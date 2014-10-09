Политика Законопроект о передаче таможенным органам функций ветконтроля возвращен в Мажилис Айнур Курамысова

Сенат Парламента РК вернул в Мажилис проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи таможенным органам функций ветеринарно–санитарного контроля и контроля по карантину растений в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза", передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Проект закона предусматривает передачу функций ветеринарного и фитосанитарного контроля и контроля по карантину растений в автомобильных пунктах пропуска из Министерства сельского хозяйства таможенным органам. С учетом замечаний и предложений, поступивших от постоянных комитетов, возникла необходимость внесения поправок в одобренный Мажилисом проект закона. Предлагается исключить поправку, которая вносится в КоАП, потому что в новом тексте кодекса, который вступит в силу в 2015 году, данная норма предусмотрена", – сказал член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Куаныш Айтаханов.



С передачей таможенным органам новых функций были конкретизированы задачи таможенных органов, а также уточнен порядок взаимодействия уполномоченных органов, уточнен порядок взаимодействия уполномоченных органов по карантину растений и в области ветеринарии с таможенными органами.



Законопроект также приведен в соответствие с Указом Президента "О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан" и Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления".



Остальные поправки, внесенные в рассматриваемый проект закона, носят редакционный и уточняющий характер, улучшающие отдельные нормы законопроекта и приводящие их в соответствие с нормами действующего законодательства.

