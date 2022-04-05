Суд признал незаконными действия государственных органов при продаже аэропорта.

Специализированный межрайонный административный суд Шымкента рассмотрел исковое заявление, поданное одним из потенциальных покупателей АО «Аэропорт Шымкент», и вынес решение, согласно которому действия местной исполнительной власти при продаже воздушной гавани признаны незаконными.

Из решения суда следует, что действия акимата города Шымкента, государственных учреждений «Управление финансов города Шымкента» и «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента» ограничивают конкуренцию по принятию и составлению тендерных условий по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа государственного пакета акций АО «Аэропорт Шымкент» в размере 100%.

Тем самым суд подтвердил предположение департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Шымкенту, заподозрившего, что условия продажи воздушной гавани, разработанные акиматом, нарушают принципы честной конкуренции. По мнению замес­тителя руководителя антимонопольного ведомства Ернара Косбаева, выставленные условия продажи воздушной гавани дают привилегированное право определенной авиакомпании, а это могло бы в будущем отразиться на графике перелетов и даже стоимости авиабилетов.