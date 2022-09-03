Правительство , Образование
Законопроект для привлечения инвестиций в высшее образование разрабатывает МНВО

В рамках исполнения поручений Главы государства Министерство науки и высшего образования РК разрабатывает законопроект «О фондах целевого капитала» для привлечения инвестиций в высшее образование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

На заседании Правительства, прошедшем под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, рассмотрели вопрос о мерах по реализации Послания Главы государства К. Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». С докладом по теме выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

С докладами по теме выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

В целях повышения конкурентоспособности науки и высшего образования министерство предлагает следующее.

«Как отметил Глава Государства, важным фактором устойчивого развития экономики страны является водная экосистема. Данная сфера испытывает дефицит специалистов. В этой связи планируется создание базового центра подготовки кадров и научной лаборатории в структуре Таразского регионального университета им. Дулати», — начал свой доклад глава Министерства науки и высшего образования.

Также министр отметил, что продолжает совершенствоваться методологическое сопровождение системы обеспечения качества высшего образования.

МНВО планируется принятие стандарта для педагогических направлений подготовки, включающих периоды от профориентационных работ со школьниками, обновления программ и до подтверждения квалификации выпускников.

«Создана рабочая группа по актуализации профессионального стандарта «Педагог». Планируем совместную с Министерством просвещения проработку модели сертификации педагогов (НКТ) на основе профессионального стандарта. Развитие педагогической науки путем усиления потенциала ученых через программы «Болашак» и проекта «500 ученых», — сказал в ходе доклада Саясат Нурбек.

По образовательным грантам

В рамках обеспечения грантами МНВО прорабатываются подходы по введению дифференцированного гранта. Как сказал министр науки и высшего образования, уточненный подход будет представлен в ближайшее время. Данное поручение Президента чрезвычайно актуально в контексте демографических трендов и роста стоимости обучения.

«Статистика показывает рост выпускников школ к 2030 году более, чем в 2 раза, со 140 тыс. до 300 тыс. человек. Поэтому предлагается переход к ваучерной системе через эскроу-счет, дифференцированные гранты от 30% до 100%», — акцентировал Саясат Нурбек.

Рассматривается вопрос выделения студенческих кредитов. Студентам будет предоставлена возможность получения образовательного кредита под 2-3% годовых. Данная схема также позволяет устранить барьеры при получении студенческих займов.

Со слов главы ведомства, все эти меры направлены на повышение качества высшего образования и создания комфортных условий обучения для студентов. В качестве инструмента накопления средств на получение образования прорабатываем использование ГОНС совместно с Минпросвещением в зависимости от возраста детей и студентов. Одним из важных вопросов является обеспечение студентов общежитием.

«Всего за период 2018-2021 гг. введено 124 общежития на свыше 30 000 мест. 63% из планируемых к вводу койко-мест реализуются за счет средств частных инвесторов», — сказал Саясат Нурбек.

Для повышения привлекательности и эффективности строительства общежитий с привлечением ГЧП предлагается:

1. Пересмотр размера норматива путем сокращения амортизационных выплат частным инвесторам с 8 до 6 лет при размещении государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях и увеличения объема выплат на 20%.

2. Компенсация части операционных затрат по истечению срока амортизационных выплат и до окончания срока обременения на неизменность целевого назначения общежития.

И это позволит оптимизировать расходы республиканского бюджета на целевое строительство и активизировать инвестиции малого среднего бизнеса. Аналогичная мера показала результативность в механизме строительства частных школ.

Нормативно будут закреплены требования к вузам для получения государственного гранта при условии обеспеченности общежитиями.

«Касательно развития эндаумент-фондов при вузах. В Казахстане есть позитивный опыт эндаумент-фондов, это КазГЮУ и Республиканская физико-математическая школа. Мы приступили к разработке совместного плана мероприятий с Фондом «Қазақстан халқына». Он предполагает поддержку эндаумент-фондов в привлечении институциональных инвесторов, обучении персонала и в управлении, а также налоговые стимулы», — сообщил глава МНВО.

Вместе с тем, Министерство предлагает разработку отдельного законопроекта «О фондах целевого капитала» по опыту США, Сингапура, России, и других стран с устойчивым финансированием университетской науки и инноваций.

Популярное

Все
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Доступно и эффективно
Батареи просят угля
Учли уроки прошлой зимы
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Чужой беды не бывает
Разговор о сокровенном
В помощь согражданам
Старались как могли
Снова люди молятся, снова бьет родник
В контексте масштабных преобразований
Прозрачность, обновление, конкуренция
Кызылжарская премия
Поднять простого рабочего на пьедестал
Трагедия в Костанайской области не оставила равнодушным никого
Спасая ситуацию?
Новый мандат доверия
Полезная экспедиция
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Меняемся вместе с Конституцией
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Как искоренить практику назначения детей и жен "ответственных сотрудников" на высокие должности в судах
МИД Казахстана и Организация договора о запрещении ядерных испытаний сделали совместное заявление
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?

Читайте также

Международное сотрудничество , Общество , Образование
Причины задержки выдачи виз в Италию для казахстанских студ…
Правительство , Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построя…
Правительство , Экономика
Вице-премьер – представителям бизнеса: "Важны все идеи, даж…
Правительство , Технологии
Единая платформа "Kaznedra" появится в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]