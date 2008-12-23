Законы Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО ратификации Протокола о внесении изменений в Хартию Шанхайской организации сотрудничества, подписанную 7 июня 2002 года в городе Санкт-Петербурге (Российская Федерация)Закон Республики КазахстанО ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновенийЗакон Республики КазахстанО ратификации Протокола о механизме оказания военно-технической помощи государствам — членам Организации Договора о коллективной безопасности в случаях возникновения угрозы агрессии или совершения акта агрессииЗакон Республики КазахстанО ратификации Соглашения о создании резервов ресурсов и их эффективном использовании для обеспечения устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем государств — участников Содружества Независимых Государств
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