Законы Республики Казахстан

Законы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам товарных бирж Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса Постановление Правительства Республики Казахстан О некоторых вопросах компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам Правила компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам Содержание - скачать