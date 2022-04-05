Свежий выпуск Закону вопреки 5 апреля 2022 г. 2:58 Суд признал незаконными действия государственных органов при продаже аэропорта. Специализированный межрайонный административный суд Шымкента рассмотрел исковое заявление, поданное одним из потенциальных покупателей АО «Аэропорт Шымкент», и вынес решение, согласно которому действия местной исполнительной власти при продаже воздушной гавани признаны незаконными. Из решения суда следует, что действия акимата города Шымкента, государственных учреждений «Управление финансов города Шымкента» и «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента» ограничивают конкуренцию по принятию и составлению тендерных условий по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа государственного пакета акций АО «Аэропорт Шымкент» в размере 100%. Тем самым суд подтвердил предположение департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Шымкенту, заподозрившего, что условия продажи воздушной гавани, разработанные акиматом, нарушают принципы честной конкуренции. По мнению заместителя руководителя антимонопольного ведомства Ернара Косбаева, выставленные условия продажи воздушной гавани дают привилегированное право определенной авиакомпании, а это могло бы в будущем отразиться на графике перелетов и даже стоимости авиабилетов.