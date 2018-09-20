Законы Республики Казахстан

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Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года