пока в этом вопросе продолжается пробуксовка. Деньги выделяются, слов нет, однако обозначенной цели они часто не достигают.

Вновь возвращаемся к старинной рукописи, вернее к призыву, который гласит: не избегайте оплачивать деньги, которые причитаются порядочному исполнителю, знайте, что цена, оплачиваемая по справедливости, в конце концов станет самой дешевой ценой, которую вы когда-либо могли получить. Лучшего финала для нашей публикации, пожалуй, не придумать.