Законопроект для привлечения инвестиций в высшее образование разрабатывает МНВО

В рамках исполнения поручений Главы государства Министерство науки и высшего образования РК разрабатывает законопроект «О фондах целевого капитала» для привлечения инвестиций в высшее образование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

На заседании Правительства, прошедшем под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, рассмотрели вопрос о мерах по реализации Послания Главы государства К. Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». С докладом по теме выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

С докладами по теме выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

В целях повышения конкурентоспособности науки и высшего образования министерство предлагает следующее.

«Как отметил Глава Государства, важным фактором устойчивого развития экономики страны является водная экосистема. Данная сфера испытывает дефицит специалистов. В этой связи планируется создание базового центра подготовки кадров и научной лаборатории в структуре Таразского регионального университета им. Дулати», — начал свой доклад глава Министерства науки и высшего образования.

Также министр отметил, что продолжает совершенствоваться методологическое сопровождение системы обеспечения качества высшего образования.

МНВО планируется принятие стандарта для педагогических направлений подготовки, включающих периоды от профориентационных работ со школьниками, обновления программ и до подтверждения квалификации выпускников.

«Создана рабочая группа по актуализации профессионального стандарта «Педагог». Планируем совместную с Министерством просвещения проработку модели сертификации педагогов (НКТ) на основе профессионального стандарта. Развитие педагогической науки путем усиления потенциала ученых через программы «Болашак» и проекта «500 ученых», — сказал в ходе доклада Саясат Нурбек.

По образовательным грантам

В рамках обеспечения грантами МНВО прорабатываются подходы по введению дифференцированного гранта. Как сказал министр науки и высшего образования, уточненный подход будет представлен в ближайшее время. Данное поручение Президента чрезвычайно актуально в контексте демографических трендов и роста стоимости обучения.

«Статистика показывает рост выпускников школ к 2030 году более, чем в 2 раза, со 140 тыс. до 300 тыс. человек. Поэтому предлагается переход к ваучерной системе через эскроу-счет, дифференцированные гранты от 30% до 100%», — акцентировал Саясат Нурбек.

Рассматривается вопрос выделения студенческих кредитов. Студентам будет предоставлена возможность получения образовательного кредита под 2-3% годовых. Данная схема также позволяет устранить барьеры при получении студенческих займов.

Со слов главы ведомства, все эти меры направлены на повышение качества высшего образования и создания комфортных условий обучения для студентов. В качестве инструмента накопления средств на получение образования прорабатываем использование ГОНС совместно с Минпросвещением в зависимости от возраста детей и студентов. Одним из важных вопросов является обеспечение студентов общежитием.

«Всего за период 2018-2021 гг. введено 124 общежития на свыше 30 000 мест. 63% из планируемых к вводу койко-мест реализуются за счет средств частных инвесторов», — сказал Саясат Нурбек.

Для повышения привлекательности и эффективности строительства общежитий с привлечением ГЧП предлагается:

1. Пересмотр размера норматива путем сокращения амортизационных выплат частным инвесторам с 8 до 6 лет при размещении государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях и увеличения объема выплат на 20%.

2. Компенсация части операционных затрат по истечению срока амортизационных выплат и до окончания срока обременения на неизменность целевого назначения общежития.

И это позволит оптимизировать расходы республиканского бюджета на целевое строительство и активизировать инвестиции малого среднего бизнеса. Аналогичная мера показала результативность в механизме строительства частных школ.

Нормативно будут закреплены требования к вузам для получения государственного гранта при условии обеспеченности общежитиями.

«Касательно развития эндаумент-фондов при вузах. В Казахстане есть позитивный опыт эндаумент-фондов, это КазГЮУ и Республиканская физико-математическая школа. Мы приступили к разработке совместного плана мероприятий с Фондом «Қазақстан халқына». Он предполагает поддержку эндаумент-фондов в привлечении институциональных инвесторов, обучении персонала и в управлении, а также налоговые стимулы», — сообщил глава МНВО.

Вместе с тем, Министерство предлагает разработку отдельного законопроекта «О фондах целевого капитала» по опыту США, Сингапура, России, и других стран с устойчивым финансированием университетской науки и инноваций.